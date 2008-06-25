Как стать участником Automated Trading Championship 2008?

Основная цель проведения Чемпионата - популяризация автоматического трейдинга и накопление практической информации в этой области. Однако некоторые Участники бывают заинтересованы лишь в получении призовых денег. Для этого они используют различные нечестные методы.

Как Организатор Чемпионата, мы стремимся обеспечивать честное соревнование и пресекать все попытки мошенничества. Именно этими соображениями продиктованы жесткие Правила Чемпионата.

С целью однозначной идентификации каждого Участника Чемпионата ежегодно проводится процедура предварительной Регистрации. В этом году Регистрация начинается 1 июля и заканчивается 19 сентября 2008 года. Необходимо правильно заполнить свои данные, так как в случае нарушения правил Регистрации Вы можете быть дисквалифицированы на любом этапе Чемпионата.

Страница Регистрации содержит четыре раздела:

Открытая информация

Закрытая информация

Файлы

Обсуждение

Первый раздел - "Открытая информация" - содержит данные, которые (кроме адреса электронной почты) будут доступны всем посетителям сайта Чемпионата.





Следующий раздел - "Закрытая информация" - содержит сведения, которые будут доступны только уполномоченным представителям Организатора и Спонсоров Чемпионата.





Все сведения об Участнике соревнования должны быть представлены максимально достоверно. При нарушении этого требования Вы лишаетесь права на призовые места.

В этом же разделе имеется дополнение:

Если Вы победите, то в соответствии с Правилами Чемпионата Вы должны не позднее 7 рабочих дней после оглашения Победителей прислать Организатору по факсу или по электронной почте info@mql4.com ксерокопии паспорта (страницы с фотографией и пропиской) для подтверждения своей личности. К сожалению, при нарушении этого условия Вы автоматически дисквалифицируетесь. Кроме того, Вам необходимо предоставить Организатору свои банковские реквизиты не позднее 7 рабочих дней после победы. Призовые суммы будут переведены на счета победителей банковскими переводами в течение 7 рабочих дней после получения банковских реквизитов. Если Организатор не сможет связаться с Вами по указанному телефону в течение 7 дней после оглашения Победителей, по решению Жюри Вы будете дисквалифицированы, а список призеров будет пересмотрен.

Помните: если какие-либо данные раздела окажутся незаполненными или будут заполнены с нарушениями, Вы не пройдете дальше Регистрации! Принятие данных проверяется по наличию галочки в поле "Ваши данные приняты после проверки модератором".



В разделе "Файлы" необходимо указать имя эксперта на английском языке (!), выбрать символ и таймфрейм, на которых будет торговать Ваш советник. Именно на графике с данной валютной парой и указанным периодом эксперт будет запущен в случае допуска к Чемпионату. Исправить ошибки после окончания Регистрации Вы уже не сможете.

Ниже представлена форма, которая позволяет закачать в профиль Участника все разрешенные файлы, а именно:

один файл эксперта в исходном коде или в исполняемом виде;

один файл с данными, которые могут понадобиться для работы эксперта;

до 5 файлов библиотек;

до 5 индикаторов.







Вы можете изменять, удалять и закачивать заново любой из вышеуказанных файлов до самого окончания Регистрации.

Если Вы забыли что-то добавить или изменить какой-либо файл до окончания Регистрации 19 сентября 2008 года, Вы уже ничего сделать не сможете. Никаких исключений сделано не будет.

Раздел "Обсуждение" предназначен для переписки с модераторами и технических сообщений о предварительной проверке экспертов. Не забывайте заглядывать в него: вполне возможно, что Ваш эксперт не соответствует требованиям Правил и Вам придется внести в него срочные исправления.

Нарушения

Участие в Чемпионате является бесплатным, однако имеет свои ограничения. Количество Участников Чемпионата будет существенно меньше количества прошедших Регистрацию. Выставляемые эксперты должны удовлетворять техническим требованиям, описанным в Правилах Automated Trading Championship 2008.



Опыт проведения предыдущих Чемпионатов четко показывает, что количество желающих смошенничать очень велико. Ниже представлен список наиболее частых нарушений, за которые авторы экспертов гарантированно не допускаются до соревнования :

использование разными Участниками одного эксперта;

использование разными Участниками одного эксперта с разными параметрами;

использование разными Участниками одного эксперта с незначительными косметическими изменениями;

использование Участниками экспертов, написанных другими разработчиками;



регистрация своих родственников и/или друзей;

указание недостоверных регистрационных данных;

регистрация с использованием анонимных прокси-серверов.



Такие нарушения повлекут за собой однозначную дисквалификацию всех заподозренных Участников. Никаких обсуждений и частных расследований того или иного случая снятия с соревнований не будет. В прошлые годы многие конкурсанты игнорировали эти правила, считая себя умнее других, за что и были массово (сотни регистраций) не допущены до участия. Будьте разумны - не совершайте таких ошибок, пожалуйста.



Кроме того:

Любой Участник, допущенный к соревнованию, может быть дисквалифицирован по причине кардинального изменения работы его эксперта уже в ходе самого Чемпионата.

Каждый эксперт должен самостоятельно совершить как минимум 5 осознанных сделок (то есть самостоятельно открыть и закрыть каждую позицию) за весь период Чемпионата. Стратегии Buy&Hold недопустимы.

Если эксперт занимает существенные ресурсы процессора в ущерб работе экспертов других Участников, то это также приведет к дисквалификации. Квалификация Участника должна удовлетворять правилам экономного написания кода.

Внимание: Организаторы имеют полное право без объяснения причин не допустить до участия в Чемпионате любого разработчика, в отношении которого имеются хотя бы малейшие подозрения в нарушении Правил.



Мы проводим Чемпионат среди трейдеров, которые разбираются в торговле на финансовых рынках и способны самостоятельно создать торговый эксперт. Следовательно, каждый Участник должен иметь знания о предмете и быть в состоянии ответить на тот или иной вопрос по автоматическому трейдингу. Любое подозрение в подмене Участника может привести к дисквалификации. Если Вы опасаетесь, что Вы нарушили то или иное Правило, то это для Вас - повод серьезно задуматься.