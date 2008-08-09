Материалы Automated Trading Championship: Репортажи Чемпионата 2006 года

В публикуемых интервью Чемпионата 2007 года уже чувствуется влияние результатов предыдущего соревнования. Первый Чемпионат получил широкий резонанс не только на страницах интернета, но и в оффлайновых печатных изданиях. Ведущий разработчик компании MetaQuotes Software Corp. рассказывает о нововведениях предстоящего Чемпионата Automated Trading Championship 2007. Мы обратились с вопросами к разработчику известного индикаторного комплекса ZUP Евгению Неумоину (nen), пообщались с трейдером фонда Александром Позднышевым (AlexSilver).