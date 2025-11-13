Разработка динамического советника на нескольких парах (Часть 4): Корректировка риска на основе волатильности

Введение

В мультипарной торговле одной из проблем, с которыми сталкиваются трейдеры, является непостоянная эффективность, вызванная различной волатильностью на разных валютных парах. Как обсуждалось в предыдущей статье, стратегия, которая хорошо работает на EURUSD, может показывать худшие результаты или стать чрезмерно рискованной на GBPJPY из-за их различных профилей волатильности. Использование фиксированных размеров лота или статических стоп-лоссов может привести к чрезмерным позициям на волатильных рынках или упущенным возможностям на стабильных. Этот недостаток адаптивности часто приводит к неравномерному распределению рисков, увеличенным просадкам и непредсказуемым результатам, особенно во время значительных новостных событий или внезапных рыночных изменений.

Чтобы решить эту проблему, мы добавляем в советник корректировку риска на основе волатильности. Внедряя такие инструменты, как средний истинный диапазон (ATR) и динамическое управление размером сделки исходя из риска, советник автоматически адаптирует параметры торговли к текущим рыночным условиям. Это позволяет пропорционально балансировать каждую позицию в зависимости от ее волатильности, что обеспечивает стабильное управление рисками и улучшает эффективность советника по всем торгуемым парам.





План разработки советника



Логика торговли:

1. Мультисимвольный обработчик:

Парсер списка символов

Отслеживание данных предыдущего символа

Одновременное управление позициями





2. Условие входа:

3. Уровни риска на основе волатильности:

4. Размер позиции:

Risk Amount = Account Equity * Risk % Position Size = Risk Amount / (SL Distance * Point Value)

5. Идентификация цели V-stop:

[ Current Price ] | v [ Resistance Area ] <-- Previous V-Stop Upper (TP for sells) | v [ Current Price ] | v [ Support Area ] <-- Previous V-Stop Lower (TP for buys)

6. Хронология жизненного цикла сделки:





Приступим



#property copyright "Copyright 2025, MetaQuotes Ltd." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Trade/Trade.mqh>

Как обычно, мы начинаем с импорта важнейшей торговой библиотеки, необходимой для того, чтобы наш советник исполнял ордера и управлял позициями.

input string Symbols = "XAUUSD,GBPUSD,USDCAD,USDJPY" ; input int RSI_Period = 14 ; input double RSI_Overbought = 70.0 ; input double RSI_Oversold = 30.0 ; input uint ATR_Period = 14 ; input double ATR_Multiplier = 2.0 ; input double RiskPercent_High = 0.02 ; input double RiskPercent_Mod = 0.01 ; input double RiskPercent_Low = 0.005 ; input int Min_Bars = 50 ; input double In_Lot = 0.01 ; input int StopLoss = 100 ; input int TakeProfit = 100 ;

В этом блоке мы определяем входные настройки, которые определяют работу советника по нескольким символам. Входная настройка Symbols позволяет трейдеру указать, какими инструментами торговать, в то время как входы, связанные с RSI (RSI_Period, RSI_Overbought и RSI_Oversold), используются для определения потенциальных точек входа на основе перекупленности или перепроданности. Волатильность учитывается с использованием среднего истинного диапазона (ATR) с настраиваемыми параметрами периода и множителя для динамического масштабирования стоп-лосса.

Советник настраивает свою риск-экспозицию в зависимости от уровней волатильности, используя разные проценты риска для условий высокой, умеренной и низкой волатильности. Дополнительные параметры включают Min_Bars для обеспечения достаточного объема исторических данных, размер по умолчанию In_Lot и фиксированные значения StopLoss и TakeProfit, которые служат резервными вариантами, если динамические уровни не применяются.

string symb_List[]; int Num_symbs = 0 ; int ATR_Handles[]; int RSI_Handles[]; double Prev_ATR[]; double Prev_RSI[]; datetime LastBarTime[]; CTrade trade;

В этом разделе объявляются глобальные переменные, используемые в советнике. Symb_List[] — это массив, который хранит список символов для торговли, в то время как Num_symbs содержит общее количество этих символов. Массивы ATR_Handles[] и RSI_Handles[] управляют хэндлами индикаторов для расчета ATR и RSI, позволяя советнику обрабатывать несколько символов одновременно.

Prev_ATR[] и Prev_RSI[] хранят самые последние значения этих индикаторов для каждого символа, используемые в логике принятия решений. LastBarTime[] отслеживает последний обработанный бар для каждого символа, чтобы избежать дублирования операций на одной и той же свече. Наконец, объект CTrade класса trade предоставляет доступ к встроенным торговым функциям MQL5, позволяя исполнять ордера и управлять позициями.

int OnInit () { ushort separator = StringGetCharacter ( "," , 0 ); StringSplit (Symbols, separator, symb_List); Num_symbs = ArraySize (symb_List); ArrayResize (ATR_Handles, Num_symbs); ArrayResize (RSI_Handles, Num_symbs); ArrayResize (Prev_ATR, Num_symbs); ArrayResize (Prev_RSI, Num_symbs); ArrayResize (LastBarTime, Num_symbs); ArrayInitialize (Prev_ATR, 0.0 ); ArrayInitialize (Prev_RSI, 50.0 ); ArrayInitialize (LastBarTime, 0 ); for ( int i = 0 ; i < Num_symbs; i++) { string symbol = symb_List[i]; ATR_Handles[i] = iATR (symbol, PERIOD_CURRENT , ATR_Period); RSI_Handles[i] = iRSI (symbol, PERIOD_CURRENT , RSI_Period, PRICE_CLOSE ); if (ATR_Handles[i] == INVALID_HANDLE || RSI_Handles[i] == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error creating indicator handles for " , symbol, " - Error: " , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } } return INIT_SUCCEEDED ; }

Функция OnInit() отвечает за инициализацию советника при его загрузке на график. Сначала происходит разбиение входных данных из Symbols, разделенных запятыми, на массив symb_List, и вычисляется общее количество символов, которыми нужно управлять. Затем функция изменяет размер и инициализирует несколько глобальных массивов, таких как массивы для хэндлов ATR и RSI, предыдущих значений индикаторов и времени последней обработанной свечи, чтобы гарантировать, что для каждого символа предусмотрено отдельное хранилище и отслеживание. Начальные значения установлены для предотвращения неопределенного поведения во время первого цикла выполнения советника.

Затем функция проходит через каждый символ и создает хэндлы индикатора для ATR и RSI, используя iATR и iRSI соответственно. Эти хэндлы необходимы для получения значений индикатора в реальном времени во время торговых операций. Если создание любого из хэндлов завершится неудачей (т.е. вернется INVALID_HANDLE), будет выведено сообщение об ошибке, и инициализация будет прервана с возвратом INIT_FAILED. Если все индикаторы настроены успешно, функция возвращает INIT_SUCCEEDED, сигнализируя, что советник готов к началу выполнения.

void OnDeinit ( const int reason) { for ( int i = 0 ; i < Num_symbs; i++) { if (ATR_Handles[i] != INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (ATR_Handles[i]); if (RSI_Handles[i] != INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (RSI_Handles[i]); } }

Функция OnDeinit() вызывается, когда советник удаляется с графика или повторно инициализируется. Ее главной целью является освобождение ресурсов путем освобождения хэндлов индикаторов, связанных с каждым символом. Вызывая IndicatorRelease() для обоих обработчиков ATR и RSI только в том случае, если они действительны, это гарантирует, что системная память освобождается надлежащим образом, и тем самым предотвращает утечки или ненужное потребление ресурсов. Это помогает поддерживать стабильность платформы, особенно при запуске нескольких советников или индикаторов.

void OnTick () { for ( int i = 0 ; i < Num_symbs; i++) { string symbol = symb_List[i]; datetime currentBarTime = iTime (symbol, PERIOD_CURRENT , 0 ); if (LastBarTime[i] == currentBarTime) continue ; LastBarTime[i] = currentBarTime; double atr[ 2 ] = { 0.0 , 0.0 }; double rsi[ 2 ] = { 50.0 , 50.0 }; if ( CopyBuffer (ATR_Handles[i], 0 , 1 , 2 , atr) < 2 || CopyBuffer (RSI_Handles[i], 0 , 1 , 2 , rsi) < 2 ) continue ; Prev_ATR[i] = atr[ 0 ]; Prev_RSI[i] = rsi[ 0 ]; MqlTick lastTick; if (! SymbolInfoTick (symbol, lastTick)) continue ; double ask = lastTick.ask; double bid = lastTick.bid; bool hasLong = false , hasShort = false ; CheckExistingPositions(symbol, hasLong, hasShort); double riskPercent = CalculateRiskLevel(symbol); double vStopUpper = CalculateVStop(symbol, 1 , true ); double vStopLower = CalculateVStop(symbol, 1 , false ); if (!hasLong && !hasShort) { if (rsi[ 0 ] > RSI_Overbought && bid < vStopUpper) { double tp = GetProfitTarget(symbol, false ); double sl = ask + ATR_Multiplier * atr[ 0 ]; double lots = CalculatePositionSize(symbol, riskPercent, sl, ask); if (lots > 0 ) ExecuteTrade( ORDER_TYPE_SELL , symbol); } else if (rsi[ 0 ] < RSI_Oversold && ask > vStopLower) { double tp = GetProfitTarget(symbol, true ); double sl = bid - ATR_Multiplier * atr[ 0 ]; double lots = CalculatePositionSize(symbol, riskPercent, sl, bid); if (lots > 0 ) ExecuteTrade( ORDER_TYPE_BUY , symbol); } } UpdateTrailingStops(symbol, atr[ 0 ]); } }

Функция OnTick() выполняется каждый раз, когда рынок обновляется, проходя по каждому символу в торговом списке для проведения анализа в реальном времени и управления сделками. Сначала проверяется, образовалась ли новая свеча для символа путем сравнения временной метки текущей свечи с последней записанной. Если это новая свеча, функция продолжает извлекать последние значения ATR и RSI с помощью CopyBuffer(), сохраняя их в глобальных массивах, чтобы использовать при принятии решений. Текущие цены Ask и Bid также извлекаются с помощью SymbolInfoTick(), чтобы обеспечить точные уровни входа и выхода.

Затем функция проверяет, есть ли открытые длинные или короткие позиции для текущего символа, используя функцию CheckExistingPositions(). Затем функция вычисляет соответствующий уровень риска на основе волатильности символа с помощью функции CalculateRiskLevel() и определяет самые последние уровни V-Stop для управления входом и трейлингом. На основе этой информации советник применяет свои правила входа в сделку: продажа срабатывает, когда RSI указывает на перекупленность, и цена падает ниже верхнего V-Stop, а покупка срабатывает, когда RSI показывает перепроданность, и цена пробивает нижний V-Stop. В обоих случаях динамические уровни стоп-лосса и тейк-профита рассчитываются с использованием ATR и V-Stop, а размер позиции корректируется в соответствии с определенным уровнем риска.

Наконец, независимо от того, открывается ли новая сделка, советник вызывает функцию UpdateTrailingStops() для управления открытыми позициями при их наличии. Эта функция корректирует стоп-лоссы в соответствии с последними данными о волатильности, помогая зафиксировать прибыль и ограничить убытки по мере изменения рыночных условий. Этот динамический подход обеспечивает то, что стратегия остается отзывчивой и адаптивной на нескольких символах в реальном времени.

void ExecuteTrade( ENUM_ORDER_TYPE tradeType, string symbol) { double point = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); double price = (tradeType == ORDER_TYPE_BUY ) ? SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ) : SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_BID ); double sl_distance = StopLoss * point; double tp_distance = TakeProfit * point; double sl = (tradeType == ORDER_TYPE_BUY ) ? price - sl_distance : price + sl_distance; double tp = (tradeType == ORDER_TYPE_BUY ) ? price + tp_distance : price - tp_distance; trade.PositionOpen(symbol, tradeType, In_Lot, price, sl, tp, NULL ); }

Функция ExecuteTrade() обрабатывает фактическое выполнение сделки на основе указанного типа ордера (покупка или продажа) и символа. Сначала определяется правильная цена входа, используя либо текущую цену Ask, либо цену Bid, в зависимости от направления сделки. Затем функция рассчитывает уровни стоп-лосса и тейк-профита, преобразуя заданные пользователем значения пунктов в фактические ценовые расстояния с использованием размера пункта у символа. В зависимости от того, является ли эта сделка покупкой или продажей, устанавливаются SL и TP в соответствующем направлении, а затем используется объект CTrade для открытия позиции с заданным размером лота и параметрами цены.

double CalculateVStop( string symbol, int shift, bool isUpper) { double atr[ 1 ]; double high[ 1 ], low[ 1 ], close[ 1 ]; if ( CopyBuffer (ATR_Handles[GetSymbolIndex(symbol)], 0 , shift, 1 , atr) < 1 || CopyHigh (symbol, PERIOD_CURRENT , shift, 1 , high) < 1 || CopyLow (symbol, PERIOD_CURRENT , shift, 1 , low) < 1 || CopyClose (symbol, PERIOD_CURRENT , shift, 1 , close) < 1 ) return 0.0 ; double price = (high[ 0 ] + low[ 0 ] + close[ 0 ]) / 3.0 ; return isUpper ? price + ATR_Multiplier * atr[ 0 ] : price - ATR_Multiplier * atr[ 0 ]; }

Функция CalculateVStop() вычисляет динамический уровень V-Stop для данного символа и смещения бара, корректируя его в зависимости от волатильности. Он извлекает значения ATR, максимума, минимума и закрытия для указанной свечи, используя CopyBuffer() и функции ценовых рядов. Затем вычисляется типичная цену как среднее значение максимальной, минимальной и закрывающей цены. В зависимости от того, нужен ли верхний или нижний V-Stop (флаг isUpper), он добавляет или вычитает кратное ATR из этой типичной цены, чтобы сгенерировать уровень поддержки или сопротивления, скорректированный по волатильности, используемый для фильтрации сделок и логики трейлинга.

double GetProfitTarget( string symbol, bool forLong) { int bars = 50 ; double target = 0.0 ; for ( int i = 1 ; i <= bars; i++) { double vStop = forLong ? CalculateVStop(symbol, i, false ) : CalculateVStop(symbol, i, true ); if (vStop != 0.0 ) { target = vStop; break ; } } MqlTick lastTick; SymbolInfoTick (symbol, lastTick); return (target == 0.0 ) ? (forLong ? lastTick.ask + 5 *Prev_ATR[GetSymbolIndex(symbol)] : lastTick.bid - 5 *Prev_ATR[GetSymbolIndex(symbol)]) : target; }

Функция GetProfitTarget() определяет динамический уровень тейк-профита на основе исторических значений V-Stop. Она проверяет до 50 последних баров, ища ближайший действительный уровень V-Stop – либо нижнюю границу для длинных сделок (действующей как поддержка), либо верхнюю границу для коротких сделок (действующей как сопротивление). Если действительный уровень найден, он используется в качестве целевого уровня прибыли. Если в пределах окна проверки действительных уровней не найдено, функция возвращается к значению по умолчанию, рассчитанному как 5× расстояние от ATR от текущей цены Ask или Bid, и это гарантирует, что советник все равно устанавливает логичный уровень тейк-профита, даже при отсутствии исторических данных V-Stop.

double CalculateRiskLevel( string symbol) { double atrValues[ 20 ]; if ( CopyBuffer (ATR_Handles[GetSymbolIndex(symbol)], 0 , 1 , 20 , atrValues) < 20 ) return RiskPercent_Mod; double avgATR = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < 20 ; i++) avgATR += atrValues[i]; avgATR /= 20.0 ; double currentATR = atrValues[ 0 ]; if (currentATR > avgATR * 1.5 ) return RiskPercent_High; else if (currentATR < avgATR * 0.5 ) return RiskPercent_Low; return RiskPercent_Mod; }

Функция CalculateRiskLevel() динамически регулирует риск-экспозицию советника на основе текущей волатильности рынка. Он извлекает последние 20 значений ATR для данного символа и вычисляет их среднее значение для установления базового уровня. Самое последнее значение ATR затем сравнивается с этим средним: если оно значительно больше (выше 1,5×), рынок считается высоковолатильным, и используется более высокий процент риска; если оно значительно меньше (ниже 0,5×), применяется более низкий процент риска. В противном случае выбирается умеренный уровень риска. Это обеспечивает адаптивность размера сделок и работу в соответствии с рыночными условиями в реальном времени.

double CalculatePositionSize( string symbol, double riskPercent, double sl, double entryPrice) { double tickSize = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE ); double tickValue = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ); double point = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_POINT ); if (tickSize == 0 || point == 0 ) return 0.0 ; double riskAmount = AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY ) * riskPercent; double slDistance = MathAbs (entryPrice - sl) / point; double moneyRisk = slDistance * tickValue / (tickSize / point); if (moneyRisk <= 0 ) return 0.0 ; double lots = riskAmount / moneyRisk; double minLot = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN ); double maxLot = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX ); double step = SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP ); lots = MathMax (minLot, MathMin (maxLot, lots)); lots = MathRound (lots / step) * step; return lots; }

Функция CalculatePositionSize() определяет подходящий размер лота для сделки на основе указанного процента риска и расстояния до стоп-лосса. Сначала функция собирает основные параметры торговли, такие как размер тика, значение тика и размер пункта для символа. Используя собственный капитал счета и выбранный процент риска, функция рассчитывает общую сумму денег, которой трейдер готов рискнуть.

Затем функция вычисляет денежный риск на лот, учитывая расстояние стоп-лосса в пунктах, и преобразует его в значение на основе параметров тика. Функция делит общую сумму риска на найденный риск на лот, чтобы получить оптимальный размер лота. Наконец, он корректирует размер лота в соответствии с минимальными, максимальными и шаговыми требованиями брокера, обеспечивая, чтобы размер позиции был действительным и правильно округленным для исполнения.

void UpdateTrailingStops( string symbol, double currentATR) { double newSL = 0.0 ; for ( int pos = PositionsTotal ()- 1 ; pos >= 0 ; pos--) { if ( PositionGetSymbol (pos) != symbol) continue ; ulong ticket = PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); double currentSL = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); double openPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double currentProfit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); double currentPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { newSL = currentPrice - ATR_Multiplier * currentATR; if (newSL > currentSL && newSL > openPrice && currentProfit > 0 ) ModifySL(ticket, newSL); } else { newSL = currentPrice + ATR_Multiplier * currentATR; if ((newSL < currentSL || currentSL == 0 ) && newSL < openPrice && currentProfit > 0 ) ModifySL(ticket, newSL); } } }

Функция UpdateTrailingStops() активно управляет открытыми позициями, корректируя их стоп-лоссы в зависимости от текущей волатильности рынка. Для каждой позиции, соответствующей данному символу, рассчитывается новый уровень трейлинг-стопа, используя последний ATR, умноженный на предопределенный коэффициент. Для длинных позиций уровень стоп-лосса поднимается, если новый уровень выше текущего стоп-лосса и выше цены открытия, что помогает зафиксировать прибыль, как только сделка оказывается в положительной зоне. Для коротких позиций, наоборот, уровень стоп-лосса корректируется вниз при аналогичных условиях. Такой динамический подход к испольованию трейлинг-стопа защищает прибыль, позволяя сделке дышать на волатильных рынках.

bool ModifySL( ulong ticket, double newSL) { MqlTradeRequest request = {}; MqlTradeResult result = {}; request.action = TRADE_ACTION_SLTP ; request.position = ticket; request.sl = newSL; request.deviation = 5 ; if (! OrderSend (request, result)) { Print ( "Modify SL error: " , GetLastError ()); return false ; } return true ; }

Функция ModifySL() обновляет уровень стоп-лосса существующей позиции, определяемой по ее тикету. Она создает запрос на сделку, указывая действие по изменению стоп-лосса (TRADE_ACTION_SLTP), назначает новую цену стоп-лосса и устанавливает максимальное допустимое отклонение цены. Затем запрос отправляется через OrderSend(), и если модификация не удалась, выводится сообщение об ошибке с соответствующим кодом ошибки. Функция возвращает true при успешном выполнении и false, если обновление стоп-лосса не удалось, позволяя советнику корректно обрабатывать ошибки.

void CheckExistingPositions( string symbol, bool &hasLong, bool &hasShort) { hasLong = false ; hasShort = false ; for ( int pos = PositionsTotal ()- 1 ; pos >= 0 ; pos--) { if ( PositionGetSymbol (pos) == symbol) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) hasLong = true ; else hasShort = true ; } } }

В этом блоке кода функция CheckExistingPositions() сканирует все открытые позиции, чтобы определить, существуют ли по указанному символу активные длинные или короткие сделки. Она инициализирует выходные флаги hasLong и hasShort как ложные, а затем проходит по всем позициям. Для каждой позиции, соответствующей символу, флагу hasLong присваивается значение true, если позиция является покупкой, либо флагу hasShort присваивается true, если это продажа.

int GetSymbolIndex( string symbol) { for ( int i = 0 ; i < Num_symbs; i++) if (symb_List[i] == symbol) return i; return - 1 ; }

Наконец, функция GetSymbolIndex() предоставляет простую утилиту для получения индекса данного символа из массива symb_List. Она проходит по всем сохраненным символам и возвращает соответствующий индекс, когда символ найден. Если символа нет в списке, возвращается -1. Эта функция необходима для синхронизации данных, специфичных для символа, таких как хэндлы индикаторов или значения, сохраненные в различных массивах, используемых в советнике.

Результаты тестирования на исторических данных

Тестирование на исторических данных было проведено на часовом таймфрейме с использованием тестового окна около двух месяцев (с 11 июня 2025 года по 1 августа 2025 года) со следующими входными настройками:

Период RSI = 60

Уровень перекупленности RSI = 70

Уровень перепроданности RSI = 45

Период ATR для волатильности = 62

Множитель ATR для SL = 3.2

% риска при высокой волатильности = 0.19

% риска при высокой волатильности = 0.064

% риска при высокой волатильности = 0.0335

Минимальное количество баров = 50

Размер стандартного лота = 0.01

SL в баллах = 610

TP в баллах = 980





Заключение

Подведем итог: мы разработали динамический мультипарный советник, который адаптируется к изменяющимся рыночным условиям, интегрируя управление рисками на основе волатильности. Система обрабатывает несколько символов одновременно, применяя технические индикаторы, такие как ATR и RSI, для выявления торговых возможностей. Советник рассчитывает уровни V-Stop для фильтрации входов и управления выходами, одновременно динамически регулируя размеры лотов и стоп-лоссы на основе текущей волатильности. С помощью модульных функций советник обрабатывает исполнение сделок, трейлинг-стопы и категоризацию рисков (высокий, умеренный, низкий), чтобы гарантировать, что каждая сделка соответствует текущему поведению символа.

Наконец, этот подход предоставляет трейдерам надежный и адаптивный инструмент, который поддерживает стабильную эффективность на различных валютных парах. Корректируя риск-экспозицию и параметры торговли в зависимости от волатильности, советник снижает избыточную экспозицию на волатильных рынках и избегает просадки эффективности на спокойных.