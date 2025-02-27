Торговая стратегия SP500 на языке MQL5 для начинающих

Введение

В этой статье мы обсудим, как можно построить интеллектуальную торговую стратегию для индекса Standard & Poor's 500 (S&P 500) с помощью языка MQL5. В ходе обсуждения будет показано, как воспользоваться гибкостью языка MQL5 для создания динамического советника на основе сочетания искусственного интеллекта и технического анализа. Обоснование — если мы будем опираться исключительно на ИИ, это может привести к нестабильным стратегиям; однако мы можем добиться более надежного подхода, направляя ИИ с помощью проверенных временем принципов технического анализа. Эта гибридная стратегия направлена на выявление закономерностей, скрытых в огромных объемах данных в наших терминалах MetaTrader 5, используя преимущества ИИ, традиционный анализ и язык MQL5 для повышения эффективности торговли и процесса принятия решений.



Прочитав эту статью, вы получите:



Эффективные принципы программирования для MQL5



Информацию о том, как трейдеры могут с легкостью анализировать большие наборы данных по нескольким символам одновременно с помощью команд линейной алгебры в API MQL5.

Методы выявления скрытых, неочевидных закономерностей в рыночных данных.





История: Что такое Standard & Poor's 500?

Индекс S&P 500, введенный в 1957 г., представляет собой важнейший ориентир, отражающий общие показатели экономики США. За прошедшие годы множество компаний было добавлено в этот индекс и исключено из него, что отражает динамичный характер рынка. Среди старейших участников — General Electric, J.P. Morgan и Goldman Sachs — сохранили свои позиции в индексе с момента его создания.



Индекс S&P 500 представляет собой среднее значение по 500 крупнейшим компаниям в Соединенных Штатов Америки. Стоимости каждой компании придается вес в зависимости от ее капитализации на рынке. Поэтому S&P 500 можно также рассматривать как взвешенный по рыночной капитализации индекс 500 крупнейших публичных компаний мира.



В наши дни такие ведущие компании, как Tesla и Nvidia, задали новые стандарты с самого его основания. Сейчас большую часть веса индекса S&P 500, помимо вышеупомянутых гигантов, составляют крупные технологические компании, включая Google, Apple и Microsoft. Эти титаны технологий изменили ландшафт индекса, отразив сдвиг экономики в сторону технологий и инноваций.





Обзор нашей торговой стратегии

В интернете легко найти список компаний, входящих в индекс. Можно использовать свое понимание состава этого индекса, чтобы разработать торговую стратегию. Выберем несколько крупнейших компаний в индексе и используем соответствующую стоимость каждой из них в качестве ИИ-модели для прогнозирования цены закрытия индекса на основе выборки компаний, имеющих пропорционально большие веса. Мы хотим разработать стратегию, которая объединит ИИ с надежными, проверенными временем технологиями.

Предлагаемая система технического анализа для генерации сигналов будет использовать принципы следования за трендом. Нужно добавить несколько ключевых индикаторов:



Индекс товарного канала (Commodity Channel Index, CCI) будет нашим индикатором канала. Будем заключать только те сделки, которые подкрепляет объем.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) и процентный диапазон Уильямса (Williams Percent Range, WPR) для оценки давления покупателей или продавцов на рынке.

Скользящая средняя (MA) — как наш индикатор окончательного подтверждения.

Индекс товарного канала (Commodity Channel Index, CCI) вращается вокруг 0. Значение выше 0 предполагает большой объем для возможности покупки, а значение ниже 0 указывает на объем, поддерживающий продажу. Для подтверждения сделки нам необходимо соответствие другим индикаторам, что повысит наши шансы найти наиболее вероятные настройки.

Поэтому, чтобы мы могли покупать:

Значение CCI должно быть больше 0.

Значение RSI должно быть больше 50.

Значение WPR должно быть больше -50.

MA должна быть ниже цены закрытия.



И наоборот, чтобы мы могли продавать:

Значение CCI должно быть меньше 0.

Значение RSI должно быть меньше 50.

Значение WPR должно быть меньше -50.

MA должна быть выше цены закрытия.



С другой стороны, для создания нашей ИИ-системы нужно сначала получить исторические цены 12 акций с крупной рыночной капитализацией, входящих в S&P 500, и цены закрытия S&P 500. Это будут наши обучающие данные, на основе которых мы построим модели множественной линейной регрессии для прогнозирования будущих цен индекса.

После этого ИИ-система будет использовать обычную регрессию наименьших квадратов для прогнозирования значения закрытия S&P 500.





Рис. 1. Наша модель будет рассматривать S&P500 как результат сбора этих акций.









Как только данные будут готовы, мы сможем оценить параметры нашей модели линейной регрессии с помощью следующей формулы.







Рис. 2. Приведенное выше уравнение демонстрирует один из многих возможных способов оценки параметров модели множественной линейной регрессии.



Матрица "A" представляет собой входные данные, состоящие из значений цены закрытия 12 различных акций. Символ "x" обозначает значения коэффициентов для нашей модели множественной линейной регрессии, по одному коэффициенту на каждую акцию. Продукт "Ax" представляет собой прогнозы относительно будущей цены индекса S&P 500, основанные на наших обучающих данных. Обозначение "y" символизирует вектор фактических цен закрытия, которые мы стремились спрогнозировать в процессе обучения.

Интерпретируем два показанных выше уравнения.Выражение "Ax - y", окруженное двумя вертикальными линиями, известно как норма вектора L2, произносится "эл-2". В повседневной речи, спрашивая о физическом объекте, насколько он велик, мы говорим о его размере или велиине. Аналогично, когда мы спрашиваем, насколько велик вектор, мы имеем в виду его норму. Вектор, по сути, представляет собой список чисел. Хотя есть разные типы норм, наиболее распространенными являются нормы L1 и L2. Сегодня сосредоточим свое внимание на норме L2, которая рассчитывается как квадратный корень из суммы квадратов величин внутри вектора.В этом контексте:Поэтому выражение "Ax - y" обозначает ошибку в нашей ИИ-системе — разницу между спрогнозированными нами и фактическими значениями. Эту ошибку определяет "x", поскольку "A" (входные данные) и "y" (выходные данные) являются фиксированными величинами.По сути, первое уравнение показывает нам, что мы ищем значения x, сводящие к минимуму норму L2 выражения Ax - y. Иными словами, ищем значения x, которые сводят к минимуму ошибку нашего прогноза при прогнозировании цены закрытия S&P 500.Второе уравнение показывает, что значения x, достигающие максимальной ошибки, можно найти, умножив псевдообратную величину A на выходные данные (y) из нашего обучающего набора. Псевдообратная операция успешно реализуется в языке MQL5.Всего несколько строк кода — и мы можем эффективно найти псевдообратное решение на языке MQL5.





Реализация: Торговая стратегия SP500



Начало работы



Для начала нужно задать входные данные для нашего советника. Нам нужные такие входные данные, которые позволяют пользователю изменять периоды технических индикаторов.



#property copyright "Gamuchirai Zororo Ndawana" #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" input int look_ahead = 10 ; input int ma_period = 120 ; input int rsi_period = 10 ; input int wpr_period = 30 ; input int cci_period = 40 ; int input lot_multiple = 20 ;

Затем нам нужно импортировать свою торговую библиотеку, чтобы можно было управлять нашими позициями.

#include <Trade/Trade.mqh> CTrade Trade;

В дальнейшем нам следует задать глобальные переменные, которые будут использоваться во всей нашей программе.



double minimum_volume; double ask_price; double bid_price; int fetch = 20 ; int inupt_start; int output_start; string desired_symbols[] = { "MSFT" , "AAPL" , "NVDA" , "GOOG" , "TSLA" , "META" , "JPM" , "JNJ" , "V" , "PG" , "HD" , "MA" }; matrix input_matrix = matrix ::Ones(fetch,( ArraySize (desired_symbols))- 1 ); matrix output_matrix = matrix ::Ones(fetch, 1 ); vector initiall_input_values = vector ::Ones(( ArraySize (desired_symbols))); double initiall_output_value = 0.0 ; matrix b; string target_symbol = "US_500" ; vector symbol_history = vector ::Zeros(fetch); bool model_initialized = false ; bool model_being_trained = false ; double model_forecast = 0 ; int cci_handler,rsi_handler,wpr_handler,ma_handler; double cci_buffer[],rsi_buffer[],wpr_buffer[],ma_buffer[];

Теперь, когда мы добрались до этого этапа, нужно настроить наши технические индикаторы в обработчике инициализации.



int OnInit () { rsi_handler = iRSI (target_symbol, PERIOD_CURRENT ,rsi_period, PRICE_CLOSE ); ma_handler = iMA (target_symbol, PERIOD_CURRENT ,ma_period, 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); wpr_handler = iWPR (target_symbol, PERIOD_CURRENT ,wpr_period); cci_handler = iCCI (target_symbol, PERIOD_CURRENT ,cci_period, PRICE_CLOSE ); minimum_volume = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_VOLUME_MIN ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

Нам нужны вспомогательные функции. Сначала определим процедуру для инициализации нашей модели множественной линейной регрессии. Процедура подгонки начинается с установки флага для обозначения, что наша модель проходит обучение. Дополнительные функции решают такие задачи, как получение обучающих данных и подгонка модели. Разбив код на более мелкие функции, мы избежим неоднократного написания одних и тех же строк кода.

void model_initialize( void ) { model_being_trained = true ; inupt_start = 1 +look_ahead; output_start = 1 ; fetch_input_data(inupt_start,fetch); fetch_output_data(output_start,fetch); prepare_data( 0 ); fit_linear_model(); model_ready(); }

Теперь приступим к определению функции, которая отвечает за извлечение наших входных данных. Первый столбец нашей входной матрицы будет заключать в себе столбец единиц, представляющий собой точку захвата или среднюю цену закрытия S&P 500, когда значения всех акций равны нулю. Хотя в финансовом мире такой сценарий не имеет смысла, ведь если бы стоимость всех акций была равна 0, цена закрытия S&P 500 тоже была бы равна 0.

В остальном наша процедура получения входных данных проста:

Инициализируем входную матрицу, заполненную единицами. Изменяем форму матрицы Вводим значение цены закрытия каждой акции, начиная со второго столбца Убеждаемся, что первый столбец заполнен единицами.



void fetch_input_data( int f_input_start, int f_fetch) { Print ( "Preparing to fetch input data" ); Print ( "We will reset the input matrix before fetching the data we need: " ); input_matrix = matrix ::Ones(f_fetch,( ArraySize (desired_symbols))- 1 ); Print (input_matrix); input_matrix.Reshape(f_fetch, 13 ); for ( int i= 1 ; i <= ArraySize (desired_symbols);i++) { symbol_history. CopyRates (desired_symbols[i- 1 ], PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_CLOSE ,f_input_start,f_fetch); input_matrix.Col(symbol_history,i); } vector intercept = vector ::Ones(f_fetch); input_matrix.Col(intercept, 0 ); Print ( "Final state of our input matrix: " ); Print (input_matrix); }

void fetch_output_data( int f_output_start, int f_fetch) { Print ( "Preparing to fetch output data" ); Print ( "Ressetting output matrix before fetching the data we need: " ); output_matrix = matrix ::Ones(f_fetch, 1 ); Print (output_matrix); output_matrix.Reshape(f_fetch, 1 ); symbol_history. CopyRates (target_symbol, PERIOD_CURRENT , COPY_RATES_CLOSE ,f_output_start,f_fetch); output_matrix.Col(symbol_history, 0 ); Print ( "Final state of our output matrix: " ); Print (output_matrix); }

Процедура извлечения выходных данных будет у нас более или менее похожа на ту, которую мы использовали для входных данных.

Прежде чем приступить к подгонке нашей модели, нужно стандартизировать и масштабировать наши данные. Это важный шаг, поскольку он упрощает для нашего приложения изучение скрытых взаимосвязей в темпах изменений.

Обратите внимание, что процедура подгонки состоит из 2 отдельных фаз. В первой фазе, когда модель обучается впервые, нам нужно сохранить значения, которые мы использовали для масштабирования каждого столбца в векторе. Каждый столбец будет разделен на первое значение в нем, то есть первое значение в каждом столбце будет равно единице.

С этого момента, если мы наблюдаем в этом столбце любое значение меньше единицы, это значит, что цена падает, а значения больше единицы указывают на рост цены. Если мы наблюдаем значение 0.72, то цена упала на 28%, а если мы наблюдаем значение 1.017, то цена выросла на 1.7%.

Сохранять начальное значение каждого столбца следует только один раз, после чего все будущие входные данные нужно делить на одну и ту же величину, чтобы обеспечивать единообразие.



void prepare_data( int f_flag) { Print ( "Normalizing and scaling the data" ); if (f_flag == 0 ) { Print ( "Preparing to normalize the data for training the model" ); for ( int i= 0 ;i< ArraySize (desired_symbols);i++) { initiall_input_values[i] = input_matrix[ 0 ][i+ 1 ]; vector temp_vector = input_matrix.Col(i+ 1 ); temp_vector = temp_vector / initiall_input_values[i]; input_matrix.Col(temp_vector,i+ 1 ); } Print ( "Our initial input values for each column " ); Print (initiall_input_values); initiall_output_value = output_matrix[ 0 ][ 0 ]; vector temp_vector_output = output_matrix.Col( 0 ); temp_vector_output = temp_vector_output / initiall_output_value; output_matrix.Col(temp_vector_output, 0 ); Print ( "Data has been normlised and the output has been scaled:" ); Print ( "Input matrix: " ); Print (input_matrix); Print ( "Output matrix: " ); Print (output_matrix); } if (f_flag == 1 ) { Print ( "Preparing to normalize the data for prediction" ); for ( int i = 0 ; i < ArraySize (desired_symbols);i++) { input_matrix[ 0 ][i+ 1 ] = input_matrix[ 0 ][i+ 1 ]/initiall_input_values[i]; } Print ( "Input data being used for prediction" ); Print (input_matrix); } }

Далее нам необходимо определить функцию, которая задаст обязательные условия для установки флага, чтобы позволить нашему приложению начать торговлю.

void model_ready( void ) { Print ( "Giving the system permission to begin trading" ); model_initialized = true ; model_being_trained = false ; }

Чтобы получить прогноз от нашего советника, мы должны сначала извлечь самые последние доступные нам данные, выполнить их предварительную обработку, а затем применить уравнение линейной регрессии для получения прогноза от нашей модели.

double model_predict( void ) { Print ( "Obtaining a forecast from our model" ); fetch_input_data( 0 , 1 ); prepare_data( 1 ); return ((b[ 0 ][ 0 ] + (b[ 1 ][ 0 ]*input_matrix[ 0 ][ 0 ]) + (b[ 2 ][ 0 ]*input_matrix[ 0 ][ 1 ]) + (b[ 3 ][ 0 ]*input_matrix[ 0 ][ 2 ]) + (b[ 4 ][ 0 ]*input_matrix[ 0 ][ 3 ]) + (b[ 5 ][ 0 ]*input_matrix[ 0 ][ 4 ]) + (b[ 6 ][ 0 ]*input_matrix[ 0 ][ 5 ]) + (b[ 7 ][ 0 ]*input_matrix[ 0 ][ 6 ]) + (b[ 8 ][ 0 ]*input_matrix[ 0 ][ 7 ]) + (b[ 9 ][ 0 ]*input_matrix[ 0 ][ 8 ]) + (b[ 10 ][ 0 ]*input_matrix[ 0 ][ 9 ]) + (b[ 11 ][ 0 ]*input_matrix[ 0 ][ 10 ])+ (b[ 12 ][ 0 ]*input_matrix[ 0 ][ 11 ]))); }

Необходимо реализовать процедуру подгонки нашей линейной модели с помощью определенных и поясненных выше уравнений. Обратите внимание, что наш API MQL5 обеспечивает нам свободу действий для гибкого и простого исполнения команд линейной алгебры. Мы можем без затруднений объединять операторы в цепочку, что делает наши продукты высокопроизводительными.

Это особенно важно, если вы хотите продавать свою продукцию на рынке. Избегайте использования циклов for, когда вместо этого можно применить векторные операции, поскольку векторные операции быстрее циклов. Ваши конечные пользователи получат очень быстро реагирующее приложение, которое не будет тормозить, что сделает их пользовательский опыт приятным.



void fit_linear_model( void ) { Print ( "Attempting to find OLS solutions." ); b = input_matrix.PInv().MatMul(output_matrix); Print ( "Our model parameters " ); Print (b); }

Затем нам понадобится функция, которая будет отвечать за обновление наших технических индикаторов и излечение текущих рыночных данных.

void update_technical_indicators() { ask_price = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); bid_price = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); CopyBuffer (rsi_handler, 0 , 0 , 10 ,rsi_buffer); CopyBuffer (cci_handler, 0 , 0 , 10 ,cci_buffer); CopyBuffer (wpr_handler, 0 , 0 , 10 ,wpr_buffer); CopyBuffer (ma_handler, 0 , 0 , 10 ,ma_buffer); ArraySetAsSeries (rsi_buffer, true ); ArraySetAsSeries (cci_buffer, true ); ArraySetAsSeries (wpr_buffer, true ); ArraySetAsSeries (ma_buffer, true ); }

Теперь напишем функцию, которая будет выполнять сделанные нами торговые настройки. Наша функция сможет совершать сделки только в том случае, если обе наши системы согласованы.



void find_entry( void ) { if (bearish_sentiment()) { Trade.Sell(minimum_volume * lot_multiple, _Symbol ,bid_price); } else if (bullish_sentiment()) { Trade.Buy(minimum_volume * lot_multiple, _Symbol ,ask_price); } }

Это стало возможным благодаря наличию функций, которые определяют медвежьи настроения в соответствии с приведенными выше описаниями.



bool bearish_sentiment( void ) { return (( iClose (target_symbol, PERIOD_CURRENT , 0 ) < ma_buffer[ 0 ]) && (cci_buffer[ 0 ] < 0 ) && (rsi_buffer[ 0 ] < 50 ) && (wpr_buffer[ 0 ] < - 50 ) && (model_forecast < 1 )); }

То же самое справедливо и для функции, которая определяет бычьи настроения.

bool bullish_sentiment( void ) { return (( iClose (target_symbol, PERIOD_CURRENT , 0 ) > ma_buffer[ 0 ]) && (cci_buffer[ 0 ] > 0 ) && (rsi_buffer[ 0 ] > 50 ) && (wpr_buffer[ 0 ] > - 50 ) && (model_forecast > 1 )); }

Наконец, нам нужна вспомогательная функция для обновления значений стоп-лосса и тейк-профита.

void update_stoploss( void ) { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { string symbol = PositionGetSymbol (i); if ( _Symbol == symbol) { ulong ticket = PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); double position_price = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); long type = PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ); double current_stop_loss = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); if (type == POSITION_TYPE_BUY ) { double atr_stop_loss = NormalizeDouble (ask_price - ((min_distance * sl_width)/ 2 ), _Digits ); double atr_take_profit = NormalizeDouble (ask_price + (min_distance * sl_width), _Digits ); if ((current_stop_loss < atr_stop_loss) || (current_stop_loss == 0 )) { Trade.PositionModify(ticket,atr_stop_loss,atr_take_profit); } } else if (type == POSITION_TYPE_SELL ) { double atr_stop_loss = NormalizeDouble (bid_price + ((min_distance * sl_width)/ 2 ), _Digits ); double atr_take_profit = NormalizeDouble (bid_price - (min_distance * sl_width), _Digits ); if ((current_stop_loss > atr_stop_loss) || (current_stop_loss == 0 )) { Trade.PositionModify(ticket,atr_stop_loss,atr_take_profit); } } } }

Все наши вспомогательные функции будут в надлежащий момент вызываться обработчиком OnTick, который отвечает за управление потоком событий внутри терминала при каждом изменении цены.

void OnTick () { switch (model_initialized) { case ( true ): update_technical_indicators(); if ( PositionsTotal () == 0 ) { model_forecast = model_predict(); find_entry(); Comment ( "Model forecast: " ,model_forecast); } if ( PositionsTotal () > 0 ) { update_stoploss(); } break ; default : if (!model_being_trained) { Print ( "Our model is not ready. Starting the training procedure" ); model_initialize(); } break ; } }

Рис. 3. Наше приложение в действии.







Ограничения

Есть несколько ограничений, касающихся выбранного нами подхода к созданию ИИ-моделей. Выделим наиболее важные из них:

1.1 Коррелированные входные данные

Проблемы, вызванные коррелированными входными данными, свойственны не только линейным моделям. Эта проблема затрагивает многие модели машинного обучения. Некоторые из компаний, данные об акциях которых находятся в нашей входной матрице, работают в одной отрасли, и стоимость их акций, как правило, растет и опускается одновременно. Это может затруднить для нашей модели выделение влияния каждой акции на эффективность индекса, потому что движения стоимости акций могут маскировать друг друга.

1.2 Нелинейная целевая функция



Зашумленные по своей природе наборы финансовых данных обычно больше подходят для менее сложных моделей, таких как множественная линейная регрессия. Однако в реальной жизни, в большинстве случаев, фактически аппроксимируемые функции редко бывают линейными. Следовательно, чем дальше истинная функция от линейности, тем больше будет дисперсия, наблюдаемая в точности модели.

1.3 Ограничения прямого подхода к моделированию



Наконец, если бы мы захотели включить в нашу модель все акции, входящие в индекс S&P 500, мы получили бы модель, содержащую 500 параметров. Оптимизация такой модели потребовала бы значительных вычислительных ресурсов, а интерпретация ее результатов была бы сопряжена с трудностями. Решения на основе прямого моделирования в этом контексте не поддаются эффективному масштабированию; по мере добавления в будущем большего количества акций количество параметров для оптимизации может быстро стать неуправляемым.





Заключение

В этой статье мы продемонстрировали, насколько просто начать создавать ИИ-модели, интегрирующие технический анализ для принятия обоснованных торговых решений. По мере перехода к более продвинутым моделям большинство рассмотренных здесь шагов останутся неизменными. Это должно придать новичкам уверенности, поскольку они знают, что выполнили проект по машинному обучению от начала и до конца и, как можно надеяться, поняли обоснование каждого принятого решения.

Все наше приложение использует собственный код языка MQL5 и стандартные технические индикаторы, доступные в любой установленной платформе MetaTrader 5. Надеемся, эта статья вдохновит вас к дальнейшему исследованию возможностей имеющихся инструментов и повышению уровня владения языком MQL5.