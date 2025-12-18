Обсуждение статьи "Таблицы в парадигме MVC на MQL5: Таблица корреляции символов"
Опубликована статья Таблицы в парадигме MVC на MQL5: Таблица корреляции символов:
В статье доработаем классы графической библиотеки, добавив в таблицу вертикальный заголовок, и на основе классов таблиц создадим индикатор, отображающий корреляцию символов, указанных в настройках.
В предыдущей статье, посвящённой созданию таблиц в рамках концепции MVC, мы расширили функционал таблиц, добавив возможность настройки ширины столбцов, указания типов отображаемых данных и сортировки данных по столбцам. Эти улучшения сделали таблицы более гибкими и удобными для работы с различными наборами данных. Однако для некоторых задач, требующих представления данных с чёткой привязкой к строкам, необходим дополнительный элемент интерфейса — вертикальный заголовок, отображающий заголовки строк.
Сегодня мы не будем делать некие абстрактные примеры каких-то таблиц, а сделаем практический пример индикатора для создания таблицы симметричной корреляции выбранных в настройках символов, где вертикальный и горизонтальный заголовки будут отображать названия символов, а сама таблица — значения корреляции между ними. Для этого добавим к таблице вертикальный заголовок, который будет содержать в общем случае какие-либо подписи для строк, например, их порядковые номера или другие идентификаторы, а в случае с выбранным примером — наименования символов. Наличие двух заголовков таблицы позволит легче ориентироваться в данных, особенно при работе с таблицами, где строки имеют важное смысловое значение.
Автор: Artyom Trishkin