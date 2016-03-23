Технический Индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100.

Когда Уайлдер вводил этот индикатор, он рекомендовал использовать 14-дневный RSI. В дальнейшем распространение получили также 9 и 25-периодные индикаторы.

Один из распространенных методов анализа индикатора Relative Strength Index состоит в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Подобное расхождение свидетельствует о вероятности разворота цен. Если затем индикатор поворачивает вниз и опускается ниже своей впадины, то он завершает так называемый "неудавшийся размах" (failure swing). Этот неудавшийся размах считается подтверждением скорого разворота цен.

Способы использования RSI для анализа графиков:



Вершины и основания

Вершины RSI обычно находятся выше значения 70, а основания - ниже 30. Обычно эти вершины и основания формируются на основном ценовом графике;



Образования на графике

RSI часто формирует паттерны - к примеру, "голова и плечи" или "треугольники", которые могут или не могут быть видны на ценовом графике;



Неудавшийся размах (прорывы или пробои уровней поддержки или сопротивления)

Это ситуации, когда RSIподнимается выше предыдущего пика или падает ниже предыдущего минимума;



Уровни поддержки и сопротивления

RSI показывает, иногда даже более ясно, чем цена сама по себе, уровни поддержки и сопротивления.



Расхождения

Как уже говорилось выше, дивергенция образуется, когда цена образует новый максимум (или минимум), который не подтвержден новым максимумом (минимумом) RSI. Обычно цена корректируется и двигается в направлении RSI.



Расчет

RSI = 100-(100/(1+U/D))



где:

U — среднее число положительных изменений цены;

D — среднее число отрицательных изменений цены.





