MQL5: Analisi ed Elaborazione dei Report della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in MetaTrader 5

MQL5: Analisi ed Elaborazione dei Report della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in MetaTrader 5

Introduzione

Terminale di trading MetaTrader 5, sviluppato da MetaQuotes Software Corp., come uno degli strumenti del trader contiene il linguaggio di programmazione MQL5 che supporta la programmazione orientata agli oggetti. Da un lato, MQL5 non è compatibile con la sua versione precedente - MQL4, dall'altro - ha molte nuove possibilità di linguaggio orientato agli oggetti completo. Quindi, i trader, che hanno già competenze in MQL4, devono comprendere questo (di fatto) nuovo linguaggio e li considero come pubblico di destinazione di questo articolo.

In questo articolo, mostrerò una soluzione del seguente problema: è necessario sviluppare lo strumento trader che consente di ottenere e analizzare diversi dati dei report della Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Questo argomento è già stato considerato nell'articolo Meta COT Project - Nuovi Orizzonti per le Analisi dei Report CFTC in MetaTrader 4 quindi presumo che il lettore abbia familiarità con i concetti e considereremo i dettagli che non sono descritti lì.

L'idea è la seguente: sviluppare un unico indicatore che consenta di ottenere dati dai file, forniti dalla Commissione, senza elaborazione intermedia e conversione. Inoltre, può essere utilizzato per i diversi scopi: tracciare i dati come indicatore; come fonte di dati in altri indicatori; in script per l'analisi automatizzata; negli Expert Advisor durante lo sviluppo di strategie di trading.


1.Tipi di report COT

Ci sono tre tipi di report: Current Legacy Report (COT), Supplemental Commodity Index (CIT), Current Disaggregated Report (DCOT), la differenza tra loro è presentata nella Tabella 1.

Descrizione
 Rapporti sull'Eredità Corrente Indice Supplementare delle Materie Prime Report Disaggregati Attuali
Short name COT CIT DCOT
 Titolo di riferimento
 Report sull'Eredità Corrente
 Indice Supplementare delle Materie Prime
 Report Disaggregati Attuali
Riferimento al file di dati recente

deacot2010.zip

dea_cit_txt_2010.zip

fut_disagg_txt_2010.zip
Gruppi di trader, presentati nel report
 Non commerciali
Commerciali
Non segnalabili
 Non commerciali
Commerciali
Non segnalabili
Traders dell'indice
 Produttore/Commerciante/Trasformatore/Utente
Commercianti di Scambio
Denaro Gestito
Altri Segnalabili
Non segnalabili

Tabella 1. Tipi di Report sugli Impegni dei Trader  

Informazioni sui trader che dovrebbero riportare le loro posizioni sui mercati dei futures, i principi di classificazione e la periodicità dei report sono disponibili su "Trade Stocks and Commodities With the Insiders: Secrets of the COT Report" e nell'articolo Il progetto Meta COT- Nuovi Orizzonti per l’Analisi Report CFTC in MetaTrader 4.

Prenderò in considerazione due report che non sono descritti in queste fonti. 

L'acronimo CIT sta per Impegni dei Trader degli Indici. Questo report è stato pubblicato dal 2007. L'attuale pagina Web del report CIT è disponibile all'indirizzo  https://cftc.gov/dea/options/deaviewcit.htm. I trader dell'indice sono in un gruppo separato dagli hedger e dagli speculatori.

La descrizione del Report Supplementare è disponibile su https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/AbouttheCOTReports/index.htm. Tutti questi trader di indici spesso aprono posizioni lunghe sui mercati e le rinnovano da contratto a contratto.

Dal 2009 la Commissione pubblica il Report sugli Impegni Disaggregati dei Traderla cui descrizione è disponibile nelle note esplicative .

Il report COT disaggregato aumenta la trasparenza rispetto ai report COT legacy separando i trader nelle seguenti quattro categorie di trader: Produttore/Commerciante/Trasformatore/Utente; Rivenditori di Scambio; Denaro gestito; e altri Segnalabili.

  • Produttore/Commerciante/Trasformatore/Utente. Un "produttore/commerciante/trasformatore/utente" è un'entità che si impegna prevalentemente nella produzione, trasformazione, imballaggio o manipolazione di una merce fisica e utilizza i mercati dei futures per gestire o coprire i rischi associati a tali attività.
  • Swap Dealer. Uno "swap dealer" è un'entità che si occupa principalmente di scambiare una merce e utilizza i mercati dei futures per gestire o coprire il rischio associato a tali transazioni di scambio. Le controparti del rivenditori di scambio possono essere trader speculativi, come gli hedge fund, o clienti commerciali tradizionali che gestiscono il rischio derivante dalle loro transazioni nella merce fisica.
  • Money Manager. Un "gestore di denaro", ai fini di questo rapporto, è un consulente registrato per il trading di materie prime (CTA); un operatore registrato di commodity pool (CPO); o un fondo non registrato identificato dalla CFTC. Questi trader sono impegnati nella gestione e nella conduzione di trading di futures organizzati per conto dei clienti.
  • Altri Segnalabili. Ogni altro trader segnalabile che non è collocato in una delle altre tre categorie viene inserito nella categoria "altri segnalabili".

L'elenco completo degli strumenti segnalati è presentato nell’Appendice 2. Ci sono anche colonne che riflettono la presenza di unparticolare strumento nei report CIT e DCOT.


2. Scrittura di un indicatore COT che utilizza dati esterni da file CSV

L'indicatore funzionerà come segue. Il tipo di report (uno di quelli elencati nella Tabella 1), il tipo di dati e il gruppo di trader sono definiti nei parametri di input dell'indicatore.

La tipologia di dati può essere la seguente:

  • lunghi netti
  • tasso long netto in open interest
  • Indice Williams, calcolato per i lunghi netti
  • open interest

L'elenco dei possibili tipi di dati non è completo, può essere facilmente esteso ulteriormente per includere la maggior parte dei dati essenziali, che utilizzo. Per il simbolo corrente, i dati specificati vengono richiesti dai file di dati (il download e il decompressione sono descritti di seguito). Utilizzeremo la classe CCFTCReport per l'accesso ai dati e il loro download da questi file.

L'indicatore ha la seguente struttura:

2.1. Costanti

Per definire le costanti viene utilizzato il tipo di dati enum. I tipi di report, supportati da indicatori, sono i seguenti:
enum cot_type_report // type of report
{ 
  COT, DCOT, CIT
};

Gruppi di trader:

enum cot_type_traders // types of traders
{
  noncommercial,      // Non-commercial 
  commercial,         // Commercial
  nonreportable,      // Non-reportable
  index,              // Index traders
  producer,           // Producers
  swapdealers,        // Swap dealers
  managedmoney,       // Managed money
  otherreportables    // Other reportable traders 
};

Tipi di dati che possono essere utilizzati nell'indicatore:

enum cot_type_data    // type of COT data
{   
  netlongs,           // net longs
  netlongsrate,       // net longs rate in the open interest
  willams_index,      // Williams index
  openinterest        // Open interest
};

2.2. Classi

Per memorizzare oggetti diversi all'interno di un'unica variabile è possibile utilizzare strutture e classi. Tuttavia, non è possibile assegnare due variabili di tipo struttura, se contengono array dinamici o valori di tipo stringa. Ecco perché abbiamo usato la classe invece della struttura per archiviare il record COT e il metodo per l'assegnazione dei dati.

class cot_record                                // class for data record of COT report
  {
public:
   datetime          COT_DATE;                  //date 
   double            COT_OPENINTEREST;          //open interest 
   double            COT_LONGNONCOM;            //longs of non-commercial traders
   double            COT_SHORTNONCOM;           //shorts of non-commercial traders 
   double            COT_LONGCOM;               //longs of commercial traders
   double            COT_SHORTCOM;              //shorts of commercial traders 
   double            COT_LONGNONREPORTABLE;     //longs of the other non-reportable traders
   double            COT_SHORTNONREPORTABLE;    //shorts of the other non-reportable traders
   double            COT_LONGINDEX;             //longs of index traders
   double            COT_SHORTINDEX;            //shorts of index traders
   double            COT_LONGPRODUCER;          //longs of Producer/Merchant/Processor/User
   double            COT_SHORTPRODUCER;         //shorts of Producer/Merchant/Processor/User
   double            COT_LONGSWAPDEALERS;       //longs of Swap Dealers
   double            COT_SHORTSWAPDEALERS;      //shorts of Swap Dealers
   double            COT_LONGMANAGEDMONEY;      //longs of Managed Money traders
   double            COT_SHORTMANAGEDMONEY;     //shorts of the Managed Money traders
   double            COT_LONGOTHERREPORTABLES;  //Other Reportables
   double            COT_SHORTOTHERREPORTABLES;
   string            COT_ID;                    //instrument identifier
   string            COT_NAME;                  //instrument (symbol) name 

   void copyvar(const cot_record &from)         // copying contents (values of variables) from one class to another
     {
      COT_ID                    = from.COT_ID;
      COT_NAME                  = from.COT_NAME;
      COT_DATE                  = from.COT_DATE;
      COT_OPENINTEREST          = from.COT_OPENINTEREST;
      COT_LONGNONCOM            = from.COT_LONGNONCOM;
      COT_SHORTNONCOM           = from.COT_SHORTNONCOM;
      COT_LONGCOM               = from.COT_LONGCOM;
      COT_SHORTCOM              = from.COT_SHORTCOM;
      COT_LONGNONREPORTABLE     = from.COT_LONGNONREPORTABLE;
      COT_SHORTNONREPORTABLE    = from.COT_SHORTNONREPORTABLE;
      COT_LONGINDEX             = from.COT_LONGINDEX;
      COT_SHORTINDEX            = from.COT_SHORTINDEX;
      COT_LONGPRODUCER          = from.COT_LONGPRODUCER;
      COT_SHORTPRODUCER         = from.COT_SHORTPRODUCER;
      COT_LONGSWAPDEALERS       = from.COT_LONGSWAPDEALERS;
      COT_SHORTSWAPDEALERS      = from.COT_SHORTSWAPDEALERS;
      COT_LONGMANAGEDMONEY      = from.COT_LONGMANAGEDMONEY;
      COT_SHORTMANAGEDMONEY     = from.COT_SHORTMANAGEDMONEY;
      COT_LONGOTHERREPORTABLES  = from.COT_LONGOTHERREPORTABLES;
      COT_SHORTOTHERREPORTABLES = from.COT_SHORTOTHERREPORTABLES;
     };
  };

Da ora, presumo che il lettore abbia familiarità con il formato CSV dei report COT che è considerato nell'articolo Meta COT Project - Nuovi Orizzonti per l'Analisi dei Report CFTC in MetaTrader 4. L'istanza di classe di questo tipo verrà utilizzata per archiviare una singola riga del report COT. Un array di queste istanze di classe consentirà di utilizzarle per l'archiviazione e un comodo accesso ai campi dei record COT. La classe CCFTCReport è stata sviluppata per l'archiviazione e l'accesso ai dati:

class CCFTCReport                    // COT report
  {
private:
   cot_type_report   type;           //type of current report 
   cot_record        data[];         //cot report data
   int               sizedata;       //number of records in the current report
   string            idsymbol;       //symbol identifier in cot ("CFTC Contract Market Code" field)
   string            terminalsymbol; //symbol name in the client terminal
public:
   void ~CCFTCReport(){ sizedata=0; };  
   bool              Init( cot_type_report passedtype, string sym="" ); //initialization of class instance
   bool              LoadFile( string filename );                       //load data from file
   string            Name();                                            //returns short report name
   bool              Type(cot_type_report passedtype);                  //sets type of report
   cot_type_report Type(){return(type);};                               //returns report type
   bool              TestGroup( cot_type_traders type_trader );         //check for the presence of specified group of traders
   bool              DefineIdSymbol();                                  //definition of id in the cot report
   bool              GetString( int handle, cot_record& arr );          //gets line (record) from csv file   
   string            GetFieldCommaDelimited(string &str);               //gets field from csv string
   double            At(datetime time,cot_type_traders type_trader,cot_type_data typedata=netlongs); //gets data from the report
  };

L’istanza della classe CCFTCReport contiene l'intero report per un singolo simbolo, il tipo di report può essere COT, CIT o DCOT Le enumerazioni e le classi sono elencate nella "cot.mqh" file included.

2.3. Parametri di Input

I parametri di input sono definiti da variabili di input. Questi parametri consentono di specificare il gruppo di trader, il tipo di dati e il tipo di report COT necessario:

input cot_type_traders type_trader = noncommercial;  //type of traders
input cot_type_data    type_data   = netlongs;       //type of the indicator
input cot_type_report  type_report = COT;            //type of report

2.4. Funzione OnInit

Un indicatore ha la funzione OnInit che viene utilizzata per i seguenti scopi: scaricare dati dal file di report, controllare i parametri di input, assegnare i buffer dell'indicatore.

Il buffer, inizializzato con la proprietà INDICATOR_DATA, contiene dati tracciati sul grafico. Il buffer, inizializzato con la proprietà INDICATOR_CALCULATIONS contiene calcoli intermedi.

SetIndexBuffer( 0, BufferData, INDICATOR_DATA );
IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,indname);
SetIndexBuffer( 1, BufferCalculations, INDICATOR_CALCULATIONS );

2.5. Funzione OnCalculate

Questa funzione viene utilizzata per la selezione dei dati necessari, il calcolo dei dati richiesti e il loro grafico.

Consideriamo il suo lavoro in dettaglio. Viene utilizzata la seconda forma di invito:

int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &Time[],
                const double &Open[],
                const double &High[],
                const double &Low[],
                const double &Close[],
                const long &TickVolume[],
                const long &Volume[],
                const int &Spread[]){

Determiniamo le barre per il calcolo e la tracciatura.

int pos=rates_total-prev_calculated-1;
if( pos >= rates_total-1 )pos--;

Specifichiamo che gli elementi devono essere indicizzati come timeseries.

ArraySetAsSeries(Time, true);
ArraySetAsSeries(BufferData, true);
ArraySetAsSeries(BufferCalculations, true);

Dopo alcuni esperimenti, ho scoperto che è meglio usare l'indicizzazione delle timeseries per tutti gli array che sono associati ai buffer degli indicatori. Lo stesso vale per gli array che vengono passati alla funzione OnCalculate come parametri, l'ultimo elemento (recente) ha un indice, pari a 0.

Il ciclo di calcolo è simile al seguente: 

for(int i=pos;i>=0;i--)
{
    cot_type_data passed = type_data;
    if(type_data==netlongs || type_data==netlongsrate || type_data==willams_index)
    {
      // For the types of the data (net longs, net longs rate, Williams Index) it returns net longs 
      // Further calculations are based on these data.
      passed = netlongs;
    }
    double res = Report.At(Time[i], type_trader, type_data ); //get report data
    BufferCalculations[i] = res;
    BufferData[i]         = CalcData( type_data, i, Time );
  }

L’ array BufferCalculations viene utilizzato per archiviare i dati primari, selezionati dal report COT.

L’array BufferData contiene dati pronti per la tracciatura sul grafico. Possono essere i valori del report (net longs, open interest) e i valori calcolati (longs rate, Williams Index). Vorrei definire il seguente punto, per il quale non ho trovato una soluzione elegante. Gli array, passati alla funzione OnCalculate, possono essere richiesti ai livelli successivi e possiamo accedervi solo se vengono passati in queste chiamate, quindi penso che ingombri il codice.

Lachiamata alla funzione CalcData: 

BufferData[i]         = CalcData( type_data, i, Time );

La funzioneCalcData chiama la funzione CalcIndex : 

double CalcData( cot_type_data type_data, int i, const datetime& Time[] )
{
  // net longs rate in the open interest
  if( type_data == netlongsrate ) return( BufferCalculations[ i ] / Report.At( Time[i], type_trader, openinterest ));
  // Williams Index
  if( type_data == willams_index )return( CalcIndex( i, Time, BufferCalculations ) );

  return(BufferCalculations[i]);        
}

Avevo bisogno di accedere all'array Time all'interno della funzione CalcIndex, quindi sono stato costretto a passarlo secondo la gerarchia delle chiamate. Immagina come apparirà il codice, se abbiamo bisogno di usare tutti e 8 gli array.


3. Download dei File di Dati

Tutti i collegamenti ai file sono presentati nella Tabella 1. C'è un file separato per ogni anno, il numero dell'anno è presente nel nome del file. Ad esempio, il file https://www.cftc.gov/sites/default/files/files/dea/history/deacot2010.zip contiene il report per l'anno 2010, il file https://www.cftc.gov/sites/default/files/files/dea/history/deacot2009.zip - per il 2009, ecc.

È necessario scaricare tutti questi file e decomprimerli nella cartella \MQL5\files\ della directory di installazione del Client Terminal. Per ogni anno, è necessario creare una propria cartella separata con un nome deacotXXXX, dove XXXX corrisponde ad un anno. Di conseguenza, otterremo la seguente struttura di cartelle.

Fig.1. Struttura delle cartelle per i report.

Il processo di preparazione dei dati può essere semplificato. Tutte le seguenti operazioni (verifica degli aggiornamenti sul sito CFTC, download e decompressione nelle apposite cartelle) vengono eseguite dallo script "Cotdownloader" . Il kernel dello script (download dei dati) si basa su WININET_TEST script. Ho utilizzato la CProgressBar, pubblicata nell'articolo L’Istogramma dei Prezzi (Profilo di Mercato) e la sua implementazione nell'articoloMQL5   . Le applicazioni esterne vengonoeseguite utilizzando la Windows API che è descritta nell'articolo Ottimizzazione Automatizzata di un Robot di trading nel Trading Reale.

Usare uno script è semplice: basta allegarlo a qualsiasi grafico. Quando funziona, riporta le informazioni sul download dei dati come barra di avanzamento sul grafico e come messaggi di testo nel tab Experts.

Fig.2. Processo di download dei dati.


4. Esempio di Utilizzo

Per eseguire un indicatore, è necessario collegarlo al grafico del simbolo scelto e specificare i parametri di input.


Fig. 3 Parametri di input dell'indicatore COT

Si noti che ora è possibile specificare una rappresentazione intuitiva anziché nomi di variabili e valori dei tipi di dati elencati. Ciò viene fatto come segue: per sostituire il nome della variabile, è necessario specificare un commento quando si dichiara una variabile di input:

input cot_type_traders type_trader = noncommercial;  //Type of traders
input cot_type_data    type_data   = netlongs;       //Type of the indicator
input cot_type_report  type_report = COT;            //Type of report

Lo stesso avviene con i valori: è necessario specificare la descrizione nei commenti quando si dichiarano i valori elencati:

enum cot_type_data    // types of data
{   
  netlongs,           // Net longs
  netlongsrate,       // Net longs rate in open interest
  willams_index,      // Williams Index
  openinterest        // Open Interest
};

Se i parametri di input sono stati specificati correttamente e i file sono stati scaricati e decompressi, l'indicatore apparirà in una finestra separata:


Fig. 4 Indicatore COT

In caso di errori, verranno stampati nel tab "Experts" della finestra "Toolbox".

Fig. 5 Messaggio di errore


5. Note di Rilascio

L'indicatore non è posizionato come un prodotto finito completo. È un esempio che mostra come possiamo ottenere risultati, che possono essere utilizzati ulteriormente, scrivendo un semplice codice.  Ad esempio, non abbiamo sviluppato il modulo, che consente di personalizzare il tipo di dati del report COT con le impostazioni del client terminal, fornite da un determinato broker. Questa funzionalità viene implementata all'interno della funzione DefineIdSymbol. Ecco le prime righe di:

bool CCFTCReport::DefineIdSymbol()
  {
   idsymbol="";
   if(terminalsymbol=="USDLFX" || terminalsymbol=="DX_CONT" || StringFind(terminalsymbol,"DX")==0)idsymbol="098662";
   //U.S. DOLLAR INDEX - CE FUTURES U.S.
   if( terminalsymbol == "FC_CONT" || StringFind( terminalsymbol, "FC")== 0)idsymbol = "061641";  //FEEDER CATTLE 
   if( terminalsymbol == "LC_CONT" || StringFind( terminalsymbol, "LC")== 0)idsymbol = "057642";  //LIVE CATTLE 
   if( terminalsymbol == "QM_CONT" || StringFind( terminalsymbol, "QM")== 0)idsymbol = "067651";
   //CRUDE OIL, LIGHT SWEET - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE

Se è necessario assegnare un simbolo dal report a un simbolo del client terminal, è necessario farlo manualmente modificando questo codice. Ho usato le impostazioni dal terminale BrocoTrader4. Ad esempio in questo articolo, ho usato account demo, aperti sui server Metaquotes-Demo e Alpari-Demo. Ci sono solo 2 strumenti disponibili per i report DCOT: XAUUSD (oro), XAGUSD (argento). 

Attualmente i report CIT non sono supportati, poiché non ci sono strumenti finanziari su questi server. Quando appariranno, è facile includere il loro report semplicemente rimuovendo i commenti e modificando alcune righe nel codice.


6. Come Utilizzare l'Indicatore COT tramite iCustom

Non uso l'indicatore in un modulo, presentato in Fig.3. Il linguaggio MQL5 ha la possibilità di riutilizzare gli indicatori personalizzati utilizzando la funzione iCustom.

6.1. Creazione di un nuovo indicatore

Esistono molti modi in cuiCOT riporta analisi visive. Uno di questi è un istogramma che mostra le posizioni di diversi gruppi di trader con colori diversi.

Consideriamo il seguente compito: creare un indicatoreCOTnet che traccia le posizioni di diversi gruppi ditrader (commerciali e non commerciali dai report COT), come un istogramma. L'utente deve avere la possibilità di scegliere il tipo di dati:net longs, net longs rate, Williams Index.

Il processo può essere semplificato da MQL5 Wizard, considerato nell’articolo MQL5: Crea il Tuo Indicatore. Di conseguenza, il codice dell'indicatore (gli stili di disegno sono stati creati dalla MQL5 Wizard) ha il seguente aspetto:

#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//---- plot Noncommercial
#property indicator_label1  "Noncommercial"
#property indicator_type1   DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color1  Blue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  5
//---- plot Commercial
#property indicator_label2  "Commercial"
#property indicator_type2   DRAW_HISTOGRAM
#property indicator_color2  Red
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  5
//--- indicator buffers
Le variabili di input, le variabili globali e la direttiva del preprocessore per includere la libreria con le classi sono le seguenti:
#include <cot.mqh>
input cot_type_data    type_data   = netlongs;  // Indicator's type
double         NoncommercialBuffer[];
double         CommercialBuffer[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int handlecomm, handlenoncomm;

Il codice della funzione OnInit è il seguente:

int OnInit()
{
   SetIndexBuffer(0,NoncommercialBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,CommercialBuffer,INDICATOR_DATA);
   cot_type_traders td = commercial;
   cot_type_report  tr = COT; 
   handlecomm = iCustom(NULL, 0, "cot", td, type_data, tr );
   td = noncommercial;
   handlenoncomm = iCustom(NULL, 0, "cot", td, type_data, tr );
   return(0);
}
Consideriamo come utilizzare gli indicatori personalizzati (ad esempio di trader non commerciali). Dopo la prima chiamata della funzione iCustom, i seguenti parametri (necessari per il nostro report) vengono passati alla funzione:
  • NULL – simbolo corrente nel client terminal
  • 0 – intervallo corrente
  • "cot" – nome file (nota, che è specificato senza estensione) del nostro indicatore personalizzato
  •  td = commerciale (gruppo di trader di cui abbiamo bisogno)
  •  type_data = tipo di indicatore, specificato nei parametri di input
  •  tr = COT – tipo di report

Di conseguenza, abbiamo una handle che verrà utilizzato ulteriormente per ottenere i dati dell'indicatore.

L'ottenimento dei dati dall'indicatore viene eseguito nella funzione OnCalculate:
  if(BarsCalculated(handlecomm)<rates_total || BarsCalculated(handlenoncomm)<rates_total) return(0);
  int to_copy = clctocopy(rates_total, prev_calculated );
  if( !copycotbuf(handlecomm, CommercialBuffer, to_copy ) )
  {
    Print("Error in data of commercial traders");
    return( 0 );
  }

  if( !copycotbuf(handlenoncomm, NoncommercialBuffer, to_copy ) )
  {
    Print("Error in data of non-commercial traders");
    return( 0 );
  }
  return(rates_total);

Abbiamo trascorso un po’ di tempo, scritto un breve codice e ottenuto il risultato:


Fig. 6 L'indicatore cotnet

6.2. iCustom può essere utilizzato anche negli script

Consideriamo il seguente compito: creare lo script cotsignals per calcolare stime statistiche.

Controlliamo quale vantaggio statistico otterremo, utilizzando dati diversi dai report COT. Il modo più semplice è stimare la probabilità di una corretta determinazione del colore settimanale della candela. Considera le seguenti ipotesi:
  • Il segno dei long netti dei trader non commerciali è lo stesso del colore della candela: se è positivo, il trend settimanale è rialzista, se è negativo, il trend è ribassista.
  • Il colore della candela (bianco/nero) è direttamente associato all'aumento/diminuzione dei lunghi netti dei trader non commerciali.
  • Il colore della candela è bianco o nero a seconda del valore dell'indice Williams, calcolato sui long netti dei trader non commerciali. Se è ipercomprato (più del 75%), allora il colore è nero, se è ipervenduto (meno del 25%) - il colore della candela è bianco.

Utilizzeremo i dati del report COT. Utilizzando questi esempi, è possibile sviluppare i propri metodi di interpretazione dei dati COT e trarne vantaggio. Nel tuo caso controlleremo 150 barre settimanali di cronologia che corrispondono a un periodo di 3 anni. Prima di scrivere uno script, dobbiamo definire i tipi di dati e le classi necessarie:

L'enumerazione per i possibili tipi di statistiche è:

enum cot_type_statistics   //types of statistics, used for calculation 
{  
  speculantsign,           //Sign of non-commercial traders' net longs 
  speculantchange,         //Volume changes of non-commercial traders' longs 
  willamszones             //Overbought/oversold zones of Williams Index
};

Per ottenere le statistiche per il simbolo specificato, creiamo una classe speciale:

class CCOTStatistic
{
  private:
    
    int bars ;                            // number of weekly bars in symbol history
    string symbol;                        // symbol name in Client Terminal
    double netlongsspeculantsdata[];      // data for speculators' net longs 
    double willamsindexspeculantsdata[];  // data for speculators' Williams index net longs   
    cot_type_statistics liststatistic[];  // list of statistics
  public:
    //initialization and initial setup
    void Init( string symbol_passed, cot_type_statistics& listpassed[] );
    //Get the forecast for the direction 
    int GetCotSignalDirection( int ibar, cot_type_statistics type_stat   );
    bool Get( double& probably[] );       // returns statistics
};

Le statistiche richieste vengono restituite dal metodo Get, descriviamo come funziona. Innanzitutto, gli array necessari vengono riempiti con dati utilizzando un indicatore personalizzato. Abbiamo bisogno dei valori lunghi netti dei trader non commerciali (speculatori) e dei valori dell'Indice Williams:

if (!LoadDataFromCOTIndicator(symbol, PERIOD_W1, noncommercial, netlongs, COT, netlongsspeculantsdata, bars))
   return(false);
  // we have got the data - speculators' net longs
if (!LoadDataFromCOTIndicator(symbol, PERIOD_W1, noncommercial, willams_index, COT, willamsindexspeculantsdata, bars))
   return(false);
  // we have got the data - speculators' Williams Index

Il codice per il calcolo delle statistiche (abbiamo solo un parametro da calcolare - è una probabilità di previsione per il colore della candela settimanale) è il seguente:

for(int istat = 0; istat < ArraySize(liststatistic); istat++)
  {
   int cntsignals = 0;
   int cntsucsess = 0;
   for(int i=bars-1; i>=0; i--)
     {
      double colorcandle=iClose(symbol,PERIOD_W1,i)-iOpen(symbol,PERIOD_W1,i);
      if(symbol=="USDCHF" || symbol=="USDCAD" || symbol=="USDJPY") colorcandle=-colorcandle;
      double cotdirection=GetCotSignalDirection(i,liststatistic[istat]);
      if(cotdirection==0)continue;                 //no signal
      cntsignals++;
      if(cotdirection*colorcandle>0) cntsucsess++; //color and direction are same
     }

   if(cntsignals!=0) probably[istat]=1.*cntsucsess/cntsignals;

   Print("Calculation complete for ",symbol,GetStringTypeStatistic(liststatistic[istat]),
                 " the correct forecast probability=",DoubleToString(probably[istat],2));
   Print("Total signals:",cntsignals,"success:",cntsucsess);
  }
La funzione LoadDataFromCOTIndicator è complicata, perché è necessario eseguire numerosi controlli per ottenere dati dall'indicatore, quindi consideriamola nel dettaglio:
bool LoadDataFromCOTIndicator( string           symbol,        //symbol name
                               ENUM_TIMEFRAMES  timeframe,     //timeframe
                               cot_type_traders type_trader,   //group of traders type
                               cot_type_data    type_data  ,   //indicator type 
                               cot_type_report  type_report,   //report type
                               double&          loadto[],      //output data array
                               int              nbars   )      //number of requested bars 
{     
  
  int cothandle;
  nbars+=10 ; //for reserve
  cothandle = iCustom( symbol , timeframe, "cot", type_trader, type_data, type_report );

Nell'ultima riga, otteniamo l’handle dell'indicatore personalizzato che può essere utilizzato per ottenere dati dai buffer.

Dobbiamo verificare che l'indicatore sia stato creato con successo:

  if( cothandle == INVALID_HANDLE ){
    Print("Error in indicator creation for symbol ", symbol );
    return(false);
  }

Controllo dei dati storici di cui abbiamo bisogno:

int n = BarsSinh( symbol, timeframe );
  if(  n < nbars    )
{

Se non ci sono abbastanza dati storici, carichiamolo:

Print("Loading history for ", symbol ); //, " start at ", loadtm  
    CheckLoadHistory( symbol ,timeframe,   loadtm );
    n = BarsSinh( symbol, timeframe );
    if( n < nbars )
    {
      Print("Not enough history for the "+symbol, " total ", n, "bars");
      return(false);
    }
  }

Le funzioni BarsSinh (restituisce il numero di barre, disponibili sul simbolo e sull'intervallo di tempo specificati) e CheckLoadHistory (download della cronologia) si basano sul codice dello script del riferimentoMQL5.

Prima di utilizzare i dati dal buffer dell'indicatore, dobbiamo verificare che i dati siano stati preparati, perché solo la presenza di un handle non garantisce che il calcolo sia stato completato.

La chiamata successiva esegue questo controllo e attende il termine dei calcoli:

if( !WaitForCalculcateIndicator( cothandle ) ){
    Print("Timeout for the COT indicator calculation");
    return(false);
  }

I dati sono pronti, dobbiamo copiarli:

int res = CopyBuffer(cothandle, 0, 0, nbars, loadto );

Successivamente, stiamo verificando che i dati siano stati copiati correttamente:

if( res != nbars ){
    Print("Error in obtaining the data, ", MyErrorDescription(_LastError) );
    return(false);
  }

E infine:

return(true);

Abbiamo i dati e li restituiamo nell’array, passati dal parametro della funzione.

Le statistiche risultanti verranno stampate in file CSV, la classe CCOTOutFile viene sviluppata per questo scopo:

class CCOTOutFile
{
  private:
   string  filename;
   int     handle; 
  public:
    bool Init( string passedname );
    void PutString( string symbol, double& probably[] );
    void PutHeader( cot_type_statistics& arrheaders[] ) ;
    void ~CCOTOutFile(){       FileClose(handle);    }
};

Crea il file con i dati di output, scrive stringhe in formato .csv, forma l'intestazione e chiude il file durante la distruzione dell'istanza di classe.

Il codice dello script sarà breve, perché sono state scritte tutte le librerie necessarie.

I parametri di input e le librerie incluse:

input int      NBars =150; //History depth W1
#include <common.mqh>
#include <cot.mqh>

L'elenco dei simboli per l'analisi:

string listsymbols[] = {"EURUSD", "GBPUSD", "USDCHF", "USDCAD", "USDJPY", "AUDUSD", "XAUUSD"};

Inizializzazione dell'oggetto:

void OnStart()
{
  CCOTOutFile outfile;  //file with results
  if( !outfile.Init("cotw1signals.csv") )return;

L'elenco delle statistiche per il calcolo:

  cot_type_statistics list_statistic[]= // statistic types list
  { speculantsign, speculantchange, willamszones };

Scrittura dell'intestazione del file CSV:

outfile.PutHeader( list_statistic ); //writing CSV file header

Nel ciclo principale, otteniamo statistiche per ogni simbolo e segnale e scriviamo i risultati su file:

  for( int i = 0; i < ArraySize(listsymbols); i++  ) //for all symbols in the list
 {  
    Print( "Analysis for "+listsymbols[i] );
    CCOTStatistic stat;
    stat.Init( listsymbols[i ], list_statistic );
    double probably[];                               //probability of a signal
    if( !stat.Get( probably ) )
    {
      Print( "Error in statistics calculation for the symbol ", listsymbols[i] );
      return;
    }  
    outfile.PutString( listsymbols[i], probably );   //write string to .csv file
  }
  Print("Calculation complete.");
}

Lo script è stato testato sul server Alpari-Demo. Se lo eseguirai sul server MetaQuotes-Demo, stamperà il messaggio "Errore nel calcolo delle statistiche per il simbolo XAUUSD", perché questo simbolo non è disponibile ora.

Come risultato dell'esecuzione dello script, otterremo il file che appare come segue:


Per renderlo più chiaro, apriamolo in Excel, calcoliamo i valori medi e creiamo un istogramma di probabilità:

Fig. 8 Probabilità di previsione

I risultati delle previsioni sono gli stessi per tutti i simboli. I valori medi della probabilità di previsione corretta per diversi tipi di segnali sono:
  • 0.54 – segno dei commercianti non commerciali;
  • 0,50 – variazioni di volume dei long netti degli operatori non commerciali;
  • 0,48 – zone di ipercomprato/ipervenduto dell'indice Williams.

Come vediamo, abbiamo ottenuto i migliori risultati di previsione per i long netti dei trader non commerciali. Il risultato peggiore è per le zone dell’indice Williams. Il valore 0,48 significa che la probabilità per la candela bianca è pari a 0,52, anche se l'indice Williams è ipercomprato, e il colore nero per il caso in cui sia ipervenduto. Quindi, il suo uso nella forma, presentata da Williams, non è razionale. Forse, i risultati possono essere migliorati utilizzando intervalli di tempo più ampi: mese o addirittura più grandi. Abbiamo utilizzato tutti i simboli disponibili sui server demo e nei report COT.


Conclusione

MQL5 è uno strumento che consente di programmare l'intero ciclo di attività necessarie per sviluppare un sistema di trading:
  • Gli indicatori con algoritmi che vengono utilizzati per accedere a fonti di dati esterne;
  • Il suo riutilizzo in altri indicatori, script ed Expert Advisor;
  • L'implementazione di propri algoritmi di analisi statistica e quantitativa.
Pro:
  • La programmazione orientata agli oggetti riduce notevolmente il tempo impiegato per il debug.
  • Debugger.
  • È facile migrare da MQL4 a MQL5.
  • L'implementazione del modello orientato agli oggetti ha successo, è facile da usare. 
  • La documentazione è ben organizzata. 
  • L'integrazione conWindows API estende la piattaforma, ad esempio permette di lavorare con le pagine Internet.

Contro:

Il problema principale per me è stato l'accesso ai dati storici:  
  • Mancanza di funzioni primitive necessarie per accedere alle timeseries (come Time[], Open[], Close[] e altre in MQL4)
  • Quando si accede ai dati, è necessario eseguire numerosi controlli della loro accessibilità, è necessario comprenderne i dettagli.

C'è un debugger, ma non ha molte funzionalità utili: non ci sono indicatori di debug, inoltre è impossibile eseguire controlli di oggetti complicati, come array e classi. L'elenco dei pro e dei contro non è completo, ho elencato solo ciò che ho incontrato durante la preparazione di questo articolo.


Appendice 1. Elenco dei file

Tutti i file si trovano nella cartella Client Terminal. Decomprimere i file da sources.zip nella cartella Client Terminal.

 № Nome del File
Descrizione
 1  MQL5\Files\unzip.exe
  Applicazione Windows per la decompressione di archivi .zip
 2  MQL5\Include\Cdownloader.mqh
  Classe che scarica gli archivi CFTC da Internet
 3  MQL5\Include\ClassProgressBar.mqh
  Classe CProgressBar utilizzato per visualizzare il processo di download nella finestra del grafico
 4  MQL5\Include\common.mqh
  Funzioni e costanti comuni, utilizzate in tutti gli indicatori e gli script
 5  MQL5\Include\cot.mqh
  Classe CCFTCReport che seleziona i dati dai report cot
 6  MQL5\Include\ErrorDescription.mqh
  Libreria Descrizione Errore
 7  MQL5\Indicators\cot.mq5
  Indicatore cot di base
 8  MQL5\Indicators\cotnet.mq5
  L'indicatore cotnet, un semplice esempio di utilizzo di cot.mq5 come indicatore utente personalizzato
 9  MQL5\Scripts\cotdownloader.mq5
  Script cotdownloader, scarica i file di archivio da Internet
 10  MQL5\Scripts\cotsignals.mq5
  Script cotsignals, esempio di analisi statistica dei report COT


Tabella 2. Elenco dei file


Appendice 2. Elenco dei simboli, disponibile nei report COT


 Nome del simbolo;
ID in borsa ID nel Client Terminal Presente in CIT Presente in DCOT
 1 GRANO - CHICAGO BOARD OF TRADE  001602 ZW x x
 2 GRANO - KANSAS CITY BOARD OF TRADE  001612   x x
 3 GRANO - MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE  001626     x
 4 MAIS - CHICAGO BOARD OF TRADE  002602 ZC x x
 5 AVENA - CHICAGO BOARD OF TRADE 004603 ZO   x
 6 SOIA - CHICAGO BOARD OF TRADE  005602 ZS x x
 7 MINI SEMI DI SOIA - CHICAGO BOARD OF TRADE  005603     x
 8 STRUMENTO FINANZIARIO DI ZOLFO - CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE  006261     x
 9 STRUMENTO FINANZIARIO DEL CARBONIO - CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE  006268     x
 10 RGGI CO2 ALLOWANCE 2009 - CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE  00626U      x
 11 OLIO DI SOIA - CHICAGO BOARD OF TRADE  007601 ZL x x
 12 STATI UNITI BUONI DEL TESORO - CHICAGO BOARD OF TRADE  020601 ZB    
 13 BUONI DEL TESORO A LUNGO TERMINE USA - CHICAGO BOARD OF TRADE  020604      
 14 GULF # 6 FUEL 3.0% SULFUR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  02165A      x
 15 NY RES FUEL 1.0% SULFUR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  02165B      x
 16 EUR 1% OLIO COMBUSTIBILE NWE CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  02165C      x
 17 EUR 3.5% FUEL OIL RTD CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  02165E      x
 18 SING FUEL OIL 180 CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  02165G      x
 19 EAST WEST FUEL OIL SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  02165I      x
 20 NY 1% V GULF 3% FUEL OIL SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  02165T      x
 21 NO. 2 HEATING OIL 022651     x
 22 SING GASOIL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  02265J      x
 23 SING GASOIL/RDAM GASOIL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  02265T      x
 24 NYMEX HEATING OIL/RDAM GASOIL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  02265U      x
 25 GASOIL (ICE) SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  02265V      x
 26 UP DOWN GC ULSD VS HO SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  022A13      x
 27 SING GASOIL BALMO SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  022A22      x
 28 NATURAL GAS ICE HENRY HUB - ICE OTC  023391     x
 29 NATURAL GAS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  023651 QG   x
 30 MICHCON BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  02365A      x
 31 M-3 BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  02365C      x
 32 TCO BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  02365D       
 33 NGPL TEXOK BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  02365G      x
 34 NGPL MIDCON BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  02365K      x
 35 WAHA BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  02365O      x
 36 HOUSTON SHIP CH INDEX SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  023A10      x
 37 CBT ETHANOL - CHICAGO BOARD OF TRADE  025601     x
 38 CHICAGO ETHANOL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  025651     x
 39 SOYBEAN MEAL - CHICAGO BOARD OF TRADE  026603 ZM   x
 40 JAPAN C&F NAPTHA SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  03265C      x
 41 COTTON NO. 2 - ICE FUTURES U.S.  033661 CT x x
 42 HENRY HUB BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  035652     x
 43 HOUSTON SHIP CH BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  035653     x
 44 NW PIPE ROCKIES BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  035654     x
 45 PANHANDLE BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  035655     x
 46 HENRY HUB SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  03565B       
 47 HENRY HUB PENULTIMATE GAS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  03565C      x
 48 RISO GREZZO - CHICAGO BOARD OF TRADE  039601 ZR   x
 49 FRZN CONCENTRATED ORANGE JUICE - ICE FUTURES U.S.  040701 JO   x
 50 BUONI DEL TESORO USA 2 ANNI- CHICAGO BOARD OF TRADE  042601      
 51 BUONI DEL TESORO- USA 10 ANNI- CHICAGO BOARD OF TRADE  043602 ZN    
 52 BUONI DEL TESORO USA 5 ANNI- CHICAGO BOARD OF TRADE  044601      
 53 FONDI FEDERALI 30 GIORNI - CHICAGO BOARD OF TRADE  045601 ZQ    
 54 LATTE Classe III - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  052641     x
 55 LEAN HOGS -CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  054642 HE x x
 56 BESTIAME VIVO - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  057642 LC x x
 57 LEGNAME DI LUNGHEZZA CASUALE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  058643 LB   x
 58 BESTIAME DA ALIMENTAZIONE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  061641 FC x x
 59 PJM ELECTRICITY MONTHLY - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  064657     x
 60 ISO NEW ENGLAND LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  06465H      x
 61 PJM CAL MONTH OFF PK LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  06465M      x
 62 ISO NEW ENG OFF PK LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  06465S      x
 63 CINERGY CAL MONTH LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  064A01      x
 64 CINERGY OFF PEAK LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  064A02       
 65 PJM N ILL PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  064A34      x
 66 PJM JCPL PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  064A48      x
 67 PJM PEPCO PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  064A50      x
 68 PJM PSEG PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  064A54      x
 69 PJM WESTERN PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  064A56       
 70 PJM WESTERN PEAK REAL TIME - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  064A58      x
 71 PJM WESTERN OFF PEAK REAL TIME - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  064A59      x
 72 ISO NEW ENG INT HUB PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  064A60      x
 73 MW IND TRANS PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  064A62      x
 74 NYISO ZONE 5 MW PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  064A66       
 75 ISO NEW ENG HUB OFF PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  064A78       
 76 MT BELVIEU PROPANE 5 DEC SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  06665O       
 77 MT BELVIEU ETHANE 5 DEC SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  06665P      x
 78 MT BELV NORM BUTANO 5 DEC SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  06665Q      x
 79 MT BELV NAT GASOLINE 5 DEC SWP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  06665R      x
 80 CRUDE OIL LIGHT SWEET - ICE FUTURES EUROPE   LIGHT SWEET - ICE FUTURES EUROPE  067411     x
 81 CRUDE OIL, LIGHT SWEET - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 067651 QM   x
 82 WTI CRUDE OIL CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  06765A      x
 83 DUBAI CRUDE OIL CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  06765G      x
 84 WTI CRUDE OIL FINANCIAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  06765I      x
 85 BRENT FINANCIAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  06765J      x
 86 BRENT (ICE) CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  06765N      x
 87 BRENT-DUBAI SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  06765O      x
 88 CACAO - ICE FUTURES U.S.  073732 CC x x
 89 PALLADIO - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  075651 PA   x
 90 PLATINUM - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  076651 PL   x
 91 ZUCCHERO N. 11 - ICE FUTURES U.S.  080732 SB x x
 92 CAFFÈ C - ICE FUTURES U.S.  083731 KC x x
 93 ARGENTO - COMMODITY EXCHANGE INC,  084691 SI,XAGUSD,ZI   x
 94 GRADO RAME #1 - COMMODITY EXCHANGE INC.  085692 HG   x
 95 ORO - COMMODITY EXCHANGE INC.  088691 GC,GOLD,XAUUSD   x
 96 RUBLO RUSSO - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  089741 USDRUB,USDRUR    
 97 DOLLARO CANADESE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  090741 6C, USDCAD    
 98 FRANCO SVIZZERO - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  092741 6S, USDCHF    
 99 PESO MESSICANO - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  095741      
 100 STERLINA BRITANNICA - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  096742 6B,GBPUSD    
 101 YEN GIAPPONESE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  097741 6J,USDJPY    
 102 STATI UNITI INDICE DEL DOLLARO - ICE FUTURES U.S.  098662 DX    
 103 EURO FX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 099741 6E, EURUSD    
 104 GASOLINE BLENDSTOCK (RBOB) - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  111659 XRB   x
 105 RBOB CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  11165K      x
 106 DOLLARO NEOZELANDESE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  112741 6N,NZDUSD    
 107 VIX FUTURES - CBOE FUTURES EXCHANGE  011700      
 108 DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE - CHICAGO BOARD OF TRADE  124601      
 109 EURODOLLARI A 3 MESI - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  132741      
 110 INDICE AZIONARIO S&P 500 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  138741      
 111 INDICE AZIONARIO E-MINI S&P 500 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  13874A  ES,SPX    
 112 INDICE AZIONARIO NASDAQ-100 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  209741 NQ    
 113 NASDAQ-100 STOCK INDEX (MINI) - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  209742      
 114 DOW JONES UBS EXCESS RETURN - CHICAGO BOARD OF TRADE  221602      
 115 DOLLARO AUSTRALIANO- CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  232741 6A,AUDUSD    
 116 RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE - ICE FUTURES USA  23977A       
 117 NIKKEI STOCK AVERAGE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  240741      
 118 NIKKEI STOCK MEDIA YEN DENOM - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  240743      
 119 E-MINI MSCI EAFE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  244741      
 120 E-MINI MSCI MERCATI EMERGENTI - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  244742      
 121 SWAP SU TASSI DI INTERESSE 10 ANNI - CHICAGO BOARD OF TRADE  246602      
 122 SWAP SU TASSI DI INTERESSE 5 ANNI - CHICAGO BOARD OF TRADE  247602      
 123 S&P GSCI COMMODITY INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  256741      
 124 SING JET KERO SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  26265D       
 125 E-MINI S&P 400 STOCK INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  33874A       
 126 GULF JET NY HEAT OIL SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  86465A      x
 127 SING JET KERO GASOIL SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  86465C      x
 128 JET CIF NWE/GASOIL FUT - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  86465D      x
 129 GULF # 6 FUEL OIL CRACK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  86565A      x
 130 3,5% OLIO COMBUSTIBILE RDAM CRACK SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  86565C      x
 131 NAPTHA CRACK SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  86665A      x
 132 GASOIL CRACK SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE  86765C      x


Tabella 3. Elenco dei simboli, disponibile nei report COT


Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/34

