Интеграция MQL5 с пакетами обработки данных (Часть 5): Адаптивное обучение и гибкость

Введение

Проблема, с которой сталкиваются многие алгоритмические трейдеры, заключается в отсутствии адаптивности традиционных торговых систем. Мы говорили в предыдущей статье, большинство советников жестко запрограммированы со статическими условиями и порогами, которые зачастую не способны подстроиться под меняющуюся рыночную динамику, колебания волатильности или новые, ранее не встречавшиеся паттерны в реальном времени. В результате такие системы хорошо работают лишь в определенных рыночных условиях, но теряют эффективность при изменении поведения рынка, что приводит к упущенным возможностям, частым ложным сигналам или затяжным просадкам.

Режимы адаптивного обучения и гибкости предлагают решение этой проблемы. Используя Python для построения модели обучения с подкреплением, способной непрерывно обучаться на исторических данных по XAUUSD, мы даем системе возможность корректировать свою стратегию в соответствии с изменяющимися рыночными условиями. Гибкость библиотек Python (таких как PyTorch, Gym, Pandas и др.) позволяет выполнять продвинутую предобработку данных, моделирование среды и оптимизацию моделей. После обучения модель можно экспортировать в формат ONNX, что позволяет развернуть ее в среде MQL5.





Получение исторических данных



from datetime import datetime import MetaTrader5 as mt5 import pandas as pd import pytz print ( "MetaTrader5 package author: " , mt5.__author__) print ( "MetaTrader5 package version: " , mt5.__version__) pd.set_option( 'display.max_columns' , 500 ) pd.set_option( 'display.width' , 1500 ) if not mt5.initialize(): print ( "initialize() failed, error code =" , mt5.last_error()) quit() timezone = pytz.timezone( "Etc/UTC" ) utc_from = datetime( 2025 , 05 , 15 , tzinfo=timezone.utc) utc_to = datetime.( 2025 , 07 , 08 , tzinfo=timezone.utc) rates = mt5.copy_rates_range( "XAUUSD" , mt5.TIMEFRAME_H1, utc_from, utc_to) mt5.shutdown() if rates is None or len (rates) == 0 : print ( "No data retrieved. Please check the symbol or date range." ) else : print ( "Display obtained data 'as is'" ) for rate in rates[: 10 ]: print (rate) rates_frame = pd.DataFrame(rates) rates_frame[ 'time' ] = pd.to_datetime(rates_frame[ 'time' ], unit= 's' ) filename = "XAU_H1.csv" rates_frame.to_csv(filename, index= False ) print ( f"

Data saved to file: {filename} " )

Для получения исторических данных мы начинаем с инициализации соединения с терминалом MetaTrader 5 с помощью функции mt5.initialize(), которая обеспечивает взаимодействие между Python и платформой MetaTrader 5. Затем зададим диапазон дат для выборки данных — начальную и конечную дату. Эти даты обрабатываются как объекты datetime в формате UTC, чтобы учитывать часовые пояса. В данном случае скрипт настроен на получение исторических часовых данных по символу XAUUSD за период с 15 мая 2025 года по 8 июля 2025 года с использованием функции mt5.copy_rates_range().

filename = "XAUUSD_H1.csv" rates_frame.to_csv(filename, index= False ) print ( f"

Data saved to file: {filename} " )

Как вы, возможно, уже знаете, я работаю в Linux. Если же у вас Windows, вы можете получить исторические данные с помощью следующего Python-скрипта:

from datetime import datetime import MetaTrader5 as mt5 import pandas as pd import pytz print ( "MetaTrader5 package author: " , mt5.__author__) print ( "MetaTrader5 package version: " , mt5.__version__) pd.set_option( 'display.max_columns' , 500 ) pd.set_option( 'display.width' , 1500 ) if not mt5.initialize(): print ( "initialize() failed, error code =" , mt5.last_error()) quit() timezone = pytz.timezone( "Etc/UTC" ) utc_from = datetime( 2025 , 05 , 15 , tzinfo=timezone.utc) utc_to = datetime( 2025 , 07 , 08 , tzinfo=timezome.utc) rates = mt5.copy_rates_range( "XAUUSD" , mt5.TIMEFRAME_H1, utc_from, utc_to) mt5.shutdown() if rates is None or len (rates) == 0 : print ( "No data retrieved. Please check the symbol or date range." ) else : print ( "Display obtained data 'as is'" ) for rate in rates[: 10 ]: print (rate) rates_frame = pd.DataFrame(rates) rates_frame[ 'time' ] = pd.to_datetime(rates_frame[ 'time' ], unit= 's' ) print ( "

Display dataframe with data" ) print (rates_frame.head( 10 )

Если по какой-то причине вам не удаётся получить исторические данные программно, их можно загрузить вручную прямо из платформы MetaTrader 5. Для этого запустите терминал, затем в верхнем меню перейдите в меню Сервис > Настройки и перейдите на вкладку Графики. Здесь необходимо указать количество баров, отображаемых на графике. Рекомендуется выбрать опцию без ограничений (unlimited bars), особенно учитывая, что мы работаем с диапазонами дат и не можем точно предсказать, сколько баров будет содержать тот или иной таймфрейм.

Далее, чтобы загрузить сами данные, перейдите в меню Обзор > Символы, после чего откроется окно символов на вкладке Спецификация. Здесь выберите вкладку Бары или Тики в зависимости от того, какие данные вам нужны. Укажите желаемые начальную и конечную даты, затем нажмите кнопку "Запрос". После загрузки данных вы сможете экспортировать их и сохранить в формате .csv для дальнейшего использования.





Начало работы



import pandas as pd file_path = '/home/int_j/Documents/Art Draft/Data Science/Adaptive Learning/XAUUSD_H1.csv' xau_data = pd.read_csv(file_path) xau_data_info = xau_data.info() xau_data_head = xau_data.head() xau_data_info, xau_data_head

Начнем с анализа набора данных, чтобы понять его структуру. Для этого проверяются типы данных, размерность и полнота с помощью функции info(). Дополнительно выводятся первые строки с помощью head() — они дают общее представление о содержимом и структуре датасета. Этот шаг является стандартной частью разведочного анализа данных (EDA), позволяя убедиться, что данные были корректно загружены, и получить первичное представление об их формате.

xau_data = pd.read_csv(file_path, delimiter= '\t' ) xau_data_info = xau_data.info() xau_data_head = xau_data.head() xau_data_info, xau_data_head

В следующем блоке кода происходит повторная загрузка исторических данных XAUUSD из указанного файла, при этом в качестве разделителя используется символ табуляции (\t), а не запятая по умолчанию. Это важно при работе с файлами формата TSV (Tab-Separated Values), чтобы корректно распарсить данные. После загрузки данных в DataFrame xau_data выводится основная информация о наборе данных (типы столбцов, количество ненулевых значений, использование памяти) с помощью info(), а также отображаются первые строки через head() для быстрого просмотра.

import pandas as pd import numpy as np import ta from sklearn.preprocessing import StandardScaler if len (xau_data.columns) == 1 : headers = xau_data.columns[ 0 ].split( '\t' ) xau_data = xau_data[xau_data.columns[ 0 ]]. str .split( '\t' , expand= True ) xau_data.columns = headers numeric_cols = [ '<OPEN>' , '<HIGH>' , '<LOW>' , '<CLOSE>' , '<TICKVOL>' , '<VOL>' , '<SPREAD>' ] xau_data[numeric_cols] = xau_data[numeric_cols].apply(pd.to_numeric, errors= 'coerce' ) xau_data = xau_data.dropna() xau_data[ 'return' ] = xau_data[ '<CLOSE>' ].pct_change() xau_data[ 'rsi' ] = ta.momentum.RSIIndicator(xau_data[ '<CLOSE>' ], window= 14 ).rsi() xau_data[ 'macd' ] = ta.trend.MACD(xau_data[ '<CLOSE>' ]).macd_diff() xau_data[ 'sma_20' ] = ta.trend.SMAIndicator(xau_data[ '<CLOSE>' ], window= 20 ).sma_indicator() xau_data[ 'sma_50' ] = ta.trend.SMAIndicator(xau_data[ '<CLOSE>' ], window= 50 ).sma_indicator() xau_data = xau_data.dropna() scaler = StandardScaler() features = [ 'rsi' , 'macd' , 'sma_20' , 'sma_50' , 'return' ] xau_data[features] = scaler.fit_transform(xau_data[features])

В этом блоке кода выполняется очистка и форматирование исторического набора данных XAUUSD. Если данные были загружены некорректно в виде одного столбца (что возможно при работе с TSV-файлами), скрипт разбивает этот столбец по символам табуляции, извлекая корректные заголовки и значения. Затем ключевые столбцы, такие как open, high, low, close, volume и spread, явно преобразуются в числовые типы данных, при этом возможные ошибки обрабатываются с помощью параметра errors='coerce'. После этого удаляются все пропущенные значения, и добавляется новый столбец с дневной доходностью, рассчитываемой как процентное изменение цены закрытия.

Следующий этап обогащает датасет техническими индикаторами с использованием библиотеки технического анализа. Рассчитываются такие показатели, как RSI (индекс относительной силы), MACD (схождение/расхождение скользящих средних), а также простые скользящие средние за 20 и 50 периодов на основе цены закрытия. Эти признаки широко используются в алгоритмической торговле, помогая моделям выявлять тренды и импульс. В завершение все выбранные признаки нормализуются с помощью StandardScaler из scikit-learn, приводя их к нулевому среднему и единичной дисперсии — это важный этап перед подачей данных в модели машинного обучения или обучения с подкреплением.

import gym from gym import spaces class TradingEnv(gym.Env): def __init__(self, df, window_size= 30 , initial_balance= 10000 ): super (TradingEnv, self).__init__() self.df = df.reset_index(drop= True ) self.window_size = window_size self.initial_balance = initial_balance self.action_space = spaces.Discrete( 3 ) self.observation_space = spaces.Box( low=-np.inf, high=np.inf, shape=(self.window_size, len (features)), dtype=np.float32 ) def reset(self): self.current_step = self.window_size self.balance = self.initial_balance self.position = 0 self.entry_price = 0 self.trades = [] return self._next_observation() def _next_observation(self): obs = self.df.iloc[self.current_step - self.window_size : self.current_step] obs = obs[features].values return obs def step(self, action): current_price = self.df.loc[self.current_step, '<CLOSE>' ] reward = 0 if action == 1 and self.position == 0 : self.position = 1 self.entry_price = current_price elif action == 2 and self.position == 0 : self.position = - 1 self.entry_price = current_price elif action == 0 and self.position != 0 : if self.position == 1 : reward = current_price - self.entry_price elif self.position == - 1 : reward = self.entry_price - current_price self.position = 0 self.current_step += 1 done = self.current_step >= len (self.df) - 1 obs = self._next_observation() return obs, reward, done, {}

Как видно из приведенного кода, определяется пользовательская среда OpenAI Gym под названием TradingEnv, предназначенная для обучения агентов с подкреплением торговым решениям на основе исторических финансовых данных (в нашем случае XAUUSD). Среда моделирует процесс торговли, предоставляя три дискретных действия: удержание позиции (0), покупка (1) и продажа (2). Она инициализируется с фиксированным окном прошлых наблюдений (window_size) и использует признаки из данных для имитации торгового поведения. Пространство наблюдений представляет собой окно исторических значений признаков (например, RSI, MACD), а сама среда отслеживает такие ключевые параметры, как баланс, состояние позиции и цена входа.

Функция reset() подготавливает среду к новому эпизоду, сбрасывая счетчик шагов, баланс, текущую позицию и все открытые сделки. Функция step() реализует логику действий агента. Если агент покупает или продает, находясь вне позиции, открывается сделка. Если же он выбирает удержание при уже открытой позиции, она закрывается, и прибыль или убыток рассчитываются в виде вознаграждения. Эпизод проходит шаг за шагом по датасету до достижения его конца (done=True). Возвращаемые наблюдения представляют собой срезы исторических признаков, которые агент использует для принятия последующих решений.

import torch.nn as nn import torch.nn.functional as F class DuelingDQN(nn.Module): def __init__(self, state_shape, action_dim): super (DuelingDQN, self).__init__() flattened_dim = np.prod(state_shape) self.fc1 = nn.Linear(flattened_dim, 128 ) self.value_stream = nn.Sequential( nn.Linear( 128 , 128 ), nn.ReLU(), nn.Linear( 128 , 1 ) ) self.advantage_stream = nn.Sequential( nn.Linear( 128 , 128 ), nn.ReLU(), nn.Linear( 128 , action_dim) ) def forward(self, state): x = state.view(state.size( 0 ), - 1 ) x = F.relu(self.fc1(x)) value = self.value_stream(x) advantages = self.advantage_stream(x) return value + (advantages - advantages.mean(dim= 1 , keepdim= True ))

Далее определяется архитектура Dueling Deep Q-Network (Dueling DQN) с использованием PyTorch — это вариация стандартной DQN, в которой отдельно оцениваются функция ценности состояния и функция преимущества действия. Класс DuelingDQN наследуется от nn. Module и принимает в качестве параметров форму входного состояния и количество возможных действий (action_dim). Сначала входные данные разворачиваются в вектор и проходят через общий полносвязный слой (fc1). после этого поток разделяется на два: один оценивает ценность состояния, второй — преимущества для каждого действия.

В методе forward() оба потока объединяются по формуле:





Это позволяет модели различать собственную ценность состояния (V(s)) и относительную выгоду каждого действия (A(s, a)), что повышает стабильность и эффективность обучения в задачах с подкреплением, таких как торговля.

env = TradingEnv(xau_data) model = DuelingDQN( 150 , 3 ) target_model = DuelingDQN( 150 , 3 ) target_model.load_state_dict(model.state_dict())

Результат:

<All keys matched successfully>

Здесь происходит инициализация среды обучения и моделей для агента Dueling DQN. Среда TradingEnv создается на основе подготовленного набора данных xau_data, который предоставляет рыночные признаки для обучения. Создаются две копии модели DuelingDQN: model (основная сеть) и target_model (целевая сеть), обе с входной размерностью 150 и пространством действий из трех вариантов (покупка, продажа, удержание). Целевая сеть инициализируется копированием весов основной модели — это стандартная практика в обучении DQN, позволяющая стабилизировать процесс за счет использования медленно обновляемой целевой сети при вычислении временных разностей.

class ReplayBuffer: def __init__(self, capacity= 10000 ): self.buffer = deque(maxlen=capacity) def push(self, state, action, reward, next_state, done): self.buffer.append((state, action, reward, next_state, done)) def sample(self, batch_size): batch = random.sample(self.buffer, batch_size) state, action, reward, next_state, done = map (np.array, zip (*batch)) return ( torch.tensor(state, dtype=torch.float32), torch.tensor(action, dtype=torch.int64), torch.tensor(reward, dtype=torch.float32), torch.tensor(next_state, dtype=torch.float32), torch.tensor(done, dtype=torch.float32) ) def __len__(self): return len (self.buffer)

Класс ReplayBuffer реализует буфер памяти, используемый в обучении с подкреплением для хранения и выборки опыта. Он использует структуру deque с фиксированным максимальным размером (по умолчанию 10 000), что позволяет эффективно хранить кортежи вида (state, action, reward, next_state, done). Метод push() добавляет новый опыт в буфер, автоматически удаляя самый старый при превышении.

Метод sample() случайным образом выбирает пакет примеров и преобразует их в тензоры PyTorch, пригодные для обучения модели, обеспечивая корректные типы данных для каждого элемента (например, int64 для действий и float32 для состояний и наград). Такой буфер способствует более стабильному и менее коррелированному обучению, позволяя агенту обучаться на разнообразном наборе прошлых взаимодействий, а не только на последовательных шагах.

env = TradingEnv(xau_data) obs_shape = env.observation_space.shape n_actions = env.action_space.n flattened_dim = np.prod(obs_shape) model = DuelingDQN(flattened_dim, n_actions) target_model = DuelingDQN(flattened_dim, n_actions) target_model.load_state_dict(model.state_dict()) optimizer = optim.Adam(model.parameters(), lr= 0.0005 ) buffer = ReplayBuffer() gamma = 0.99 epsilon = 1.0 batch_size = 64 target_update_interval = 10 all_rewards = [] all_actions = [] for episode in range ( 200 ): state = env.reset() total_reward = 0 done = False episode_actions = [] while not done: if random.random() < epsilon: action = env.action_space.sample() else : with torch.no_grad(): state_tensor = torch.tensor(state, dtype=torch.float32).flatten().unsqueeze( 0 ) q_values = model(state_tensor) action = q_values.argmax().item() next_state, reward, done, _ = env.step(action) buffer.push(state, action, reward, next_state, done) state = next_state total_reward += reward episode_actions.append(action) if len (buffer) >= batch_size: s, a, r, s2, d = buffer.sample(batch_size) q_val = model(s).gather( 1 , a.unsqueeze( 1 )).squeeze() next_q_val = target_model(s2). max ( 1 )[ 0 ] target = r + ( 1 - d) * gamma * next_q_val loss = nn.MSELoss()(q_val, target) optimizer.zero_grad() loss.backward() optimizer.step() epsilon = max ( 0.01 , epsilon * 0.995 ) if episode % target_update_interval == 0 : target_model.load_state_dict(model.state_dict()) print ( f"Episode {episode} , Reward: {total_reward} " ) all_rewards.append(total_reward) all_actions.extend(episode_actions)

Результат:

Этот цикл обучения настраивает среду обучения с подкреплением для торговли с использованием архитектуры Dueling Deep Q-Network (Dueling DQN). Сначала инициализируется среда на основе исторических данных XAUUSD, после чего из пространств наблюдений и действий извлекаются ключевые параметры. Создаются модель Dueling DQN и целевая модель, обе с входной размерностью 150 (что соответствует 30 временным шагам × 5 признаков). Также настраиваются оптимизатор (Adam) и буфер воспроизведения (replay buffer), а также задаются гиперпараметры: коэффициент дисконтирования (gamma), уровень исследования (epsilon), размер батча и частота обновления целевой сети.

В ходе каждого эпизода среда сбрасывается, и агент пошагово взаимодействует с ней, выбирая действия по ε-жадной (epsilon-greedy) стратегии. Если случайное число меньше epsilon, выбирается случайное действие; в противном случае модель выбирает действие с максимальным предсказанным значением Q. После выполнения действия агент получает отклик от среды, который сохраняется в буфере воспроизведения. Как только в буфере накапливается достаточное количество данных, из него выбирается пакет опыта для обучения модели. Рассчитываются значения Q и целевые значения, после чего ошибка среднеквадратичного отклонения распространяется обратно (в методе backpropagation) для обновления параметров модели.

Для стабилизации обучения целевая модель периодически обновляется, копируя веса текущей модели. Значение epsilon постепенно уменьшается, снижая долю случайных действий и позволяя агенту все больше опираться на накопленные знания. В процессе обучения фиксируются суммарные награды и действия в каждом эпизоде для оценки производительности. Этот цикл помогает агенту выработать оптимальную торговую стратегию, балансируя между исследованием и использованием уже изученных закономерностей на протяжении 200 эпизодов.

import matplotlib.pyplot as plt plt.plot([r for r in range ( len (buffer.buffer))], label= "Reward Trend" ) plt.title( "Training Rewards" ) plt.show()

Результат:

Для визуализации результатов обучения мы используем библиотека matplotlib и строим диаграмму динамики вознаграждений на основе данных из буфера воспроизведения. Это позволяет отслеживать, как меняется накопленная награда агента в процессе обучения.

import matplotlib.pyplot as plt plt.figure(figsize=( 12 , 6 )) plt.plot(all_rewards) plt.xlabel( "Episode" ) plt.ylabel( "Total Reward" ) plt.title( "Training Performance" ) plt.grid( True ) plt.show()

Результат:

Затем визуализируем эффективность агента по эпизодам — для этого строим диаграмму all_rewards, который показывает суммарную награду за каждый эпизод. Такая диаграмма дает представление о прогрессе обучения и стабильности поведения торгового агента со временем. Для удобства добавлена сетка и подписи осей.

eval_env = TradingEnv(xau_data) state = eval_env.reset() eval_actions = [] with torch.no_grad(): while True : state_tensor = torch.tensor(state, dtype=torch.float32).flatten().unsqueeze( 0 ) q_values = model(state_tensor) action = q_values.argmax().item() next_state, _, done, _ = eval_env.step(action) eval_actions.append(action) state = next_state if done: break close_prices = xau_data[ '<CLOSE>' ].values window_size = eval_env.observation_space.shape[ 0 ] action_array = np.full( len (close_prices), np.nan) action_array[window_size:window_size + len (eval_actions)] = eval_actions plt.figure(figsize=( 14 , 8 )) plt.plot(close_prices, label= 'XAUUSD Price' , alpha= 0.7 ) buy_mask = (action_array == 1 ) buy_indices = np.where(buy_mask)[ 0 ] plt.scatter(buy_indices, close_prices[buy_mask], color= 'green' , label= 'Buy' , marker= '^' , s= 100 ) sell_mask = (action_array == 2 ) sell_indices = np.where(sell_mask)[ 0 ] plt.scatter(sell_indices, close_prices[sell_mask], color= 'red' , label= 'Sell' , marker= 'v' , s= 100 ) plt.legend() plt.title( "Trading Actions on XAUUSD (Trained Policy)" ) plt.xlabel( "Time Step" ) plt.ylabel( "Price" ) plt.grid( True ) plt.show()

Результат:

На этапе оценки (evaluation) обученная модель используется для принятия решений в "чистой" среде без исследования (eval_env). Агент наблюдает текущее состояние рынка, выбирает действие с наибольшим значением Q (жадная стратегия) и фиксирует каждое принятое решение. Процесс продолжается до завершения эпизода, позволяя оценить поведение агента без влияния случайности.

dummy_input = torch.randn( 1 , *obs_shape) torch.onnx.export(model, dummy_input, "dueling_dqn_xauusd.onnx" , input_names=[ "input" ], output_names=[ "output" ], dynamic_axes={ "input" : { 0 : "batch_size" }, "output" : { 0 : "batch_size" }}

В завершение экспортируем обученную модель Dueling DQN в формат ONNX с использованием фиктивного входного вектора (dummy input) для обеспечения совместимости с другими платформами. Это позволяет использовать модель вне PyTorch, например, в системах реального времени или непосредственно в среде MQL5.





Собираем все вместе в MQL5

#property copyright "Copyright 2023, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs input string ModelPath = "dueling_dqn_xauusd.onnx" ; input int WindowSize = 30 ; input int FeatureCount = 5 ; long onnxHandle; const double RSI_MEAN = 55.0 , RSI_STD = 15.0 ; const double MACD_MEAN = 0.05 , MACD_STD = 0.5 ; const double SMA20_MEAN = 1800.0 , SMA20_STD = 100.0 ; const double SMA50_MEAN = 1800.0 , SMA50_STD = 100.0 ; const double RETURN_MEAN = 0.0002 , RETURN_STD = 0.01 ; void OnStart () { onnxHandle = OnnxCreate (ModelPath, ONNX_DEFAULT ); if (onnxHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error loading model: " , GetLastError ()); return ; } double inputData[]; ArrayResize (inputData, WindowSize * FeatureCount); if (!PrepareInputData(inputData)) { Print ( "Data preparation failed" ); OnnxRelease (onnxHandle); return ; } double outputData[ 3 ]; if (!RunInference(inputData, outputData)) { Print ( "Inference failed" ); OnnxRelease (onnxHandle); return ; } InterpretResults(outputData); OnnxRelease (onnxHandle); } bool PrepareInputData( double &inputData[]) { double closes[]; int closeCount = WindowSize + 1 ; if ( CopyClose ( _Symbol , _Period , 0 , closeCount, closes) != closeCount) { Print ( "Not enough historical data. Requested: " , closeCount, ", Received: " , ArraySize (closes)); return false ; } double returns[]; ArrayResize (returns, WindowSize); for ( int i = 0 ; i < WindowSize; i++) returns[i] = (closes[i] - closes[i+ 1 ]) / closes[i+ 1 ]; double rsi[], macd[], sma20[], sma50[]; if (!CalculateIndicators(rsi, macd, sma20, sma50)) return false ; if ( ArraySize (rsi) < WindowSize || ArraySize (macd) < WindowSize || ArraySize (sma20) < WindowSize || ArraySize (sma50) < WindowSize) { Print ( "Indicator data mismatch" ); return false ; } int dataIndex = 0 ; for ( int i = WindowSize - 1 ; i >= 0 ; i--) { inputData[dataIndex++] = (rsi[i] - RSI_MEAN) / RSI_STD; inputData[dataIndex++] = (macd[i] - MACD_MEAN) / MACD_STD; inputData[dataIndex++] = (sma20[i] - SMA20_MEAN) / SMA20_STD; inputData[dataIndex++] = (sma50[i] - SMA50_MEAN) / SMA50_STD; inputData[dataIndex++] = (returns[i] - RETURN_MEAN) / RETURN_STD; } return true ; } bool CalculateIndicators( double &rsi[], double &macd[], double &sma20[], double &sma50[]) { int rsiHandle = iRSI ( _Symbol , _Period , 14 , PRICE_CLOSE ); if (rsiHandle == INVALID_HANDLE ) return false ; if ( CopyBuffer (rsiHandle, 0 , 0 , WindowSize, rsi) != WindowSize) return false ; IndicatorRelease (rsiHandle); int macdHandle = iMACD ( _Symbol , _Period , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE ); if (macdHandle == INVALID_HANDLE ) return false ; double macdSignal[]; if ( CopyBuffer (macdHandle, 0 , 0 , WindowSize, macd) != WindowSize) return false ; if ( CopyBuffer (macdHandle, 1 , 0 , WindowSize, macdSignal) != WindowSize) return false ; for ( int i = 0 ; i < WindowSize; i++) macd[i] = macd[i] - macdSignal[i]; IndicatorRelease (macdHandle); int sma20Handle = iMA ( _Symbol , _Period , 20 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (sma20Handle == INVALID_HANDLE ) return false ; if ( CopyBuffer (sma20Handle, 0 , 0 , WindowSize, sma20) != WindowSize) return false ; IndicatorRelease (sma20Handle); int sma50Handle = iMA ( _Symbol , _Period , 50 , 0 , MODE_SMA , PRICE_CLOSE ); if (sma50Handle == INVALID_HANDLE ) return false ; if ( CopyBuffer (sma50Handle, 0 , 0 , WindowSize, sma50) != WindowSize) return false ; IndicatorRelease (sma50Handle); return true ; } bool RunInference( const double &inputData[], double &outputData[]) { if (! OnnxRun (onnxHandle, ONNX_DEBUG_LOGS , inputData, outputData)) { Print ( "Model inference failed: " , GetLastError ()); return false ; } return true ; } void InterpretResults( const double &outputData[]) { int bestAction = ArrayMaximum (outputData); string actionText = "" ; switch (bestAction) { case 0 : actionText = "HOLD" ; break ; case 1 : actionText = "BUY" ; break ; case 2 : actionText = "SELL" ; break ; } Print ( "Model Output: [HOLD: " , outputData[ 0 ], ", BUY: " , outputData[ 1 ], ", SELL: " , outputData[ 2 ], "]" ); Print ( "Recommended Action: " , actionText); }

MQL5-скрипт ONNX_DQN_Trading_Script.mq5 предназначен для запуска обученной модели Dueling DQN, экспортированной в формате ONNX, для генерации торговых сигналов в MetaTrader 5. Сначала модель ONNX загружается из каталога Files, подготавливаются входные данные на основе фиксированного окна наблюдения. Скрипт собирает цены последние ценовые данные и рассчитывает технические индикаторы RSI, гистограмму MACD, SMA20, SMA50, а также доходности, после чего они нормализуются на основе заранее заданных средних значений и стандартных отклонений. Обработанные признаки преобразуются в одномерный массив, соответствующий формату входных данных модели.

Когда входной вектор подготовлен, скрипт выполняет инференс с помощью OnnxRun, возвращая три значения — прогнозные Q-оценки для действий HOLD, BUY и SELL. Действие с наибольшим значением интерпретируется как рекомендация модели и выводится в терминал. Этап инференса сопровождается проверками на ошибки для повышения надёжности, а используемые ресурсы освобождаются после завершения операций.





Заключение

В итоге была разработана адаптивная и гибкая торговая модель на основе архитектуры Dueling DQN, обученная на исторических данных XAUUSD. Модель обрабатывает скользящее окно технических признаков, включая RSI, гистограмму MACD, SMA20, SMA50 и процентные изменения доходности, нормализованные на основе статистических параметров. Мы визуализировали процесс обучения с накопленными наградами для контроля стабильности После обучения мы экспортировали модель в формат ONNX для интеграции с MetaTrader 5, где специальный скрипт на MQL5 загружает модель, динамически подготавливает входные данные, выполняет инференс и интерпретирует рекомендуемое действие (HOLD, BUY или SELL) на основе максимального выходного значения.

В заключение можно сказать, что данный сквозной (end-to-end) пайплайн предоставляет трейдерам мощную автоматизированную систему поддержки принятия решений, объединяющую глубокое обучение с подкреплением и данные рынка в реальном времени. Гибкость системы позволяет легко адаптировать ее под новые торговые инструменты или наборы индикаторов благодаря изменению входных признаков и повторного обучения. Благодаря внедрению ONNX-инференса непосредственно в MQL5, трейдеры могут использовать интеллектуальные модели прямо в своей торговой платформе, повышая эффективность исполнения стратегий и скорость реакции на изменения рынка без необходимости в стороннем программном обеспечении.

Название файла

Описание

Ada_flex.mq5 Файл, содержащий скрипт MQL5 для использования моделИ обучения с подкреплением, обученной на Python. Ada_L.ipynb

Файл, содержащий Notebook для обучения модели и ее сохранения

XAUUSD_H1.csv

Файл с историческими данными о цене XAUUSD



