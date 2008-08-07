Метод выявления ошибок в коде при помощи комментирования

Введение

В данной статье рассказывается о простом алгоритме поиска ошибок в коде MQL. Часто после написания программы возникают проблемы при компиляции, вызванные ошибками в коде. Это могут быть самые различные ошибки, но в любом случае возникает необходимость оперативного обнаружения участка кода, где допущена ошибка.

Нередко у людей уходит немало времени и масса нервов на поиски какой-нибудь лишней скобки. Однако есть способ быстрого обнаружения ошибок, который основан на использовании комментирования. Об этом методе я и расскажу в данной статье.

Концепция

Написать достаточно большой код без единой ошибки – весьма приятно. Но, к сожалению, так выходит не всегда. Есть даже шутка, что ни одна программа не была написана без единой ошибки. Я не рассматриваю здесь ошибки, которые приводят к неверному исполнению кода. Здесь пойдёт речь об ошибках, из-за которых становится невозможной компиляция.

Весьма распространённые ошибки – вставка лишней скобки в сложном условии, нехватка скобки, не выставление двоеточия, запятой (при объявлении переменных) и т.д. Часто при компиляции мы можем сразу увидеть, в какой строке допущена подобная ошибка. Но бывают и случаи, когда найти такую ошибку не так просто. Ни компилятор, ни зоркий глаз нам не могут помочь сходу найти ошибку. В таких случаях, как правило, начинающие (и не очень) программисты начинают "обходить" весь код, пытаясь визуально определить ошибку. И снова, и снова, пока нервы не иссякнут, и не будет сказано "проще заново написать!".

Однако MQL, как и другие языки программирования, предлагает потрясающий инструмент – комментирование. Используя его можно "убирать", "отключать" какие-то участки кода. Обычно комментирование используют именно для вставки каких-то комментариев, или же отключения неиспользуемых участков кода. Комментирование можно также успешно применять и при поиске ошибок.

Алгоритм поиска ошибок

Поиск ошибок обычно сводится к определению участка кода, где допущена ошибка, а затем, в этом участке, визуально находится ошибка. Думаю, вряд ли кто-то будет сомневаться в том, что исследовать "на глаз" 5-10 строчек кода проще и быстрей, чем 100-500.

При использовании комментирования задача предельно проста. Сначала нужно закомментировать различные участки кода (иногда чуть ли не весь код), тем самым "отключив" его. Затем, по очереди комментирование снимается с этих участков кода. После очередного снятия комментирования совершается попытка компиляции. Если компиляция прошла успешно – ошибка не в этом участке кода. Затем открывается следующий участок кода и т.д. Когда находится проблемный участок кода, визуально ищется ошибка, затем устраняется. Опять происходит попытка компиляции. Если всё прошло успешно, - ошибка устранена.

В случае возникновения новых ошибок, процедура повторяется до их устранения. Данный подход очень полезен при написании достаточно больших программ, но и нередко оправдывает себя и при написании относительно небольших кодов.

Весьма важно правильно определять участки кода, которые необходимо комментировать. Если это условие (или иная логическая конструкция) – то оно должно комментироваться полно. Если комментируется участок кода, где объявляются переменные, важно, чтобы не был открыт участок, где происходит обращение к этим переменным. Иначе говоря, комментирование должно применяться по логике программирования. Несоблюдения такого подхода приводит к возникновению новых, вводящих в заблуждение, ошибок при компиляции.

Пример

Приведу пример практического поиска ошибки в коде. Допустим, у нас есть некоторый код:

#property copyright "" #property link "" extern int Level1= 6 ; extern int Level2= 2 ; extern double Lots= 0.1 ; extern int TP= 7 ; extern int SL= 5000 ; extern int Profit_stop= 10 ; int start() { int pos_sell= 0 ; for ( int i_op_sell= OrdersTotal ()- 1 ; i_op_sell>= 0 ; i_op_sell--) { if (! OrderSelect (i_op_sell, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )) break ; if ( Symbol ()== OrderSymbol ()&&( OrderType ()== OP_SELLSTOP || OrderType ()== OP_SELL )&&( OrderComment ()== "sar_ao" )) { pos_sell= 1 ; break ; } } int pos_buy= 0 ; for ( int i_op_buy= OrdersTotal ()- 1 ; i_op_buy>= 0 ; i_op_buy--) { if (! OrderSelect (i_op_buy, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )) break ; if ( Symbol ()== OrderSymbol ()&&( OrderType ()== OP_BUYSTOP || OrderType ()== OP_BUY )&&( OrderComment ()== "sar_ao" )) { pos_buy= 1 ; break ; } } double stop_open; for ( int ia= OrdersTotal ()- 1 ; ia>= 0 ; ia--) { if (! OrderSelect (ia, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )) break ; if (( OrderType ()== OP_BUY )&&( Symbol ()== OrderSymbol ())&&( OrderComment ()== "sar_ao" )) { stop_open= OrderOpenPrice (); if ( NormalizeDouble ( Bid , Digits )-stop_open<=Profit_stop* Point ) continue ; OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), OrderOpenPrice ()+ 1 * Point , OrderTakeProfit (), OrderExpiration (),CLR_NONE); } if (( OrderType ()== OP_SELL )&&( Symbol ()== OrderSymbol ())&&( OrderComment ()== "sar_ao" )) { stop_open= OrderOpenPrice (); if (stop_open- NormalizeDouble ( Ask , Digits )<=Profit_stop* Point ) continue ; OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), OrderOpenPrice ()- 1 * Point , OrderTakeProfit (), OrderExpiration (),CLR_NONE); } } int i; bool trend_UP= true ,trend_DOWN= true ; if (!pos_buy) { for (i=Level1; i>= 0 ; i--) { if ( Open [i]< iSAR ( NULL , 0 , 0.02 , 0.1 ,i)) { trend_UP= false ; break ; } } for (i=Level2* 2 ; i>= 0 ; i--) { if (i>Level2) { if ( iAO ( NULL , 0 , i+ 1 )<= iAO ( NULL , 0 , i)) { trend_UP= false ; break ; } } if (i<Level2) { if ( iAO ( NULL , 0 , i+ 1 )>= iAO ( NULL , 0 , i)) { trend_UP= false ; break ; } } } } else { trend_UP= false ; } if (!pos_sell) { for (i=Level1; i>= 0 ; i--) { { if ( Open [i]> iSAR ( NULL , 0 , 0.02 , 0.1 ,i)) { trend_DOWN= false ; break ; } } for (i=Level2* 2 ; i>= 0 ; i--) { if (i>Level2) { if ( iAO ( NULL , 0 , i+ 1 )>= iAO ( NULL , 0 , i)) { trend_DOWN= false ; break ; } } if (i<Level2) { if ( iAO ( NULL , 0 , i+ 1 )<= iAO ( NULL , 0 , i)) { trend_DOWN= false ; break ; } } } } else { trend_DOWN= false ; } if ( Open [ 0 ]> iSAR ( NULL , 0 , 0.02 , 0.2 , 0 )) { ObjectDelete ( "sell" ); } if ( Open [ 0 ]< iSAR ( NULL , 0 , 0.02 , 0.2 , 0 )) { ObjectDelete ( "buy" ); } double MA_1; MA_1= iStochastic ( NULL , 0 , 5 , 3 , 3 , MODE_SMA , 0 , MODE_SIGNAL , 0 ); if (trend_UP && MA_1< 50 && Open [ 1 ]< Close [ 1 ] && !pos_buy && ObjectFind ( "buy" ) != 0 ) { OrderSend ( Symbol (), OP_BUY , Lots, Ask , 2 , Ask -SL* Point , Ask +TP* Point , "sar_ao" , 0 , 0 ,Blue); ObjectCreate ( "buy" , OBJ_ARROW , 0 , Time [ 0 ], Bid ); ObjectSet ( "buy" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSet ( "buy" , OBJPROP_ARROWCODE , SYMBOL_ARROWUP ); ObjectSet ( "buy" , OBJPROP_COLOR , LightSeaGreen); } if (trend_DOWN && MA_1> 50 && Open [ 1 ]> Close [ 1 ] && !pos_sell && ObjectFind ( "sell" ) != 0 ) { OrderSend ( Symbol (), OP_SELL , Lots, Bid , 2 , Bid +SL* Point , Bid -TP* Point , "sar_ao" , 0 , 0 ,Red); ObjectCreate ( "sell" , OBJ_ARROW , 0 , Time [ 0 ], Bid ); ObjectSet ( "sell" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); ObjectSet ( "sell" , OBJPROP_ARROWCODE , SYMBOL_ARROWDOWN ); ObjectSet ( "sell" , OBJPROP_COLOR , Red); } return ( 0 ); }

При попытке его компиляции мы видим сообщение об ошибке:





Оперативно определить участок кода, где допущена ошибка, не представляется возможным. Прибегаем к комментированию. Комментируем все логические конструкции:

#property copyright "" #property link "" extern int Level1= 6 ; extern int Level2= 2 ; extern double Lots= 0.1 ; extern int TP= 7 ; extern int SL= 5000 ; extern int Profit_stop= 10 ; int start() { double MA_1; MA_1= iStochastic ( NULL , 0 , 5 , 3 , 3 , MODE_SMA , 0 , MODE_SIGNAL , 0 ); return ( 0 ); }

Легко можно убедиться, что такой код компилируется без проблем. Значит, участок кода, где допущена ошибка "скрыт". По очереди открываем участки кода /* ... */, пытаемся откомпилировать.

Компиляция будет происходить благополучно, пока мы не дойдём до участка кода:

if (!pos_sell) { for (i=Level1; i>= 0 ; i--) { { if ( Open [i]> iSAR ( NULL , 0 , 0.02 , 0.1 ,i)) { trend_DOWN= false ; break ; } } for (i=Level2* 2 ; i>= 0 ; i--) { if (i>Level2) { if ( iAO ( NULL , 0 , i+ 1 )>= iAO ( NULL , 0 , i)) { trend_DOWN= false ; break ; } } if (i<Level2) { if ( iAO ( NULL , 0 , i+ 1 )<= iAO ( NULL , 0 , i)) { trend_DOWN= false ; break ; } } } } else { trend_DOWN= false ; }

Следовательно, ошибка именно в этой логической конструкции. При детальном "осмотре" данного участка кода, можно увидеть, что поставлена лишняя фигурная скобка в данной конструкции:

for (i=Level1; i>= 0 ; i--) { { if ( Open [i]> iSAR ( NULL , 0 , 0.02 , 0.1 ,i)) { trend_DOWN= false ; break ; } }

Если убрать её, код благополучно откомпилируется.

Убрав оставшиеся комментарии, мы убедимся в том, что других ошибок в коде нет. Значит, цель достигнута - ошибка в коде была найдена достаточно оперативно.

Заключение

На практическом примере было показано, как именно используется данный алгоритм поиска ошибок. В данном примере используется весьма немаленький код (194 строки), и на его "обход" могло бы уйти достаточно много времени. Именно возможность комментирования экономит достаточно много времени у многих программистов, которые сталкиваются с задачей поиска ошибок.