Материалы Automated Trading Championship: Интервью с Участниками 2006 года

Интервью с Сергеем Ковалевым Сергей Ковалев о трейдинге, механических торговых системах, Чемпионате Automated Trading Championship и о своей книге.

Интервью с Рашидом Умаровым 3 месяца Чемпионата должны выявить устойчивые алгоритмы торговли и отсеять случайных победителей. Нельзя гарантировать, что советники, занявшие первые три места, будут самыми лучшими. Но вероятность этого очень высока.

Интервью с Ахмедом Солиманом (CodersGuru) Реймонд Тох (Raymond Toh) сказал в одной из своих статей «невозможно сделать прибыль на Форексе без подчинения четко установленным правилам и дисциплине». Невозможно подчиняться своим правилам при ручной торговле, поверьте, я торговал вручную и потерял много денег. Для собственного спокойствия вы должны найти программиста, описать ему вашу ручную торговлю и он выдаст вам советника, который автоматизирует вашу ручную торговлю на 100%.

Интервью с Андреем Хатимлянским Чемпионат – хороший стимул для экспертописателей делать хорошие эксперты. Правила достаточно жесткие, чтоб избежать случайной победы, хотя и отсеивают достаточно много неплохих стратегий. Призы – впечатляют, хотя я добавил бы ещё несколько поощрений. Организация – на уровне, техническая часть, думаю, тоже будет на высоте. Думаю, стоит организовывать такой чемпионат регулярно. Но для начала - понаблюдаем за ходом текущего.

Интервью с Патриком Нувьоном (Patrick Nouvion) Примерно неделю назад я был в Вегасе на Forex Traders Expo и многие всё ещё спрашивали у меня: "Что такое автоматический трейдинг?", а когда я им объяснял, они никак не могли поверить, что он действительно полностью автоматизированный. Многие "гуру" настаивают на ручном исполнении и на том, каким быстрым оно должно быть. Они настаивают и на том, как тебе необходимо придерживаться своих собственных правил. Эксперт как раз и является в этом случае наилучшим решением, но далеко не все осознают, что оно уже доступно.

Интервью с Лидером Чемпионата Александром Овчинниковым Стопы выставлять нужно, я и не спорю. Просто для моего эксперта я бы мог поставить стоп около 400-500 пунктов. Я думаю, большой разницы бы не было (имеются в виду только данные истории 2006 года). Позицию эксперт самостоятельно действительно не закрывает, при тестировании эксперта я этого и не заметил, смотрел только на прибыль.

Интервью с Чеютрой Шрибунруанг (vixenme) Нет, эти убыточные позиции меня особо не пугают, потому что я выбрала валютную пару USDJPY, которая всё время колеблется вверх-вниз. Если даже наблюдается тенденция к подъёму, она всё равно хоть немного, но пойдёт вниз. Тогда, думаю, я всё равно получу прибыль. И в соответствии с концепцией "multilot-scalper" это тоже гарантирует увеличение вероятности выигрыша, по моему мнению.

Интервью с Гарри Бринкусом (Harry Brinkhuis, Hendrick) По моим данным, 42 пункта для ТейкПрофита и 84 для СтопЛосса - самая лучшая комбинация для моего эксперта Phoenix. Это часть того, что я называю балансом между настройками, периодом графика и стопами. Те, кто тестировал Phoenix, пытались изменять уровни стопов и получали очень различающиеся результаты. Они каким-то образом изменяли "идеальный баланс"!

Интервью с Каролом Пржибитковски (Karol Przybytkowski, karolp) Я решил максимизировать свой риск, чтобы было больше шансов добраться до вершины. Думаю, многие участники делали то же самое, потому что кто-то собирается поймать удачу и получить большую прибыль. Чтобы иметь возможность соревноваться с такими людьми, необходимо увеличить риск.

Интервью с Лингу Джиангом (Lingyu Jiang, jianglingyu) Мой эксперт пытается «поймать» основной тренд дня. Советник основан на известной стратегии catfx50. Иногда в качестве сигнала он использует пересечение Moving Average. Основной используемый индикатор – StepMA. Обычно он заключает 0, 1 или 2 сделки в день, а уровень СтопЛосс – всего 18 пипсов. Если он выигрывает, он получает от 20 до 100 пипсов. Этот эксперт основан на принципе: "Пушинка к пушинке – и выйдет перинка".

Интервью с Александром Егоровым (Aver) В процессе написания экспертов я на практике убедился, что трейлинг стоп оправдан очень редко, просто теряешь прибыль. Хотя, возможно, это связано с моими конкретными экспертами, а не с реальностью. Я пробовал вместо жестко заданного профита использовать перенос Стоп Лосса. Это себя не оправдало.



Интервью с Ильей Антоновым (Via) Честно говоря, лично у меня словосочетание "мани-менеджмент" вызывает какие-то ассоциации с чем-то сложным. Естественно, надо отдавать себе отчет в том, что ты делаешь, понимать риски и их причины. Это необходимо. Иначе получается просто игрушка для тестера.

Интервью с Луисом Гильермо Дамиани (ldamiani) Среди новичков бытует миф: чем проще торговая система, тем лучше. Нет ничего более далёкого от истины! Почему простая торговая система должна быть прибыльной для такого сложного явления, как рынки?

Интервью с Мерабом Стуруа (Merabiko) Самое главное в эксперте - это логика, содержание стратегии. Применяемость во всех условиях рынка и правильно написанный код. Мани-менеджмент конечно, нужен. Но только в смысле представления о том, сколько депозита можем терять и сколько прибыли можем ждать. Если имеется четкое представление, в каких переделах можно ожидать колебания "прибыль-убыток", то всего за полчасаможно пристроить способ капитализации или предотвращения потери полученных профитов.

Интервью с Валерием Карпенко (valvk) Наиболее надежными являются советники с логической обработкой большинства наиболее часто встречающихся ошибок. Кстати, по таким ошибкам Чемпионат также предоставил прекрасную статистику: и по отказам открытия, и по старту экспертов. К сожалению, обычно на это обращают мало внимания: либо из-за нехватки времени, либо из-за пренебрежения к ресурсам серверов дилингового центра. Поэтому часть позиций не открывается совсем или открывается не там, где хотелось бы. Так что, полагаю, чем выше культура программирования экспертов, тем более надежно они должны работать.

Интервью с Майклом Баллоком (Zonker) Торгуя реальными деньгами, я всегда стараюсь помнить, что невозможно обойти математическую теорию случайных событий. Чтобы быть постоянно успешным, твой эксперт должен учитывать некоторые фундаментальные истины относительно поведения рынка. Это понимание поведения рынка должно происходить именно от человека. Объединение в эксперте плохо понятых индикаторов или вера в оптимизацию параметров не являются путём к ускорению процесса.

Интервью с Rich’ем Если рынок уйдет во флэт и мы все замрем на своих позициях, тогда мне удастся занять первое место, и тройка будет неизменной. Но, судя по расширению полос Боллинджера, спокойного окончания года мы не дождемся. Так что фортуна перетасует нас всех еще не раз даже за оставшиеся несколько дней.