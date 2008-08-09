Материалы Automated Trading Championship: Репортажи Чемпионата 2006 года
Репортаж о ходе Чемпионата: первая неделя (2 – 9 октября)
Вот и завершилась первая из двенадцати недель Чемпионата. Она принесла нам несколько сюрпризов.
Репортаж о ходе Чемпионата: вторая неделя (9 – 16 октября)
Подошла к концу вторая неделя Чемпионата Automated Trading Championship 2006. Тройка лидеров сменилась.
Репортаж о ходе Чемпионата: третья неделя (16 – 23 октября)
Подведены итоги тертьей недели соревнования. В тройку лидеров вернулся Sashken и появились два дебютаната, со впечатляющими результатами. В четверг состоялось очередное заседанию Жюри Чемпионата. Cовокупные активы десятки лучших экспертов недели, увеличились на 13 тысяч долларов.
Репортаж о ходе Чемпионата: четвертая неделя (23 – 30 октября)
Подошла к концу четвертая неделя Чемпионата Automated Trading Championship 2006. Прошел почти месяц соревнования, а впереди осталось чуть меньше двух. Подведем предварительные итоги.
Репортаж о ходе Чемпионата: пятая неделя (30 октября - 6 ноября)
Пятая неделя Чемпионата Automated Trading Championship 2006 подошла к концу. Hendrick в упорной борьбе с Vdiddi38 одержал верх и занял первое место. Третье место принадлежит ldamiani. Совокупный эквити десятки лучших экспертов не изменился.
Репортаж о ходе Чемпионата: шестая неделя (6-13 ноября)
Прошло шесть недель соревнования, половина Чемпионата Automated Trading Championship 2006 уже позади. В десятке лучших экспертов постоянные перемещения. Вчерашние лидеры снова покидают свои места.
Репортаж о ходе Чемпионата: седьмая неделя (13-20 ноября)
Завершилась седьмая из двенадцати недель Чемпионата Automated Trading Championship 2006. Состав Десятки Лидеров практически не меняется, но участники продолжают перемещаться с места на место.
Репортаж о ходе Чемпионата: восьмая неделя (20-27 ноября)
Завершилась восьмая неделя Чемпионат Automated Trading Championship 2006. Позади – две трети времени, отпущенного на соревнование. В конце прошлой недели в составе десятки произошли большие изменения. Однако лидерам прошедших недель – ldamiani и Hendrick`у – удалось сохранить свои позиции.
Репортаж о ходе Чемпионата: девятая неделя (27 ноября – 3 декабря)
Девятая неделя Чемпионата Automated Trading Championship 2006 принесла множество сюрпризов. Осталось всего три недели соревнования, а в десятке лучших экспертов происходят серьезные изменения. Лидеры прошлых недель потеряли свои позиции!
Репортаж о ходе Чемпионата: десятая неделя (3-10 декабря)
Десять недель Чемпионата Automated Trading Championship 2006 позади. Осталось всего 10 торговых дней до конца соревнования. В десятке лучших экспертов по-прежнему постоянные перемещения. Но Ldamiani и Hendrick все еще в состоянии удерживать верхние строчки таблицы участников.
Репортаж о ходе Чемпионата: одиннадцатая неделя (10-17 декабря)
Завершилась одиннадцатая, предпоследняя неделя Чемпионата Automated Trading Championship 2006. До конца соревнования осталось всего 5 торговых дней. Первое место прочно удерживает Rich. За второе и третье места ведется упорная борьба.
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования