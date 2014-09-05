Еженедельный дайджест 1-5 сентября: Все для трейдера!
Стратегии

Еженедельный дайджест 1-5 сентября: Все для трейдера!

5 сентября 2014, 12:13
Alice F
Alice F
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Главная новость недели: Евро под ударом. Сможет ли Драги вытянуть Европу?


Новости рынка форекс:


Обзор основных новостей, аналитика:


Саморазвитие для трейдера:

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