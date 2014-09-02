Парад голых знаменитостей, эпический провал Apple и... биткоин!

Вчера разразился огромный скандал: в публичный доступ попали частные фотографии звезд, в том числе и довольно откровенные сэлфи. В список потерпевших попали Вайнона Райдер и Кейли Куоко, Дженнифер Лоуренс и Кирстен Данст, Селена Гомес и Рианна — всего более ста человек!
По предварительной
информации, огромный архив «звездной
обнаженки» был вывален в мировую сеть
благодаря уязвимости системы облачного
хранения Apple – iCloud.
Наивная знаменитость делает сэлфи с
айфона, красиво лёжа в ванне — фотография
попадает в онлайн-хранилище — дальше
случается катастрофа при непосредственном
участии хакера — и вуаля, широкая
общественность может в подробностях
оценить богатый душевный мир Дженнифер
Лоуренс.
Хакер, вскрывший эту систему, предлагает своим преданным поклонникам (а их теперь полмира) «полакомиться» фотографиями других известных личностей, но сначала просит перевести ему средства. В биткоинах. Есть предположение, что криптовалюта на волне этого скандала может существенно укрепиться (как минимум, о ней узнали еще несколько десятков тысяч человек), а вот акции Apple имеют все шансы провалиться довольно глубоко.
Кстати, официальных комментариев от Apple еще не поступило, хотя серьезная проблема налицо. Например, Мэри Уинстед заявила, что ее снимки, выложенные в сеть, были сделаны пару лет назад, но давно удалены. К Apple на этом фоне возникает масса вопросов на тему того, что облачное хранилище без ведома хозяина хранит "удаленные" фотографии где-то в закромах, чтобы потом услужливо предоставить отдельным талантливым любопытствующим.
Apple уже получила десятки официальных запросов с предложением прокомментировать ситуацию. Всё, что смогла официально сказать Apple в ответ — это то, что расследование данного инцидента уже начато.
Резюме:
хакера ищет ФБР;
звёзды очень обиделись, а у их адвокатов есть работа на несколько месяцев вперед;
миллионы интернет-пользователей по всему миру откровенно веселятся;
биткоин имеет все шансы вырасти;
акции Apple имеют огромные шансы обвалиться.