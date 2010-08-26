Как быстро написать советник для Automated Trading Championship 2010

Введение

Для того чтобы разработать эксперт для участия в чемпионате Automated Trading Championship 2010, воспользуемся шаблоном советника из статьи "Прототип торгового робота". Данная задача будет по силам даже новичку в программировании на MQL5, т.к. для ваших стратегий уже разработаны базовые классы, функции, шаблоны. Достаточно написать минимум кода, чтобы реализовать свою торговую идею.

Выбор стратегии;

Написание советника;

Тестирование;

Оптимизация в тестере стратегий;

Оптимизация самой стратегии;

Тестирование на разных интервалах.

1. Выбор стратегии



Что нам будет необходимо для подготовки:

Считается, что торговля по тренду является более прибыльной, чем торговля в диапазоне, и отскок от внутридневных уровней происходит чаще, чем пробой границ канала.



Исходя из этих предположений, будем открывать позицию в направлении существующего тренда на отскоке от границ канала (Envelopes). Закрывать позицию будем по сигналу к закрытию позиции или по достижению уровней Stop Loss или Take Profit.

В качестве трендового сигнала будем использовать прирост или убывание MACD на дневном графике, а торговлю на отскоке от границ канала будем производить на часовом таймфрейме.





Рисунок 1. Индикатор MACD на дневном графике EURUSD



Если индикатор MACD растет на двух барах подряд - это сигнал к покупке, убывает также на двух барах - сигнал к продаже.







Рисунок 2. Отскок цены от границ конверта Envelopes





2. Написание советника

2.1. Включаемые модули

Эксперт будет использовать класс ExpertAdvisor, находящийся в модуле ExpertAdvisor.mqh.

#include <ExpertAdvisor.mqh>

2.2. Входные переменные



input int SL = 50 ; input int TP = 100 ; input int TS = 50 ; input int FastEMA = 15 ; input int SlowEMA = 26 ; input int MACD_SMA = 1 ; input int EnvelPer = 20 ; input double EnvelDev = 0.4 ; input double Risk = 0.1 ;

2.3. Создадим класс, наследуемый от CExpertAdvisor

class CMyEA : public CExpertAdvisor { protected : double m_risk; int m_sl; int m_tp; int m_ts; int m_pFastEMA; int m_pSlowEMA; int m_pMACD_SMA; int m_EnvelPer; double m_EnvelDev; int m_hmacd; int m_henvel; public : void CMyEA(); void ~CMyEA(); virtual bool Init( string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf); virtual bool Main(); virtual void OpenPosition( long dir); virtual void ClosePosition( long dir); virtual long CheckSignal( bool bEntry); };

void CMyEA::~CMyEA() { IndicatorRelease (m_hmacd); IndicatorRelease (m_henvel); }

bool CMyEA::Init( string smb, ENUM_TIMEFRAMES tf) { if (!CExpertAdvisor::Init( 0 ,smb,tf)) return (false); m_risk=Risk; m_tp=TP; m_sl=SL; m_ts=TS; m_pFastEMA=FastEMA; m_pSlowEMA=SlowEMA; m_pMACD_SMA=MACD_SMA; m_EnvelPer = EnvelPer; m_EnvelDev = EnvelDev; m_hmacd= iMACD (m_smb, PERIOD_D1 ,m_pFastEMA,m_pSlowEMA,m_pMACD_SMA, PRICE_CLOSE ); m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H1 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev); if (m_hmacd== INVALID_HANDLE ||m_henvel== INVALID_HANDLE ) return (false); m_bInit=true; return (true); }

2.6. Торговая функция

long CMyEA::CheckSignal( bool bEntry) { double macd[ 4 ], env1[ 3 ], env2[ 3 ]; MqlRates rt[ 3 ]; if ( CopyRates (m_smb,m_tf, 0 , 3 ,rt)!= 3 ) { Print ( "CopyRates " ,m_smb, " не загружена история" ); return ( WRONG_VALUE ); } if ( CopyBuffer (m_hmacd, 0 , 0 , 4 ,macd)< 4 || CopyBuffer (m_henvel, 0 , 0 , 2 ,env1)< 2 || CopyBuffer (m_henvel, 1 , 0 , 2 ,env2)< 2 ) { Print ( "CopyBuffer - нет данных" ); return ( WRONG_VALUE ); } if (rt[ 1 ].open<env2[ 1 ] && rt[ 1 ].close>env2[ 1 ] && macd[ 1 ]<macd[ 2 ] && macd[ 2 ]<macd[ 3 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ); if (rt[ 1 ].open>env1[ 1 ] && rt[ 2 ].close<env1[ 1 ]&& macd[ 1 ]>macd[ 2 ] && macd[ 2 ]>macd[ 3 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY ); return ( WRONG_VALUE ); } CMyEA ea;

И вот, после написания кода, получившийся эксперт отправляем прямиком в тестер стратегий.





3. Тестирование

В тестере стратегий на периоде "Last year" по паре EURUSD получаем следующий график:

Рисунок 3. Результаты тестирования торговой системы с начальными параметрами

Результаты нас не очень-то впечатляют, поэтому для начала оптимизируем уровни Stop Loss и Take Profit.





4. Оптимизация в тестере стратегий

Оптимизировать параметры Stop Loss и Take Profit будем на интервале 10-500 с шагом 50.



Лучшие результаты: Stop Loss=160, Take Profit=310. После оптимизации параметров Stop Loss и Take Profit мы получили уже 67% прибыльных сделок против прошлых 36% и чистую прибыль 1522.97$. Таким образом, путем простейших манипуляций мы вывели нашу систему в безубыток и даже получили некоторую прибыль.





Рисунок 4. Результаты тестирования торговой системы с оптимизированными параметрами Stop Loss и Take Profit



Далее оптимизируем период и отклонение Envelopes.



Период Envelopes будем изменять от 10 до 40 с шагом 4, а отклонение от 0.1 до 1 с шагом 0.1.



Лучшими результатами оптимизации будут: период Envelopes=22, отклонение Envelopes=0.3. Уже сейчас мы получили чистую прибыль 14418.92$ и 79% прибыльных сделок.

Рисунок 5. Результаты тестирования торговой системы с оптимизироваными параметрами периода и отклонения Envelopes

Если мы увеличим риск до 0.8, то получим чистую прибыль 77330.95$.





Рисунок 6. Результаты тестирования торговой системы с оптимизированными параметрами риска

5. Оптимизация самой стратегии

Оптимизация стратегии может состоять из следующих этапов:

Смена трендового индикатора;

Выбор другого конверта;

Выбор другого таймфрейма;

Изменение торговых условий.

5.1. Смена трендового индикатора

Как мы могли увидеть из статьи "Несколько способов определения тренда на MQL5", наилучшими трендовыми индикаторами являются скользящая средняя и "веер" из скользящих средних.

Давайте заменим индикатор MACD простой скользящей средней. Код эксперта можно посмотреть в приложенном файле Macena.mq5.

5.2. Выбор другого конверта

Кроме Envelopes можно также выбрать другой конверт из имеющихся в нашем распоряжении. Например, Price Channel, Bollinger Bands или конверт на скользящих средних.

Пример эксперта с использованием МА и Bollinger Bands можно найти в приложенном файле Maboll.mq5.

5.3. Выбор другого таймфрейма

Изменим таймфрейм на более старший и на более младший. В качестве старшего таймфрейма возьмем Н4, младший пусть будет М15 и затем протестируем и оптимизируем нашу систему.

Для этого в коде заменим всего лишь одну строку:

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H1 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

В случае таймфрейма Н4:

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_H4 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

Для таймфрейма М15:

m_henvel= iEnvelopes (m_smb, PERIOD_M15 ,m_EnvelPer, 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ,m_EnvelDev);

5.4. Изменение торговых условий

В качестве эксперимента изменим также и торговые условия.

Сделаем систему разворотной. Покупать будем на отскоке от нижней границы конверта, продавать на отскоке от верхней линии Envelopes. Проверим работу системы без следования дневному тренду. Сделать это достаточно просто, вставив в торговый блок следующий код:

long CMyEA::CheckSignal( bool bEntry) { double env1[ 3 ], env2[ 3 ]; MqlRates rt[ 3 ]; if ( CopyRates (m_smb,m_tf, 0 , 3 ,rt)!= 3 ) { Print ( "CopyRates " ,m_smb, " не загружена история" ); return ( WRONG_VALUE ); } if ( CopyBuffer (m_henvel, 0 , 0 , 2 ,env1)< 2 || CopyBuffer (m_henvel, 1 , 0 , 2 ,env2)< 2 ) { Print ( "CopyBuffer - нет данных" ); return ( WRONG_VALUE ); } if (rt[ 1 ].open<env2[ 1 ] && rt[ 1 ].close>env2[ 1 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_BUY : ORDER_TYPE_SELL ); if (rt[ 1 ].open>env1[ 1 ] && rt[ 2 ].close<env1[ 1 ]) return (bEntry ? ORDER_TYPE_SELL : ORDER_TYPE_BUY ); return ( WRONG_VALUE ); } CMyEA ea;

3. Будем закрывать короткую позицию, когда цена не пошла далеко вниз, а развернулась и пошла вверх.

4. Будем закрывать длинную позицию, когда цена не пошла далеко вверх, а развернулась и пошла вниз.

Можно придумать и множество других способов оптимизации торговой стратегии, некоторые из них описаны в соответствующей литературе.



Дальнейшие исследования писателям экспертов предлагается провести самостоятельно.





6. Тестирование на разных интервалах



Протестируем наш советник на равных интервалах времени со сдвигом в 1 месяц. Период тестирования возьмем Last year. Отрезок времени - 3 месяца.

Интервал тестирования

Прибыль, USD

Прибыльных сделок

1.01.2010 - 30.03.2010

7239.50 76.92% 1.02.2010 - 30.04.2010 -6577.50 0% 1.03.2010 - 30.05.2010 -8378.50 50% 1.04.2010 - 30.06.2010 -6608.00 0% 1.05.2010 - 30.07.2010 41599.50 80% 1.06.2010 - 30.08.2010 69835.50 85%

Вывод: нежелательно использовать советник с таким агрессивным мани-менеджментом. Уменьшаем риск.





Заключение



Краткий вывод таков: на основе данного шаблона можно с минимумом затрат времени и сил можно довольно таки быстро реализовать свою торговую идею.



Оптимизировать параметры системы и торговые критерии также не составляет большого труда.



Чтобы создать более стабильно работающую торговую систему, желательно оптимизировать все параметры на более длительных интервалах времени.