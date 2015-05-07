Стресс-тесты ЕЦБ предстоит пройти "дочкам" Сбербанка и ВТБ в Европе

Европейский центральный банк сегодня объявил, что проверит балансовые ведомости и проведет стресс-тесты девяти банков, которые зарегистрированы в еврозоне. В их число попали австрийские дочерние компании российских банков ВТБ и Сбербанк, сообщает Bloomberg.

Кроме этих двух ЕЦБ проверит бельгийский Banque Degroof, французский Agence Francaise De Developpement, дочерние компании J.P.Morgan Chase в Люксембурге, словенский Unicredit Banka Slovenija, финский Kuntarahoitus Oyj, мальтийский Mediterranean Bank plc и португальский Novo Banco. Все они признаны крупными финансовыми учреждениями и подпадают под надзор регулятора. Условия проверок будут такими же, как при проведении стресс-тестов в 2014 году.

В Европе Сбербанк представлен банком Sberbank Europe, а ВТБ имеет банк VTB Bank (Austria). "Банки были проинформированы и будут работать в тесном сотрудничестве с ЕЦБ в ближайшие месяцы, чтобы завершить проверки к концу 2015 года", - сказал представитель ЕЦБ.