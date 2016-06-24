Interfaces gráficas V: Control "Lista combinada" (Capítulo 3)

Índice





Introducción

El primer artículo de la serie nos cuenta con más detalles para qué sirve esta librería: Interfaces gráficas I: Preparación de la estructura de la librería (Capítulo 1). Al final de cada artículo de la serie se muestra la lista completa de los capítulos con los enlaces. Además, se puede descargar la versión completa de la librería en la fase actual del desarrollo del proyecto. Es necesario colocar los ficheros en los mismos directorios, tal como están ubicados en el archivo.

En dos primeros capítulos de la quinta parte sobre las interfaces gráficas hemos desarrollado las clases para crear la barra de desplazamiento y la lista. Ahí se mostraba cómo incluir la barra de desplazamiento en un control en el que los datos no caben en el área especificada. En este capítulo vamos a hablar de la clase para la creación del control llamado “Lista combinada”. Éste también es un control compuesto que incluye los controles analizados en dos primeros capítulos de la quinta parte.

Control “Lista combinada”

La lista combinada o combobox es un control compuesto cuyas partes principales son (1) el botón y (2) la lista. En este caso, la lista es un control desplegable que se abre con un clic en el botón. Después de la selección de un elemento de la lista, su texto se muestra en el botón, mientras que la lista se cierra. Cuando en un programa hay varios parámetros de diversas opciones, los combobox vendrán muy a propósito, ya que permiten crear una interfaz gráfica compacta.

Abajo se muestran los objetos primitivos para componer el control “Combobox”.

Fondo del control Etiqueta (descripción del control) Botón Indicio de lista desplegable





Fig. 1. Partes integrantes del control “Combobox”.





A continuación, vamos a analizar el desarrollo de la clase para la creación de este control.

Desarrollo de la clase para la creación del control

Analizaremos paso a paso todas las fases del desarrollo del control “Combobox” para poder utilizar luego este artículo como ejemplo de creación de propias clases de este tipo. Primero hay que crear el archivo mqh (ComboBox.mqh) e incluir en él todos los archivos necesarios con las clases que serán necesarias para la creación de la lista combinada. En este caso, serán tres archivos con las siguientes clases:

CElement — clase base para la creación del control.

— clase base para la creación del control. CWindow — clase del formulario al que va a adjuntarse el control.

— clase del formulario al que va a adjuntarse el control. CListView — clase de la lista cuya visibilidad va a manejarse por Combobox.

#include "Element.mqh" #include "Window.mqh" #include "ListView.mqh"

Luego, en el archivo ComboBox.mqh hay que crear la clase CComboBox y los métodos estándar para cada control de la librería:

class CComboBox : public CElement { private : CWindow *m_wnd; public : CComboBox( void ); ~CComboBox( void ); void WindowPointer(CWindow & object ) { m_wnd=:: GetPointer ( object ); } public : virtual void OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam); virtual void OnEventTimer( void ); virtual void Moving( const int x, const int y); virtual void Show( void ); virtual void Hide( void ); virtual void Reset( void ); virtual void Delete( void ); virtual void SetZorders( void ); virtual void ResetZorders( void ); virtual void ResetColors( void ); }; CComboBox::CComboBox( void ) { CElement::ClassName(CLASS_NAME); } CComboBox::~CComboBox( void ) { }

Al usuario hay que darle la posibilidad de configurar su propio esquema de colores de la interfaz gráfica. Para eso hay que proporcionar el acceso a los ajustes de las propiedades de objetos de los se compone el control. Abajo se muestran todas las propiedades que se puede ajustar antes de la creación del control:

Color del fondo del control

Descripción del Combobox (etiqueta de texto)

Márgenes para la etiqueta de texto en los ejes X y Y

y Colores de las etiquetas de texto en diferentes estados

Texto del botón (texto del elemento seleccionado en la lista)

Tamaño del botón

Colores del botón en diferentes estados

Colores del marco del botón en diferentes estados

Colores del texto del botón en diferentes estados

Imágenes para la flecha como indicio de la lista desplegable para el modo activo y bloqueado

Márgenes para las imágenes de la flecha en los ejes X y Y

El código de abajo contiene los campos y los métodos para establecer las propiedades mencionadas:

class CComboBox : public CElement { private : color m_area_color; string m_label_text; int m_label_x_gap; int m_label_y_gap; color m_label_color; color m_label_color_off; color m_label_color_hover; color m_label_color_array[]; string m_button_text; int m_button_x_size; int m_button_y_size; color m_button_color; color m_button_color_off; color m_button_color_hover; color m_button_color_pressed; color m_button_color_array[]; color m_button_border_color; color m_button_border_color_off; color m_button_text_color; color m_button_text_color_off; int m_drop_arrow_x_gap; int m_drop_arrow_y_gap; string m_drop_arrow_file_on; string m_drop_arrow_file_off; int m_area_zorder; int m_button_zorder; int m_zorder; public : void AreaColor( const color clr) { m_area_color=clr; } void LabelText( const string label_text) { m_label_text=label_text; } string LabelText( void ) const { return (m_label_text); } void LabelXGap( const int x_gap) { m_label_x_gap=x_gap; } void LabelYGap( const int y_gap) { m_label_y_gap=y_gap; } string ButtonText( void ) const { return (m_button_text); } void ButtonXSize( const int x_size) { m_button_x_size=x_size; } void ButtonYSize( const int y_size) { m_button_y_size=y_size; } void LabelColor( const color clr) { m_label_color=clr; } void LabelColorOff( const color clr) { m_label_color_off=clr; } void LabelColorHover( const color clr) { m_label_color_hover=clr; } void ButtonBackColor( const color clr) { m_button_color=clr; } void ButtonBackColorOff( const color clr) { m_button_color_off=clr; } void ButtonBackColorHover( const color clr) { m_button_color_hover=clr; } void ButtonBackColorPressed( const color clr) { m_button_color_pressed=clr; } void ButtonBorderColor( const color clr) { m_button_border_color=clr; } void ButtonBorderColorOff( const color clr) { m_button_border_color_off=clr; } void ButtonTextColor( const color clr) { m_button_text_color=clr; } void ButtonTextColorOff( const color clr) { m_button_text_color_off=clr; } void DropArrowFileOn( const string file_path) { m_drop_arrow_file_on=file_path; } void DropArrowFileOff( const string file_path) { m_drop_arrow_file_off=file_path; } void DropArrowXGap( const int x_gap) { m_drop_arrow_x_gap=x_gap; } void DropArrowYGap( const int y_gap) { m_drop_arrow_y_gap=y_gap; } };

Los valores predefinidos de las propiedades mencionadas se inicializan en el constructor de la clase:

CComboBox::CComboBox( void ) : m_area_color( C'15,15,15' ), m_label_text( "combobox: " ), m_label_x_gap( 0 ), m_label_y_gap( 2 ), m_label_color( clrWhite ), m_label_color_off( clrGray ), m_label_color_hover( C'85,170,255' ), m_button_text( "" ), m_button_y_size( 18 ), m_button_text_color( clrBlack ), m_button_text_color_off( clrDarkGray ), m_button_color( clrGainsboro ), m_button_color_off( clrLightGray ), m_button_color_hover( C'193,218,255' ), m_button_color_pressed( C'153,178,215' ), m_button_border_color( clrWhite ), m_button_border_color_off( clrWhite ), m_drop_arrow_x_gap( 16 ), m_drop_arrow_y_gap( 1 ), m_drop_arrow_file_on( "" ), m_drop_arrow_file_off( "" ) { m_zorder = 0 ; m_area_zorder = 1 ; m_button_zorder = 2 ; }

El combobox se crea a través de cinco métodos privados que van a llamarse en en el método público principal CComboBox::CreateComboBox(). Para acceder a los ajustes de las propiedades de la lista y su barra de desplazamiento, vamos a crear los métodos para obtener los punteros a estos controles:

class CComboBox : public CElement { private : CRectLabel m_area; CLabel m_label; CEdit m_button; CBmpLabel m_drop_arrow; CListView m_listview; public : bool CreateComboBox( const long chart_id, const int subwin, const int x, const int y); private : bool CreateArea( void ); bool CreateLabel( void ); bool CreateButton( void ); bool CreateDropArrow( void ); bool CreateList( void ); public : CListView *GetListViewPointer( void ) { return (:: GetPointer (m_listview)); } CScrollV *GetScrollVPointer( void ) { return (m_listview.GetScrollVPointer()); } };

De los métodos que figuran en el código de arriba, hablaremos más detalladamente sólo del método para la creación de la lista CComboBox::CreateList(). Los demás no tienen nada en particular de lo que no hemos hablado antes en los artículos anteriores de esta parte. Pero antes eso, hay que introducir algunas adiciones en la clase CListView.

Cuando una lista es desplegable, eso significa que forma parte de otro control, y en su manejador de eventos puede surgir la necesidad de realizar el seguimiento del foco sobre este control al que está adjuntado. En este caso, se trata del Combobox. Añadimos el campo y el método a la clase CListView para guardar el puntero al combobox al que va a adjuntarse la lista.

class CListView : public CElement { private : CElement *m_combobox; public : void ComboBoxPointer(CElement & object ) { m_combobox=:: GetPointer ( object ); } };

Si la lista es desplegable, en el método principal (público) de la creación de la lista, agregamos la comprobación de la presencia del puntero. Si durante la creación de la lista resulta que no hay puntero, la creación de la interfaz gráfica será interrumpida, y en el registro aparecerá el mensaje correspondiente.

Abajo se muestra la versión reducida del método CListView::CreateListView():

bool CListView::CreateListView( const long chart_id, const int window, const int x, const int y) { if (CElement::IsDropdown()) { if (:: CheckPointer (m_combobox)== POINTER_INVALID ) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Antes de crear la lista desplegable, hay que pasar a la clase " "puntero al combobox: CListView::ComboBoxPointer(CElement &object)" ); return ( false ); } } return ( true ); }

Ahora volveremos al desarrollo de la clase de la lista combinada (CComboBox). La propiedad que indica que la lista va a ser desplegable tiene que establecerse en la fase inicial, o sea en el constructor de la clase:

CComboBox::CComboBox( void ) { m_listview.IsDropdown( true ); }

Durante la creación de la lista, en el principio del método hay que guardar los punteros al formulario y al combobox a los que va a adjuntarse la lista. No olvidemos que el identificador de la lista y del combobox tiene que ser común, porque en este caso es el mismo control. Hya que ocultar la lista después de su creación.

bool CComboBox::CreateList( void ) { m_listview.WindowPointer(m_wnd); m_listview.ComboBoxPointer( this ); int x=CElement::X2()-m_button_x_size; int y=CElement::Y()+m_button_y_size; m_listview.Id(CElement::Id()); m_listview.XSize(m_button_x_size); if (!m_listview.CreateListView(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); m_listview.Hide(); return ( true ); }

Para establecer el número de elementos en la lista y llenarla con valores, vamos a añadir los métodos correspondientes a la clase CComboBox :

class CListView : public CElement { public : void ItemsTotal( const int items_total) { m_listview.ListSize(items_total); } void VisibleItemsTotal( const int visible_items_total) { m_listview.VisibleListSize(visible_items_total); } void ValueToList( const int item_index, const string item_text); }; void CComboBox::ValueToList( const int item_index, const string item_text) { m_listview.ValueToList(item_index,item_text); }

Para seleccionar (resaltar) un elemento en la lista, vamos a crear el método CComboBox::SelectedItemByIndex(). El índice del elemento a seleccionar es el único argumento que tiene que ser pasado en este método. Luego, el resalto del elemento se hace en el método homónimo de la lista (CListView), en el que el índice se ajusta si el diapasón se excede. Después de eso, el texto del elemento se guarda y se inserta en el botón del combobox.

class CListView : public CElement { public : void SelectedItemByIndex( const int index); }; void CComboBox::SelectedItemByIndex( const int index) { m_listview.SelectedItemByIndex(index); m_button_text=m_listview.SelectedItemText(); m_button.Description(m_listview.SelectedItemText()); }

Vamos a necesitar un método para bloquear y desbloquear el control, así como para obtener su estado actual. Dependiendo del nuevo estado del control, sus objetos reciben el color correspondiente a este estado. Más tarde mostraremos estos ejemplos.

class CListView : public CElement { public : bool ComboBoxState( void ) const { return (m_combobox_state); } void ComboBoxState( const bool state); }; void CComboBox::ComboBoxState( const bool state) { m_combobox_state=state; m_label.Color((state)? m_label_color : m_label_color_off); m_button.Color((state)? m_button_text_color : m_button_text_color_off); m_button.BackColor((state)? m_button_color : m_button_color_off); m_button.BorderColor((state)? m_button_border_color : m_button_border_color_off); m_drop_arrow.State(state); }

Cuando el cursor se sitúa sobre los objetos del control, el cambio de sus colores, usando el método CComboBox::ChangeObjectsColor(), va a realizarse sólo cuando el control está disponible:

class CListView : public CElement { public : void ChangeObjectsColor( void ); }; void CComboBox::ChangeObjectsColor( void ) { if (!m_combobox_state) return ; CElement::ChangeObjectColor(m_label.Name(),CElement::MouseFocus(), OBJPROP_COLOR ,m_label_color,m_label_color_hover,m_label_color_array); CElement::ChangeObjectColor(m_button.Name(),CElement::MouseFocus(), OBJPROP_BGCOLOR ,m_button_color,m_button_color_hover,m_button_color_array); }

La llamada al método CComboBox::ChangeObjectsColor() debe realizarse en el temporizador del control CComboBox::OnEventTimer(). Adelantándome un poco, quiero mencionar que un Combobox puede formar parte de un control más complicado y desplegable al mismo tiempo. En uno de los siguientes artículos, de ejemplo va a servir el “Calendario desplegable” que va a incluir el Combobox. Por eso, las condiciones para el cambio del color en el temporizador para este control van a formarse de la siguiente manera (véase el código de abajo):

Si el control es desplegable y la lista está oculta. Si la primera condición no se cumple, comprobamos la disponibilidad del formulario y del propio control.

void CComboBox::OnEventTimer( void ) { if (CElement::IsDropdown() && !m_listview.IsVisible()) ChangeObjectsColor(); else { if (!m_wnd.IsLocked() && m_combobox_state) ChangeObjectsColor(); } }

Para manejar la visibilidad de la lista del combobox, vamos a crear el método CComboBox::ChangeComboboxListState(). Este método va a cambiar el estado actual del combobox por el contrario. En su principio va a estar la comprobación de la disponibilidad del control. Si el combobox está bloqueado, el programa saldrá del método. Luego, el código se divide en dos ramas:

En caso si la lista ya se encuentra visible, pues aquí será ocultada , y para el botón de combobox se establecerán los colores correspondientes. Después de eso, si el control no es desplegable hay que desbloquear el formulario y resetear el identificador del control activo. Si la lista está oculta, hay que mostrarla y establecer el color correspondiente a este estado para el botón del combobox. Al final de la rama hay que bloquear el formulario y guardar el identificador del control activador.

class CListView : public CElement { public : void ChangeComboBoxListState( void ); }; void CComboBox::ChangeComboBoxListState( void ) { if (!m_combobox_state) return ; if (m_listview.IsVisible()) { m_listview.Hide(); m_label.Color(m_label_color_hover); m_button.BackColor(m_button_color_hover); if (!CElement::IsDropdown()) { m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); } } else { m_listview.Show(); m_label.Color(m_label_color_hover); m_button.BackColor(m_button_color_pressed); m_wnd.IsLocked( true ); m_wnd.IdActivatedElement(CElement::Id()); } }









Métodos para procesar los eventos del control

Ahora podemos pasar a la configuración del manejador de eventos del control CComboBox::OnEvent(). Aquí vamos a necesitar dos métodos privados (private) adicionales:

CComboBox::OnClickButton () – en este método va a realizar el seguimiento del clic en el botón del combobox.

() – en este método va a realizar el seguimiento del clic en el botón del combobox. CComboBox::CheckPressedOverButton() – va a realizar aquí el seguimiento del estado del botón izquierdo sobre el botón del combobox.

class CListView : public CElement { private : bool OnClickButton( const string clicked_object); void CheckPressedOverButton( void ); };

El código del método CComboBox::OnClickButton() es muy simple. Va contener sólo la comprobación del nombre del objeto que ha sido pulsado, y la llamada al método CComboBox::ChangeComboBoxListState() discutido anteriormente que debe encargarse de la visibilidad de la lista del combobox (véase el código de abajo).

bool CComboBox::OnClickButton( const string clicked_object) { if (clicked_object!=m_button.Name()) return ( false ); ChangeComboboxListState(); return ( true ); }

Abajo se muestra el código del método CComboBox::CheckPressedOverButton(). En el principio del método se comprueban los formularios disponibles y el identificador del control activador. El programa sale del método si el formulario está bloqueado y los identificadores no coinciden.

Luego, si no hay foco sobre del control, comprobamos si ha foco sobre la lista, y el estado actual de la barra de desplazamiento. Si resulta que el foco está fuera de la lista o la barra de desplazamiento se encuentra en modo de desplazamiento del deslizador, el programa sale del método. Recordamos que después de que el deslizador haya sido pasado en el modo de desplazamiento, se puede desplazarlo incluso si el cursor sale fuera de los límites del deslizador. Si no se ha cumplido ninguna de estas condiciones, entonces:



(1) la lista se oculta.

(2) se recuperan los colores de los objetos del control,

y al final de este bloque del código, si los identificadores coinciden y el control no es desplegable, (3) hay que desbloquear el formulario. Recordaré que el formulario puede desbloquearse sólo por el control que lo ha bloqueado.

En caso cuando sobre el control hay foco, primero se realiza la comprobación de la visibilidad de la lista. Si la lista está visible, no hay sentido de continuar y el programa sale del método. Si la lista está oculta, entonces se establecen los colores correspondientes dependiendo del foco sobre el botón del combobox.

void CComboBox::CheckPressedOverButton( void ) { if (m_wnd.IsLocked() && m_wnd.IdActivatedElement()!=CElement::Id()) return ; if (!CElement::MouseFocus()) { if (m_listview.MouseFocus() || m_listview.ScrollState()) return ; m_listview.Hide(); ResetColors(); if (m_wnd.IdActivatedElement()==CElement::Id() && !CElement::IsDropdown()) m_wnd.IsLocked( false ); } else { if (m_listview.IsVisible()) return ; if (m_button.MouseFocus()) m_button.BackColor(m_button_color_pressed); else m_button.BackColor(m_button_color_hover); } }

La llamada al método CComboBox::OnClickButton() debe ubicarse en el bloque de procesamiento del evento del clic en el objeto gráfico, que puede ser identificado por el identificador CHARTEVENT_OBJECT_CLICK:

void CComboBox::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_OBJECT_CLICK ) { if (OnClickButton(sparam)) return ; } }

En el bloque del procesamiento del evento del desplazamiento del cursor (CHARTEVENT_MOUSE_MOVE) antes de llamar al método CComboBox::CheckPressedOverButton() hay que comprobar:

visibilidad del control;

disponibilidad del control;

estado del botón izquierdo del ratón.

void CComboBox::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_MOUSE_MOVE ) { if (!CElement::IsVisible()) return ; int x=( int )lparam; int y=( int )dparam; CElement::MouseFocus(x>CElement::X() && x<CElement::X2() && y>CElement::Y() && y<CElement::Y2()); m_button.MouseFocus(x>m_button.X() && x<m_button.X2() && y>m_button.Y() && y<m_button.Y2()); if (!m_combobox_state) return ; if (sparam== "0" ) return ; CheckPressedOverButton(); return ; } }

En el momento cuando se pulsa uno de los elementos de la lista, se genera el evento de usuario ON_CLICK_LIST_ITEM (véase el código de abajo). Hay que recibir este mensaje en el manejador de eventos del combobox, y si los identificadores de los controles coinciden (es decir el mensaje ha llegado de la lista adjunta a este combobox), entonces guardamos el texto del elemento seleccionado de la lista en el botón, y ocultamos la lista usando el método CComboBox::ChangeComboBoxListState().

Para asegurar la conexión con la aplicación desarrollada, este mensaje con el identificador ON_CLICK_LIST_ITEM se puede recibir en la clase de personalizada CProgram. Pero también se puede enviar el mensaje desde el combobox con el (1) el identificador del evento único para él, (2) identificador del control y (3) descripción del combobox. Para ampliar las posibilidades de identificación de eventos de los controles, vamos a usar esta opción también. Vamos a añadir el identificador único para el control “Lista combinada” al archivo Defines.mqh.

#define ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM ( 17 )

En este caso, en el manejador de eventos del control hay que añadir la línea marcada con el color azul en el código de abajo:

void CComboBox::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_LIST_ITEM) { if (lparam==CElement::Id()) { m_button_text=m_listview.SelectedItemText(); m_button.Description(m_listview.SelectedItemText()); ChangeComboBoxListState(); :: EventChartCustom (m_chart_id,ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM,CElement::Id(), 0 ,m_label_text); } return ; } }

Además, se puede configurar la ocultación de la lista cuando se cambian las propiedades del gráfico. Para eso hay que procesar el evento con el manejador CHARTEVENT_CHART_CHANGE (véase el código de abajo):

void CComboBox::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CHART_CHANGE ) { if (!m_combobox_state) return ; m_listview.Hide(); ResetColors(); m_wnd.IsLocked( false ); m_wnd.IdActivatedElement( WRONG_VALUE ); return ; } }

La clase para la creación del control “Lista combinada” ya está lista para las pruebas. Pero antes de eso, es necesario conectarla con el motor de la librería para que funcione correctamente.

Conexión de la clase del control con el motor de librería

Para conectar el control con el motor de la librería, es necesario realizar unos cuantos simples pasos:

1.Incluir el archivo con la clase del control en el archivo raíz de la librería WndContainer.mqh.

#include "ComboBox.mqh"

2.Si es necesario, crear el array privado para el control y el método para obtener el tamaño de este array. En este caso, el array privado será necesario para las listas desplegables.

class CWndContainer { protected : struct WindowElements { CElement *m_drop_lists[]; }; WindowElements m_wnd[]; public : int DropListsTotal( const int window_index); }; int CWndContainer::DropListsTotal( const int window_index) { if (window_index>=:: ArraySize (m_wnd)) { :: Print (PREVENTING_OUT_OF_RANGE); return ( WRONG_VALUE ); } return (:: ArraySize (m_wnd[window_index].m_drop_lists)); }

3.Crear el método privado para añadir los punteros al array privado. En este caso, hay que obtener el puntero a la lista desde el combobox y añadirlo al array privado. Además de eso, hay que añadir los punteros a los objetos de la lista y las barras de desplazamiento de esta lista al array común de los objetos. Para más detalles véase el código del método CWndContainer::AddComboBoxElements() en el código de abajo.

class CWndContainer { private : bool AddComboBoxElements( const int window_index,CElement & object ); }; bool CWndContainer::AddComboBoxElements( const int window_index,CElement & object ) { if ( object .ClassName()!= "CComboBox" ) return ( false ); CComboBox *cb=:: GetPointer ( object ); for ( int i= 0 ; i< 2 ; i++) { int size=::ArraySize(m_wnd[window_index].m_elements); ::ArrayResize(m_wnd[window_index].m_elements,size+ 1 ); if (i== 0 ) { CListView *lv=cb.GetListViewPointer(); m_wnd[window_index].m_elements[size]=lv; AddToObjectsArray(window_index,lv); AddToRefArray(lv,m_wnd[window_index].m_drop_lists); } else if (i== 1 ) { CScrollV *sv=cb.GetScrollVPointer(); m_wnd[window_index].m_elements[size]=sv; AddToObjectsArray(window_index,sv); } } return ( true ); }

4.Y finalmente, si las acciones del tercer punto eran necesarias, no olviden llamar al método CWndContainer::AddComboBoxElements() en el método principal CWndContainer::AddToElementsArray(), donde tienen que ubicarse las llamadas a estos métodos.

void CWndContainer::AddToElementsArray( const int window_index,CElement & object ) { if (AddComboBoxElements(window_index, object )) return ; }

Cuando el control es desplegable, durante su uso pueden surgir las situaciones (depende de la posición de este control en el formulario) cuando su área sale fuera los límites del formulario. Para evitar el desplazamiento del gráfico cuando el botón izquierdo del ratón se pulsa sobre el control desplegable, siempre hay que controlar la posición del cursor y desactivar el desplazamiento del gráfico si éste se encuentra sobre uno de estos controles. Para estos propósitos ya hemos escrito el método CWndEvents::SetChartState() en la clase CWndEvents. Ahora hay que completarlo con la comprobación de las listas desplegables. Esta parte está marcada con color amarillo en el código de abajo:

void CWndEvents::SetChartState( void ) { int awi=m_active_window_index; bool condition= false ; int windows_total=CWndContainer:: WindowsTotal (); for ( int i= 0 ; i<windows_total; i++) { if (!m_windows[i].IsVisible()) continue ; m_windows[i].OnEvent(m_id,m_lparam,m_dparam,m_sparam); if (m_windows[i].MouseFocus()) { condition= true ; break ; } } if (!condition) { int drop_lists_total=CWndContainer::DropListsTotal(awi); for ( int i= 0 ; i<drop_lists_total; i++) { CListView *lv=m_wnd[awi].m_drop_lists[i]; if (lv.IsVisible()) { if (m_wnd[awi].m_drop_lists[i].MouseFocus() || lv.ScrollState()) { condition= true ; break ; } } } } if (!condition) { int context_menus_total=CWndContainer::ContextMenusTotal(awi); for ( int i= 0 ; i<context_menus_total; i++) { if (m_wnd[awi].m_context_menus[i].MouseFocus()) { condition= true ; break ; } } } for ( int i= 0 ; i<windows_total; i++) m_windows[i].CustomEventChartState(condition); }

Todo está listo para probar el control “Lista combinada”.

Prueba del control en la interfaz gráfica de la aplicación

Vamos a testear todo lo que hemos implementado en la quinta parte de la serie en la interfaz gráfica de la aplicación. En el artículo anterior, la prueba se ha terminado con tres listas. Vamos a dejarlas, y añadimos cuatro listas combinadas (Combobox) a la interfaz gráfica de la aplicación. Colocaremos dos listas combinadas de tal manera que se pueda probar una posible influencia de las listas desplegables sobre las listas estáticas, que van a encontrarse debajo de ellas. Además de eso, hay que probar cómo trabaja el método CWndEvents::SetChartState(). Por esa razón, colocaremos otros dos combobox de tal manera que, al abrir las listas desplegables, sus áreas salgan de los límites del formulario al que están adjuntadas.

En la clase personalizada (CProgram) de la aplicación de prueba, la clase de la lista combinada ya está disponible a través de las clases base. Creamos cuatro instancias de la clase tipo CComboBox y declaramos cuatro métodos para cada una de ella, indicando las márgenes desde el punto superior izquierdo del formulario (véase el código de abajo).

class CProgram : public CWndEvents { private : CComboBox m_combobox1; CComboBox m_combobox2; CComboBox m_combobox3; CComboBox m_combobox4; private : #define COMBOBOX1_GAP_X ( 7 ) #define COMBOBOX1_GAP_Y ( 50 ) bool CreateComboBox1( const string text); #define COMBOBOX2_GAP_X ( 160 ) #define COMBOBOX2_GAP_Y ( 50 ) bool CreateComboBox2( const string text); #define COMBOBOX3_GAP_X ( 7 ) #define COMBOBOX3_GAP_Y ( 202 ) bool CreateComboBox3( const string text); #define COMBOBOX4_GAP_X ( 160 ) #define COMBOBOX4_GAP_Y ( 202 ) bool CreateComboBox4( const string text); }; Nosotros vamos a considerar sólo uno de estos métodos, porque se puede decir que son casi idénticos, a excepción de algunas propiedades ajustables. Por ejemplo, vamos a bloquear el cuarto combobox después de su creación. Abajo mostramos la secuencia de acciones principales para crear el control “Combobox”. Guardamos el puntero al formulario en la clase del control.

Calculamos las coordenadas.

Declaramos e inicializamos inmediatamente el array del texto para los elementos de la lista.

Establecemos las propiedades del control. La mayoría de ellas están inicializadas con valores predefinidos. Pero si hace falta, se puede cambiarlos antes de la creación del control.

Guardamos los valores de los elementos en la lista combobox.

Si es necesario, establecemos las propiedades para la lista y la barra de desplazamiento.

Seleccionar un elemento de la lista. Por defecto, queda seleccionado el primer ( 0 ) elemento.

) elemento. Creamos el control.

Si es necesario, se puede bloquear el control. Como ejemplo, bloqueamos el cuarto combobox en nuestra aplicación de prueba.

Al final de todo, hay que pasar el objeto a la clase base para guardar el puntero. La secuencia de acciones puede ser diferente. Lo importante es mantener la secuencia de sólo tres acciones principales: Añadir el puntero del formulario a la clase del control. De lo contrario, la creación de la interfaz gráfica será interrumpida. La razón del fallo se puede encontrar en los mensajes del registro. Creación del control . Guardamos el puntero del control en la base de objetos . bool CProgram::CreateComboBox1( const string text) { #define ITEMS_TOTAL1 8 m_combobox1.WindowPointer(m_window1); int x=m_window1.X()+COMBOBOX1_GAP_X; int y=m_window1.Y()+COMBOBOX1_GAP_Y; string items_text[ITEMS_TOTAL1]={ "FALSE" , "item 1" , "item 2" , "item 3" , "item 4" , "item 5" , "item 6" , "item 7" }; m_combobox1.XSize( 140 ); m_combobox1.YSize( 18 ); m_combobox1.LabelText(text); m_combobox1.ButtonXSize( 70 ); m_combobox1.AreaColor( clrWhiteSmoke ); m_combobox1.LabelColor( clrBlack ); m_combobox1.LabelColorHover( clrCornflowerBlue ); m_combobox1.ButtonBackColor( C'206,206,206' ); m_combobox1.ButtonBackColorHover( C'193,218,255' ); m_combobox1.ButtonBorderColor( C'150,170,180' ); m_combobox1.ButtonBorderColorOff( C'178,195,207' ); m_combobox1.ItemsTotal(ITEMS_TOTAL1); m_combobox1.VisibleItemsTotal( 5 ); for ( int i= 0 ; i<ITEMS_TOTAL1; i++) m_combobox1.ValueToList(i,items_text[i]); CListView *lv=m_combobox1.GetListViewPointer(); lv.LightsHover( true ); lv.SelectedItemByIndex(lv.SelectedItemIndex()== WRONG_VALUE ? 2 : lv.SelectedItemIndex()); if (!m_combobox1.CreateComboBox(m_chart_id,m_subwin,x,y)) return ( false ); CWndContainer::AddToElementsArray( 0 ,m_combobox1); return ( true ); } La llamada a los métodos de la creación de controles debe ubicarse en el método principal de la creación de la interfaz gráfica. En nuestro caso es CProgram::CreateTradePanel(). Abajo se muestra la versión reducida del método: bool CProgram::CreateTradePanel( void ) { if (!CreateComboBox1( "Combobox 1:" )) return ( false ); if (!CreateComboBox2( "Combobox 2:" )) return ( false ); if (!CreateComboBox3( "Combobox 3:" )) return ( false ); if (!CreateComboBox4( "Combobox 4:" )) return ( false ); m_chart.Redraw(); return ( true ); } Añadimos el bloque para identificar los mensajes de los comboboxs con el identificador ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM al manejador de eventos de la clase personalizada (CProgram). Hagamos que si llega el mensaje del tercer combobox, entonces dependiendo del elemento seleccionado en su lista, va a cambiarse el estado del cuarto combobox. En este caso, las selección de cualquier elemento a excepción del primero (0) en la lista va a hacer que el cuarto combobox esté disponible. La selección del primer elemento va a bloquearlo. void CProgram::OnEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (id== CHARTEVENT_CUSTOM +ON_CLICK_COMBOBOX_ITEM) { if (sparam==m_combobox1.LabelText()) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Es el mensaje del primer combobox > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); else if (sparam==m_combobox2.LabelText()) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Es el mensaje del segundo combobox > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); else if (sparam==m_combobox3.LabelText()) { :: Print ( __FUNCTION__ , " > Es el mensaje del tercer combobox > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); if (m_combobox3.ButtonText()== "FALSE" ) m_combobox4.ComboBoxState( false ); else m_combobox4.ComboBoxState( true ); } else if (sparam==m_combobox4.LabelText()) :: Print ( __FUNCTION__ , " > Es el mensaje del cuarto combobox > id: " ,id, "; lparam: " ,lparam, "; dparam: " ,dparam, "; sparam: " ,sparam); } } Si ahora compilamos el programa y los cargamos en el gráfico, obtendremos el siguiente resultado: Fig. 2. Prueba del control “Combobox”. Hemos terminado el desarrollo de la clase CComboBox para la creación de las listas combinadas.

Conclusión

En este artículo hemos analizado el control compuesto “Lista combinada” o “Combobox”. En esta fase del desarrollo de la librería para la creación de las interfaces gráficas, su esquema tiene el siguiente aspecto

Fig. 3. Estructura de la librería en la fase actual del desarrollo.

El siguiente artículo abrirá la sexta parte de la serie sobre el desarrollo de la librería para la creación de las interfaces gráficas. En los capítulos de la sexta parte vamos a crear las clases para la creación de los controles tales como: “Casillas de verificación”, “Campos de edición” y sus varios tipos combinados.

Más abajo puede descargar el material de la quinta parte de la serie para poder probar cómo funciona todo eso. Si le surgen algunas preguntas sobre el uso del material de estos archivos, puede dirigirse a la descripción detallada del proceso de desarrollo de la librería en uno de los artículos listados más abajo, o bien hacer su pregunta en los comentarios para el artículo.





Lista de artículos (capítulos) de la quinta parte: