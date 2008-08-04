Материалы Automated Trading Championship: Статистические отчеты

Прошло 2 года с первого Чемпионата Automated Trading Championship . За это время накопилась масса интересной информации: статистические отчеты, интервью c трейдерами, репортажи и т.д. Предлагаем вашему вниманию подборку этих материалов, которые разбиты по темам. В данной теме представлены Статистические отчеты Чемпионатов 2006-2007 годов.

Чемпионат предоставил уникальные возможности по сбору разнообразной статистики на основе результатов торговли Участников. На первом Чемпионате мы сразу же внедрили отображение стандартных статистических данных из терминала MetaTrader 4 для каждого Участника. В режиме реального времени на сайте Чемпионата можно было посмотреть текущие открытые позиции на конкурсном счете каждого Участника. Доступны были также история сделок и логи терминала, на котором запущен эксперт.

Но кроме информации по каждому Участнику, мы готовили отчеты по Чемпионату в целом на определенные временные срезы. Это позволило охватить общую картину и найти интересные закономерности в работе экспертов.

2006 год

Общая статистика за первые 4 недели Чемпионата (Статистический отчет №1) Прошел почти месяц соревнований. И у нас появилась некоторая интересная статистика относительно Экспертов, участвующих в Чемпионате. Здесь представлена статистика относительно среднего эквити экспертов, а также количества прибыльных и убыточных экспертов. Статистический отчет №2 Во втором отчете приведена информация о популярных инструментах и периодах, количестве мультивалютных экспертов. Кроме того, опубликована статистика по количеству закрываемых ордеров, их прибыльности и средней прибыли на одну сделку. В конце материала проведен анализ зависимости между прибыльностью советников и количеством открываемых позиций, а также прибыльностью и временем удержания позиции. Статистический отчет №3 Статистический отчет по 25 самым прибыльным экспертам. Анализировались такие характеристики экспертов как рискованность и устойчивость. Статистический отчет №4 В данном статистическом отчете мы проанализировали 25 самых прибыльных экспертов по состоянию на 7 декабря 2006 года. Анализировались такие характеристики экспертов, как: прибыль в пунктах, коэффициент полезного действия, количество закрытых позиций, среднее время удержания позиции, процент прибыльных позиций, общие прибыль и убыток, а также математическое ожидание прибыли.





2007 год

Первый Automated Trading Championship 2006 дал много полезной информации для трейдеров. Сразу же после его окончания многие экспертописатели приступили к анализу всей доступной статистики и начали подготовку к Чемпионату 2007 года. Анализ первого Чемпионата показал, какие подходы наиболее предпочтительны в трехмесячной борьбе за первые места. В своих отчетах мы также сравнивали отличия Чемпионата 2007 года от предыдущего Чемпионата. По многим показателям результаты торговли Участников соревнований 2007 года стали более сгруппированными. Но с другой стороны, торговые стратегии стали более агрессивными, что сказалось на драматических взлетах и падениях в ходе Чемпионата 2007 года.

