О последствиях решения ЕЦБ на финансовую систему

Некоторые аналитики в Morgan Stanley были, прямо сказать, весьма удивлены сюрпризом от ЕЦБ, который снизил процентные ставки и анонсировал программу покупки облигаций. Они задаются вопросом, что это может означать для Азии. "Действия ЕЦБ в четверг очень важны для Азии", - говорит валютный стратег американского банка Джеффри Кендрик. Он отмечает, что, если ЕЦБ серьезно добавит 1 миллиард

на свой баланс, то произойдет значительный отток части этих средств в Азию, что может оказать поддержку австралийскому доллару и корейской воне. Почему? Будут иметь место "косвенным потоки ЕЦБ", идущие через Швейцарский центральный банк (ШНБ), который будет стремиться диверсифицировать купленные евро, тем самым влияя на еврозональную ликвидность. Случаи, которые уже имели место, предполагают приток капитала в Австралию и Корею, а также небольшое количество - в сингапурский доллар. ШНБ может предпринять валютную интервенцию для сохранения целевого курса франка после того, как евро упал к основным мировым валютам на фоне снижения ставки ЕЦБ. ШНБ установил, что евро не может быть дороже, чем 1.20 франка, три года назад для того, чтобы избежать дефляции в стране. Целевой в Швейцарии считается инфляция на уровне ниже 2%, однако в текущем году ЦБ прогнозирует нулевой рост потребительских цен, с ускорением до 0,4% в 2015 году и до 1% - в 2016 году. Если франк дойдет до отметки в 1,20 за евро, ШНБ снова проведет интервенцию.