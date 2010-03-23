Построение излучений индикаторов в MQL5

Введение

Наверняка, многих трейдеров и разработчиков торговых стратегий (ТС) интересовали подобные вопросы:

Как зарождаются сильные движения на рынке?



Как определить правильное направление предстоящих изменений?



Как занять выгодную позицию для торговли?

Как с максимальной выгодой закрыть позиции?



Поиск ответов на эти вопросы в результате привёл меня к созданию нового направления исследования рынка: построение и анализ излучений от индикаторов. Чтобы было понятнее о чём идёт речь, предлагаю посмотреть на следующие рисунки.

Рис. 1 Излучение индикатора DCMV

Рис. 2 Излучение индикатора, построенного на конвертах iМА

Здесь изображены излучения от разных индикаторов, но принцип построения у них одинаков. С каждым тиком, на графике появляются всё новые и новые точки с различным цветом и формой. Они образуют многочисленные скопления в виде туманностей, облаков, дорожек, линий, дуг и т.п. Эти характерные области точек помогают обнаружить невидимые пружины и силы, которые влияют на движение рыночных цен. Рассмотрение и анализ излучений индикаторов похожи чем-то даже на хиромантию.

Излучение и его свойства



Излучение - это множество точек, расположенных в местах пересечений характерных линий индикатора.

Свойства излучений пока не все открыты и не достаточно изучены - они ждут ещё своих исследователей. А вот некоторые, уже известные, свойства можно перечислить:

однотипные точки стремятся объединиться в скопления;

излучение распространяется из настоящего времени в будущее или прошлое;

плотные скопления точек способны притянуть к себе или, наоборот, оттолкнуть от себя цену.



Построение излучения от индикаторов



Рассмотрим принцип построения излучения на примере. Для этого возьмём два индикатора: iBands и iMA. Затем будем искать пересечения линий этих индикаторов и там рисовать соответствующие точки. Для этого нам потребуются графические объекты, алгоритм реализован в эксперте, хотя можно и в индикаторе.

Итак, исходные индикаторы изображаются на графике примерно так.

Рис. 3 Индикаторы iBands (зелёный) и iMA (красный)

Далее нам нужен эксперт, в котором и будем последовательно реализовывать наш замысел - создания излучения. Для этого лучше всего воспользоваться мастером MQL5 и создать шаблон советника.

Рис. 4 Создание шаблона советника с помощью мастера

#property copyright "DC2008" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" int OnInit() { return ( 0 ); } void OnDeinit( const int reason) { } void OnTick() { }

Первым делом, нам нужны вспомогательные построения. Необходимо продолжить характерные линии индикаторов лучами (рис. 5). Это поможет контролировать правильность расчёта и визуализации точек излучения. В дальнейшем, мы эти линии удалим с графика.

Рис. 5 Вспомогательные построения. Продолжение линий индикаторов лучами

Итак, добавим в код эксперта графические объекты: горизонтальные и трендовые (индикаторные) линии.

input bool H_line=true; input bool I_line=true; string name; double MA[]; double BBH[]; double BBL[]; double BBM[]; datetime T[]; int MAHandle; int BBHandle; int OnInit() { MAHandle= iMA ( Symbol (), 0 , 21 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); BBHandle= iBands ( Symbol (), 0 , 144 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); if (H_line) { name= "Hi" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , Red ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); name= "Lo" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , Blue ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); name= "MIDI" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_HLINE , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , DarkOrange ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); } if (I_line) { name= "MA" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , Red ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 2 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BH" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , MediumSeaGreen ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BL" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , MediumSeaGreen ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); name= "BM" ; ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_TREND , 0 , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_COLOR , MediumSeaGreen ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_RIGHT , 1 ); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_RAY_LEFT , 1 ); } return ( 0 ); } void OnDeinit( const int reason) { } void OnTick() { CopyBuffer (MAHandle, 0 , 0 , 2 ,MA); ArraySetAsSeries (MA,true); CopyBuffer (BBHandle, 0 , 0 , 2 ,BBM); ArraySetAsSeries (BBM,true); CopyBuffer (BBHandle, 1 , 0 , 2 ,BBH); ArraySetAsSeries (BBH,true); CopyBuffer (BBHandle, 2 , 0 , 2 ,BBL); ArraySetAsSeries (BBL,true); CopyTime ( Symbol (), 0 , 0 , 10 ,T); ArraySetAsSeries (T,true); if (H_line) { name= "Hi" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBH[ 0 ]); name= "Lo" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBL[ 0 ]); name= "MIDI" ; ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBM[ 0 ]); } if (I_line) { name= "MA" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,MA[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,MA[ 0 ]); name= "BH" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBH[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBH[ 0 ]); name= "BL" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBL[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBL[ 0 ]); name= "BM" ; ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,T[ 1 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,BBM[ 1 ]); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME , 1 ,T[ 0 ]); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE , 1 ,BBM[ 0 ]); } }

луч продолжается вправо = 1;

луч продолжается влево = 1.

Поскольку построение излучения происходит и в прошлое, и в будущее, то свойства трендовых линий должны быть следующими:

В результате, график с дополнительными линиями будет выглядеть приблизительно так, как на рис. 6.

Подготовительный этап завершён, теперь переходим непосредственно к излучению. Первую серию точек будем строить в узлах пересечения индикаторных линий:

прямой "MA" (iMA) и прямой "BH" (iBands = UPPER_BAND);

прямой "MA" (iMA) и прямой "BL" (iBands = LOWER_BAND);

прямой "MA" (iMA) и прямой "BM" (iBands = BASE_BAND).



Рис. 6 Вспомогательные построения. Продолжения индикаторов прямыми линиями

И вот мы подошли к тому моменту, когда осталось только вычислить координаты пересечения этих линий и нарисовать в них соответствующие точки излучения. Для этого создадим следующую функцию:

void Draw_Point( string P_name, double P_y1, double P_y0, double P_yy1, double P_yy0, char P_code1, char P_code2, color P_color1, color P_color2 ) { double P,X; datetime P_time; if ( MathAbs ((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1))> 0 ) { P=P_y1+(P_y0-P_y1)*(P_y1-P_yy1)/((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1)); X=(P_y1-P_yy1)/((P_yy0-P_yy1)-(P_y0-P_y1)); if (X>draw_period) { P_time=T[ 0 ]+( int )(X* PeriodSeconds ()); ObjectCreate ( 0 ,P_name, OBJ_ARROW , 0 , 0 , 0 ); ObjectSetDouble ( 0 ,P_name, OBJPROP_PRICE ,P); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_TIME ,P_time); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_WIDTH , 0 ); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_ARROWCODE ,P_code1); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_COLOR ,P_color1); if (X< 0 ) { ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_ARROWCODE ,P_code2); ObjectSetInteger ( 0 ,P_name, OBJPROP_COLOR ,P_color2); } } } }

а в функцию OnTick() советника включим вот этот фрагмент:

int GTC= GetTickCount (); name= "H" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 , Red , Red ); name= "L" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 , Blue , Blue ); name= "M" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 170 , 178 , Green , Green ); ChartRedraw ( 0 );

Запускаем эксперт и смотрим на результат (рис. 7).

Хорошо, но ведь кроме пересечения линий индикаторов между собой есть и другие варианты пересечений, которые мы не учли. Так, индикатор iBands состоит из трёх линий, которые также пересекаются между собой и могут дополнить общую картину.

Рис. 7 Излучение от индикаторов iMA и iBands (3 пересечения)

Давайте попробуем добавить ещё одну серию точек к полученному излучению:

прямой "BH" (iBands = UPPER_BAND) и прямой "BL" (iBands = LOWER_BAND);

прямой "BH" (iBands = UPPER_BAND) и прямой "BM" (iBands = BASE_BAND);

прямой "BL" (iBands = LOWER_BAND) и прямой "BM" (iBands = BASE_BAND).

В результате этих пересечений, мы получили бы 3 точки, но они все будут иметь одинаковые координаты. Поэтому, достаточно оставить только одно пересечение, в котором участвует прямая "BH" и прямая "BL".

Добавим в код эксперта вот эти строчки и посмотрим на окончательный результат (рис. 8).

name= "B" +( string )GTC; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 170 , 178 , Magenta , Magenta );

Рис. 8 Излучение от индикаторов iMA и iBands (4 пересечения)

Итак, вроде получили излучение, но остаётся ощущение, что мы что-то очень важное пропустили. А что?

У внимательного читателя давно уже возник вопрос: а почему, собственно говоря, в индикаторах использованы именно такие входные параметры? А что будет, если их изменить? И вообще, какова их роль в излучениях?

Всё правильно. Полученное нами излучение соответствует только одной частоте, обусловленной входными параметрами индикаторов. А чтобы получить наиболее полный многочастотный спектр, необходимо построить аналогичные излучения и для других частот. Выбор таких частот остаётся за вами. В качестве примера, приведу свой вариант возможного спектра излучения:

int MAHandle[ 5 ]; int BBHandle[ 7 ]; int OnInit () { MAHandle[ 0 ]= iMA ( NULL , 0 , 21 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 1 ]= iMA ( NULL , 0 , 34 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 2 ]= iMA ( NULL , 0 , 55 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 3 ]= iMA ( NULL , 0 , 89 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); MAHandle[ 4 ]= iMA ( NULL , 0 , 144 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 0 ]= iBands ( NULL , 0 , 55 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 1 ]= iBands ( NULL , 0 , 89 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 2 ]= iBands ( NULL , 0 , 144 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 3 ]= iBands ( NULL , 0 , 233 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 4 ]= iBands ( NULL , 0 , 377 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 5 ]= iBands ( NULL , 0 , 610 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); BBHandle[ 6 ]= iBands ( NULL , 0 , 987 , 0 , 2 , PRICE_CLOSE ); return ( 0 ); }

а по перебору всех возможных комбинаций, добавим в советник следующий код

CopyTime ( NULL , 0 , 0 , 10 ,T); ArraySetAsSeries (T,true); int GTC= GetTickCount (); int iMax= ArraySize (BBHandle)- 1 ; int jMax= ArraySize (MAHandle)- 1 ; for ( int i= 0 ; i<iMax; i++) { for ( int j= 0 ; j<jMax; j++) { CopyBuffer (MAHandle[j], 0 , 0 , 2 ,MA); ArraySetAsSeries (MA,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 0 , 0 , 2 ,BBM); ArraySetAsSeries (BBM,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 1 , 0 , 2 ,BBH); ArraySetAsSeries (BBH,true); CopyBuffer (BBHandle[i], 2 , 0 , 2 ,BBL); ArraySetAsSeries (BBL,true); name= "H" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Aqua , Aqua ); name= "L" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Blue , Blue ); name= "M" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Green , Green ); name= "B" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 250 , 158 , Magenta , Magenta ); } } ChartRedraw ( 0 );

Чем больше частот участвует в спектре излучения, тем более полную картину получим на графике, но не стоит и злоупотреблять этим - иначе никаких ресурсов компьютера не хватит, а на графике образуется хаос. Определить достаточное для анализа количество частот можно экспериментально. А для лучшего восприятия графики, надо уделить особое внимание стилю рисования.

Рис. 9 Многочастотный спектр излучения

О стилях отображения излучений

MQL5 предоставляет разработчикам большой выбор цветовой гаммы и кодов символов для изображения излучений. Но мне бы хотелось поделиться своими соображениями на этот счёт:

У каждого человека своё восприятие графических образов, поэтому придётся потратить какое-то время на настройку изображения излучений под себя. "Каша" на графике (рис. 9) мешает распознаванию образов и каких-либо закономерностей, поэтому он служит примером - "как НЕ надо делать". Цвета старайтесь подбирать так, чтобы они находились по соседству в спектре радуги. Коды символов (точек) в прошлом (слева от [0] бара) и будущем (справа от [0] бара) должны обязательно отличаться. Гармоничное сочетание цветовой гаммы и формы точек способно превратить излучение в шедевры на ваших мониторах, которые будут не только помогать в торговле, но и радовать глаз.

В качестве примера, приведу свой вариант стиля отображения излучения (см. рис. 10-17):

name= "H" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Aqua , Aqua ); name= "L" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBL[ 1 ],BBL[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Blue , Blue ); name= "M" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBM[ 1 ],BBM[ 0 ],MA[ 1 ],MA[ 0 ], 250 , 158 , Magenta , Magenta ); name= "B" +( string )GTC+( string )i+( string )j; Draw_Point(name,BBH[ 1 ],BBH[ 0 ],BBL[ 1 ],BBL[ 0 ], 250 , 158 , DarkOrchid , DarkOrchid );

Галерея излучения iMA и iBands

В этом разделе размещены рисунки с исследуемым излучением.

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17

Анализ излучения

По анализу излучений можно написать не одну книгу. Поэтому, в рамках данной статьи, ограничусь только наиболее важным моментом: лучше всего понаблюдать за излучением в реальном времени - многие эффекты и закономерности обнаружатся сами собой.

Особенно обратите внимание на коррекции цен - излучение исследуемых индикаторов как будто знает куда цена "откатится". Кроме того, можно заметить области поддержки, сопротивления и равновесия цены.

Заключение