Внедрение в MQL5 практических модулей из других языков (Часть 02): Создание библиотеки REQUESTS, как в Python

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Введение

Возможность отправлять HTTP-запросы в интернет непосредственно из MetaTrader 5 — одно из лучших свойств языка программирования MQL5 за всю его историю. Благодаря этой возможности трейдеры могут взаимодействовать со своими внешними веб-сайтами, серверами, торговыми приложениями и т. д.

Это позволяет нам выполнять внутри торговой платформы практически любые действия: например, получать данные из внешних источников, отправлять торговые уведомления коллегам и многое другое.

Это свойство стало возможным благодаря функции WebRequest, доступной в языке MQL5, что позволяет нам выполнять любые действия на основе HTTP, такие как:

Отправка POST-запросов для передачи информации на внешние серверы.

Получение информации из интернета с помощью знаменитого GET-запроса.

Отправка PATCH-запросов в интернет для изменения информации в базе данных сервера.

Отправка PUT-запросов в интернет для обновления значений, хранящихся в базе данных сервера.



Вот лишь некоторые примеры HTTP-действий.

Однако эта единственная функция порой может быть слишком сложной, и она не очень удобна в использовании.

Отправка простого веб-запроса для выполнения любого из упомянутых выше действий требует значительных усилий, что усугубляется необходимостью учитывать HTTP-методы, заголовки и многое другое. Не говоря уже о том, что вам нужно будет вручную прописать процесс обработки данных, которые вы хотите отправить или получить.

Если вы когда-либо в своей деятельности в качестве программиста использовали платформы для разработки приложений интернета (веб-фреймворки) или модули для решения подобных задач, вы могли заметить, что большинство фреймворков за пределами MQL5 способно обрабатывать большинство основных задач и операций, которые функция WebRequest в MQL5 не выполняет.

Один из таких модулей — это requests из языка программирования Python.

Модуль Requests, прозванный HTTP for Humans (HTTP для людей): Это простая, но элегантная библиотека для работы с HTTP, которая позволяет программистам чрезвычайно легко отправлять запросы по протоколу HTTP/1.1. Благодаря этой библиотеке разработчикам, использующим Python, не нужно вручную добавлять параметры запроса в URL-адреса или кодировать данные PUT и POST с помощью form-encode, а также совершать многие другие действия, поскольку все хорошо продумано и упрощено даже для разработчиков, не очень подкованных в плане техники.

В этой статье мы предполагаем описать реализацию аналогичного модуля с похожими функциями, синтаксисом и возможностями. Надеюсь, это позволит упростить и сделать более удобным выполнение веб-запросов в MQL5, как и в Python.





Выполнение веб-запроса



Это основная функциональность модуля requests. Функция request — это та, которая отправляет и получает всевозможную информацию в различных форматах из интернета.

Прежде чем имитировать метод, похожий на предлагаемый модулем requests в Python, давайте сначала рассмотрим эту функцию.

Метод request в Python выглядит следующим образом.

def request( method : str | bytes , url : str | bytes , *, params: _Params | None = ..., data : _Data | None = ..., headers : _HeadersMapping | None = ..., cookies: CookieJar | _TextMapping | None = ..., files: _Files | None = ..., auth: _Auth | None = ..., timeout : _Timeout | None = ..., allow_redirects: bool = ..., proxies: _TextMapping | None = ..., hooks: _HooksInput | None = ..., stream: bool | None = ..., verify: _Verify | None = ..., cert: _Cert | None = ..., json : Any | None = None ) -> Response

Эта функция принимает несколько аргументов для HTTP-запроса к веб-серверу. Начнем с того, что зададим несколько параметров: метод, URL, данные, заголовки, таймаут и параметры JSON.

CResponse CSession::request( const string method, const string url, const string data = "" , const string headers = "" , const int timeout = 5000 , const bool is_json= true ) { char data_char[]; char result[]; string result_headers; string temp_data = data; CResponse response; string temp_headers = m_headers; if (headers != "" ) temp_headers += headers; if (is_json) { CJAVal js( NULL , jtUNDEF); bool b = js.Deserialize(data, CP_UTF8 ); string json; js.Serialize(json); temp_data = json; temp_headers = UpdateHeader(temp_headers, "Content-Type" , "application/json" ); if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG )) printf ( "%s: %s" , __FUNCTION__ ,temp_headers); } else { temp_headers = UpdateHeader(temp_headers, headers); if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG )) printf ( "%s: %s" , __FUNCTION__ ,temp_headers); } if ( StringToCharArray (temp_data, data_char, 0 , StringLen (temp_data), CP_UTF8 )< 0 ) { printf ( "%s, Failed to convert data to a Char array. Error = %s" , __FUNCTION__ ,ErrorDescription( GetLastError ())); return response; } uint start = GetTickCount (); int status = WebRequest (method, url, temp_headers, timeout, data_char, result, result_headers); if (status == - 1 ) { PrintFormat ( "WebRequest failed with error %s" , ErrorDescription( GetLastError ())); response.status_code = 0 ; return response; } response.elapsed = ( GetTickCount () - start); string results_string = CharArrayToString (result); response.text = results_string; CJAVal js; if (!js.Deserialize(result)) if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG )) printf ( "Failed to serialize data received from WebRequest" ); response.json = js; response.cookies = js[ "cookies" ].ToStr(); response.status_code = status; ArrayCopy (response.content, result); response.headers = result_headers; response.url = url; response.ok = (status >= 200 && status < 400 ); response.reason = WebStatusText(status); return response; }

Функция request в Python предоставляет два варианта передачи данных в веб-запрос с использованием двух разных аргументов: аргумент data для передачи всех данных, не являющихся JSON, и аргумент json для передачи данных в формате JSON. Поскольку оба аргумента предоставляют информацию, которая должна быть передана в запрос, а для отправки данных можно использовать только один аргумент, то вы можете отправлять либо необработанные данные (HTML, простой текст и т. д.), либо данные в формате JSON.. Таким образом, функция в Python определяет тип предоставленных данных (JSON или другой) и корректирует их заголовки в соответствии с заголовками, заданными пользователем. Например, при предоставлении данных в формате JSON он добавляет или изменяет заголовок Content-Type: application/json. Хотя в функции MQL5 можно было бы использовать оба аргумента, я считаю эту идею слишком запутанной и добавляющей ненужную сложность. Таким образом, функция в нашем классе MQL5 принимает только один аргумент с именем data для отправки данных в интернет, а логический аргумент с именем is_json отвечает за различение информации, полученной в переменной с именем data (между JSON и другими типами) внутри функции. С другой стороны, когда аргумент is_json установлен на true, функция добавляет или изменяет полученные заголовки со значением (Content-Type: application/json). Но перед этим полученные данные из аргумента data перед отправкой в интернет сериализуются в правильный формат JSON. if (is_json) { CJAVal js( NULL , jtUNDEF); bool b = js.Deserialize(data, CP_UTF8 ); string json; js.Serialize(json); temp_data = json; temp_headers = UpdateHeader(temp_headers, "Content-Type" , "application/json" ); if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG )) printf ( "%s: %s" , __FUNCTION__ ,temp_headers); } else { temp_headers = UpdateHeader(temp_headers, headers); if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG )) printf ( "%s: %s" , __FUNCTION__ ,temp_headers); }

Метод request, который модуль requests предлагает в Python, возвращает множество переменных в зависимости от HTTP-Response и содержит информацию о состоянии запроса, полученных данных, ошибках и многом другом.

import requests r = requests.get( 'https://api.github.com/events' ) print ( "Raw response:" , r) print ( "Status Code:" , r.status_code) print ( "Reason:" , r.reason) print ( "URL:" , r.url) print ( "Headers:" )

Для достижения этой цели необходима аналогичная структура в нашем классе MQL5.

Внутри файлаrequests.mqh ниже приведен класс CResponse.

struct CResponse { int status_code; string text; CJAVal json; uchar content[]; string headers; string cookies; string url; bool ok; uint elapsed; string reason; };

Это структура, которую функция request возвращает внутри класса CSession, — обсудим это через секунду.

Для справки: ниже приведен табличный список всех переменных и содержащейся в них информации внутри класса CResponse.

Переменная Тип данных Описание status_code int Возвращаемый сервером код состояния HTTP (например, 200 = OK, 404 = Not Found и т. д.). text string Полный ответ в виде необработанной строки (например, HTML, JSON или текст). json CJAVal Подвергнутый парсингу JSON-объект из тела ответа, если процесс сериализации прошел успешно. content[] uchar Массив байтов в исходном виде, содержащий тело ответа (полезно для бинарных ответов). headers string Словарь, содержащий заголовки HTTP-ответов. При желании его можно преобразовать в формат JSON. cookies string Файлы cookie, установленные сервером (извлечены из заголовков Set-cookies, если таковые имеются). url string Итоговый URL-адрес после любых перенаправлений.

ok bool Становится true, если код состояния < 400, то есть в процессе не произошло ошибок со стороны клиента или сервера. elapsed uint Время в миллисекундах, необходимое для выполнения запроса. reason string Код состояния HTTP в текстовом формате — удобочитаемый для человека.

Ниже описано, как использовать функцию request.

Чтобы такой пример работал на вашем компьютере, убедитесь, что вы добавили https://httpbin.org (тестовый URL-адрес) в список разрешенных URL-адресов в MetaTrader 5.

(a) Отправка данных в формате JSON

#include <requests.mqh> void OnStart () { string json = "{\"username\": \"omega\", \"password\": \"secret123\"}" ; CResponse response = CSession::request( "POST" , "https://httpbin.org/post" , json, NULL , 5000 , true ); Print ( "Status Code: " , response.status_code); Print ( "Reason: " , response.reason); Print ( "URL: " , response.url); Print ( "OK: " , ( string )response.ok); Print ( "Elapsed Time (ms): " , response.elapsed); Print ( "Headers:

" , response.headers); Print ( "Cookies: " , response.cookies); Print ( "Response: " ,response.text); Print ( "JSON:

" , response.json[ "url" ].ToStr()); }

Результаты.

JF 0 08 : 10 : 33.226 Requests test (XAUUSD,D1) CSession::request: Content-Type: application/json GF 0 08 : 10 : 33.226 Requests test (XAUUSD,D1) MI 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) Status Code: 200 PS 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) Reason: OK LH 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) URL: https: HP 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) OK: true IF 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) Elapsed Time (ms): 1343 HO 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) Headers: QE 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) Date: Fri, 04 Jul 2025 05 : 10 : 35 GMT MG 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) Content-Type: application/json HQ 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) Content-Length: 619 IH 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) Connection: keep-alive JL 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) Server: gunicorn/ 19.9 . 0 QD 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) Access-Control-Allow-Origin: * IO 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) Access-Control-Allow-Credentials: true PI 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) GO 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) Cookies: HH 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) Response: { QL 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) "args" : {}, FK 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) "data" : "{\"username\":\"omega\",\"password\":\"secret123\"}" , MN 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) "files" : {}, RH 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) "form" : {}, OP 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) "headers" : { CH 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept" : "*/*" , GM 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept-Encoding" : "gzip, deflate" , HQ 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept-Language" : "en;q=0.5" , GH 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) "Content-Length" : "43" , IR 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) "Content-Type" : "application/json" , EI 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) "Host" : "httpbin.org" , NH 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) "User-Agent" : "MetaTrader 5 Terminal/5.5120 (Windows NT 10.0.19045; x64)" , HK 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) "X-Amzn-Trace-Id" : "Root=1-6867624b-422e528808290adf61a651a3" IN 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) }, GD 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) "json" : { CN 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) "password" : "secret123" , KD 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) "username" : "omega" QM 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) }, EJ 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) "origin" : "197.250.227.26" , FQ 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) "url" : "https://httpbin.org/post" EG 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) } PR 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) NF 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) JSON: CR 0 08 : 10 : 34.578 Requests test (XAUUSD,D1) https:

(b) Отправка данных, не являющихся JSON-данными

Рассмотрим данные формы в качестве примера.

#include <requests.mqh> CSession requests; void OnStart () { string form_data = "username=omega&password=secret123" ; CResponse response = CSession::post( "https://httpbin.org/post" , form_data, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" , 5000 , false ); Print ( "Status Code: " , response.status_code); Print ( "Reason: " , response.reason); Print ( "URL: " , response.url); Print ( "OK: " , ( string )response.ok); Print ( "Elapsed Time (ms): " , response.elapsed); Print ( "Headers:

" , response.headers); Print ( "Cookies: " , response.cookies); Print ( "Response: " ,response.text); Print ( "JSON:

" , response.json[ "url" ].ToStr()); }

Результаты.

DD 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) Status Code: 200 IN 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) Reason: OK EG 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) URL: https: QM 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) OK: true RI 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) Elapsed Time (ms): 1547 QR 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) Headers: EH 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) Date: Fri, 04 Jul 2025 05 : 20 : 02 GMT DL 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) Content-Type: application/json MD 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) Content-Length: 587 PM 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) Connection: keep-alive OK 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) Server: gunicorn/ 19.9 . 0 HS 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) Access-Control-Allow-Origin: * PD 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) Access-Control-Allow-Credentials: true IF 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) RD 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) Cookies: QM 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) Response: { HK 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) "args" : {}, OR 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) "data" : "" , JE 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) "files" : {}, RL 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) "form" : { DF 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) "password" : "secret123" , PM 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) "username" : "omega" RE 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) }, PL 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) "headers" : { DE 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept" : "*/*" , LP 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept-Encoding" : "gzip, deflate" , CF 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept-Language" : "en;q=0.5" , EK 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) "Content-Length" : "33" , EL 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) "Content-Type" : "application/x-www-form-urlencoded" , PH 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) "Host" : "httpbin.org" , GO 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) "User-Agent" : "MetaTrader 5 Terminal/5.5120 (Windows NT 10.0.19045; x64)" , FQ 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) "X-Amzn-Trace-Id" : "Root=1-68676482-6439a0a071c275773681a193" LM 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) }, JE 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) "json" : null, LM 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) "origin" : "197.250.227.26" , KH 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) "url" : "https://httpbin.org/post" LN 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) } IK 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) CO 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) JSON: NK 0 08 : 20 : 01.411 Requests test (XAUUSD,D1) https:

Отлично! Нам удалось отправить два разных типа данных, используя одну и ту же функцию веб-запроса.

Обратите внимание, что при отправке данных не в формате JSON (в данном случае, данных формы) я явно указываю "Content-type" в аргументе headers функции request, чтобы учесть данные формы. Таким образом, если вы не отправляете данные в формате JSON, которые автоматически сериализуются, и соответствующий HTTP-заголовок для размещения этого типа данных автоматически не обновляется, необходимо явно указать Content-type, чтобы он соответствовал типу данных, которые вы хотите отправить. Для получения более подробной информации читайте -> https://beeceptor.com/docs/concepts/content-type/index.html

Теперь эта функция request способна отправлять все виды HTTP-запросов аналогично встроенной функции MQL5. Это ее приблизительное продолжение.

Поскольку эта функция такая гибкая, ее использование становится сложным и чревато ошибками. Предположим, вы хотите отправить GET-запрос, чтобы получить некоторую информацию из интернета. Всем известно, что отправлять данные с помощью GET-запроса нецелесообразно, поскольку изначально он не предназначен для этого. Чтобы уменьшить вероятность ошибок, модуль requests в языке Python содержит несколько высокоуровневых функций для отправки веб-запросов различных типов, которые учитывают потребности конкретного запроса.





Разные веб-запросы в разных функциях



На основе функции request, реализованной в предыдущем разделе, можно создать несколько функций для различных HTTP-действий следующим образом:

(a) Функция get

static CResponse get( const string url, const string headers = "" , const int timeout = 5000 ) { return request( "GET" , url, "" , headers, timeout, false ); }

Эта функция отправляет GET-запрос на указанный URL. При вызове этой функции данные на URL-адрес не отправляются, поскольку она предназначена только для получения информации.

Применение.

#include <requests.mqh> void OnStart () { CResponse response = CSession::get( "https://httpbin.org/get" ); Print ( "Status Code: " , response.status_code); Print ( "Reason: " , response.reason); Print ( "URL: " , response.url); Print ( "OK: " , ( string )response.ok); Print ( "Elapsed Time (ms): " , response.elapsed); Print ( "Headers:

" , response.headers); Print ( "Cookies: " , response.cookies); Print ( "Response: " ,response.text); Print ( "JSON:

" , response.json[ "url" ].ToStr()); }

Результаты.

LM 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) Status Code: 200 QF 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) Reason: OK GQ 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) URL: https: CD 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) OK: true EQ 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) Elapsed Time (ms): 1782 KJ 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) Headers: JQ 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) Date: Fri, 04 Jul 2025 06 : 50 : 49 GMT JD 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) Content-Type: application/json NL 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) Content-Length: 379 NE 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) Connection: keep-alive MS 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) Server: gunicorn/ 19.9 . 0 NH 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) Access-Control-Allow-Origin: * FL 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) Access-Control-Allow-Credentials: true KM 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) LL 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) Cookies: CE 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) Response: { FS 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) "args" : {}, DJ 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) "headers" : { PR 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept" : "*/*" , DF 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept-Encoding" : "gzip, deflate" , KO 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept-Language" : "en;q=0.5" , JL 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) "Host" : "httpbin.org" , QK 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) "User-Agent" : "MetaTrader 5 Terminal/5.5120 (Windows NT 10.0.19045; x64)" , JI 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) "X-Amzn-Trace-Id" : "Root=1-686779c9-147d77346060e72a2fa2282f" FH 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) }, RI 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) "origin" : "197.250.227.26" , CJ 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) "url" : "https://httpbin.org/get" PR 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) } QG 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) KK 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) JSON: DQ 0 09 : 50 : 48.904 Requests test (XAUUSD,D1) https:

Хотя функция get позволяет передавать заголовки в запрос HTTP, невозможно контролировать тип контента, получаемого от сервера, даже если вы установите для заголовков параметр Content-type.

(b) Функция post

static CResponse post( const string url, const string data = "" , const string headers = "" , const int timeout = 5000 , const bool is_json= true ) { return request( "POST" , url, data, headers, timeout, is_json); }

Эта функция отправляет POST-запрос на указанный URL-адрес с опциональным набором данных. Аналогично функции request эта функция автоматически устанавливает Content-Type, когда аргумент is_json установлен на true.

Применение.

#include <requests.mqh> void OnStart () { string json = "{\"username\": \"omega\", \"password\": \"secret123\"}" ; CResponse response = CSession::post( "https://httpbin.org/post" ,json); Print ( "Status Code: " , response.status_code); Print ( "Reason: " , response.reason); Print ( "URL: " , response.url); Print ( "OK: " , ( string )response.ok); Print ( "Elapsed Time (ms): " , response.elapsed); Print ( "Headers:

" , response.headers); Print ( "Cookies: " , response.cookies); Print ( "Response: " ,response.text); Print ( "JSON:

" , response.json[ "url" ].ToStr()); }

Результаты.

NK 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) Status Code: 200 OP 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) Reason: OK KE 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) URL: https: GR 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) OK: true LD 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) Elapsed Time (ms): 1578 GL 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) Headers: PK 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) Date: Fri, 04 Jul 2025 12 : 32 : 13 GMT NR 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) Content-Type: application/json GG 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) Content-Length: 619 JN 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) Connection: keep-alive II 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) Server: gunicorn/ 19.9 . 0 RF 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) Access-Control-Allow-Origin: * JR 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) Access-Control-Allow-Credentials: true OK 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) HQ 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) Cookies: GK 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) Response: { RN 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) "args" : {}, EN 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) "data" : "{\"username\":\"omega\",\"password\":\"secret123\"}" , NL 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) "files" : {}, QJ 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) "form" : {}, PS 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) "headers" : { DJ 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept" : "*/*" , HO 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept-Encoding" : "gzip, deflate" , GG 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept-Language" : "en;q=0.5" , HJ 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) "Content-Length" : "43" , JM 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) "Content-Type" : "application/json" , FK 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) "Host" : "httpbin.org" , MN 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) "User-Agent" : "MetaTrader 5 Terminal/5.5120 (Windows NT 10.0.19045; x64)" , IM 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) "X-Amzn-Trace-Id" : "Root=1-6867c9cd-64a83cd77115a2575214fecd" JS 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) }, HJ 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) "json" : { DL 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) "password" : "secret123" , LK 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) "username" : "omega" RS 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) }, FG 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) "origin" : "197.250.227.26" , EO 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) "url" : "https://httpbin.org/post" FE 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) } OL 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) MD 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) JSON: DD 0 15 : 32 : 13.093 Requests test (XAUUSD,D1) https:

(c) Функция put

Эта функция отправляет PUT-запрос для обновления ресурса по указанному URL-адресу с заданными данными.

static CResponse put( const string url, const string data = "" , const string headers = "" , const int timeout = 5000 , const bool is_json= true ) { return request( "PUT" , url, data, headers, timeout, is_json); }

Пример использования.

#include <requests.mqh> void OnStart () { string json = "{\"username\": \"omega\", \"password\": \"secret123\"}" ; CResponse response = CSession::put( "https://httpbin.org/put" ,json); Print ( "Status Code: " , response.status_code); Print ( "Reason: " , response.reason); Print ( "URL: " , response.url); Print ( "OK: " , ( string )response.ok); Print ( "Elapsed Time (ms): " , response.elapsed); Print ( "Headers:

" , response.headers); Print ( "Cookies: " , response.cookies); Print ( "Response: " ,response.text); Print ( "JSON:

" , response.json[ "url" ].ToStr()); }

Результаты.

#include <requests.mqh> void OnStart () { string json = "{\"update\": true}" ; CResponse response = CSession::put( "https://httpbin.org/put" , json, "" , 5000 , true ); Print ( "Reason: " , response.reason); Print ( "Response: " ,response.text); }

Результаты.

MG 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) Reason: OK EQ 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) Response: { HG 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) "args" : {}, JM 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) "data" : "{\"update\":true}" , LJ 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) "files" : {}, CM 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) "form" : {}, FE 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) "headers" : { RO 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept" : "*/*" , JI 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept-Encoding" : "gzip, deflate" , QL 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept-Language" : "en;q=0.5" , KE 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) "Content-Length" : "15" , LG 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) "Content-Type" : "application/json" , PL 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) "Host" : "httpbin.org" , KD 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) "User-Agent" : "MetaTrader 5 Terminal/5.5120 (Windows NT 10.0.19045; x64)" , KH 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) "X-Amzn-Trace-Id" : "Root=1-6867ce36-76b6e4053cd661ec5e4faa1b" HI 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) }, NG 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) "json" : { DQ 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) "update" : true PG 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) }, PS 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) "origin" : "197.250.227.26" , HD 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) "url" : "https://httpbin.org/put" RH 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1) } CI 0 15 : 51 : 02.874 Requests test (XAUUSD,D1)

(d) Функция patch

static CResponse patch( const string url, const string data = "" , const string headers = "" , const int timeout = 5000 , const bool is_json= true ) { return request( "PATCH" , url, data, headers, timeout, is_json); }

Эта функция отправляет PATCH-запрос для частичного обновления ресурса по указанному URL-адресу с использованием предоставленных данных.

Пример использования.

#include <requests.mqh> void OnStart () { string json = "{\"patched\": 1}" ; CResponse response = CSession::patch( "https://httpbin.org/patch" , json, "" , 5000 , true ); Print ( "Reason: " , response.reason); Print ( "Response: " ,response.text); }

Результаты.

GR 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) Reason: OK OF 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) Response: { RR 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) "args" : {}, GJ 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) "data" : "{\"patched\":1}" , NL 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) "files" : {}, IK 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) "form" : {}, HS 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) "headers" : { LE 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept" : "*/*" , HO 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept-Encoding" : "gzip, deflate" , OF 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept-Language" : "en;q=0.5" , CJ 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) "Content-Length" : "13" , RM 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) "Content-Type" : "application/json" , FK 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) "Host" : "httpbin.org" , MN 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) "User-Agent" : "MetaTrader 5 Terminal/5.5120 (Windows NT 10.0.19045; x64)" , GN 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) "X-Amzn-Trace-Id" : "Root=1-6867d837-47b9eb772b7ec6300016aa79" JS 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) }, HJ 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) "json" : { MR 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) "patched" : 1 FH 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) }, RI 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) "origin" : "197.250.227.26" , KK 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) "url" : "https://httpbin.org/patch" DS 0 16 : 33 : 45.258 Requests test (XAUUSD,D1) }

(e) Функция delete

static CResponse delete_( const string url, const string headers = "" , const int timeout = 5000 , const bool is_json= true ) { return request( "DELETE" , url, "" , headers, timeout, is_json); }

Эта функция отправляет DELETE-запрос для удаления ресурса по указанному URL-адресу. Тело запроса не используется.

Пример использования.

#include <requests.mqh> void OnStart () { CResponse response = CSession::delete_( "https://httpbin.org/delete" , "" , 5000 , true ); Print ( "Reason: " , response.reason); Print ( "Response: " ,response.text); }

Результаты.

ML 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1) Reason: OK EL 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1) Response: { HH 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1) "args" : {}, OR 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1) "data" : "" , JD 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1) "files" : {}, ER 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1) "form" : {}, DK 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1) "headers" : { PR 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept" : "*/*" , LG 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept-Encoding" : "gzip, deflate" , KO 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept-Language" : "en;q=0.5" , QQ 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1) "Content-Length" : "0" , HE 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1) "Content-Type" : "application/json" , LS 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1) "Host" : "httpbin.org" , GF 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1) "User-Agent" : "MetaTrader 5 Terminal/5.5120 (Windows NT 10.0.19045; x64)" , JK 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1) "X-Amzn-Trace-Id" : "Root=1-6867da67-1926ebf246353ab24461aed9" LK 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1) }, FL 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1) "json" : null, PG 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1) "origin" : "197.250.227.26" , PO 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1) "url" : "https://httpbin.org/delete" HE 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1) } QL 0 16 : 43 : 03.046 Requests test (XAUUSD,D1)





Загрузка файлов в интернет



Модуль requests в языке Python значительно упрощает обмен файлами и получение их из интернета, в отличие от встроенной функции для веб-запросов в MQL5.

Возможность отправлять файлы в интернет является необходимым условием эффективной коммуникации в современном мире. Нам часто бывает нужно отправить скриншоты графиков, чтобы показать прогресс в торговле, а иногда продемонстрировать торговые стратегии и некоторые визуальные сигналы непосредственно на графике MetaTrader 5.

Это самая сложная часть в наших занятиях на тему CSession-MQL5, потому что нам нужно учитывать типы файлов, которые пользователи могут загружать в интернет, и применять правильное кодирование к извлеченной непосредственно из файлов двоичной информации. Кроме того, нам необходимы правильные HTTP-заголовки для каждого типа файлов.

CResponse CSession::request( const string method, const string url, const string data, const string &files[], const string headers = "" , const int timeout = 5000 , const bool is_json= true ) { char result[]; string result_headers; string temp_headers = m_headers; string boundary = "----WebKitFormBoundary7MA4YWxkTrZu0gW" ; CArrayChar final_body; CResponse response; if (headers != "" ) temp_headers += headers; bool use_multipart = ArraySize (files) > 0 ; if (use_multipart) { temp_headers = UpdateHeader(temp_headers, "Content-Type" , "multipart/form-data; boundary=" + boundary + "\r

" ); if ( StringLen (data) > 0 ) { string json_data = "" ; if (is_json) { CJAVal js( NULL , jtUNDEF); if (js.Deserialize(data, CP_UTF8 )) js.Serialize(json_data); } string json_part = "--" + boundary + "\r

" ; json_part += "Content-Disposition: form-data; name=\"metadata\"\r

" ; json_part += "Content-Type: application/json\r

\r

" ; json_part += json_data + "\r

" ; char json_bytes[]; StringToCharArray (json_part, json_bytes, 0 , StringLen (json_part), CP_UTF8 ); final_body.AddArray(json_bytes); } for ( uint i = 0 ; i < files.Size(); i++) { string filename = GetFileName(files[i]); char file_data[]; int file_handle = FileOpen (filename, FILE_BIN | FILE_SHARE_READ ); if (file_handle == INVALID_HANDLE ) { printf ( "func=%s line=%d, Failed to read the file '%s'. Error = %s" , __FUNCTION__ , __LINE__ ,filename,ErrorDescription( GetLastError ())); continue ; } int fsize = ( int ) FileSize (file_handle); ArrayResize (file_data, fsize); if ( FileReadArray (file_handle, file_data, 0 , fsize)== 0 ) { printf ( "func=%s line=%d, No data found in the file '%s'. Error = %s" , __FUNCTION__ , __LINE__ ,filename,ErrorDescription( GetLastError ())); FileClose (file_handle); continue ; } FileClose (file_handle); string file_part = "--" + boundary + "\r

" ; file_part += StringFormat ( "Content-Disposition: form-data; name=\"file\"; filename=\"%s\"\r

" , filename); file_part += StringFormat ( "Content-Type: %s\r

\r

" , GuessContentType(filename)); char file_header[]; StringToCharArray (file_part, file_header, 0 , StringLen (file_part), CP_UTF8 ); final_body.AddArray(file_header); final_body.AddArray(file_data); final_body.Add( '\r' ); final_body.Add( '

' ); } string closing = "--" + boundary + "--\r

" ; char closing_part[]; StringToCharArray (closing, closing_part); final_body.AddArray(closing_part); } else { string body_data = data; if (is_json) { CJAVal js( NULL , jtUNDEF); if (js.Deserialize(data, CP_UTF8 )) js.Serialize(body_data); temp_headers = UpdateHeader(temp_headers, "Content-Type" , "application/json" ); } else temp_headers = UpdateHeader(temp_headers, headers); char array[]; StringToCharArray (body_data, array, 0 , StringLen (body_data), CP_UTF8 ); final_body.AddArray(array); } char final_body_char_arr[]; CArray2Array(final_body, final_body_char_arr); if ( MQLInfoInteger ( MQL_DEBUG )) Print ( "Final body:

" , CharArrayToString (final_body_char_arr, 0 , final_body.Total(), CP_UTF8 )); uint start = GetTickCount (); int status = WebRequest (method, url, temp_headers, timeout, final_body_char_arr, result, result_headers); if (status == - 1 ) { PrintFormat ( "WebRequest failed with error %s" , ErrorDescription( GetLastError ())); response.status_code = 0 ; return response; } response.elapsed = GetTickCount () - start; response.text = CharArrayToString (result); response.status_code = status; response.headers = result_headers; response.url = url; response.ok = (status >= 200 && status < 400 ); response.reason = WebStatusText(status); ArrayCopy (response.content, result); CJAVal js; if (js.Deserialize(response.text)) response.json = js; return response; }

Как и в случае с предыдущей функцией request, для выполнения какого-либо запроса к интернету эта функция решает аналогичную задачу, но способна обнаруживать файлы, предоставленные пользователем в качестве аргумента функции, и встраивать их в HTTP-запрос.

Когда массив файлов пуст, т.е. пользователь не предоставляет никаких файлов. Описанная выше функция выполняет обычный HTTP-запрос, как обсуждалось ранее, но после получения файлов она обновляет заголовок HTTP, преобразуя его в содержимое типа multipart/form-data, что позволяет HTTP-запросу различать типы предоставленных информации и данных. temp_headers = UpdateHeader(temp_headers, "Content-Type" , "multipart/form-data; boundary=" + boundary + "\r

" ); Массив final_body отвечает за объединение всех данных (содержимого и файлов) в одну символьную (char) переменную, аналогично тому, как это делает форма в интернете. Это делается внутри цикла, который перебирает массив, содержащий все файлы, которые вы хотите отправить на сервер одновременно. for ( uint i = 0 ; i < files.Size(); i++) { string filename = GetFileName(files[i]); char file_data[]; int file_handle = FileOpen (filename, FILE_BIN | FILE_SHARE_READ ); if (file_handle == INVALID_HANDLE ) { printf ( "func=%s line=%d, Failed to read the file '%s'. Error = %s" , __FUNCTION__ , __LINE__ ,filename,ErrorDescription( GetLastError ())); continue ; } int fsize = ( int ) FileSize (file_handle); ArrayResize (file_data, fsize); if ( FileReadArray (file_handle, file_data, 0 , fsize)== 0 ) { printf ( "func=%s line=%d, No data found in the file '%s'. Error = %s" , __FUNCTION__ , __LINE__ ,filename,ErrorDescription( GetLastError ())); FileClose (file_handle); continue ; } FileClose (file_handle); string file_part = "--" + boundary + "\r

" ; file_part += StringFormat ( "Content-Disposition: form-data; name=\"file\"; filename=\"%s\"\r

" , filename); file_part += StringFormat ( "Content-Type: %s\r

\r

" , GuessContentType (filename)); char file_header[]; StringToCharArray (file_part, file_header, 0 , StringLen (file_part), CP_UTF8 ); final_body.AddArray(file_header); final_body.AddArray(file_data); final_body.Add( '\r' ); final_body.Add( '

' ); } Это позволит отправлять на сервер файлы различных типов (видео, изображения, документы Microsoft и т. д.) с помощью одной этой функции. ФункцияGuessContentType определяет тип файла на основе его расширения и возвращает правильный Content-type для добавления в заголовок HTTP multipart-form. string CSession::GuessContentType( string filename) { StringToLower (filename); if ( StringFind (filename, ".txt" ) >= 0 ) return "text/plain" ; if ( StringFind (filename, ".json" ) >= 0 ) return "application/json" ; if ( StringFind (filename, ".xml" ) >= 0 ) return "application/xml" ; if ( StringFind (filename, ".png" ) >= 0 ) return "image/png" ; if ( StringFind (filename, ".jpg" ) >= 0 || StringFind (filename, ".jpeg" ) >= 0 ) return "image/jpeg" ; if ( StringFind (filename, ".gif" ) >= 0 ) return "image/gif" ; if ( StringFind (filename, ".mp3" ) >= 0 ) return "audio/mpeg" ; if ( StringFind (filename, ".wav" ) >= 0 ) return "audio/wav" ; if ( StringFind (filename, ".ogg" ) >= 0 ) return "audio/ogg" ; if ( StringFind (filename, ".mp4" ) >= 0 ) return "video/mp4" ; if ( StringFind (filename, ".avi" ) >= 0 ) return "video/x-msvideo" ; if ( StringFind (filename, ".mov" ) >= 0 ) return "video/quicktime" ; if ( StringFind (filename, ".webm" ) >= 0 ) return "video/webm" ; if ( StringFind (filename, ".mkv" ) >= 0 ) return "video/x-matroska" ; if ( StringFind (filename, ".pdf" ) >= 0 ) return "application/pdf" ; if ( StringFind (filename, ".zip" ) >= 0 ) return "application/zip" ; if ( StringFind (filename, ".doc" ) >= 0 ) return "application/msword" ; if ( StringFind (filename, ".docx" ) >= 0 ) return "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" ; if ( StringFind (filename, ".xls" ) >= 0 ) return "application/vnd.ms-excel" ; return "application/octet-stream" ; }

Пример использования.

Предположим, у нас есть изображение — скриншот графика MetaTrader 5, который мы хотим отправить на сервер.

Для удобной работы с этими файлами необходимо убедиться, что они находятся в MQL5 DataPath.

Воспользуемся сервером tempfiles.org в качестве конечной точки нашего API.

Повторюсь, чтобы это сработало, обязательно добавьте URL-адрес tempfiles.org в список разрешенных URL-адресов в MetaTrader 5;

#include <requests.mqh> void OnStart () { string files[] = { "chart.jpg" }; CResponse response = CSession::request( "POST" , "https://tmpfiles.org/api/v1/upload" ,"", files ); Print ( "Status Code: " , response.status_code); Print ( "Reason: " , response.reason); Print ( "URL: " , response.url); Print ( "OK: " , ( string )response.ok); Print ( "Elapsed Time (ms): " , response.elapsed); Print ( "Headers:

" , response.headers); Print ( "Cookies: " , response.cookies); Print ( "Response: " ,response.text); Print ( "JSON:

" , response.json[ "url" ].ToStr()); }

Результаты.

CF 0 17 : 06 : 25.063 Requests test (XAUUSD,D1) Status Code: 200 RL 0 17 : 06 : 25.063 Requests test (XAUUSD,D1) Reason: OK QM 0 17 : 06 : 25.063 Requests test (XAUUSD,D1) URL: https: FN 0 17 : 06 : 25.063 Requests test (XAUUSD,D1) OK: true OH 0 17 : 06 : 25.063 Requests test (XAUUSD,D1) Elapsed Time (ms): 1594 FQ 0 17 : 06 : 25.063 Requests test (XAUUSD,D1) Headers: RN 0 17 : 06 : 25.063 Requests test (XAUUSD,D1) Server: nginx/ 1.22 . 1 QO 0 17 : 06 : 25.063 Requests test (XAUUSD,D1) Content-Type: application/json KJ 0 17 : 06 : 25.063 Requests test (XAUUSD,D1) Transfer-Encoding: chunked CS 0 17 : 06 : 25.063 Requests test (XAUUSD,D1) Connection: keep-alive KE 0 17 : 06 : 25.063 Requests test (XAUUSD,D1) Cache-Control: no-cache, private RM 0 17 : 06 : 25.063 Requests test (XAUUSD,D1) Date: Thu, 10 Jul 2025 14 : 06 : 25 GMT DF 0 17 : 06 : 25.063 Requests test (XAUUSD,D1) X-RateLimit-Limit: 60 GN 0 17 : 06 : 25.063 Requests test (XAUUSD,D1) X-RateLimit-Remaining: 59 CN 0 17 : 06 : 25.063 Requests test (XAUUSD,D1) Access-Control-Allow-Origin: * NF 0 17 : 06 : 25.063 Requests test (XAUUSD,D1) ED 0 17 : 06 : 25.063 Requests test (XAUUSD,D1) Cookies: RM 0 17 : 06 : 25.063 Requests test (XAUUSD,D1) Response: { "status" : "success" , "data" :{ "url" : "http://tmpfiles.org/5459540/chart.png" }} LS 0 17 : 06 : 25.063 Requests test (XAUUSD,D1) JSON: HJ 0 17 : 06 : 25.063 Requests test (XAUUSD,D1)

После успешного выполнения POST-запроса, tempfiles.org возвращает JSON-ответ, содержащий URL-адрес конечной точки, где размещен файл. Мы можем перейти по этой ссылке и наблюдать в веб-браузере файл изображения.





Получение и загрузка файлов из интернета



Опять же, интернет предназначен для обмена различной информацией и файлами, и возможность получать различные файлы в формате MQL5 очень удобна, поскольку помогает получать данные в форматах CSV и Excel, получать обученные модели машинного обучения и их параметры в различных бинарных форматах и совершать множество иных действий.

Реализованная функция get уже способна это сделать, если предоставить ей правильную конечную точку API.

Например, давайте получим изображение из httpbin.org и сохраним его в пути передачи данных MQL5.

#include <requests.mqh> CSession requests; void OnStart () { CResponse response = requests.get( "https://httpbin.org/image/jpeg" ); }

При успешном выполнении эта функция возвращает зашифрованный файл изображения или данные (в двоичном формате).

Этот файл находится в переменной CResponse::content.

void OnStart () { CResponse response = requests.get( "https://httpbin.org/image/jpeg" ); int handle = FileOpen ( "image.jpg" , FILE_WRITE | FILE_BIN | FILE_SHARE_WRITE ); if (handle == INVALID_HANDLE ) { printf ( "Failed to open an Image. Error=%s" ,ErrorDescription( GetLastError ())); return ; } if ( FileWriteArray (handle, response.content )== 0 ) { printf ( "Failed to write an Image. Error=%s" ,ErrorDescription( GetLastError ())); return ; } FileClose (handle); }

Результаты.

Изображение, содержащее лису (или какое бы животное это ни было), хранится в папке MQL5/Files.





Обработка сессий и файлов cookie

Возможно, вы заметили, что все функции в классе CSession являются статическими, поэтому данный класс является "статическим".

class CSession { protected : public : CSession( const string headers, const string cookies= "" ); ~CSession( void ); static void SetCookie( const string cookie) { if ( StringLen (m_cookies) > 0 ) m_cookies += "; " ; m_cookies += cookie; } static void ClearCookies() { m_cookies = "" ; } static void SetBasicAuth( const string username, const string password); static CResponse request( const string method, const string url, const string data, const string &files[], const string headers = "" , const int timeout = 5000 , const bool is_json= true ); static CResponse get( const string url, const string headers = "" , const int timeout = 5000 ) { string files[]; return request( "GET" , url, "" , files, headers, timeout, false ); } }

Цель состоит в том, чтобы предоставить разработчикам возможность использовать библиотеку requests частично или полностью, имитируя работу модуля requests в языке Python.

(а) Использование всего объекта класса.

#include <requests.mqh> void OnStart () { string headers = "Content-Type: application/json;" ; string cookies = "sessionid=abc123" ; CSession session(headers, cookies); CResponse response = session.get( "https://httpbin.org/cookies" ); Print ( "HTTP response" ); Print ( "--> Status Code: " , response.status_code); Print ( "--> Reason: " , response.reason); Print ( "--> URL: " , response.url); Print ( "--> OK: " , ( string )response.ok); Print ( "--> Elapsed Time (ms): " , response.elapsed); Print ( "--> Headers:

" , response.headers); Print ( "--> Cookies: " , response.cookies); Print ( "--> Response text: " ,response.text); Print ( "--> JSON:

" , response.json.ToStr()); }

Результаты.

DS 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) HTTP response RI 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) --> Status Code: 200 KR 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) --> Reason: OK NG 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) --> URL: https: IF 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) --> OK: true QQ 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) --> Elapsed Time (ms): 2141 IH 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) --> Headers: FQ 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) Date: Sat, 12 Jul 2025 08 : 38 : 36 GMT RE 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) Content-Type: application/json FO 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) Content-Length: 49 DE 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) Connection: keep-alive CR 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) Server: gunicorn/ 19.9 . 0 PK 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) Access-Control-Allow-Origin: * HM 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) Access-Control-Allow-Credentials: true QN 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) DL 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) --> Cookies: LG 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) --> Response text: { EP 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) "cookies" : { HJ 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) "sessionid" : "abc123" RN 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) } DE 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) } EM 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) MD 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1) --> JSON: GH 0 11 : 38 : 36.272 Requests test (XAUUSD,D1)

Использование целого класса посредством вызова конструктора класса и передачи заголовка и файлов cookie (необязательно) позволяет работать с глобальными значениями заголовков и использовать одни и те же файлы cookie во всех HTTP-запросах, которые будут выполняться с применением одного и того же экземпляра класса. Мы называем это HTTP-сессией.

(b) Использование функций из класса по отдельности

Для выполнения простых HTTP-запросов без нахождения в HTTP-сессии, то есть для управления всеми новыми HTTP-заголовками и файлами cookie без исключения.

Ниже описано, как использовать функции из класса CSession непосредственно, без создания экземпляра объекта класса.

#include <requests.mqh> void OnStart () { CResponse response = CSession::get( "https://httpbin.org/get" ); Print ( "HTTP response" ); Print ( "--> Status Code: " , response.status_code); Print ( "--> Reason: " , response.reason); Print ( "--> URL: " , response.url); Print ( "--> OK: " , ( string )response.ok); Print ( "--> Elapsed Time (ms): " , response.elapsed); Print ( "--> Headers:

" , response.headers); Print ( "--> Cookies: " , response.cookies); Print ( "--> Response text: " ,response.text); Print ( "--> JSON:

" , response.json.ToStr()); }





Базовая аутентификация



У всех функций в модуле requests языка Python есть возможность отправлять на сервер данные для базовой (простой) аутентификации.

import requests response = requests.get( "https://httpbin.org/headers" , auth=( "user" , "pass" )) print (response.text)

Ниже представлен аналогичный функционал в нашем классе для языка MQL5.

void CSession::SetBasicAuth( const string username, const string password) { string credentials = username + ":" + password; string encoded = Base64Encode(credentials); m_headers = UpdateHeader(m_headers, "Authorization" , "Basic " + encoded); }

В отличие от модуля языка Python, где разработчики могут передавать эти параметры аутентификации непосредственно в функции, наш класс в MQL5 делает это немного иначе, позволяя пользователям передавать такие основные параметры аутентификации в отдельной функции.

Функция SetBasicAuth обновляет заголовки в классе, добавляя учетные данные для авторизации; эти значения будут доступны всем функциям, вызываемым впоследствии с использованием того же экземпляра класса.

#include <requests.mqh> void OnStart () { CSession::SetBasicAuth( "user" , "pass" ); CResponse response = CSession::get( "https://httpbin.org/headers" ); Print ( "HTTP response" ); Print ( "--> Headers:

" , response.headers); Print ( "--> Response text: " ,response.text); }

Результаты.

IE 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) HTTP response FQ 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) --> Headers: KI 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) Date: Sat, 12 Jul 2025 11 : 23 : 23 GMT MM 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) Content-Type: application/json HK 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) Content-Length: 385 IR 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) Connection: keep-alive JJ 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) Server: gunicorn/ 19.9 . 0 IS 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) Access-Control-Allow-Origin: * QE 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) Access-Control-Allow-Credentials: true HF 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) KG 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) --> Response text: { KP 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) "headers" : { GH 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept" : "*/*" , CM 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept-Encoding" : "gzip, deflate" , DQ 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept-Language" : "en;q=0.5" , NE 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) "Authorization" : "Basic dXNlcjpwYXNz" , NS 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) "Cookie" : "session=abc123;max-age=60;" , KL 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) "Host" : "httpbin.org" , HK 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) "User-Agent" : "MetaTrader 5 Terminal/5.5120 (Windows NT 10.0.19045; x64)" , NI 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) "X-Amzn-Trace-Id" : "Root=1-687245ab-2065056c28f0024b71a6446f" GH 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) } IF 0 14 : 23 : 23.885 Requests test (XAUUSD,D1) }





Работа с параметрами URL-адреса



Еще одна классная штука, которую умеет делать модуль requests в языке Python, заключается в том, что он обрабатывает полученный URL-адрес и его параметры перед отправкой окончательного веб-запроса.

import requests response = requests.get( "https://httpbin.org/get" , params={ "param1" : "value1" }) print (response.url)

Результаты.

https://httpbin.org/get?param1=value1

В нашем классе MQL5 мы используем несколько иной подход. Вместо того чтобы передавать параметры URL-адреса всем функциям, что усложнит их работу, мы используем отдельную вспомогательную функцию, которая поможет создать окончательный URL-адрес с заданными параметрами, учитывая исходный URL-адрес и связанные с ним параметры.

#include <requests.mqh> void OnStart () { string keys[] = { "user" , "id" , "lang" }; string values[] = { "omega" , "123" , "mql5 test" }; string parent_url = "https://httpbin.org/get" ; string final_url = CSession::BuildUrlWithParams(parent_url, keys, values); Print ( "final url: " ,final_url); }

Результаты.

2025.07.12 15:41:57.924 Requests test (XAUUSD,D1) final url: https://httpbin.org/get?user=omega&id=123&lang=mql5+test

После создания URL-адреса с соответствующими параметрами вы можете использовать его для выполнения HTTP-запросов к веб-ресурсам.

CResponse response = CSession::get(final_url); Print ( "HTTP response" ); Print ( "--> Headers:

" , response.headers); Print ( "--> Response text: " ,response.text);

Результаты.

JK 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) --> Headers: QP 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) Date: Sat, 12 Jul 2025 12 : 41 : 59 GMT QK 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) Content-Type: application/json PM 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) Content-Length: 525 ED 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) Connection: keep-alive FP 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) Server: gunicorn/ 19.9 . 0 MH 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) Access-Control-Allow-Origin: * EK 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) Access-Control-Allow-Credentials: true LM 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) OI 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) --> Response text: { RQ 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) "args" : { CR 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) "id" : "123" , KF 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) "lang" : "mql5 test" , HI 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) "user" : "omega" KP 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) }, MP 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) "headers" : { IH 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept" : "*/*" , QL 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept-Encoding" : "gzip, deflate" , JQ 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) "Accept-Language" : "en;q=0.5" , NF 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) "Cookie" : "session=abc123;max-age=60;" , KQ 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) "Host" : "httpbin.org" , HP 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) "User-Agent" : "MetaTrader 5 Terminal/5.5120 (Windows NT 10.0.19045; x64)" , ND 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) "X-Amzn-Trace-Id" : "Root=1-68725817-67dc04cf43ac75b012094481" KE 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) }, CQ 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) "origin" : "197.250.227.235" , MD 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) "url" : "https://httpbin.org/get?user=omega&id=123&lang=mql5+test" IK 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1) } LN 0 15 : 42 : 00.398 Requests test (XAUUSD,D1)

Потрясающе! Сервер даже ответил нам, добавив ключ args в JSON-текст ответа, что указывает на успешное формирование URL-адреса с соответствующими параметрами.





Заключение



При наличии всех доступных общественности бесплатных знаний и информации с открытым исходным кодом в современном мире программирование не должно составить большого труда.

После того как я узнал, как работает модуль requestsв языке Python, мне удалось реализовать аналогичный модуль на MQL5, чтобы упростить отправку HTTP-запросов из MetaTrader 5 на внешние серверы.

Однако, хотя синтаксис и вызовы функций могут выглядеть похожими на те, что предлагаются в модуле requests языка Python, этот модуль MQL5 далек от завершения; нам необходимо тщательно его тестировать и постоянно улучшать, поэтому я создал репозиторий на Forge MQL5 (ссылка -> https://forge.mql5.io/omegajoctan/Requests).

Поэтому не стесняйтесь вносить изменения в код и делиться своими мыслями в разделе обсуждений.

Всем добра.





Таблица вложений