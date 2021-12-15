MQL5: Analisi ed Elaborazione dei Report della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in MetaTrader 5





Introduzione



Terminale di trading MetaTrader 5, sviluppato da MetaQuotes Software Corp., come uno degli strumenti del trader contiene il linguaggio di programmazione MQL5 che supporta la programmazione orientata agli oggetti. Da un lato, MQL5 non è compatibile con la sua versione precedente - MQL4, dall'altro - ha molte nuove possibilità di linguaggio orientato agli oggetti completo. Quindi, i trader, che hanno già competenze in MQL4, devono comprendere questo (di fatto) nuovo linguaggio e li considero come pubblico di destinazione di questo articolo.

In questo articolo, mostrerò una soluzione del seguente problema: è necessario sviluppare lo strumento trader che consente di ottenere e analizzare diversi dati dei report della Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Questo argomento è già stato considerato nell'articolo Meta COT Project - Nuovi Orizzonti per le Analisi dei Report CFTC in MetaTrader 4 quindi presumo che il lettore abbia familiarità con i concetti e considereremo i dettagli che non sono descritti lì.



L'idea è la seguente: sviluppare un unico indicatore che consenta di ottenere dati dai file, forniti dalla Commissione, senza elaborazione intermedia e conversione. Inoltre, può essere utilizzato per i diversi scopi: tracciare i dati come indicatore; come fonte di dati in altri indicatori; in script per l'analisi automatizzata; negli Expert Advisor durante lo sviluppo di strategie di trading.







1.Tipi di report COT



Ci sono tre tipi di report: Current Legacy Report (COT), Supplemental Commodity Index (CIT), Current Disaggregated Report (DCOT), la differenza tra loro è presentata nella Tabella 1.



Descrizione

Rapporti sull'Eredità Corrente Indice Supplementare delle Materie Prime Report Disaggregati Attuali Short name COT CIT DCOT Titolo di riferimento

Report sull'Eredità Corrente

Indice Supplementare delle Materie Prime

Report Disaggregati Attuali

Riferimento al file di dati recente deacot2010.zip dea_cit_txt_2010.zip fut_disagg_txt_2010.zip Gruppi di trader, presentati nel report

Non commerciali

Commerciali

Non segnalabili

Non commerciali

Commerciali

Non segnalabili

Traders dell'indice

Produttore/Commerciante/Trasformatore/Utente

Commercianti di Scambio

Denaro Gestito

Altri Segnalabili

Non segnalabili



Tabella 1. Tipi di Report sugli Impegni dei Trader

Informazioni sui trader che dovrebbero riportare le loro posizioni sui mercati dei futures, i principi di classificazione e la periodicità dei report sono disponibili su "Trade Stocks and Commodities With the Insiders: Secrets of the COT Report" e nell'articolo Il progetto Meta COT- Nuovi Orizzonti per l’Analisi Report CFTC in MetaTrader 4.



Prenderò in considerazione due report che non sono descritti in queste fonti.



L'acronimo CIT sta per Impegni dei Trader degli Indici. Questo report è stato pubblicato dal 2007. L'attuale pagina Web del report CIT è disponibile all'indirizzo https://cftc.gov/dea/options/deaviewcit.htm. I trader dell'indice sono in un gruppo separato dagli hedger e dagli speculatori.



La descrizione del Report Supplementare è disponibile su https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/AbouttheCOTReports/index.htm. Tutti questi trader di indici spesso aprono posizioni lunghe sui mercati e le rinnovano da contratto a contratto.

Dal 2009 la Commissione pubblica il Report sugli Impegni Disaggregati dei Traderla cui descrizione è disponibile nelle note esplicative .



Il report COT disaggregato aumenta la trasparenza rispetto ai report COT legacy separando i trader nelle seguenti quattro categorie di trader: Produttore/Commerciante/Trasformatore/Utente; Rivenditori di Scambio; Denaro gestito; e altri Segnalabili.

Produttore/Commerciante/Trasformatore/Utente. Un "produttore/commerciante/trasformatore/utente" è un'entità che si impegna prevalentemente nella produzione, trasformazione, imballaggio o manipolazione di una merce fisica e utilizza i mercati dei futures per gestire o coprire i rischi associati a tali attività.

Un "produttore/commerciante/trasformatore/utente" è un'entità che si impegna prevalentemente nella produzione, trasformazione, imballaggio o manipolazione di una merce fisica e utilizza i mercati dei futures per gestire o coprire i rischi associati a tali attività. Swap Dealer. Uno "swap dealer" è un'entità che si occupa principalmente di scambiare una merce e utilizza i mercati dei futures per gestire o coprire il rischio associato a tali transazioni di scambio. Le controparti del rivenditori di scambio possono essere trader speculativi, come gli hedge fund, o clienti commerciali tradizionali che gestiscono il rischio derivante dalle loro transazioni nella merce fisica.

Uno "swap dealer" è un'entità che si occupa principalmente di scambiare una merce e utilizza i mercati dei futures per gestire o coprire il rischio associato a tali transazioni di scambio. Le controparti del rivenditori di scambio possono essere trader speculativi, come gli hedge fund, o clienti commerciali tradizionali che gestiscono il rischio derivante dalle loro transazioni nella merce fisica. Money Manager. Un "gestore di denaro", ai fini di questo rapporto, è un consulente registrato per il trading di materie prime (CTA); un operatore registrato di commodity pool (CPO); o un fondo non registrato identificato dalla CFTC. Questi trader sono impegnati nella gestione e nella conduzione di trading di futures organizzati per conto dei clienti.

Un "gestore di denaro", ai fini di questo rapporto, è un consulente registrato per il trading di materie prime (CTA); un operatore registrato di commodity pool (CPO); o un fondo non registrato identificato dalla CFTC. Questi trader sono impegnati nella gestione e nella conduzione di trading di futures organizzati per conto dei clienti. Altri Segnalabili. Ogni altro trader segnalabile che non è collocato in una delle altre tre categorie viene inserito nella categoria "altri segnalabili".



L'elenco completo degli strumenti segnalati è presentato nell’Appendice 2. Ci sono anche colonne che riflettono la presenza di unparticolare strumento nei report CIT e DCOT.





2. Scrittura di un indicatore COT che utilizza dati esterni da file CSV



L'indicatore funzionerà come segue. Il tipo di report (uno di quelli elencati nella Tabella 1), il tipo di dati e il gruppo di trader sono definiti nei parametri di input dell'indicatore.

La tipologia di dati può essere la seguente:



lunghi netti



tasso long netto in open interest



Indice Williams, calcolato per i lunghi netti



open interest



L'elenco dei possibili tipi di dati non è completo, può essere facilmente esteso ulteriormente per includere la maggior parte dei dati essenziali, che utilizzo. Per il simbolo corrente, i dati specificati vengono richiesti dai file di dati (il download e il decompressione sono descritti di seguito). Utilizzeremo la classe CCFTCReport per l'accesso ai dati e il loro download da questi file.



L'indicatore ha la seguente struttura:



2.1. Costanti

enum cot_type_report { COT, DCOT, CIT };

Per definire le costanti viene utilizzato il tipo di dati enum . I tipi di report, supportati da indicatori, sono i seguenti:

Gruppi di trader:

enum cot_type_traders { noncommercial, commercial, nonreportable, index, producer, swapdealers, managedmoney, otherreportables };

Tipi di dati che possono essere utilizzati nell'indicatore:

enum cot_type_data { netlongs, netlongsrate, willams_index, openinterest };

2.2. Classi

Per memorizzare oggetti diversi all'interno di un'unica variabile è possibile utilizzare strutture e classi. Tuttavia, non è possibile assegnare due variabili di tipo struttura, se contengono array dinamici o valori di tipo stringa. Ecco perché abbiamo usato la classe invece della struttura per archiviare il record COT e il metodo per l'assegnazione dei dati.

class cot_record { public : datetime COT_DATE; double COT_OPENINTEREST; double COT_LONGNONCOM; double COT_SHORTNONCOM; double COT_LONGCOM; double COT_SHORTCOM; double COT_LONGNONREPORTABLE; double COT_SHORTNONREPORTABLE; double COT_LONGINDEX; double COT_SHORTINDEX; double COT_LONGPRODUCER; double COT_SHORTPRODUCER; double COT_LONGSWAPDEALERS; double COT_SHORTSWAPDEALERS; double COT_LONGMANAGEDMONEY; double COT_SHORTMANAGEDMONEY; double COT_LONGOTHERREPORTABLES; double COT_SHORTOTHERREPORTABLES; string COT_ID; string COT_NAME; void copyvar( const cot_record & from ) { COT_ID = from .COT_ID; COT_NAME = from .COT_NAME; COT_DATE = from .COT_DATE; COT_OPENINTEREST = from .COT_OPENINTEREST; COT_LONGNONCOM = from .COT_LONGNONCOM; COT_SHORTNONCOM = from .COT_SHORTNONCOM; COT_LONGCOM = from .COT_LONGCOM; COT_SHORTCOM = from .COT_SHORTCOM; COT_LONGNONREPORTABLE = from .COT_LONGNONREPORTABLE; COT_SHORTNONREPORTABLE = from .COT_SHORTNONREPORTABLE; COT_LONGINDEX = from .COT_LONGINDEX; COT_SHORTINDEX = from .COT_SHORTINDEX; COT_LONGPRODUCER = from .COT_LONGPRODUCER; COT_SHORTPRODUCER = from .COT_SHORTPRODUCER; COT_LONGSWAPDEALERS = from .COT_LONGSWAPDEALERS; COT_SHORTSWAPDEALERS = from .COT_SHORTSWAPDEALERS; COT_LONGMANAGEDMONEY = from .COT_LONGMANAGEDMONEY; COT_SHORTMANAGEDMONEY = from .COT_SHORTMANAGEDMONEY; COT_LONGOTHERREPORTABLES = from .COT_LONGOTHERREPORTABLES; COT_SHORTOTHERREPORTABLES = from .COT_SHORTOTHERREPORTABLES; }; };

Da ora, presumo che il lettore abbia familiarità con il formato CSV dei report COT che è considerato nell'articolo Meta COT Project - Nuovi Orizzonti per l'Analisi dei Report CFTC in MetaTrader 4. L'istanza di classe di questo tipo verrà utilizzata per archiviare una singola riga del report COT. Un array di queste istanze di classe consentirà di utilizzarle per l'archiviazione e un comodo accesso ai campi dei record COT. La classe CCFTCReport è stata sviluppata per l'archiviazione e l'accesso ai dati:

class CCFTCReport { private : cot_type_report type; cot_record data[]; int sizedata; string idsymbol; string terminalsymbol; public : void ~CCFTCReport(){ sizedata= 0 ; }; bool Init( cot_type_report passedtype, string sym= "" ); bool LoadFile( string filename ); string Name(); bool Type(cot_type_report passedtype); cot_type_report Type(){ return (type);}; bool TestGroup( cot_type_traders type_trader ); bool DefineIdSymbol(); bool GetString( int handle, cot_record& arr ); string GetFieldCommaDelimited( string &str); double At( datetime time,cot_type_traders type_trader,cot_type_data typedata=netlongs); };

L’istanza della classe CCFTCReport contiene l'intero report per un singolo simbolo, il tipo di report può essere COT, CIT o DCOT Le enumerazioni e le classi sono elencate nella "cot.mqh" file included.



2.3. Parametri di Input

I parametri di input sono definiti da variabili di input. Questi parametri consentono di specificare il gruppo di trader, il tipo di dati e il tipo di report COT necessario:



input cot_type_traders type_trader = noncommercial; input cot_type_data type_data = netlongs; input cot_type_report type_report = COT;

2.4. Funzione OnInit

Un indicatore ha la funzione OnInit che viene utilizzata per i seguenti scopi: scaricare dati dal file di report, controllare i parametri di input, assegnare i buffer dell'indicatore.



Il buffer, inizializzato con la proprietà INDICATOR_DATA, contiene dati tracciati sul grafico. Il buffer, inizializzato con la proprietà INDICATOR_CALCULATIONS contiene calcoli intermedi.



SetIndexBuffer ( 0 , BufferData, INDICATOR_DATA ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,indname); SetIndexBuffer ( 1 , BufferCalculations, INDICATOR_CALCULATIONS );

2.5. Funzione OnCalculate

Questa funzione viene utilizzata per la selezione dei dati necessari, il calcolo dei dati richiesti e il loro grafico.



Consideriamo il suo lavoro in dettaglio. Viene utilizzata la seconda forma di invito:



int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &Time[], const double &Open[], const double &High[], const double &Low[], const double &Close[], const long &TickVolume[], const long &Volume[], const int &Spread[]){

Determiniamo le barre per il calcolo e la tracciatura.



int pos=rates_total-prev_calculated- 1 ; if ( pos >= rates_total- 1 )pos--;

Specifichiamo che gli elementi devono essere indicizzati come timeseries.



ArraySetAsSeries(Time, true ); ArraySetAsSeries(BufferData, true ); ArraySetAsSeries(BufferCalculations, true );

Dopo alcuni esperimenti, ho scoperto che è meglio usare l'indicizzazione delle timeseries per tutti gli array che sono associati ai buffer degli indicatori. Lo stesso vale per gli array che vengono passati alla funzione OnCalculate come parametri, l'ultimo elemento (recente) ha un indice, pari a 0.



Il ciclo di calcolo è simile al seguente:

for ( int i=pos;i>= 0 ;i--) { cot_type_data passed = type_data; if (type_data==netlongs || type_data==netlongsrate || type_data==willams_index) { passed = netlongs; } double res = Report.At(Time[i], type_trader, type_data ); BufferCalculations[i] = res; BufferData[i] = CalcData( type_data, i, Time ); }

L’ array BufferCalculations viene utilizzato per archiviare i dati primari, selezionati dal report COT.



L’array BufferData contiene dati pronti per la tracciatura sul grafico. Possono essere i valori del report (net longs, open interest) e i valori calcolati (longs rate, Williams Index). Vorrei definire il seguente punto, per il quale non ho trovato una soluzione elegante. Gli array, passati alla funzione OnCalculate, possono essere richiesti ai livelli successivi e possiamo accedervi solo se vengono passati in queste chiamate, quindi penso che ingombri il codice.

Lachiamata alla funzione CalcData:

BufferData[i] = CalcData( type_data, i, Time );

La funzioneCalcData chiama la funzione CalcIndex :



double CalcData( cot_type_data type_data, int i, const datetime & Time[] ) { if ( type_data == netlongsrate ) return ( BufferCalculations[ i ] / Report.At( Time[i], type_trader, openinterest )); if ( type_data == willams_index ) return ( CalcIndex( i, Time, BufferCalculations ) ); return (BufferCalculations[i]); }

Avevo bisogno di accedere all'array Time all'interno della funzione CalcIndex, quindi sono stato costretto a passarlo secondo la gerarchia delle chiamate. Immagina come apparirà il codice, se abbiamo bisogno di usare tutti e 8 gli array.







3. Download dei File di Dati



Tutti i collegamenti ai file sono presentati nella Tabella 1. C'è un file separato per ogni anno, il numero dell'anno è presente nel nome del file. Ad esempio, il file https://www.cftc.gov/sites/default/files/files/dea/history/deacot2010.zip contiene il report per l'anno 2010, il file https://www.cftc.gov/sites/default/files/files/dea/history/deacot2009.zip - per il 2009, ecc.



È necessario scaricare tutti questi file e decomprimerli nella cartella \MQL5\files\ della directory di installazione del Client Terminal. Per ogni anno, è necessario creare una propria cartella separata con un nome deacotXXXX, dove XXXX corrisponde ad un anno. Di conseguenza, otterremo la seguente struttura di cartelle.



Fig.1. Struttura delle cartelle per i report.



Il processo di preparazione dei dati può essere semplificato. Tutte le seguenti operazioni (verifica degli aggiornamenti sul sito CFTC, download e decompressione nelle apposite cartelle) vengono eseguite dallo script "Cotdownloader" . Il kernel dello script (download dei dati) si basa su WININET_TEST script. Ho utilizzato la CProgressBar, pubblicata nell'articolo L’Istogramma dei Prezzi (Profilo di Mercato) e la sua implementazione nell'articoloMQL5 . Le applicazioni esterne vengonoeseguite utilizzando la Windows API che è descritta nell'articolo Ottimizzazione Automatizzata di un Robot di trading nel Trading Reale.



Usare uno script è semplice: basta allegarlo a qualsiasi grafico. Quando funziona, riporta le informazioni sul download dei dati come barra di avanzamento sul grafico e come messaggi di testo nel tab Experts.



Fig.2. Processo di download dei dati.







4. Esempio di Utilizzo



Per eseguire un indicatore, è necessario collegarlo al grafico del simbolo scelto e specificare i parametri di input.







Fig. 3 Parametri di input dell'indicatore COT

Si noti che ora è possibile specificare una rappresentazione intuitiva anziché nomi di variabili e valori dei tipi di dati elencati. Ciò viene fatto come segue: per sostituire il nome della variabile, è necessario specificare un commento quando si dichiara una variabile di input:



input cot_type_traders type_trader = noncommercial; input cot_type_data type_data = netlongs; input cot_type_report type_report = COT;

Lo stesso avviene con i valori: è necessario specificare la descrizione nei commenti quando si dichiarano i valori elencati:



enum cot_type_data { netlongs, netlongsrate, willams_index, openinterest };

Se i parametri di input sono stati specificati correttamente e i file sono stati scaricati e decompressi, l'indicatore apparirà in una finestra separata:







Fig. 4 Indicatore COT

In caso di errori, verranno stampati nel tab "Experts" della finestra "Toolbox".



Fig. 5 Messaggio di errore





5. Note di Rilascio



L'indicatore non è posizionato come un prodotto finito completo. È un esempio che mostra come possiamo ottenere risultati, che possono essere utilizzati ulteriormente, scrivendo un semplice codice. Ad esempio, non abbiamo sviluppato il modulo, che consente di personalizzare il tipo di dati del report COT con le impostazioni del client terminal, fornite da un determinato broker. Questa funzionalità viene implementata all'interno della funzione DefineIdSymbol. Ecco le prime righe di:



bool CCFTCReport::DefineIdSymbol() { idsymbol= "" ; if (terminalsymbol== "USDLFX" || terminalsymbol== "DX_CONT" || StringFind (terminalsymbol, "DX" )== 0 )idsymbol= "098662" ; if ( terminalsymbol == "FC_CONT" || StringFind ( terminalsymbol, "FC" )== 0 )idsymbol = "061641" ; if ( terminalsymbol == "LC_CONT" || StringFind ( terminalsymbol, "LC" )== 0 )idsymbol = "057642" ; if ( terminalsymbol == "QM_CONT" || StringFind ( terminalsymbol, "QM" )== 0 )idsymbol = "067651" ;

Se è necessario assegnare un simbolo dal report a un simbolo del client terminal, è necessario farlo manualmente modificando questo codice. Ho usato le impostazioni dal terminale BrocoTrader4. Ad esempio in questo articolo, ho usato account demo, aperti sui server Metaquotes-Demo e Alpari-Demo. Ci sono solo 2 strumenti disponibili per i report DCOT: XAUUSD (oro), XAGUSD (argento).

Attualmente i report CIT non sono supportati, poiché non ci sono strumenti finanziari su questi server. Quando appariranno, è facile includere il loro report semplicemente rimuovendo i commenti e modificando alcune righe nel codice.







6. Come Utilizzare l'Indicatore COT tramite iCustom



Non uso l'indicatore in un modulo, presentato in Fig.3. Il linguaggio MQL5 ha la possibilità di riutilizzare gli indicatori personalizzati utilizzando la funzione iCustom.



6.1. Creazione di un nuovo indicatore

Esistono molti modi in cuiCOT riporta analisi visive. Uno di questi è un istogramma che mostra le posizioni di diversi gruppi di trader con colori diversi.



Consideriamo il seguente compito: creare un indicatoreCOTnet che traccia le posizioni di diversi gruppi ditrader (commerciali e non commerciali dai report COT), come un istogramma. L'utente deve avere la possibilità di scegliere il tipo di dati:net longs, net longs rate, Williams Index.



Il processo può essere semplificato da MQL5 Wizard, considerato nell’articolo MQL5: Crea il Tuo Indicatore. Di conseguenza, il codice dell'indicatore (gli stili di disegno sono stati creati dalla MQL5 Wizard) ha il seguente aspetto:



#property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "Noncommercial" #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color1 Blue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 5 #property indicator_label2 "Commercial" #property indicator_type2 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 5

#include <cot.mqh> input cot_type_data type_data = netlongs; double NoncommercialBuffer[]; double CommercialBuffer[]; int handlecomm, handlenoncomm;

Le variabili di input, le variabili globali e la direttiva del preprocessore per includere la libreria con le classi sono le seguenti:

Il codice della funzione OnInit è il seguente:



int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,NoncommercialBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,CommercialBuffer, INDICATOR_DATA ); cot_type_traders td = commercial; cot_type_report tr = COT; handlecomm = iCustom ( NULL , 0 , "cot" , td, type_data, tr ); td = noncommercial; handlenoncomm = iCustom ( NULL , 0 , "cot" , td, type_data, tr ); return ( 0 ); }

NULL – simbolo corrente nel client terminal

0 – intervallo corrente

" cot " – nome file (nota, che è specificato senza estensione) del nostro indicatore personalizzato



t d = commerciale (gruppo di trader di cui abbiamo bisogno)

type_data = tipo di indicatore, specificato nei parametri di input

tr = COT – tipo di report



Consideriamo come utilizzare gli indicatori personalizzati (ad esempio di trader non commerciali). Dopo la prima chiamata della funzione iCustom, i seguenti parametri (necessari per il nostro report) vengono passati alla funzione:

Di conseguenza, abbiamo una handle che verrà utilizzato ulteriormente per ottenere i dati dell'indicatore.



if ( BarsCalculated (handlecomm)<rates_total || BarsCalculated (handlenoncomm)<rates_total) return ( 0 ); int to_copy = clctocopy(rates_total, prev_calculated ); if ( !copycotbuf(handlecomm, CommercialBuffer, to_copy ) ) { Print ( "Error in data of commercial traders" ); return ( 0 ); } if ( !copycotbuf(handlenoncomm, NoncommercialBuffer, to_copy ) ) { Print ( "Error in data of non-commercial traders" ); return ( 0 ); } return (rates_total);

L'ottenimento dei dati dall'indicatore viene eseguito nella funzione OnCalculate

Abbiamo trascorso un po’ di tempo, scritto un breve codice e ottenuto il risultato:







Fig. 6 L'indicatore cotnet



6.2. iCustom può essere utilizzato anche negli script



Consideriamo il seguente compito: creare lo script cotsignals per calcolare stime statistiche.



Il segno dei long netti dei trader non commerciali è lo stesso del colore della candela: se è positivo, il trend settimanale è rialzista, se è negativo, il trend è ribassista.

Il colore della candela (bianco/nero) è direttamente associato all'aumento/diminuzione dei lunghi netti dei trader non commerciali.

Il colore della candela è bianco o nero a seconda del valore dell'indice Williams, calcolato sui long netti dei trader non commerciali. Se è ipercomprato (più del 75%), allora il colore è nero, se è ipervenduto (meno del 25%) - il colore della candela è bianco.



Controlliamo quale vantaggio statistico otterremo, utilizzando dati diversi dai report COT. Il modo più semplice è stimare la probabilità di una corretta determinazione del colore settimanale della candela. Considera le seguenti ipotesi:

Utilizzeremo i dati del report COT. Utilizzando questi esempi, è possibile sviluppare i propri metodi di interpretazione dei dati COT e trarne vantaggio. Nel tuo caso controlleremo 150 barre settimanali di cronologia che corrispondono a un periodo di 3 anni. Prima di scrivere uno script, dobbiamo definire i tipi di dati e le classi necessarie:



L'enumerazione per i possibili tipi di statistiche è:



enum cot_type_statistics { speculantsign, speculantchange, willamszones };

Per ottenere le statistiche per il simbolo specificato, creiamo una classe speciale:



class CCOTStatistic { private : int bars ; string symbol; double netlongsspeculantsdata[]; double willamsindexspeculantsdata[]; cot_type_statistics liststatistic[]; public : void Init( string symbol_passed, cot_type_statistics& listpassed[] ); int GetCotSignalDirection( int ibar, cot_type_statistics type_stat ); bool Get( double & probably[] ); };

Le statistiche richieste vengono restituite dal metodo Get, descriviamo come funziona. Innanzitutto, gli array necessari vengono riempiti con dati utilizzando un indicatore personalizzato. Abbiamo bisogno dei valori lunghi netti dei trader non commerciali (speculatori) e dei valori dell'Indice Williams:



if (!LoadDataFromCOTIndicator(symbol, PERIOD_W1, noncommercial, netlongs, COT, netlongsspeculantsdata, bars)) return ( false ); if (!LoadDataFromCOTIndicator(symbol, PERIOD_W1, noncommercial, willams_index, COT, willamsindexspeculantsdata, bars)) return ( false );

Il codice per il calcolo delle statistiche (abbiamo solo un parametro da calcolare - è una probabilità di previsione per il colore della candela settimanale) è il seguente:



for ( int istat = 0 ; istat < ArraySize (liststatistic); istat++) { int cntsignals = 0 ; int cntsucsess = 0 ; for ( int i=bars- 1 ; i>= 0 ; i--) { double colorcandle=iClose(symbol, PERIOD_W1 ,i)-iOpen(symbol, PERIOD_W1 ,i); if (symbol== "USDCHF" || symbol== "USDCAD" || symbol== "USDJPY" ) colorcandle=-colorcandle; double cotdirection=GetCotSignalDirection(i,liststatistic[istat]); if (cotdirection== 0 ) continue ; cntsignals++; if (cotdirection*colorcandle> 0 ) cntsucsess++; } if (cntsignals!= 0 ) probably[istat]= 1 .*cntsucsess/cntsignals; Print ( "Calculation complete for " ,symbol,GetStringTypeStatistic(liststatistic[istat]), " the correct forecast probability=" , DoubleToString (probably[istat], 2 )); Print ( "Total signals:" ,cntsignals, "success:" ,cntsucsess); }

bool LoadDataFromCOTIndicator( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, cot_type_traders type_trader, cot_type_data type_data , cot_type_report type_report, double & loadto[], int nbars ) { int cothandle; nbars+= 10 ; cothandle = iCustom ( symbol , timeframe, "cot" , type_trader, type_data, type_report );

La funzione LoadDataFromCOTIndicator è complicata, perché è necessario eseguire numerosi controlli per ottenere dati dall'indicatore, quindi consideriamola nel dettaglio:

Nell'ultima riga, otteniamo l’handle dell'indicatore personalizzato che può essere utilizzato per ottenere dati dai buffer.



Dobbiamo verificare che l'indicatore sia stato creato con successo:



if ( cothandle == INVALID_HANDLE ){ Print ( "Error in indicator creation for symbol " , symbol ); return (false); }

Controllo dei dati storici di cui abbiamo bisogno:



int n = BarsSinh( symbol, timeframe ); if ( n < nbars ) {

Se non ci sono abbastanza dati storici, carichiamolo:



Print ( "Loading history for " , symbol ); CheckLoadHistory( symbol ,timeframe, loadtm ); n = BarsSinh( symbol, timeframe ); if ( n < nbars ) { Print ( "Not enough history for the " +symbol, " total " , n, "bars" ); return (false); } }

Le funzioni BarsSinh (restituisce il numero di barre, disponibili sul simbolo e sull'intervallo di tempo specificati) e CheckLoadHistory (download della cronologia) si basano sul codice dello script del riferimentoMQL5.



Prima di utilizzare i dati dal buffer dell'indicatore, dobbiamo verificare che i dati siano stati preparati, perché solo la presenza di un handle non garantisce che il calcolo sia stato completato.



La chiamata successiva esegue questo controllo e attende il termine dei calcoli:



if ( !WaitForCalculcateIndicator( cothandle ) ){ Print( "Timeout for the COT indicator calculation" ); return ( false ); }

I dati sono pronti, dobbiamo copiarli:



int res = CopyBuffer (cothandle, 0 , 0 , nbars, loadto );

Successivamente, stiamo verificando che i dati siano stati copiati correttamente:



if ( res != nbars ){ Print ( "Error in obtaining the data, " , MyErrorDescription( _LastError ) ); return (false); }

E infine:



return (true);

Abbiamo i dati e li restituiamo nell’array, passati dal parametro della funzione.

Le statistiche risultanti verranno stampate in file CSV, la classe CCOTOutFile viene sviluppata per questo scopo:



class CCOTOutFile { private : string filename; int handle; public : bool Init( string passedname ); void PutString( string symbol, double & probably[] ); void PutHeader( cot_type_statistics& arrheaders[] ) ; void ~CCOTOutFile(){ FileClose (handle); } };

Crea il file con i dati di output, scrive stringhe in formato .csv, forma l'intestazione e chiude il file durante la distruzione dell'istanza di classe.



Il codice dello script sarà breve, perché sono state scritte tutte le librerie necessarie.



I parametri di input e le librerie incluse:



input int NBars = 150 ; #include <common.mqh> #include <cot.mqh>

L'elenco dei simboli per l'analisi:



string listsymbols[] = { "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDCHF" , "USDCAD" , "USDJPY" , "AUDUSD" , "XAUUSD" };

Inizializzazione dell'oggetto:



void OnStart () { CCOTOutFile outfile; if ( !outfile.Init( "cotw1signals.csv" ) ) return ;

L'elenco delle statistiche per il calcolo:



cot_type_statistics list_statistic[]= { speculantsign, speculantchange, willamszones };

Scrittura dell'intestazione del file CSV:



outfile.PutHeader( list_statistic );

Nel ciclo principale, otteniamo statistiche per ogni simbolo e segnale e scriviamo i risultati su file:



for ( int i = 0 ; i < ArraySize (listsymbols); i++ ) { Print ( "Analysis for " +listsymbols[i] ); CCOTStatistic stat; stat.Init( listsymbols[i ], list_statistic ); double probably[]; if ( !stat.Get( probably ) ) { Print ( "Error in statistics calculation for the symbol " , listsymbols[i] ); return ; } outfile.PutString( listsymbols[i], probably ); } Print ( "Calculation complete." ); }

Lo script è stato testato sul server Alpari-Demo. Se lo eseguirai sul server MetaQuotes-Demo, stamperà il messaggio "Errore nel calcolo delle statistiche per il simbolo XAUUSD", perché questo simbolo non è disponibile ora.



Come risultato dell'esecuzione dello script, otterremo il file che appare come segue:







Per renderlo più chiaro, apriamolo in Excel, calcoliamo i valori medi e creiamo un istogramma di probabilità:



Fig. 8 Probabilità di previsione



0.54 – segno dei commercianti non commerciali;

0,50 – variazioni di volume dei long netti degli operatori non commerciali;

0,48 – zone di ipercomprato/ipervenduto dell'indice Williams.

I risultati delle previsioni sono gli stessi per tutti i simboli. I valori medi della probabilità di previsione corretta per diversi tipi di segnali sono:

Come vediamo, abbiamo ottenuto i migliori risultati di previsione per i long netti dei trader non commerciali. Il risultato peggiore è per le zone dell’indice Williams. Il valore 0,48 significa che la probabilità per la candela bianca è pari a 0,52, anche se l'indice Williams è ipercomprato, e il colore nero per il caso in cui sia ipervenduto. Quindi, il suo uso nella forma, presentata da Williams, non è razionale. Forse, i risultati possono essere migliorati utilizzando intervalli di tempo più ampi: mese o addirittura più grandi. Abbiamo utilizzato tutti i simboli disponibili sui server demo e nei report COT.





Conclusione

Gli indicatori con algoritmi che vengono utilizzati per accedere a fonti di dati esterne;

Il suo riutilizzo in altri indicatori, script ed Expert Advisor;

L'implementazione di propri algoritmi di analisi statistica e quantitativa.

La programmazione orientata agli oggetti riduce notevolmente il tempo impiegato per il debug.



Debugger.



È facile migrare da MQL4 a MQL5.



L'implementazione del modello orientato agli oggetti ha successo, è facile da usare.



La documentazione è ben organizzata.



L'integrazione con W indows API estende la piattaforma, ad esempio permette di lavorare con le pagine Internet.

MQL5 è uno strumento che consente di programmare l'intero ciclo di attività necessarie per sviluppare un sistema di trading:

Contro:

Mancanza di funzioni primitive necessarie per accedere alle timeseries (come Time[], Open[], Close[] e altre in MQL4)

Quando si accede ai dati, è necessario eseguire numerosi controlli della loro accessibilità, è necessario comprenderne i dettagli.



Il problema principale per me è stato l'accesso ai dati storici:

C'è un debugger, ma non ha molte funzionalità utili: non ci sono indicatori di debug, inoltre è impossibile eseguire controlli di oggetti complicati, come array e classi. L'elenco dei pro e dei contro non è completo, ho elencato solo ciò che ho incontrato durante la preparazione di questo articolo.







Appendice 1 . Elenco dei file

Tutti i file si trovano nella cartella Client Terminal. Decomprimere i file da sources.zip nella cartella Client Terminal.

№ Nome del File

Descrizione

1 MQL5\Files\unzip.exe

Applicazione Windows per la decompressione di archivi .zip

2 MQL5\Include\Cdownloader.mqh

Classe che scarica gli archivi CFTC da Internet

3 MQL5\Include\ClassProgressBar.mqh

Classe CProgressBar utilizzato per visualizzare il processo di download nella finestra del grafico

4 MQL5\Include\common.mqh

Funzioni e costanti comuni, utilizzate in tutti gli indicatori e gli script

5 MQL5\Include\cot.mqh

Classe CCFTCReport che seleziona i dati dai report cot

6 MQL5\Include\ErrorDescription.mqh

Libreria Descrizione Errore

7 MQL5\Indicators\cot.mq5

Indicatore cot di base

8 MQL5\Indicators\cotnet.mq5

L'indicatore cotnet, un semplice esempio di utilizzo di cot.mq5 come indicatore utente personalizzato

9 MQL5\Scripts\cotdownloader.mq5

Script cotdownloader, scarica i file di archivio da Internet

10 MQL5\Scripts\cotsignals.mq5

Script cotsignals, esempio di analisi statistica dei report COT





Tabella 2. Elenco dei file





Appendice 2. Elenco dei simboli, disponibile nei report COT



№

Nome del simbolo;

ID in borsa ID nel Client Terminal Presente in CIT Presente in DCOT 1 GRANO - CHICAGO BOARD OF TRADE 001602 ZW x x 2 GRANO - KANSAS CITY BOARD OF TRADE 001612 x x 3 GRANO - MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE 001626 x 4 MAIS - CHICAGO BOARD OF TRADE 002602 ZC x x 5 AVENA - CHICAGO BOARD OF TRADE 004603 ZO x 6 SOIA - CHICAGO BOARD OF TRADE 005602 ZS x x 7 MINI SEMI DI SOIA - CHICAGO BOARD OF TRADE 005603 x 8 STRUMENTO FINANZIARIO DI ZOLFO - CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE 006261 x 9 STRUMENTO FINANZIARIO DEL CARBONIO - CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE 006268 x 10 RGGI CO2 ALLOWANCE 2009 - CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE 00626U x 11 OLIO DI SOIA - CHICAGO BOARD OF TRADE 007601 ZL x x 12 STATI UNITI BUONI DEL TESORO - CHICAGO BOARD OF TRADE 020601 ZB 13 BUONI DEL TESORO A LUNGO TERMINE USA - CHICAGO BOARD OF TRADE 020604 14 GULF # 6 FUEL 3.0% SULFUR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165A x 15 NY RES FUEL 1.0% SULFUR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165B x 16 EUR 1% OLIO COMBUSTIBILE NWE CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165C x 17 EUR 3.5% FUEL OIL RTD CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165E x 18 SING FUEL OIL 180 CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165G x 19 EAST WEST FUEL OIL SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165I x 20 NY 1% V GULF 3% FUEL OIL SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165T x 21 NO. 2 HEATING OIL 022651 x 22 SING GASOIL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02265J x 23 SING GASOIL/RDAM GASOIL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02265T x 24 NYMEX HEATING OIL/RDAM GASOIL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02265U x 25 GASOIL (ICE) SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02265V x 26 UP DOWN GC ULSD VS HO SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 022A13 x 27 SING GASOIL BALMO SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 022A22 x 28 NATURAL GAS ICE HENRY HUB - ICE OTC 023391 x 29 NATURAL GAS - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 023651 QG x 30 MICHCON BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02365A x 31 M-3 BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02365C x 32 TCO BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02365D 33 NGPL TEXOK BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02365G x 34 NGPL MIDCON BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02365K x 35 WAHA BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02365O x 36 HOUSTON SHIP CH INDEX SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 023A10 x 37 CBT ETHANOL - CHICAGO BOARD OF TRADE 025601 x 38 CHICAGO ETHANOL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 025651 x 39 SOYBEAN MEAL - CHICAGO BOARD OF TRADE 026603 ZM x 40 JAPAN C&F NAPTHA SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 03265C x 41 COTTON NO. 2 - ICE FUTURES U.S. 033661 CT x x 42 HENRY HUB BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 035652 x 43 HOUSTON SHIP CH BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 035653 x 44 NW PIPE ROCKIES BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 035654 x 45 PANHANDLE BASIS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 035655 x 46 HENRY HUB SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 03565B 47 HENRY HUB PENULTIMATE GAS SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 03565C x 48 RISO GREZZO - CHICAGO BOARD OF TRADE 039601 ZR x 49 FRZN CONCENTRATED ORANGE JUICE - ICE FUTURES U.S. 040701 JO x 50 BUONI DEL TESORO USA 2 ANNI- CHICAGO BOARD OF TRADE 042601 51 BUONI DEL TESORO- USA 10 ANNI- CHICAGO BOARD OF TRADE 043602 ZN 52 BUONI DEL TESORO USA 5 ANNI- CHICAGO BOARD OF TRADE 044601 53 FONDI FEDERALI 30 GIORNI - CHICAGO BOARD OF TRADE 045601 ZQ 54 LATTE Classe III - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 052641 x 55 LEAN HOGS -CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 054642 HE x x 56 BESTIAME VIVO - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 057642 LC x x 57 LEGNAME DI LUNGHEZZA CASUALE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 058643 LB x 58 BESTIAME DA ALIMENTAZIONE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 061641 FC x x 59 PJM ELECTRICITY MONTHLY - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064657 x 60 ISO NEW ENGLAND LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06465H x 61 PJM CAL MONTH OFF PK LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06465M x 62 ISO NEW ENG OFF PK LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06465S x 63 CINERGY CAL MONTH LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A01 x 64 CINERGY OFF PEAK LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A02 65 PJM N ILL PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A34 x 66 PJM JCPL PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A48 x 67 PJM PEPCO PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A50 x 68 PJM PSEG PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A54 x 69 PJM WESTERN PEAK DAY AHEAD - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A56 70 PJM WESTERN PEAK REAL TIME - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A58 x 71 PJM WESTERN OFF PEAK REAL TIME - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A59 x 72 ISO NEW ENG INT HUB PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A60 x 73 MW IND TRANS PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A62 x 74 NYISO ZONE 5 MW PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A66 75 ISO NEW ENG HUB OFF PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A78 76 MT BELVIEU PROPANE 5 DEC SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06665O 77 MT BELVIEU ETHANE 5 DEC SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06665P x 78 MT BELV NORM BUTANO 5 DEC SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06665Q x 79 MT BELV NAT GASOLINE 5 DEC SWP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06665R x 80 CRUDE OIL LIGHT SWEET - ICE FUTURES EUROPE LIGHT SWEET - ICE FUTURES EUROPE 067411 x 81 CRUDE OIL, LIGHT SWEET - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 067651 QM x 82 WTI CRUDE OIL CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765A x 83 DUBAI CRUDE OIL CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765G x 84 WTI CRUDE OIL FINANCIAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765I x 85 BRENT FINANCIAL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765J x 86 BRENT (ICE) CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765N x 87 BRENT-DUBAI SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765O x 88 CACAO - ICE FUTURES U.S. 073732 CC x x 89 PALLADIO - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 075651 PA x 90 PLATINUM - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 076651 PL x 91 ZUCCHERO N. 11 - ICE FUTURES U.S. 080732 SB x x 92 CAFFÈ C - ICE FUTURES U.S. 083731 KC x x 93 ARGENTO - COMMODITY EXCHANGE INC, 084691 SI,XAGUSD,ZI x 94 GRADO RAME #1 - COMMODITY EXCHANGE INC. 085692 HG x 95 ORO - COMMODITY EXCHANGE INC. 088691 GC,GOLD,XAUUSD x 96 RUBLO RUSSO - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 089741 USDRUB,USDRUR 97 DOLLARO CANADESE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 090741 6C, USDCAD 98 FRANCO SVIZZERO - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 092741 6S, USDCHF 99 PESO MESSICANO - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 095741 100 STERLINA BRITANNICA - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 096742 6B,GBPUSD 101 YEN GIAPPONESE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 097741 6J,USDJPY 102 STATI UNITI INDICE DEL DOLLARO - ICE FUTURES U.S. 098662 DX 103 EURO FX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 099741 6E, EURUSD 104 GASOLINE BLENDSTOCK (RBOB) - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 111659 XRB x 105 RBOB CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 11165K x 106 DOLLARO NEOZELANDESE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 112741 6N,NZDUSD 107 VIX FUTURES - CBOE FUTURES EXCHANGE 011700 108 DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE - CHICAGO BOARD OF TRADE 124601 109 EURODOLLARI A 3 MESI - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 132741 110 INDICE AZIONARIO S&P 500 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 138741 111 INDICE AZIONARIO E-MINI S&P 500 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 13874A ES,SPX 112 INDICE AZIONARIO NASDAQ-100 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 209741 NQ 113 NASDAQ-100 STOCK INDEX (MINI) - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 209742 114 DOW JONES UBS EXCESS RETURN - CHICAGO BOARD OF TRADE 221602 115 DOLLARO AUSTRALIANO- CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 232741 6A,AUDUSD 116 RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE - ICE FUTURES USA 23977A 117 NIKKEI STOCK AVERAGE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 240741 118 NIKKEI STOCK MEDIA YEN DENOM - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 240743 119 E-MINI MSCI EAFE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 244741 120 E-MINI MSCI MERCATI EMERGENTI - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 244742 121 SWAP SU TASSI DI INTERESSE 10 ANNI - CHICAGO BOARD OF TRADE 246602 122 SWAP SU TASSI DI INTERESSE 5 ANNI - CHICAGO BOARD OF TRADE 247602 123 S&P GSCI COMMODITY INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 256741 124 SING JET KERO SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 26265D 125 E-MINI S&P 400 STOCK INDEX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 33874A 126 GULF JET NY HEAT OIL SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86465A x 127 SING JET KERO GASOIL SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86465C x 128 JET CIF NWE/GASOIL FUT - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86465D x 129 GULF # 6 FUEL OIL CRACK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86565A x 130 3,5% OLIO COMBUSTIBILE RDAM CRACK SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86565C x 131 NAPTHA CRACK SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86665A x 132 GASOIL CRACK SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86765C x





Tabella 3. Elenco dei simboli, disponibile nei report COT



