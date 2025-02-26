Интеграция MQL5 с пакетами обработки данных (Часть 2): Машинное обучение и предиктивная аналитика

Введение

В этой статье мы сосредоточимся на машинном обучении (Machine Learning, ML) и предиктивной аналитике. Пакеты обработки данных открывают новые горизонты для количественных трейдеров и финансовых аналитиков. Внедряя возможности машинного обучения в MQL5, трейдеры могут превратить свои торговые стратегии из традиционных систем, основанных на правилах, в сложные модели, основанные на данных, которые постоянно адаптируются к меняющимся рыночным условиям.

Процесс включает использование мощных библиотек обработки данных и машинного обучения Python, таких как scikit-learn, в сочетании с MQL5. Такая интеграция позволяет трейдерам обучать прогностические модели с использованием исторических данных, проверять их эффективность с помощью методов тестирования на истории, а затем использовать эти модели для принятия торговых решений в реальном времени. Гибкость сочетания этих инструментов позволяет создавать стратегии, выходящие за рамки типичных технических индикаторов, включая предиктивную аналитику и распознавание паттернов, которые могут значительно улучшить результаты торговли.





Сбор исторических данных



Для начала нам нужны исторические данные из MetaTrader 5 в .csv-формате. Запустите платформу MetaTrader, "Сервис" > "Настройки" вкладка "Графики". Затем нужно выбрать количество баров на графике, которое необходимо загрузить. Лучше всего выбрать вариант с неограниченным количеством баров, поскольку мы будем работать с датой и не будем знать, сколько баров в определенном периоде времени.





После этого загрузим реальные данные. "Вид" > "Символы". Вы окажетесь на вкладке "Спецификация". Переключитесь на вкладку "Бары" или "Тики" в зависимости от того, какие данные вы хотите загрузить. Введите начальную и конечную даты периода исторических данных, которые вы хотите загрузить, после чего нажмите "Запрос", чтобы загрузить данные и сохранить их в формате .csv.

Исторические данные загружены. Теперь необходимо загрузить и настроить среду Jupyter Lab для анализа. Перейдите на официальный сайт Jupyter Lab и следуйте простым шагам, чтобы загрузить его. В зависимости от вашей операционной системы у вас будет несколько вариантов установки с помощью pip, conda или brew.





Обработка исторических данных MetaTrader 5 в Jupyter Lab



Для успешной загрузки исторических данных MetaTrader 5 в Jupyter Lab нужно знать папку, которую вы выбрали для загрузки данных, а затем в Jupyter Lab просто перейти в эту папку. Для начала вам нужно будет загрузить данные и проверить имена столбцов. Нам необходимо проверить имена столбцов, чтобы правильно обрабатывать их и избегать ошибок, которые могут возникнуть при использовании неправильного имени столбца.

код python:

import pandas as pd # assign variable to the historical data file_path = '/home/int_junkie/Documents/ML/predi/XAUUSD.m_H1_201510010000_202408052300.csv' data = pd.read_csv(file_path, delimiter='\t') # Display the first few rows and column names print(data.head()) print(data.columns)

Результат:





Мы работаем с историческими данными MetaTrader 5 с 2015 по 2024 год - 9 лет. Такого рода данные помогают охватить широкие рыночные циклы. Набор данных, вероятно, будет охватывать различные фазы рынка, что позволит лучше понять и смоделировать эти циклы. Более длинные наборы данных снижают вероятность чрезмерной подгонки, предоставляя более полный диапазон сценариев.

Модель, обученная на более широком наборе данных, с большей вероятностью будет хорошо обобщать ранее не встречавшиеся данные, особенно если набор данных относится к более короткому временному интервалу, например H1. Это особенно важно при анализе временных рядов, где наличие большего количества наблюдений повышает надежность результатов. Например, вы можете обнаружить долгосрочные тенденции (долгосрочные направления рынка) или повторяющиеся сезонные эффекты, которые имеют значение для прогнозирования.

Линейный график на основе исторических данных

data.plot.line(y = " < CLOSE > ", x = " < DATE > ", use_index = True)

Результат:





Мы используем приведенный выше код при визуализации данных временных рядов, таких как финансовые активы, с течением времени. Если индекс фрейма данных (Data-Frame) уже содержит даты, вы можете пропустить указание x="<DATE>" и просто использовать use_index=True.

del data[" < VOL > "] del data[" < SPREAD > "]

Затем мы удаляем указанные столбцы из наших исторических данных. Для этого мы используем библиотеку pandas.

data.head()

Результат:





Из приведенного выше результата видно, что указанные столбцы действительно были удалены.

# We add a colunm for tommorows price data[" < NexH > "] = data[" < CLOSE > "].shift(-1)

1. 'data["<NexH>"]':

Во фрейм данных 'data' добавляется новый столбец "<NexH>" (следующий час). Значение в этом столбце будет представлять цены закрытия на следующий час относительно каждой строки.

2. 'data["<CLOSE>"].shift(-1)':

data["<CLOSE>"] относится к существующему столбцу во фрейме данных, который содержит цены закрытия для каждой даты и времени.

Метод .shift(-1) сдвигает дату-время в столбце <CLOSE> вверх на 1 строку (потому что аргумент равен '-1'), что фактически перемещает каждое значение в предыдущую строку.

В результате значение, которое изначально соответствовало определенной дате, теперь будет отображаться в строке, соответствующей предыдущей дате.

Результат:





data[" < TRGT > "] = (data[" < NexH > "] > data[" < CLOSE > "]).astype(int) data

Затем мы используем код выше для создания нового столбца во фрейме данных 'data', который содержит двоичные значения (0 или 1), указывающие, превышает ли максимальная цена следующего периода (NexH) текущую цену закрытия (<CLOSE>).

1. 'data["<TRGT>"]':

Это новый столбец <TRGT> (цель) во фрейме данных 'data'. В нем будут храниться двоичные целевые значения (0 или 1) в зависимости от условия.

2. '(data["<NexH>"] > data["<CLOSE>"])':

Выражение сравнивает значение в столбце <NexH> (максимальная цена следующего периода) со значением в столбце <CLOSE> (текущая цена закрытия) для каждой строки.

Это логический ряд, где каждое значение равно либо True (если следующий максимум больше текущего закрытия), либо False (если нет).

3. '.astype(int)':

Функция преобразует логические значения (True или False) в целые числа (1 или 0 соответственно).

True становится 1, а False превращается в 0.

Результат:





from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier model = RandomForestClassifier(n_estimators = 50, min_samples_split = 50, random_state = 1) train = data.iloc[:-50] test = data.iloc[-50:] predictors = [" < CLOSE > "," < TICKVOL > ", " < OPEN > ", " < HIGH > ", " < LOW > "] model.fit(train[predictors], train[" < TRGT > "])

Результат:





1. Импорт классификатора случайного леса (Random Forest Classifier):

Random-Forest-Classifier - это сборная модель машинного обучения, которая строит несколько деревьев решений и объединяет их результаты для повышения точности прогнозирования и контроля переобучения.

2. Инициализация модели:

estimator - количество деревьев решений в лесу. В этом случае модель построит 50 деревьев.

min_sample_split - минимальное количество выборок, необходимое для разделения внутреннего узла. Более высокое значение снижает переобучение, гарантируя, что разделения будут происходить только при наличии достаточного количества данных.

random_state - случайное начальное значение для воспроизводимости результатов. Использование одного и того же начального числа (например, 1) будет давать одни и те же результаты при каждом запуске кода.

3. Разделение данных на обучающие и тестовые наборы:

data.iloc[:-50] выбирает все строки, кроме последних 50, в качестве обучающих данных.

data.iloc[-50:] выбирает последние 50 строк в качестве тестовых данных

Такое разделение обычно используется в данных временных рядов, когда модель обучается на исторических данных и тестируется на самых последних данных для оценки эффективности будущих прогнозов.

4. Указание переменных-предикторов:

Список "предикторов" содержит названия столбцов, представляющих признаки, используемые моделью для составления прогнозов. Он включает в себя <CLOSE>, <TICKVOL>, <OPEN>, <HIGH> и <LOW>).



Код подготавливает классификатор случайного леса для прогнозирования будущего поведения рынка на основе прошлых данных. Модель обучается с использованием таких характеристик, как цена закрытия, тиковый объем и другие. После разделения данных на обучающий и тестовый наборы модель подгоняется под обучающие данные, изучая исторические закономерности для составления будущих прогнозов.

Измерение точности модели

from sklearn.metrics import precision_score prcsn = model.predict(test[predictors])

Мы импортируем функцию precision-score (показатель точности) из модуля sklearn.metrics. Показатель точности — это метрика, используемая для оценки моделей классификации, особенно полезная, когда классы несбалансированы. Он измеряет, сколько из прогнозируемых положительных результатов на самом деле являются положительными. Высокая точность указывает на низкие показатели положительных результатов.

prcsn = pd.Series(prcsn, index = test.index)

Затем мы преобразуем прогнозы (prcsn) в Series Pandas, сохраняя индекс из тестового набора данных.

precision_score(test[ "<TRGT>" ], prcsn)

Точность прогнозов модели оценивается путем сравнения фактических целевых значений в тестовом наборе с прогнозируемыми значениями.

Результат:





cmbnd = pd.concat([test[ "<TRGT>" ], prcsn], axis = 1 ) cmbnd.plot()

Мы объединяем фактические целевые значения и прогнозируемые значения модели в единый фрейм данных для более легкого анализа.

Результат:





def predors(train, test, predictors, model): model.fit(train[predictors], train[" < TRGT > "]) prcsn = model.predict(test[predictors]) prcsn = pd.Series(prcsn, index = test.index, name = "Predictions") cmbnd = pd.concat([test[" < TRGT > "], prcsn], axis = 1) return cmbnd

Эта функция принимает обучающий и тестовый набор данных, список предикторов и модель машинного обучения. Функция обучает модель на обучающих данных, делает прогнозы на основе тестовых данных и возвращает фрейм данных, содержащий как фактические целевые значения, так и прогнозируемые значения, расположенные бок о бок.

def backtestor(data, model, predictors, start = 2500 , step = 250 ): all_predictions = [] for i in range(start, data.shape[ 0 ], step): train = data.iloc[ 0 :i].copy() test = data.iloc[i:(i + step)].copy() predictions = predors(train, test, predictors, model) all_predictions.append(predictions) return pd.concat(all_predictions)

Функция выполняет повторяющееся тестирование на истории (rolling back-test) на наборе данных временного ряда с использованием модели машинного обучения. Тестирование на истории оценивает эффективность модели, имитируя прогнозы так, как если бы они были сделаны в реальной торговой среде, где данные раскрываются постепенно с течением времени.

predictions = backtestor(data, model, predictors)

Запускает функцию backtestor, используя указанный набор данных (data), модель машинного обучения (model) и переменные-предикторы (predictors). Выполняет повторяющееся тестирование на истории, и полученные прогнозы сохраняются в переменной predictions.

predictions[ "Predictions" ].value_counts()

Мы подсчитываем количество вхождений каждого уникального значения в столбце Predictions фрейма данных 'prediction'.



Результат:





precision_score(predictions[ "<TRGT>" ], predictions[ "Predictions" ])

Рассчитывает точность прогноза модели. Precision (точность) — это показатель, который измеряет точность положительных прогнозов.

Результат:



predictions[ "<TRGT>" ].value_counts() / predictions.shape[ 0 ]

Вычисляет долю каждого уникального значения в столбце <TRGT> относительно общего числа прогнозов.

Результат:





horizons = [ 2 , 5 , 55 , 125 , 750 ] new_predictors = [] # Ensure only numeric columns are used for rolling calculations numeric_columns = data.select_dtypes(include=[ float , int ]).columns for i in horizons: # Calculate rolling averages for numeric columns only rolling_averages = data[numeric_columns].rolling(i).mean() # Generate the ratio column ratio_column = f "Close_Ratio_{i}" data[ratio_column] = data[ "<CLOSE>" ] / rolling_averages[ "<CLOSE>" ] # Generate the trend column trend_column = f "Trend_{i}" data[trend_column] = data[ "<TRGT>" ].shift( 1 ).rolling(i).sum() new_predictors += [ratio_column, trend_column] data

Генерирует новые функции на основе чередующихся скользящих средних (rolling averages) и трендов за различные временные горизонты. Дополнительные предикторы помогают улучшить производительность моделей, предоставляя им больше информации о рынке за различные периоды.

Результат:





data = data.dropna()

Мы удаляем все строки с отсутствующими значениями во фрейме данных.

def predict(train, test, predictors, model): model.fit(train[predictors], train[ "<TRGT>" ]) prcsn = model.predict_proba(test[predictors])[: 1 ] prcsn[prcsn >= . 6 ] = 1 prcsn[prcsn < . 6 ] = 0 prcsn = pd.Series(prcsn, index = test.index, name = "Predictions" ) cmbnd = pd.concat([test[ "<TRGT>" ], prcsn], axis = 1 ) return cmbnd

Модель обучается на обучающем наборе данных с использованием выбранных предикторов и целевой переменной. Для порогового значения и прогнозов мы применяем пользовательское пороговое значение 0,6. Если вероятность для класса 1 составляет 0,6 или выше, модель предсказывает 1. В противном случае - 0. Такая корректировка позволяет модели быть более консервативной и требует большей уверенности перед подачей сигнала о сделке.

predictions = backtestor(data, model, new_predictors)

predictions[ "Predictions" ].value_counts()

precision_score(predictions[ "<TRGT>" ], predictions[ "Predictions" ])

Результат:

Наш показатель точности немного вырос — до 0,52, если округлить.





Обучение модели и ее экспорт в ONNX

import pandas as pd from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier from sklearn.model_selection import train_test_split import onnx import skl2onnx from skl2onnx import convert_sklearn from skl2onnx.common.data_types import FloatTensorType # Load and preprocess your data (example) # Replace this with your actual data loading process #data = pd.read_csv('your_data.csv') # Replace with your actual data source #data = data.dropna() # Define predictors and target predictors = [" < CLOSE > ", " < TICKVOL > ", " < OPEN > ", " < HIGH > ", " < LOW > "] target = " < TRGT > " # Split data into train and test sets train, test = train_test_split(data, test_size=0.2, shuffle=False) # Define and train the model model = RandomForestClassifier(n_estimators=50, min_samples_split=50, random_state=1) model.fit(train[predictors], train[target]) # Export the trained model to ONNX format initial_type = [('float_input', FloatTensorType([None, len(predictors)]))] onnx_model = convert_sklearn(model, initial_types=initial_type) # Save the ONNX model to a file with open("random_forest_model.onnx", "wb") as f: f.write(onnx_model.SerializeToString())

Мы обучаем нашу модель, затем она конвертируется, экспортируется и сохраняется в формате ONNX с помощью skl2onnx. Затем мы копируем нашу сохраненную модель в папку Files MQL5, где мы сможем получить к ней доступ.







Собираем всё вместе в MQL5



Загрузим модель в Oninit().

#include <Trade/Trade.mqh> #define ModelName "RandomForestClassifier" #define ONNXFilename "random_forest_model.onnx" #resource "\\Files\\random_forest_model.onnx" as const uchar ExtModelDouble[]; input double lotsize = 0.1 ; input double stoploss = 20 ; input double takeprofit = 50 ; CTrade m_trade;

Включаемые файлы и глобальные переменные в глобальной области. Мы также указываем, что модель ONNX встроена в MQL5 как двоичный ресурс. Для включения внешних файлов используется #resource.

bool RunModel( long model, vector &input_vector, vector &output_vector) { ulong batch_size = input_vector.Size() / 5 ; if (batch_size == 0 ) return ( false ); output_vector.Resize(( int )batch_size); double input_data[]; ArrayResize (input_data, input_vector.Size()); for ( int k = 0 ; k < input_vector.Size(); k++) input_data[k] = input_vector[k]; ulong input_shape[] = {batch_size, 5 }; OnnxSetInputShape (model, 0 , input_shape); double output_data[]; ArrayResize (output_data, ( int )batch_size); ulong output_shape[] = {batch_size, 2 }; OnnxSetOutputShape (model, 0 , output_shape); bool res = OnnxRun (model, ONNX_DEBUG_LOGS , input_data, output_data); if (res) { for ( int k = 0 ; k < batch_size; k++) output_vector[k] = (output_data[ 2 * k] < output_data[ 2 * k + 1 ]) ? 1.0 : 0.0 ; } return (res); }

Функция RunModel представляет собой модель ONNX, которую мы обучили выполнять бинарную классификацию. Функция определяет прогнозируемый класс (0 или 1) на основе того, какой класс имеет более высокую вероятность, и сохраняет результаты в выходном векторе.

vector input_data() { vector input_vector; MqlRates rates[]; if ( CopyRates ( Symbol (), PERIOD_H1 , 5 , 1 , rates) > 0 ) { input_vector.Resize( 5 * 5 ); for ( int i = 0 ; i < 5 ; i++) { input_vector[i * 5 ] = rates[i].open; input_vector[i * 5 + 1 ] = rates[i].high; input_vector[i * 5 + 2 ] = rates[i].low; input_vector[i * 5 + 3 ] = rates[i].close; input_vector[i * 5 + 4 ] = rates[i].tick_volume; } } return (input_vector); } bool NewBar() { static datetime last_time = 0 ; datetime current_time = iTime ( Symbol (), Period (), 0 ); if (current_time != last_time) { last_time = current_time; return ( true ); } return ( false ); } bool PosExists( int type) { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == type && PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == Symbol ()) return ( true ); } return ( false ); } int OnInit () { Print ( "Initializing ONNX model..." ); long model = OnnxCreateFromBuffer (ExtModelDouble, ONNX_DEFAULT ); if (model == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Error loading ONNX model: " , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } GlobalVariableSet ( "model_handle" , model); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { if (NewBar()) { vector input_vector = input_data(); vector output_vector; long model = GlobalVariableGet ( "model_handle" ); if (model == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Invalid model handle." ); return ; } bool prediction_success = RunModel(model, input_vector, output_vector); if (!prediction_success || output_vector.Size() == 0 ) { Print ( "Prediction failed." ); return ; } long signal = output_vector[ 0 ]; MqlTick ticks; if (! SymbolInfoTick ( Symbol (), ticks)) return ; if (signal == 1 ) { if (!PosExists( POSITION_TYPE_BUY )) { if (!m_trade.Buy(lotsize, Symbol (), ticks.ask, ticks.bid - stoploss * Point (), ticks.ask + takeprofit * Point ())) Print ( "Failed to open a buy position, error = " , GetLastError ()); } } else if (signal == 0 ) { if (!PosExists( POSITION_TYPE_SELL )) { if (!m_trade.Sell(lotsize, Symbol (), ticks.bid, ticks.ask + stoploss * Point (), ticks.bid - takeprofit * Point ())) Print ( "Failed to open a sell position, error = " , GetLastError ()); } } } } void OnDeinit ( const int reason) { long model = GlobalVariableGet ( "model_handle" ); if (model != INVALID_HANDLE ) { OnnxRelease (model); } }

Во время инициализации модель загружается, а ее хэндл сохраняется для дальнейшего использования. В функции OnTick() скрипт запускает модель при обнаружении нового бара. Мы используем прогноз модели (0 для медвежьего тренда и 1 - для бычьего) и совершаем сделки соответствующим образом. Сделки на покупку размещаются, когда модель предсказывает бычий тренд, а сделки на продажу — при медвежьем тренде.









Заключение

Мы использовали пакет обработки данных (Jupyter Lab) для обработки исторических данных, разработали и обучили модель с использованием машинного обучения, чтобы иметь возможность делать прогнозы. Мы изучили важнейшие шаги, необходимые для бесперебойной интеграции и работы. Затем мы сосредоточились на загрузке и обработке модели в MQL5, встроив ее в качестве ресурса и обеспечив правильную инициализацию модели и ее доступность во время выполнения.

В заключение следует отметить, что мы интегрировали модель ONNX в торговую среду MQL5 для улучшения процесса принятия решений с использованием машинного обучения. Процесс начался с загрузки модели в среду MQL5. Затем мы настроили советник для сбора соответствующих рыночных данных, предварительной обработки их в векторы признаков и передачи их в модель для прогнозирования. Логика была разработана для совершения сделок на основе выходных данных модели. Позиции открываются только при обнаружении нового бара и отсутствии открытых противоположных сделок. Кроме того, система выполняет проверки позиций, управление ошибками и перераспределение ресурсов, обеспечивая надежное и эффективное торговое решение. Эта реализация демонстрирует гармоничное сочетание финансового анализа на основе искусственного интеллекта, что позволяет автоматизировать торговые стратегии, которые адаптируются к рыночным условиям в режиме реального времени.





Ссылки



Создание модели

