Парад голых знаменитостей, эпический провал Apple и... биткоин!

Вчера разразился огромный скандал: в публичный доступ попали частные фотографии звезд, в том числе и довольно откровенные сэлфи. В список потерпевших попали Вайнона Райдер и Кейли Куоко, Дженнифер Лоуренс и Кирстен Данст, Селена Гомес и Рианна — всего более ста человек!

По предварительной информации, огромный архив «звездной обнаженки» был вывален в мировую сеть благодаря уязвимости системы облачного хранения Apple – iCloud. Наивная знаменитость делает сэлфи с айфона, красиво лёжа в ванне — фотография попадает в онлайн-хранилище — дальше случается катастрофа при непосредственном участии хакера — и вуаля, широкая общественность может в подробностях оценить богатый душевный мир Дженнифер Лоуренс.



Хакер, вскрывший эту систему, предлагает своим преданным поклонникам (а их теперь полмира) «полакомиться» фотографиями других известных личностей, но сначала просит перевести ему средства. В биткоинах. Есть предположение, что криптовалюта на волне этого скандала может существенно укрепиться (как минимум, о ней узнали еще несколько десятков тысяч человек), а вот акции Apple имеют все шансы провалиться довольно глубоко.

Кстати, официальных комментариев от Apple еще не поступило, хотя серьезная проблема налицо. Например, Мэри Уинстед заявила, что ее снимки, выложенные в сеть, были сделаны пару лет назад, но давно удалены. К Apple на этом фоне возникает масса вопросов на тему того, что облачное хранилище без ведома хозяина хранит "удаленные" фотографии где-то в закромах, чтобы потом услужливо предоставить отдельным талантливым любопытствующим.

Apple уже получила десятки официальных запросов с предложением прокомментировать ситуацию. Всё, что смогла официально сказать Apple в ответ — это то, что расследование данного инцидента уже начато.

Резюме:

хакера ищет ФБР;

звёзды очень обиделись, а у их адвокатов есть работа на несколько месяцев вперед;

миллионы интернет-пользователей по всему миру откровенно веселятся;

биткоин имеет все шансы вырасти;

акции Apple имеют огромные шансы обвалиться.