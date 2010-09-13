Контроль наклона кривой баланса во время работы торгового эксперта





Введение

В статье описывается один из подходов, позволяющий улучшить характеристики торгового эксперта при помощи создания обратной связи. В данном случае обратная связь будет построена на измерении наклона кривой баланса депозита. Контроль наклона осуществляется автоматически, регулированием рабочего лота. Возможна работа эксперта в режимах: торговля урезанным количеством лотов, торговля рабочим количеством лотов (согласно первоначальной установке) и торговля промежуточным количеством лотов. Режим работы переключается автоматически.

При этом используются различные регулировочные характеристики в цепи обратной связи: ступенчатая, ступенчатая с гистерезисом, линейная. Это позволяет настроить систему контроля наклона кривой баланса на характеристики конкретной торговой системы.

Основная идея - это автоматизировать процесс принятия решения трейдером при мониторинге своей торговой системы. Когда наступает неблагоприятный период работы, будет разумным снизить риски. При возвращении к нормальному режиму работы - риски можно вернуть к исходному значению.

Принцип работы

Рассмотрим подробней принцип работы системы, контролирующей наклон кривой баланса. Представим, что у нас есть некий торгующий советник. Его гипотетическая кривая баланса выглядит следующим образом:





Рисунок 1. Принцип работы системы, контролируюшей наклон кривой баланса



Вверху - исходная кривая баланса для советника с постоянным объемом торговых операций (далее, размером лота). Красными точками отмечены закрытые сделки. Соединим эти точки между собой - получим ломаную линию, отражающую изменение баланса советника в процессе торговли (толстая черная линия).

Теперь будем непрерывно отслеживать угол наклона этой линии к оси времени (показано тонкими синими линиями). А точнее, перед открытием очередной сделки по сигналу торговой системы, будем рассчитывать угол наклона по предыдущим двум закрытым сделкам (по двум сделкам - для простоты изложения). Если угол наклона стал меньше заданного значения, то начинает работать наша система контроля, которая уменьшает количество лотов в соответствие с рассчитанным значением угла и заданной регулировочной функцией.



Таким образом, если торговля попала в неудачную полосу, объем уменьшается от Лмакс. до Лмин. на интервале торговли Т3...Т5. После точки Т5 торговля ведется минимальным заданным объемом - режим режекции торгового объема. После восстановления профитности работы советника и возрастания угла наклона кривой баланса свыше заданного значения, количество лотов начинает увеличиваться. Это происходит на интервале Т8...Т10. После точки Т10 объем в торговых операциях восстанавливается до исходного значения Лмакс.



Результирующая кривая баланса, получающаяся в результате такого регулирования, показана в нижней части рис.1. Видно, что исходная просадка от Б1 до Б2 уменьшилась от Б1 до Б2*. Также видно, что несколько уменьшилась и прибыль на участке восстановления максимального лота Т8...Т10 - обратная сторона медали.

Зеленым цветом выделен участок кривой баланса, где торговля ведется минимальным заданным объемом. Желтым цветом - участки перехода от максимального объема к минимальному и обратно. Здесь возможно несколько вариантов перехода:

ступенчатый - объем меняется скачком от максимального до минимального и обратно;

линейный - объем линейно меняется в зависимости от угла наклона кривой баланса в интервале регулирования;

ступенчатая с гистерезисом - переход от максимального объема к минимальному и обратный переход происходят при разных значениях угла наклона;

Проиллюстрируем это рисунками:





Рисунок 2. Виды регулировочной характеристики

Регулировочная характеристика влияет на показатели системы контроля - задержку включения/выключения, переходный процесс при переключении от максимального лота к минимальному и обратно. Выбор той или иной характеристики рекомендуется производить экспериментально по достижению наилучших результатов при тестировании.

Таким образом, мы добавляем в торговую систему обратную связь по углу наклона кривой баланса. Здесь надо оговориться, что такое регулирование рабочего лота подходит только для тех торговых систем, в которых размер лота не является частью самой торговой системы. Например, если используется принцип Мартингейла, то использование такой системы не возможно напрямую, без переделок исходного эксперта.

Также, надо отметить несколько важных моментов:

эффективность управления наклоном кривой баланса напрямую зависит от соотношения рабочего лота в режиме нормальной работы к рабочему лоту в режиме режекции лота. Чем соотношение больше, тем эффективней управление. Поэтому исходный рабочий лот должен быть существенно больше минимально возможного.

средний период чередования взлетов/падений баланса эксперта должен быть существенно больше, чем время реакции системы контроля. Иначе система просто не будет успевать регулировать наклон кривой баланса. Чем больше отношение среднего периода к времени реакции, тем эффективней работа системы. Данное требование относится практически к любой системе автоматического регулирования.

Реализация на MQL5 с использование объектно-ориентированного программирования

Класс TradeSymbol

Поскольку в новой платформе MetaTrader 5 предусмотрено мультивалютное тестирование торговых стратегий, то нам требуется класс, инкапсулирующий в себе всю работу с произвольным рабочим инструментом (символом). Это позволит использовать данную библиотеку в мультивалютных экспертах. Прямого отношения к системе контроля данный класс не имеет - он вспомогательный. Итак, первый класс будет использоваться для операций с рабочим инструментом.

class TradeSymbol { private : string trade_symbol; private : double min_trade_volume; double max_trade_volume; double min_trade_volume_step; double max_total_volume; double symbol_point; double symbol_tick_size; int symbol_digits; protected : public : void RefreshSymbolInfo( ); void SetTradeSymbol( string _symbol ); string GetTradeSymbol( ); double GetMaxTotalLots( ); double GetPoints( double _delta ); public : double NormalizeLots( double _requied_lot ); double NormalizePrice( double _org_price ); public : void TradeSymbol( ); void ~TradeSymbol( ); };

Метод TradeSymbol::RefreshSymbolInfo предназначен для обновления рыночной информации по рабочему инструменту.

void TradeSymbol::RefreshSymbolInfo() { if ( GetTradeSymbol() == NULL ) { return ; } min_trade_volume = SymbolInfoDouble ( GetTradeSymbol(), SYMBOL_VOLUME_MIN ); max_trade_volume = SymbolInfoDouble (GetTradeSymbol(), SYMBOL_VOLUME_MAX ); min_trade_volume_step = SymbolInfoDouble (GetTradeSymbol(), SYMBOL_VOLUME_STEP ); max_total_volume = SymbolInfoDouble (GetTradeSymbol(), SYMBOL_VOLUME_LIMIT ); symbol_point = SymbolInfoDouble (GetTradeSymbol(), SYMBOL_POINT ); symbol_tick_size = SymbolInfoDouble ( GetTradeSymbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); symbol_digits = ( int ) SymbolInfoInteger ( GetTradeSymbol(), SYMBOL_DIGITS ); }

Один важный момент, который встречается в нескольких методах. Поскольку в текущей реализации MQL5 нельзя использовать конструктор с параметрами, то для первоначального задания рабочего инструмента обязательно надо вызвать метод:

Метод TradeSymbol::NormalizeLots используется для получения правильного и нормализованного торгового объема. Известно, что размер позиции не может быть меньше минимально возможной величины, которую разрешает открывать брокер. Дискретность минимального изменения позиции также определяется брокером и может различаться. Данный метод возвращает ближайшее снизу значение лота.

Также проверяется, не выходит ли объем предполагаемой позиции за пределы максимальной величины, разрешенной брокером.



double TradeSymbol::NormalizeLots( double _requied_lots ) { double lots, koeff; int nmbr; if ( GetTradeSymbol( ) == NULL ) { return ( 0.0 ); } if ( this .min_trade_volume_step > 0.0 ) { koeff = 1.0 / min_trade_volume_step; nmbr = ( int ) MathLog10 ( koeff ); } else { koeff = 1.0 / min_trade_volume; nmbr = 2 ; } lots = MathFloor ( _requied_lots * koeff ) / koeff; if ( lots < min_trade_volume ) { lots = min_trade_volume; } if ( lots > max_trade_volume ) { lots = max_trade_volume; } lots = NormalizeDouble ( lots, nmbr ); return ( lots ); }





Метод TradeSymbol::NormalizePrice используется для получения правильной и нормализованной цены. Поскольку число значимых знаков после запятой (точность представления цены) должна быть определенной для данного рабочего инструмента, то требуется округление цены. Кроме того, некоторые инструменты (например, фьючерсы) имеют минимальную дискретность изменения цены большую одного пункта. Поэтому требуется сделать значение цены кратным минимальной дискретности.

double TradeSymbol::NormalizePrice( double _org_price ) { double min_price_step = NormalizeDouble ( symbol_tick_size / symbol_point, 0 ); double norm_price = NormalizeDouble ( NormalizeDouble (( NormalizeDouble ( _org_price / symbol_point, 0 )) / min_price_step, 0 ) * min_price_step * symbol_point, symbol_digits ); return ( norm_price ); }

На вход метода подается требуемая ненормализованная цена. Возвращается правильная нормализованная цена, наиболее близкая к требуемой.



Класс TBalanceHistory

Данный класс, как понятно из его названия, предназначен для выполнения операций с историей баланса счета. Он также является базовым для некоторых классов, описанных ниже. Основное назначение класса - доступ к истории торговли эксперта. При этом возможна фильтрации истории по рабочему символу, по "магическому номеру", по дате начала мониторинга эксперта или по всем трем элементам одновременно.

class TBalanceHistory { private : long current_magic; long current_type; int current_limit_history; datetime monitoring_begin_date; int real_trades; protected : TradeSymbol trade_symbol; protected : double org_datetime_array[]; double org_result_array[]; double group_datetime_array[]; double group_result_array[]; double last_result_array[]; double last_datetime_array[]; private : void SortMasterSlaveArray( double & _m[], double & _s[]); public : void SetTradeSymbol( string _symbol); string GetTradeSymbol(); void RefreshSymbolInfo(); void SetMonitoringBeginDate( datetime _dt); datetime GetMonitoringBeginDate(); void SetFiltrParams( long _magic, long _type = - 1 , int _limit = 0 ); public : int GetTradeResultsArray( int _max_trades); public : void TBalanceHistory( ); void ~TBalanceHistory( ); };

Настройки фильтрации при считывании результатов последних сделок из истории задаются с помощью метода TBalanceHistory::SetFiltrParams. Он имеет следующие входные параметры:



_ magic - "магический номер" трейдов, которые должны считываться из истории. Если задан нулевой номер, то считываются трейды с любым "магическим номером".



magic - "магический номер" трейдов, которые должны считываться из истории. Если задан нулевой номер, то считываются трейды с любым "магическим номером". _ type - тип сделок, которые нужно считать. Может принимать значения DEAL_TYPE_BUY (для считывания только длинных трейдов), -1 (для считывания и длинных и коротких трейдов). DEAL_TYPE_SELL (для считывания только коротких трейдов) и значение(для считывания и длинных и коротких трейдов).

type - тип сделок, которые нужно считать. Может принимать значения _limit - ограничивает глубину просмотра истории трейдов. Если равна нулю, то просматривается вся доступная история.



По умолчанию, после создания объекта класса TBalanceHistory, значения задаются такие: _magic = 0, _type = -1, _limit = 0.







Основной метод данного класса - TBalanceHistory::GetTradeResultsArray. Предназначен для заполнения массивов - членов класса last_result_array и last_datetime_array результатами последних трейдов. Метод имеет следующие входные параметры:

_max_trades - максимальное число трейдов, которое нужно считать из истории и записать в выходные массивы. Поскольку, для вычисления угла наклона нужны, по крайней мере, две точки, это значение должно быть не меньше двух. Если это значение равно нулю, то считывается вся доступная история трейдов. На практике здесь задается количество точек, которое требуется для вычисления наклона кривой баланса.



int TBalanceHistory::GetTradeResultsArray( int _max_trades) { int index, limit, count; long deal_type, deal_magic, deal_entry; datetime deal_close_time, current_time; ulong deal_ticket; double trade_result; string symbol, deal_symbol; real_trades = 0 ; if (_max_trades < 2 ) { return ( 0 ); } symbol = trade_symbol.GetTradeSymbol(); if (symbol == NULL ) { return ( 0 ); } if ( HistorySelect (monitoring_begin_date, TimeCurrent ()) != true) { return ( 0 ); } count = HistoryDealsTotal (); if (count < _max_trades) { return ( 0 ); } if (current_limit_history > 0 && count > current_limit_history) { limit = count - current_limit_history; } else { limit = 0 ; } if (( ArraySize (org_datetime_array)) != (count - limit)) { ArrayResize (org_datetime_array, count - limit); ArrayResize (org_result_array, count - limit); } real_trades = 0 ; for (index = count - 1 ; index >= limit; index--) { deal_ticket = HistoryDealGetTicket (index); deal_entry = HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_ENTRY ); if (deal_entry != DEAL_ENTRY_OUT ) { continue ; } deal_magic = HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_MAGIC ); if (current_magic != 0 && deal_magic != current_magic) { continue ; } deal_symbol = HistoryDealGetString ( deal_ticket, DEAL_SYMBOL ); if ( symbol != deal_symbol ) { continue ; } deal_type = HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TYPE ); if (current_type != - 1 && deal_type != current_type) { continue ; } else if (current_type == - 1 && (deal_type != DEAL_TYPE_BUY && deal_type != DEAL_TYPE_SELL )) { continue ; } deal_close_time = ( datetime ) HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TIME ); if (deal_close_time < monitoring_begin_date) { continue ; } org_datetime_array[real_trades] = deal_close_time / 60 ; org_result_array[real_trades] = HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_PROFIT )/ HistoryDealGetDouble (deal_ticket, DEAL_VOLUME ); real_trades++; } if (real_trades < _max_trades) { return ( 0 ); } count = real_trades; SortMasterSlaveArray(org_datetime_array, org_result_array); if (( ArraySize (group_datetime_array )) != count) { ArrayResize (group_datetime_array, count); ArrayResize (group_result_array, count); } ArrayInitialize (group_datetime_array, 0.0 ); ArrayInitialize (group_result_array, 0.0 ); for (index = 0 ; index < count; index++) { deal_close_time = ( datetime )org_datetime_array[index]; trade_result = org_result_array[index]; current_time = ( datetime )group_datetime_array[real_trades]; if (current_time > 0 && MathAbs (current_time - deal_close_time) > 0.0 ) { real_trades++; group_result_array[real_trades] = trade_result; group_datetime_array[real_trades] = deal_close_time; } else { group_result_array[real_trades] += trade_result; group_datetime_array[real_trades] = deal_close_time; } } real_trades++; if (real_trades < _max_trades) { return ( 0 ); } if ( ArraySize (last_result_array ) != _max_trades) { ArrayResize (last_result_array, _max_trades); ArrayResize (last_datetime_array, _max_trades); } for (index = 0 ; index < _max_trades; index++) { last_result_array[_max_trades - 1 - index] = group_result_array[index]; last_datetime_array[_max_trades - 1 - index] = group_datetime_array[index]; } for (index = 1 ; index < _max_trades; index++) { last_result_array[index] += last_result_array[index - 1 ]; } return ( _max_trades ); }

Вначале выполняются обязательные проверки - задан ли рабочий инструмент и корректность входных параметров.



Затем считывается история сделок и ордеров с заданного времени по текущее. Это делает следующий фрагмент кода:

if ( HistorySelect (monitoring_begin_date, TimeCurrent ()) != true) { return ( 0 ); } count = HistoryDealsTotal (); if (count < _max_trades) { return ( 0 ); }

При этом проверяется общее число трейдов в истории. Если оно меньше заданного, то дальнейшие операции не имеют смысла. После подготовки "сырых" массивов идет цикл заполнения их данными из истории трейдов. Это делается так:

real_trades = 0 ; for (index = count - 1 ; index >= limit; index--) { deal_ticket = HistoryDealGetTicket (index); deal_entry = HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_ENTRY ); if (deal_entry != DEAL_ENTRY_OUT ) { continue ; } deal_magic = HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_MAGIC ); if (_magic != 0 && deal_magic != _magic) { continue ; } deal_symbol = HistoryDealGetString (deal_ticket, DEAL_SYMBOL ); if (symbol != deal_symbol) { continue ; } deal_type = HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TYPE ); if (_type != - 1 && deal_type != _type) { continue ; } else if (_type == - 1 && (deal_type != DEAL_TYPE_BUY && deal_type != DEAL_TYPE_SELL )) { continue ; } deal_close_time = ( datetime ) HistoryDealGetInteger (deal_ticket, DEAL_TIME ); if (deal_close_time < monitoring_begin_date) { continue ; } org_datetime_array[ real_trades ] = deal_close_time / 60 ; org_result_array[ real_trades ] = HistoryDealGetDouble ( deal_ticket, DEAL_PROFIT ) / HistoryDealGetDouble( deal_ticket, DEAL_VOLUME ); real_trades++; } if ( real_trades < _max_trades ) { return ( 0 ); }

Вначале считывается тикет сделки в истории с помощью функции HistoryDealGetTicket и дальнейшие считывания информации по сделки используют полученный тикет. Поскольку нас интересуют только закрытые сделки (мы будем анализировать баланс), то сначала проверяется тип сделки. Это делается вызовом функции HistoryDealGetInteger с параметром DEAL_ENTRY. Если функция возвращает значение DEAL_ENTRY_OUT, то это закрытие сделки.

После этого проверяется "магический номер" сделки, тип сделки (если задан входной параметр метода) и символ сделки. Если все параметры сделки соответствуют требуемым, то проверяется последний параметр - время закрытия сделки. Это делается так:

deal_close_time = ( datetime ) HistoryDealGetInteger ( deal_ticket, DEAL_TIME ); if ( deal_close_time < monitoring_begin_date ) { continue ; }

Считанные дата/время сделки сравнивается с заданными датой/временем начала мониторинга истории. Если дата/время сделки больше заданной, то переходим к считыванию нашего трейда в массив - считываем результат сделки в пунктах и время сделки в минутах (в данном случае, время закрытия). После чего наращивается счетчик считанных сделок real_trades и цикл продолжается дальше.



После того как "сырые" массивы заполнены необходимым числом данных, надо отсортировать массив, в котором хранятся времена закрытия сделок. При этом должно сохраниться соответствие времени закрытия в массиве org_datetime_array и результата сделки в массиве org_result_array. Это делается специально написанным методом:

TBalanceHistory::SortMasterSlaveArray( double& _master[ ], double& _slave[ ] ). Первый параметр _master - массив, который собственно сортируется по возрастанию. Второй параметр _slave - массив, элементы которого должны перемещаться синхронно с элементами первого. Сортировка проводится методом "пузырька".



После всех, описанных выше, операций у нас есть в распоряжении два массива с временем закрытия сделки и результатом сделки, отсортированных по возрастанию времени. Поскольку каждому времени (фактически, точке на оси OX) может соответствовать только одна точка на кривой баланса (точка на оси OY), то нам надо сгруппировать элементы массива с одинаковым временем закрытия, если такие есть. Это делает следующий участок кода:

real_trades = 0 ; for (index = 0 ; index < count; index++) { deal_close_time = ( datetime )org_datetime_array[index]; trade_result = org_result_array[index]; current_time = ( datetime )group_datetime_array[real_trades]; if (current_time > 0 && MathAbs (current_time - deal_close_time) > 0.0 ) { real_trades++; group_result_array[real_trades] = trade_result; group_datetime_array[real_trades] = deal_close_time; } else { group_result_array[real_trades] += trade_result; group_datetime_array[real_trades] = deal_close_time; } } real_trades++;

Фактически, здесь суммируются все трейды с "одинаковым" временем закрытия. Результаты записываются в массивы TBalanceHistory::group_datetime_array (времена закрытия) и TBalanceHistory::group_result_array (результаты трейдов). После этого, мы получаем два отсортированных массива с не повторяющимися элементами. Одинаковость времени, в данном случае, берется в пределах минуты. Это преобразование можно проиллюстрировать графически:





Рисунок 3. Группирование сделок с одинаковым временем



Все сделки в пределах минуты (левая часть рисунка) группируются в одну с округлением времени и суммированием результатов (правая часть рисунка). Это позволяет сгладить "дребезг" по времени закрытия сделок и улучшить стабильность регулирования.



После этого нужно сделать еще два преобразования полученных массивов. Перевернуть порядок элементов, чтобы нулевому элементу соответствовала самая ранняя сделка и заменить результаты отдельных трейдов на нарастающий итог, то есть на баланс. Это делается в следующем фрагменте кода:



for (index = 0 ; index < _max_trades; index++) { last_result_array[_max_trades - 1 - index] = group_result_array[index]; last_datetime_array[_max_trades - 1 - index] = group_datetime_array[index]; } for (index = 1 ; index < _max_trades; index++ ) { last_result_array[index] += last_result_array[index - 1 ]; }





Класс TBalanceSlope

Данный класс предназначен для проведения операций с кривой баланса счета. Он порожден от класса TBalanceHistory и наследует все его защищенные и открытые данные и методы. Рассмотрим его структуру подробней:

class TBalanceSlope : public TBalanceHistory { private : double current_slope; int slope_count_points; private : double LR_koeff_A, LR_koeff_B; double LR_points_array[]; private : void CalcLR( double & X[ ], double & Y[ ] ); public : void SetSlopePoints( int _number); double CalcSlope(); public : void TBalanceSlope(); void ~TBalanceSlope(); };





Мы будем определять угол наклона кривой баланса по углу наклона линии линейной регрессии, построенной для заданного числа последних точек (трейдов) на кривой баланса счета. Таким образом, сначала нужно вычислить уравнение линии регрессии вида A*x + B. Это делает следующий метод:

void TBalanceSlope::CalcLR( double & X[], double & Y[]) { double mo_X = 0 , mo_Y = 0 , var_0 = 0 , var_1 = 0 ; int i; int size = ArraySize (X); double nmb = ( double )size; if (size < 2 ) { return ; } for (i = 0 ; i < size; i++) { mo_X += X[i]; mo_Y += Y[i]; } mo_X /= nmb; mo_Y /= nmb; for ( i = 0 ; i < size; i++) { var_0 += (X[i] - mo_X) * (Y[i] - mo_Y); var_1 += (X[i] - mo_X) * (X[i] - mo_X); } if ( var_1 != 0.0 ) { LR_koeff_A = var_0/var_1; } else { LR_koeff_A = 0.0 ; } LR_koeff_B = mo_Y - LR_koeff_A * mo_X; ArrayResize ( LR_points_array, size); for (i = 0 ; i < size; i++) { LR_points_array[i] = LR_koeff_A * X[i] + LR_koeff_B; } }

Здесь используется метод наименьших квадратов для вычисления минимальной погрешности расположения линии регрессии относительно исходных данных. Также, заполняется массив, хранящий значения координат Y, лежащих на вычисленной прямой. Данный массив пока не используется и рассчитан на дальнейшее развитие







Основной метод, который используется в данном классе - TBalanceSlope::CalcSlope. Он возвращает угол наклона кривой баланса, вычисленный по заданному числу последних трейдов. Вот его реализация:

double TBalanceSlope::CalcSlope() { int nmb = GetTradeResultsArray(slope_count_points); if (nmb < slope_count_points) { return ( 0.0 ); } CalcLR(last_datetime_array, last_result_array); current_slope = LR_koeff_A; return (current_slope); }

Сначала считываются заданное число последних точек кривой баланса. Это делается вызовом метода базового класса TBalanceSlope::GetTradeResultsArray. Если считано точек не меньше заданного числа, то вычисляется прямая регрессии. Это делается вызовом метода TBalanceSlope::CalcLR. В качестве аргументов используются заполненные на предыдущем шаге массивы last_result_array и last_datetime_array, принадлежащие базовому классу.



Остальные методы достаточно просты и не требуют пояснений.







Класс TBalanceSlopeControl

Это основной класс, который, собственно, и управляет наклоном кривой баланса посредством изменения рабочего лота. Он порожден от класса TBalanceSlope и наследует все его открытые и защищенные методы и данные. Единственная задача данного класса: вычисление текущего рабочего лота в зависимости от текущего угла наклона кривой баланса. Рассмотрим его подробней:

enum LotsState { LOTS_NORMAL = 1 , LOTS_REJECTED = - 1 , LOTS_INTERMEDIATE = 0 , }; class TBalanceSlopeControl : public TBalanceSlope { private : double min_slope; double max_slope; double centr_slope; private : ControlType control_type; private : double rejected_lots; double normal_lots; double intermed_lots; private : LotsState current_lots_state; public : void SetControlType( ControlType _control ); void SetControlParams( double _min_slope, double _max_slope, double _centr_slope ); public : double CalcTradeLots( double _min_lots, double _max_lots ); protected : double CalcIntermediateLots( double _min_lots, double _max_lots, double _slope ); public : void TBalanceSlopeControl( ); void ~TBalanceSlopeControl( ); };





Прежде чем вычислять размер текущего лота, необходимо задать начальные параметры. Это делается вызовом следующих методов:



void SetControlType( ControlType _control );

Входной параметр _control - это тип регулировочной характеристики. Может принимать значения:

STEP_WITH_HYSTERESISH - регулировочная характеристика ступенчатая с гистерезисом;

STEP_WITHOUT_HYSTERESIS - регулировочная характеристика ступенчатая без гистерезиса;

LINEAR - регулировочная характеристика линейная;

- регулировочная характеристика линейная; NON_LINEAR - регулировочная характеристика не линейная (в данной версии не реализовано);





void SetControlParams( double _min_slope, double _max_slope, double _centr_slope );

Входные параметры следующие:



_min_slope - угол наклона кривой баланса, соответствующий режиму торговли минимальным лотом;

_max_slop e - угол наклона кривой баланса, соответствующий режиму торговли максимальным лотом;

- угол наклона кривой баланса, соответствующий режиму торговли максимальным лотом; _centr_slope - угол наклона кривой баланса, использующийся при задании ступенчатой регулировочной характеристики без гистерезиса;





Размер лота вычисляется вызовом следующего метода:

double TBalanceSlopeControl::CalcTradeLots( double _min_lots, double _max_lots) { double current_slope = CalcSlope( ); if (GetRealTrades() < GetSlopePoints()) { current_lots_state = LOTS_REJECTED; rejected_lots = trade_symbol.NormalizeLots(_min_lots); return (rejected_lots); } if (control_type == STEP_WITHOUT_HYSTERESIS) { if (current_slope < centr_slope) { current_lots_state = LOTS_REJECTED; rejected_lots = trade_symbol.NormalizeLots(_min_lots); return (rejected_lots); } else { current_lots_state = LOTS_NORMAL; normal_lots = trade_symbol.NormalizeLots(_max_lots); return (normal_lots); } } if (current_slope < min_slope) { current_lots_state = LOTS_REJECTED; rejected_lots = trade_symbol.NormalizeLots(_min_lots); return (rejected_lots); } if (current_slope > max_slope) { current_lots_state = LOTS_NORMAL; normal_lots = trade_symbol.NormalizeLots(_max_lots); return (normal_lots); } current_lots_state = LOTS_INTERMEDIATE; intermed_lots = CalcIntermediateLots(_min_lots, _max_lots, current_slope); intermed_lots = trade_symbol.NormalizeLots(intermed_lots); return (intermed_lots); }

Основные существенные моменты реализации метода TBalanceSlopeControl::CalcTradeLots следующие:



Пока не набрано заданное минимальное число трейдов, торговый лот будет минимальным. Это логично, поскольку после постановки эксперта на торговлю, заранее не известно в каком периоде находится торговая система (профитном или убыточном).

Если задана регулировочная функция - ступенчатая без гистерезиса, то для задания угла переключения режима торговли методом TBalanceSlopeControl::SetControlParams используется только параметр _centr_slope. Параметры _min_slope и _max_slope игнорируются. Это сделано, чтобы можно было корректно проводить оптимизацию в тестере MT5 по этому параметру.

В зависимости от вычисленного угла наклона, торговля идет либо минимальным лотом, либо максимальным, либо - промежуточным. Промежуточный лот вычисляется простым методом TBalanceSlopeControl::CalcIntermediateLots. Данный метод является защищенным и используется внутри класса. Его код приведен ниже:

double TBalanceSlopeControl::CalcIntermediateLots( double _min_lots, double _max_lots, double _slope) { double lots; if (control_type == STEP_WITH_HYSTERESISH) { if (current_lots_state == LOTS_REJECTED && _slope > min_slope && _slope < max_slope) { lots = _min_lots; } else if (current_lots_state == LOTS_NORMAL && _slope > min_slope && _slope < max_slope) { lots = _max_lots; } } else if (control_type == LINEAR) { double a = (_max_lots - _min_lots)/(max_slope - min_slope); double b = normal_lots - a * .max_slope; lots = a * _slope + b; } else if (control_type == NON_LINEAR) { lots = _min_lots; } else { lots = _min_lots; } return (lots); }

Остальные методы данного класса пояснений не требуют.







Пример встраивания системы в эксперт

Рассмотрим пошагово процесс внедрения системы контроля наклона кривой баланса в эксперт.





Шаг 1 - добавление в советник директивы для подключения разработанной библиотеки:



#include <BalanceSlopeControl.mqh>





Шаг 2 - добавление в советник внешних переменных для задания параметров системы контроля наклона кривой баланса:

enum SetLogic { No = 0 , Yes = 1 , }; input SetLogic UseAutoBalanceControl = No; input ControlType BalanceControlType = STEP_WITHOUT_HYSTERESIS; input int TradesNumberToCalcLR = 3 ; input double LRKoeffForRejectLots = - 0.030 ; input double LRKoeffForRestoreLots = 0.050 ; input double LRKoeffForIntermedLots = - 0.020 ; input double RejectedLots = 0.10 ; input double NormalLots = 1.0 ;





Шаг 3 - добавление в советник объекта типа TBalanceSlopeControl:

TBalanceSlopeControl BalanceControl;

Данное объявление можно добавить в начало советника, перед определениями функций.







Шаг 4 - добавление в функцию советника OnInit кода для инициализации системы контроля наклона кривой баланса:

BalanceControl.SetTradeSymbol( Symbol ()); BalanceControl.SetControlType(BalanceControlType); BalanceControl.SetControlParams(LRKoeffForRejectLots, LRKoeffForRestoreLots, LRKoeffForIntermedLots); BalanceControl.SetSlopePoints(TradesNumberToCalcLR); BalanceControl.SetFiltrParams( 0 , - 1 , 0 ); BalanceControl.SetMonitoringBeginDate( 0 );





Шаг 5 - добавление в функцию OnTick советника вызова метода для обновления текущей информации по рынку:

BalanceControl.RefreshSymbolInfo();

Вызов данного метода можно добавить в самое начало функции OnTick или после проверки появления нового бара для советников с такой проверкой.







Шаг 6 - добавление в советник, в место перед открытием позиции, кода для вычисления текущего лота:

if (UseAutoBalanceControl == Yes) { current_lots = BalanceControl.CalcTradeLots(RejectedLots, NormalLots); } else { current_lots = NormalLots; }

Если в советнике используется автоматический мани менеджмент, то вместо NormalLots надо передать в метод TBalanceSlopeControl::CalcTradeLots текущий размер лота, вычисленный системой ММ советника.



Тестовый советник BSCS-TestExpert.mq5, в который встроена описанная система, приложен к данной статье. Принцип его работы основан на пересечении уровней индикатора CCI. Данный эксперт разработан в чисто тестовых целях и не пригоден к работе на реальных счетах. Тестировать будем на периоде H4 (2008.07.01 - 2010.09.01) на инcтрументе EURUSD.



Рассмотрим результаты работы данного эксперта. Ниже приведен график изменения баланса при отключенной системе контроля наклона. Для этого установим внешний параметр UseAutoBalanceControl в значение No.







Рисунок 4. Исходный график изменения баланса





Теперь установим внешний параметр UseAutoBalanceControl в значение Yes и протестируем эксперт. Получим график при включенной системе контроля наклона баланса.





Рисунок 5. График изменения баланса при включенной системе контроля



Можно заметить визуально, что большинство периодов просадки на верхнем графике (рис.4) как бы срезаны и имеют почти плоский вид на нижнем графике (рис.5). Это результат действия нашей системы. Можно сравнить основные показатели работы эксперта:

Параметр

UseAutoBalanceControl = No UseAutoBalanceControl = Yes

Чистая прибыль: 18 378.00 17 261.73

Прибыльность: 1.47 1.81

Фактор восстановления: 2.66 3.74 Матожидание выигрыша: 117.81 110.65

Абсолютная просадка по балансу: 1 310.50 131.05 Абсолютная просадка по средствам: 1 390.50 514.85

Максимальная просадка по балансу: 5 569.50 (5.04%) 3 762.15 (3.35%)

Максимальная просадка по средствам: 6 899.50 (6.19%)

4 609.60 (4.08%)







Зеленым цветом выделены лучшие показатели из сравниваемых. Несколько уменьшилась прибыль и матожидание выигрыша, это обратная сторона медали регулирования - из-за задержки переключения состояний рабочего лота. В целом же, есть реальное улучшение показателей работы эксперта. Особенно, по просадке и прибыльности.







Заключение

Использование виртуального ведения сделок при входе советника в неблагоприятный период работы. Тогда размер нормального рабочего лота уже не будет иметь значения. Это позволит еще уменьшить просадку.

Использование более сложных алгоритмов для определения текущего состояния работы эксперта (профитное или убыточное). Например, можно попробовать применить нейросеть для такого анализа. Здесь, конечно, нужны дополнительные исследования.

Просматриваются некоторые пути улучшения данной системы:

Итак, мы рассмотрели принцип и результат работы одной из систем, помогающих улучшить качественные характеристики торгового эксперта. Совместная работа с системой управления деньгами позволяет в некоторых случаях повышать прибыльность, не увеличивая риски.

