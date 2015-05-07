Какую еще выходку ждать от Греции? Правительство опять действует вопреки кредиторам

Очередная «пощечина» европейским кредиторам — это трудовая реформа Греции. Правительство уже приняло закон, согласно которому наймет обратно всех уволенных «для экономии» сотрудников госсектора. А если спросят кредиторы, откуда правительство возьмет деньги, то им ответят просто: "Дайте или выгоняйте из еврозоны". Именно такую версию развития событий видит издание «Вести — Экономика».

По информации издания, предыдущее правительство уволило около 13-15 тыс. сотрудников, чтобы удовлетворить условия для выделения антикризисных траншей со стороны МВФ и ЕЦБ. Нынешнее правительство Греции нуждается в новых кредитах, но с теми, кто их выделяет, разговаривать не хочет. "Мы не собираемся консультироваться. Мы не обязаны это делать, потому что мы - суверенное государство", - заявил недавно Никос Воутсис, министр внутренних дел.

Кроме сотрудников госаппарата восстановят также работников государственного СМИ «ERT» (это около 2,6 тыс. человек). С помощью правительственного канала СИРИЗА сможет усилить свое информационное присутствие в стране. По факту правительство Греции уже не раз говорило одно, но делало совершенно противоположное — особенно по отношению к своим еврокредиторам. Какие еще выходки новое правительство уже успело натворить?

Во-первых, Греция до сих пор не показала план реформ. Это было одним из главных условий — предоставить подробный план экономических реформ. Афины пообещали это сделать, но вот уже второй месяц как только возможно оттягивают этот момент. И правда, новое правительство не хочет нарушать свои предвыборные обещания. А на самом деле реформы-то уже идут, но совсем не те, на которые рассчитывала "тройка" кредиторов. Тот же самый шаг по восстановлению госсотрудников — этого европейские руководители совсем не ожидали, они ведь просят максимально жестко экономить все выданные стране средства.

Во-вторых, министерство финансов Греции передумало реализовывать ранее согласованную реформу — должны были усовершенствовать систему электронных госзакупок и социальных платежей. Кредиторы ожидали, что после реформы механизм перечисления средств из казны станет более прозрачным, однако Янис Варуфакис дал понять, что Греция сама разберется с коррупцией и неэффективностью без контроля со стороны партнеров.

В-третьих, фактический срыв сроков переговоров — скорее всего, тоже часть плана правительства. То они не могут отправить своих представителей, то меняют команду переговорщиков... Кажется, Афины просто пытаются рассорить участников "тройки", особенно Еврокомиссию и МВФ, специально затягивая переговоры.

Все эти греческие политические "игры", несомненно, сказываются на финансовых рынках — постоянно страдает евро от неожиданных заявлений политиков, инвесторы выводят из страны свои сбережения, а экономисты не могут никак угадать, каким будет следующий сюрприз от правительства. Понятно, что Греция сама не согласится выйти из еврозоны, ведь без ее помощи будет крайне тяжело. Но, с другой стороны, вынудить европейских политиков выгнать страну из еврозоны будет намного выгоднее и самому правительству. Об этой версии хорошо рассказал управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович: "Я думаю, для греческих политиков, если их выгонят из еврозоны, это, конечно, плюс. Если они скажут всем: мы решили, мы такие гордые, нам не нужно больше евро - очень опасно, пострадает большая часть бизнеса. Люди увидят, что их собственность, недвижимость - коммерческая, жилая, вдруг обесценится, потому что другая валюта, которая будет вместо евро, будет первое время падать в цене. И от того, что ваша собственность стала стоить вдруг в два раза меньше, никто не будет счастлив. Поэтому гораздо лучше показать, что мы боролись, а "нехорошие ЕЦБ и другие евробюрократы" нас оттуда выгнали". И даже если Грецию выгонят из еврозоны, она опять же обвинит во всех своих бедах кредиторов и долгие годы будет жить бедно и с драхмой, зато со своим пониманием «нормальной" политической сферы.