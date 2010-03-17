MQL5: Анализ и обработка отчетов Commodity Futures Trading Commission (CFTC) в MetaTrader 5





Введение



Торговый терминал MetaTrader 5, разработанный MetaQuotes Software Corp., содержит в себе в качестве одного из инструментов трейдера язык программирования MQL5, поддерживающий объектно-ориентированное программирование. С одной стороны, MQL5 не совместим снизу вверх с прежней версией – MQL4, с другой – содержит множество новых возможностей, присущих полноценному объектно-ориентированному языку. Таким образом, перед трейдерами, владеющими навыками программирования на MQL4, стоит задача по освоению фактически нового языка, их и считаю целевой аудиторией.

В данной статье покажу пример решения задачи, которая заключается в следующем: разработка инструмента трейдера, который бы позволял получать и проводить анализ различных показателей отчетов CFTC. Данная тема уже освещалась в статье Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4, буду считать, что читатель уже знаком с базовыми моментами и акцентировать внимание лишь на информации, не рассмотренной в данной ссылке.

Концепция, в которой реализован инструмент, заключается в следующем: разработать один индикатор, который позволял бы получать показатели отчетов непосредственно из файлов данных, предоставляемых комиссией без промежуточных обработок и преобразований. В дальнейшем, трейдер использует его в своей работе в различных целях: непосредственно, чтобы визуально получить показатели; в других индикаторах, как источник данных; в скриптах, производящих различный автоматизированный анализ; в советниках, при разработке торговых стратегий.





1. Типы отчетов COT



Существует три вида отчетов: Традиционный отчет (COT), Отчет индексных трейдеров (CIT), Детализированный отчет (DCOT), отличия которых представлены в таблице 1.

Описание

Традиционный отчет Отчет индексных трейдеров

Детализированный отчет Краткое наименование COT CIT DCOT Подзаголовок ссылки

Current Legacy Reports

Supplemental Commodity Index

Current Disaggregated Reports

Ссылка на скачивание последнего файла данных deacot2010.zip dea_cit_txt_2010.zip fut_disagg_txt_2010.zip Группы трейдеров, представленных в отчете

(англоязычное наименование)

Спекулянты (Noncommercial)

Хеджеры (Commercial)

Неотчетные (Nonreportable)

Спекулянты (Noncommercial)

Хеджеры (Commercial)

Неотчетные (Nonreportable)

Индексные (Index Traders)

Производственники (Producer/Merchant/Processor/User)

Своп дилеры (Swap Dealers)

Управляющие (Managed Money)

Прочие отчетные (Other Reportables)

Неотчетные (Nonreportable)



Таблица 1. Виды отчетов Commitments of Traders

О том, на кого возлагаются обязательства о публикации сведений об их позициях на фьючерсных рынках, о принципах разделения трейдеров на группы, о периодичности выхода отчетов можно узнать в книге «Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами» и статье Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4.

Чуть подробнее расскажу о двух отчетах, которые не упоминаются в этих источниках.

Аббревиатура CIT расшифровывается как Commitments of Index Traders – обязательства индексных трейдеров. Отчет публикуется, начиная с 2007 г. С его web-представлением можно ознакомиться по ссылке https://cftc.gov/dea/options/deaviewcit.htm. Эти трейдеры выделены в отдельную группу из состава как хеджеров, так и спекулянтов.

Здесь я оперирую, возможно, несколько непривычной терминологией, но она удобна. В книге «Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами» для группы commercial используется перевод "операторы", я их называю хеджеры, noncommercial – "крупные трейдеры", я – спекулянты. Описание Supplemental Report (дополнительный), так еще называют отчет CIT, доступно на странице https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/AbouttheCOTReports/index.htm.

Частичный перевод данной ссылки:

Supplemental Report основывается на информации, содержащейся в комбинированном отчете "фьючерсы-и-опционы", короткий формат, отражает дополнительную категорию "Индексные трейдеры" на определенных сельскохозяйственных рынках. Категория спекулянтов включает позиции управляющих фондов, пенсионных фондов и других инвесторов. Категория хеджеров включает позиции в основном тех, кто хеджирует свои транзакции на нерегулируемых рынках, к примеру, своп дилеры, удерживающие длинные позиции для хеджирования коротких товарных против институциональных трейдеров, таких, как пенсионные фонды.

Все эти трейдеры, взятые как из группы хеджеров, так и спекулянтов, выделяются в индексные, обычно занимают длинные позиции на рынках и роллируют их с контракта на контракт.

С 2009г. комиссия публикует детализированный отчет Disaggregated Commitments of Traders Report. История в файлах .csv доступна с 2006 г. Подробное описание здесь.

Перевод части текста:

Детализированный отчет увеличивает прозрачность традиционного COT отчета посредством разделения трейдеров на следующие группы: производственники, своп дилеры, управляющие, прочие отчетные. Классификация: Производственники – это те, кто в первую очередь вовлечен в производство, обработку, хранение физических товаров и использует фьючерсные рынки для управления и хеджирования своими рисками, связанными с их основной деятельностью;

– это те, кто в первую очередь вовлечен в производство, обработку, хранение физических товаров и использует фьючерсные рынки для управления и хеджирования своими рисками, связанными с их основной деятельностью; Своп дилеры – обычно имеют дело со свопами на товарных рынках и используют их для управления или хеджирования рисками, связанными с их транзакциями. Контрагентами своп дилеров могут быть спекулятивные трейдеры, такие, как хеджевые фонды, традиционные коммерческие клиенты, управляющие своими рисками на физических товаров посредством дилеров;

– обычно имеют дело со свопами на товарных рынках и используют их для управления или хеджирования рисками, связанными с их транзакциями. Контрагентами своп дилеров могут быть спекулятивные трейдеры, такие, как хеджевые фонды, традиционные коммерческие клиенты, управляющие своими рисками на физических товаров посредством дилеров; Управляющие . В целях этого отчета – это зарегистрированные товарные торговые советники (CTA), зарегистрированные пул операторы (CPO), незарегистрированные фонды, идентифицированные комиссией. Эти трейдеры обычно вовлечены в управление и связывают организованную фьючерсную торговлю и своих клиентов;

. В целях этого отчета – это зарегистрированные товарные торговые советники Прочие отчетные. Крупные трейдеры, не отнесенные ни к одной из вышеперечисленных категорий.

В Приложении 2 приведен полный список инструментов, по которым представляются отчеты, там же приведена расшифровка, отражается ли конкретный инструмент в отчетах CIT и DCOT.





2. Написание индикатора COT, использующего внешние данные, находящиеся в файлах формата CSV



Индикатор будет работать следующим образом. Во входных параметрах задается вид отчета из перечисленных в таблице 1, показатель отчета, группа трейдеров. Показатель отчета может быть следующий: чистые лонги, доля чистых лонгов в открытом интересе, индекс Вильямса, рассчитанный для чистых лонгов, открытый интерес. Список далеко не полный и с легкостью может быть в дальнейшем увеличен, он включает в себя самые необходимые показатели, используемые мной в повседневной работе.

Непосредственно из файлов данных (скачанных и распакованных в порядке, который будет указан ниже), для текущего инструмента на графике будут получаться данные и отражаться на графике в отдельном окне индикатора. За загрузку данных из файлов и доступ к ним будет отвечать класс CCFTCReport.

Структура индикатора следующая:

2.1. Константы

Для определения констант используется перечисляемый тип данных enum. Типы отчетов, поддерживаемые индикатором:

enum cot_type_report { COT, DCOT, CIT };

Группы трейдеров:

enum cot_type_traders { noncommercial, commercial, nonreportable, index, producer, swapdealers, managedmoney, otherreportables };

Показатели отчетов, используемые в индикаторе:

enum cot_type_data { netlongs, netlongsrate, willams_index, openinterest };

2.2. Классы

Для хранения разнородных объектов внутри одной переменной возможно использование структур и классов. Одним из ограничений структур является запрет на присвоение переменной структурного типа, если внутри содержатся динамические массивы или переменные типа string, поэтому для хранения записи отчета COT был создан класс, а не структура, а для операции присвоения - метод, выполняющий это действие:

class cot_record { public : datetime COT_DATE; double COT_OPENINTEREST; double COT_LONGNONCOM; double COT_SHORTNONCOM; double COT_LONGCOM; double COT_SHORTCOM; double COT_LONGNONREPORTABLE; double COT_SHORTNONREPORTABLE; double COT_LONGINDEX; double COT_SHORTINDEX; double COT_LONGPRODUCER; double COT_SHORTPRODUCER; double COT_LONGSWAPDEALERS; double COT_SHORTSWAPDEALERS; double COT_LONGMANAGEDMONEY; double COT_SHORTMANAGEDMONEY; double COT_LONGOTHERREPORTABLES; double COT_SHORTOTHERREPORTABLES; string COT_ID; string COT_NAME; void copyvar( const cot_record & from ) { COT_ID = from .COT_ID; COT_NAME = from .COT_NAME; COT_DATE = from .COT_DATE; COT_OPENINTEREST = from .COT_OPENINTEREST; COT_LONGNONCOM = from .COT_LONGNONCOM; COT_SHORTNONCOM = from .COT_SHORTNONCOM; COT_LONGCOM = from .COT_LONGCOM; COT_SHORTCOM = from .COT_SHORTCOM; COT_LONGNONREPORTABLE = from .COT_LONGNONREPORTABLE; COT_SHORTNONREPORTABLE = from .COT_SHORTNONREPORTABLE; COT_LONGINDEX = from .COT_LONGINDEX; COT_SHORTINDEX = from .COT_SHORTINDEX; COT_LONGPRODUCER = from .COT_LONGPRODUCER; COT_SHORTPRODUCER = from .COT_SHORTPRODUCER; COT_LONGSWAPDEALERS = from .COT_LONGSWAPDEALERS; COT_SHORTSWAPDEALERS = from .COT_SHORTSWAPDEALERS; COT_LONGMANAGEDMONEY = from .COT_LONGMANAGEDMONEY; COT_SHORTMANAGEDMONEY = from .COT_SHORTMANAGEDMONEY; COT_LONGOTHERREPORTABLES = from .COT_LONGOTHERREPORTABLES; COT_SHORTOTHERREPORTABLES = from .COT_SHORTOTHERREPORTABLES; }; };

Здесь и далее буду считать, что читатель знаком с материалами, в частности с форматом хранения данных отчетов в файлах csv можно познакомится в статье Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4. Экземпляр описанного выше класса будет хранить данные из одной строки отчета, массив экземпляров позволит обеспечить хранение отчета в памяти и удобный доступ к его полям. Для хранения отчета и доступа к его показателям был разработан класс CCFTCReport:

class CCFTCReport { private : cot_type_report type; cot_record data[]; int sizedata; string idsymbol; string terminalsymbol; public : void ~CCFTCReport(){ sizedata= 0 ; }; bool Init( cot_type_report passedtype, string sym= "" ); bool LoadFile( string filename ); string Name(); bool Type(cot_type_report passedtype); cot_type_report Type(){ return (type);}; bool TestGroup( cot_type_traders type_trader ); bool DefineIdSymbol(); bool GetString( int handle, cot_record& arr ); string GetFieldCommaDelimited( string &str ); double At( datetime time,cot_type_traders type_trader,cot_type_data typedata=netlongs); };

Экземпляр класса CCFTCReport хранит в себе полный отчет по одному инструменту, тип которого может быть

COT

,

CIT

или

DCOT

.

Описание перечислений и классов находится в include файле "cot.mqh".

2.3. Входные параметры

Входные параметры описываются input переменными и позволяют задать соответственно группу трейдеров, отображаемый показатель и вид отчета, из которого производится выборка данных:

input cot_type_traders type_trader = noncommercial; input cot_type_data type_data = netlongs; input cot_type_report type_report = COT;

2.4. Функция OnInit

Индикатор в своем теле содержит функцию OnInit, в которой производятся следующие действия: загрузка данных из файла отчета, проверка входных параметров на корректность, связывание индикаторных буферов.

Буфер, инициализирующийся свойством INDICATOR_DATA, содержит данные, отражаемые на графике, свойством INDICATOR_CALCULATIONS - промежуточные вычисления:

SetIndexBuffer ( 0 , BufferData, INDICATOR_DATA ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,indname); SetIndexBuffer ( 1 , BufferCalculations, INDICATOR_CALCULATIONS );

2.5. Функция OnCalculate

Эта функция отвечает за выборку, расчет затребованных показателей и их отрисовку.

Опишу построчно ее работу. Используется вторая форма вызова:

int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &Time[], const double &Open[], const double &High[], const double &Low[], const double &Close[], const long &TickVolume[], const long &Volume[], const int &Spread[]){

Определение баров, для которых производится расчет и отображение данных:

int pos=rates_total-prev_calculated- 1 ; if ( pos >= rates_total- 1 )pos--;

Определения порядка индексации массивов:

ArraySetAsSeries(Time, true ); ArraySetAsSeries(BufferData, true ); ArraySetAsSeries(BufferCalculations, true );

После длительных экспериментов я пришел к следующему решению: для всех массивов, которые связаны с индикаторными буферами, а также передаваемых в параметрах функции OnCalculate, использовать обращение как к таймсерии, т.е. последний элемент имеет индекс 0.

Цикл выборки данных для расчета:

for ( int i=pos;i>= 0 ;i--) { cot_type_data passed=type_data; if (type_data==netlongs || type_data==netlongsrate || type_data==willams_index) { passed=netlongs; } double res=Report.At(Time[i],type_trader,type_data); BufferCalculations[i] = res; BufferData[i] = CalcData( type_data, i, Time ); }

COT.

Массив BufferCalculations используется для хранения первичных показателей, которые берутся из отчета

Массив BufferData содержит готовые данные для отображения на графике, это могут быть как цифры, непосредственно существующие в отчете (чистые лонги, открытый интерес), так и получаемые расчетным путем (доли лонгов, индекс Вильямса). Отмечу следующий момент, для которого я пока не нашел красивого решения. Параметры-массивы, передаваемые в OnCalculate, могут понадобиться на последующих уровнях вызываемых функций, и доступ к ним возможен, только если их передавать в этих вызовах, что с моей точки зрения загромождает код.

Вызов CalcData:

BufferData[i] = CalcData( type_data, i, Time );

Далее в CalcData вызов CalcIndex:

double CalcData( cot_type_data type_data, int i, const datetime & Time[] ) { if ( type_data == netlongsrate ) return ( BufferCalculations[ i ] / Report.At( Time[i], type_trader, openinterest )); if ( type_data == willams_index ) return ( CalcIndex( i, Time, BufferCalculations ) ); return (BufferCalculations[i]); }

Мне потребовался доступ к массиву Time в функции CalcIndex, и я был вынужден передавать его по иерархии вызовов вниз. Можно предположить, как будет выглядеть код, если мне понадобятся все восемь параметров-массивов где-то далеко внизу.





3. Загрузка файлов данных



Файлы находятся по ссылкам, приведенным в таблице 1. На каждый год создается отдельный файл, который присутствует в его имени. К примеру, https://www.cftc.gov/sites/default/files/files/dea/history/deacot2010.zip - содержит отчет за 2010 год, https://www.cftc.gov/sites/default/files/files/dea/history/deacot2009.zip - за 2009 год, остальные - по аналогии.

Каждый файл необходимо скачать браузером или другим доступным способом и распаковать в папку \MQL5\files\, в которую установлен торговый терминал. Для каждого года, для которого раскрывается отчет, необходимо создать свою папку с именем deacotXXXX, где XXXX соответствует году. В итоге должна получится следующая структура папок:

Рис.1. Структура папок для отчетов

Процедура по подготовке данных может быть упрощена. Все эти операции (проверка наличия обновлений на сайте, скачивание, распаковка данных по соответствующим папкам) выполняет скрипт "Cotdownloader". Ядро этого скрипта (загрузка данных из интернет) выполнен на основе WININET_TEST. Также при его написании были использованы класс CProgressBar, предложенный в статье Инструмент «Ценовая гистограмма» (Рыночный профиль) и его реализация на MQL5, и функционал Windows API для вызова на исполнение внешних приложений, описанный в статье Автоматическая оптимизация торгового робота в процессе реальной торговли.

Для использования скрипта достаточно перетащить на любой график. В процессе его работы, процесс загрузки отражается в окне графика в виде прогресс-бара, текстовые сообщения и результатz выполнения – на вкладке «Эксперты» панели инструментов:

Рис.2. Процесс загрузки данных







4. Пример использования



Для запуска индикатора необходимо перетащить его на окно с графиком требуемого инструмента и задать параметры:

Рис.3. Параметры индикатора COT

Обращаю ваше внимание на то, что сейчас вместо имен переменных и значений для перечисляемых типов данных можно задавать удобное для пользователя представление. Делается это следующим образом: для замены имени переменной, необходимо указать комментарий при объявлении input переменной:

input cot_type_traders type_trader = noncommercial; input cot_type_data type_data = netlongs; input cot_type_report type_report = COT;

Для замены значения, необходимо указать комментарий при описании перечисления:

enum cot_type_data { netlongs, netlongsrate, willams_index, openinterest };

Если параметры заданы корректно, файлы распакованы верно, то индикатор будет отражен в отдельном окне:

Рис.4. Индикатор COT

При возникновении ошибок, они отражаются в окне «Инструменты», вкладка «Эксперты»:

Рис.5. Сообщение об ошибке





5. Примечание к релизу



Индикатор не позиционируется как многофункциональный законченный продукт. Это пример того, как, написав относительно короткий код, уже можно получить некоторый результат, который можно использовать в дальнейшей работе. К примеру, я не стал разрабатывать модуль, который бы позволял производить гибкую настройку связи символа в терминале конкретного брокера с инструментом в отчете COT. Реализация связки сделана непосредственно в коде функции DefineIdSymbol, первые несколько ее строк:

bool CCFTCReport::DefineIdSymbol() { idsymbol= "" ; if (terminalsymbol== "USDLFX" || terminalsymbol== "DX_CONT" || StringFind (terminalsymbol, "DX" )== 0 )idsymbol= "098662" ; if ( terminalsymbol == "FC_CONT" || StringFind ( terminalsymbol, "FC" )== 0 )idsymbol = "061641" ; if ( terminalsymbol == "LC_CONT" || StringFind ( terminalsymbol, "LC" )== 0 )idsymbol = "057642" ; if ( terminalsymbol == "QM_CONT" || StringFind ( terminalsymbol, "QM" )== 0 )idsymbol = "067651" ;

Если вам необходимо привязать символ из отчета к конкретному символу в терминале, то это нужно сделать самостоятельно, модифицировав код. Настройки, сделанные в настоящий момент, перенесены из терминала BrocoTrader4. Для примеров, приведенных в статье, использованы демо-счета, открытые на серверах Metaquotes-Demo, Alpari-Demo. Для проверки работы отчета DCOT доступно всего два инструмента: XAUUSD (золото), XAGUSD (серебро).

Поддержки отчета CIT пока нет, т.к. на указанных серверах нет инструментов, для которых он составляется. Когда они будут доступны, то функционал просто включается раскомментированием и модификацией нескольких строк в коде. В Приложении 2 в табличном виде указано соответствие биржевых названий инструментов, биржевых идентификаторов и их связь с символьным представлением в терминале.





6. Использование функции iCustom, как инструмента получения данных из индикатора COT



В своей работе я не применяю индикатор в том виде, который был приведен на рис.3. В MQL5 существует механизм повторного использования пользовательских индикаторов посредством функции iCustom.

6.1. Конструируем новый индикатор

Для визуального анализа отчетов COT существует много вариантов, один из них – в виде гистограммы, на которой отражены разными цветами позиции различных групп трейдеров.



Сформулируем постановку задачи: написать индикатор COTnet, отражающий в виде гистограммы позиции различных двух групп трейдеров: спекулянтов и хеджеров в отчетах COT. Пользователю должна быть предоставлена возможность выбора способа расчета показателя: чистые лонги, доля в открытом интересе, индекс Вильямса.



Значительно ускорить процесс поможет мастер, использование которого описано в статье Как написать индикатор в MQL5. Код полученного индикатора (описание вида отображения графиков, который создан мастером) выглядит следующим образом:

#property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "Noncommercial" #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color1 Blue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 5 #property indicator_label2 "Commercial" #property indicator_type2 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 5

#include <cot.mqh> input cot_type_data type_data = netlongs; double NoncommercialBuffer[]; double CommercialBuffer[]; int handlecomm, handlenoncomm;

Input переменные, глобальные переменные, подключение библиотеки классов:

Тело функции OnInit:

int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,NoncommercialBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,CommercialBuffer, INDICATOR_DATA ); cot_type_traders td = commercial; cot_type_report tr = COT; handlecomm = iCustom ( NULL , 0 , "cot" , td, type_data, tr ); td = noncommercial; handlenoncomm = iCustom ( NULL , 0 , "cot" , td, type_data, tr ); return ( 0 ); }

Механизм использования пользовательских индикаторов следующий (на примере хеджеров, первый вызов iCustom) - в функцию iCustom передаются параметры, необходимы для инициализации нужного нам отчета:

NULL – текущий символ в терминале

0 – текущий таймфрейм

" cot " – имя файла пользовательского индикатора

t d – commercial , группа трейдеров

type_data – вид индикатора, задается во входных параметрах

tr = COT – вид отчета

На выходе имеем хэндл, который в дальнейшем используется для получения данных.

В функции OnCalculate производится получение данных из пользовательских индикаторов:

if ( BarsCalculated (handlecomm)<rates_total || BarsCalculated (handlenoncomm)<rates_total) return ( 0 ); int to_copy=clctocopy(rates_total,prev_calculated); if (!copycotbuf(handlecomm,CommercialBuffer,to_copy)) { Print ( "Ошибка получения данных хеджеров" ); return ( 0 ); } if (!copycotbuf(handlenoncomm,NoncommercialBuffer,to_copy)) { Print ( "Ошибка получения данных хеджеров" ); return ( 0 ); } return (rates_total);

Потрачено немного времени, короткий код и результат:

Рис.6. Результат работы индикатора

6.2. iCustom также можно использовать и в скриптах

Постановка задачи: разработать скрипт cotsignals для получения статистических оценок.

Проверим, какое статистическое преимущество мы будем иметь, опираясь на различные значения показателей COT. Самое простое – сделать оценку вероятности правильного определения цвета недельной свечи. Проверим следующие гипотезы:

Знак чистых лонгов спекулянтов совпадает с цветом свечи: если он положителен, то недельный тренд бычий, если отрицателен, то медвежий;

Если чистые лонги спекулянтов увеличиваются, то свеча белая, если уменьшаются – то черная;

Если индикатор, построенный на чистых длинных позициях спекулянтов Вильямса, находится в зоне перекупленности (более 75%), то свеча будет черная, в зоне перепроданности (менее 25%) – белая.

Данные будем брать из отчета COT. На основании приведенных примеров вы сможете самостоятельно запрограммировать другие варианты интерпретации показателей отчетов и сделать выводы об их практической пользе. Проверку будем делать на истории в 150 недельных баров, что соответствует периоду примерно три года. Перед написанием тела скрипта разрабатываются необходимые типы данных и классы:

Тип данных, отвечающий за виды возможных статистик:

enum cot_type_statistics { speculantsign, speculantchange, willamszones };

Для получения статистики по определенному инструменту разрабатывается класс:

class CCOTStatistic { private : int bars ; string symbol; double netlongsspeculantsdata[]; double willamsindexspeculantsdata[]; cot_type_statistics liststatistic[]; public : void Init( string symbol_passed, cot_type_statistics& listpassed[] ); int GetCotSignalDirection( int ibar, cot_type_statistics type_stat ); bool Get( double & probably[] ); };

Затребованная статистика получается методом Get, опишу подробнее принцип его работы. Сначала формируются необходимые массивы данных с использованием механизма доступа к пользовательским индикаторам. Нам необходимы значения чистых лонгов спекулянтов и значения индекса Вильямса:

if (!LoadDataFromCOTIndicator(symbol, PERIOD_W1, noncommercial, netlongs, COT, netlongsspeculantsdata, bars)) return ( false ); if (!LoadDataFromCOTIndicator(symbol, PERIOD_W1, noncommercial, willams_index, COT, willamsindexspeculantsdata, bars)) return ( false );

Код расчета самого статистического показателя (а он у нас один!) – это вероятность правильного определения цвета недельной свечи:

for ( int istat = 0 ; istat < ArraySize (liststatistic ); istat++ ) { int cntsignals = 0 ; int cntsucsess = 0 ; for ( int i=bars- 1 ; i>= 0 ; i--) { double colorcandle=iClose(symbol, PERIOD_W1 ,i)-iOpen(symbol, PERIOD_W1 ,i); if (symbol== "USDCHF" || symbol== "USDCAD" || symbol== "USDJPY" ) colorcandle=-colorcandle; double cotdirection=GetCotSignalDirection(i,liststatistic[istat]); if (cotdirection== 0 ) continue ; cntsignals++; if (cotdirection*colorcandle> 0 ) cntsucsess++; } if (cntsignals!= 0 ) probably[istat]= 1 .*cntsucsess/cntsignals; Print ( "сбор завершен для" ,symbol,GetStringTypeStatistic(liststatistic[istat]), "prob=" , DoubleToString (probably[istat], 2 )); Print ( "Кол-во сигналов:" ,cntsignals, "успех:" ,cntsucsess); }

Функция LoadDataFromCOTIndicator сложна, т.к. чтобы получить данные из пользовательского индикатора, необходимо выполнить многочисленные проверки, поэтому построчно:

bool LoadDataFromCOTIndicator( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, cot_type_traders type_trader, cot_type_data type_data , cot_type_report type_report, double & loadto[], int nbars ) { int cothandle; nbars+= 10 ; cothandle= iCustom (symbol,timeframe, "cot" ,type_trader,type_data,type_report);

Последняя строка получает хэндл пользовательского индикатора, используя которые можно получать данные из буферов.

Проверка на то, что индикатор успешно создан:

if ( cothandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Ошибка создания индикатора cot для символа " , symbol ); return (false); }

Проверим наличие необходимых исторических данных:



int n = BarsSinh( symbol, timeframe ); if ( n < nbars ) {

Если история недостаточна, то произведем ее загрузку:

Print ( "Загрузка истории для" , symbol ); CheckLoadHistory( symbol ,timeframe, loadtm ); n = BarsSinh( symbol, timeframe ); if ( n < nbars ){ Print ( "Недостаточно истории для" +symbol, "всего" , n, "баров" ); return (false); } }

Основой для функций BarsSinh (количество доступных баров на требуемом таймфрейме) и CheckLoadHistory (загрузка истории) является код скрипта, приведенный в справке.

Перед тем, как выполнить обращение к буферу индикатора, нужно удостоверится, что он подготовил необходимые данные, т.к. наличие хэндла индикатора не гарантирует, что расчет закончен.

Следующий вызов производит необходимую проверку и дожидается окончания расчета:

if ( !WaitForCalculcateIndicator( cothandle ) ) { Print( "Таймаут ожидания расчета индикатора cot" ); return ( false ); }

Данные готовы, выполняем запрос на их получение:

int res = CopyBuffer (cothandle, 0 , 0 , nbars, loadto );

Очередная проверка на то, что запрос прошел успешно:

if ( res != nbars ) { Print ( "Ошибка получения данных , " , MyErrorDescription( _LastError ) ); return (false); }

И, наконец:

return (true);

данные получены, возвращаются в массиве, передающемся в параметрах функции.

Получаемая статистика будет выводиться в файл формата CSV, для работы с ним разрабатывается класс:



class CCOTOutFile { private : string filename; int handle; public : bool Init( string passedname ); void PutString( string symbol, double & probably[] ); void PutHeader( cot_type_statistics& arrheaders[] ) ; void ~CCOTOutFile(){ FileClose (handle); } };

Его задачами являются такие действия как: создание файла выходных данных, запись строки в формате CSV, формирование строки заголовка, корректное закрытие файла при удалении экземпляра класса из памяти.

Тело скрипта будет коротким, так как все необходимые библиотеки уже написаны.

Входные параметры, подключение библиотек:

input int NBars = 150 ; #include <common.mqh> #include <cot.mqh>

Список инструментов, для которых выполняется анализ:

string listsymbols[] = { "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDCHF" , "USDCAD" , "USDJPY" , "AUDUSD" , "XAUUSD" };

Инициализация объекта, отвечающего за выходной файл данных:

void OnStart () { CCOTOutFile outfile; if ( !outfile.Init( "cotw1signals.csv" ) ) return ;

Формирование списка видов собираемых статистик:

cot_type_statistics list_statistic[]= { speculantsign, speculantchange, willamszones };

файла:

outfile.PutHeader( list_statistic );

Формирование заголовка CSV

В основном цикле по каждому инструменту получаем статистику по списку сигналов, результаты выводятся в файл:

for ( int i = 0 ; i < ArraySize (listsymbols); i++ ) { Print ( "Анализ" +listsymbols[i] ); CCOTStatistic stat; stat.Init( listsymbols[i ], list_statistic ); double probably[]; if ( !stat.Get( probably ) ){ Print ( "Ошибка сбора статистики по символу" , listsymbols[i] ); return ; } outfile.PutString( listsymbols[i], probably ); } Print ( "Обработка закончена" ); }

Тесты данного скрипта выполнялись на сервере Alpari-Demo, при запуске на MetaQuotes-Demo будет выдаваться сообщение "Ошибка сбора статистики по символу XAUUSD", так как он на данный момент отсутствует в списке доступных.

В результате выполнения скрипта получим следующий файл данных:

Рис.7. Файл данных

Для того, чтобы произвести более наглядный анализ, загружаем файл в Excel, рассчитаем среднее по столбцам, построим диаграмму:





Рис.8. Гистограммы вероятностей прогноза

По всем инструментам качественный результат выполнения прогнозов примерно одинаковый. Усредненное значение вероятности правильного прогноза в разрезе видов сигналов следующее:

0.54 – знак спекулянтов;

0.50 – изменение чистых лонгов спекулянтов;

0.48 – индекс Вильямса.

Таким образом, лучший прогноз среди полученных сигналов дает знак чистых лонгов спекулянтов. Наихудший – индекс Вильямса, 0.48 означает, что с вероятностью 0.52 свечи будут белыми, даже если индекс находится в зоне перекупленности, и черными - в зоне перепроданности. Таким образом, его использование в том виде, который предлагает Вильямс, нерационально. Возможно, лучших результатов можно достигнуть, если использовать его в большей временной перспективе: месяц, может быть, более. Список инструментов, для которых выполнен анализ – весь, по которым есть данные в отчетах СОТ и списке доступных символов демосерверов.





Заключение



MQL5 является инструментом, который позволяет запрограммировать весь цикл работ, которые выполняет трейдер при разработке торговых систем:

Построение индикаторов, реализующих сложные алгоритмы доступа к внешним источникам данных;

Повторное их использование в других индикаторах, скриптах и советниках;

Реализация собственных алгоритмов статистического и количественного анализа.

Преимущества:

Применение объектно-ориентированного программирования резко сокращает затраты времени по отладке разрабатываемого программного обеспечения.



Наличие отладчика.



Переход с предыдущей версии языка MQL4 не вызывает особых затруднений.



Реализация объектно-ориентированной модели удачна, легко осваивается.



Документация хорошо организована и достаточна.



Интеграция с W indows API расширяет функционал платформы и позволяет, к примеру, организовать работу со страницами интернет.

Недостатки:

Основной сложностью для меня оказалась организация доступа к исторически данным:

Отсутствуют необходимые примитивные функции доступа к таймсериям (аналоги Time[], Open[], Close[] и др. в MQL 4);

4); При обращении к данным необходимо выполнять многочисленные проверки их доступности, необходимо вникать в тонкости из организации.

Отладчик присутствует, но функционала мало: нет отладки индикаторов, возможности просмотра сложных объектов (массивов и экземпляров классов) отсутствуют.

Перечисленные преимущества и недостатки не являются полным перечнем: я коснулся тех, с которыми пришлось столкнуться при работе с материалами статьи.





Приложение 1 . Список используемых файлов

Все файлы расположены в папке клиентского терминала. Прилагаемый архивный файл с данными файлами, создан с сохранением относительных путей.

№ Имя файла

Описание

1 MQL5\Files\unzip.exe

Приложение Windows, выполняющее распаковку zip архивов

2 MQL5\Include\Cdownloader.mqh

Содержит библиотеку классов, осуществляющих загрузку данных из интернет

3 MQL5\Include\ClassProgressBar.mqh

Описание класса CProgressBar, отображает прогресс-бар в окне графика

4 MQL5\Include\common.mqh

Содержит функции и объявления констант общего назначения, которые используются во всех индикаторах и скриптах 5 MQL5\Include\cot.mqh

Описание класса CCFTCReport. Обеспечивает выборку данных из файлов отчетов COT

6 MQL5\Include\ErrorDescription.mqh

Библиотека обработки ошибок

7 MQL5\Indicators\cot.mq5

Индикатор COT, базовый индикатор

8 MQL5\Indicators\cotnet.mq5

Индикатор COTnet, пример индикатора, использующего cot.mq5 в качестве пользовательского

9 MQL5\Scripts\cotdownloader.mq5

Скрипт COTdownloader, загрузка файлов отчетов из интернет

10 MQL5\Scripts\cotsignals.mq5

Скрипт COTsignals, пример скрипта, осуществляющего статистический анализ показателей отчетов COT





Таблица 2. Список используемых файлов





Приложение 2. Список инструментов, по которым представляются отчеты COT



№

Биржевое наименование

Идентификатор

на бирже Идентификатор в терминале Наличие в CIT Наличие в DCOT 1 WHEAT - CHICAGO BOARD OF TRADE 001602 ZW x x 2 WHEAT - KANSAS CITY BOARD OF TRADE 001612 x x 3 WHEAT - MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE 001626 x 4 CORN - CHICAGO BOARD OF TRADE 002602 ZC x x 5 OATS - CHICAGO BOARD OF TRADE 004603 ZO x 6 SOYBEANS - CHICAGO BOARD OF TRADE 005602 ZS x x 7 MINI SOYBEANS - CHICAGO BOARD OF TRADE 005603 x 8 SULFUR FINANCIAL INSTRUMENT - CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE 006261 x 9 CARBON FINANCIAL INSTRUMENT - CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE 006268 x 10 RGGI CO2 ALLOWANCE 2009 - CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE 00626U x 11 SOYBEAN OIL - CHICAGO BOARD OF TRADE 007601 ZL x x 12 U.S. TREASURY BONDS - CHICAGO BOARD OF TRADE 020601 ZB 13 LONG-TERM U.S. TREASURY BONDS - CHICAGO BOARD OF TRADE 020604 14 GULF # 6 FUEL 3.0% SULFUR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165A x 15 NY RES FUEL 1.0% SULFUR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165B x 16 EUR 1% FUEL OIL NWE CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165C x 17 EUR 3.5% FUEL OIL RTD CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165E x 18 SING FUEL OIL 180 CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165G x 19 EAST WEST FUEL OIL SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165I x 20 NY 1% V GULF 3% FUEL OIL SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165T x 21 NO. 2 HEATING OIL 022651 x 22 SING GASOIL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02265J x 23 SING GASOIL/RDAM GASOIL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02265T x 24 NYMEX HEATING OIL/RDAM GASOIL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02265U x 25 GASOIL (ICE) SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02265V x 26 UP DOWN GC ULSD VS HO SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 022A13 x 27 SING GASOIL BALMO SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 022A22 x 28 NATURAL GAS ICE HENRY HUB - ICE OTC 023391 x 29 NATURAL GAS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 023651 QG x 30 MICHCON BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02365A x 31 M-3 BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02365C x 32 TCO BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02365D 33 NGPL TEXOK BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02365G x 34 NGPL MIDCON BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02365K x 35 WAHA BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02365O x 36 HOUSTON SHIP CH INDEX SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 023A10 x 37 CBT ETHANOL - CHICAGO BOARD OF TRADE 025601 x 38 CHICAGO ETHANOL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 025651 x 39 SOYBEAN MEAL - CHICAGO BOARD OF TRADE 026603 ZM x 40 JAPAN C&F NAPTHA SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 03265C x 41 COTTON NO. 2 - ICE FUTURES U.S. 033661 CT x x 42 HENRY HUB BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 035652 x 43 HOUSTON SHIP CH BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 035653 x 44 NW PIPE ROCKIES BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 035654 x 45 PANHANDLE BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 035655 x 46 HENRY HUB SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 03565B 47 HENRY HUB PENULTIMATE GAS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 03565C x 48 ROUGH RICE - CHICAGO BOARD OF TRADE 039601 ZR x 49 FRZN CONCENTRATED ORANGE JUICE - ICE FUTURES U.S. 040701 JO x 50 2-YEAR U.S. TREASURY NOTES - CHICAGO BOARD OF TRADE 042601 51 10-YEAR U.S. TREASURY NOTES - CHICAGO BOARD OF TRADE 043602 ZN 52 5-YEAR U.S. TREASURY NOTES - CHICAGO BOARD OF TRADE 044601 53 30-DAY FEDERAL FUNDS - CHICAGO BOARD OF TRADE 045601 ZQ 54 MILK Class III - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 052641 x 55 LEAN HOGS - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 054642 HE x x 56 LIVE CATTLE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 057642 LC x x 57 RANDOM LENGTH LUMBER - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 058643 LB x 58 FEEDER CATTLE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 061641 FC x x 59 PJM ELECTRICITY MONTHLY - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064657 x 60 ISO NEW ENGLAND LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06465H x 61 PJM CAL MONTH OFF PK LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06465M x 62 ISO NEW ENG OFF PK LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06465S x 63 CINERGY CAL MONTH LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A01 x 64 CINERGY OFF PEAK LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A02 65 PJM N ILL PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A34 x 66 PJM JCPL PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A48 x 67 PJM PEPCO PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A50 x 68 PJM PSEG PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A54 x 69 PJM WESTERN PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A56 70 PJM WESTERN PEAK REAL TIME - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A58 x 71 PJM WESTERN OFF PEAK REAL TIME - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A59 x 72 ISO NEW ENG INT HUB PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A60 x 73 MW IND TRANS PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A62 x 74 NYISO ZONE 5 MW PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A66 75 ISO NEW ENG HUB OFF PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A78 76 MT BELVIEU PROPANE 5 DEC SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06665O 77 MT BELVIEU ETHANE 5 DEC SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06665P x 78 MT BELV NORM BUTANE 5 DEC SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06665Q x 79 MT BELV NAT GASOLINE 5 DEC SWP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06665R x 80 CRUDE OIL LIGHT SWEET - ICE FUTURES EUROPE LIGHT SWEET - ICE FUTURES EUROPE 067411 x 81 CRUDE OIL, LIGHT SWEET - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 067651 QM x 82 WTI CRUDE OIL CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765A x 83 DUBAI CRUDE OIL CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765G x 84 WTI CRUDE OIL FINANCIAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765I x 85 BRENT FINANCIAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765J x 86 BRENT (ICE) CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765N x 87 BRENT-DUBAI SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765O x 88 COCOA - ICE FUTURES U.S. 073732 CC x x 89 PALLADIUM - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 075651 PA x 90 PLATINUM - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 076651 PL x 91 SUGAR NO. 11 - ICE FUTURES U.S. 080732 SB x x 92 COFFEE C - ICE FUTURES U.S. 083731 KC x x 93 SILVER - COMMODITY EXCHANGE INC. 084691 SI,XAGUSD,ZI x 94 COPPER-GRADE #1 - COMMODITY EXCHANGE INC. 085692 HG x 95 GOLD - COMMODITY EXCHANGE INC. 088691 GC,GOLD,XAUUSD x 96 RUSSIAN RUBLE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 089741 USDRUB,USDRUR 97 CANADIAN DOLLAR - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 090741 6C,USDCAD 98 SWISS FRANC - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 092741 6S,USDCHF 99 MEXICAN PESO - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 095741 100 BRITISH POUND STERLING - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 096742 6B,GBPUSD 101 JAPANESE YEN - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 097741 6J,USDJPY 102 U.S. DOLLAR INDEX - ICE FUTURES U.S. 098662 DX 103 EURO FX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 099741 6E,EURUSD 104 GASOLINE BLENDSTOCK (RBOB) - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 111659 XRB x 105 RBOB CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 11165K x 106 NEW ZEALAND DOLLAR - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 112741 6N,NZDUSD 107 VIX FUTURES - CBOE FUTURES EXCHANGE 011700 108 DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE - CHICAGO BOARD OF TRADE 124601 109 3-MONTH EURODOLLARS - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 132741 110 S&P 500 STOCK INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 138741 111 E-MINI S&P 500 STOCK INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 13874A ES,SPX 112 NASDAQ-100 STOCK INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 209741 NQ 113 NASDAQ-100 STOCK INDEX (MINI) - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 209742 114 DOW JONES UBS EXCESS RETURN - CHICAGO BOARD OF TRADE 221602 115 AUSTRALIAN DOLLAR - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 232741 6A,AUDUSD 116 RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE - ICE FUTURES U.S. 23977A 117 NIKKEI STOCK AVERAGE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 240741 118 NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 240743 119 E-MINI MSCI EAFE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 244741 120 E-MINI MSCI EMERGING MARKETS - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 244742 121 INTEREST RATE SWAPS 10YR - CHICAGO BOARD OF TRADE 246602 122 INTEREST RATE SWAPS 5YR - CHICAGO BOARD OF TRADE 247602 123 S&P GSCI COMMODITY INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 256741 124 SING JET KERO SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 26265D 125 E-MINI S&P 400 STOCK INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 33874A 126 GULF JET NY HEAT OIL SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86465A x 127 SING JET KERO GASOIL SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86465C x 128 JET CIF NWE/GASOIL FUT - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86465D x 129 GULF # 6 FUEL OIL CRACK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86565A x 130 3.5% FUEL OIL RDAM CRACK SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86565C x 131 NAPTHA CRACK SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86665A x 132 GASOIL CRACK SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86765C x



Таблица 3. Список инструментов, по которым представляются отчеты COT



