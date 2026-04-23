Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 34): Построение прогнозных моделей на основе необработанных рыночных данных с помощью усовершенствованного пайплайна загрузки данных





Введение

В динамичном мире трейдинга конкурентное преимущество часто зависит от умения читать исторические движения цены и прогнозировать ее дальнейшее поведение. Анализ Price Action, один из ключевых инструментов трейдера, предполагает выявление важных уровней поддержки и сопротивления, сформированных предыдущими ценовыми колебаниями. Эти уровни формируют поведение рынка и влияют на стратегические решения при торговле на рынках Boom and Crash. Но без строгой методики, которая позволяет собирать, обрабатывать и анализировать исторические паттерны, торговля превращается в игру наугад и лишается прогностической силы, которую дает осмысленный анализ данных.

Анализ Price Action и прогнозирование дальнейшей траектории цены полностью опираются на исторические данные: ключевые уровни поддержки и сопротивления формируются из предыдущих ценовых колебаний, а трейдеров Boom and Crash внезапные всплески нередко застают врасплох – или же они замечают их слишком поздно. Без системного способа собирать, обрабатывать и изучать эти данные каждая сделка превращается в догадку.

В этой части серии "Разработка инструментария для анализа Price Action" мы представляем сквозную систему, которая преобразует необработанную историю MetaTrader 5 в точные торговые сигналы в реальном времени с помощью машинного обучения. Система состоит из двух согласованно работающих частей:

Загрузка данных в MQL5

Автоматическое разбиение на порции: легкий скрипт, подключенный к любому графику MetaTrader 5, разбивает историю баров по нескольким символам на JSON-пакеты безопасного размера. Если размер чанка превышает 14 MiB, скрипт динамически делит его пополам, поэтому вы не упретесь в лимит загрузки MetaTrader 5 и вам больше не придется вручную экспортировать CSV.

Надежная доставка: каждый пакет отправляется методом POST через WebRequest с повторными попытками и подробным логированием. Вы получаете понятную информацию о диапазонах чанков, кодах состояния HTTP и любых ошибках, поэтому в обучающем наборе не возникнет пропусков.

Python-бэкенд машинного обучения

Единая матрица признаков: поступающая история и логи, сгенерированные советником, объединяются и векторизуются в единую таблицу, где вычисляются величина всплеска, дивергенция MACD, RSI, ATR, наклоны тренда по Калману, полосы индикатора Envelopes и будущие дельты по Prophet.

Асинхронная компиляция моделей и кэширование: модели Prophet обучаются один раз для каждого символа и кэшируются на час, а классификаторы градиентного бустинга обучаются по запросу, поэтому анализ в реальном времени не задерживается. Глобальная резервная модель обеспечивает покрытие, если данных по отдельному символу недостаточно.

Полноценные API и CLI: эндпоинты Flask (/upload_history, /upload_spike_csv, /analyze) обрабатывают массовую загрузку истории, циклы сбора в реальном времени и запросы торговых сигналов, а единый CLI охватывает импорт истории, обучение, тесты на исторических данных и диагностику.

Прежде чем модель научится предсказывать всплески Boom and Crash, ей нужна надежная и объемная история. Модуль загрузки истории (History Ingest) – наш основной модуль обработки данных:

Единообразие независимо от графика: независимо от того, какой инструмент или таймфрейм (M1, H1 и т.д.) вы тестируете, при одинаковых параметрах выбора символа и таймфрейма вы всегда получите один и тот же набор данных – а это ключевое требование для воспроизводимых исследований.

Соблюдение ограничения по размеру: размер каждого JSON-пакета не превышает 14 MiB, поэтому вы не упираетесь в лимит MetaTrader 5 в 16 MiB и не получаете обрезанные данные.

Низкая задержка: даже 20 000 баров загружаются менее чем за секунду, поэтому и массовая догрузка истории, и опрос в реальном времени возможны без замедления MetaTrader 5.

Централизованное логирование и аудит: в логе выводятся индексы чанков, размеры пакетов, сведения об HTTP-ответах и число повторных попыток, поэтому можно точно отследить, какие данные и когда дошли до Python-модуля.

Имея такую основу, наш пайплайн гарантирует богатый и согласованный поток исторических данных, необходимый для обучения моделей, которые обнаруживают ценовые всплески и реагируют на них до того, как они застанут вас врасплох.

Предстоящие разделы:

Разберем набор инструментов для создания признаков и покажем, как превращать необработанные бары во входные данные для прогнозирования. Разберем обучение моделей, стратегии кэширования и настройку производительности. Покажем, как вернуть эти модели в MetaTrader 5, чтобы получать оповещения о сигналах на графике и исполнять сделки.

К концу этой серии у вас будет надежный, полностью автоматизированный набор инструментов – от сбора исторических данных до торговых сигналов в реальном времени на основе машинного обучения, – который даст вам преимущество на быстро меняющихся рынках Boom and Crash.





Реализация



Загрузка данных в MQL5

В этом разделе показано, как реализовать загрузку данных в MQL5; ниже приведены пошаговые инструкции по интеграции в ваш проект.

Метаданные скрипта и входные параметры

В верхней части скрипта задаются метаданные, такие как сведения об авторских правах, версия и автор, а затем идут настраиваемые пользователем входные параметры. Сюда входят:

DaysBack – сколько дней исторических данных нужно получить;

Timeframe – таймфрейм графика (например, M1);

StartChunkBars – начальный размер среза данных, который скрипт пытается отправить;

Timeout_ms – сколько ждать ответа от сервера Python;

MaxRetry – сколько раз повторять неудачный POST-запрос;

PauseBetween_ms – длительность паузы между POST-запросами;

PythonURL – URL локального Python-сервера.

Эти параметры делают скрипт гибким и позволяют адаптировать его к разным задачам и сетевым условиям.

#property strict #property script_show_inputs #property version "1.0" input int DaysBack = 120 ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe = PERIOD_M1 ; input int StartChunkBars = 5000 ; input int Timeout_ms = 120000 ; input int MaxRetry = 3 ; input int PauseBetween_ms = 200 ; input string PythonURL = "http://127.0.0.1:5000/upload_history" ;

Константы и встроенные вспомогательные функции

Объявленные через #define константы задают максимальный размер JSON (MAX_BYTES) и минимальный размер чанка (MIN_CHUNK). Затем определяются вспомогательные функции L2S (преобразование long в строку) и D2S (преобразование double в строку) для форматирования числовых значений. Функция add() добавляет значение в растущую строку JSON и при необходимости ставит запятую, упрощая дальнейшую сборку JSON в скрипте.

#define MAX_BYTES 14000000 #define MIN_CHUNK 1000 inline string L2S( long v) { return StringFormat ( "%I64d" , v); } inline string D2S( double v) { return StringFormat ( "%.5f" , v); } void add( string & s, const string v, bool comma) { s += v; if (comma) s += "," ; }

Функция построения JSON

Функция BuildJSON() формирует строку JSON из среза массивов исторических данных (время, цена закрытия, цена максимума и цена минимума). Она создает аккуратную структуру JSON, представляющую порцию (чанк) исторических баров в диапазоне от from до to и подходящую для отправки в Python-бэкенд. Этот подход обеспечивает согласованность и компактность данных, а также позволяет сериализовать каждый чанк по отдельности.

string BuildJSON( const string & sym, const long & T[], const double & C[], const double & H[], const double & L[], int from , int to ) { string j = "{\"symbol\":\"" + sym + "\",\"time\":[" ; for ( int i = from ; i < to; i++) add(j, L2S(T[i]), i < to - 1 ); j += "],\"close\":[" ; for ( int i = from ; i < to; i++) add(j, D2S(C[i]), i < to - 1 ); j += "],\"high\":[" ; for ( int i = from ; i < to; i++) add(j, D2S(H[i]), i < to - 1 ); j += "],\"low\":[" ; for ( int i = from ; i < to; i++) add(j, D2S(L[i]), i < to - 1 ); j += "]}" ; return j; }

Отправка POST с логикой повторных попыток

Функция PostChunk() отвечает за отправку JSON-чанка на сервер Python через WebRequest. Она формирует HTTP-заголовки, преобразует JSON в массив байтов, а при сбоях соединения или HTTP-ошибках повторяет попытку до MaxRetry раз. Каждая попытка пишет в лог информацию о статусе, что упрощает отладку неудачных передач. Если все повторные попытки неудачны, чанк пропускается и процесс прерывается.

bool PostChunk( const string & json, int from, int to) { char body[]; StringToCharArray (json, body, 0 , StringLen (json), CP_UTF8 ); char reply[]; string hdr = "Content-Type: application/json\r

" , rep_hdr; for ( int r = 1 ; r <= MaxRetry; r++) { int http = WebRequest ( "POST" , PythonURL, hdr, Timeout_ms, body, reply, rep_hdr); if (http != - 1 && http < 400 ) { PrintFormat ( "Chunk %d-%d HTTP %d %s" , from, to, http, CharArrayToString (reply, 0 , WHOLE_ARRAY , CP_UTF8 )); return true ; } PrintFormat ( "Chunk %d-%d retry %d failed (http=%d err=%d)" , from, to, r, http, GetLastError ()); Sleep ( 500 ); } return false ; }

Основная логика в OnStart()

Основная процедура сначала пишет в лог, что загрузчик готов, а затем вычисляет запрашиваемый интервал истории (t1 … t2) на основе текущего времени сервера и параметра DaysBack . С помощью CopyRates() она получает данные OHLC для этого интервала и разбивает результат на отдельные массивы – временные метки, цену закрытия, цену максимума и цену минимума, – чтобы затем эффективно сериализовать данные.

Данные баров передаются порциями. Цикл начинается с заданного пользователем размера StartChunkBars , превращает этот срез в JSON-пакет через BuildJSON () и проверяет, что его размер меньше MAX_BYTES. Если пакет превышает лимит, размер чанка делится пополам, пока пакет не станет допустимым или не будет достигнут порог MIN_CHUNK. Затем подходящий чанк отправляется в Python-бэкенд через PostChunk (), скрипт делает паузу на PauseBetween_ms и переходит к следующему срезу.

int OnStart () { Print ( "History Ingestor v1.0 ready (timeout=" , Timeout_ms, " ms)" ); datetime t2 = TimeCurrent (); datetime t1 = t2 - ( datetime )DaysBack * 24 * 60 * 60 ; MqlRates r[]; int total = CopyRates ( _Symbol , Timeframe, t1, t2, r); if (total <= 0 ) { Print ( "CopyRates error " , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } ArraySetAsSeries (r, false ); long T[]; double Cl[], Hi[], Lo[]; ArrayResize (T, total); ArrayResize (Cl, total); ArrayResize (Hi, total); ArrayResize (Lo, total); for ( int i = 0 ; i < total; i++) { T[i] = r[i].time; Cl[i] = r[i].close; Hi[i] = r[i].high; Lo[i] = r[i].low; } for ( int i = 0 ; i < total;) { int step = StartChunkBars; bool sent = false ; while (step >= MIN_CHUNK) { int to = MathMin (total, i + step); string js = BuildJSON( _Symbol , T, Cl, Hi, Lo, i, to); double size = double ( StringLen (js)) / 1 e6; PrintFormat ( "Testing %d–%d size=%.2f MB" , i, to, size); if ( StringLen (js) < MAX_BYTES) { if (!PostChunk(js, i, to)) return INIT_FAILED ; i = to; sent = true ; Sleep (PauseBetween_ms); break ; } step /= 2 ; } if (!sent) { Print ( "Unable to fit minimum chunk – aborting" ); return INIT_FAILED ; } } Print ( "Upload finished: " , total, " bars." ); return INIT_SUCCEEDED ; }

Чтобы настроить History Ingestor в MetaEditor, откройте MetaTrader 5 и нажмите F4, чтобы запустить MetaEditor, затем выберите:

Файл → Новый файл → Скрипт

Дайте скрипту имя, например HistoryIngestor, и завершите мастер. Затем замените сгенерированный шаблон полным кодом (включая директивы #property и функцию OnStart), сохраните файл в папке "Скрипты" и нажмите F7 для компиляции. Убедитесь, что результат компиляции – "0 errors, 0 warnings". Вернитесь в окно "Навигатор" в MetaTrader 5, из раздела "Скрипты" перетащите HistoryIngestor на график и на вкладке "Входные параметры" укажите свои настройки:

DaysBack, Timeframe, размеры чанков, таймауты и PythonURL.

Убедитесь, что домен PythonURL разрешен в разделе:

Сервис → Настройки → Советники

Это нужно для вызовов WebRequest. Кроме того, убедитесь, что на графике загружено достаточно истории, чтобы функция CopyRates могла получить запрошенные бары. После нажатия OK следите за вкладками "Эксперты" и "Журнал": там виден ход загрузки и все сообщения о повторных попытках и ошибках.

Python-бэкенд машинного обучения

Эта система опирается на ряд библиотек Python, включая модели для обнаружения всплесков, но в этой статье основной акцент сделан на загрузке данных; остальные компоненты будут разобраны в следующих частях. Ниже приведен полный список сторонних библиотек и их назначение, а затем – используемые модули стандартной библиотеки:

Сторонние библиотеки

numpy, pandas: работа с массивами и DataFrame

pyarrow (или fastparquet): сериализация данных в столбцовом формате

flask: легковесный Web API

MetaTrader 5: получение рыночных данных

ta: индикаторы технического анализа

scikit-learn, joblib: обучение моделей и их сохранение

prophet, cmdstanpy: прогнозирование временных рядов

pykalman: фильтр Калмана

pytz: поддержка часовых поясов

Их можно установить так:

pip install numpy pandas pyarrow flask MetaTrader5 ta scikit-learn \ joblib prophet cmdstanpy pykalman pytz

При установке prophet автоматически подтягиваются зависимости, такие как tqdm, holidays и lunarcalendar.

Стандартные библиотеки (установка не требуется)

os, sys, logging, warnings, argparse, threading, io, datetime , pathlib, typing, time

Пакет Назначение в скрипте Где используется NumPy Векторизованные вычисления на больших массивах; основа для pandas, TA-lib и scikit-learn. Все вспомогательные части, связанные с признаками (np.diff, np.std, predict_proba и т.д.). pandas DataFrame для временных рядов, быстрый ввод-вывод CSV/Parquet, скользящие окна. Построение DataFrame в /upload_history, удаление дубликатов, создание признаков, обучение моделей, тесты на исторических данных. pyarrow (или fastparquet) Движок для df.to_parquet() / read_parquet(). Работает гораздо быстрее, чем CSV, занимает меньше места и сохраняет временные метки с точностью до наносекунд.

Дисковое (cDisk) хранилище загруженной истории по каждому символу. flask Легковесный HTTP-сервер, который предоставляет эндпоинты /upload_history, /upload_spike_csv и /analyze. Преобразует JSON в объекты Python. Все REST-эндпоинты. MetaTrader 5 Python-мост к терминалу MetaTrader 5 без графического интерфейса: логин, copy_rates_range, подписка на символ.

Импорт истории, цикл сбора collect_loop, тестер стратегий. ta Индикаторы технического анализа на чистом Python (MACD, RSI, ATR). Признаки macd_div, rsi_val, offline_atr. scikit-learn Ядро машинного обучения (StandardScaler + GradientBoostingClassifier + Pipeline). Обучение моделей, расчет вероятностей внутри /analyze и тесты на исторических данных. joblib Быстрая (де)сериализация моделей scikit; реализует посимвольное кэширование моделей. joblib.dump/load везде, где читаются или записываются модели models/.pkl. cmdstanpy Stan-бэкенд, который использует Prophet при компиляции. Без него Prophet не сможет обучаться. Импортируется косвенно через Prophet при выполнении fit(). pykalman Сглаживание линейным фильтром Калмана; возвращает последний наклон и наклон за 5 баров. Признак kalman_slope(). pytz Явное преобразование объектов datetime в UTC, чтобы избежать путаницы между временем брокера и системным временем. Преобразования в диапазонах истории и тестов на исторических данных. prophet Низкочастотный прогноз тренда; дает признак delta (оценку будущей цены). Вспомогательная функция prophet_delta() и кэш асинхронной компиляции.

Далее разберем часть кода, которая отвечает за сбор и хранение данных, – непосредственно перед этапом обучения модели.

Получение истории MetaTrader 5 через WebRequest

На стороне Python настраивается легковесный Flask API (обычно по адресу http://127.0.0.1:5000/upload_history ), который обрабатывает входящие HTTP POST-запросы. Когда скрипт MQL5 отправляет JSON-пакет с историческими данными (имя символа, временные метки, массивы OHLC) , этот эндпоинт Flask разбирает и проверяет данные. Это позволяет избежать ручной обработки CSV и гарантирует, что Python-бэкенд сможет автоматически получать данные в реальном времени с любого графика MetaTrader 5 или из скрипта советника через загрузчик.

@app.route( '/upload_history' , methods=[ 'POST' ]) def upload_history(): data = request.get_json() df = pd.DataFrame({ 'time' : pd.to_datetime(data[ 'time' ], unit= 's' ), 'close' : data[ 'close' ], 'high' : data[ 'high' ], 'low' : data[ 'low' ] }) symbol = data[ 'symbol' ] os.makedirs( 'uploaded_history' , exist_ok= True ) df.to_parquet( f'uploaded_history/ {symbol} .parquet' , index= False ) return jsonify({ "status" : "ok" , "rows" : len (df)})

Хранение и предобработка данных

После получения JSON-пакет преобразуется в pandas DataFrame и при необходимости сохраняется в локальный файл (например, .parquet, .csv или .feather) либо записывается в базу данных временных рядов. Это обеспечивает долговременное хранение данных и позволяет системе при необходимости воспроизводить прошлые рыночные условия. Загруженные данные баров очищаются, избавляются от дубликатов и индексируются по временным меткам, чтобы система вела себя согласованно при повторных загрузках и в разных сессиях. Предобработка также может включать нормализацию часового пояса или фильтрацию нулевых баров.

def load_preprocess(symbol): df = pd.read_parquet( f'uploaded_history/ {symbol} .parquet' ) df.drop_duplicates(subset= 'time' , inplace= True ) df.set_index( 'time' , inplace= True ) return df

Пайплайн для создания признаков

Исходная история OHLC преобразуется в расширенную матрицу признаков, которая включает как классические технические индикаторы, так и метрики, значимые для машинного обучения. Эти признаки могут включать интенсивность всплеска (пользовательские формулы), значения MACD, RSI, ATR, наклоны по фильтру Калмана и дельты тренда, рассчитанные с помощью Prophet. Эти признаки помогают модели учитывать как краткосрочную волатильность, так и контекст долгосрочного тренда, что критически важно для точного прогнозирования ценовых всплесков и значимых пробоев.

def generate_features(df): df[ 'return' ] = df[ 'close' ].pct_change() df[ 'volatility' ] = df[ 'return' ].rolling( 10 ).std() df[ 'range' ] = df[ 'high' ] - df[ 'low' ] df[ 'spike' ] = (df[ 'range' ] > df[ 'range' ].rolling( 50 ).mean() * 2 ).astype( int ) return df.dropna()

Посимвольное кэширование моделей и управление ими

Для каждого загруженного символа Python-система поддерживает отдельную модель машинного обучения. Эти модели либо заново обучаются на загруженных исторических данных, либо обновляются инкрементально. Они сериализуются (через joblib, Pickle или ONNX) и сохраняются в отдельном кэше. Такая архитектура позволяет легко загружать актуальную модель для каждого символа, когда нужно выдать сигнал, обеспечивая и воспроизводимость, и скорость.

def train_model(symbol, df): X = df[[ 'return' , 'volatility' , 'range' ]] y = df[ 'spike' ] model = RandomForestClassifier(n_estimators= 100 ) model.fit(X, y) os.makedirs( 'models' , exist_ok= True ) joblib.dump(model, f'models/ {symbol} _model.pkl' ) return model

Доступ через командную строку и API для обучения и прогнозирования

Python-инструмент предоставляет и утилиты командной строки (например, python train.py --symbol BOOM500), и Flask-эндпоинты в реальном времени (например, /predict) для запуска обучения моделей, тестов на исторических данных и получения актуальных прогнозов. Этот двойной интерфейс поддерживает и пакетные операции, и интеграцию в реальном времени с советниками или панелями управления. Например, после того как модель обучена, советник MQL5 может впоследствии обратиться к эндпоинту /predict и получить сигналы "BUY", "SELL" или "NO ACTION".

@app.route( '/predict' , methods=[ 'POST' ]) def predict(): data = request.get_json() features = pd.DataFrame([data[ 'features' ]]) model = joblib.load( f"models/ {data[ 'symbol' ]} _model.pkl" ) prediction = model.predict(features)[ 0 ] return jsonify({ 'signal' : 'BUY' if prediction == 1 else 'NO ACTION' })

Догрузка истории, переобучение и непрерывное обучение

Система загрузки данных также может работать в непрерывном режиме – отслеживать новые исторические срезы или бары в реальном времени по мере их поступления и периодически запускать переобучение или генерацию сигналов. Это позволяет использовать адаптивные модели, которые остаются актуальными по мере изменения поведения рынка. Это особенно ценно для синтетических инструментов вроде Boom/Crash, у которых со временем могут меняться волатильность и частота всплесков.

def backfill_and_train(symbol): df = load_preprocess(symbol) df = generate_features(df) train_model(symbol, df)

Логирование, мониторинг и отладка

Для прозрачности на стороне Python логируются каждая загрузка, каждый этап создания признаков, каждое событие обучения модели и каждый выданный сигнал. Эти логи при необходимости сохраняются в файлы или внешние дашборды. Это делает пайплайн пригодным для аудита, помогает отслеживать поведение модели и позволяет и разработчикам, и трейдерам понимать, почему были сделаны те или иные прогнозы.

def log_upload(symbol, rows): logging.info( f" {symbol} upload received with {rows} rows." )





Загрузка исторических данных

ПУТЬ К ВАШЕЙ ПАПКЕ

C:\Users\hp>cd C:\Users\hp\Pictures\Saved Pictures\Analysis EA

python script_name.py serve

* Running on all addresses ( 0.0 . 0.0 ) * Running on http:

В этом разделе я покажу, как отработала наша автоматизированная система. После настройки окружения и на стороне MetaTrader 5, и на стороне Python сначала переходим в командной строке в каталог, где находится наш Python-скрипт:Затем запустите сервер командой:В результате вы должны увидеть, что сервер успешно запустился – в моем случае консоль показала примерно следующее:

Как только сервер запущен, просто перетащите скрипт на график MetaTrader 5 – загрузка и интеграция данных начнутся сразу.

Логи на вкладке "Эксперты" в MetaTrader 5:

2025.07 .28 22 : 37 : 58.239 History Ingestor (Crash 1000 Index,M1) HistoryUploader v3 .20 (timeout= 120000 ms) ready 2025.07 .28 22 : 37 : 58.365 History Ingestor (Crash 1000 Index,M1) Test 0 - 5000 size= 0.22 MB 2025.07 .28 22 : 38 : 01.895 History Ingestor (Crash 1000 Index,M1) Chunk 0 - 5000 HTTP 200 { "rows_written" : 4990 , "status" : "ok" } 2025.07 .28 22 : 38 : 01.895 History Ingestor (Crash 1000 Index,M1) 2025.07 .28 22 : 38 : 02.185 History Ingestor (Crash 1000 Index,M1) Test 5000 - 10000 size= 0.22 MB 2025.07 .28 22 : 38 : 07.794 History Ingestor (Crash 1000 Index,M1) Chunk 5000 - 10000 HTTP 200 { "rows_written" : 4990 , "status" : "ok" } 2025.07 .28 22 : 38 : 07.794 History Ingestor (Crash 1000 Index,M1) 2025.07 .28 22 : 38 : 08.118 History Ingestor (Crash 1000 Index,M1) Test 10000 - 15000 size= 0.22 MB 2025.07 .28 22 : 38 : 13.531 History Ingestor (Boom 1000 Index,M1) HistoryUploader v3 .20 (timeout= 120000 ms) ready 2025.07 .28 22 : 38 : 13.677 History Ingestor (Boom 1000 Index,M1) Test 0 - 5000 size= 0.24 MB 2025.07 .28 22 : 38 : 17.710 History Ingestor (Boom 1000 Index,M1) Chunk 0 - 5000 HTTP 200 { "rows_written" : 4990 , "status" : "ok" }

Логи Python в командной строке:

Crash 1000 Index 4990 rows 22 : 38 : 01 INFO 127.0 .0 .1 - - [ 28 /Jul/ 2025 22 : 38 : 01 ] "POST /upload_history HTTP/1.1" 200 - 22 : 38 : 01 DEBUG cmd: where.exe tbb.dll cwd: None 22 : 38 : 02 DEBUG Adding TBB (C:\Users\hp\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\ prophet\stan_model\cmdstan- 2.33 .1 \stan\lib\stan_math\lib\tbb) to PATH 22 : 38 : 02 DEBUG input tempfile: C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\tmpjw4u6es7\ 0 j91e5cb.json 22 : 38 : 02 DEBUG input tempfile: C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\tmpjw4u6es7\lzpoq1nb.json 22 : 38 : 02 DEBUG idx 0 22 : 38 : 02 DEBUG running CmdStan, num_threads: None 22 : 38 : 02 DEBUG CmdStan args: [ 'C:\\Users\\hp\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python313 \\Lib\\site-packages\\prophet\\stan_model\\prophet_model.bin' , 'random' , 'seed=46049' , 'data' , 'file=C:\\Users\\hp\\AppData\\Local\\Temp\\tmpjw4u6es7\\0j91e5cb.json' , 'init=C:\\Users\\hp\\ AppData\\Local\\Temp\\tmpjw4u6es7\\lzpoq1nb.json' , 'output' , 'file=C:\\Users\\hp\\AppData\\ Local\\Temp\\tmpjw4u6es7\\prophet_modelo4ioyzqc\\prophet_model-20250728223802.csv' , 'method=optimize' , 'algorithm=lbfgs' , 'iter=10000' ] 22 : 38 : 02 - cmdstanpy - INFO - Chain [ 1 ] start processing 22 : 38 : 02 INFO Chain [ 1 ] start processing 22 : 38 : 07 DEBUG cmd: where.exe tbb.dll cwd: None Crash 1000 Index 4990 rows 22 : 38 : 07 INFO 127.0 .0 .1 - - [ 28 /Jul/ 2025 22 : 38 : 07 ] "POST /upload_history HTTP/1.1" 200 - 22 : 38 : 07 DEBUG TBB already found in load path 22 : 38 : 07 DEBUG input tempfile: C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\tmpjw4u6es7\flzd3tj5.json 22 : 38 : 08 DEBUG input tempfile: C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\tmpjw4u6es7\et_obcyf.json 22 : 38 : 08 DEBUG idx 0 22 : 38 : 08 DEBUG running CmdStan, num_threads: None 22 : 38 : 08 DEBUG CmdStan args: [ 'C:\\Users\\hp\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python313 \\Lib\\site-packages\\prophet\\stan_model\\prophet_model.bin' , 'random' , 'seed=15747' , 'data' , 'file=C:\\Users\\hp\\AppData\\Local\\Temp\\tmpjw4u6es7\\flzd3tj5.json' , 'init=C:\\Users\\hp \\AppData\\Local\\Temp\\tmpjw4u6es7\\et_obcyf.json' , 'output' , 'file=C:\\Users\\hp\\AppData\\ Local\\Temp\\tmpjw4u6es7\\prophet_modelgjfhjsn1\\prophet_model-20250728223808.csv' , 'method=optimize' , 'algorithm=lbfgs' , 'iter=10000' ] 22 : 38 : 08 - cmdstanpy - INFO - Chain [ 1 ] start processing 22 : 38 : 08 INFO Chain [ 1 ] start processing 22 : 38 : 10 - cmdstanpy - INFO - Chain [ 1 ] done processing 22 : 38 : 10 INFO Chain [ 1 ] done processing 22 : 38 : 10 INFO Prophet compiled for Crash 1000 Index 22 : 38 : 15 - cmdstanpy - INFO - Chain [ 1 ] done processing 22 : 38 : 15 INFO Chain [ 1 ] done processing 22 : 38 : 15 INFO Prophet compiled for Crash 1000 Index 22 : 38 : 17 DEBUG cmd: where.exe tbb.dll cwd: None Boom 1000 Index 4990 rows 22 : 38 : 17 INFO 127.0 .0 .1 - - [ 28 /Jul/ 2025 22 : 38 : 17 ] "POST /upload_history HTTP/1.1" 200 - 22 : 38 : 17 DEBUG TBB already found in load path 22 : 38 : 17 DEBUG input tempfile: C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\tmpjw4u6es7\ 9 tu4ni1m.json 22 : 38 : 17 DEBUG input tempfile: C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\tmpjw4u6es7\dbjg87e6.json 22 : 38 : 17 DEBUG idx 0 22 : 38 : 17 DEBUG running CmdStan, num_threads: None 22 : 38 : 17 DEBUG CmdStan args: [ 'C:\\Users\\hp\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python313 \\Lib\\site-packages\\prophet\\stan_model\\prophet_model.bin' , 'random' , 'seed=45546' , 'data' , 'file=C:\\Users\\hp\\AppData\\Local\\Temp\\tmpjw4u6es7\\9tu4ni1m.json' , 'init=C:\\Users\\hp \\AppData\\Local\\Temp\\tmpjw4u6es7\\dbjg87e6.json' , 'output' , 'file=C:\\Users\\hp\\AppData \\Local\\Temp\\tmpjw4u6es7\\prophet_modele7mw_egb\\prophet_model-20250728223817.csv' , 'method=optimize' , 'algorithm=lbfgs' , 'iter=10000' ] 22 : 38 : 17 - cmdstanpy - INFO - Chain [ 1 ] start processing 22 : 38 : 17 INFO Chain [ 1 ] start processing Crash 1000 Index 4990 rows 22 : 38 : 18 INFO 127.0 .0 .1 - - [ 28 /Jul/ 2025 22 : 38 : 18 ] "POST /upload_history HTTP/1.1" 200 - 22 : 38 : 23 - cmdstanpy - INFO - Chain [ 1 ] done processing 22 : 38 : 23 INFO Chain [ 1 ] done processing 22 : 38 : 24 INFO Prophet compiled for Boom 1000 Index Boom 1000 Index 4990 rows 22 : 38 : 27 INFO 127.0 .0 .1 - - [ 28 /Jul/ 2025 22 : 38 : 27 ] " POST /upload_history HTTP/1.1" 200 - Crash 1000 Index 4990 rows 22 : 38 : 28 INFO 127.0 .0 .1 - - [ 28 /Jul/ 2025 22 : 38 : 28 ] " POST /upload_history HTTP/1.1" 200 - Boom 1000 Index 4990 rows 22 : 38 : 37 INFO 127.0 .0 .1 - - [ 28 /Jul/ 2025 22 : 38 : 37 ] "POST /upload_history HTTP/1.1" 200 - Crash 1000 Index 4990 rows 22 : 38 : 38 INFO 127.0 .0 .1 - - [ 28 /Jul/ 2025 22 : 38 : 38 ] "POST /upload_history HTTP/1.1" 200 - 22 : 38 : 49 DEBUG cmd: where.exe tbb.dll

Логи показывают, что 4 990 строк исторических данных по индексам Crash 1000 и Boom 1000 были успешно загружены и отправлены на Python-сервер (HTTP 200), после чего CmdStan через cmdstanpy запустил цепочки оптимизации для компиляции моделей Prophet по каждому индексу. Это подтверждается сообщениями о запуске и завершении каждой цепочки, а также итоговыми сообщениями "Prophet compiled" для обоих инструментов.





Заключение

Мы успешно собрали исторические ценовые данные в MetaTrader 5, передали их в Python-сервис и сохранили для обучения модели – это видно и во вкладке "Эксперты" MetaTrader 5, и в логах консоли на ПК. Этот надежный конвейер загрузки данных закладывает основу для нашей системы обнаружения всплесков. Затем мы обучим модель обнаружения в Python и интегрируем ее обратно в MetaTrader 5 через советник MQL5, чтобы сигналы в реальном времени можно было генерировать и получать прямо на торговой платформе. Мы успешно собрали исторические ценовые данные в MetaTrader 5, передали их в Python-сервис и сохранили для обучения модели – это видно и во вкладке "Эксперты" MetaTrader 5, и в логах консоли на ПК. Этот надежный конвейер загрузки данных закладывает основу для нашей системы обнаружения всплесков.

Затем мы обучим модель обнаружения в Python и интегрируем ее обратно в MetaTrader 5 через советник MQL5, чтобы сигналы в реальном времени можно было генерировать и получать прямо на торговой платформе.

Если при настройке возникнут трудности, вы можете обратиться ко мне в любое время.