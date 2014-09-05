Фунт прицелился в минимум года

Стерлинг остался под сильным давлением продаж в четверг, снизившись с европейских сессионных максимумов на $1.6456 до $1.6332. Изначально фунт торговался около $1.6440 после решения Банка Англии оставить ставку на уровне 0,50%, но настроения вскоре, как оказалось, резко поменялись – после того, как ЕЦБ объявил о сокращении на 10 бп всех трех кредитных ставок. Фунт снижался в тандеме с парой евро/доллар и прошел опционные барьеры на $1.6400 и $1.6350 на пути к 7-месячным минимумам. Евро/стерлинг испытал резкое падение к сильной поддержке stg0.7900 и закрылся на stg0.7920. Основной тон оставался тяжелым в течение азиатской сессии. Широкой спрос на доллар возник после того, как доллар/иена взял опционный барьер наY105.50 и протестировал многолетние максимумы. Дилеры сообщили в спросе со стороны немаржинальных игроков возле очередного барьера на $1.6300, простирающемся до $1.6287. Поддержка находится на $1.6283 (38,2% от $1.4813-1.7192), однако любые отскоки остаются мелкими на фоне тонкого рынка. Прорыв вниз открывается движение к следующему барьеру на $1.6250 ($1.6252 – минимум 2014 от 5 февраля) с большими стопами на прорыве. Евро/стерлинг подскочил до stg0.7938 в начале Азии, однако импульс угас, и кросс стабилизировался в середине узкого диапазона и последние сделки идут по stg0.7931 с небольшим повышением в тандеме с евро/долларом. Внутридневной максимум обеспечивает начальное сопротивление на stg0.7938, а офера стоят позади, на подходе к stg0.7950, тогда как стопы установлены на прорыве выше (stg0.7949 - 50% stg0.7996-02).

Технический взгляд на фунт/доллар

Сопротивление 4: $1.6497 - максимум 3 сентября

Сопротивление 3: $1.6465 - максимум 4 сентября

Сопротивление 2: $1.6440 - минимум 3 сентября, теперь сопротивление

Сопротивление 1: $1.6350 - сопротивление 4 сентября на часовом графике

Текущий курс валютной пары: $1.6326

Поддержка 1: $1.6287 - минимум 4 сентября

Поддержка 2: $1.6252 - минимум 2014 от 5 февраля

Поддержка 3: $1.6217 - месячный минимум 17 декабря 2013

Поддержка 4: $1.6133 - минимум 25 ноября 2013



