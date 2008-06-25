如何成为2008自动交易锦标赛的参赛者？

举办锦标赛的主要目的 - 推广自动交易并且积累自动交易的实用信息。 然而，有一些只对奖金感兴趣的参赛者，试图通过各种诈骗性的方法达到目的。

作为锦标赛的主办方-- 我们将致力保持锦标赛的公正性并防止一切企图欺骗的行为。 为此设定了严格的锦标赛规则。

为了能够清楚地识别每位年度锦标赛的参赛者，我们安排的报名注册日期将于2008年7月1日开始- 2008年9月19日结束。您必须正确填写自己的数据，因为如果您违反注册规则，您可能会在锦标赛的任何阶段被取消参赛资格。

报名注册包含以下四个部分：

公开信息

私人信息



文件

评论

第一部分 - "公开信息" - 所有锦标赛网页的访问者都可以查看该部分的数据（除电子邮箱地址外）。





第二部分 - "私人信息" - 只有经过锦标赛主办方和赞助商的授权才可以查看该部分的数据。





大赛的参赛者必须保证该部分数据的真实性。如果违反规定，将被剥夺获取奖金的权利。

该部分包括的附加条款如下:

如果您成为自动交易锦标赛的获胜者，必须按照锦标赛的规则，通过传真或电子邮件 info@mql4.com 的形式将护照首页复印件(身份证正反面复印件)在7日之内提交给主办方。以次来证明身份。如果违反规定，将被剥夺获取奖金的权利。 除此之外，您必须在成为获胜者之后的7日内将自己的银行信息提供给主办方。在得到您的银行信息后的7个工作日内，奖金将会打入您的账户。 如果在公布获胜者之后的7日内，不能与您所提供的电话联系。锦标赛的评委将会取消您的获胜资格。获胜者列表将被更新。

请注意: 如果存在任何部分没有填写或违反了注册的规定，您将不能够进行下一步的注册！通过检测接受的数据将显示 "您的数据在版主检测后接受"。



在 "文件"部分必须用英文(!)注明智能交易的名称，并选择智能交易将使用的货币对和时间周期 。 在允许参赛的情况下，您的智能交易将使用您所指定的货币对和时间周期进行交易。在完成注册后，您将不能做出变动。

以下是在参赛者数据图表中所有允许上传的文件：

原始代码或可执行形式中一个智能交易文件 ；

智能交易运行需要的一个数据文件；

最多5个文件库；

最多5个指标。







您可以在注册结束前随意更换并重新上传上面所提到的文件。.

如果您在2008年9月19日报名注册结束后忘记添加或更换某个文件，您将不可能做出改变。没有例外。

在“评论”部分版主会对初步检测通过的智能交易写下技术信息。您需要关注评论部分:它可能提醒您的智能交易不符合规则的部分，您可以及时做出修整。

违反规则

参加锦标赛是免费的，但锦标赛有自己的限定。大赛的参赛人数将少于过去实际注册的人数。参赛的智能交易必须符合2008自动交易锦标赛规则的技术要求。



根据上两个年度锦标赛的经验，部分参赛者实施欺诈。 下列是违反规则的列表，违反以下列表的智能交易创建人将 不得参加竞赛 :

不同参赛者使用一个智能交易；

不同参赛者使用一个不同参量的智能交易；

不同参赛者使用一个轻微变动的智能交易；

参赛者使用其他人创建的智能交易；



同时使用自己亲属/自己朋友的身份报名注册；

给出虚假的报名注册资料；

使用匿名代理服务器报名注册。



发现以上这些违反列表中的任意一条将立即取消参赛者的资格。没有任何研究的余地，立即强行退出比赛。在以往的比赛中，一些参赛者以这些自作聪明的方法（多次注册）骗取奖金，结果全部被取消资格。所以请不要犯下这种错误。



除此之外:

允许参赛的参赛者在大赛过程中可能由于智能交易运行的主要变化而被取消参赛资格。

在锦标赛期间每个智能交易必须独立完成至少5 笔交易(独立执行开仓和平仓) 。不允许 Buy&Hold 策略。

如果智能交易需要大量的资源，从而牺牲了其他的参赛者，同样将被取消参赛资格。参赛者必须符合大赛规则编写经济代码。

注意: 主办方有权利对一些带有丝毫违规的参赛者不作出任何解释。



我们将锦标赛的交易者至于纯净的金融交易市场，并且能够独立地创建智能交易。因此，每位参赛者必须了解相关的知识来回答这样或那样的自动交易问题 。任何可疑的参赛者将被取消参赛资格。如果您正在担心，已经违反了规则。本文提醒您重新考虑参赛的动机。