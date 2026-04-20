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Упрощение работы с базами данных в MQL5 (Часть 1): Введение в базы данных и SQL

Упрощение работы с базами данных в MQL5 (Часть 1): Введение в базы данных и SQL

MetaTrader 5Примеры |
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joaopedrodev
joaopedrodev

Введение

Когда мы говорим об MQL5, большинство разговоров вертится вокруг индикаторов, советников, торговых стратегий и бэктестов. Но в какой-то момент каждый трейдер или разработчик, который серьезно работает с автоматизацией, понимает, что сохранение данных имеет решающее значение. И вот тут-то на помощь приходят базы данных. Вы, возможно, даже подумаете: «Но я уже сохраняю результаты в CSV или TXT файлах, зачем усложнять себе жизнь с помощью базы данных?» Ответ кроется в организации, эффективности и надежности, которые обеспечивает база данных, особенно при работе с большими объемами информации или сложными операциями.

В контексте MQL5 разговоры о базах данных на первый взгляд могут показаться преувеличением. Ведь этот язык сильно ориентирован на торговлю, индикаторы и роботов для автоматического исполнения. Но когда начинаешь работать со стратегиями, которые включают в себя большие объемы данных, сложные бэктесты или подробные записи об ордерах, простота стандартных файлов быстро оказывается недостаточной. Именно здесь понимание того, как создавать базу данных, получать доступ к ней и работать с ней, становится инструментом, способным преобразовать ваш торговый процесс.

Трейдер, начинающий изучать базы данных на MQL5, найдет десятки встроенных функций и отдельных примеров. Достаточно сохранять записи и запрашивать их, но вскоре возникает вопрос: *как организовать все это удобным для повторного использования способом в реальных проектах?* В этой серии статей мы выходим за рамки документации. Мы начнём с основных функций SQLite и шаг за шагом перейдём к созданию **мини-ORM на языке MQL5 (TickORM)**. Идея заключается в преобразовании прямых вызовов в хорошо продуманные слои, вдохновленные Java-технологиями JDBC и JPA, но адаптированные к экосистеме MetaTrader.

В этой статье я демонстрирую основы работы с базами данных на языках MQL5 и SQL. Это открывает путь для последующих статей, в которых эти функции будут инкапсулированы в классы, интерфейсы и, наконец, ORM.


Что такое база данных и чем она полезна?

Технически база данных - это организованный способ структурирования информации, позволяющий хранить сохраненные данные, запрашивать их и управлять ими. Она гарантирует целостность, создает взаимосвязи между различными наборами информации и обеспечивает скорость выполнения операций.

Практическая разница между сохранением данных в файлах и использованием базы данных заключается в ее организации и простоте доступа. В простых файлах, таких как CSV или TXT, для каждого чтения или изменения требуется просмотреть все содержимое, манипулировать строками, устранять ошибки форматирования и надеяться, что файл не будет поврежден. В базе данных эти операции абстрагированы: можно выполнять поиск конкретных записей, обновлять сразу несколько значений и обеспечивать выполнение полных транзакций без потери данных.

Но как эта организация устроена внутри? Представьте себе базовую структуру базы данных в виде электронной таблицы, вот пример:

  • Каждая таблица в базе данных эквивалентна вкладке в электронной таблице, посвященной определенному набору информации (например, Trades).
  • Внутри каждой таблицы у нас есть столбцы, как в электронной таблице, которые представляют атрибуты каждого элемента (например, идентификатор, символ, цена и т.д.).
  • И каждая строка в таблице соответствует одной записи, то есть конкретной сделке или исполненному ордеру.

Эта простая архитектура с таблицами, столбцами и строками является основой для быстрых, хорошо структурированных запросов. Это похоже на то, как если бы у вас было бесконечное количество организованных и взаимосвязанных электронных таблиц, но с тем преимуществом, что вы можете сопоставлять данные, применять расширенные фильтры и работать с большими объемами информации без головной боли.

Именно отсюда проистекает мотивация к созданию нашего собственного ORM на MQL5. Идея проста: вместо того, чтобы каждый раз вручную писать SQL-запросы для работы с таблицей (создание записей, получение результатов, обновление значений), мы создадим слой, который будет рассматривать таблицы как сущности, а столбцы — как атрибуты класса. Это станет ядром проекта, который мы будем разрабатывать на протяжении всей серии, и послужит основой для более надежных и масштабируемых торговых систем. Названием ORM будет TickORM .

Вкратце, базы данных являются основой для создания надежных и гибких решений, а наш ORM станет связующим звеном между этой основой и кодом на языке MQL5.

Чтобы упростить ваше тестирование, весь пример кода прилагается в конце. Таким образом, вы можете ссылаться на него, копировать и адаптировать по мере необходимости, не собирая фрагменты вручную заново.

Примечание: С этого момента некоторые примеры кода будут выводить записи лога на консоль. Для этого я использую свою библиотеку Logify, разработанную специально для упрощения трассировки и отладки в MQL5. Если вы хотите узнать больше о том, как она работает, или проследить за её пошаговой реализацией, я написал целую серию статей, объясняющих её разработку.


Нативные функции SQL и MQL5

Работа с базами данных не требует многого. К счастью, этот язык предлагает набор нативных функций, позволяющих создавать, обращаться к данным и манипулировать ими непосредственно в рамках языка. Эти функции служат связующим звеном между вашим кодом и базой данных.

Связь с SQL прямая: эти функции выступают в качестве уровня выполнения запросов. Иными словами, вы пишете SQL-команды в MQL5, а нативные функции обрабатывают подготовку, выполнение и чтение результатов. Это означает, что даже без использования внешних библиотек вы можете выполнять сложные операции, такие как SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE и даже создавать таблицы.

Это отправная точка для понимания каждой функции и ее возможностей, прежде чем переходить к практической реализации. Для получения полной информации обо всех доступных функциях я перечислю все нативные функции базы данных, поскольку мы рассмотрим использование каждой из них:

  • DatabaseOpen(string filename, uint flags): Открывает или создает базу данных в указанном файле.
  • DatabaseClose(int database): Закрывает базу данных
  • DatabaseImport(int database,const string table,const string filename,uint flags,const string separator,ulong skip_rows,const string skip_comments): Импортирует данные из файла в таблицу.
  • DatabaseExport(int database,const string table_or_sql,const string filename,uint flags,const string separator): Экспортирует таблицу или результат выполнения SQL-запроса в CSV-файл.
  • DatabasePrint(int database,const string table_or_sql,uint flags): Отображает таблицу или результат выполнения SQL-запроса в журнале эксперта
  • DatabaseTableExists(int database,string table): Проверяет наличие таблицы в базе данных.
  • DatabaseExecute(int database, string sql): Выполняет запрос к указанной базе данных
  • DatabasePrepare(int database, string sql): Создает идентификатор для запроса, который затем может быть выполнен с помощью DatabaseRead()
  • DatabaseReset(int request): Сбрасывает запрос, например, после вызова DatabasePrepare()
  • DatabaseBind(int request,int index,T value): Устанавливает значение параметра в запросе
  • DatabaseRead(int request): Переходит к следующей записи в результате запроса
  • DatabaseFinalize(int request): Удаляет запрос, созданный в функции DatabasePrepare()
  • DatabaseTransactionBegin(int database): Начинает транзакцию
  • DatabaseTransactionCommit(int database): Подтверждает транзакцию
  • DatabaseTransactionRollback(int database): Откатывает транзакцию
  • DatabaseColumnsCount(int request): Получает количество полей в запросе
  • DatabaseColumnName(int request,int column,string& name): Получает имя поля по индексу
  • DatabaseColumnType(int request,int column): Получает тип поля по индексу
  • DatabaseColumnSize(int request,int column): Получает размер поля в байтах
  • DatabaseColumnText(int request,int column,string& value): Получает строковое значение поля из текущей записи
  • DatabaseColumnInteger(int request,int column,int& value): Получает значение типа int из текущей записи
  • DatabaseColumnLong(int request,int column,long& value): Получает значение типа long из текущей записи
  • DatabaseColumnDouble(int request,int column,double& value): Получает значение типа double из текущей записи

Подробную информацию обо всех доступных функциях, параметрах и примерах можно найти в официальной документации MetaQuotes по адресу MQL5 Database Functions.


1. Открытие и закрытие баз данных

Начнём с основ, а именно с установления соединения с базой данных. Это делается с помощью функции DatabaseOpen, которая принимает имя файла базы данных и необязательные флаги, определяющие режим открытия, который может принимать следующие возможные значения:

Значение Описание
DATABASE_OPEN_READONLY
Только чтение
DATABASE_OPEN_READWRITE Открытие для чтения и записи
DATABASE_OPEN_CREATE При необходимости, создание файла на диске
DATABASE_OPEN_MEMORY Создание базы данных в ОЗУ
DATABASE_OPEN_COMMON Файл находится в общей папке всех терминалов. 
int OnInit()
  {
   //--- Open connection
   int handler = DatabaseOpen("database.sqlite",DATABASE_OPEN_CREATE|DATABASE_OPEN_READWRITE);
   if(handler == INVALID_HANDLE)
     {
      logs.Error("Failed to open database","TickORM");
      return(INIT_FAILED);
     }
   logs.Info("Open database","TickORM");
   
   //--- Here you would perform queries, inserts or updates
   
   //--- Close connection
   logs.Info("Closed database","TickORM");
   DatabaseClose(handler);
   
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

В первом параметре мы определяем название базы данных, в данном случае я использовал "database". В конце просто добавим расширение файла ".sqlite", поскольку это база данных, хранящаяся в файле. Но это не проблема. Способ получения данных и выполнения запросов соответствует стандарту SQL.

В этом примере DATABASE_OPEN_READWRITE разрешает чтение и запись, а DATABASE_OPEN_CREATE гарантирует создание файла, если он еще не существует. После завершения операций просто закройте соединение с DatabaseClose, чтобы освободить ресурсы.

При выполнении этого кода база данных автоматически создается в папке <MQL5/Files>, которую можно просмотреть в метаредакторе:


2. Создание таблицы

Первым шагом после подключения к базе данных является определение структуры, в которой будут храниться данные. В SQL это делается с помощью команды CREATE TABLE. В ней указывается название таблицы и поля, которые она должна содержать.

В MQL5 создание таблиц включает в себя две основные функции:

  • DatabaseTableExists(handler, table_name): проверяет, существует ли уже таблица в базе данных, и возвращает true или false.
  • DatabaseExecute(handler, sql): непосредственно выполняет SQL-инструкцию.

Наиболее распространенный алгоритм действий: проверить, существует ли таблица → если нет, создать таблицу. Вот практический пример:

//--- Create table
if(!DatabaseTableExists(handler,"trades"))
  {
   logs.Info("Creating user table...","TickORM");
   if(DatabaseExecute(handler,"CREATE TABLE trades (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,symbol TEXT, price FLOAT, takeprofit FLOAT, stoploss FLOAT, volume FLOAT);"))
     {
      logs.Info("'Trades' table created","TickORM");
     }
   else
     {
      logs.Error("Failed to create table",GetLastError(),"TickORM");
     }
  }

В этом фрагменте кода мы используем команду CREATE TABLE trades (...) для создания таблицы с именем trades, содержащей основную информацию о сделке: id (автоматически генерируемый уникальный идентификатор), инструмент, цена, тейк-профит, стоп-лосс и объем.

Если таблица уже существует, функция DatabaseTableExists предотвращает повторное выполнение команды. Всегда следуйте этому шаблону проверки наличия и создания таблиц по требованию.

На этом этапе структура базы данных выглядит так:

Метаредактор поддерживает просмотр этой базы данных, просто дважды щелкните по файлу просмотра таблиц, он автоматически изменит вкладку браузера:

  • Синяя стрелка указывает на таблицы базы данных
  • Желтый цвет указывает, где вы вводите SQL-команду (это можно сделать вручную или с помощью кода, примеры мы увидим на следующем шаге).
  • Фиолетовая стрелка показывает вкладку "Database" браузера, если вы хотите вернуться к просмотру файлов (с расширением .mqh или другие файлы исходного кода MQL5), просто вернитесь на вкладку "MQL5".


3. Вставка данных в таблицу

Следуя алгоритму, давайте вставим данные в таблицу, которую мы только что создали. В SQL мы используем команду INSERT INTO для добавления записей. Она следует этой структуре:

INSERT INTO table_name
(column1,column2,...)
VALUES
(value1,value2,...)

В значениях мы передаем данные в необработанном виде, если это строка, просто заключаем ее в одинарные кавычки ('example'). Мы используем ту же функцию DatabaseExecute и проверяем, что выполнение было успешным:

//--- Insert data
ResetLastError();
if(DatabaseExecute(handler,"INSERT INTO trades (symbol,price,takeprofit,stoploss,volume) VALUES ('EURUSD',1.16110,1.15490,1.16570,0.01);"))
  {
   logs.Info("Data saved to the trades table","TickORM");
  }
else
  {
   logs.Error("Failed to save data to the trade table",GetLastError(),"TickORM");
  }

Здесь мы добавляем запись в таблицу сделок, каждому столбцу присваивается значение:

  • id: Генерируется базой данных автоматически
  • инструмент: 'EURUSD'
  • цена: 1.16110
  • тейк-профит: 1.15490
  • стоп-лосс: 1.16570
  • объём: 0.01

Если представлять текущий этап, он выглядит следующим образом:


4. Считывание данных из таблицы

Сохранение данных в базе данных - это только половина работы, реальный потенциал открывается, когда мы можем запрашивать и извлекать эти данные структурированным способом. В MQL5 этот процесс протекает по четко определенной схеме:

  • Подготовка запроса с помощью DatabasePrepare, передавая команду SQL.
  • Чтение данных построчно с помощью DatabaseRead, прокручивая результаты.
  • Завершение выполнения запроса с помощью DatabaseFinalize, освобождая ресурсы памяти.

Простой пример:

//--- Data reading
int request = DatabasePrepare(handler,"SELECT * FROM trades;");

//--- Number of table columns that were read
int size_cols = DatabaseColumnsCount(request);

//--- While data is available for reading (reading each line)
while(DatabaseRead(request))
  {
   //--- Scan across all columns of the current line of reading
   for(int j=0;j<size_cols;j++)
     {
      string name = "";
      DatabaseColumnName(request,j,name);
      logs.Info(name,"TickORM");
     }
  }

//--- Reset query
DatabaseFinalize(request);

После выполнения в логе появляется следующее:

2025.08.21 10:14:51 [INFO]: Open database
2025.08.21 10:14:51 [INFO]: id
2025.08.21 10:14:51 [INFO]: symbol
2025.08.21 10:14:51 [INFO]: price
2025.08.21 10:14:51 [INFO]: takeprofit
2025.08.21 10:14:51 [INFO]: stoploss
2025.08.21 10:14:51 [INFO]: volume
2025.08.21 10:14:51 [INFO]: Closed database

Здесь запрос SELECT * FROM trades; извлекает все записи из таблицы "сделки". Каждый вызов DatabaseRead(request) перемещает курсор на следующую строку, а внутренний цикл проходит по всем столбцам, выводя только имена.

Если сравнить это с изображением, вид будет примерно следующим:

  • Внешний цикл (while(DatabaseRead(request)) проходит построчно (зеленые прямоугольники).
  • Внутренний цикл (for(int j=0;j<size_cols;j++) ) проходит столбец за столбцом в текущей строке (красные прямоугольники).

Вместе они позволяют перемещаться по базе данных от ячейки к ячейке, как если бы вы прокручивали электронную таблицу.

Переходя к чтению значений столбцов, следует отметить, что в предыдущем примере были перечислены только названия столбцов. Нам нужны сохраненные значения, поэтому мы используем определенные функции в соответствии с типом столбца:

  • DatabaseColumnType → позволяет нам динамически определять тип столбца.
  • DatabaseColumnText → тексты (например, символы или имена).
  • DatabaseColumnDouble → числа с плавающей запятой (например, цены).
  • DatabaseColumnLong или DatabaseColumnInteger → целочисленные значения (например, идентификаторы).

Полный пример:

//--- Data reading
int request = DatabasePrepare(handler,"SELECT * FROM trades;");

//--- Number of table columns that were read
int size_cols = DatabaseColumnsCount(request);

//--- While data is available for reading (reading each line)
while(DatabaseRead(request))
  {
   //--- Scan across all columns of the current line of reading
   for(int j=0;j<size_cols;j++)
     {
      string name = "";
      DatabaseColumnName(request,j,name);
      
      ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE type = DatabaseColumnType(request,j);
      if(type == DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT)
        {
         string data = "";
         DatabaseColumnText(request,j,data);
         logs.Info(name + " | "+data,"TickORM");
        }
      else if(type == DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT)
        {
         double data = 0;
         DatabaseColumnDouble(request,j,data);
         logs.Info(name + " | "+DoubleToString(data,5),"TickORM");
        }
      else if(type == DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER)
        {
         long id = 0;
         DatabaseColumnLong(request,j,id);
         logs.Info(name + " | "+IntegerToString(id),"TickORM");
        }
     }
  }

//--- Reset query
DatabaseFinalize(request);

После выполнения в логе появляется следующее:

2025.08.21 10:18:04 [INFO]: Open database
2025.08.21 10:18:04 [INFO]: id | 1
2025.08.21 10:18:04 [INFO]: symbol | EURUSD
2025.08.21 10:18:04 [INFO]: price | 1.16110
2025.08.21 10:18:04 [INFO]: takeprofit | 1.15490
2025.08.21 10:18:04 [INFO]: stoploss | 1.16570
2025.08.21 10:18:04 [INFO]: volume | 0.01000
2025.08.21 10:18:04 [INFO]: Closed database

В этом случае, помимо прокрутки строк и столбцов, мы также получаем доступ к содержимому каждой ячейки. Возвращаясь к аналогии с дидактическим образом:

  • Серый прямоугольник - это полная таблица (trades ).
  • Каждый зеленый прямоугольник - это строка, возвращаемая DatabaseRead .
  • Каждый красный прямоугольник представляет собой столбец, значением которого может быть текст (строка), десятичное число (double) или целое число (int).
  • При использовании DatabaseColumnType это выглядит так, как если бы мы спрашивали: "Какой тип данных находится внутри этого красного прямоугольника?".
  • Затем соответствующая функция (DatabaseColumnText , DatabaseColumnDouble , DatabaseColumnLong ) получает значение.


5. Обновление данных таблицы

В реальной жизни нам нередко приходится корректировать имеющуюся информацию. Именно здесь появляется команда UPDATE, которая позволяет изменять значения одного или нескольких столбцов в определенных строках таблицы.

В SQL базовая структура команды выглядит следующим образом:

UPDATE table_name
SET column1=value1, column2=value2, ...
WHERE condition;

В MQL5 обновление записей происходит с помощью функции DatabaseExecute, которая отправляет SQL-команду непосредственно в базу данных. Приведем пример:

//--- Update data
ResetLastError();
if(DatabaseExecute(handler,"UPDATE trades SET volume=0.1 WHERE id=1"))
  {
   logs.Info("Trades table data updated","TickORM");
  }
else
  {
   logs.Error("Failed to update trades table data",GetLastError(),"TickORM");
  }

Здесь мы имеем классический случай: мы указываем базе данных найти в таблице сделок запись с идентификатором, равным 1, и, найдя её, изменить значение столбца volume на 0,1.

Этот паттерн чрезвычайно полезен в трейдинге. Представьте, что вы сохранили сделку с начальным объемом 0,01 лота, но после корректировки стратегии вам нужно изменить его до 0,1. С помощью простой команды UPDATE информация надежно синхронизируется в базе данных без необходимости удаления и повторного создания записей.


6. Удаление данных из таблицы

Для удаления данных мы используем команду SQL DELETE, которая отвечает за удаление строк из таблицы. Общая форма команды выглядит следующим образом:

DELETE FROM table_name
WHERE condition;

Она следует тому же паттерну, мы используем функцию DatabaseExecute для отправки SQL-команды:

//--- Delete data
ResetLastError();
if(DatabaseExecute(handler,"DELETE FROM trades WHERE id=1"))
  {
   logs.Info("Deleted trades table data","TickORM");
  }
else
  {
   logs.Error("Failed to delete data to the trade table",GetLastError(),"TickORM");
  }

В этом примере мы просим базу данных удалить из таблицы сделок запись, поле идентификатора которой равно 1. Одноразовое, контролируемое и безопасное удаление.

Важная деталь: Как и в случае с UPDATE, использование WHERE важно для предотвращения случайного удаления всей таблицы целиком.

С помощью этой команды мы завершили основной цикл обработки данных: создание, вставка, обновление и удаление. Теперь у нас есть все основы для следующего шага.


7. Удаление таблицы

Если таблица больше не нужна, можно её удалить.

//--- Delete table
ResetLastError();
if(DatabaseExecute(handler,"DROP TABLE trades"))
  {
   logs.Info("Trades table deleted","TickORM");
  }
else
  {
   logs.Error("Failed to delete trades table",GetLastError(),"TickORM");
  }

Стоит подчеркнуть: удаление таблицы (DROP TABLE) необратимо. В отличие от команды DELETE FROM trades, которая удаляет только записи, но сохраняет структуру, команда DROP TABLE удаляет как таблицу, так и данные. Если вы выполните эту инструкцию, таблицу необходимо будет пересоздать, прежде чем она сможет принимать новые записи.


8. Транзакции и целостность данных

Теперь давайте перейдем к важному вопросу, а именно к целостности базы данных. В любом приложении, работающем с данными, целостность данных является критически важным моментом. Представьте себе ситуацию, когда нам нужно записать несколько записей. Если одна из этих вставок не удастся, а остальные уже выполнены, база данных может оказаться в несогласованном состоянии. Транзакции существуют для того, чтобы избежать эту проблему.

Транзакция — это блок SQL-операций, который следует рассматривать как атомарную единицу:

  • Либо все содержащиеся в нем операторы будут применены**(commit**),
  • Либо ни один не сохраняется**(rollback**).

В MQL5 у нас есть нативные функции, которые позволяют нам управлять этим процессом:

  • DatabaseTransactionBegin(handler) → Начинает транзакцию.
  • DatabaseTransactionCommit(handler) → Подтверждает и применяет изменения.
  • DatabaseTransactionRollback(handler) → Отменяет все изменения с момента начала транзакции.

В приведенном ниже примере показано, как их использовать:

//--- Insert with transaction
string sql="INSERT INTO trades (symbol,price,takeprofit,stoploss,volume) VALUES ('EURUSD',1.16110,1.15490,1.16570,0.01);";
DatabaseTransactionBegin(handler);
logs.Info("Inserting data, preparing transaction","TickORM");
if(!DatabaseExecute(handler,sql))
  {
   logs.Error("Transaction failed, reverting to previous state",GetLastError(),"TickORM");
   DatabaseTransactionRollback(handler);
  }
else
  {
   logs.Info("Transaction complete, changes saved","TickORM");
   DatabaseTransactionCommit(handler);
  }

В этом фрагменте:

  1. Начинаем транзакцию с помощью DatabaseTransactionBegin .
  2. Мы пытаемся выполнить вставку (DatabaseExecute ).
  3. Если что-то пойдет не так, мы используем DatabaseTransactionRollback, чтобы все отменить.
  4. В противном случае мы подтверждаем изменения с помощью DatabaseTransactionCommit.

Это полезно, поскольку гарантирует, что не останется неполных данных. Это обеспечивает больший контроль, вы можете сгруппировать несколько операций вместе и применять их только тогда, когда будете уверены, что все они сработали. И, следовательно, это повышает безопасность: в случае непредвиденных сбоев (сеть, сбой питания, ошибка выполнения) база данных возвращается в прежнее состояние без ущерба для данных.

Представьте, что вы записываете десять различных операций на разных таблицах. Если восьмая завершится неудачей, то без транзакции у вас будет зарегистрировано семь операций и три пропущенных, что приведет к несогласованному состоянию. С транзакцией же все, что вам нужно сделать, это выполнить откат, и база данных вернется в предыдущее состояние.


9. Импорт и экспорт данных

Помимо транзакций, еще одним уровнем безопасности и практичности является возможность импорта и экспорта данных. Это позволяет создавать периодические резервные копии базы данных, обеспечивая не только защиту от потери данных, но и мобильность и простоту восстановления. Для этого существуют функции DatabaseExport и DatabaseImport, позволяющие извлекать данные в формате CSV и, при необходимости, восстанавливать их обратно в базе данных.

В приведенном ниже примере показан экспорт таблицы сделок в файл с именем backup_trades.csv:

//--- Export table
ResetLastError();
long data = DatabaseExport(handler,"trades","backup_trades.csv",DATABASE_EXPORT_HEADER,";");
if(data > 0)
  {
   logs.Info("Backup of the 'trades' table created successfully","TickORM");
  }
else
  {
   logs.Error("Failed to create backup of table 'trades'",GetLastError(),"TickORM");
  }

Ниже указаны некоторые важные моменты:

  • Имя файла: относится к папке MQL5\\Files. Это означает, что при желании вы можете организовать резервные копии во вложенных папках.

  • Формат CSV: общепринятый, может быть открыт в Excel, Google Sheets, Python, R и т.д.

  • Флаги: в примере мы использовали DATABASE_EXPORT_HEADER, который включает имена столбцов в первой строке. Это облегчает задачу, когда кому-то позже потребуется интерпретировать данные.

    Значение Описание
    DATABASE_EXPORT_HEADER Отображает названия полей в первой строке
    DATABASE_EXPORT_INDEX Отображает номера рядов
    DATABASE_EXPORT_NO_BOM Не вставляет тег BOM в начало файла (BOM вставляется по умолчанию)
    DATABASE_EXPORT_CRLF Для переноса строк используется CRLF (по умолчанию — LF)
    DATABASE_EXPORT_APPEND Добавляет данные в конец существующего файла (по умолчанию файл перезаписывается). Если файла не существует, он будет создан.
    DATABASE_EXPORT_QUOTED_STRINGS Отображает строковые значения в двойных кавычках.
    DATABASE_EXPORT_COMMON_FOLDER CSV-файл будет создан в общей папке всех терминалов: \Terminal\Common\File.

  • Разделитель: мы используем ";", но это может быть "," , "\\t" и т. д., в зависимости от ваших предпочтений или системы, которая будет обрабатывать файл.

В возвращаемых данных указано, сколько записей было экспортировано. Если значение отрицательное, произошла ошибка, и функция GetLastError() укажет, какая именно.

Теперь представьте обратный случай: восстановление или загрузка данных в таблицу сделок:

//--- Import table
ResetLastError();
long data = DatabaseImport(handler,"trades","backup_trades.csv",DATABASE_IMPORT_HEADER|DATABASE_IMPORT_APPEND,";",0,NULL);
if(data > 0)
  {
   logs.Info("'trades' table imported successfully","TickORM");
  }
else
  {
   logs.Error("Failed to import 'trades' table",GetLastError(),"TickORM");
  }

Ниже указаны некоторые ценные подробности:

  • Комбинированные флаги: мы используем DATABASE_IMPORT_HEADER (система распознает первую строку как заголовок) и DATABASE_IMPORT_APPEND (импортированные данные будут добавлены к существующей таблице, без удаления уже имеющихся данных).

    Значение Описание
    DATABASE_IMPORT_HEADER Первая строка содержит названия полей таблицы.
    DATABASE_IMPORT_CRLF Перенос строки - CRLF (по умолчанию — LF)
    DATABASE_IMPORT_APPEND Добавляет данные в конец существующей таблицы
    DATABASE_IMPORT_QUOTED_STRINGS Строковые значения заключены в двойные кавычки
    DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER Файл находится в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\File.

  • Разделитель: должен совпадать с использованным при экспорте.

  • skip_rows: позволяет пропускать начальные строки (например, если вы хотите игнорировать комментарии или старые данные).

  • skip_comments: определяет символы, которые отмечают строки, подлежащие пропуску. Очень полезно при работе с CSV-файлами, аннотированными вручную.

В возвращаемых данных отображается количество импортированных записей.

С помощью функций DatabaseExport и DatabaseImport мы завершили базовый цикл работы с данными: импорт и экспорт. Теперь мы знаем, как создавать таблицы, вставлять данные, выполнять запросы, обновлять, удалять и даже сохранять внешние копии или восстанавливать информацию при необходимости.

Однако обратите внимание на одну деталь: каждая операция требует прямой работы с SQL и специфических вызовов нативных функций. Этот подход хорошо работает на небольших примерах, но по мере роста системы сложность возрастает, а вместе с ней и риск ошибок. Именно здесь неизбежно возникает следующий вопрос: действительно ли нам нужно всё фиксировать?

Именно здесь вступает в дело идея ORM. В следующем разделе мы разберемся, что это такое, почему это может радикально изменить способ взаимодействия с базами данных в MQL5 и как это вписывается в создаваемый нами путь.


Что такое ORM и зачем он нам нужен?

До сих пор мы изучали использование SQL непосредственно в MQL5, работая с таблицами и записями "на лету". Этот подход работает, но по мере роста системы увеличивается количество SQL, разбросанного по всему коду, а вместе с этим возникают проблемы с обслуживанием, повторением и риском ошибок. Вот тут-то и пригодится ORM (объектно-реляционное отображение).

ORM - это уровень, который устраняет разрыв между объектно-ориентированным миром и реляционным миром баз данных. Вместо того чтобы писать SQL вручную, мы описываем наши сущности как классы и позволяем ORM преобразовать их в команды SQL. Иными словами: вместо того, чтобы иметь дело с INSERT INTO trades (...) VALUES (...) , достаточно создать объект Trade и вызвать что-то вроде repository.save(trade).

К основным характеристикам ORM относятся:

  • Автоматическое отображение: преобразует классы и атрибуты в таблицы и столбцы.
  • Абстракция SQL: вы работаете с объектами и методами, а не со строками SQL.
  • Согласованность: уменьшает дублирование логики, поскольку общие операции, такие как сохранение, поиск или удаление, централизованы.
  • Портативность: в некоторых ORM одна и та же логика может работать в разных базах данных без изменения исходного кода.

В MQL5 эта идея приобретает еще больший смысл, поскольку написание SQL-запросов, встроенных в код, быстро превращается в кошмар. Представьте себе советник, содержащий десятки сущностей (сделки, ордера, логи, показатели эффективности). Каждая операция INSERT, SELECT или UPDATE, разбросанная по всему коду, означает больше точек отказа, больше трудностей в развитии логики и больше шансов на несогласованность.

"Проблема", которую решает ORM, заключается в следующем:

  • Позволяет избежать дублирования SQL в различных частях советника.
  • Упрощает обслуживание, поскольку изменения в структуре таблицы отражаются в одном месте (классе сущностей).
  • Позволяет писать более читаемый и естественный код, мысля с точки зрения объектов предметной области (например, Торговля, Пользователь, Ордер), а не таблиц и столбцов.
  • Это открывает простор для расширенных функций, таких как автоматическое создание таблиц, версионирование схемы и еще более простая интеграция с библиотеками ведения лога и аудита.

Вкратце: без ORM каждая операция представляет собой блок SQL в коде; с ORM SQL становится скрытой деталью, а вы сосредотачиваетесь на том, что действительно важно, - на логике торговли.


Наш ORM-проект в MQL5

Теперь, когда мы понимаем полезность ORM, необходимо визуализировать, как это отражается на экосистеме MQL5. В отличие от более традиционных языков в мире ORMS (Java, C#, Python), здесь у нас нет надежных фреймворков, готовых к использованию. Это означает, что нам придется создавать собственное решение, адаптированное к ограничениям и особенностям языка.

Цель этого проекта очевидна: создать уровень, который позволит разработчику работать с объектами вместо прямого SQL, но без потери простоты и производительности, необходимых в торговой среде.

Планируемые функциональные возможности включают в себя:

  • Сущности: Каждая таблица в базе данных будет представлена классом MQL5, содержащим метаданные, описывающие ее столбцы (тип, первичный ключ, является ли он автоинкрементным, является ли он null и т.д.). Таким образом, класс Trade будет напрямую отражать таблицу сделок, но будет обрабатываться как нативный объект.
  • Репозитории: Вместо того чтобы вручную писать команды INSERT, UPDATE или SELECT, для каждой сущности будет создан репозиторий, отвечающий за операции сохранения и восстановления данных. Например, TradeRepository централизует такие методы, как Save(trade), FindById(id) или Delete(trade). Таким образом, код советника становится чистым и свободным от разрозненных SQL-запросов.
  • Конструктор запросов: Для случаев, когда нам потребуются более сложные запросы (фильтрация, сортировка, объединения), будет предусмотрен конструктор запросов. Это позволит вам программно и безопасно создавать запросы, избегая ошибок конкатенации строк и уменьшая прямое взаимодействие с SQL.
  • Автоматическое создание таблиц: На основе метаданных сущности ORM сможет автоматически сгенерировать соответствующую таблицу. Прежде чем создавать таблицу, ORM проверит, не создана ли она ранее. Эта функциональность устраняет необходимость в написании SQL-скриптов вручную на начальном этапе проекта и гарантирует, что база данных будет соответствовать эволюции сущностей.
  • Интеграция с логами и аудит: Каждая операция, выполняемая ORM (вставка, обновление, удаление), может быть записана в логи с использованием уже разработанных на MQL5 библиотек. Это упрощает аудит происходящего в базе данных и помогает выявлять проблемы.
  • Расширяемость: Архитектура будет спроектирована таким образом, чтобы развиваться: сегодня мы начинаем с базовых операций CRUD, но ничто не мешает нам добавить поддержку миграции схем, связей между сущностями (одна со многим, многие со многими) или даже кэширования в памяти для оптимизации запросов.

Цель состоит не в том, чтобы воссоздать фреймворк Hibernate в MQL5, а в том, чтобы обеспечить минималистичный и эффективный уровень абстракции, отвечающий реальным потребностям тех, кто работает с алгоритмической торговлей и нуждается в структурированном сохранении данных.


Заключение и следующие шаги

Мы подошли к концу первой части этой серии, и картина начинает проясняться: базы данных в MQL5 - это не просто файлы для хранения информации, а мощные структуры, которые при надлежащем использовании позволяют записывать, запрашивать данные и работать с ними организованным и надежным способом. Мы увидели, как работает SQL на практике, от создания таблиц, вставки и чтения записей до работы со столбцами и типами данных с использованием нативных функций MQL5, таких как DatabaseOpen, DatabaseExecute, DatabasePrepare и DatabaseRead.

Что еще более важно, мы понимаем, что написание SQL вручную в каждом проекте быстро становится повторяющимся, подверженным ошибкам и сложным в обслуживании. Именно здесь появляется концепция ORM: уровень абстракции, который превращает таблицы в объекты, а SQL-запросы в простые методы, давая возможность работать с сущностями естественным образом, сохраняя при этом чистоту и централизованность кода.

В качестве следующих шагов в этой серии мы приступим к созданию этого уровня абстракции. Нашей целью будет создание минималистичного и эффективного ORM с классами сущностей, репозиториями, конструктором запросов и механизмом автоматического создания таблиц. Таким образом, такие операции, как сохранение, извлечение или удаление данных, больше не будут зависеть от SQL, разбросанного по всему коду, а от интуитивно понятных методов, которые непосредственно отражают домен торговли, который мы моделируем.

Осваивая эти инструменты, вы не только повышаете эффективность и безопасность работы с данными, но и создаете прочную основу для разработки сложных торговых систем, позволяющих проводить более углубленный анализ, надежные тесты на истории и подробные истории ордеров и стратегий.

На этом первый этап подходит к концу. Следующая часть серии будет практической: мы начнем с определения начальных классов ORM и реализации персистентности объектов, соединяя всю теорию, которую мы здесь рассмотрели, с функциональным кодом на MQL5.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/19285

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joaopedrodev
joaopedrodev

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hini
hini | 27 авг. 2025 в 13:33
Мне нравится читать ваши технические статьи!
joaopedrodev
joaopedrodev | 27 авг. 2025 в 14:03

В этой первой статье я показал лишь верхушку айсберга. TickORM идет гораздо дальше: идея заключается в том, чтобы полностью изменить способ работы с базами данных на MQL5. Цель - добиться чего-то прямолинейного, простого и мощного, когда открытие базы данных, создание хранилища и работа с сущностями будут так же естественны, как работа с массивами. К концу серии статей использование базы данных будет напоминать приведенный ниже пример, где вы сохраняете, ищете, обновляете и удаляете записи, не написав ни одного ручного запроса. Именно этот путь я прокладываю с помощью TickORM.

int OnInit(void)
  {
   IDatabaseManager *database = new CDatabaseManager();
   if(database.OpenDatabase("trades.sqlite"))
     {
      //--- Хранилище экземпляров
      AccountRepository repo(database);
      
      //--- Вставка
      Account acc;
      acc.number = 10;
      repo.save(acc);
      
      //--- Выберите все
      Account acc[];
      repo.findAll(acc);
      ArrayPrint(acc);
      
      //--- Выберите по идентификатору
      Account acc = repo.findById(1);
      Print(acc.id);
      Print(acc.number);
      
      //--- Обновление
      Account acc;
      acc.id = 1;
      acc.number = 10;
      repo.update(acc);
      
      //--- Удаление по идентификатору
      repo.deleteById(1);
     }
   
   database.CloseDatabase();
   delete database;
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
Jedidiah
Jedidiah | 10 сент. 2025 в 13:52
Правильная ORM для mql5 сейчас очень нужна. К счастью, у нас есть такие люди, как ты, создающие такие классные важные библиотеки, которые облегчают нам жизнь. Мне нравятся все проекты и статьи, над которыми вы работали до сих пор. Все они решили серьезную проблему, с которой я столкнулся, работая с mql5 для определенных задач.
Stanislav Korotky
Stanislav Korotky | 10 сент. 2025 в 19:11
joaopedrodev работы с базами данных на MQL5. Цель - добиться чего-то прямолинейного, простого и мощного, когда открытие базы данных, создание хранилища и работа с сущностями будут так же естественны, как работа с массивами. К концу серии статей использование базы данных будет напоминать приведенный ниже пример, где вы сохраняете, ищете, обновляете и удаляете записи, не написав ни одного ручного запроса. Именно этот путь я прокладываю с помощью TickORM.

К сведению: В книге представлена реализация ORM для MQL5.

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