Интервью с Александром Топчило (ATC 2010)

Интервью на Automated Trading Championship 2010 от 09.09.2010.

Александр Топчило (Better) - победитель Чемпионата Automated Trading Championship 2007. Коньком Александра являются нейронные сети - именно нейроэксперт со значительным отрывом опередил конкурентов в Чемпионате 2007 года. Интересный собеседник и успешный разработчик экспертов рассказывает в этом интервью о своей жизни после Чемпионатов, собственном бизнесе и новых алгоритмах для создания торговых систем.

- Здравствуйте, Александр. Как прошли два года вашей жизни после Чемпионата Automated Trading Championship 2008?

- На протяжении этого времени я занимался тем же, чем и раньше - трейдингом. Только если раньше я торговал только на себя, то после победы на Чемпионате у меня появилось много инвесторов. Теперь я управляю и инвесторскими счетами. Победа в Чемпионате стала мощнейшей рекламой для моего бизнеса.

- Расскажите подробнее о вашем бизнесе. Занимаетесь ли вы сейчас разработкой экспертов?



- Нет, разработкой экспертов под заказ я не занимаюсь. Не хочу отбирать хлеб у программистов. И свои эксперты тоже не продаю. Я торгую только на Форексе. Основная масса инвесторских счетов управляется через ПАММ-сервис в различных брокерских компаниях - и большинство из них работает на торговой платформе MetaTrader 4. Очень удобно и для трейдера, и для инвестора. Есть и счета, управляемые индивидуально.

- Каково соотношение капиталов доверительного управляющего и инвесторов в ваших ПАММ-счетах?



- Не обязательно иметь свой капитал в ПАММ-счете. Это нововведение появилось сравнительно недавно для тех ПАММ-сервисов, где трейдеры могут торговать анонимно. Для инвесторов это своеобразный «черный ящик»: они инвестируют в кривую эквити, изображенную на сайте ПАММ-сервиса, зачастую ничего не зная о трейдере. Я не сторонник такого подхода. Я за полную открытость в отношениях с инвестором.







- А каким образом выстраиваются ваши отношения с инвесторами, Александр? Что означает эта "полная открытость"?

- Инвесторов я привлекаю через рекламу в интернете и свой сайт. Полная открытость означает, что любой потенциальный инвестор может просмотреть и проанализировать подробный стейтмент – всю мою историю торговли за три года, со всеми ее успехами и неудачами. А это более трех тысяч сделок. Ссылки на мониторинг счетов есть на моем сайте и доступны без какой-либо регистрации. Мониторинг регулярно обновляется.

- Можете вспомнить какой-нибудь интересный или курьезный случай, связанный с инвесторами?



- Да, однажды было такое требование: "Я дам деньги в управление, только если будет гарантия прибыли 100% в месяц".

- Александр, вы ведь пришли на Форекс с рынка бинарных опционов на валюту. Не возвращались к этой теме?



- Не возвращался. Пока что мне и на Форексе хорошо. Думаю еще заняться американским фондовым рынком, пока что идет подготовительная работа.

- Чем вас заинтересовал именно этот рынок?

- Не хочу зацикливаться на одном Форексе. Новый для меня рынок, новые возможности для трейдинга, диверсификация бизнеса. Надеюсь, в скором времени акциями и фьючерсами можно будет торговать через МetaTrader 5.

- Как вам дался переход на MQL5? Какие преимущества нового языка и платформы оценили сразу?

- Переход дался легко. При переносе советников с MetaTrader 4 на MetaTrader 5 большинство усилий пришлось на переписывание торговых операций, а сами алгоритмы принятия торговых решений перенеслись один к одному. Из новых фич MetaTrader 5 мне больше всего пригодилось объектно-ориентированное программирование – благодаря этому заметно упростилась разработка больших проектов.

- Вы ведь давно работаете на рынке Форекс. К каким интересным выводам пришли за последнее время, что заметили?



- Экономисты, утверждающие, что Форекс - эффективный рынок, а значит, заработать на нем возможно лишь случайно, не совсем правы. Да, Форекс очень близок к эффективному рынку, но время от времени там появляются неэффективности (закономерности), которые позволяют извлекать прибыль. Одни неэффективности могут быть краткосрочными, другие могут существовать месяцами, и обнаружить и использовать их – наша задача.

Понятно, что единой торговой системы, которая бы вечно давала прибыль, не существует. Как и все явления в этой жизни, торговые системы рано или поздно угасают, переставая давать прибыль. Чтобы, возможно, через некоторое время вновь возродиться.

Чем больше трейдеров вовлекается в торговлю на Форексе, тем более ликвидным и эффективным становится рынок – все сложнее здесь зарабатывать. И поэтому преимущество получают те, кто использует продвинутые технические и аналитические средства в разработке торговых систем. Как следствие, в будущем все больше торговых систем будут разрабатываться на основе новейших алгоритмов вычислительной математики. А ручной трейдинг будет постепенно вытесняться автоматическим. Так что адепты автоматического трейдинга движутся в правильном направлении.



- Это будет мультивалютный советник. Совсем новая разработка. На своих реальных счетах этот советник я пока еще не использовал, но собираюсь запустить в ближайшее время, возможно даже параллельно с Чемпионатом. Я считаю, что шансы на победу у мультивалютных и одновалютных экспертов равны. Ограничение в 15 лотов не такое уж сильное, чтобы уменьшить шансы одновалютников.

- На каких валютных парах будет торговать ваша система?



- Пока что среди кандидатов EUR/USD, USD/CHF, GBP/USD, USD/CAD, EUR/JPY. В окончательном варианте, возможно, будут не все.

- В Чемпионате 2007 года вы победили, выставив эксперт, основанный на нейронной сети. Выставляемый в этом году эксперт – тоже нейронник?



- Нет, это не нейросеть. Используются более простые алгоритмы, статистический анализ. Честно говоря, я долго не мог выбрать, какой советник выставить на Чемпионат. Решил выставить совершенно новую разработку. Нейросеть продолжает трудиться на реальных счетах, но в последние месяцы ее результаты меня не удовлетворяют. Рынки постоянно меняются, и нынешняя фаза рынка не самая благоприятная для старой системы.

- Какая система мани-менеджмента используется в вашем эксперте?



- Будет использована та же система управления капиталом, что и на АТС 2007. Каждой подсистеме (валютной паре) будет изначально выделена часть стартового капитала, и в дальнейшем каждая подсистема работает самостоятельно. Размер лота будет рассчитываться пропорционально текущему размеру капитала, соответствующего данной подсистеме. В результате подсистемы с низкой производительностью будут постепенно уменьшать размеры своих лотов, а успешные подсистемы - увеличивать.

- В 2007 году вы заявляли, что «комитет нейросетей - это одно из возможных направлений для усовершенствования советника в будущем». Брались за это направление, Александр?



- Нет, я занялся немного другим направлением - системами обучающихся классификаторов (Learning Classifier System). Считаю эти алгоритмы перспективными для анализа финансовых рынков и разработки на их основе торговых систем. Но пока разработки в этом направлении далеки от завершения.

В отличие от комитета нейросетей, в LCS каждый эксперт (классификатор) имеет простой вид, но за счет простоты расчетов, их количество в системе может исчисляться десятками или сотнями. Система классификаторов обучается и эволюционирует с помощью генетических алгоритмов.







Каждый классификатор имеет вид: Условие1 Условие2 ... УсловиеN : Действие : Cила.



Условия - это простые логические выражения, привычные для технического аналитика, например:



Условие1: SAR(0.02,0.2) < CLOSE

Условие2: MA(10) < CLOSE

Условие3: MOMENTUM(20) < 100

Условие4: ADX(40) < 15

Условная часть классификатора кодируется с помощью строки символов '0' (false), '1' (true) и '#' (don't care). Действие тоже кодируется единицей (бычий рынок) или нулем (медвежий). Cила классификатора рассчитывается на основании точности его прогнозов, она изменяется в процессе работы. LCS содержит механизм генерации новых классификаторов, основанных на генетическом алгоритме. А обучение системы проходит по следующей схеме.

Рассчитываются нужные индикаторы и строится соответствующая им строка Условий. На примере - 0011.

Условная часть классификаторы из текущей популяции сравнивается с этой строкой, и подходящие классификаторы отбираются в множество [M] - match set.

Далее из множества [M] формируется множество [A] - action set. Чем больше совокупная Сила классификаторов с одинаковым Действием, тем больше шансов у классификатора быть отобранным в action set.

Сигнал, соответствующий Действию классификаторов в [A], посылается на исполнение в торговую систему, а множество [A] запоминается, чтобы на следующем шаге откорректировать значение Силы этих классификаторов в зависимости от правильности прогноза.

Алгоритм LCS обладает хорошей адаптивностью к изменению потока входных данных, что хорошо для анализа финансовых рядов. Всем заинтересовавшимся советую к прочтению следующие статьи:

- На Чемпионате Automated Trading Championship 2008, спустя год после вашей победы, вы выступили не столь удачно. Вы сделали для себя какие-нибудь выводы из того поражения?



- Пожалуй, не сделал. Как и на ATC 2008, я сейчас выставлю совершенно новую, не обкатанную на реальных счетах систему. И если на реальном счете, заметив проблемы в советнике, всегда можно их исправить, то на Чемпионате это сделать невозможно. Однако такой результат в Чемпионате я бы не стал называть поражением. Участвуя в этом соревновании, мы ничем не рискуем, а приобретаем бесценный опыт, который пригодится нам в работе.