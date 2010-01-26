Ставь лайки и следи за новостями
Price Rate of Change (ROC) - индикатор для MetaTrader 5
Как известно, цены движутся вверх и вниз циклически, волнообразно. Это циклическое движение является следствием изменения ожиданий инвесторов, борьбы быков и медведей за контроль над ценами.
Индикатор Скорости Изменения Цены (Price Rate of Change, ROC) как осциллятор отражает это волнообразное движение, измеряя величину ценового изменения за определенный период. Если цены растут, ROC также растет; если цены падают, ROC падает вместе с ними. Чем больше ценовое изменение, тем сильнее меняется ROC.
Наиболее распространены 12 и 25-дневные ROC. 12-дневный ROC - это превосходный краткосрочный и среднесрочный индикатор перекупленности/перепроданности. Чем выше ROC, тем более перекуплен рынок; чем ниже ROC, тем выше вероятность подъема.
Однако, как и при использовании всех прочих индикаторов перекупленности/перепроданности. не следует спешить с открытием позиции до тех пор, пока сам рынок не сменит направление движения (т.е. повернет вверх или вниз). Рынок, кажущийся перекупленным, может оставаться таковым в течение некоторого времени. Вообще, состояния крайней перекупленности/перепроданности обычно предполагают продолжение текущей тенденции.
Индикатор Price Rate of Change
Расчет:
Скорость изменения цены определяется как разность между текущей ценой закрытия и ценой закрытия n периодов назад:
ROC = ((CLOSE (i) - CLOSE (i - n)) / CLOSE (i - n)) * 100
где:
- CLOSE (i) - цена закрытия текущего бара;
- CLOSE (i - n) - цена закрытия n баров назад;
- ROC - значение индикатора Price Rate of Change.
