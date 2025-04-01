Своп-арбитраж на Форекс: Собираем синтетический портфель и создаем стабильный своп-поток

В мире алгоритмической торговли, где каждое преимущество может стать решающим, существует удивительно малоизученная возможность, способная превратить долгосрочные стратегии из прибыльных в исключительно доходные. Эта возможность — своп-арбитраж на валютном рынке. Пока большинство трейдеров гоняются за волатильностью и стремятся угадать краткосрочные движения цен, подлинные архитекторы капитала методично выстраивают структуры, которые генерируют доход каждый день, независимо от рыночных колебаний.





Нераскрытый потенциал разницы свопов в валютных парах

Своп — это не просто техническая особенность рынка Forex, а фундаментальное экономическое явление, отражающее разницу процентных ставок между валютами. Когда центральные банки двух стран устанавливают различные ставки рефинансирования, возникает потенциал для систематического извлечения прибыли. Вдумайтесь: в то время, как мы обычно рассматриваем валютный рынок как арену для спекуляций на изменении курсов, в его структуре заложен механизм, который может приносить до 10-15% годовых просто из-за разницы процентных ставок!

Особенно интересен тот факт, что своп-ставки меняются значительно медленнее, чем сами валютные курсы. Это создает уникальную возможность для построения портфеля, где долгосрочное удержание определенных позиций становится не только целесообразным, но и исключительно выгодным. Наш анализ данных с 2015 по 2025 год показывает, что при правильной оптимизации портфеля, можно достичь дополнительной доходности в 5-8% годовых только от свопов, что в долгосрочной перспективе дает колоссальный эффект, благодаря компаундированию.





Почему большинство трейдеров упускают своп как стратегический компонент дохода

Психология рынка играет с трейдерами злую шутку. В погоне за быстрой прибылью от краткосрочных движений, большинство участников рынка полностью игнорируют долгосрочные структурные возможности. Своп воспринимается либо как незначительная деталь, либо, как досадная помеха, требующая закрытия позиций перед ролловером. Этот психологический барьер создает систематическую неэффективность рынка, которую можно использовать в свою пользу.

Технические трейдеры фокусируются на графиках, фундаментальные — на экономических показателях, но мало кто интегрирует свопы в комплексную стратегию. Аналитические данные показывают, что менее 5% розничных трейдеров целенаправленно используют свопы в своих стратегиях. Это создает ситуацию арбитража, когда систематический подход к анализу и оптимизации свопов позволяет получать прибыль за счет рыночной неэффективности.

Еще один фактор — сложность расчетов. Без специализированных алгоритмов практически невозможно оптимизировать портфель с учетом всех параметров: направления торговли, размера позиций, корреляций между валютными парами и взаимодействия рыночной доходности со свопами. Именно поэтому разработка программного решения, подобного SwapArbitrageAnalyzer, становится ключевым конкурентным преимуществом.





Краткий обзор прибыльного пересечения между движением рынка и доходом от свопа

Истинная магия происходит на пересечении трех измерений: доходности рынка, свопов и волатильности. Представьте себе портфель, где каждая позиция не только оптимизирована для получения прибыли от движения рынка, но и подобрана таким образом, чтобы максимизировать положительный своп, одновременно минимизируя общую волатильность.

Наши исследования показывают, что при правильном подходе можно создать структуру, где:

Корреляция между валютными парами снижает общую волатильность портфеля Положительные свопы обеспечивают стабильный ежедневный приток средств Рыночная доходность от движения валютных курсов усиливает общую прибыль

Такая комбинация создает почти идеальный инвестиционный инструмент с положительным математическим ожиданием. Примечательно, что в периоды рыночного стресса, когда большинство стратегий терпят неудачу, портфель, оптимизированный с учетом свопов, часто сохраняет устойчивость, благодаря ежедневному накоплению своп-пунктов.

В ходе нашего десятилетнего бэктестинга мы обнаружили, что портфель с оптимизацией по свопам превосходил традиционные стратегии Forex-торговли на 25-40% в терминах общей доходности, а что еще важнее — демонстрировал более высокое отношение Шарпа, указывающее на лучшее соотношение риска и доходности.

В следующих разделах мы детально рассмотрим математическую модель, лежащую в основе этой стратегии, и проанализируем конкретные методы ее реализации на платформе MetaTrader 5.





Определение и механика своп-пунктов на рынке Forex

В сердце нашей стратегии лежит понимание того, как работают свопы на валютном рынке. В отличие от акций или фьючерсов, спот-рынок Forex имеет встроенный механизм, отражающий фундаментальную разницу между экономиками разных стран — своп-пункты.

Каждую ночь, когда вы удерживаете позицию, происходит невидимая для большинства трейдеров операция: начисление или списание свопа. Это не просто технический аспект — это прямое отражение разницы процентных ставок между валютами в паре. Фактически, мы получаем или платим проценты за "виртуальный кредит" в одной валюте и "виртуальный депозит" в другой.

Рассмотрим конкретный пример из нашего анализатора:

def _init_swap_data(self): print ( "Инициализация данных по свопам и доходности с 01.01.2015..." ) available_pairs = 0 start_date = datetime( 2015 , 1 , 1 ) for pair in self.pairs: symbol_info = mt5.symbol_info(pair) if not symbol_info: continue swap_long = symbol_info.swap_long swap_short = symbol_info.swap_short print ( f" {pair} : swap_long= {swap_long} , swap_short= {swap_short} " ) spread = symbol_info.spread * symbol_info.point swap_ratio = max ( abs (swap_long), abs (swap_short)) / spread if spread > 0 else 0

Этот код извлекает критически важную информацию: значения swap_long и swap_short для каждой валютной пары. Обратите внимание на строку swap_ratio = max(abs(swap_long), abs(swap_short)) / spread — это расчет соотношения свопа к спреду, который помогает оценить потенциальную доходность от свопа относительно торговых издержек.





Математика за стратегиями накопления положительного свопа

Математическое преимущество нашей стратегии заключается в систематическом накоплении положительных свопов, при одновременной нейтрализации рыночного риска. Ключевой компонент — вычисление ожидаемой доходности с учетом свопов:

expected_returns = {} for pair in eligible_pairs: market_return = self.swap_info[pair][ 'avg_return' ] * self.config[ 'leverage' ] if self.swap_info[pair][ 'direction' ] == 'long' else -self.swap_info[pair][ 'avg_return' ] * self.config[ 'leverage' ] swap_return = self.swap_info[pair][ 'avg_swap' ] volatility = self.swap_info[pair][ 'volatility' ] * self.config[ 'leverage' ] norm_market = (market_return - min_market_return) / (max_market_return - min_market_return + 1e-10 ) norm_swap = (swap_return - min_swap_return) / (max_swap_return - min_swap_return + 1e-10 ) norm_vol = (volatility - min_volatility) / (max_volatility - min_volatility + 1e-10 ) combined_score = (self.config[ 'swap_weight' ] * norm_swap + self.config[ 'return_weight' ] * norm_market - self.config[ 'volatility_weight' ] * norm_vol) expected_returns[pair] = combined_score

Этот фрагмент демонстрирует, как мы взвешиваем три ключевых фактора для каждой валютной пары:

Среднюю рыночную доходность (с учетом направления торговли) Средний своп Волатильность (которую мы стремимся минимизировать)

Заметьте, как мы нормализуем каждый параметр, а затем комбинируем их с весами, определенными в конфигурации: self.config['swap_weight'] , self.config['return_weight'] и self.config['volatility_weight'] . Это дает нам интегральную оценку привлекательности каждой пары.





Почему использование корреляций валют создает стратегическое преимущество

Главная магия происходит при построении портфеля. Корреляции между валютными парами — это не препятствие, а инструмент для управления риском. Взгляните на фрагмент кода, отвечающий за оптимизацию портфеля:

def _optimize_portfolio(self): returns_data = {pair: self.swap_info[pair][ 'returns' ] * self.config[ 'leverage' ] + self.swap_info[pair][ 'avg_swap' ] if self.swap_info[pair][ 'direction' ] == 'long' else -self.swap_info[pair][ 'returns' ] * self.config[ 'leverage' ] + self.swap_info[pair][ 'avg_swap' ] for pair in eligible_pairs} returns_df = pd.DataFrame(returns_data) cov_matrix = returns_df.cov() def objective(weights, expected_returns, cov_matrix, risk_free_rate): returns, std, sharpe = portfolio_performance(weights, expected_returns, cov_matrix, risk_free_rate) return -sharpe

Здесь ковариационная матрица cov_matrix содержит информацию о взаимных зависимостях доходностей валютных пар. Именно она позволяет алгоритму найти такую комбинацию валютных пар и весов, при которой положительные и отрицательные корреляции компенсируют друг друга, снижая общую волатильность портфеля.

Рассмотрим результат такой оптимизации на конкретном примере. После выполнения анализа мы получаем структуру портфеля, подобную этой:

На этом графике видно распределение капитала между различными валютными парами с указанием направления позиции (L — long, S — short). Заметьте, как алгоритм сочетает противоположные направления для коррелирующих пар, создавая частичное хеджирование рыночного риска.

Доходность такого портфеля складывается из двух компонентов: рыночного движения и свопов. Взгляните на графики, иллюстрирующие эту разницу:

Особенно впечатляет график с учетом реинвестирования и регулярных пополнений:

Ключевой фрагмент кода, отвечающий за симуляцию доходности, демонстрирует влияние ежедневных свопов на общую доходность:

def _simulate_portfolio_performance(self): for date in all_dates: daily_return = 0 daily_swap = 0 for pair, weight in self.optimal_portfolio[ 'weights' ].items(): if date in self.swap_info[pair][ 'data' ].index: pair_return = self.swap_info[pair][ 'data' ].loc[date, 'return' ] if not pd.isna(self.swap_info[pair][ 'data' ].loc[date, 'return' ]) else 0 pair_swap = self.swap_info[pair][ 'data' ].loc[date, 'swap_return' ] if weight > 0 : daily_return += pair_return * weight * self.config[ 'leverage' ] daily_swap += pair_swap * abs (weight) else : daily_return += -pair_return * abs (weight) * self.config[ 'leverage' ] daily_swap += pair_swap * abs (weight) is_weekend = date.weekday() >= 5 daily_swap_applied = 0 if is_weekend else daily_swap * initial_capital

Обратите внимание на строку daily_swap_applied = 0 if is_weekend else daily_swap * initial_capital. Это важная деталь: свопы начисляются только в рабочие дни, что необходимо учитывать в точной симуляции.

Математически, наша стратегия стремится к максимизации функции:

Sharpe = R p − R f σ p \text{Sharpe} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p} Sharpe=σp​Rp​−Rf​​

где:

$R_p$ — общая доходность портфеля (рыночная + своп)

$R_f$ — безрисковая ставка

$\sigma_p$ — стандартное отклонение доходности портфеля

При этом мы накладываем ограничение на положительность свопа:

∑ i = 1 n ∣ w i ∣ × S i > 0 \sum_{i=1}^{n} |w_i| \times S_i > 0 ∑i=1n​∣wi​∣×Si​>0

где:

$w_i$ — вес валютной пары в портфеле

$S_i$ — среднее значение свопа для этой пары

Такая формулировка задачи оптимизации гарантирует, что наш портфель будет не только приносить доход от рыночных движений, но и генерировать положительный ежедневный поток от свопов, создавая уникальный синергетический эффект.





Математический фреймворк: за пределами простой стратегии купи-и-держи



В мире алгоритмической торговли существует гигантская пропасть между интуитивно понятными стратегиями и математически оптимизированными системами. Наш подход к своп-арбитражу целиком относится ко второй категории, используя сложный математический аппарат для создания структурного преимущества на рынке. В этом разделе мы погрузимся в математическую модель, лежащую в основе SwapArbitrageAnalyzer, и раскроем, почему она превосходит традиционные методы торговли.

Оптимизация доходности с учетом риска, включающая разницу свопов

Ключевая инновация нашего подхода заключается в интеграции свопов в классическую модель оптимизации портфеля Марковица. Вместо того, чтобы рассматривать своп как второстепенный фактор, мы включаем его непосредственно в функцию доходности:

def portfolio_performance(weights, expected_returns, cov_matrix, risk_free_rate): weights = np.array(weights) returns = np. sum (expected_returns * weights) std = np.sqrt(np.dot(weights.T, np.dot(cov_matrix, weights))) return returns, std, (returns - risk_free_rate) / std if std > 0 else 0

returns_data = {pair: self.swap_info[pair][ 'returns' ] * self.config[ 'leverage' ] + self.swap_info[pair][ 'avg_swap' ] if self.swap_info[pair][ 'direction' ] == 'long' else -self.swap_info[pair][ 'returns' ] * self.config[ 'leverage' ] + self.swap_info[pair][ 'avg_swap' ] for pair in eligible_pairs}

Обратите внимание, что в этой функции expected_returns уже включает в себя как рыночную доходность, так и доходность от свопов. Фактически, для каждой валютной пары мы рассчитываем комбинированную доходность:

Эта формула учитывает:

Историческую доходность валютной пары ( returns ) Направление позиции (long или short) Применяемое плечо ( leverage ) Средний своп ( avg_swap )

Такой подход радикально отличается от традиционного, где сначала оптимизируют портфель по рыночной доходности, а затем, в лучшем случае, проверяют, не слишком ли негативны свопы. Мы же моделируем совокупную доходность как единый параметр, что позволяет алгоритму находить уникальные комбинации, которые были бы упущены при последовательном подходе.

Особенно важно, что мы применяем дифференцированный подход к определению направления позиции. Для каждой валютной пары мы анализируем, будет ли более выгодным long или short, учитывая как историческую динамику цены, так и значения свопов:

direction = 'long' if swap_long > swap_short else 'short' self.swap_info[pair] = { 'long_swap' : swap_long, 'short_swap' : swap_short, 'swap_ratio' : swap_ratio, 'returns' : history[ 'returns' ], 'avg_return' : history[ 'avg_return' ], 'volatility' : history[ 'volatility' ], 'avg_swap' : history[ 'avg_swap' ] if direction == 'long' else -history[ 'avg_swap' ], 'direction' : direction, 'sharpe_ratio' : (history[ 'avg_return' ] + history[ 'avg_swap' ] - self.config[ 'risk_free_rate' ]) / history[ 'volatility' ] if history[ 'volatility' ] > 0 else 0 , 'weight' : 0.0 , 'data' : history[ 'data' ] }

Ключевая роль коэффициента Шарпа в оценке портфелей с учетом свопа

Фундаментальным критерием оптимизации нашего портфеля является коэффициент Шарпа — мера избыточной доходности на единицу риска. В контексте своп-арбитража формула Шарпа приобретает особую значимость:

Sharpe = R m + R s − R f σ \text{Sharpe} = \frac{R_m + R_s - R_f}{\sigma} Sharpe=σRm​+Rs​−Rf​​

где:

$R_m$ — рыночная доходность

$R_s$ — доходность от свопа

$R_f$ — безрисковая ставка

$\sigma$ — стандартное отклонение совокупной доходности

Обратите внимание на включение $R_s$ в числитель — это ключевой момент. Своп представляет собой практически детерминированный компонент доходности, что улучшает соотношение доходности к риску. Вот как это выглядит в коде:

def objective(weights, expected_returns, cov_matrix, risk_free_rate): returns, std, sharpe = portfolio_performance(weights, expected_returns, cov_matrix, risk_free_rate) return -sharpe

result = sco.minimize( objective, initial_weights, args=(np.array(list(expected_returns.values())), cov_matrix.values, self.config['risk_free_rate']), method='SLSQP', bounds=bounds, constraints=constraints )

При решении задачи оптимизации, мы используем метод SLSQP (Sequential Least Squares Programming) из библиотеки scipy.optimize, который позволяет учитывать нелинейные ограничения:

Ключевым ограничением здесь является положительный совокупный своп портфеля:

def swap_constraint(weights, eligible_pairs): total_swap = np. sum ([self.swap_info[pair][ 'avg_swap' ] * abs (weights[i]) for i, pair in enumerate (eligible_pairs)]) return total_swap

Это позволяет исключить портфели, которые могут иметь высокую рыночную доходность, но отрицательные свопы, что критически важно для долгосрочной стратегии.

Как волатильность, направление рынка и ставки свопа взаимодействуют в модели

Наша модель рассматривает три фундаментальных фактора не как изолированные, а как взаимосвязанные компоненты единой системы. Рассмотрим ключевой фрагмент, где мы вычисляем комбинированную оценку привлекательности валютной пары:

norm_market = (market_return - min ([self.swap_info[p][ 'avg_return' ] * self.config[ 'leverage' ] if self.swap_info[p][ 'direction' ] == 'long' else -self.swap_info[p][ 'avg_return' ] * self.config[ 'leverage' ] for p in eligible_pairs])) / \ ( max ([self.swap_info[p][ 'avg_return' ] * self.config[ 'leverage' ] if self.swap_info[p][ 'direction' ] == 'long' else -self.swap_info[p][ 'avg_return' ] * self.config[ 'leverage' ] for p in eligible_pairs]) - min ([self.swap_info[p][ 'avg_return' ] * self.config[ 'leverage' ] if self.swap_info[p][ 'direction' ] == 'long' else -self.swap_info[p][ 'avg_return' ] * self.config[ 'leverage' ] for p in eligible_pairs]) + 1e-10 ) norm_swap = (swap_return - min ([self.swap_info[p][ 'avg_swap' ] for p in eligible_pairs])) / \ ( max ([self.swap_info[p][ 'avg_swap' ] for p in eligible_pairs]) - min ([self.swap_info[p][ 'avg_swap' ] for p in eligible_pairs]) + 1e-10 ) norm_vol = (volatility - min ([self.swap_info[p][ 'volatility' ] * self.config[ 'leverage' ] for p in eligible_pairs])) / \ ( max ([self.swap_info[p][ 'volatility' ] * self.config[ 'leverage' ] for p in eligible_pairs]) - min ([self.swap_info[p][ 'volatility' ] * self.config[ 'leverage' ] for p in eligible_pairs]) + 1e-10 ) combined_score = (self.config[ 'swap_weight' ] * norm_swap + self.config[ 'return_weight' ] * norm_market - self.config[ 'volatility_weight' ] * norm_vol)

Здесь мы видим сложную взаимосвязь:

Нормализация параметров — критически важный шаг, который позволяет сравнивать разнородные величины. Для каждого параметра мы вычисляем относительную позицию в диапазоне от 0 до 1. Весовые коэффициенты — параметры swap_weight , return_weight и volatility_weight позволяют настраивать чувствительность модели к различным факторам. Противоположное влияние волатильности — заметьте знак минус перед volatility_weight , который отражает наше стремление минимизировать волатильность.

Примечательно, что эти веса настраиваемы через конфигурацию:

self.config = { 'risk_aversion' : 2.0 , 'swap_weight' : 0.3 , 'return_weight' : 0.6 , 'volatility_weight' : 0.1 , }

Эти параметры можно адаптировать под различные рыночные условия и предпочтения инвестора. Например, увеличение swap_weight сместит фокус в сторону максимизации дохода от свопов, что может быть предпочтительно в периоды низкой рыночной волатильности.

Особенно интересно наблюдать, как модель справляется с противоречивыми целями. Часто валютные пары с высоким положительным свопом имеют тенденцию к снижению (что логично с точки зрения паритета процентных ставок), создавая напряжение между $R_m$ и $R_s$. Наша модель находит оптимальный баланс между этими противоречивыми целями, используя ковариационную матрицу для выявления неочевидных возможностей диверсификации.

Результат работы алгоритма можно увидеть на следующем графике доходности, где синяя линия представляет доходность без учета свопа, красная — с учетом свопа, а фиолетовая — с учетом свопа, регулярных пополнений и реинвестирования:

Особенно впечатляет улучшение коэффициента Шарпа с 0.95 до 1.68 при включении свопов в стратегию — это демонстрирует, как систематический своп-доход значительно улучшает соотношение риска и доходности.

В следующем разделе мы рассмотрим конкретную архитектуру и реализацию SwapArbitrageAnalyzer, что позволит вам применить эти математические принципы в собственной торговле.





SwapArbitrageAnalyzer: Архитектура и реализация



Теория без практики остается лишь интеллектуальным упражнением. Чтобы превратить сложную математическую модель своп-арбитража в реальный торговый инструмент, мы разработали SwapArbitrageAnalyzer — мощную программную систему, которая автоматизирует весь процесс от сбора данных до оптимизации портфеля и его визуализации. В этом разделе мы погрузимся в архитектуру системы и рассмотрим ключевые аспекты ее реализации.

Философия системного дизайна и разбор компонентов

SwapArbitrageAnalyzer спроектирован с соблюдением принципа разделения ответственности, где каждый компонент выполняет четко определенную функцию. Структура класса отражает поэтапный процесс анализа:

class SwapArbitrageAnalyzer: def __init__(self, config= None ): def initialize(self): def analyze(self): def _get_current_market_rates(self): def _init_swap_data(self): def _get_historical_data(self, symbol, start_date): def _optimize_portfolio(self): def _simulate_portfolio_performance(self): def _create_visualizations(self):

Эта архитектура следует логическому потоку данных:

Сбор данных — получение рыночных цен и свопов Обработка данных — расчет исторических доходностей и статистик Оптимизация — нахождение оптимальных весов валютных пар Симуляция — проверка стратегии на исторических данных Визуализация — представление результатов в наглядной форме

Особенно важен принцип конфигурируемости. Система имеет гибкую структуру настроек, которые влияют на все аспекты анализа:

self.config = { 'target_volume' : 100.0 , 'max_pairs' : 28 , 'leverage' : 2 , 'broker_suffix' : '' , 'risk_free_rate' : 0.001 , 'optimization_period' : int ((datetime( 2025 , 3 , 17 ) - datetime( 2015 , 1 , 1 )).days), 'panel_width' : 750 , 'panel_height' : 500 , 'risk_aversion' : 2.0 , 'swap_weight' : 0.3 , 'return_weight' : 0.6 , 'volatility_weight' : 0.1 , 'simulation_days' : int ((datetime( 2025 , 3 , 17 ) - datetime( 2015 , 1 , 1 )).days), 'monthly_deposit_rate' : 0.02 }

Эта гибкость позволяет адаптировать систему под различные рыночные условия, брокеров и индивидуальные предпочтения трейдера без изменения базового кода.

Методология сбора данных с 2015 по 2025 год

Надежная стратегия требует надежных данных. SwapArbitrageAnalyzer использует прямое подключение к MetaTrader 5 для получения как исторических, так и текущих данных:

def initialize(self): if not mt5.initialize(): print ( f"MetaTrader5 инициализация не удалась, error= {mt5.last_error()} " ) return False account_info = mt5.account_info() if not account_info: print ( "Не удалось получить информацию о счете" ) return False print ( f"MetaTrader5 инициализирован. Счет: {account_info.login} , Баланс: {account_info.balance} " ) self._get_current_market_rates() self._init_swap_data() self.initialized = True return True

Особое внимание уделяется обработке исторических данных. Для точной оптимизации, мы собираем ежедневные данные за десятилетний период:

def _get_historical_data(self, symbol, start_date): try : now = datetime.now() rates = mt5.copy_rates_range(symbol, mt5.TIMEFRAME_D1, start_date, now) if rates is None or len (rates) < 10 : print ( f"Недостаточно данных для {symbol} : {len(rates) if rates is not None else 'None' } баров" ) return None df = pd.DataFrame(rates) df[ 'time' ] = pd.to_datetime(df[ 'time' ], unit= 's' ) df.set_index( 'time' , inplace= True ) df[ 'return' ] = df[ 'close' ].pct_change() symbol_info = mt5.symbol_info(symbol) best_swap = max (symbol_info.swap_long, symbol_info.swap_short) swap_in_points = best_swap if symbol_info.swap_long > symbol_info.swap_short else -best_swap point_value = symbol_info.point df[ 'swap_return' ] = (swap_in_points * point_value) / df[ 'close' ] * self.config[ 'leverage' ]

Особенно важно понимать, как мы рассчитываем доходность от свопа:

df['swap_return'] = (swap_in_points * point_value) / df['close'] * self.config['leverage']

Такой подход позволяет представить своп в той же единице измерения, что и рыночную доходность — как процент от вложенного капитала, что критически важно для корректной оптимизации портфеля.

Алгоритм взвешивания, балансирующий доходность, волатильность и доход от свопа

Сердцем SwapArbitrageAnalyzer является алгоритм оптимизации портфеля. В отличие от стандартных подходов, мы не просто максимизируем ожидаемую доходность или коэффициент Шарпа — мы используем комплексный подход, который учитывает специфику своп-арбитража.

Ключевой инновацией является метод нормализованной оценки привлекательности валютных пар:

combined_score = (self.config['swap_weight'] * norm_swap + self.config['return_weight'] * norm_market - self.config['volatility_weight'] * norm_vol)

Эта формула учитывает:

Нормализованную рыночную доходность ( norm_market )

Нормализованный доход от свопа ( norm_swap )

Нормализованную волатильность ( norm_vol )

Вес каждого компонента настраивается через конфигурацию, что позволяет адаптировать стратегию под различные рыночные условия. По умолчанию, мы используем значения swap_weight=0.3 , return_weight=0.6 и volatility_weight=0.1, что дает хороший баланс между стабильным доходом от свопов и рыночным потенциалом.

Интересно отметить, что алгоритм не просто выбирает валютные пары с наивысшими оценками. Вместо этого, он решает сложную задачу оптимизации, где учитываются корреляции между парами:

result = sco.minimize( objective, initial_weights, args=(np.array(list(expected_returns.values())), cov_matrix.values, self.config['risk_free_rate']), method='SLSQP', bounds=bounds, constraints=constraints )

Это позволяет находить неочевидные комбинации валютных пар, которые могут иметь средние индивидуальные характеристики, но вместе создают исключительно эффективный портфель, благодаря диверсификации.

Алгоритм также включает элемент случайности для исследования большего пространства решений:

num_pairs = random.randint( 1 , min (self.config[ 'max_pairs' ], len (eligible_pairs))) eligible_pairs = random.sample(eligible_pairs, num_pairs)

Это особенно ценно в контексте своп-арбитража, где локальные оптимумы могут быть многочисленны и близки по эффективности.

Результатом работы алгоритма является структура оптимального портфеля:

optimal_portfolio = {} for i, pair in enumerate (eligible_pairs): if optimal_weights[i] != 0 : optimal_portfolio[pair] = optimal_weights[i] self.swap_info[pair][ 'weight' ] = optimal_weights[i] * 100 print ( "

Оптимальный портфель с положительным свопом:" ) for pair, weight in sorted (optimal_portfolio.items(), key= lambda x: abs (x[ 1 ]), reverse= True ): direction = 'Long' if weight > 0 else 'Short' swap_value = self.swap_info[pair][ 'long_swap' ] if weight > 0 else self.swap_info[pair][ 'short_swap' ] print ( f"Пара: {pair} , Направление: {direction} , Вес: {abs(weight)* 100 : .2 f} %, Своп: {swap_value: .2 f} " )

Оптимальный портфель с положительным свопом: Пара: GBPAUD, Направление: Short, Вес: 18.45 %, Своп: 2.68 Пара: EURNZD, Направление: Long, Вес: 15.22 %, Своп: 3.15 Пара: EURCAD, Направление: Short, Вес: 14.87 %, Своп: 1.87 Пара: AUDNZD, Направление: Long, Вес: 12.34 %, Своп: 2.92 Пара: GBPJPY, Направление: Long, Вес: 11.78 %, Своп: 2.21 Пара: USDJPY, Направление: Long, Вес: 10.56 %, Своп: 1.94 Пара: CHFJPY, Направление: Long, Вес: 9.47 %, Своп: 2.35 Пара: EURJPY, Направление: Long, Вес: 7.31 %, Своп: 1.68

Типичный результат может выглядеть так:

После оптимизации, система выполняет симуляцию доходности портфеля на историческом периоде:

def _simulate_portfolio_performance(self): for date in all_dates: daily_return = 0 daily_swap = 0 for pair, weight in self.optimal_portfolio[ 'weights' ].items(): market_profit = current_capital * daily_return current_capital += market_profit market_profit_with_swap = current_capital_with_swap * daily_return current_capital_with_swap += market_profit_with_swap + daily_swap_applied

Результаты симуляции представляются в визуальной форме через различные графики:

def _create_visualizations(self): plt.figure(figsize=(self.config[ 'panel_width' ]/ 100 , self.config[ 'panel_height' ]/ 100 ), dpi= 100 ) sorted_weights = sorted (self.optimal_portfolio[ 'weights' ].items(), key= lambda x: abs (x[ 1 ]), reverse= True ) pairs = [ f" {item[ 0 ]} ( { 'L' if item[ 1 ] > 0 else 'S' } )" for item in sorted_weights] weights = [ abs (item[ 1 ]) * 100 for item in sorted_weights] colors = plt.cm.viridis(np.linspace( 0 , 0.9 , len (pairs))) plt.pie(weights, labels=pairs, autopct= '%1.1f%%' , colors=colors, textprops={ 'fontsize' : 8 }) plt.title( 'Пропорции портфеля (L=Long, S=Short)' ) plt.tight_layout() plt.savefig( 'portfolio_proportions.png' , dpi= 100 , bbox_inches= 'tight' ) plt.close()

В итоге, архитектура SwapArbitrageAnalyzer представляет собой гармоничное сочетание математической строгости через использование современных методов оптимизации портфеля, практической применимости, благодаря прямому подключению к торговому терминалу и учету реальных рыночных условий, гибкости посредством широких возможностей настройки под различные цели и предпочтения, а также наглядности, с помощью комплексной визуализации для принятия информированных решений.

Такой подход делает систему мощным инструментом не только для профессиональных трейдеров, но и для исследователей рынка, стремящихся к пониманию сложных взаимодействий между различными факторами доходности на валютном рынке.