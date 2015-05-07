Иранские министры объявили, какая цена на нефть для них является подходящей

По словам министра нефти Биджан Намдар Зангане, нефть по $70-75 за баррель является приемлемой для Ирана. "Никто не доволен текущими ценами, отсутствием стабильности и волатильностью на рынке, - цитирует его слова Bloomberg. - Думаю, все будут довольны ценами в $70-75 за баррель".

Как добавил позже глава нефтяного министерства, Иран сможет начать наращивать добычу через 10 дней после отмены международных санкций. Объем добываемой нефти должен вырасти с 2,78 млн баррелей в сутки в апреле до 3,8 млн баррелей в сутки в течение шести месяцев после снятия ограничительных мер, затем - до 4 млн баррелей в день менее чем через год. И тогда Иран станет вторым по величине добытчиком нефти сред стран ОПЕК.

"Мы послали ясный сигнал ОПЕК касательно наших планов по повышению добычи, - говорит министр. - Основным рынком сбыта для нас является Азия, после него идет Европа".

Сегодня нефтяные котировки довольно сильно колебались на торгах. Так, днем цена на фьючерс Brent поднимался до отметки $68,38 за баррель, но затем вновь спустился и к 17:15 мск торговался на уровне $66,80 за баррель (-1,44%). В то же время WTI торговалась на отметке $59,74 за баррель, теряя в цене 1,95%.