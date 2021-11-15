MQL5: Analyse et traitement des rapports de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dans MetaTrader 5





Introduction



Le terminal de trading MetaTrader 5, élaboré par MetaQuotes Software Corp., comme l’un des outils du trader comporte le langage de programmation MQL5, qui prend en charge la programmation orientée-objet. D’une part, MQL5 n’est pas compatible avec sa version précédente - MQL4, d’autre part - il offre beaucoup de nouvelles possibilités de langage orienté objet complet. Ainsi, les traders, qui ont déjà des compétences en MQL4, doivent comprendre ce (en fait) nouveau langage, et je les considère comme le public cible de cet article.

Dans cet article, je vais indiquer une solution au problème suivant: il est nécessaire de développer l’outil de trading, qui permet d’obtenir et d’analyser différentes données de rapports de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Ce sujet a déjà été examiné dans l’article Meta COT Project - New Horizons for CFTC Report Analysis in MetaTrader 4, donc je supposerai que le lecteur est familier avec les concepts, et nous examinerons les détails qui n’y sont pas décrits.



L’idée est la suivante: élaborer un indicateur unique, qui permet d’obtenir des données à partir de fichiers, fournis par la Commission, sans traitement intermédiaire ni conversion. En outre, il peut être utilisé aux différentes fins: pour tracer les données en tant qu’indicateur; comme source de données dans d’autres indicateurs; dans les scripts pour l’analyse automatisée; dans les Expert Advisors lors de l’élaboration de stratégies de trading.







1.Types de rapports COT



Il existe trois types de rapports : Current Legacy Report (COT), Supplemental Commodity Index (CIT), Current Disaggregated Report (DCOT), la différence entre eux est présentée dans le tableau 1.



Description

Rapports Actuels de Legs Indice supplémentaire des produits de base Rapports désagrégés actuels Nom abrégé COT CIT DCOT Refrence title

Rapports Actuels de Legs

Indice supplémentaire des produits de base

Rapports désagrégés actuels

Référence au fichier de données récent deacot2010.zip dea_cit_txt_2010.zip fut_disagg_txt_2010.zip Groupes de traders, présentés dans le rapport

Noncommercial

Commercial

Non déclarable

Noncommercial

Commercial

Non déclarable

Traders indiciels

Producteur/Marchand/Transformateur/Utilisateur

Concessionnaires de swaps

Argent géré

Autres rapports

Non déclarable



Tableau 1. Types d’engagements des rapports des traders

Des informations sur les traders, qui doivent déclarer leurs positions sur les marchés à terme, les principes de classification et la périodicité des rapports peuvent être trouvées dans le « Trade Stocks and Commodities With the Insiders: Le livre Secrets of the COT Report » l et dans le projet Meta COT - New Horizons for CFTC Report Analysis dans l’article MetaTrader 4.



Je vais examiner deux rapports, qui ne sont pas décrits dans ces sources.



L’acronyme CIT désigne Commitmentsof Index Traders. Ce rapport est publié depuis 2007. La page Web actuelle du rapport CIT est disponible à https://cftc.gov/dea/options/deaviewcit.htm. Les index traders font l’un des groupes distincts des hedgers(opérateurs en couverture d’actif) et des spéculateurs.



La description du rapport supplémentairese trouve à https://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/AbouttheCOTReports/index.htm . Tous ces index traders ouvrent souvent des positions longues sur les marchés et les échangent de contrat en contrat.

Depuis 2009, la Commission publie le rapport sur, les engagements désagrégés de rapport des traders,dont la description se trouve dans les notesexplicativestitlehttp://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/DisaggregatedExplanatoryNotes/index.htm#.title



Le rapport COT désagrégé augmente la transparence par rapport aux rapports de legs des COT en séparant les traders dans les quatre catégories de traders suivantes : Producteur/Commerçant/Transformateur/Utilisateur; Courtiers en swaps; Fonds Géré; et Autres rapports.

Producteur/Marchand/Transformateur/Utilisateur. Un « producteur/commerçant/transformateur/utilisateur » est une entité qui se livre principalement à la production, à la transformation, à l’emballage ou à la manutention d’une marchandise physique et qui utilise les marchés à terme pour gérer ou couvrir les risques associés à ces activités.

Un « producteur/commerçant/transformateur/utilisateur » est une entité qui se livre principalement à la production, à la transformation, à l’emballage ou à la manutention d’une marchandise physique et qui utilise les marchés à terme pour gérer ou couvrir les risques associés à ces activités. Courtier Swap. Un « courtier en swaps » est une entité qui traite principalement des swaps pour une marchandise et utilise les marchés à terme pour gérer ou couvrir le risque associé à ces transactions de swaps. Les contreparties du courtier en swaps peuvent être des traders spéculatifs, comme les fonds spéculatifs, ou des clients commerciaux traditionnels qui gèrent le risque découlant de leurs transactions en marchandise physique.

Un « courtier en swaps » est une entité qui traite principalement des swaps pour une marchandise et utilise les marchés à terme pour gérer ou couvrir le risque associé à ces transactions de swaps. Les contreparties du courtier en swaps peuvent être des traders spéculatifs, comme les fonds spéculatifs, ou des clients commerciaux traditionnels qui gèrent le risque découlant de leurs transactions en marchandise physique. Gestionnaire de Fonds. Aux fins du présent rapport, un « gestionnaire de fonds » est un conseiller inscrit en négociation de matières premières (OTC); un opérateur de pool de produits enregistré (CPO); ou un fonds non enregistré identifié par la CFTC. Ces traders sont engagés dans la gestion et la conduite d’activités de trading à terme organisées pour le compte de clients.

Aux fins du présent rapport, un « gestionnaire de fonds » est un conseiller inscrit en négociation de matières premières (OTC); un opérateur de pool de produits enregistré (CPO); ou un fonds non enregistré identifié par la CFTC. Ces traders sont engagés dans la gestion et la conduite d’activités de trading à terme organisées pour le compte de clients. Autres Déclarables. Tous les autres traders à déclarer qui ne sont pas placés dans l’une des trois autres catégories sont placés dans la catégorie « autres déclarables ».



La liste complète des instruments signalés est présentée à l’appendice 2. Il existe également des colonnes qui reflètent la présence d’un instrument particulier dans les rapports CIT et DCOT.





2. Rédiger un indicateur COT, qui utilise des données externes à partir de fichiers CSV



L’indicateur fonctionnera comme suit. Le type de rapport (l’un des rapports énumérés dans le Tableau 1), le type de données et le groupe de traders sont définis dans les paramètres d’entrée de l’indicateur.

Le type de données peut être le suivant :



longues nettes



taux longues nettes en intérêt ouvert



Indice williams, calculé pour les longues nettes



intérêt ouvert



La liste des types de données possibles n’est pas complète, elle peut être facilement étendue pour inclure la plupart des données essentielles que j’utilise. Pour le symbole actuel, les données indiquées sont demandées à partir de fichiers de données (leur téléchargement et leur décompression sont décrits ci-dessous). Nous utiliserons la classe CCFTCReport pour accéder aux données et les télécharger à partir de ces fichiers.



L’indicateur présente la structure suivante :



2.1. Constantes

enum cot_type_report { COT, DCOT, CIT };

Pour définir des constantes, le type de données enum est utilisé. Les types de rapports, pris en charge par l’indicateur, sont les suivants :

Groupes de traders:

enum cot_type_traders { noncommercial, commercial, nonreportable, index, producer, swapdealers, managedmoney, otherreportables };

Types de données, qui peuvent être utilisés dans l’indicateur:

enum cot_type_data { netlongs, netlongsrate, willams_index, openinterest };

2.2. Classes

Pour stocker différents objets dans une seule variable, il est possible d’utiliser des structures et des classes. Toutefois, il n’est pas possible d’affecter deux variables de type structure, si elles contiennent des tableaux dynamiques ou des valeurs de type chaîne. C’est pourquoi nous avons utilisé la classe au lieu de la structure pour stocker l’enregistrement COT et la méthode d’affectation des données.

class cot_record { public : datetime COT_DATE; double COT_OPENINTEREST; double COT_LONGNONCOM; double COT_SHORTNONCOM; double COT_LONGCOM; double COT_SHORTCOM; double COT_LONGNONREPORTABLE; double COT_SHORTNONREPORTABLE; double COT_LONGINDEX; double COT_SHORTINDEX; double COT_LONGPRODUCER; double COT_SHORTPRODUCER; double COT_LONGSWAPDEALERS; double COT_SHORTSWAPDEALERS; double COT_LONGMANAGEDMONEY; double COT_SHORTMANAGEDMONEY; double COT_LONGOTHERREPORTABLES; double COT_SHORTOTHERREPORTABLES; string COT_ID; string COT_NAME; void copyvar( const cot_record & from ) { COT_ID = from .COT_ID; COT_NAME = from .COT_NAME; COT_DATE = from .COT_DATE; COT_OPENINTEREST = from .COT_OPENINTEREST; COT_LONGNONCOM = from .COT_LONGNONCOM; COT_SHORTNONCOM = from .COT_SHORTNONCOM; COT_LONGCOM = from .COT_LONGCOM; COT_SHORTCOM = from .COT_SHORTCOM; COT_LONGNONREPORTABLE = from .COT_LONGNONREPORTABLE; COT_SHORTNONREPORTABLE = from .COT_SHORTNONREPORTABLE; COT_LONGINDEX = from .COT_LONGINDEX; COT_SHORTINDEX = from .COT_SHORTINDEX; COT_LONGPRODUCER = from .COT_LONGPRODUCER; COT_SHORTPRODUCER = from .COT_SHORTPRODUCER; COT_LONGSWAPDEALERS = from .COT_LONGSWAPDEALERS; COT_SHORTSWAPDEALERS = from .COT_SHORTSWAPDEALERS; COT_LONGMANAGEDMONEY = from .COT_LONGMANAGEDMONEY; COT_SHORTMANAGEDMONEY = from .COT_SHORTMANAGEDMONEY; COT_LONGOTHERREPORTABLES = from .COT_LONGOTHERREPORTABLES; COT_SHORTOTHERREPORTABLES = from .COT_SHORTOTHERREPORTABLES; }; };

À partir de maintenant, je supposerai que le lecteur est familier avec le format CSV des rapports COT, qui est considéré dans l’article Meta COT Project - New Horizons for CFTC Report Analysis en MetaTrader 4. L’instance de classe de ce type sera utilisée pour stocker une seule ligne du rapport COT. Un tableau de ces instances de classe permettra de les utiliser pour le stockage et l’accès pratique aux champs des enregistrements COT. La classe CCFTCReport a été élaborée pour le stockage et l’accès aux données :

class CCFTCReport { private : cot_type_report type; cot_record data[]; int sizedata; string idsymbol; string terminalsymbol; public : void ~CCFTCReport(){ sizedata= 0 ; }; bool Init( cot_type_report passedtype, string sym= "" ); bool LoadFile( string filename ); string Name(); bool Type(cot_type_report passedtype); cot_type_report Type(){ return (type);}; bool TestGroup( cot_type_traders type_trader ); bool DefineIdSymbol(); bool GetString( int handle, cot_record& arr ); string GetFieldCommaDelimited( string &str); double At( datetime time,cot_type_traders type_trader,cot_type_data typedata=netlongs); };

l’instance du CCFTCReportclassecomporte l’ensemble du rapport pour un symbole unique , le type de rapport peut-être COT,CIT ou DCOT. Les énumérations et les classes sont répertoriées dans le "cot.mqh" fichier inclus.

2.3. Paramètres d’entrée

Les paramètres d’entrée sont définis par des variables d’entrée. Ces paramètres permettent d’indiquer le groupe de traders, le type de données et le type de rapport COT nécessaire:



input cot_type_traders type_trader = noncommercial; input cot_type_data type_data = netlongs; input cot_type_report type_report = COT;

2.4. Fonction OnInit

Un indicateur a la fonction OnInit, qui est utilisée aux fins suivantes: télécharger des données à partir du fichier de rapport, vérifier les paramètres d’entrée, attribuer les tampons de l’indicateur.



Le tampon, initialisé avec la propriété INDICATOR_DATA, comporte des données qui sont tracées sur le graphique. Le tampon, initialisé avec la propriété INDICATOR_CALCULATIONS, comporte des calculs intermédiaires.



SetIndexBuffer ( 0 , BufferData, INDICATOR_DATA ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,indname); SetIndexBuffer ( 1 , BufferCalculations, INDICATOR_CALCULATIONS );

2.5. OnCalculate fonction

Cette fonction est utilisée pour la sélection des données nécessaires, le calcul des données demandées et leur traçage.



Examinons son travail en détail. La deuxième forme d’appel est utilisée :



int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &Time[], const double &Open[], const double &High[], const double &Low[], const double &Close[], const long &TickVolume[], const long &Volume[], const int &Spread[]){

Déterminons les barres pour le calcul et le traçage.



int pos=rates_total-prev_calculated- 1 ; if ( pos >= rates_total- 1 )pos--;

Précisons que les éléments doivent être indexés comme des séries chronologiques.



ArraySetAsSeries(Time, true ); ArraySetAsSeries(BufferData, true ); ArraySetAsSeries(BufferCalculations, true );

Après quelques expériences, j’ai constaté qu’il est préférable d’utiliser l’indexation des séries chronologiques pour tous les tableaux liés aux tampons de l’indicateur. La même chose est pratique pour les tableaux, qui sont passés à la fonction OnCalculate en tant que paramètres, le dernier élément (récent) a un index, égal à 0.



La boucle de calcul se présente comme suit :

for ( int i=pos;i>= 0 ;i--) { cot_type_data passed = type_data; if (type_data==netlongs || type_data==netlongsrate || type_data==willams_index) { passed = netlongs; } double res = Report.At(Time[i], type_trader, type_data ); BufferCalculations[i] = res; BufferData[i] = CalcData( type_data, i, Time ); }

Le tableau BufferCalculations est utilisé pour stocker les données principales, sélectionnées dans le rapport COT.



Le tableau BufferData comporte des données prêtes à être tracées sur le graphique. Il peut s’agir des valeurs du rapport (longues nettes, intérêts ouverts) ainsi que des valeurs calculées (taux longs, Index Williams). Je voudrais souligner le point suivant, pour lequel je n’ai pas trouvé de solution élégante. Les tableaux, transmis à la fonction OnCalculate, peuvent être nécessaires aux niveaux suivants, et nous ne pouvons y accéder que s’ils sont passés dans ces appels, donc je pense que cela encombre le code.

L’appelde fonction CalcData:

BufferData[i] = CalcData( type_data, i, Time );

La fonctionCalcData appelle la fonction CalcIndex :



double CalcData( cot_type_data type_data, int i, const datetime & Time[] ) { if ( type_data == netlongsrate ) return ( BufferCalculations[ i ] / Report.At( Time[i], type_trader, openinterest )); if ( type_data == willams_index ) return ( CalcIndex( i, Time, BufferCalculations ) ); return (BufferCalculations[i]); }

J’avais besoin d’accéder au tableau Time à l’intérieur de la fonction CalcIndex, j’ai donc été obligé de le passer en fonction de la hiérarchie des appels. Imaginez à quoi ressemblera le code, si nous devons utiliser les 8 tableaux.







3. Téléchargement de fichiers de données



Tous les liens de fichiers sont présentés dans le tableau 1. Il existe un fichier séparé pour chaque année, le numéro d’année est présent dans le nom du fichier. Par exemple, le fichier contient le rapport pour l’année 2010, le fichier https://www.cftc.gov/sites/default/files/files/dea/history/deacot2009.zip - pour 2009, etc.



Il est nécessaire de télécharger tous ces fichiers et de les décompresser dans le dossier \MQL5\files\ du répertoire d’installation du terminal client. Pour chaque année, il est nécessaire de créer son propre dossier séparé avec un nom, deacotXXXX, où XXXX correspond à une année. En conséquence, nous obtiendrons la structure de dossiers suivante.



Fig.1. Structure des dossiers pour les rapports.



Le processus de préparation des données peut être simplifié. Toutes les opérations suivantes (vérification des mises à jour sur le site Web de la CFTC, téléchargement et décompression dans les dossiers appropriés) sont effectuées par le script « Cotdownloader « . Le noyau de script (téléchargement de données) est basé sur WININET_TEST script. J’ai utilisé la classe CProgressBar, publiée dans l’histogramme de prix (Profil de Marché) et son implémentation dans l’article MQL5. Les applicationsexternes sont executées à l’aide de l’API Windows, qui est décrite dans l’article Optimisation automatisée d’un robot de trading dans le Trading Réel.



L’utilisation d’un script est simple : il suffit de l’attacher à n’importe quel graphique. Lorsqu’il travaille, il signale des informations sur le téléchargement de données sous forme de barre d’avancement sur le graphique et sous forme de messages texte sous forme de messages texte sous l’onglet Experts.



Fig.2. Processus de téléchargement de données.







4. Exemple d’utilisation



Pour exécuter un indicateur, il est nécessaire de l’attacher au graphique du symbole choisi et d’indiquer les paramètres d’entrée.







Fig. 3 Paramètres d’entrée de l’indicateur de berceau

Notez que vous pouvez désormais indiquer une représentation conviviale au lieu des noms de variables et des valeurs des types de données énumérés. Cela se fait comme suit : pour remplacer le nom de la variable, vous devez mentionner un commentaire lorsque vous déclarez une variable d’entrée :



input cot_type_traders type_trader = noncommercial; input cot_type_data type_data = netlongs; input cot_type_report type_report = COT;

Il en va de même pour les valeurs - il est nécessaire d’indiquer la description dans les commentaires lors de la déclaration des valeurs énumérées :



enum cot_type_data { netlongs, netlongsrate, willams_index, openinterest };

Si les paramètres d’entrée ont été correctement indiqués et que les fichiers ont été téléchargés et décompressés, l’indicateur apparaîtra dans une fenêtre séparée:







Fig. 4 Indicateur COT

En cas d’erreurs, elles seront imprimées dans l’onglet « Experts » de la fenêtre « Boîte à outils ».



Fig. 5 Message d’erreur





5. Notes de publication



L’indicateur n’est pas positionné comme un produit fini et pleinement opérationnel. C’est un exemple qui indique comment nous pouvons obtenir des résultats pouvant être utilisés plus loin, en rédigeant un code simple. Par exemple, nous n’avons pas élaboré le module, permettant de personnaliser le type de données de rapport COT avec les paramètres du Terminal Client, fournis par un certain courtier. Cette fonctionnalité est implémentée dans la fonction DefineIdSymbol. Voici les premières lignes de :



bool CCFTCReport::DefineIdSymbol() { idsymbol= "" ; if (terminalsymbol== "USDLFX" || terminalsymbol== "DX_CONT" || StringFind (terminalsymbol, "DX" )== 0 )idsymbol= "098662" ; if ( terminalsymbol == "FC_CONT" || StringFind ( terminalsymbol, "FC" )== 0 )idsymbol = "061641" ; if ( terminalsymbol == "LC_CONT" || StringFind ( terminalsymbol, "LC" )== 0 )idsymbol = "057642" ; if ( terminalsymbol == "QM_CONT" || StringFind ( terminalsymbol, "QM" )== 0 )idsymbol = "067651" ;

Si vous devez affecter un symbole de rapport à un symbole de terminal client, vous devez le faire manuellement en modifiant ce code. J’ai utilisé les paramètres du terminal BrocoTrader4. Pour des exemples dans cet article, j’ai utilisé des comptes de démonstration, ouverts sur les serveurs Metaquotes-Demo et Alpari-Demo. Il n’y a que 2 instruments disponibles pour les rapports DCOT : XAUUSD (or), XAGUSD (argent).

Actuellement, les rapports CIT ne sont pas pris en charge, car il n’y a pas d’instruments financiers sur ces serveurs. Lorsqu’ils apparaîtront, il est facile d’inclure leur support simplement en dé-commentant et modifiant certaines lignes du code.







6. Comment utiliser l’indicateur COT via iCustom



Je n’utilise pas d’indicateur sous une forme présentée à la Fig.3. Le langage MQL5 a la possibilité de réutiliser les indicateurs personnalisés à l’aide de la fonction iCustom.



6.1. Création d’un nouvel indicateur

Il existe de nombreuses façons derapports COT d’analysesvisuelles. L’une d’elles est un histogramme, qui indique les positions de différents groupes de traders avec différentes couleurs.



Examinons la tâche suivante: créer un indicateurCOTnet , qui trace les, positions de différents groupes detraders (commerciaux et non- commerciaux à partir des rapports COT), sous forme d’histogramme. L’utilisateur doit avoir la possibilité de choisir le type de données: nettes longues, taux de nettes longues rate, Williams Index.



Le processus peut être simplifié par l’Assistant MQL5, pris en compte dans le MQL5 : Créez votre propre article indicateur. Par conséquent, le code de l’indicateur (les styles de dessin ont été créés par l’Assistant MQL5) se présente comme suit :



#property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_label1 "Noncommercial" #property indicator_type1 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color1 Blue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 5 #property indicator_label2 "Commercial" #property indicator_type2 DRAW_HISTOGRAM #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 5

#include <cot.mqh> input cot_type_data type_data = netlongs; double NoncommercialBuffer[]; double CommercialBuffer[]; int handlecomm, handlenoncomm;

Les variables d’entrée, les variables globales et l’instruction de préprocesseur à inclure la bibliothèque avec les classes se présentent comme suit :

Le code de la fonction OnInit est le suivant :



int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,NoncommercialBuffer, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,CommercialBuffer, INDICATOR_DATA ); cot_type_traders td = commercial; cot_type_report tr = COT; handlecomm = iCustom ( NULL , 0 , "cot" , td, type_data, tr ); td = noncommercial; handlenoncomm = iCustom ( NULL , 0 , "cot" , td, type_data, tr ); return ( 0 ); }

NULL – symbole actuel dans le terminal client

0-Période courante

« cot " – nom de fichier (note, qu’il est indiqué sans extension) de notre indicateur personnalisé



t d = commercial (groupe de traders dont nous avons besoin)

type_data = type de l’indicateur, il est indiqué dans les paramètres d’entrée

tr = COT – type de rapport



Voyons comment utiliser des indicateurs personnalisés (par exemple des traders non commerciaux). Après le premier appel de la fonction iCustom, les paramètres suivants (nécessaires à notre rapport) sont transmis à la fonction :

En conséquence, nous avons une poignée, qui sera utilisée plus loin pour obtenir les données de l’indicateur.



if ( BarsCalculated (handlecomm)<rates_total || BarsCalculated (handlenoncomm)<rates_total) return ( 0 ); int to_copy = clctocopy(rates_total, prev_calculated ); if ( !copycotbuf(handlecomm, CommercialBuffer, to_copy ) ) { Print ( "Error in data of commercial traders" ); return ( 0 ); } if ( !copycotbuf(handlenoncomm, NoncommercialBuffer, to_copy ) ) { Print ( "Error in data of non-commercial traders" ); return ( 0 ); } return (rates_total);

L’obtention des données de l’indicateur s’effectue dans la fonction OnCalculate

Nous avons passé un peu de temps, rédigé un code court et obtenu le résultat:







Fig. 6 L’indicateur cotnet



6.2. iCustom peut également être utilisé dans des scripts



Examinons la tâche suivante : créer lescript cotsignals pour calculer des estimations statistiques.



Le signe des longues nettes des traders non commerciaux est le même que la couleur de la bougie : si elle est positive, la tendance hebdomadaire est haussière, si elle est négative, la tendance est baissière.

La couleur de la bougie (blanc / noir) est directement liée à l’augmentation / diminution des longues nettes des commerçants non commerciaux.

La couleur de la bougie est noir ou blanc en fonction de la valeur de l’Indice de Williams, calculée sur les longues nettes des traders non commerciaux. S’il est suracheté (plus de 75%), la couleur est noire, si elle est survendue (moins de 25%) - la couleur de la bougie est blanche.



Vérifions quel avantage statistique nous obtiendrons, en utilisant différentes données des rapports COT. Le moyen le plus simple est d’estimer la probabilité de détermination correcte de la couleur hebdomadaire de la bougie. Examinons les hypothèses suivantes :

Nous utiliserons les données du rapport COT. En utilisant ces exemples, vous pouvez développer vos propres méthodes d’interprétation des données COT et en tirer profit. Dans votre cas, nous vérifierons 150 barres hebdomadaires d’historique, ce qui correspond à une période de 3 ans. Avant de rédiger un script, nous devons définir les types de données et les classes nécessaires :



L’énumération des types de statistiques possibles est la suivante :



enum cot_type_statistics { speculantsign, speculantchange, willamszones };

Pour obtenir les statistiques du symbole indiqué, créons une classe spéciale :



class CCOTStatistic { private : int bars ; string symbol; double netlongsspeculantsdata[]; double willamsindexspeculantsdata[]; cot_type_statistics liststatistic[]; public : void Init( string symbol_passed, cot_type_statistics& listpassed[] ); int GetCotSignalDirection( int ibar, cot_type_statistics type_stat ); bool Get( double & probably[] ); };

Les statistiques demandées sont renvoyées par la méthode Get, décrivons comment cela fonctionne. Tout d’abord, les tableaux nécessaires sont remplis de données à l’aide d’un indicateur personnalisé. Nous avons besoin de longues nettes des traders non commerciaux (spéculateurs) et des valeurs de l’Indice de Williams:



if (!LoadDataFromCOTIndicator(symbol, PERIOD_W1, noncommercial, netlongs, COT, netlongsspeculantsdata, bars)) return ( false ); if (!LoadDataFromCOTIndicator(symbol, PERIOD_W1, noncommercial, willams_index, COT, willamsindexspeculantsdata, bars)) return ( false );

Le code pour le calcul des statistiques (nous n’avons qu’un seul paramètre à calculer - il s’agit d’une probabilité de prévision pour la couleur de la bougie hebdomadaire) se présente comme suit:



for ( int istat = 0 ; istat < ArraySize (liststatistic); istat++) { int cntsignals = 0 ; int cntsucsess = 0 ; for ( int i=bars- 1 ; i>= 0 ; i--) { double colorcandle=iClose(symbol, PERIOD_W1 ,i)-iOpen(symbol, PERIOD_W1 ,i); if (symbol== "USDCHF" || symbol== "USDCAD" || symbol== "USDJPY" ) colorcandle=-colorcandle; double cotdirection=GetCotSignalDirection(i,liststatistic[istat]); if (cotdirection== 0 ) continue ; cntsignals++; if (cotdirection*colorcandle> 0 ) cntsucsess++; } if (cntsignals!= 0 ) probably[istat]= 1 .*cntsucsess/cntsignals; Print ( "Calculation complete for " ,symbol,GetStringTypeStatistic(liststatistic[istat]), " the correct forecast probability=" , DoubleToString (probably[istat], 2 )); Print ( "Total signals:" ,cntsignals, "success:" ,cntsucsess); }

bool LoadDataFromCOTIndicator( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, cot_type_traders type_trader, cot_type_data type_data , cot_type_report type_report, double & loadto[], int nbars ) { int cothandle; nbars+= 10 ; cothandle = iCustom ( symbol , timeframe, "cot" , type_trader, type_data, type_report );

La fonction LoadDataFromCOTIndicator est compliquée, car il est nécessaire d’effectuer de nombreuses vérifications pour obtenir des données à partir de l’indicateur, alors examinons-le en détail:

En dernière ligne, nous obtenons la poignée de l’indicateur personnalisé, qui peut être utilisé pour obtenir des données à partir de tampons.



Nous devons s’assurer que l’indicateur a été créé avec succès:



if ( cothandle == INVALID_HANDLE ){ Print ( "Error in indicator creation for symbol " , symbol ); return (false); }

Vérification des données d’historique, dont nous avons besoin:



int n = BarsSinh( symbol, timeframe ); if ( n < nbars ) {

S’il n’y a pas assez de données d’historique, chargeons-les:



Print ( "Loading history for " , symbol ); CheckLoadHistory( symbol ,timeframe, loadtm ); n = BarsSinh( symbol, timeframe ); if ( n < nbars ) { Print ( "Not enough history for the " +symbol, " total " , n, "bars" ); return (false); } }

Les fonctions BarsSinh (renvoie le nombre de barres, disponibles sur le symbole et la période indiqués) et CheckLoadHistory (téléchargement de l’historique) sont basés sur le code de script de la référenceMQL5.



Avant d’utiliser les données du tampon de l’indicateur, nous devons vérifier que ces données ont été préparées, car la simple présence d’une poignée ne garantit pas que le calcul est terminé.



L’appel suivant effectue cette vérification et attend lorsque les calculs sont terminés :



if ( !WaitForCalculcateIndicator( cothandle ) ){ Print( "Timeout for the COT indicator calculation" ); return ( false ); }

Les données sont prêtes, nous devons les copier:



int res = CopyBuffer (cothandle, 0 , 0 , nbars, loadto );

Ensuite, nous vérifions que les données ont été copiées avec succès:



if ( res != nbars ){ Print ( "Error in obtaining the data, " , MyErrorDescription( _LastError ) ); return (false); }

Et enfin :



return (true);

Nous avons les données et les retournons dans le tableau, passé par paramètre de fonction.

Les statistiques subséquentes seront imprimées dans un fichier CSV, la classe CCOTOutFile est élaborée à cet effet:



class CCOTOutFile { private : string filename; int handle; public : bool Init( string passedname ); void PutString( string symbol, double & probably[] ); void PutHeader( cot_type_statistics& arrheaders[] ) ; void ~CCOTOutFile(){ FileClose (handle); } };

Il crée le fichier avec les données de sortie, rédige des chaînes au format .csv, forme l’en-tête et ferme le fichier lors de la destruction de l’instance de classe.



Le code du script sera court, car toutes les bibliothèques nécessaires ont été rédigées.



Les paramètres d’entrée et les bibliothèques incluses :



input int NBars = 150 ; #include <common.mqh> #include <cot.mqh>

La liste des symboles à analyser :



string listsymbols[] = { "EURUSD" , "GBPUSD" , "USDCHF" , "USDCAD" , "USDJPY" , "AUDUSD" , "XAUUSD" };

Initialisation de l’objet :



void OnStart () { CCOTOutFile outfile; if ( !outfile.Init( "cotw1signals.csv" ) ) return ;

La liste des statistiques pour le calcul:



cot_type_statistics list_statistic[]= { speculantsign, speculantchange, willamszones };

Écriture de l’en-tête defichier CSV:



outfile.PutHeader( list_statistic );

Dans la boucle principale, nous obtenons des statistiques pour chaque symbole et signal, et saisissons les résultats dans le fichier:



for ( int i = 0 ; i < ArraySize (listsymbols); i++ ) { Print ( "Analysis for " +listsymbols[i] ); CCOTStatistic stat; stat.Init( listsymbols[i ], list_statistic ); double probably[]; if ( !stat.Get( probably ) ) { Print ( "Error in statistics calculation for the symbol " , listsymbols[i] ); return ; } outfile.PutString( listsymbols[i], probably ); } Print ( "Calculation complete." ); }

Le script a été testé sur le serveur Alpari-Demo. Si vous l’exécutez sur le serveur MetaQuotes-Demo, il imprimera le message « Erreur dans le calcul des statistiques pour le symbole XAUUSD », car ce symbole n’est pas disponible maintenant.



À la suite de l’exécution du script, nous obtiendrons le fichier, qui se présente comme suit:







Pour être plus clair, ouvrons Excel, calculons les valeurs moyennes et créons un histogramme de probabilités:



Fig. 8 Probabilité prévisionnelle



0,54 – signature de traders non commerciaux;

0,50 – variations en volume des longues nettes des traders non commerciaux;

0,48 – zones de surachat/survente de l’Indice de Williams.

Les résultats des prévisions sont les mêmes pour tous les symboles. Les valeurs moyennes de probabilité de prévision correcte pour différents types de signaux sont les suivantes :

Comme nous le constatons, nous avons obtenu les meilleurs résultats prévisionnels pour les longues nettes des traders non commerciaux. Le pire résultat est pour les zones de l’Indice de Williams. La valeur 0,48 indique que la probabilité pour la bougie blanche est égale à 0,52, même si l’Indice de Williams est suracheté, et de couleur noire pour le boîtier, s’il est survendu. Donc, son utilisation dans la forme, présentée par Williams, n’est pas rationnelle. Peut-être que les résultats peuvent être améliorés en utilisant des délais plus longs: mois, ou peut-être plus grand. Nous avons utilisé tous les symboles disponibles sur les serveurs de démonstration et dans les rapports COT.





Conclusion

Les indicateurs avec des algorithmes compliqués, qui sont utilisés pour accéder à des sources de données externes;

Sa réutilisation dans d’autres indicateurs, scripts et Expert Advisors;

L’implémentation de son propres algorithmes d’analyse statistique et quantitative.

La programmation orientée-objet réduit considérablement le temps consacré au débogage.



Débogueur.



Il est facile de migrer de MQL4 vers MQL5.



L’implémentation d’un modèle orienté objet est réussie, il est facile de l’utiliser.



La documentation est bien organisée.



L’intégration avec l’API W indows étend la plate-forme, par exemple elle permet de travailler avec des pages Internet.

MQL5 est un outil, qui vous permet de programmer l’ensemble du cycle de tâches, nécessaires pour élaborer un système de trading:

Inconvénients:

Absence de fonctions primitives nécessaires pour accéder aux séries chronologiques (comme Time[], Open[], Close[] et d’autres dans MQL4)

Lors de l’accès aux données, il est nécessaire d’effectuer de nombreuses vérifications de leur accessibilité, il est nécessaire de comprendre leurs détails.



Le principal problème pour moi était l’accès aux données historiques:

Il existe un débogueur, mais il ne dispose pas beaucoup de fonctionnalités utiles: il n’y a pas de débogage d’indicateurs, il est également impossible d’effectuer des vérifications d’objets compliqués tels que les tableaux et les classes. La liste des avantages et inconvénients n’est pas exhaustive, je n’ai énuméré que ce que j’ai rencontré lors de la préparation de cet article.







Annexe 1 . Liste des fichiers

Tous les fichiers se trouvent dans le dossier Terminal client. Décompressez les fichiers des sources.zip dans le dossier Terminal client.

№ Nom du fichier

Description

1 MQL5\Files\unzip.exe

Application Windows pour le décompression d’archives .zip

2 MQL5\Include\Cdownloader.mqh

Class, qui télécharge les archives CFTC à partir d’Internet

3 MQL5\Include\ClassProgressBar.mqh

Classe , CProgressBar, utilisée pour afficher le processus de téléchargement dans la fenêtre du graphique

4 MQL5\Include\common.mqh

Fonctions et constantes communes, utilisées dans tous les indicateurs et scripts

5 MQL5\Include\cot.mqh

Classe CCFTCReport, qui sélectionne les données des rapports de berceau

6 MQL5\Include\ErrorDescription.mqh

Bibliothèque de description d’erreur

7 MQL5\Indicators\cot.mq5

L’indicateur du berceau de base

8 MQL5\Indicators\cotnet.mq5

L’indicateur cotnet, un exemple simple d’utilisation de cot.mq5 comme indicateur d’utilisateur personnalisé

9 MQL5\Scripts\cotdownloader.mq5

Script cotdownloader, il télécharge les fichiers d’archive à partir d’Internet

10 MQL5\Scripts\cotsignals.mq5

Cotsignals de script, exemple d’analyse statistique des rapports COT





Tableau 2. Liste des fichiers





Annexe 2. Liste des symboles, disponible dans les rapports COT



№

Nom du symbole

ID sur l’échange ID dans le terminal client Présent dans CIT Présent dans DCOT 1 BLÉ - CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICAGO 001602 ZW x x 2 BLÉ - CHAMBRE DE COMMERCE DE KANSAS CITY 001612 x x 3 BLÉ - BOURSE DES CEREALES DE MINNEAPOLIS 001626 x 4 MAÏS - CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICAGO 002602 ZC x x 5 AVOINE - CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICAGO 004603 ZO x 6 SOJA - CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICAGO 005602 ZS x x 7 MINI SOJA - CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICAGO 005603 x 8 INSTRUMENT FINANCIER DU SOUFRE - CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE 006261 x 9 INSTRUMENT FINANCIER CARBONE - CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE 006268 x 10 RGGI CO2 ALLOWANCE 2009 - CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE 00626U x 11 HUILE DE SOJA - CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICAGO 007601 ZL x x 12 U.S. OBLIGATIONS DU TRÉSOR - CHAMBRE DE COMMERCE DE CHIGAGO 020601 ZB 13 ÉTATS-UNIS À LONG TERME OBLIGATIONS DU TRÉSOR - CHAMBRE DE COMMERCE DE CHIGAGO 020604 14 GULF # 6 CARBURANT 3.0% SULFUR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165A x 15 NY RES FUEL 1.0% SULFUR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165B x 16 EUR 1% FUEL OIL NWE CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165C x 17 EUR 3.5% FUEL OIL RTD CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165E x 18 SING FUEL OIL 180 CAL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165G x 19 ÉCHANGE DE SPR DE MAZOUT EST-OUEST - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165I x 20 NY 1% V GULF 3% FUEL OIL SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02165T x 21 AUCUN 2 MAZOUT DE CHAUFFAGE 022651 x 22 SING GASOIL SWAP - MERCANTILE EXCHANGE DE NEW YORK 02265J x 23 SING GASOIL/RDAM GASOIL SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02265T x 24 NYMEX HEATING OIL/RDAM GASOIL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02265U x 25 ÉCHANGE DE GASOIL (ICE) - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 02265V x 26 UP DOWN GC ULSD VS HO SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 022A13 x 27 SING GASOIL BALMO SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 022A22 x 28 GAZ NATUREL ICE HENRY HUB - ICE OTC 023391 x 29 GAZ NATUREL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 023651 QG x 30 MICHCON BASIS SWAP - MERCANTILE EXCHANGE DE NEW YORK 02365A x 31 M-3 BASIS SWAP - MERCANTILE EXCHANGE DE NEW YORK 02365C x 32 TCO BASIS SWAP - MERCANTILE EXCHANGE DE NEW YORK 02365D 33 NGPL TEXOK BASIS SWAP - MERCANTILE EXCHANGE DE NEW YORK 02365G x 34 NGPL MIDCON BASIS SWAP - MERCANTILE EXCHANGE DE NEW YORK 02365K x 35 WAHA BASIS SWAP - MERCANTILE EXCHANGE DE NEW YORK 02365O x 36 HOUSTON SHIP CH INDEX SWAP - MERCANTILE EXCHANGE DE NEW YORK 023A10 x 37 ÉTHANOL CBT - CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICAGO 025601 x 38 ÉCHANGE D’ÉTHANOL DE CHICAGO - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 025651 x 39 TOURTEAU DE SOJA - CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICAGO 026603 ZM x 40 JAPAN C&F NAPTHA SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 03265C x 41 N° COTON 2 - ICE FUTURES ÉTATS-UNIS 033661 CT x x 42 HENRY HUB BASIS SWAP - MERCANTILE EXCHANGE DE NEW YORK 035652 x 43 HOUSTON SHIP CH BASIS SWAP - MERCANTILE EXCHANGE DE NEW YORK 035653 x 44 ÉCHANGE DE BASE NW PIPE ROCKIES - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 035654 x 45 PANHANDLE BASIS SWAP - MERCANTILE EXCHANGE DE NEW YORK 035655 x 46 HENRY HUB SWAP - MERCANTILE EXCHANGE DE NEW YORK 03565B 47 HENRY HUB AVANT-DERNIER ÉCHANGE DE GAZ - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 03565C x 48 RIZ BRUT - CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICAGO 039601 ZR x 49 FRZN JUS D’ORANGE CONCENTRÉ - ICE FUTURES U.S. 040701 JO x 50 2 ANS AUX ÉTATS-UNIS BONS DU TRÉSOR - CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICAGO 042601 51 10 ANS AUX ÉTATS-UNIS BONS DU TRÉSOR - CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICAGO 043602 ZN 52 5 ANS AUX ÉTATS-UNIS BONS DU TRÉSOR - CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICAGO 044601 53 FONDS FÉDÉRAUX DE 30 JOURS - CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICAGO 045601 ZQ 54 LAIT Classe III - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 052641 x 55 PORCS MAIGRES - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 054642 HE x x 56 BETAIL VIVANT - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 057642 LC x x 57 BOIS DE LONGUEUR ALÉATOIRE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 058643 LB x 58 BETAIL D’ENGRAISSEMENT - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 061641 FC x x 59 PJM ELECTRICITY MONTHLY - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064657 x 60 ISO NEW ENGLAND LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06465H x 61 PJM CAL MOIS OFF PK LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06465M x 62 ISO NEW ENG OFF PK LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06465S x 63 CINERGY CAL MOIS LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A01 x 64 CINERGY OFF PEAK LMP SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A02 65 PJM N ILL PEAK DAY À VENIR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A34 x 66 PJM JCPL PEAK DAY À VENIR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A48 x 67 PJM PEPCO PEAK DAY À VENIR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A50 x 68 PJM PSEG PEAK DAY À VENIR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A54 x 69 PJM WESTERN PEAK DAY À VENIR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A56 70 PJM WESTERN PEAK TEMPS RÉEL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A58 x 71 PJM WESTERN OFF PEAK TEMPS RÉEL - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A59 x 72 ISO NEW ENG INT HUB PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A60 x 73 MW IND TRANS PEAK SWAP - MERCANTILE EXCHANGE DE NEW YORK 064A62 x 74 NYISO ZONE 5 MW PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A66 75 ISO NEW ENG HUB OFF PEAK SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 064A78 76 MT BELVIEU PROPANE 5 DEC SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06665O 77 MT BELVIEU ETHANE 5 DEC SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06665P x 78 MT BELV NORM BUTANE 5 DÉC SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06665Q x 79 MT BELV NAT ESSENCE 5 DÉC SWP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06665R x 80 PÉTROLE BRUT LIGHT SWEET - ICE FUTURES EUROPE LIGHT SWEET - ICE FUTURES EUROPE 067411 x 81 PÉTROLE BRUT, LÉGER DOUX - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 067651 QM x 82 WTI CRUDE OIL CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765A x 83 DUBAI CRUDE OIL CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765G x 84 WTI CRUDE OIL FINANCIAL - MERCANTILE EXCHANGE DE NEW YORK 06765I x 85 BRENT FINANCIAL - MERCANTILE EXCHANGE DE NEW YORK 06765J x 86 BRENT (ICE) CALENDAR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 06765N x 87 BRENT-DUBAI SWAP - MERCANTILE EXCHANGE DE NEW YORK 06765O x 88 CACAO - ICE FUTURES U.S. 073732 CC x x 89 PALLADIUM - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 075651 PA x 90 PLATINE - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 076651 PL x 91 SUCRE NO. 11 - ICE FUTURES ÉTATS-UNIS 080732 SB x x 92 CAFÉ C - ICE FUTURES U.S. 083731 KC x x 93 ARGENT - BOURSE DE MARCHANDISES INC. 084691 SI,XAGUSD,ZI x 94 QUALITÉ DE CUIVRE #1 - BOURSE DE MARCHANDISES INC. 085692 HG x 95 OR - BOURSE DES MARCHANDISES INC. 088691 GC,OR,XAUUSD x 96 ROUBLE RUSSE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 089741 USDRUB,USDRUR 97 DOLLAR CANADIEN - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 090741 6C,USDCAD 98 FRANC SUISSE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 092741 6S,USDCHF 99 PESO MEXICAIN - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 095741 100 LIVRE STERLING - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 096742 6B,GBPUSD 101 YEN JAPONAIS - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 097741 6J,USDJPY 102 U.S. INDICE DOLLAR - ICE FUTURES U.S. 098662 DX 103 EURO FX - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 099741 6E,EURUSD 104 GASOLINE BLENDSTOCK (RBOB) - MERCANTILE EXCHANGE DE NEW YORK 111659 XRB x 105 ÉCHANGE DE CALENDRIER RBOB - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 11165K x 106 DOLLAR NÉO-ZÉLANDAIS - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 112741 6N,NZDUSD 107 VIX FUTURES - CBOE FUTURES EXCHANGE 011700 108 DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE - CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICAGO 124601 109 EURODOLLARS DE 3 MOIS - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 132741 110 INDICE BOURSIER S&P 500 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 138741 111 INDICE BOURSIER E-MINI S&P 500 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 13874A ES,SPX 112 INDICE BOURSIER NASDAQ-100 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 209741 NQ 113 INDICE BOURSIER NASDAQ-100 (MINI) - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 209742 114 DOW JONES UBS EXCÉDENT RENDEMENT - CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICAGO 221602 115 DOLLAR AUSTRALIEN - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 232741 6A,AUDUSD 116 RUSSELL 2000 MINI INDEX FUTURE - ICE FUTURES ÉTATS-UNIS 23977A 117 MOYENNE DES ACTIONS NIKKEI - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 240741 118 NIKKEI STOCK AVERAGE YEN DENOM - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 240743 119 E-MINI MSCI EAFE - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 244741 120 E-MINI MSCI MARCHÉS ÉMERGENTS - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 244742 121 SWAPS DE TAUX D’INTÉRÊT 10 ANS - CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICAGO 246602 122 SWAPS DE TAUX D’INTÉRÊT 5 ANS -CHAMBRE DE COMMERCE DE CHICAGO 247602 123 INDICE S&P GSCI COMMODITY - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 256741 124 SING JET KERO SWAP - MERCANTILE EXCHANGE DE NEW YORK 26265D 125 INDICE BOURSIER E-MINI S&P 400 - CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE 33874A 126 GULF JET NY HEAT OIL SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86465A x 127 SING JET KERO GASOIL SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86465C x 128 JET CIF NWE/GASOIL FUT - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86465D x 129 GULF # 6 ÉCHANGE DE CRAQUAGE DE MAZOUT - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86565A x 130 3,5% FUEL OIL RDAM CRACK SPR - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86565C x 131 NAPTHA CRACK SPR SWAP - NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE 86665A x 132 GASOIL CRACK SPR SWAP - MERCANTILE EXCHANGE DE NEW YORK 86765C x





Tableau 3. Liste des symboles, disponible dans les rapports COT



