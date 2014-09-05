Еженедельный дайджест 1-5 сентября: Все для трейдера!

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Главная новость недели: Евро под ударом. Сможет ли Драги вытянуть Европу?
- Вести Экономика: Заявления Драги обрушили евро
- FXTeam: Драги нанес удар по евро, но соглашение о прекращении огня на Украине более важно в долгосрочной перспективе
- РИА Новости: ЕЦБ удивил очередным снижением ставки, но меньше она уже не будет
- Вести Экономика: Драги: ЕЦБ начнет выкуп широкого списка ABS
- MQL5 Блоги: О последствиях решения ЕЦБ на финансовую систему
- Газета.Ru: ЕЦБ идет ва-банк
- РБК: Итоги заседания ЕЦБ оказали давление на рынок нефти
Новости рынка форекс:
- Вести Экономика: Рубль отыгрывает падение
- Investing.com: Фундаментальный анализ – 05.09.2014 г.
- РБК: Форекс - рынок валют на пятницу, 5 сентября
- MQL5 Блоги: Фунт прицелился в минимум года
- Investing.com: Технический анализ USD/JPY на 5 сентября
- FXTeam: EUR/USD. Котировки обвалились в область 14-месячных min
- ForTrader: Цена на золото: прогноз форекс трейдеру, курс сегодня, динамика - 2014/09/05
- Investing.com: Комментарий по валютным торгам на ММВБ
Обзор основных новостей, аналитика:
- MQL5 Блоги: Почему самое время покупать акции Apple? Акции дешевеют, а безопасность в iCloud усиливается
- Вести Экономика: 5 сентября: главные события дня
- Ведомости: Где в Европе ВВП растет быстрее российского
- Форбс: Санкциометр: какие финансовые ограничения для России опаснее всего
- Новая Газета: "Для наших китайских друзей ограничений нет"
- MQL5 Блоги: Центробанк РФ: Не провоцируйте на повышение ставки!
- Russia Today: Дмитрий Медведев назвал окончательную цену на газ для Украины
- Известия: Банки потеряли интерес к векселям
- Форбс: Инвестиции 2014: спецпроект Forbes
- Вести Экономика: Страховой аукцион по Аргентине завершен: каков итог?
- MQL5 Блоги: Парад голых знаменитостей, провал Apple и... биткойн!
- FXTeam: Референдум в Шотландии: выбор сердцем, а не головой
Саморазвитие для трейдера:
- Ведомости: Как превратить ребенка в инвестора
- MQL5 Блоги: Видеоуроки: Почему биткойн лучше, чем золото
- Форбс: Двуликий форекс: как на валютном рынке сгорают деньги частных инвесторов
- Вести Экономика: Простой рецепт инвестиций
- InstaForex: Сленг форекс трейдера
- MQL5 Блоги: Ты уверен в том, что торгуешь правильно?