Торговая стратегия 'Momentum Pinball'

Введение

В этой статье продолжим программирование торговых стратегий, описанных в разделе книги Л.Рашке и Л.Коннорса Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies, посвященном тестированию ценой границ диапазона. Последняя из полноценных ТС в разделе это 'Momentum Pinball', эксплуатирующая паттерн, состоящий из двух дневных баров. По первому бару определяется направление торговли на второй день, а движение цены в начале второго бара должно указать конкретные торговые уровни для входов и выходов в рынок.

Цель этой статьи — показать программистам, уже освоившим язык MQL5, один из вариантов реализации ТС 'Momentum Pinball', в котором будут использованы облегчённые методы объектно-ориентированного программирования. От полноценного ООП код будет отличаться отсутствием классов — их заменят структуры. В отличие от классов, оформление в коде и использование объектов этого типа минимально отличается от привычного большинству начинающих кодеров процедурного программирования. С другой стороны, возможностей, предоставляемых структурами, более чем достаточно для решения задач этого типа.

Как и в предыдущей статье, сначала мы создадим модуль сигнального блока, затем — индикатор для ручной торговли и разметки истории, использующий этот модуль. Третьей программой станет советник для автоматической торговли, который тоже будет использовать сигнальный модуль. В заключение протестируем советник на свежих котировках, потому что авторы книги работали с котировками 20-летней давности.

Правила ТС 'Momentum Pinball'

Л.Рашке и Л.Коннорс столкнулись с неопределённостью при использовании торговой техники, изложенной Джорджем Тэйлором, что и стало поводом для формирования правил этой торговой стратегии. Стратегия Тэйлора до начала очередного дня определяет направление его торговли — будет это день продаж или день покупок. Однако фактическая торговля мэтра нередко нарушает эту установку, что, по мнению авторов книги, запутывало правила торговли.

Чтобы точнее определять направление торговли следующего дня, авторы воспользовались индикатором ROC (Rate Of Change — Индекс изменения цены). К его показаниям был применён осциллятор RSI (Relative Strenght Index — Индекс относительной силы) и стала хорошо видна цикличность показаний ROC. В завершение авторы ТС добавили сигнальные уровни — границы областей перекупленности и перепроданности на графике RSI. Нахождение линии такого индикатора (его назвали LBR/RSI, от Linda Bradford Raschke) в соответствующей зоне и призвано выявлять наиболее вероятные дни продаж и дни покупок. Ниже мы рассмотрим LBR/RSI подробнее.

Полные правила ТС Momentum Pinball для входов на покупку сформулированы так.

На таймфрейме D1 значение индикатора LBR/RSI последнего закрывшегося дня должен находиться в зоне перепроданности — ниже 30. После закрытия первого часового бара нового дня установите отложенный ордер на покупку выше максимума этого бара. После срабатывания отложенного ордера установите Stop Loss позиции на минимум первого часового бара. Если позиция будет закрыта с убытком, повторно установите отложенный ордер на продажу на прежнем уровне. Если к концу дня позиция останется прибыльной, оставьте её на следующий день. На второй торговый день позиция обязательно должна быть закрыта.

Визуализация правил входа с помощью двух индикаторов, описанных ниже, будет выглядеть так:

— LBR/RSI на дневном таймфрейме находится в зоне перепроданности (см. 30 октября 2017)





— индикатор TS_Momentum_Pinball на произвольном таймфрейме (от M1 до D1) отображает торговые уровни и диапазон цен первого часа дня, на основе которых рассчитаны эти уровни:





Правила выхода из рынка в книге не определены явно: авторы говорят и об использовании трейлинга, и о закрытии на следующее утро, и о выходе выше максимума первого дня торговли.

Правила входов на продажу аналогичны — показатель LBR/RSI должен быть в зоне перекупленности (выше 70), отложенный ордер следует устанавливать у минимума первого часового бара.









Индикатор LBR/RSI

Конечно, все необходимые для получения сигнала расчёты можно производить в самом сигнальном модуле, но, кроме автоматической торговли, планом этой статьи предусмотрена и ручная. Для удобства визуальной идентификации паттерна ручной версии будет полезно иметь самостоятельный индикатор LBR/RSI с подсветкой зон перекупленности/перепроданности. А чтобы оптимизировать наши усилия, не станем программировать две раздельные версии расчёта LBR/RSI ('буферную' для индикатора и 'безбуферную' для робота). Воспользуемся возможностью подключить внешний индикатор к сигнальному модулю через штатную функцию iCustom. Этот индикатор не будет производить ресурсоёмких расчётов и его не нужно опрашивать на каждом тике — в ТС используется значение индикатора на закрывшемся дневном баре, постоянно меняющееся текущее значение нас не интересует. Поэтому никаких существенных препятствий для такого решения нет.

В этом индикаторе объединим алгоритмы вычисления ROC и RSI, которые будут рисовать результирующую кривую осциллятора, а для удобства выявления нужных значений добавим заливку зон перекупленности и перепроданности разными цветами. Для всего этого потребуются пять буферов для отображения и ещё четыре — для вспомогательных расчётов.

К стандартным настройкам (период RSI и значения границ двух зон) добавим ещё одну, не предусмотренную оригинальными правилами торговой системы. Она даст возможность использовать для расчётов не только цену закрытия дневного бара, но и более информативную медианную, типичную или средневзвешенную цену. Собственно, пользователь сможет выбрать для своих экспериментов любой из семи вариантов, предусмотренных типом ENUM_APPLIED_PRICE.

Объявление буферов, пользовательских полей ввода и блок инициализации будет выглядеть так:

#property indicator_separate_window

#property indicator_buffers 9

#property indicator_plots 3



#property indicator_label1 "Зона перекупленности"

#property indicator_type1 DRAW_FILLING

#property indicator_color1 C'255,208,234'

#property indicator_width1 1



#property indicator_label2 "Зона перепроданности"

#property indicator_type2 DRAW_FILLING

#property indicator_color2 C'179,217,255'

#property indicator_width2 1



#property indicator_label3 "RSI от ROC"

#property indicator_type3 DRAW_LINE

#property indicator_style3 STYLE_SOLID

#property indicator_color3 clrTeal

#property indicator_width3 2



#property indicator_minimum 0

#property indicator_maximum 100







input ENUM_APPLIED_PRICE TS_MomPin_Applied_Price = PRICE_CLOSE ;

input uint TS_MomPin_RSI_Period = 3 ;

input double TS_MomPin_RSI_Overbought = 70 ;

input double TS_MomPin_RSI_Oversold = 30 ;







double

buff_Overbought_High[], buff_Overbought_Low[],

buff_Oversold_High[], buff_Oversold_Low[],

buff_Price[],

buff_ROC[],

buff_RSI[],

buff_Positive[], buff_Negative[]

;







int OnInit () {







SetIndexBuffer ( 0 , buff_Overbought_High, INDICATOR_DATA );

PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE );

PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_SHOW_DATA , false );

SetIndexBuffer ( 1 , buff_Overbought_Low, INDICATOR_DATA );





SetIndexBuffer ( 2 , buff_Oversold_High, INDICATOR_DATA );

PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE );

PlotIndexSetInteger ( 1 , PLOT_SHOW_DATA , false );

SetIndexBuffer ( 3 , buff_Oversold_Low, INDICATOR_DATA );





SetIndexBuffer ( 4 , buff_RSI, INDICATOR_DATA );

PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , EMPTY_VALUE );





SetIndexBuffer ( 5 , buff_Price, INDICATOR_CALCULATIONS );

SetIndexBuffer ( 6 , buff_ROC, INDICATOR_CALCULATIONS );

SetIndexBuffer ( 7 , buff_Negative, INDICATOR_CALCULATIONS );

SetIndexBuffer ( 8 , buff_Positive, INDICATOR_CALCULATIONS );



IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 2 );

IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "LBR/RSI" );



return ( INIT_SUCCEEDED );

}

В штатном обработчике события OnCalculate организуем два раздельных цикла — первый подготовит массив данных ROC, второй рассчитает значения осциллятора на основе данных этого массива.

В версии Rates Of Change, предлагаемой Линдой Рашке, сравнивать надо цены не идущих подряд баров, а с пропуском одного бара между ними. То есть в ТС используются изменения цен дней, отстоящих от дня торговли на один и три рабочих дня, соответственно. Сделать это несложно, а заодно в этом же цикле организуем фоновую заливку зон перекупленности и перепроданности. И не забудем реализовать возможность выбора типа цены:

int

i_RSI_Period = int (TS_MomPin_RSI_Period),

i_Bar, i_Period_Bar

;

double

d_Sum_Negative, d_Sum_Positive,

d_Change

;





i_Period_Bar = 1 ;

while (++i_Period_Bar < rates_total && ! IsStopped ()) {



switch (TS_MomPin_Applied_Price) {

case PRICE_CLOSE : buff_Price[i_Period_Bar] = Close [i_Period_Bar]; break ;

case PRICE_OPEN : buff_Price[i_Period_Bar] = Open [i_Period_Bar]; break ;

case PRICE_HIGH : buff_Price[i_Period_Bar] = High [i_Period_Bar]; break ;

case PRICE_LOW : buff_Price[i_Period_Bar] = Low [i_Period_Bar]; break ;

case PRICE_MEDIAN : buff_Price[i_Period_Bar] = 0.50000 * ( High [i_Period_Bar] + Low [i_Period_Bar]); break ;

case PRICE_TYPICAL : buff_Price[i_Period_Bar] = 0.33333 * ( High [i_Period_Bar] + Low [i_Period_Bar] + Open [i_Period_Bar]); break ;

case PRICE_WEIGHTED : buff_Price[i_Period_Bar] = 0.25000 * ( High [i_Period_Bar] + Low [i_Period_Bar] + Open [i_Period_Bar] + Open [i_Period_Bar]); break ;

}



if (i_Period_Bar > 1 ) buff_ROC[i_Period_Bar] = buff_Price[i_Period_Bar] - buff_Price[i_Period_Bar - 2 ];





buff_Overbought_High[i_Period_Bar] = 100 ;

buff_Overbought_Low[i_Period_Bar] = TS_MomPin_RSI_Overbought;

buff_Oversold_High[i_Period_Bar] = TS_MomPin_RSI_Oversold;

buff_Oversold_Low[i_Period_Bar] = 0 ;

}

Второй цикл (расчёт RSI) не имеет никаких особенностей, он практически полностью повторяет алгоритм стандартного осциллятора этого типа:

i_Period_Bar = prev_calculated - 1 ; if (i_Period_Bar <= i_RSI_Period) { buff_RSI[ 0 ] = buff_Positive[ 0 ] = buff_Negative[ 0 ] = d_Sum_Positive = d_Sum_Negative = 0 ; i_Bar = 0 ; while (i_Bar++ < i_RSI_Period) { buff_RSI[ 0 ] = buff_Positive[ 0 ] = buff_Negative[ 0 ] = 0 ; d_Change = buff_ROC[i_Bar] - buff_ROC[i_Bar - 1 ]; d_Sum_Positive += (d_Change > 0 ? d_Change : 0 ); d_Sum_Negative += (d_Change < 0 ? -d_Change : 0 ); } buff_Positive[i_RSI_Period] = d_Sum_Positive / i_RSI_Period; buff_Negative[i_RSI_Period] = d_Sum_Negative / i_RSI_Period; if (buff_Negative[i_RSI_Period] != 0 ) buff_RSI[i_RSI_Period] = 100 - ( 100 / ( 1 . + buff_Positive[i_RSI_Period] / buff_Negative[i_RSI_Period])); else buff_RSI[i_RSI_Period] = buff_Positive[i_RSI_Period] != 0 ? 100 : 50 ; i_Period_Bar = i_RSI_Period + 1 ; } i_Bar = i_Period_Bar - 1 ; while (++i_Bar < rates_total && ! IsStopped ()) { d_Change = buff_ROC[i_Bar] - buff_ROC[i_Bar - 1 ]; buff_Positive[i_Bar] = (buff_Positive[i_Bar - 1 ] * (i_RSI_Period - 1 ) + (d_Change> 0 ? d_Change : 0 )) / i_RSI_Period; buff_Negative[i_Bar] = (buff_Negative[i_Bar - 1 ] * (i_RSI_Period - 1 ) + (d_Change < 0 ? -d_Change : 0 )) / i_RSI_Period; if (buff_Negative[i_Bar] != 0 ) buff_RSI[i_Bar] = 100 - 100 . / ( 1 . + buff_Positive[i_Bar] / buff_Negative[i_Bar]); else buff_RSI[i_Bar] = buff_Positive[i_Bar] != 0 ? 100 : 50 ; }

Индикатор назовём LBR_RSI.mq5 и поместим его в штатную папку индикаторов каталога данных терминала. Именно оно будет прописано в функции iCustom сигнального модуля, поэтому менять его не следует.



Сигнальный модуль

В подключаемом к советнику и индикатору сигнальном модуле разместим пользовательские настройки торговой стратегии "Momentum Pinball". Авторы приводят фиксированные значения для расчёта индикатора LBR/RSI (период RSI = 3, уровень перекупленности = 30, уровень перепроданности = 70). Но для экспериментов мы, разумеется, сделаем их изменяемыми, как и методы закрытия позиции — в книге упомянуты целых три варианта. Запрограммируем их все, а пользователь получит возможность выбора нужной опции:

закрывать позицию по трейлингу уровня Stop Loss;

закрывать её утром следующего дня;

ждать на второй день пробития экстремума дня открытия позиции.

Понятие 'утро' довольно расплывчатое, для формализации правил надо иметь более точное определение. Рашке и Коннорс об этом не говорят, но логично предположить, что использованная в других правилах ТС привязка к первому бару нового дня и будет указывать на метку 'утро' суточной шкалы времени.

Не забудем ещё о двух настройках ТС — отступах от границ первого часа дня, которые должны определять уровни установки отложенного ордера и уровень StopLoss:

enum ENUM_EXIT_MODE {

CLOSE_ON_SL_TRAIL,

CLOSE_ON_NEW_1ST_CLOSE,

CLOSE_ON_DAY_BREAK

};







input ENUM_APPLIED_PRICE TS_MomPin_Applied_Price = PRICE_CLOSE ;

input uint TS_MomPin_RSI_Period = 3 ;

input double TS_MomPin_RSI_Overbought = 70 ;

input double TS_MomPin_RSI_Oversold = 30 ;

input uint TS_MomPin_Entry_Offset = 10 ;

input uint TS_MomPin_Exit_Offset = 10 ;

input ENUM_EXIT_MODE TS_MomPin_Exit_Mode = CLOSE_ON_SL_TRAIL;

Основная функция модуля fe_Get_Entry_Signal будет унифицирована с функцией сигнального модуля предыдущей торговой стратегии из книги Рашке и Коннорс, а также и с последующими аналогичными модулями других ТС, описанных в этом источнике. Это значит, что функция должна иметь такой набор передаваемых ей параметров, ссылок на переменные и такой же тип возвращаемого значения:

ENUM_ENTRY_SIGNAL fe_Get_Entry_Signal(

datetime t_Time,

double & d_Entry_Level,

double & d_SL,

double & d_TP,

double & d_Range_High,

double & d_Range_Low

) {



}

Как и в предыдущей версии, не станем пересчитывать всё заново на каждом тике при вызове функции из робота, а будем хранить между тиками рассчитанные уровни в статических переменных. Однако организация работы с этой функцией в индикаторе для ручной торговли будет иметь существенные отличия, и следует предусмотреть обнуление статических переменных при вызове функции из индикатора. Чтобы отличать вызов из индикатора от вызова из робота, используем переменную t_Time — индикатор будет её инвертировать, т.е. делать значение отрицательным:



static ENUM_ENTRY_SIGNAL se_Trade_Direction = ENTRY_UNKNOWN;

static double



sd_Entry_Level = 0 ,

sd_SL = 0 , sd_TP = 0 ,

sd_Range_High = 0 , sd_Range_Low = 0

;



if (t_Time < 0 ) {

sd_Entry_Level = sd_SL = sd_TP = sd_Range_High = sd_Range_Low = 0 ;

se_Trade_Direction = ENTRY_UNKNOWN;

}





d_Entry_Level = sd_Entry_Level; d_SL = sd_SL; d_TP = sd_TP; d_Range_High = sd_Range_High; d_Range_Low = sd_Range_Low;

Дальше будет код получения хэндла индикатора LBR/RSI при первом вызове функции:

static int si_Indicator_Handle = INVALID_HANDLE ;

if (si_Indicator_Handle == INVALID_HANDLE ) {



si_Indicator_Handle = iCustom ( _Symbol , PERIOD_D1 , "LBR_RSI" ,

TS_MomPin_Applied_Price,

TS_MomPin_RSI_Period,

TS_MomPin_RSI_Overbought,

TS_MomPin_RSI_Oversold

);



if (si_Indicator_Handle == INVALID_HANDLE ) {

if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: ошибка получения хэндла индикатора LBR_RSI #%u" , __FUNCTION__ , _LastError );

return (ENTRY_INTERNAL_ERROR);

}

}

Один раз в сутки роботу нужно проанализировать значение индикатора на последнем закрывшемся дневном баре и определить разрешённое на сегодня направление торговли. Либо он должен зафиксировать запрет на торговлю, если значение LBR/RSI — в нейтральной зоне. Код извлечения этого значения из индикаторного буфера и его анализа, с функциями логирования, с учётом возможных ошибок и особенностей вызова из индикатора ручной торговли:

static int si_Indicator_Handle = INVALID_HANDLE ;

if (si_Indicator_Handle == INVALID_HANDLE ) {



si_Indicator_Handle = iCustom ( _Symbol , PERIOD_D1 , "LBR_RSI" ,

TS_MomPin_Applied_Price,

TS_MomPin_RSI_Period,

TS_MomPin_RSI_Overbought,

TS_MomPin_RSI_Oversold

);



if (si_Indicator_Handle == INVALID_HANDLE ) {

if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: ошибка получения хэндла индикатора LBR_RSI #%u" , __FUNCTION__ , _LastError );

return (ENTRY_INTERNAL_ERROR);

}

}





datetime ta_Bar_Time[];

if ( CopyTime ( _Symbol , PERIOD_D1 , fabs (t_Time), 2 , ta_Bar_Time) < 2 ) {

if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyTime: ошибка #%u" , __FUNCTION__ , _LastError );

return (ENTRY_INTERNAL_ERROR);

}





static datetime st_Prev_Day = 0 ;

if (t_Time < 0 ) st_Prev_Day = 0 ;

if (st_Prev_Day < ta_Bar_Time[ 0 ]) {



se_Trade_Direction = ENTRY_UNKNOWN;

d_Entry_Level = sd_Entry_Level = d_SL = sd_SL = d_TP = sd_TP = d_Range_High = sd_Range_High = d_Range_Low = sd_Range_Low = 0 ;





double da_Indicator_Value[];

if ( 1 > CopyBuffer (si_Indicator_Handle, 4 , ta_Bar_Time[ 0 ], 1 , da_Indicator_Value)) {

if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyBuffer: ошибка #%u" , __FUNCTION__ , _LastError );

return (ENTRY_INTERNAL_ERROR);

}





if (da_Indicator_Value[ 0 ] > 100 . || da_Indicator_Value[ 0 ] < 0 .) {

if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: Ошибка значения (%f) индикаторного буфера" , __FUNCTION__ , da_Indicator_Value[ 0 ]);

return (ENTRY_UNKNOWN);

}



st_Prev_Day = ta_Bar_Time[ 0 ];





if (da_Indicator_Value[ 0 ] > TS_MomPin_RSI_Overbought) se_Trade_Direction = ENTRY_SELL;

else se_Trade_Direction = da_Indicator_Value[ 0 ] > TS_MomPin_RSI_Oversold ? ENTRY_NONE : ENTRY_BUY;





if (Log_Level == LOG_LEVEL_DEBUG) PrintFormat ( "%s: Направление торговли на %s: %s. LBR/RSI: (%.2f)" ,

__FUNCTION__ ,

TimeToString (ta_Bar_Time[ 1 ], TIME_DATE ),

StringSubstr ( EnumToString (se_Trade_Direction), 6 ),

da_Indicator_Value[ 0 ]

);

}

Мы выяснили разрешенное направление торговли. Следующей задачей станет определение уровней входа и ограничения убытков (Stop Loss). Это тоже достаточно сделать один раз в сутки — сразу после закрытия первого бара дня на часовом таймфрейме. Но, с учётом особенностей работы индикатора ручной торговли, алгоритм придётся немного усложнить. Это вызвано тем, что индикатор должен не только выявлять сигнальные уровни в реальном времени, но и делать разметку на истории:



if (se_Trade_Direction == ENTRY_NONE) return (ENTRY_NONE);





if (sd_Entry_Level == 0 .) {



MqlRates oa_H1_Rates[];

int i_Price_Bars = CopyRates ( _Symbol , PERIOD_H1 , fabs (t_Time), 24 , oa_H1_Rates);

if (i_Price_Bars == WRONG_VALUE ) {

if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyRates: ошибка #%u" , __FUNCTION__ , _LastError );

return (ENTRY_INTERNAL_ERROR);

}





int i_Bar = i_Price_Bars;

while (i_Bar-- > 0 ) {

if (oa_H1_Rates[i_Bar].time < ta_Bar_Time[ 1 ]) break ;





sd_Range_High = d_Range_High = oa_H1_Rates[i_Bar].high;

sd_Range_Low = d_Range_Low = oa_H1_Rates[i_Bar].low;

}



if (i_Price_Bars - i_Bar < 3 ) return (ENTRY_UNKNOWN);









d_Entry_Level = _Point * TS_MomPin_Entry_Offset;

sd_Entry_Level = d_Entry_Level = se_Trade_Direction == ENTRY_SELL ? d_Range_Low - d_Entry_Level : d_Range_High + d_Entry_Level;



d_SL = _Point * TS_MomPin_Exit_Offset;

sd_SL = d_SL = se_Trade_Direction == ENTRY_BUY ? d_Range_Low - d_SL : d_Range_High + d_SL;

}

После этого останется лишь завершить работу функции возвратом выявленного направления торговли:

return (se_Trade_Direction);

Теперь запрограммируем анализ условий для сигнала на закрытие позиции. У нас есть три варианта, один из которых (трейлинг уровня Stop Loss) уже реализован в коде советника предыдущих версий. Два других варианта в сумме требуют для расчётов цену и время входа, направление позиции. Их вместе с текущим временем и выбранным методом закрытия и будем передавать функции fe_Get_Exit_Signal:

ENUM_EXIT_SIGNAL fe_Get_Exit_Signal(

double d_Entry_Level,

datetime t_Entry_Time,

ENUM_ENTRY_SIGNAL e_Trade_Direction,

datetime t_Current_Time,

ENUM_EXIT_MODE e_Exit_Mode

) {

static MqlRates soa_Prev_D1_Rate[];

static int si_Price_Bars = 0 ;

if (t_Current_Time < 0 ) {

t_Current_Time = -t_Current_Time;

si_Price_Bars = 0 ;

}

double

d_Curr_Entry_Level,

d_SL, d_TP,

d_Range_High, d_Range_Low

;



if (e_Trade_Direction < 1 ) {

si_Price_Bars = 0 ;

}



switch (e_Exit_Mode) {

case CLOSE_ON_SL_TRAIL:

return (EXIT_NONE);



case CLOSE_ON_NEW_1ST_CLOSE:

if ((t_Current_Time - t_Current_Time % 86400 )

==

(t_Entry_Time - t_Current_Time % 86400 )

) return (EXIT_NONE);



if (fe_Get_Entry_Signal(t_Current_Time, d_Curr_Entry_Level, d_SL, d_TP, d_Range_High, d_Range_Low)

< ENTRY_UNKNOWN

) {

if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) PrintFormat ( "%s: 1й бар следующего дня закрыт" , __FUNCTION__ );

return (EXIT_ALL);

}

return (EXIT_NONE);



case CLOSE_ON_DAY_BREAK:

if ((t_Current_Time - t_Current_Time % 86400 )

==

(t_Entry_Time - t_Current_Time % 86400 )

) return (EXIT_NONE);



if (t_Current_Time % 86400 > 36000 ) return (EXIT_ALL);



if (si_Price_Bars < 1 ) {

si_Price_Bars = CopyRates ( _Symbol , PERIOD_D1 , t_Current_Time, 2 , soa_Prev_D1_Rate);

if (si_Price_Bars == WRONG_VALUE ) {

if (Log_Level > LOG_LEVEL_NONE) PrintFormat ( "%s: CopyRates: ошибка #%u" , __FUNCTION__ , _LastError );

return (EXIT_UNKNOWN);

}



if (e_Trade_Direction == ENTRY_BUY) {

if (soa_Prev_D1_Rate[ 1 ].high < soa_Prev_D1_Rate[ 0 ].high) return (EXIT_NONE);



if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) PrintFormat ( "%s: цена пробила вчерашний High: %s > %s" , __FUNCTION__ , DoubleToString (soa_Prev_D1_Rate[ 1 ].high, _Digits ), DoubleToString (soa_Prev_D1_Rate[ 0 ].high, _Digits ));

return (EXIT_BUY);

} else {

if (soa_Prev_D1_Rate[ 1 ].low > soa_Prev_D1_Rate[ 0 ].low) return (EXIT_NONE);



if (Log_Level > LOG_LEVEL_ERR) PrintFormat ( "%s: цена пробила вчерашний Low: %s < %s" , __FUNCTION__ , DoubleToString (soa_Prev_D1_Rate[ 1 ].low, _Digits ), DoubleToString (soa_Prev_D1_Rate[ 0 ].low, _Digits ));

return (EXIT_SELL);

}

}



return (EXIT_NONE);

}



return (EXIT_UNKNOWN);

}

Здесь стоит 'заглушка' на случай, если выбрана опция 'выход по трэйлингу' — функция возвращает отсутствие сигнала безо всяких анализов. Для двух других опций выявляется наступление событий 'настало утро' и 'пробит вчерашний экстремум'. Варианты возвращаемых функцией значений типа ENUM_EXIT_SIGNAL очень схожи с аналогичным списком значений сигналов на вход (ENUM_ENTRY_SIGNAL):



enum ENUM_EXIT_SIGNAL {

EXIT_UNKNOWN,

EXIT_BUY,

EXIT_SELL,

EXIT_ALL,

EXIT_NONE

};

Индикатор для ручной торговли

Описанный выше сигнальный модуль предназначен для использования в роботе для автоматической торговли. В подробностях этот способ применения рассмотрим немного позже. Сначала создадим инструмент для более наглядного рассмотрения особенностей ТС на графиках в терминале. Это будет индикатор, использующий сигнальный модуль без каких-либо изменений и отображающий рассчитанные в нём торговые уровни — уровень установки отложенного ордера и уровень Stop Loss. Закрытие сделки с прибылью в этом индикаторе будет предусмотрено только по одному упрощённому варианту — при достижении заданного уровня (TakeProfit). Как вы помните, в модуле мы запрограммировали более сложные алгоритмы выявления сигналов на выход из сделки, но их оставим для реализации в роботе.

Кроме торговых уровней, индикатор будет выделять фоном бары первого часа дня, чтобы было понятно, почему используются именно эти уровни. Такая разметка поможет визуально оценить плюсы и минусы большинства правил стратегии 'Momentum Pinball' — выявить то, чего нельзя получить из отчётов тестера стратегий. Визуальный анализ, дополненный тестерной статистикой, позволит сделать правила ТС более эффективными.

Чтобы индикатор можно было использовать и для обычной ручной торговли, добавим в него систему оповещения трейдера в режиме реального времени. Такое оповещение будет содержать рекомендованное сигнальным модулем направление входа вместе с уровнями установки отложенного ордера и аварийного выхода (Stop Loss). Способов доставки оповещения будет три — стандартное всплывающее окно с текстом и звуковым сигналом, сообщение на электронную почту и push-уведомление на мобильное устройство.

Все требования к индикатору перечислены. Значит, можно приступать к программированию. Чтоб отрисовать на графике все запланированные нами объекты, в индикаторе должны быть один буфер типа DRAW_FILLING (для заливки диапазона баров первого часа дня) и три буфера для отображения торговых уровней (уровень входа, уровень фиксации прибыли, уровень ограничения убытка). Один из них (уровень установки отложенного ордера) должен иметь возможность менять цвет (тип DRAW_COLOR_LINE) в зависимости от направления торговли, а двум другим достаточно одноцветного типа DRAW_LINE:

#property indicator_chart_window

#property indicator_buffers 6

#property indicator_plots 4



#property indicator_label1 "1й час дня"

#property indicator_type1 DRAW_FILLING

#property indicator_color1 C'255,208,234' , C'179,217,255'

#property indicator_width1 1



#property indicator_label2 "Уровень входа"

#property indicator_type2 DRAW_COLOR_LINE

#property indicator_style2 STYLE_DASHDOT

#property indicator_color2 clrDodgerBlue , clrDeepPink

#property indicator_width2 2



#property indicator_label3 "Stop Loss"

#property indicator_type3 DRAW_LINE

#property indicator_style3 STYLE_DASHDOTDOT

#property indicator_color3 clrCrimson

#property indicator_width3 1



#property indicator_label4 "Take Profit"

#property indicator_type4 DRAW_LINE

#property indicator_color4 clrGreen

#property indicator_width4 1

Теперь нужно объявить списки, часть из которых в индикаторе не нужны (используются только советником), но задействованы в функциях сигнального модуля. Эти переменные типа enum нужны для работы с логированием и разными методами закрытия позиций, которые мы опустим и в индикаторе — напомню, здесь будет только имитация простой фиксации прибыли на заданном уровне (Take Profit). Вслед за объявлением этих переменных можно подключать внешний модуль, перечислять пользовательские настройки и объявлять глобальные переменные:

enum ENUM_LOG_LEVEL {

LOG_LEVEL_NONE,

LOG_LEVEL_ERR,

LOG_LEVEL_INFO,

LOG_LEVEL_DEBUG

};

enum ENUM_ENTRY_SIGNAL {

ENTRY_BUY,

ENTRY_SELL,

ENTRY_NONE,

ENTRY_UNKNOWN,

ENTRY_INTERNAL_ERROR

};

enum ENUM_EXIT_SIGNAL {

EXIT_UNKNOWN,

EXIT_BUY,

EXIT_SELL,

EXIT_ALL,

EXIT_NONE

};



#include <Expert\Signal\Signal_Momentum_Pinball.mqh>

input uint TS_MomPin_Take_Profit = 10 ;



input bool Show_1st_H1_Bar = true ;

input bool Alert_Popup = true ;

input bool Alert_Email = false ;

input string Alert_Email_Subj = "" ;

input bool Alert_Push = true ;



input uint Days_Limit = 7 ;



ENUM_LOG_LEVEL Log_Level = LOG_LEVEL_DEBUG;

double

buff_1st_H1_Bar[], buff_1st_H1_Bar_Zero[],

buff_Entry[], buff_Entry_Color[],

buff_SL[],

buff_TP[],

gd_Entry_Offset = 0 ,

gd_Exit_Offset = 0

;

В функции инициализации нет ничего примечательного — здесь назначим индексы буферов индикатора массивам, объявленным поимённо для этих буферов. Также здесь мы переведём пользовательские настройки из пунктов в цены инструмента — чтобы хоть немного сократить расход ресурсов и не делать такого преобразования много тысяч раз по ходу работы основной программы:



int OnInit () {



gd_Entry_Offset = TS_MomPin_Entry_Offset * _Point ;

gd_Exit_Offset = TS_MomPin_Exit_Offset * _Point ;









SetIndexBuffer ( 0 , buff_1st_H1_Bar, INDICATOR_DATA );

PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 );

SetIndexBuffer ( 1 , buff_1st_H1_Bar_Zero, INDICATOR_DATA );

PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 );





SetIndexBuffer ( 2 , buff_Entry, INDICATOR_DATA );

PlotIndexSetDouble ( 1 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 );

SetIndexBuffer ( 3 , buff_Entry_Color, INDICATOR_COLOR_INDEX );





SetIndexBuffer ( 4 , buff_SL, INDICATOR_DATA );

PlotIndexSetDouble ( 2 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 );





SetIndexBuffer ( 5 , buff_TP, INDICATOR_DATA );

PlotIndexSetDouble ( 3 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0 );



IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits );

IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "Momentum Pinball" );



return ( INIT_SUCCEEDED );

}

В коде индикатора предыдущей статьи этой серии была создана некая программная сущность, назначение которой — сохранять информацию любого типа между тиками. Подробнее о том, почему она понадобилась и как устроена, вы можете прочесть там, а здесь мы просто задействуем её без каких-либо изменений. В этой версии индикатора из всего функционала 'домового' будет задействован лишь флаг начала нового бара. Но если возникнет желание сделать индикатор для ручной торговли более продвинутым, другие функции 'домового' будут очень кстати. Полный код структуры go_Brownie можно посмотреть в конце файла исходного кода индикатора (TS_Momentum_Pinball.mq5) в приложении к этой статье. Там же можно увидеть и код функции рассылки оповещений f_Do_Alert — в ней тоже нет никаких изменений по сравнению с предыдущим индикатором этой серии статей, поэтому рассматривать подробно его нет необходимости.

Внутри штатного обработчика события поступления тика (OnCalculate), перед началом основного цикла программы, надо объявить необходимые переменные. Если это не первый вызов основного цикла, надо ограничить диапазон перерасчёта только актуальными на данный момент барами — для этой торговой стратегии это бары сегодняшнего и вчерашнего дней. Если же это первый после инициализации вызов цикла, то надо организовать зачистку буферов индикатора от остаточных данных. Если этого не сделать, то при переключении таймфрейма останутся закрашенными уже не актуальные области. Кроме того, стоит ограничить вызов основной функции одним разом за бар. Всё это удобно делать с помощью структуры go_Brownie (домовой):

go_Brownie.f_Update(prev_calculated, prev_calculated);



datetime t_Time = TimeCurrent ();

int

i_Period_Bar = 0 ,

i_Current_TF_Bar = 0

;



if (go_Brownie.b_First_Run) {

i_Current_TF_Bar = rates_total — Bars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , t_Time — t_Time % 86400 — 86400 * Days_Limit, t_Time);



ArrayInitialize (buff_1st_H1_Bar, 0 ); ArrayInitialize (buff_1st_H1_Bar_Zero, 0 );

ArrayInitialize (buff_Entry, 0 ); ArrayInitialize (buff_Entry_Color, 0 );

ArrayInitialize (buff_TP, 0 );

ArrayInitialize (buff_SL, 0 );

} else if (!go_Brownie.b_Is_New_Bar) return (rates_total);

else {



i_Current_TF_Bar = rates_total — Bars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , t_Time — t_Time % 86400 , t_Time);

}

ENUM_ENTRY_SIGNAL e_Entry_Signal = ENTRY_UNKNOWN;

double

d_SL = WRONG_VALUE ,

d_TP = WRONG_VALUE ,

d_Entry_Level = WRONG_VALUE ,

d_Range_High = WRONG_VALUE , d_Range_Low = WRONG_VALUE

;

datetime

t_Curr_D1_Bar = 0 ,

t_Last_D1_Bar = 0 ,

t_Entry_Bar = 0

;





i_Current_TF_Bar = int ( fmax ( 0 , fmin (i_Current_TF_Bar, rates_total — 1 )));

Теперь запрограммируем основной рабочий цикл. В начале каждой итерации надо получить данные из модуля сигналов, проконтролировать результат наличие ошибок и организовать переход к следующей итерации цикла, если сигнала нет:

while (++i_Current_TF_Bar < rates_total && ! IsStopped ()) {



e_Entry_Signal = fe_Get_Entry_Signal(- Time [i_Current_TF_Bar], d_Entry_Level, d_SL, d_TP, d_Range_High, d_Range_Low);

if (e_Entry_Signal == ENTRY_INTERNAL_ERROR) {



go_Brownie.f_Reset();

return (rates_total);

}

if (e_Entry_Signal > 1 ) continue ;

Если же модуль выявил наличие сигнала на рассматриваемом баре и вернул расчётный уровень входа, то сначала вычислим уровень фиксации прибыли (Take Profit):

t_Curr_D1_Bar = Time [i_Current_TF_Bar] - Time [i_Current_TF_Bar] % 86400 ;

А затем разметим на истории этот трейд в развитии, если это первый бар нового дня:

t_Curr_D1_Bar = Time [i_Current_TF_Bar] - Time [i_Current_TF_Bar] % 86400 ;

if (t_Last_D1_Bar < t_Curr_D1_Bar) {

t_Entry_Bar = Time [i_Current_TF_Bar];

Начнём с заливки фоном баров первого часа дня, использованных в расчётах уровней:



if (Show_1st_H1_Bar) {

i_Period_Bar = i_Current_TF_Bar;

while ( Time [--i_Period_Bar] >= t_Curr_D1_Bar && i_Period_Bar > 0 )

if (e_Entry_Signal == ENTRY_BUY) {



buff_1st_H1_Bar_Zero[i_Period_Bar] = d_Range_High;

buff_1st_H1_Bar[i_Period_Bar] = d_Range_Low;

} else {

buff_1st_H1_Bar[i_Period_Bar] = d_Range_High;

buff_1st_H1_Bar_Zero[i_Period_Bar] = d_Range_Low;

}

}

Затем нарисуем линию установки отложенного ордера до того момента, когда отложенный ордер станет открытой позицией, т.е. до касания ценой этого уровня:



i_Period_Bar = i_Current_TF_Bar - 1 ;

if (e_Entry_Signal == ENTRY_BUY) {

while (++i_Period_Bar < rates_total) {

if ( Time [i_Period_Bar] > t_Curr_D1_Bar + 86399 ) {

e_Entry_Signal = ENTRY_NONE;

break ;

}





buff_Entry[i_Period_Bar] = d_Entry_Level;

buff_Entry_Color[i_Period_Bar] = 0 ;



if (d_Entry_Level <= High [i_Period_Bar]) break ;

}

} else {

while (++i_Period_Bar < rates_total) {

if ( Time [i_Period_Bar] > t_Curr_D1_Bar + 86399 ) {

e_Entry_Signal = ENTRY_NONE;

break ;

}





buff_Entry[i_Period_Bar] = d_Entry_Level;

buff_Entry_Color[i_Period_Bar] = 1 ;



if (d_Entry_Level >= Low [i_Period_Bar]) break ;

}

}

Если цена не достигла расчётного уровня до конца дня, перейдём к следующему шагу основного цикла:

if (e_Entry_Signal == ENTRY_NONE) {

i_Current_TF_Bar = i_Period_Bar;

continue ;

}

Если же этот день ещё не завершён и судьба отложенного ордера ещё не определена, то нет смысла продолжать основной цикл программы:

if (i_Period_Bar >= rates_total - 1 ) break ;

После этих двух фильтров останется только один возможный вариант развития событий — отложенный ордер сработал. Найдём бар исполнения отложенного ордера и, начиная с этого бара, отрисуем уровни Take Profit и Stop Loss до пересечения ценой одного из них, то есть до закрытия позиции. При этом надо предусмотреть ситуацию, при которой открытие и закрытие позиции произойдёт на одном и том же баре — в этом случае нужно продлить линию на один бар в прошлое, чтобы её можно стало видно на графике:



i_Period_Bar = fmin (i_Period_Bar, rates_total - 1 );

buff_SL[i_Period_Bar] = d_SL;



while (++i_Period_Bar < rates_total) {

if (TS_MomPin_Exit_Mode == CLOSE_ON_SL_TRAIL) {

if ( Time [i_Period_Bar] >= t_Curr_D1_Bar + 86400 ) break ;





buff_SL[i_Period_Bar] = d_SL;

buff_TP[i_Period_Bar] = d_TP;



if ((

e_Entry_Signal == ENTRY_BUY && d_SL >= Low [i_Period_Bar]

) || (

e_Entry_Signal == ENTRY_SELL && d_SL <= High [i_Period_Bar]

)) {

if (buff_SL[ int ( fmax ( 0 , i_Period_Bar - 1 ))] == 0 .) {



buff_SL[ int ( fmax ( 0 , i_Period_Bar - 1 ))] = d_SL;

buff_TP[ int ( fmax ( 0 , i_Period_Bar - 1 ))] = d_TP;

}

break ;

}



if ((

e_Entry_Signal == ENTRY_BUY && d_TP <= High [i_Period_Bar]

) || (

e_Entry_Signal == ENTRY_SELL && d_SL >= Low [i_Period_Bar]

)) {

if (buff_TP[ int ( fmax ( 0 , i_Period_Bar - 1 ))] == 0 .) {



buff_SL[ int ( fmax ( 0 , i_Period_Bar - 1 ))] = d_SL;

buff_TP[ int ( fmax ( 0 , i_Period_Bar - 1 ))] = d_TP;

}

break ;

}

}

}

После закрытия позиции оставшиеся бары дня можно пропустить в основном цикле программы:



i_Period_Bar = i_Current_TF_Bar;

t_Curr_D1_Bar = Time [i_Period_Bar] - Time [i_Period_Bar] % 86400 ;

while (

++i_Period_Bar < rates_total

&&

t_Curr_D1_Bar == Time [i_Period_Bar] - Time [i_Period_Bar] % 86400

) i_Current_TF_Bar = i_Period_Bar;

На этом код основного цикла заканчивается. Осталось лишь организовать оповещение, если сигнал выявлен на текущем баре:



i_Period_Bar = rates_total - 1 ;



if (Alert_Popup + Alert_Email + Alert_Push == 0 ) return (rates_total);

if (t_Entry_Bar != Time [i_Period_Bar]) return (rates_total);





string s_Message = StringFormat ( "ТС Momentum Pinball: нужен %s @ %s, SL: %s" ,

e_Entry_Signal == ENTRY_BUY ? "BuyStop" : "SellStop" ,

DoubleToString (d_Entry_Level, _Digits ),

DoubleToString (d_SL, _Digits )

);



f_Do_Alert(s_Message, Alert_Popup, false , Alert_Email, Alert_Push, Alert_Email_Subj);

Полный код индикатора можно увидеть в файле TS_Momentum_Pinball.mq5 приложения к этой статье.



Советник для тестирования ТС 'Momentum Pinball'

Функциональность базового эксперта надо слегка расширить при подготовке к тестированию очередной торговой стратегии из книги Рашке и Коннорса. Исходный код, взятый за основу этой версии, вместе с подробным описанием можно найти в предыдущей статье. Повторяться здесь не будем, рассмотрим лишь существенные изменения и дополнения, которых всего два.

Первое дополнение — список сигналов на выход, которого не было в предыдущей версии торгового робота. Кроме этого, добавлено состояние ENTRY_INTERNAL_ERROR в список сигналов на вход. Эти нумерованные списки ничем не отличаются от таких же enum-списков в рассмотренном выше индикаторе. В коде робота мы разместим их перед строкой подключения класса торговых операций стандартной библиотеки. В файле Street_Smarts_Bot_MomPin.mq5 приложения к статье это строки 24..32.

Второе изменение связано с тем, что сигнальный модуль теперь выдаёт и сигналы на закрытие позиции. Добавим соответствующий блок кода для работы и с этим сигналом. В предыдущей версии робота есть условный оператор if для проверки, является ли существующая позиция новой (строка 139) — проверка используется для расчёта и установки начального уровня StopLoss. В этой версии добавим к оператору if через альтернативное else соответствующий блок кода для обращения к сигнальному модулю. Если результат обращения этого потребует, советник должен закрыть позицию:

} else {



ENUM_EXIT_SIGNAL e_Exit_Signal = fe_Get_Exit_Signal(d_Entry_Level, datetime ( PositionGetInteger ( POSITION_TIME )), e_Entry_Signal, TimeCurrent (), TS_MomPin_Exit_Mode);

if ((

e_Exit_Signal == EXIT_BUY && e_Entry_Signal == ENTRY_BUY

) || (

e_Exit_Signal == EXIT_SELL && e_Entry_Signal == ENTRY_SELL

) || e_Exit_Signal == EXIT_ALL

) {



CTrade o_Trade;

o_Trade.LogLevel(LOG_LEVEL_ERRORS);

o_Trade.PositionClose( _Symbol );

return ;

}

}

В исходном коде бота это строки 171..186.

Есть некоторые изменения в коде функции, контролирующей достаточность расстояния до торговых уровней fb_Is_Acceptable_Distance (строки 424..434).

Тестирование стратегии на исторических данных

Мы создали пару инструментов (индикатор и советник) для исследования торговой системы, получившей известность благодаря книге Л.Рашке и Л.Коннорса. Основная цель прогона советника на исторических данных — проверка работоспособности торгового робота, одного из этих инструментов. Поэтому оптимизации параметров я не делал, тестирование проводилось с настройками по умолчанию.

Полные результаты всех прогонов вы можете найти в приложенном архиве, а здесь приведу лишь графики изменения баланса. Только как иллюстрация второй по значимости цели тестирования — грубой (без оптимизации параметров) оценки работоспособности ТС в условиях современного рынка. Напомню — авторы иллюстрировали стратегию графиками конца прошлого века.

График изменения баланса при тестировании советника с начала 2014 года на котировках демо-сервера MetaQuotes. Инструмент — EURJPY, таймфрейм — H1:





Аналогичный график для инструмента EURUSD, того же таймфрейма и с тем же периодом тестирования:





При тестировании без изменения настроек на котировках одного из металлов (XAUUSD) за тот же период и на том же таймфрейме график изменения баланса становится таким:





Заключение

Перечисленные в книге Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies правила для торговой системы 'Momentum Pinball' перенесены в код индикатора и советника. К сожалению, описание не столь подробно, как хотелось бы и оставляет более одного варианта для правил сопровождения и закрытия позиций. Поэтому у тех, кто желает подробно исследовать особенности торговой системы, есть довольно широкое поле для подбора оптимальных параметров и алгоритмов действий робота. Созданный код даёт такую возможность, а кроме этого, надеюсь, исходники будут полезны при освоении объектно-ориентированного программирования.

Исходные коды, скомпилированные файлы и библиотека в архиве MQL5.zip расфасованы по соответствующим каталогам. Назначение каждого из них: