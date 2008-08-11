Материалы Automated Trading Championship: Интервью с Участниками 2007 года

Видео-интервью со Станиславом Стариковым Станислав входит в состав Жюри нашего Чемпионата и занимается приемкой экспертов. В своем интервью он рассказывает о проблемах при регистрации на Чемпионате 2006 года и нововведениях в Automated Trading Championship 2007.

Интервью с Романом Заможным (Rich) Мы поговорили с победителем Чемпионата Automated Trading Championship 2006 Романом Заможным, известным всем как Rich. Роман, несмотря на победу, почти полностью переписал свою торговую стратегию. Конкуренции на новом Чемпионате он не боится и считает, что борется с рынком, а не с другими участниками.

Интервью с Томасом Боппом Томас Бопп является Членом Жюри от журнала TRADERS'. Он рассказал, где и как он получил диплом в области технического анализа, а также о своей работе в Der Zyklus-Analyst. Томас также поделился некоторыми деталями своего советника и своим отношением к Чемпионату Automated Trading Championship 2006.

Интервью с Ахмедом Солиманом Ахмед Солиман, известный как CodersGuru, не смог занять призового места на прошлом Чемпионате. Он рассказал, какие уроки он извлек из прошлогоднего соревнования и что определяет успех любого советника. По его мнению, эффективный мани-менеджмент может компенсировать многие ошибки в эксперте. На Чемпионате 2007 года Ахмед представит необычный эксперт, принцип работы которого основан не на техническом анализе...

Интервью с Андреем Морару (enivid) Успех эксперта прост - грамотная стратегия мани-менеджмента и стабильное прогнозирование удачных точек входа и выхода из рынка. Если первое обычно это результат опыта и расчетов самого трейдера, то второе - результат длительного тестирования эксперта, как на исторических рыночных данных, так и на демо-счете в режиме реального времени. Попытки создать автоматический советник без этих двух качеств заранее обречены на неудачу.

Интервью с Элом Парсаем Я бы сказал, что, хотя управление капиталом является очень важным аспектом, совершенный эксперт состоит из успешной стратегии, управления рисками и управления капиталом. Поскольку без мани-менеджмента вероятность выигрыша весьма невысока, необходимо также правильно понимать риск и стратегию. По сути, они все очень тесно взаимосвязаны.

Интервью с Андреем Ведихиным Самой распространенной ошибкой трейдеров является то, что они пытаются написать универсальный эксперт, то есть такой эксперт, который будет оставаться прибыльным вне зависимости от текущего состояния рынка. Наиболее же простое и эффективное решение, на мой взгляд, - диверсификация торговых тактик.

Видеоинтервью с Рашидом Умаровым Главный вывод – недостаточно иметь прибыльную стратегию, необходимо усилить её достоинства и сгладить недостатки. Вот в этом и заключается метод управления капиталом: получать максимальную отдачу от своего подхода, от своего советника, системы, чтобы прибыль была получена не только с минимальным риском, но и в максимальных количествах, чтобы не было недобора прибыли.

Интервью с Александром Позднышевым (AlexSilver) Для того чтобы понять достаточно простые принципы стратегии Silver-channel, надо обратиться к истокам ее создания. В 2003 году я торговал, используя индикатор Ишимоку, но столкнулся с проблемой переходов рынка из флетового состояния в трендовое, и наоборот...

Интервью с Евгением Неумоиным (nen) Преимущество графических инструментов - в их простоте, точности, хорошей "предсказательной" способности... То есть с помощью графических инструментов можно с большой степенью вероятности предсказывать дальнейшее поведение рынка.

Интервью с Николаем (zona) Машина принимает решение без колебаний и гораздо быстрее человека. Да и совесть не мучает за слитый депозит, если эксперт получился неудачный. Естественно, эксперт проходит обкатку на демо-счете, а потом уже пробует реальные котировки.

Интервью с Алексеем Кириенко (Axelforex) Советник должен давать прибыли расти и резать убыток одинаково стабильно и точно.

Интервью с Драженом Жишковичем (draz) Несомненно, при торговле слабый мани-менеджмент может стать Вашим злейшим врагом.

Интервью с Майклом Мэйсоном (mmayson) Я предполагал, что мой эксперт будет успешным, но у меня были сомнения по поводу конкурентов. Поэтому я и не ожидал, что стану лидером.

Интервью с Борисом Виленским (bablokos) По-моему, для достижения успеха нужно пытаться идти своей дорогой и искать новые решения.

Интервью с Мэттью Брауном (Matmospheric) Дополнительных средств безопасности для «спасения» счёта от принудительного закрытия в советнике не предусмотрено. Приходится просто доверять своему эксперту.

Интервью с Таем Эллиоттом (MiltonWaddams) На данном этапе я больше заинтересован в том, чтобы найти такую стратегию, которая показывала бы надёжные результаты на протяжении длительного времени без какого-либо внешнего вмешательства, чем в советнике, требующем частой оптимизации.

Интервью с Алексеем Ермолаевым (Zyx40) Начинал я с готовых индикаторных советников, но быстро убедился в их бесперспективности. Дело в том, что индикатор узко видит события на рынке и не работает там, где он расходится с рынком.

Интервью с Александром Топчило (Better) Александр неудачно выступил на прошлогоднем Чемпионате, и это многому научило его. Он усвоил урок и стал лидером Чемпионата 2007 с огромным эквити!

Интервью с Уильямом Ботрайтом (wackena) Фактически, эксперт одинаково работает на любом таймфрейме, поскольку используемые таймфреймы жёстко запрограммированы в советнике. Я думаю, это делает его более надёжным.