Центробанк РФ: не провоцируйте на повышение ставки!

Центробанк РФ хотел бы, чтобы правительство обсуждало с ним налоговые изменения, иначе это провоцирует ЦБ на сдерживание инфляции через меры, вредные для общего роста экономики. Речь идет о налоге с продаж, который может быть введен с 1 января 2015 г.

Введение правительством налога с продаж может привести к фиксации инфляционных ожиданий на повышенном уровне и ЦБ будет вынужден применять меры денежно-кредитной политики, которые со всех других точек зрения будут излишними в этой ситуации, заявила в интервью телеканалу "России 24" первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева.

"Мы хотели бы обсудить с правительством вопрос о том, чтобы они учитывали, принимая такие решения, их влияние на общую инфляцию, и проводили их таким образом, чтобы не приводить к резким скачкам инфляции, не влиять таким образом на среднесрочные экономические ожидания, и, если хотите, не провоцировать нас на политику, которая необходима с точки зрения инфляции, но может быть вредна с точки зрения экономического роста", - пояснила Юдаева.



Накануне ЕЦБ принял решение о снижении ставок и начале в октябре выкупа обеспеченных активов.

"Очевидно, политика смягчения со стороны ЕЦБ ведет в мире к глобальному смягчению, может быть, к притоку капитала на развивающиеся рынки. И при прочих равных условиях это могло бы способствовать притоку капитала на российский рынок. Но в текущих условиях посмотрим, как это может происходить. Есть другие факторы, в связи с которыми это влияние может быть ограниченным", - сказала Юдаева.

Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева также опровергла спекуляции в деловых изданиях и подтвердила раннее сделанное заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ): юридической возможности передачи фонда Банку России сейчас нет.

"По текущему законодательству активы РФПИ не могут быть переданы ЦБ", - пояснила Юдаева.