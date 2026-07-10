Обсуждение статьи "MQL5 Bootstrap (I): Набор переиспользуемых функций для работы с позициями и ордерами"
MetaQuotes:Да, это отличный проект и идея. В MQL5 должны быть стандартизированные библиотеки для различных типичных шаблонов и задач.
Ознакомьтесь с новой статьей: «MQL5 Bootstrap (I): многократно используемые функции для работы с позициями и ордерами».
Автор: Омега Дж. Мсигва
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Опубликована статья MQL5 Bootstrap (I): Набор переиспользуемых функций для работы с позициями и ордерами:
Случалось ли вам во время разработки снова и снова переписывать одни и те же функции? Если вы создали больше нескольких советников, скриптов или индикаторов, скорее всего, такое уже бывало.
В разных торговых системах одни и те же шаблонные задачи повторяются постоянно. Например, почти каждому советнику нужны мониторинг и управление торговыми операциями, трейлинг-стопы, перевод в безубыток, частичное закрытие, подсчёт позиций, проверка наличия ордеров, анализ истории сделок и надёжные методы закрытия позиций или удаления ордеров. Это не особенности конкретной стратегии, а структурная необходимость.
Автор: Omega J Msigwa