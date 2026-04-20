Упрощение работы с базами данных в MQL5 (Часть 1): Введение в базы данных и SQL

Введение

Когда мы говорим об MQL5, большинство разговоров вертится вокруг индикаторов, советников, торговых стратегий и бэктестов. Но в какой-то момент каждый трейдер или разработчик, который серьезно работает с автоматизацией, понимает, что сохранение данных имеет решающее значение. И вот тут-то на помощь приходят базы данных. Вы, возможно, даже подумаете: «Но я уже сохраняю результаты в CSV или TXT файлах, зачем усложнять себе жизнь с помощью базы данных?» Ответ кроется в организации, эффективности и надежности, которые обеспечивает база данных, особенно при работе с большими объемами информации или сложными операциями.

В контексте MQL5 разговоры о базах данных на первый взгляд могут показаться преувеличением. Ведь этот язык сильно ориентирован на торговлю, индикаторы и роботов для автоматического исполнения. Но когда начинаешь работать со стратегиями, которые включают в себя большие объемы данных, сложные бэктесты или подробные записи об ордерах, простота стандартных файлов быстро оказывается недостаточной. Именно здесь понимание того, как создавать базу данных, получать доступ к ней и работать с ней, становится инструментом, способным преобразовать ваш торговый процесс.

Трейдер, начинающий изучать базы данных на MQL5, найдет десятки встроенных функций и отдельных примеров. Достаточно сохранять записи и запрашивать их, но вскоре возникает вопрос: *как организовать все это удобным для повторного использования способом в реальных проектах?* В этой серии статей мы выходим за рамки документации. Мы начнём с основных функций SQLite и шаг за шагом перейдём к созданию **мини-ORM на языке MQL5 (TickORM)**. Идея заключается в преобразовании прямых вызовов в хорошо продуманные слои, вдохновленные Java-технологиями JDBC и JPA, но адаптированные к экосистеме MetaTrader.

В этой статье я демонстрирую основы работы с базами данных на языках MQL5 и SQL. Это открывает путь для последующих статей, в которых эти функции будут инкапсулированы в классы, интерфейсы и, наконец, ORM.





Что такое база данных и чем она полезна?

Технически база данных - это организованный способ структурирования информации, позволяющий хранить сохраненные данные, запрашивать их и управлять ими. Она гарантирует целостность, создает взаимосвязи между различными наборами информации и обеспечивает скорость выполнения операций.

Практическая разница между сохранением данных в файлах и использованием базы данных заключается в ее организации и простоте доступа. В простых файлах, таких как CSV или TXT, для каждого чтения или изменения требуется просмотреть все содержимое, манипулировать строками, устранять ошибки форматирования и надеяться, что файл не будет поврежден. В базе данных эти операции абстрагированы: можно выполнять поиск конкретных записей, обновлять сразу несколько значений и обеспечивать выполнение полных транзакций без потери данных.

Но как эта организация устроена внутри? Представьте себе базовую структуру базы данных в виде электронной таблицы, вот пример:

Каждая таблица в базе данных эквивалентна вкладке в электронной таблице, посвященной определенному набору информации (например, Trades).

в базе данных эквивалентна вкладке в электронной таблице, посвященной определенному набору информации (например, Trades). Внутри каждой таблицы у нас есть столбцы , как в электронной таблице, которые представляют атрибуты каждого элемента (например, идентификатор, символ, цена и т.д.).

, как в электронной таблице, которые представляют атрибуты каждого элемента (например, идентификатор, символ, цена и т.д.). И каждая строка в таблице соответствует одной записи, то есть конкретной сделке или исполненному ордеру.

Эта простая архитектура с таблицами, столбцами и строками является основой для быстрых, хорошо структурированных запросов. Это похоже на то, как если бы у вас было бесконечное количество организованных и взаимосвязанных электронных таблиц, но с тем преимуществом, что вы можете сопоставлять данные, применять расширенные фильтры и работать с большими объемами информации без головной боли.

Именно отсюда проистекает мотивация к созданию нашего собственного ORM на MQL5. Идея проста: вместо того, чтобы каждый раз вручную писать SQL-запросы для работы с таблицей (создание записей, получение результатов, обновление значений), мы создадим слой, который будет рассматривать таблицы как сущности, а столбцы — как атрибуты класса. Это станет ядром проекта, который мы будем разрабатывать на протяжении всей серии, и послужит основой для более надежных и масштабируемых торговых систем. Названием ORM будет TickORM .

Вкратце, базы данных являются основой для создания надежных и гибких решений, а наш ORM станет связующим звеном между этой основой и кодом на языке MQL5.

Чтобы упростить ваше тестирование, весь пример кода прилагается в конце. Таким образом, вы можете ссылаться на него, копировать и адаптировать по мере необходимости, не собирая фрагменты вручную заново.





Нативные функции SQL и MQL5

Примечание: С этого момента некоторые примеры кода будут выводить записи лога на консоль. Для этого я использую свою библиотеку Logify , разработанную специально для упрощения трассировки и отладки в MQL5. Если вы хотите узнать больше о том, как она работает, или проследить за её пошаговой реализацией, я написал целую серию статей, объясняющих её разработку.

Работа с базами данных не требует многого. К счастью, этот язык предлагает набор нативных функций, позволяющих создавать, обращаться к данным и манипулировать ими непосредственно в рамках языка. Эти функции служат связующим звеном между вашим кодом и базой данных.

Связь с SQL прямая: эти функции выступают в качестве уровня выполнения запросов. Иными словами, вы пишете SQL-команды в MQL5, а нативные функции обрабатывают подготовку, выполнение и чтение результатов. Это означает, что даже без использования внешних библиотек вы можете выполнять сложные операции, такие как SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE и даже создавать таблицы.

Это отправная точка для понимания каждой функции и ее возможностей, прежде чем переходить к практической реализации. Для получения полной информации обо всех доступных функциях я перечислю все нативные функции базы данных, поскольку мы рассмотрим использование каждой из них:

DatabaseOpen(string filename, uint flags): Открывает или создает базу данных в указанном файле.

DatabaseClose(int database): Закрывает базу данных

DatabaseImport(int database,const string table,const string filename,uint flags,const string separator,ulong skip_rows,const string skip_comments): Импортирует данные из файла в таблицу.

DatabaseExport(int database,const string table_or_sql,const string filename,uint flags,const string separator): Экспортирует таблицу или результат выполнения SQL-запроса в CSV-файл.

DatabasePrint(int database,const string table_or_sql,uint flags): Отображает таблицу или результат выполнения SQL-запроса в журнале эксперта

DatabaseTableExists(int database,string table): Проверяет наличие таблицы в базе данных.

DatabaseExecute(int database, string sql): Выполняет запрос к указанной базе данных

DatabasePrepare(int database, string sql): Создает идентификатор для запроса, который затем может быть выполнен с помощью DatabaseRead()

DatabaseReset(int request): Сбрасывает запрос, например, после вызова DatabasePrepare()

DatabaseBind(int request,int index,T value): Устанавливает значение параметра в запросе

DatabaseRead(int request): Переходит к следующей записи в результате запроса

DatabaseFinalize(int request): Удаляет запрос, созданный в функции DatabasePrepare()

DatabaseTransactionBegin(int database): Начинает транзакцию

DatabaseTransactionCommit(int database): Подтверждает транзакцию

DatabaseTransactionRollback(int database): Откатывает транзакцию

DatabaseColumnsCount(int request): Получает количество полей в запросе

DatabaseColumnName(int request,int column,string& name): Получает имя поля по индексу

DatabaseColumnType(int request,int column): Получает тип поля по индексу

DatabaseColumnSize(int request,int column): Получает размер поля в байтах

DatabaseColumnText(int request,int column,string& value): Получает строковое значение поля из текущей записи

DatabaseColumnInteger(int request,int column,int& value): Получает значение типа int из текущей записи

DatabaseColumnLong(int request,int column,long& value): Получает значение типа long из текущей записи

DatabaseColumnDouble(int request,int column,double& value): Получает значение типа double из текущей записи

Подробную информацию обо всех доступных функциях, параметрах и примерах можно найти в официальной документации MetaQuotes по адресу MQL5 Database Functions.





1. Открытие и закрытие баз данных

Начнём с основ, а именно с установления соединения с базой данных. Это делается с помощью функции DatabaseOpen, которая принимает имя файла базы данных и необязательные флаги, определяющие режим открытия, который может принимать следующие возможные значения:

Значение Описание DATABASE_OPEN_READONLY

Только чтение DATABASE_OPEN_READWRITE Открытие для чтения и записи DATABASE_OPEN_CREATE При необходимости, создание файла на диске DATABASE_OPEN_MEMORY Создание базы данных в ОЗУ DATABASE_OPEN_COMMON Файл находится в общей папке всех терминалов.

int OnInit () { int handler = DatabaseOpen ( "database.sqlite" , DATABASE_OPEN_CREATE | DATABASE_OPEN_READWRITE ); if (handler == INVALID_HANDLE ) { logs.Error( "Failed to open database" , "TickORM" ); return ( INIT_FAILED ); } logs.Info( "Open database" , "TickORM" ); logs.Info( "Closed database" , "TickORM" ); DatabaseClose (handler); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В первом параметре мы определяем название базы данных, в данном случае я использовал "database". В конце просто добавим расширение файла ".sqlite", поскольку это база данных, хранящаяся в файле. Но это не проблема. Способ получения данных и выполнения запросов соответствует стандарту SQL.

В этом примере DATABASE_OPEN_READWRITE разрешает чтение и запись, а DATABASE_OPEN_CREATE гарантирует создание файла, если он еще не существует. После завершения операций просто закройте соединение с DatabaseClose, чтобы освободить ресурсы.

При выполнении этого кода база данных автоматически создается в папке <MQL5/Files>, которую можно просмотреть в метаредакторе:





2. Создание таблицы



Первым шагом после подключения к базе данных является определение структуры, в которой будут храниться данные. В SQL это делается с помощью команды CREATE TABLE. В ней указывается название таблицы и поля, которые она должна содержать.

В MQL5 создание таблиц включает в себя две основные функции:

DatabaseTableExists(handler, table_name) : проверяет, существует ли уже таблица в базе данных, и возвращает true или false.

: проверяет, существует ли уже таблица в базе данных, и возвращает true или false. DatabaseExecute(handler, sql): непосредственно выполняет SQL-инструкцию.

Наиболее распространенный алгоритм действий: проверить, существует ли таблица → если нет, создать таблицу. Вот практический пример:

if (! DatabaseTableExists (handler, "trades" )) { logs.Info( "Creating user table..." , "TickORM" ); if ( DatabaseExecute (handler, "CREATE TABLE trades (id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,symbol TEXT, price FLOAT, takeprofit FLOAT, stoploss FLOAT, volume FLOAT);" )) { logs.Info( "'Trades' table created" , "TickORM" ); } else { logs.Error( "Failed to create table" , GetLastError (), "TickORM" ); } }

В этом фрагменте кода мы используем команду CREATE TABLE trades (...) для создания таблицы с именем trades, содержащей основную информацию о сделке: id (автоматически генерируемый уникальный идентификатор), инструмент, цена, тейк-профит, стоп-лосс и объем.

Если таблица уже существует, функция DatabaseTableExists предотвращает повторное выполнение команды. Всегда следуйте этому шаблону проверки наличия и создания таблиц по требованию.

На этом этапе структура базы данных выглядит так:

Метаредактор поддерживает просмотр этой базы данных, просто дважды щелкните по файлу просмотра таблиц, он автоматически изменит вкладку браузера:

Синяя стрелка указывает на таблицы базы данных

Желтый цвет указывает, где вы вводите SQL-команду (это можно сделать вручную или с помощью кода, примеры мы увидим на следующем шаге).

Фиолетовая стрелка показывает вкладку "Database" браузера, если вы хотите вернуться к просмотру файлов (с расширением .mqh или другие файлы исходного кода MQL5), просто вернитесь на вкладку "MQL5".





3. Вставка данных в таблицу

Следуя алгоритму, давайте вставим данные в таблицу, которую мы только что создали. В SQL мы используем команду INSERT INTO для добавления записей. Она следует этой структуре:

INSERT INTO table_name (column1,column2,...) VALUES (value1,value2,...)

В значениях мы передаем данные в необработанном виде, если это строка, просто заключаем ее в одинарные кавычки ('example'). Мы используем ту же функцию DatabaseExecute и проверяем, что выполнение было успешным:

ResetLastError (); if ( DatabaseExecute (handler, "INSERT INTO trades (symbol,price,takeprofit,stoploss,volume) VALUES ('EURUSD',1.16110,1.15490,1.16570,0.01);" )) { logs.Info( "Data saved to the trades table" , "TickORM" ); } else { logs.Error( "Failed to save data to the trade table" , GetLastError (), "TickORM" ); }

Здесь мы добавляем запись в таблицу сделок, каждому столбцу присваивается значение:

id: Генерируется базой данных автоматически

Генерируется базой данных автоматически инструмент: 'EURUSD'

'EURUSD' цена : 1.16110

: 1.16110 тейк-профит: 1.15490

1.15490 стоп-лосс: 1.16570

1.16570 объём: 0.01

Если представлять текущий этап, он выглядит следующим образом:





4. Считывание данных из таблицы

Сохранение данных в базе данных - это только половина работы, реальный потенциал открывается, когда мы можем запрашивать и извлекать эти данные структурированным способом. В MQL5 этот процесс протекает по четко определенной схеме:

Подготовка запроса с помощью DatabasePrepare, передавая команду SQL.

с помощью DatabasePrepare, передавая команду SQL. Чтение данных построчно с помощью DatabaseRead, прокручивая результаты.

с помощью DatabaseRead, прокручивая результаты. Завершение выполнения запроса с помощью DatabaseFinalize, освобождая ресурсы памяти.

Простой пример:

int request = DatabasePrepare (handler, "SELECT * FROM trades;" ); int size_cols = DatabaseColumnsCount (request); while ( DatabaseRead (request)) { for ( int j= 0 ;j<size_cols;j++) { string name = "" ; DatabaseColumnName (request,j,name); logs.Info(name, "TickORM" ); } } DatabaseFinalize (request);

После выполнения в логе появляется следующее:

2025.08 .21 10 : 14 : 51 [INFO]: Open database 2025.08 .21 10 : 14 : 51 [INFO]: id 2025.08 .21 10 : 14 : 51 [INFO]: symbol 2025.08 .21 10 : 14 : 51 [INFO]: price 2025.08 .21 10 : 14 : 51 [INFO]: takeprofit 2025.08 .21 10 : 14 : 51 [INFO]: stoploss 2025.08 .21 10 : 14 : 51 [INFO]: volume 2025.08 .21 10 : 14 : 51 [INFO]: Closed database

Здесь запрос SELECT * FROM trades; извлекает все записи из таблицы "сделки". Каждый вызов DatabaseRead(request) перемещает курсор на следующую строку, а внутренний цикл проходит по всем столбцам, выводя только имена.

Если сравнить это с изображением, вид будет примерно следующим:

Внешний цикл (while(DatabaseRead(request)) проходит построчно (зеленые прямоугольники).

(зеленые прямоугольники). Внутренний цикл (for(int j=0;j<size_cols;j++) ) проходит столбец за столбцом в текущей строке (красные прямоугольники).

Вместе они позволяют перемещаться по базе данных от ячейки к ячейке, как если бы вы прокручивали электронную таблицу.

Переходя к чтению значений столбцов, следует отметить, что в предыдущем примере были перечислены только названия столбцов. Нам нужны сохраненные значения, поэтому мы используем определенные функции в соответствии с типом столбца:

DatabaseColumnType → позволяет нам динамически определять тип столбца.

DatabaseColumnText → тексты (например, символы или имена).

DatabaseColumnDouble → числа с плавающей запятой (например, цены).

DatabaseColumnLong или DatabaseColumnInteger → целочисленные значения (например, идентификаторы).

Полный пример:

int request = DatabasePrepare (handler, "SELECT * FROM trades;" ); int size_cols = DatabaseColumnsCount (request); while ( DatabaseRead (request)) { for ( int j= 0 ;j<size_cols;j++) { string name = "" ; DatabaseColumnName (request,j,name); ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE type = DatabaseColumnType (request,j); if (type == DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT ) { string data = "" ; DatabaseColumnText (request,j,data); logs.Info(name + " | " +data, "TickORM" ); } else if (type == DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT ) { double data = 0 ; DatabaseColumnDouble (request,j,data); logs.Info(name + " | " + DoubleToString (data, 5 ), "TickORM" ); } else if (type == DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER ) { long id = 0 ; DatabaseColumnLong (request,j,id); logs.Info(name + " | " + IntegerToString (id), "TickORM" ); } } } DatabaseFinalize (request);

После выполнения в логе появляется следующее:

2025.08 .21 10 : 18 : 04 [INFO]: Open database 2025.08 .21 10 : 18 : 04 [INFO]: id | 1 2025.08 .21 10 : 18 : 04 [INFO]: symbol | EURUSD 2025.08 .21 10 : 18 : 04 [INFO]: price | 1.16110 2025.08 .21 10 : 18 : 04 [INFO]: takeprofit | 1.15490 2025.08 .21 10 : 18 : 04 [INFO]: stoploss | 1.16570 2025.08 .21 10 : 18 : 04 [INFO]: volume | 0.01000 2025.08 .21 10 : 18 : 04 [INFO]: Closed database

В этом случае, помимо прокрутки строк и столбцов, мы также получаем доступ к содержимому каждой ячейки. Возвращаясь к аналогии с дидактическим образом:

Серый прямоугольник - это полная таблица (trades ).

- это полная таблица (trades ). Каждый зеленый прямоугольник - это строка, возвращаемая DatabaseRead .

- это строка, возвращаемая DatabaseRead . Каждый красный прямоугольник представляет собой столбец, значением которого может быть текст (строка), десятичное число (double) или целое число (int).

представляет собой столбец, значением которого может быть текст (строка), десятичное число (double) или целое число (int). При использовании DatabaseColumnType это выглядит так, как если бы мы спрашивали: "Какой тип данных находится внутри этого красного прямоугольника?".

Затем соответствующая функция (DatabaseColumnText , DatabaseColumnDouble , DatabaseColumnLong ) получает значение.





5. Обновление данных таблицы

В реальной жизни нам нередко приходится корректировать имеющуюся информацию. Именно здесь появляется команда UPDATE, которая позволяет изменять значения одного или нескольких столбцов в определенных строках таблицы.

В SQL базовая структура команды выглядит следующим образом:

UPDATE table_name SET column1=value1, column2=value2, ... WHERE condition;

В MQL5 обновление записей происходит с помощью функции DatabaseExecute, которая отправляет SQL-команду непосредственно в базу данных. Приведем пример:

ResetLastError (); if ( DatabaseExecute (handler, "UPDATE trades SET volume=0.1 WHERE id=1" )) { logs.Info( "Trades table data updated" , "TickORM" ); } else { logs.Error( "Failed to update trades table data" , GetLastError (), "TickORM" ); }

Здесь мы имеем классический случай: мы указываем базе данных найти в таблице сделок запись с идентификатором, равным 1, и, найдя её, изменить значение столбца volume на 0,1.

Этот паттерн чрезвычайно полезен в трейдинге. Представьте, что вы сохранили сделку с начальным объемом 0,01 лота, но после корректировки стратегии вам нужно изменить его до 0,1. С помощью простой команды UPDATE информация надежно синхронизируется в базе данных без необходимости удаления и повторного создания записей.





6. Удаление данных из таблицы

Для удаления данных мы используем команду SQL DELETE, которая отвечает за удаление строк из таблицы. Общая форма команды выглядит следующим образом:

DELETE FROM table_name WHERE condition;

Она следует тому же паттерну, мы используем функцию DatabaseExecute для отправки SQL-команды:

ResetLastError (); if ( DatabaseExecute (handler, "DELETE FROM trades WHERE id=1" )) { logs.Info( "Deleted trades table data" , "TickORM" ); } else { logs.Error( "Failed to delete data to the trade table" , GetLastError (), "TickORM" ); }

В этом примере мы просим базу данных удалить из таблицы сделок запись, поле идентификатора которой равно 1. Одноразовое, контролируемое и безопасное удаление.

: Как и в случае с UPDATE, использование WHERE важно для предотвращения случайного удаления всей таблицы целиком.

С помощью этой команды мы завершили основной цикл обработки данных: создание, вставка, обновление и удаление. Теперь у нас есть все основы для следующего шага.





7. Удаление таблицы

Если таблица больше не нужна, можно её удалить.

ResetLastError (); if ( DatabaseExecute (handler, "DROP TABLE trades" )) { logs.Info( "Trades table deleted" , "TickORM" ); } else { logs.Error( "Failed to delete trades table" , GetLastError (), "TickORM" ); }

Стоит подчеркнуть: удаление таблицы (DROP TABLE) необратимо. В отличие от команды DELETE FROM trades, которая удаляет только записи, но сохраняет структуру, команда DROP TABLE удаляет как таблицу, так и данные. Если вы выполните эту инструкцию, таблицу необходимо будет пересоздать, прежде чем она сможет принимать новые записи.





8. Транзакции и целостность данных

Теперь давайте перейдем к важному вопросу, а именно к целостности базы данных. В любом приложении, работающем с данными, целостность данных является критически важным моментом. Представьте себе ситуацию, когда нам нужно записать несколько записей. Если одна из этих вставок не удастся, а остальные уже выполнены, база данных может оказаться в несогласованном состоянии. Транзакции существуют для того, чтобы избежать эту проблему.

Транзакция — это блок SQL-операций, который следует рассматривать как атомарную единицу:

Либо все содержащиеся в нем операторы будут применены**(commit**),

Либо ни один не сохраняется**(rollback**).

В MQL5 у нас есть нативные функции, которые позволяют нам управлять этим процессом:

DatabaseTransactionBegin(handler) → Начинает транзакцию.

→ Начинает транзакцию. DatabaseTransactionCommit(handler) → Подтверждает и применяет изменения.

DatabaseTransactionRollback(handler) → Отменяет все изменения с момента начала транзакции.

В приведенном ниже примере показано, как их использовать:

string sql= "INSERT INTO trades (symbol,price,takeprofit,stoploss,volume) VALUES ('EURUSD',1.16110,1.15490,1.16570,0.01);" ; DatabaseTransactionBegin (handler); logs.Info( "Inserting data, preparing transaction" , "TickORM" ); if (! DatabaseExecute (handler,sql)) { logs.Error( "Transaction failed, reverting to previous state" , GetLastError (), "TickORM" ); DatabaseTransactionRollback (handler); } else { logs.Info( "Transaction complete, changes saved" , "TickORM" ); DatabaseTransactionCommit (handler); }

В этом фрагменте:

Начинаем транзакцию с помощью DatabaseTransactionBegin . Мы пытаемся выполнить вставку (DatabaseExecute ). Если что-то пойдет не так, мы используем DatabaseTransactionRollback, чтобы все отменить. В противном случае мы подтверждаем изменения с помощью DatabaseTransactionCommit.

Это полезно, поскольку гарантирует, что не останется неполных данных. Это обеспечивает больший контроль, вы можете сгруппировать несколько операций вместе и применять их только тогда, когда будете уверены, что все они сработали. И, следовательно, это повышает безопасность: в случае непредвиденных сбоев (сеть, сбой питания, ошибка выполнения) база данных возвращается в прежнее состояние без ущерба для данных.

Представьте, что вы записываете десять различных операций на разных таблицах. Если восьмая завершится неудачей, то без транзакции у вас будет зарегистрировано семь операций и три пропущенных, что приведет к несогласованному состоянию. С транзакцией же все, что вам нужно сделать, это выполнить откат, и база данных вернется в предыдущее состояние.





9. Импорт и экспорт данных

Помимо транзакций, еще одним уровнем безопасности и практичности является возможность импорта и экспорта данных. Это позволяет создавать периодические резервные копии базы данных, обеспечивая не только защиту от потери данных, но и мобильность и простоту восстановления. Для этого существуют функции DatabaseExport и DatabaseImport, позволяющие извлекать данные в формате CSV и, при необходимости, восстанавливать их обратно в базе данных.

В приведенном ниже примере показан экспорт таблицы сделок в файл с именем backup_trades.csv:

ResetLastError (); long data = DatabaseExport (handler, "trades" , "backup_trades.csv" ,DATABASE_EXPORT_HEADER, ";" ); if (data > 0 ) { logs.Info( "Backup of the 'trades' table created successfully" , "TickORM" ); } else { logs.Error( "Failed to create backup of table 'trades'" , GetLastError (), "TickORM" ); }

Ниже указаны некоторые важные моменты:

Имя файла: относится к папке MQL5\\Files. Это означает, что при желании вы можете организовать резервные копии во вложенных папках.

Формат CSV: общепринятый, может быть открыт в Excel, Google Sheets, Python, R и т.д.

Флаги: в примере мы использовали DATABASE_EXPORT_HEADER, который включает имена столбцов в первой строке. Это облегчает задачу, когда кому-то позже потребуется интерпретировать данные. Значение Описание DATABASE_EXPORT_HEADER Отображает названия полей в первой строке DATABASE_EXPORT_INDEX Отображает номера рядов DATABASE_EXPORT_NO_BOM Не вставляет тег BOM в начало файла (BOM вставляется по умолчанию) DATABASE_EXPORT_CRLF Для переноса строк используется CRLF (по умолчанию — LF) DATABASE_EXPORT_APPEND Добавляет данные в конец существующего файла (по умолчанию файл перезаписывается). Если файла не существует, он будет создан. DATABASE_EXPORT_QUOTED_STRINGS Отображает строковые значения в двойных кавычках. DATABASE_EXPORT_COMMON_FOLDER CSV-файл будет создан в общей папке всех терминалов: \Terminal\Common\File.

Разделитель: мы используем ";", но это может быть "," , "\\t" и т. д., в зависимости от ваших предпочтений или системы, которая будет обрабатывать файл.

В возвращаемых данных указано, сколько записей было экспортировано. Если значение отрицательное, произошла ошибка, и функция GetLastError() укажет, какая именно.

Теперь представьте обратный случай: восстановление или загрузка данных в таблицу сделок:

ResetLastError (); long data = DatabaseImport (handler, "trades" , "backup_trades.csv" ,DATABASE_IMPORT_HEADER|DATABASE_IMPORT_APPEND, ";" , 0 , NULL ); if (data > 0 ) { logs.Info( "'trades' table imported successfully" , "TickORM" ); } else { logs.Error( "Failed to import 'trades' table" , GetLastError (), "TickORM" ); }

Ниже указаны некоторые ценные подробности:

Комбинированные флаги: мы используем DATABASE_IMPORT_HEADER (система распознает первую строку как заголовок) и DATABASE_IMPORT_APPEND (импортированные данные будут добавлены к существующей таблице, без удаления уже имеющихся данных). Значение Описание DATABASE_IMPORT_HEADER Первая строка содержит названия полей таблицы. DATABASE_IMPORT_CRLF Перенос строки - CRLF (по умолчанию — LF) DATABASE_IMPORT_APPEND Добавляет данные в конец существующей таблицы DATABASE_IMPORT_QUOTED_STRINGS Строковые значения заключены в двойные кавычки DATABASE_IMPORT_COMMON_FOLDER Файл находится в общей папке всех клиентских терминалов \Terminal\Common\File.

Разделитель: должен совпадать с использованным при экспорте.

skip_rows: позволяет пропускать начальные строки (например, если вы хотите игнорировать комментарии или старые данные).

skip_comments: определяет символы, которые отмечают строки, подлежащие пропуску. Очень полезно при работе с CSV-файлами, аннотированными вручную.

В возвращаемых данных отображается количество импортированных записей.

С помощью функций DatabaseExport и DatabaseImport мы завершили базовый цикл работы с данными: импорт и экспорт. Теперь мы знаем, как создавать таблицы, вставлять данные, выполнять запросы, обновлять, удалять и даже сохранять внешние копии или восстанавливать информацию при необходимости.

Однако обратите внимание на одну деталь: каждая операция требует прямой работы с SQL и специфических вызовов нативных функций. Этот подход хорошо работает на небольших примерах, но по мере роста системы сложность возрастает, а вместе с ней и риск ошибок. Именно здесь неизбежно возникает следующий вопрос: действительно ли нам нужно всё фиксировать?

Именно здесь вступает в дело идея ORM. В следующем разделе мы разберемся, что это такое, почему это может радикально изменить способ взаимодействия с базами данных в MQL5 и как это вписывается в создаваемый нами путь.





Что такое ORM и зачем он нам нужен?

До сих пор мы изучали использование SQL непосредственно в MQL5, работая с таблицами и записями "на лету". Этот подход работает, но по мере роста системы увеличивается количество SQL, разбросанного по всему коду, а вместе с этим возникают проблемы с обслуживанием, повторением и риском ошибок. Вот тут-то и пригодится ORM (объектно-реляционное отображение).

ORM - это уровень, который устраняет разрыв между объектно-ориентированным миром и реляционным миром баз данных. Вместо того чтобы писать SQL вручную, мы описываем наши сущности как классы и позволяем ORM преобразовать их в команды SQL. Иными словами: вместо того, чтобы иметь дело с INSERT INTO trades (...) VALUES (...) , достаточно создать объект Trade и вызвать что-то вроде repository.save(trade).

К основным характеристикам ORM относятся:

Автоматическое отображение: преобразует классы и атрибуты в таблицы и столбцы.

Абстракция SQL: вы работаете с объектами и методами, а не со строками SQL.

Согласованность: уменьшает дублирование логики, поскольку общие операции, такие как сохранение, поиск или удаление, централизованы.

Портативность: в некоторых ORM одна и та же логика может работать в разных базах данных без изменения исходного кода.

В MQL5 эта идея приобретает еще больший смысл, поскольку написание SQL-запросов, встроенных в код, быстро превращается в кошмар. Представьте себе советник, содержащий десятки сущностей (сделки, ордера, логи, показатели эффективности). Каждая операция INSERT, SELECT или UPDATE, разбросанная по всему коду, означает больше точек отказа, больше трудностей в развитии логики и больше шансов на несогласованность.

"Проблема", которую решает ORM, заключается в следующем:

Позволяет избежать дублирования SQL в различных частях советника.

Упрощает обслуживание, поскольку изменения в структуре таблицы отражаются в одном месте (классе сущностей).

Позволяет писать более читаемый и естественный код, мысля с точки зрения объектов предметной области (например, Торговля, Пользователь, Ордер), а не таблиц и столбцов.

Это открывает простор для расширенных функций, таких как автоматическое создание таблиц, версионирование схемы и еще более простая интеграция с библиотеками ведения лога и аудита.

Вкратце: без ORM каждая операция представляет собой блок SQL в коде; с ORM SQL становится скрытой деталью, а вы сосредотачиваетесь на том, что действительно важно, - на логике торговли.





Наш ORM-проект в MQL5

Теперь, когда мы понимаем полезность ORM, необходимо визуализировать, как это отражается на экосистеме MQL5. В отличие от более традиционных языков в мире ORMS (Java, C#, Python), здесь у нас нет надежных фреймворков, готовых к использованию. Это означает, что нам придется создавать собственное решение, адаптированное к ограничениям и особенностям языка.

Цель этого проекта очевидна: создать уровень, который позволит разработчику работать с объектами вместо прямого SQL, но без потери простоты и производительности, необходимых в торговой среде.

Планируемые функциональные возможности включают в себя:

Сущности: Каждая таблица в базе данных будет представлена классом MQL5, содержащим метаданные, описывающие ее столбцы (тип, первичный ключ, является ли он автоинкрементным, является ли он null и т.д.). Таким образом, класс Trade будет напрямую отражать таблицу сделок, но будет обрабатываться как нативный объект.

Каждая таблица в базе данных будет представлена классом MQL5, содержащим метаданные, описывающие ее столбцы (тип, первичный ключ, является ли он автоинкрементным, является ли он null и т.д.). Таким образом, класс Trade будет напрямую отражать таблицу сделок, но будет обрабатываться как нативный объект. Репозитории: Вместо того чтобы вручную писать команды INSERT, UPDATE или SELECT, для каждой сущности будет создан репозиторий, отвечающий за операции сохранения и восстановления данных. Например, TradeRepository централизует такие методы, как Save(trade), FindById(id) или Delete(trade). Таким образом, код советника становится чистым и свободным от разрозненных SQL-запросов.

Вместо того чтобы вручную писать команды INSERT, UPDATE или SELECT, для каждой сущности будет создан репозиторий, отвечающий за операции сохранения и восстановления данных. Например, TradeRepository централизует такие методы, как Save(trade), FindById(id) или Delete(trade). Таким образом, код советника становится чистым и свободным от разрозненных SQL-запросов. Конструктор запросов: Для случаев, когда нам потребуются более сложные запросы (фильтрация, сортировка, объединения), будет предусмотрен конструктор запросов. Это позволит вам программно и безопасно создавать запросы, избегая ошибок конкатенации строк и уменьшая прямое взаимодействие с SQL.

Для случаев, когда нам потребуются более сложные запросы (фильтрация, сортировка, объединения), будет предусмотрен конструктор запросов. Это позволит вам программно и безопасно создавать запросы, избегая ошибок конкатенации строк и уменьшая прямое взаимодействие с SQL. Автоматическое создание таблиц: На основе метаданных сущности ORM сможет автоматически сгенерировать соответствующую таблицу. Прежде чем создавать таблицу, ORM проверит, не создана ли она ранее. Эта функциональность устраняет необходимость в написании SQL-скриптов вручную на начальном этапе проекта и гарантирует, что база данных будет соответствовать эволюции сущностей.

На основе метаданных сущности ORM сможет автоматически сгенерировать соответствующую таблицу. Прежде чем создавать таблицу, ORM проверит, не создана ли она ранее. Эта функциональность устраняет необходимость в написании SQL-скриптов вручную на начальном этапе проекта и гарантирует, что база данных будет соответствовать эволюции сущностей. Интеграция с логами и аудит: Каждая операция, выполняемая ORM (вставка, обновление, удаление), может быть записана в логи с использованием уже разработанных на MQL5 библиотек. Это упрощает аудит происходящего в базе данных и помогает выявлять проблемы.

Каждая операция, выполняемая ORM (вставка, обновление, удаление), может быть записана в логи с использованием уже разработанных на MQL5 библиотек. Это упрощает аудит происходящего в базе данных и помогает выявлять проблемы. Расширяемость: Архитектура будет спроектирована таким образом, чтобы развиваться: сегодня мы начинаем с базовых операций CRUD, но ничто не мешает нам добавить поддержку миграции схем, связей между сущностями (одна со многим, многие со многими) или даже кэширования в памяти для оптимизации запросов.

Цель состоит не в том, чтобы воссоздать фреймворк Hibernate в MQL5, а в том, чтобы обеспечить минималистичный и эффективный уровень абстракции, отвечающий реальным потребностям тех, кто работает с алгоритмической торговлей и нуждается в структурированном сохранении данных.





Заключение и следующие шаги

Мы подошли к концу первой части этой серии, и картина начинает проясняться: базы данных в MQL5 - это не просто файлы для хранения информации, а мощные структуры, которые при надлежащем использовании позволяют записывать, запрашивать данные и работать с ними организованным и надежным способом. Мы увидели, как работает SQL на практике, от создания таблиц, вставки и чтения записей до работы со столбцами и типами данных с использованием нативных функций MQL5, таких как DatabaseOpen, DatabaseExecute, DatabasePrepare и DatabaseRead.

Что еще более важно, мы понимаем, что написание SQL вручную в каждом проекте быстро становится повторяющимся, подверженным ошибкам и сложным в обслуживании. Именно здесь появляется концепция ORM: уровень абстракции, который превращает таблицы в объекты, а SQL-запросы в простые методы, давая возможность работать с сущностями естественным образом, сохраняя при этом чистоту и централизованность кода.

В качестве следующих шагов в этой серии мы приступим к созданию этого уровня абстракции. Нашей целью будет создание минималистичного и эффективного ORM с классами сущностей, репозиториями, конструктором запросов и механизмом автоматического создания таблиц. Таким образом, такие операции, как сохранение, извлечение или удаление данных, больше не будут зависеть от SQL, разбросанного по всему коду, а от интуитивно понятных методов, которые непосредственно отражают домен торговли, который мы моделируем.

Осваивая эти инструменты, вы не только повышаете эффективность и безопасность работы с данными, но и создаете прочную основу для разработки сложных торговых систем, позволяющих проводить более углубленный анализ, надежные тесты на истории и подробные истории ордеров и стратегий.

На этом первый этап подходит к концу. Следующая часть серии будет практической: мы начнем с определения начальных классов ORM и реализации персистентности объектов, соединяя всю теорию, которую мы здесь рассмотрели, с функциональным кодом на MQL5.