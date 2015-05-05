The Wall Street Journal: центробанк РФ зря снизил ставку

Экономисты The Wall Street Journal называют снижение ставки Банка России «неверным шагом». Напомним, что с 5 мая 2015 года в России начала действовать новая ключевая ставка регулятора — 12,5% (прежде была 14%, на заседании 30 апреля ее снизили на 1,5%). Как пишут аналитики издания, понизив ставку, центробанк подстегнул и без того галопирующую инфляцию.

«Хотя Центральный банк говорит, что понижение ставки – это лишь выход из режима чрезвычайной монетарной политики, к которой пришлось прибегнуть в конце прошлого года, по существу он утверждает, что краткосрочный рост для России приоритетнее, чем проблема инфляции», – пишет The Wall Street Journal.

В прошлом году в декабре, когда рубль стремительно падал, центробанк РФ резко поднял ключевую ставку до 17%, чтобы «остановить отток капитала», вызванный обвалом цен на нефть и санкциями. «Теперь, когда российская валюта вновь растет в ответ на частичное восстановление цен на нефть, центральный банк и правительство говорят, что кризис закончился, что настало время снизить ставки, и рубль должен упасть, чтобы восстановить конкурентоспособность экспорта. При этом чиновники игнорируют инфляцию, которая росла каждый месяц, начиная с марта 2014 года, когда она составляла 6,9%, до 16,9% по состоянию на март 2015 года», – сообщает издание.

«Россия никогда не заботилась об инфляции, ее интересует только рост, – цитирует The Wall Street Journal слова Тимоти Эша, аналитика британского Standard Bank. – Однако центральный банк гораздо более политизирован, чем это было когда-либо. Он в основном делает то, чего хочет правительство». Если бы центробанк был более независимым, он смотрел бы на ценовые тенденции с озабоченностью, считает эксперт. Санкции бьют по поставкам товаров, это приводит к повышению цен. Но мировые цены на нефть, несмотря на 29%-ный скачок роста с января, все равно на две трети ниже, чем в 2014 году, и это бьет по жизненно важной для экономики России энергетической отрасли. В результате - стагфляция: высокий уровень безработицы, слабый экономический рост и постоянно растущая инфляция.

«Это убивает уверенность тех, кто контролирует капитал России, и требует жестких политических мер», – отмечает издание и делает вывод: правительство России должно принять меры, чтобы внушить доверие как местным жителям, так и иностранным инвесторам, если заинтересовано в долгосрочном экономическом прогрессе. «Краткосрочный рост при разгуле инфляции может уничтожить эту возможность», – заключает The Wall Street Journal.