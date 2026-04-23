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Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 34): Построение прогнозных моделей на основе необработанных рыночных данных с помощью усовершенствованного пайплайна загрузки данных

Разработка инструментария для анализа Price Action (Часть 34): Построение прогнозных моделей на основе необработанных рыночных данных с помощью усовершенствованного пайплайна загрузки данных

MetaTrader 5Примеры |
439 0
Christian Benjamin
Christian Benjamin
В динамичном мире трейдинга конкурентное преимущество часто зависит от умения читать исторические движения цены и прогнозировать ее дальнейшее поведение. Анализ Price Action, один из ключевых инструментов трейдера, предполагает выявление важных уровней поддержки и сопротивления, сформированных предыдущими ценовыми колебаниями. Эти уровни формируют поведение рынка и влияют на стратегические решения при торговле на рынках Boom and Crash. Но без строгой методики, которая позволяет собирать, обрабатывать и анализировать исторические паттерны, торговля превращается в игру наугад и лишается прогностической силы, которую дает осмысленный анализ данных.


Введение

Анализ Price Action и прогнозирование дальнейшей траектории цены полностью опираются на исторические данные: ключевые уровни поддержки и сопротивления формируются из предыдущих ценовых колебаний, а трейдеров Boom and Crash внезапные всплески нередко застают врасплох – или же они замечают их слишком поздно. Без системного способа собирать, обрабатывать и изучать эти данные каждая сделка превращается в догадку.

В этой части серии "Разработка инструментария для анализа Price Action" мы представляем сквозную систему, которая преобразует необработанную историю MetaTrader 5 в точные торговые сигналы в реальном времени с помощью машинного обучения. Система состоит из двух согласованно работающих частей:

Загрузка данных в MQL5

  • Автоматическое разбиение на порции: легкий скрипт, подключенный к любому графику MetaTrader 5, разбивает историю баров по нескольким символам на JSON-пакеты безопасного размера. Если размер чанка превышает 14 MiB, скрипт динамически делит его пополам, поэтому вы не упретесь в лимит загрузки MetaTrader 5 и вам больше не придется вручную экспортировать CSV.
  • Надежная доставка: каждый пакет отправляется методом POST через WebRequest с повторными попытками и подробным логированием. Вы получаете понятную информацию о диапазонах чанков, кодах состояния HTTP и любых ошибках, поэтому в обучающем наборе не возникнет пропусков.

Python-бэкенд машинного обучения

  • Единая матрица признаков: поступающая история и логи, сгенерированные советником, объединяются и векторизуются в единую таблицу, где вычисляются величина всплеска, дивергенция MACD, RSI, ATR, наклоны тренда по Калману, полосы индикатора Envelopes и будущие дельты по Prophet.
  • Асинхронная компиляция моделей и кэширование: модели Prophet обучаются один раз для каждого символа и кэшируются на час, а классификаторы градиентного бустинга обучаются по запросу, поэтому анализ в реальном времени не задерживается. Глобальная резервная модель обеспечивает покрытие, если данных по отдельному символу недостаточно.
  • Полноценные API и CLI: эндпоинты Flask (/upload_history, /upload_spike_csv, /analyze) обрабатывают массовую загрузку истории, циклы сбора в реальном времени и запросы торговых сигналов, а единый CLI охватывает импорт истории, обучение, тесты на исторических данных и диагностику.

Прежде чем модель научится предсказывать всплески Boom and Crash, ей нужна надежная и объемная история. Модуль загрузки истории (History Ingest) – наш основной модуль обработки данных:

  • Единообразие независимо от графика: независимо от того, какой инструмент или таймфрейм (M1, H1 и т.д.) вы тестируете, при одинаковых параметрах выбора символа и таймфрейма вы всегда получите один и тот же набор данных – а это ключевое требование для воспроизводимых исследований.
  • Соблюдение ограничения по размеру: размер каждого JSON-пакета не превышает 14 MiB, поэтому вы не упираетесь в лимит MetaTrader 5 в 16 MiB и не получаете обрезанные данные.
  • Низкая задержка: даже 20 000 баров загружаются менее чем за секунду, поэтому и массовая догрузка истории, и опрос в реальном времени возможны без замедления MetaTrader 5.
  • Централизованное логирование и аудит: в логе выводятся индексы чанков, размеры пакетов, сведения об HTTP-ответах и число повторных попыток, поэтому можно точно отследить, какие данные и когда дошли до Python-модуля.

Имея такую основу, наш пайплайн гарантирует богатый и согласованный поток исторических данных, необходимый для обучения моделей, которые обнаруживают ценовые всплески и реагируют на них до того, как они застанут вас врасплох.

Предстоящие разделы:

  1. Разберем набор инструментов для создания признаков и покажем, как превращать необработанные бары во входные данные для прогнозирования.
  2. Разберем обучение моделей, стратегии кэширования и настройку производительности.
  3. Покажем, как вернуть эти модели в MetaTrader 5, чтобы получать оповещения о сигналах на графике и исполнять сделки.

К концу этой серии у вас будет надежный, полностью автоматизированный набор инструментов – от сбора исторических данных до торговых сигналов в реальном времени на основе машинного обучения, – который даст вам преимущество на быстро меняющихся рынках Boom and Crash.


Реализация

Загрузка данных в MQL5

В этом разделе показано, как реализовать загрузку данных в MQL5; ниже приведены пошаговые инструкции по интеграции в ваш проект.

Метаданные скрипта и входные параметры

В верхней части скрипта задаются метаданные, такие как сведения об авторских правах, версия и автор, а затем идут настраиваемые пользователем входные параметры. Сюда входят:

  • DaysBack – сколько дней исторических данных нужно получить;
  • Timeframe – таймфрейм графика (например, M1);
  • StartChunkBars – начальный размер среза данных, который скрипт пытается отправить;
  • Timeout_ms – сколько ждать ответа от сервера Python;
  • MaxRetry – сколько раз повторять неудачный POST-запрос;
  • PauseBetween_ms – длительность паузы между POST-запросами;
  • PythonURL – URL локального Python-сервера.

Эти параметры делают скрипт гибким и позволяют адаптировать его к разным задачам и сетевым условиям.

#property strict
#property script_show_inputs
#property version   "1.0"

input int              DaysBack        = 120;             // how many days of history to fetch
input ENUM_TIMEFRAMES  Timeframe       = PERIOD_M1;       // timeframe for bars
input int              StartChunkBars  = 5000;            // initial slice size (bars)
input int              Timeout_ms      = 120000;          // WebRequest timeout in ms
input int              MaxRetry        = 3;               // retry attempts per chunk
input int              PauseBetween_ms = 200;             // gap between chunk posts
input string           PythonURL       = "http://127.0.0.1:5000/upload_history";

Константы и встроенные вспомогательные функции

Объявленные через #define константы задают максимальный размер JSON (MAX_BYTES) и минимальный размер чанка (MIN_CHUNK). Затем определяются вспомогательные функции L2S (преобразование long в строку) и D2S (преобразование double в строку) для форматирования числовых значений. Функция add() добавляет значение в растущую строку JSON и при необходимости ставит запятую, упрощая дальнейшую сборку JSON в скрипте.

#define MAX_BYTES  14000000   // keep under MT5’s 16 MiB limit
#define MIN_CHUNK  1000       // don’t slice smaller than this many bars

inline string L2S(long v)        { return StringFormat("%I64d", v); }
inline string D2S(double v)      { return StringFormat("%.5f", v); }
void add(string& s, const string v, bool comma) { s += v; if(comma) s += ","; }

Функция построения JSON

Функция BuildJSON() формирует строку JSON из среза массивов исторических данных (время, цена закрытия, цена максимума и цена минимума). Она создает аккуратную структуру JSON, представляющую порцию (чанк) исторических баров в диапазоне от from до to и подходящую для отправки в Python-бэкенд. Этот подход обеспечивает согласованность и компактность данных, а также позволяет сериализовать каждый чанк по отдельности.

string BuildJSON(
    const string& sym,
    const long& T[], const double& C[],
    const double& H[], const double& L[],
    int from, int to
) {
    // start JSON with symbol & time array
    string j = "{\"symbol\":\"" + sym + "\",\"time\":[";
    for(int i = from; i < to; i++)
        add(j, L2S(T[i]), i < to - 1);
    j += "],\"close\":[";
    // append close prices
    for(int i = from; i < to; i++)
        add(j, D2S(C[i]), i < to - 1);
    // likewise for high
    j += "],\"high\":[";
    for(int i = from; i < to; i++)
        add(j, D2S(H[i]), i < to - 1);
    // and low
    j += "],\"low\":[";
    for(int i = from; i < to; i++)
        add(j, D2S(L[i]), i < to - 1);
    j += "]}";
    return j;
}

Отправка POST с логикой повторных попыток

Функция PostChunk() отвечает за отправку JSON-чанка на сервер Python через WebRequest. Она формирует HTTP-заголовки, преобразует JSON в массив байтов, а при сбоях соединения или HTTP-ошибках повторяет попытку до MaxRetry раз. Каждая попытка пишет в лог информацию о статусе, что упрощает отладку неудачных передач. Если все повторные попытки неудачны, чанк пропускается и процесс прерывается.

bool PostChunk(const string& json, int from, int to) {
    // convert the JSON string into a UTF‑8 char array
    char body[];
    StringToCharArray(json, body, 0, StringLen(json), CP_UTF8);
    char reply[];
    string hdr = "Content-Type: application/json\r\n", rep_hdr;

    for(int r = 1; r <= MaxRetry; r++) {
        int http = WebRequest("POST", PythonURL, hdr, Timeout_ms,
                              body, reply, rep_hdr);
        if(http != -1 && http < 400) {
            PrintFormat("Chunk %d-%d  HTTP %d  %s", from, to, http,
                        CharArrayToString(reply, 0, WHOLE_ARRAY, CP_UTF8));
            return true;
        }
        // on failure, log and retry
        PrintFormat("Chunk %d-%d  retry %d failed (http=%d err=%d)",
                    from, to, r, http, GetLastError());
        Sleep(500);
    }
    return false;
}

Основная логика в OnStart()

Основная процедура сначала пишет в лог, что загрузчик готов, а затем вычисляет запрашиваемый интервал истории (t1 … t2) на основе текущего времени сервера и параметра DaysBack. С помощью CopyRates() она получает данные OHLC для этого интервала и разбивает результат на отдельные массивы – временные метки, цену закрытия, цену максимума и цену минимума, – чтобы затем эффективно сериализовать данные.

Данные баров передаются порциями. Цикл начинается с заданного пользователем размера StartChunkBars, превращает этот срез в JSON-пакет через BuildJSON() и проверяет, что его размер меньше MAX_BYTES. Если пакет превышает лимит, размер чанка делится пополам, пока пакет не станет допустимым или не будет достигнут порог MIN_CHUNK. Затем подходящий чанк отправляется в Python-бэкенд через PostChunk(), скрипт делает паузу на PauseBetween_ms и переходит к следующему срезу.

int OnStart() {
    Print("History Ingestor v1.0 ready (timeout=", Timeout_ms, " ms)");
    datetime t2 = TimeCurrent();
    datetime t1 = t2 - (datetime)DaysBack * 24 * 60 * 60;

    // 1) Pull bar history from MT5
    MqlRates r[];
    int total = CopyRates(_Symbol, Timeframe, t1, t2, r);
    if(total <= 0) {
        Print("CopyRates error ", GetLastError());
        return INIT_FAILED;
    }
    ArraySetAsSeries(r, false);

    // 2) Unpack into simple arrays
    long   T[];  double Cl[], Hi[], Lo[];
    ArrayResize(T, total);
    ArrayResize(Cl, total);
    ArrayResize(Hi, total);
    ArrayResize(Lo, total);
    for(int i = 0; i < total; i++) {
        T[i]  = r[i].time;
        Cl[i] = r[i].close;
        Hi[i] = r[i].high;
        Lo[i] = r[i].low;
    }

    // 3) Loop over the data in chunks
    for(int i = 0; i < total;) {
        int  step = StartChunkBars;
        bool sent = false;

        // adaptively shrink chunk until it fits
        while(step >= MIN_CHUNK) {
            int to      = MathMin(total, i + step);
            string js   = BuildJSON(_Symbol, T, Cl, Hi, Lo, i, to);
            double size = double(StringLen(js)) / 1e6;
            PrintFormat("Testing %d–%d  size=%.2f MB", i, to, size);

            if(StringLen(js) < MAX_BYTES) {
                // post & advance index
                if(!PostChunk(js, i, to))
                    return INIT_FAILED;
                i    = to;
                sent = true;
                Sleep(PauseBetween_ms);
                break;
            }
            step /= 2;
        }

        // abort if even the minimum chunk is too big
        if(!sent) {
            Print("Unable to fit minimum chunk – aborting");
            return INIT_FAILED;
        }
    }

    Print("Upload finished: ", total, " bars.");
    return INIT_SUCCEEDED;
}

Чтобы настроить History Ingestor в MetaEditor, откройте MetaTrader 5 и нажмите F4, чтобы запустить MetaEditor, затем выберите:

Файл → Новый файл → Скрипт

Дайте скрипту имя, например HistoryIngestor, и завершите мастер. Затем замените сгенерированный шаблон полным кодом (включая директивы #property и функцию OnStart), сохраните файл в папке "Скрипты" и нажмите F7 для компиляции. Убедитесь, что результат компиляции – "0 errors, 0 warnings". Вернитесь в окно "Навигатор" в MetaTrader 5, из раздела "Скрипты" перетащите HistoryIngestor на график и на вкладке "Входные параметры" укажите свои настройки:

DaysBack, Timeframe, размеры чанков, таймауты и PythonURL.

Убедитесь, что домен PythonURL разрешен в разделе:

Сервис → Настройки → Советники

Это нужно для вызовов WebRequest. Кроме того, убедитесь, что на графике загружено достаточно истории, чтобы функция CopyRates могла получить запрошенные бары. После нажатия OK следите за вкладками "Эксперты" и "Журнал": там виден ход загрузки и все сообщения о повторных попытках и ошибках.

Python-бэкенд машинного обучения

Эта система опирается на ряд библиотек Python, включая модели для обнаружения всплесков, но в этой статье основной акцент сделан на загрузке данных; остальные компоненты будут разобраны в следующих частях. Ниже приведен полный список сторонних библиотек и их назначение, а затем – используемые модули стандартной библиотеки:

Сторонние библиотеки

  • numpy, pandas: работа с массивами и DataFrame
  • pyarrow (или fastparquet): сериализация данных в столбцовом формате
  • flask: легковесный Web API
  • MetaTrader 5: получение рыночных данных
  • ta: индикаторы технического анализа
  • scikit-learn, joblib: обучение моделей и их сохранение
  • prophet, cmdstanpy: прогнозирование временных рядов
  • pykalman: фильтр Калмана
  • pytz: поддержка часовых поясов

Их можно установить так:

pip install numpy pandas pyarrow flask MetaTrader5 ta scikit-learn \
            joblib prophet cmdstanpy pykalman pytz

При установке prophet автоматически подтягиваются зависимости, такие как tqdm, holidays и lunarcalendar.

Стандартные библиотеки (установка не требуется)

os, sys, logging, warnings, argparse, threading, io, datetime, pathlib, typing, time
Пакет Назначение в скрипте Где используется
NumPy Векторизованные вычисления на больших массивах; основа для pandas, TA-lib и scikit-learn. Все вспомогательные части, связанные с признаками (np.diff, np.std, predict_proba и т.д.).
pandas DataFrame для временных рядов, быстрый ввод-вывод CSV/Parquet, скользящие окна. Построение DataFrame в /upload_history, удаление дубликатов, создание признаков, обучение моделей, тесты на исторических данных.
pyarrow (или fastparquet) Движок для df.to_parquet() / read_parquet(). Работает гораздо быстрее, чем CSV, занимает меньше места и сохраняет временные метки с точностью до наносекунд.
 Дисковое (cDisk) хранилище загруженной истории по каждому символу.
flask Легковесный HTTP-сервер, который предоставляет эндпоинты /upload_history, /upload_spike_csv и /analyze. Преобразует JSON в объекты Python. Все REST-эндпоинты.
MetaTrader 5 Python-мост к терминалу MetaTrader 5 без графического интерфейса: логин, copy_rates_range, подписка на символ.
 Импорт истории, цикл сбора collect_loop, тестер стратегий.
ta Индикаторы технического анализа на чистом Python (MACD, RSI, ATR). Признаки macd_div, rsi_val, offline_atr.
scikit-learn Ядро машинного обучения (StandardScaler + GradientBoostingClassifier + Pipeline). Обучение моделей, расчет вероятностей внутри /analyze и тесты на исторических данных.
joblib Быстрая (де)сериализация моделей scikit; реализует посимвольное кэширование моделей. joblib.dump/load везде, где читаются или записываются модели models/.pkl.
cmdstanpy Stan-бэкенд, который использует Prophet при компиляции. Без него Prophet не сможет обучаться. Импортируется косвенно через Prophet при выполнении fit().
pykalman Сглаживание линейным фильтром Калмана; возвращает последний наклон и наклон за 5 баров. Признак kalman_slope().
pytz Явное преобразование объектов datetime в UTC, чтобы избежать путаницы между временем брокера и системным временем. Преобразования в диапазонах истории и тестов на исторических данных.
prophet Низкочастотный прогноз тренда; дает признак delta (оценку будущей цены). Вспомогательная функция prophet_delta() и кэш асинхронной компиляции.

Далее разберем часть кода, которая отвечает за сбор и хранение данных, – непосредственно перед этапом обучения модели.

Получение истории MetaTrader 5 через WebRequest

На стороне Python настраивается легковесный Flask API (обычно по адресу http://127.0.0.1:5000/upload_history), который обрабатывает входящие HTTP POST-запросы. Когда скрипт MQL5 отправляет JSON-пакет с историческими данными (имя символа, временные метки, массивы OHLC), этот эндпоинт Flask разбирает и проверяет данные. Это позволяет избежать ручной обработки CSV и гарантирует, что Python-бэкенд сможет автоматически получать данные в реальном времени с любого графика MetaTrader 5 или из скрипта советника через загрузчик.

@app.route('/upload_history', methods=['POST'])
def upload_history():
    data = request.get_json()
    df = pd.DataFrame({
        'time': pd.to_datetime(data['time'], unit='s'),
        'close': data['close'],
        'high': data['high'],
        'low': data['low']
    })
    symbol = data['symbol']
    os.makedirs('uploaded_history', exist_ok=True)
    df.to_parquet(f'uploaded_history/{symbol}.parquet', index=False)
    return jsonify({"status": "ok", "rows": len(df)})

Хранение и предобработка данных

После получения JSON-пакет преобразуется в pandas DataFrame и при необходимости сохраняется в локальный файл (например, .parquet, .csv или .feather) либо записывается в базу данных временных рядов. Это обеспечивает долговременное хранение данных и позволяет системе при необходимости воспроизводить прошлые рыночные условия. Загруженные данные баров очищаются, избавляются от дубликатов и индексируются по временным меткам, чтобы система вела себя согласованно при повторных загрузках и в разных сессиях. Предобработка также может включать нормализацию часового пояса или фильтрацию нулевых баров.

def load_preprocess(symbol):
    df = pd.read_parquet(f'uploaded_history/{symbol}.parquet')
    df.drop_duplicates(subset='time', inplace=True)
    df.set_index('time', inplace=True)
    return df

Пайплайн для создания признаков

Исходная история OHLC преобразуется в расширенную матрицу признаков, которая включает как классические технические индикаторы, так и метрики, значимые для машинного обучения. Эти признаки могут включать интенсивность всплеска (пользовательские формулы), значения MACD, RSI, ATR, наклоны по фильтру Калмана и дельты тренда, рассчитанные с помощью Prophet. Эти признаки помогают модели учитывать как краткосрочную волатильность, так и контекст долгосрочного тренда, что критически важно для точного прогнозирования ценовых всплесков и значимых пробоев.

def generate_features(df):
    df['return'] = df['close'].pct_change()
    df['volatility'] = df['return'].rolling(10).std()
    df['range'] = df['high'] - df['low']
    df['spike'] = (df['range'] > df['range'].rolling(50).mean() * 2).astype(int)
    return df.dropna()

Посимвольное кэширование моделей и управление ими

Для каждого загруженного символа Python-система поддерживает отдельную модель машинного обучения. Эти модели либо заново обучаются на загруженных исторических данных, либо обновляются инкрементально. Они сериализуются (через joblib, Pickle или ONNX) и сохраняются в отдельном кэше. Такая архитектура позволяет легко загружать актуальную модель для каждого символа, когда нужно выдать сигнал, обеспечивая и воспроизводимость, и скорость.

def train_model(symbol, df):
    X = df[['return', 'volatility', 'range']]
    y = df['spike']
    model = RandomForestClassifier(n_estimators=100)
    model.fit(X, y)
    os.makedirs('models', exist_ok=True)
    joblib.dump(model, f'models/{symbol}_model.pkl')
    return model

Доступ через командную строку и API для обучения и прогнозирования

Python-инструмент предоставляет и утилиты командной строки (например, python train.py --symbol BOOM500), и Flask-эндпоинты в реальном времени (например, /predict) для запуска обучения моделей, тестов на исторических данных и получения актуальных прогнозов. Этот двойной интерфейс поддерживает и пакетные операции, и интеграцию в реальном времени с советниками или панелями управления. Например, после того как модель обучена, советник MQL5 может впоследствии обратиться к эндпоинту /predict и получить сигналы "BUY", "SELL" или "NO ACTION".

@app.route('/predict', methods=['POST'])
def predict():
    data = request.get_json()
    features = pd.DataFrame([data['features']])
    model = joblib.load(f"models/{data['symbol']}_model.pkl")
    prediction = model.predict(features)[0]
    return jsonify({'signal': 'BUY' if prediction == 1 else 'NO ACTION'})

Догрузка истории, переобучение и непрерывное обучение

Система загрузки данных также может работать в непрерывном режиме – отслеживать новые исторические срезы или бары в реальном времени по мере их поступления и периодически запускать переобучение или генерацию сигналов. Это позволяет использовать адаптивные модели, которые остаются актуальными по мере изменения поведения рынка. Это особенно ценно для синтетических инструментов вроде Boom/Crash, у которых со временем могут меняться волатильность и частота всплесков.

def backfill_and_train(symbol):
    df = load_preprocess(symbol)
    df = generate_features(df)
    train_model(symbol, df)

Логирование, мониторинг и отладка

Для прозрачности на стороне Python логируются каждая загрузка, каждый этап создания признаков, каждое событие обучения модели и каждый выданный сигнал. Эти логи при необходимости сохраняются в файлы или внешние дашборды. Это делает пайплайн пригодным для аудита, помогает отслеживать поведение модели и позволяет и разработчикам, и трейдерам понимать, почему были сделаны те или иные прогнозы.

def log_upload(symbol, rows):
    logging.info(f"{symbol} upload received with {rows} rows.")


Загрузка исторических данных

В этом разделе я покажу, как отработала наша автоматизированная система. После настройки окружения и на стороне MetaTrader 5, и на стороне Python сначала переходим в командной строке в каталог, где находится наш Python-скрипт: ПУТЬ К ВАШЕЙ ПАПКЕ 
C:\Users\hp>cd C:\Users\hp\Pictures\Saved Pictures\Analysis EA
Затем запустите сервер командой: 
python script_name.py serve
В результате вы должны увидеть, что сервер успешно запустился – в моем случае консоль показала примерно следующее: 
 * Running on all addresses (0.0.0.0)
 * Running on http://127.0.0.1:5000

Как только сервер запущен, просто перетащите скрипт на график MetaTrader 5 – загрузка и интеграция данных начнутся сразу.

Логи на вкладке "Эксперты" в MetaTrader 5: 

2025.07.28 22:37:58.239 History Ingestor (Crash 1000 Index,M1)  HistoryUploader v3.20  (timeout=120000 ms) ready
2025.07.28 22:37:58.365 History Ingestor (Crash 1000 Index,M1)  Test 0-5000  size=0.22 MB
2025.07.28 22:38:01.895 History Ingestor (Crash 1000 Index,M1)  Chunk 0-5000  HTTP 200  {"rows_written":4990,"status":"ok"}
2025.07.28 22:38:01.895 History Ingestor (Crash 1000 Index,M1)  
2025.07.28 22:38:02.185 History Ingestor (Crash 1000 Index,M1)  Test 5000-10000  size=0.22 MB
2025.07.28 22:38:07.794 History Ingestor (Crash 1000 Index,M1)  Chunk 5000-10000  HTTP 200  {"rows_written":4990,"status":"ok"}
2025.07.28 22:38:07.794 History Ingestor (Crash 1000 Index,M1)  
2025.07.28 22:38:08.118 History Ingestor (Crash 1000 Index,M1)  Test 10000-15000  size=0.22 MB
2025.07.28 22:38:13.531 History Ingestor (Boom 1000 Index,M1)   HistoryUploader v3.20  (timeout=120000 ms) ready
2025.07.28 22:38:13.677 History Ingestor (Boom 1000 Index,M1)   Test 0-5000  size=0.24 MB
2025.07.28 22:38:17.710 History Ingestor (Boom 1000 Index,M1)   Chunk 0-5000  HTTP 200  {"rows_written":4990,"status":"ok"}

Логи Python в командной строке: 

Crash 1000 Index            4990 rows
22:38:01  INFO    127.0.0.1 - - [28/Jul/2025 22:38:01] "POST /upload_history HTTP/1.1" 200 -
22:38:01  DEBUG   cmd: where.exe tbb.dll
cwd: None
22:38:02  DEBUG   Adding TBB (C:\Users\hp\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Lib\site-packages\
prophet\stan_model\cmdstan-2.33.1\stan\lib\stan_math\lib\tbb) to PATH
22:38:02  DEBUG   input tempfile: C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\tmpjw4u6es7\0j91e5cb.json
22:38:02  DEBUG   input tempfile: C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\tmpjw4u6es7\lzpoq1nb.json
22:38:02  DEBUG   idx 0
22:38:02  DEBUG   running CmdStan, num_threads: None
22:38:02  DEBUG   CmdStan args: ['C:\\Users\\hp\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python313
\\Lib\\site-packages\\prophet\\stan_model\\prophet_model.bin', 'random', 'seed=46049', 'data', 
'file=C:\\Users\\hp\\AppData\\Local\\Temp\\tmpjw4u6es7\\0j91e5cb.json', 'init=C:\\Users\\hp\\
AppData\\Local\\Temp\\tmpjw4u6es7\\lzpoq1nb.json', 'output', 'file=C:\\Users\\hp\\AppData\\
Local\\Temp\\tmpjw4u6es7\\prophet_modelo4ioyzqc\\prophet_model-20250728223802.csv', 
'method=optimize', 'algorithm=lbfgs', 'iter=10000']
22:38:02 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] start processing
22:38:02  INFO    Chain [1] start processing
22:38:07  DEBUG   cmd: where.exe tbb.dll
cwd: None
Crash 1000 Index            4990 rows
22:38:07  INFO    127.0.0.1 - - [28/Jul/2025 22:38:07] "POST /upload_history HTTP/1.1" 200 -
22:38:07  DEBUG   TBB already found in load path
22:38:07  DEBUG   input tempfile: C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\tmpjw4u6es7\flzd3tj5.json
22:38:08  DEBUG   input tempfile: C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\tmpjw4u6es7\et_obcyf.json
22:38:08  DEBUG   idx 0
22:38:08  DEBUG   running CmdStan, num_threads: None
22:38:08  DEBUG   CmdStan args: ['C:\\Users\\hp\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python313
\\Lib\\site-packages\\prophet\\stan_model\\prophet_model.bin', 'random', 'seed=15747', 'data'
, 'file=C:\\Users\\hp\\AppData\\Local\\Temp\\tmpjw4u6es7\\flzd3tj5.json', 'init=C:\\Users\\hp
\\AppData\\Local\\Temp\\tmpjw4u6es7\\et_obcyf.json', 'output', 'file=C:\\Users\\hp\\AppData\\
Local\\Temp\\tmpjw4u6es7\\prophet_modelgjfhjsn1\\prophet_model-20250728223808.csv', 
'method=optimize', 'algorithm=lbfgs', 'iter=10000']
22:38:08 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] start processing
22:38:08  INFO    Chain [1] start processing
22:38:10 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] done processing
22:38:10  INFO    Chain [1] done processing
22:38:10  INFO    Prophet compiled for Crash 1000 Index
22:38:15 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] done processing
22:38:15  INFO    Chain [1] done processing
22:38:15  INFO    Prophet compiled for Crash 1000 Index
22:38:17  DEBUG   cmd: where.exe tbb.dll
cwd: None
Boom 1000 Index             4990 rows
22:38:17  INFO    127.0.0.1 - - [28/Jul/2025 22:38:17] "POST /upload_history HTTP/1.1" 200 -
22:38:17  DEBUG   TBB already found in load path
22:38:17  DEBUG   input tempfile: C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\tmpjw4u6es7\9tu4ni1m.json
22:38:17  DEBUG   input tempfile: C:\Users\hp\AppData\Local\Temp\tmpjw4u6es7\dbjg87e6.json
22:38:17  DEBUG   idx 0
22:38:17  DEBUG   running CmdStan, num_threads: None
22:38:17  DEBUG   CmdStan args: ['C:\\Users\\hp\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python313
\\Lib\\site-packages\\prophet\\stan_model\\prophet_model.bin', 'random', 'seed=45546', 'data',
 'file=C:\\Users\\hp\\AppData\\Local\\Temp\\tmpjw4u6es7\\9tu4ni1m.json', 'init=C:\\Users\\hp
\\AppData\\Local\\Temp\\tmpjw4u6es7\\dbjg87e6.json', 'output', 'file=C:\\Users\\hp\\AppData
\\Local\\Temp\\tmpjw4u6es7\\prophet_modele7mw_egb\\prophet_model-20250728223817.csv', 
'method=optimize', 'algorithm=lbfgs', 'iter=10000']
22:38:17 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] start processing
22:38:17  INFO    Chain [1] start processing
Crash 1000 Index            4990 rows
22:38:18  INFO    127.0.0.1 - - [28/Jul/2025 22:38:18] "POST /upload_history HTTP/1.1" 200 -
22:38:23 - cmdstanpy - INFO - Chain [1] done processing
22:38:23  INFO    Chain [1] done processing
22:38:24  INFO    Prophet compiled for Boom 1000 Index
Boom 1000 Index             4990 rows
22:38:27  INFO    127.0.0.1 - - [28/Jul/2025 22:38:27] "POST /upload_history HTTP/1.1" 200 -
Crash 1000 Index            4990 rows
22:38:28  INFO    127.0.0.1 - - [28/Jul/2025 22:38:28] "POST /upload_history HTTP/1.1" 200 -
Boom 1000 Index             4990 rows
22:38:37  INFO    127.0.0.1 - - [28/Jul/2025 22:38:37] "POST /upload_history HTTP/1.1" 200 -
Crash 1000 Index            4990 rows
22:38:38  INFO    127.0.0.1 - - [28/Jul/2025 22:38:38] "POST /upload_history HTTP/1.1" 200 -
22:38:49  DEBUG   cmd: where.exe tbb.dll

Логи показывают, что 4 990 строк исторических данных по индексам Crash 1000 и Boom 1000 были успешно загружены и отправлены на Python-сервер (HTTP 200), после чего CmdStan через cmdstanpy запустил цепочки оптимизации для компиляции моделей Prophet по каждому индексу. Это подтверждается сообщениями о запуске и завершении каждой цепочки, а также итоговыми сообщениями "Prophet compiled" для обоих инструментов.


Заключение

Мы успешно собрали исторические ценовые данные в MetaTrader 5, передали их в Python-сервис и сохранили для обучения модели – это видно и во вкладке "Эксперты" MetaTrader 5, и в логах консоли на ПК. Этот надежный конвейер загрузки данных закладывает основу для нашей системы обнаружения всплесков. Затем мы обучим модель обнаружения в Python и интегрируем ее обратно в MetaTrader 5 через советник MQL5, чтобы сигналы в реальном времени можно было генерировать и получать прямо на торговой платформе. Мы успешно собрали исторические ценовые данные в MetaTrader 5, передали их в Python-сервис и сохранили для обучения модели – это видно и во вкладке "Эксперты" MetaTrader 5, и в логах консоли на ПК. Этот надежный конвейер загрузки данных закладывает основу для нашей системы обнаружения всплесков.

Затем мы обучим модель обнаружения в Python и интегрируем ее обратно в MetaTrader 5 через советник MQL5, чтобы сигналы в реальном времени можно было генерировать и получать прямо на торговой платформе.

Если при настройке возникнут трудности, вы можете обратиться ко мне в любое время.

   
Chart Projector
 Analytical Comment
 Analytics Master
 Analytics Forecaster 
 Volatility Navigator
 Mean Reversion Signal Reaper
Signal Pulse 
 Metrics Board 
 External Flow
 VWAP
 Heikin Ashi   FibVWAP  
RSI DIVERGENCE
 Parabolic Stop and Reverse (PSAR) 
 Скрипт Quarters Drawer
 Intrusion Detector
 TrendLoom Tool  Quarters Board 
ZigZag Analyzer  Correlation Pathfinder  Market Structure Flip Detector Tool
 Correlation Dashboard   Currency Strength Meter 
 PAQ Analysis Tool 
Dual EMA Fractal Breaker
 Pin bar, Engulfing and RSI divergence
 Liquidity Sweep Opening Range Breakout Tool Boom and Crash Interceptor CCI Zer-Line EA
Candlestick Recognition Candlestick Detection using TA-Lib Candle Range Tool MetaTrader 5 Data Ingestor    

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/18979

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Christian Benjamin
Christian Benjamin
    • Excellence and integrity define my approach to every project. The same standard is maintained regardless of compensation structure, guided by the conviction that God’s reward surpasses what man can offer. This principle shapes every tool I develop.

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