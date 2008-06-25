Эксперты на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торгового робота (Часть 6)

Введение

В своей предыдущей статье я подробно занялся построением экспертов, обрабатывающих информацию, которая поступает с двух разных таймфреймов. Но всё дело в том, что этой информации далеко не всегда бывает достаточно для того, чтобы войти в рынок очень точно. Например, если меньший таймфрейм равен часовику, то вход в рынок сразу на смене часового бара - это зачастую далеко не самое лучшее решение, потому как тенденция, действующая на более мелком таймфрейме, чем часовой, и обычно присутствующая в ценовом шуме, может работать против открываемой позизии. Во многих случаях такую кратковременную тенденцию можно достаточно легко определить. И в случае, если она идёт против открываемой позиции, то отложить вход в рынок до того момента, когда эта, действующая на самом мелком таймфрейме, тенденция не изменит своё направление на противоположное. Или в худшем случае войти в рынок перед следующей сменой часового бара. С решения этой задачи я и начну свою статью.

"Три экрана Элдера"

Сам Александр Элдер известен как автор достаточно популярных книг по психоанализу фондового рынка. Ему принадлежит идея использования для анализа финансовых рынков графиков трёх временных форматов, которые назвали тремя экранами Элдера. Два "экрана" мы строить уже научились в моей предыдущей статье. Теперь нам предстоит достроить третий "экран". В качестве примеров для дальнейшего усложнения кода можно было бы взять уже готовых экспертов из предыдущей статьи, но я для разнообразия излагаемого материала построю по аналогичной схеме код другого эксперта (Exp_14.mq4).

В качестве первоначального аналога для построения кода я взял эксперта Exp_12.mq4, в котором сделал замену сигнального мувинга JFatl.nq4 на осциллятор JCCIX.mq4 и трендового индикатора MAMA_NK.mq4, состоящего из двух мувингов на индикатор StepMA_Stoch_NK.mq4, состоящего из пары стохастических осцилляторов. Сама первоначальная схема алгоритма в конечном счёте осталась прежней, поменялись только обращения к пользовательским индикаторам, внешние переменные эксперта и инициализация констант в блоке функции init() и немного усложнился код блоков для определения сигналов входа в рынок. Я ещё раз представлю сам алгоритм работы этого эксперта с использованием двух таймфреймов в самом общем виде, аналогично тому, что я делал в предыдущей статье, но теперь я это сделаю в немного более развёрнутом виде.

Для длинных позиций мы имеем:

И для коротких позиций:

Итоговый алгоритм, который нам предстоит реализовать в программном коде для случая использования графиков трёх различных таймфреймов, в наиболее рациональном виде получается в следующем варианте.

Для лонгов:

И для шортов:

Сама реализация этого алгоритма в программном коде и на основе эксперта Exp_15.mq4 может быть представлена следующим образом:

#property copyright "Copyright © 2008, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" extern bool Test_Up = true ; extern double Money_Management_Up = 0.1 ; extern int TimeframeX_Up = 1440 ; extern int PeriodWATR_Up = 10 ; extern double Kwatr_Up = 1.0000 ; extern int HighLow_Up = 0 ; extern int Timeframe_Up = 240 ; extern int JJLength_Up = 8 ; extern int JXLength_Up = 8 ; extern int Phase_Up = 100 ; extern int IPC_Up = 0 ; extern int TimeframeN_Up = 15 ; extern int Noise_period_Up = 8 ; extern int STOPLOSS_Up = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Up = 100 ; extern bool ClosePos_Up = true ; extern bool Test_Dn = true ; extern double Money_Management_Dn = 0.1 ; extern int TimeframeX_Dn = 1440 ; extern int PeriodWATR_Dn = 10 ; extern double Kwatr_Dn = 1.0000 ; extern int HighLow_Dn = 0 ; extern int Timeframe_Dn = 240 ; extern int JJLength_Dn = 8 ; extern int JXLength_Dn = 8 ; extern int Phase_Dn = 100 ; extern int IPC_Dn = 0 ; extern int TimeframeN_Dn = 15 ; extern int Noise_period_Dn = 8 ; extern int STOPLOSS_Dn = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Dn = 100 ; extern bool ClosePos_Dn = true ; int SmoothN_Up = 7 , SmoothN_Dn = 7 , MaMethodN_Up = 1 , MaMethodN_Dn = 1 ; int MinBar_Up, MinBar_Dn, MinBarX_Up, MinBarX_Dn, MinBarN_Up, MinBarN_Dn; #include <Lite_EXPERT1.mqh> void TimeframeCheck( string Name, int Timeframe) { if (Timeframe != 1 ) if (Timeframe != 5 ) if (Timeframe != 15 ) if (Timeframe != 30 ) if (Timeframe != 60 ) if (Timeframe != 240 ) if (Timeframe != 1440 ) Print ( StringConcatenate ( "Параметр " ,Name, " не может " , "быть равным " , Timeframe, "!!!" )); } int init() { TimeframeCheck( "TimeframeX_Up" , TimeframeX_Up); TimeframeCheck( "Timeframe_Up" , Timeframe_Up); TimeframeCheck( "TimeframeN_Up" , TimeframeN_Up); TimeframeCheck( "TimeframeX_Dn" , TimeframeX_Dn); TimeframeCheck( "Timeframe_Dn" , Timeframe_Dn); TimeframeCheck( "TimeframeN_Dn" , TimeframeN_Dn); MinBarX_Up = 2 + PeriodWATR_Up; MinBar_Up = 4 + 3 * JXLength_Up + 30 ; MinBarN_Up = 4 + Noise_period_Up + SmoothN_Up; MinBarX_Dn = 2 + PeriodWATR_Dn; MinBar_Dn = 4 + 3 * JXLength_Dn + 30 ; MinBarN_Dn = 4 + Noise_period_Dn + SmoothN_Dn; return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { int bar; double JCCIX[ 2 ], Trend, Fast_StepMA, Slow_StepMA, MA1, MA2; static datetime StopTime_Up, StopTime_Dn; static double TrendX_Up, TrendX_Dn, OldTrend_Up, OldTrend_Dn; static int LastBars_Up, LastBars_Dn; static int LastBarsX_Up, LastBarsX_Dn, LastBarsN_Up, LastBarsN_Dn; static bool BUY_Sign, BUY_Stop, SELL_Sign, SELL_Stop; static bool SecondStart_Up, SecondStart_Dn, NoiseBUY_Sign, NoiseSELL_Sign; if (Test_Up) { int IBARS_Up = iBars ( NULL , Timeframe_Up); int IBARSX_Up = iBars ( NULL , TimeframeX_Up); int IBARSN_Up = iBars ( NULL , TimeframeN_Up); if (IBARS_Up >= MinBar_Up && IBARSX_Up >= MinBarX_Up && IBARSN_Up >= MinBarN_Up) { if (LastBarsX_Up != IBARSX_Up) { LastBarsX_Up = IBARSX_Up; BUY_Sign = false ; BUY_Stop = false ; Fast_StepMA = iCustom ( NULL , TimeframeX_Up, "StepMA_Stoch_NK" , PeriodWATR_Up, Kwatr_Up, HighLow_Up, 0 , 1 ); Slow_StepMA = iCustom ( NULL , TimeframeX_Up, "StepMA_Stoch_NK" , PeriodWATR_Up, Kwatr_Up, HighLow_Up, 1 , 1 ); TrendX_Up = Fast_StepMA - Slow_StepMA; if (TrendX_Up < 0 ) BUY_Stop = true ; } if (LastBars_Up != IBARS_Up && TrendX_Up > 0 ) { BUY_Sign = false ; LastBars_Up = IBARS_Up; NoiseBUY_Sign = false ; StopTime_Up = iTime ( NULL , Timeframe_Up, 0 ) + 50 * Timeframe_Up; if (!SecondStart_Up) { for (bar = 2 ; bar < IBARS_Up - 1 ; bar++) { JCCIX[ 0 ] = iCustom ( NULL , Timeframe_Up, "JCCIX" , JJLength_Up, JXLength_Up, Phase_Up, IPC_Up, 0 , bar); JCCIX[ 1 ] = iCustom ( NULL , Timeframe_Up, "JCCIX" , JJLength_Up, JXLength_Up, Phase_Up, IPC_Up, 0 , bar + 1 ); OldTrend_Up = JCCIX[ 0 ] - JCCIX[ 1 ]; if (OldTrend_Up != 0 ) { SecondStart_Up = true ; break ; } } } for (bar = 1 ; bar < 3 ; bar++) JCCIX[bar - 1 ] = iCustom ( NULL , Timeframe_Up, "JCCIX" , JJLength_Up, JXLength_Up, Phase_Up, IPC_Up, 0 , bar); Trend = JCCIX[ 0 ] - JCCIX[ 1 ]; if (TrendX_Up > 0 ) if (OldTrend_Up < 0 ) if (Trend > 0 ) BUY_Sign = true ; if (Trend != 0 ) OldTrend_Up = Trend; } if (BUY_Sign) if (LastBarsN_Up != IBARSN_Up) { NoiseBUY_Sign = false ; LastBarsN_Up = IBARSN_Up; MA1 = iCustom ( NULL , TimeframeN_Up, "2Moving Avereges" , Noise_period_Up, SmoothN_Up, MaMethodN_Up, MaMethodN_Up, PRICE_LOW , 0 , 0 , 1 ); MA2 = iCustom ( NULL , TimeframeN_Up, "2Moving Avereges" , Noise_period_Up, SmoothN_Up, MaMethodN_Up, MaMethodN_Up, PRICE_LOW , 0 , 0 , 2 ); if (MA1 > MA2 || TimeCurrent () > StopTime_Up) NoiseBUY_Sign = true ; } if (NoiseBUY_Sign) if (!OpenBuyOrder1(BUY_Sign, 1 , Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up)) return (- 1 ); if (ClosePos_Up) if (!CloseOrder1(BUY_Stop, 1 )) return (- 1 ); } } if (Test_Dn) { int IBARS_Dn = iBars ( NULL , Timeframe_Dn); int IBARSX_Dn = iBars ( NULL , TimeframeX_Dn); int IBARSN_Dn = iBars ( NULL , TimeframeN_Dn); if (IBARS_Dn >= MinBar_Dn && IBARSX_Dn >= MinBarX_Dn && IBARSN_Dn >= MinBarN_Dn) { if (LastBarsX_Dn != IBARSX_Dn) { LastBarsX_Dn = IBARSX_Dn; SELL_Sign = false ; SELL_Stop = false ; Fast_StepMA = iCustom ( NULL , TimeframeX_Dn, "StepMA_Stoch_NK" , PeriodWATR_Dn, Kwatr_Dn, HighLow_Dn, 0 , 1 ); Slow_StepMA = iCustom ( NULL , TimeframeX_Dn, "StepMA_Stoch_NK" , PeriodWATR_Dn, Kwatr_Dn, HighLow_Dn, 1 , 1 ); TrendX_Dn = Fast_StepMA - Slow_StepMA; if (TrendX_Dn > 0 ) SELL_Stop = true ; } if (LastBars_Dn != IBARS_Dn && TrendX_Dn < 0 ) { SELL_Sign = false ; LastBars_Dn = IBARS_Dn; NoiseSELL_Sign = false ; StopTime_Dn = iTime ( NULL , Timeframe_Dn, 0 ) + 50 * Timeframe_Dn; if (!SecondStart_Dn) { for (bar = 2 ; bar < IBARS_Dn - 1 ; bar++) { JCCIX[ 0 ] = iCustom ( NULL , Timeframe_Dn, "JCCIX" , JJLength_Dn, JXLength_Dn, Phase_Dn, IPC_Dn, 0 , bar); JCCIX[ 1 ] = iCustom ( NULL , Timeframe_Dn, "JCCIX" , JJLength_Dn, JXLength_Dn, Phase_Dn, IPC_Dn, 0 , bar + 1 ); OldTrend_Dn = JCCIX[ 0 ] - JCCIX[ 1 ]; if (OldTrend_Dn != 0 ) { SecondStart_Dn = true ; break ; } } } for (bar = 1 ; bar < 3 ; bar++) JCCIX[bar - 1 ]= iCustom ( NULL , Timeframe_Dn, "JCCIX" , JJLength_Dn, JXLength_Dn, Phase_Dn, IPC_Dn, 0 , bar); Trend = JCCIX[ 0 ] - JCCIX[ 1 ]; if (TrendX_Dn < 0 ) if (OldTrend_Dn > 0 ) if (Trend < 0 ) SELL_Sign = true ; if (Trend != 0 ) OldTrend_Dn = Trend; } if (SELL_Sign) if (LastBarsN_Dn != IBARSN_Dn) { NoiseSELL_Sign = false ; LastBarsN_Dn = IBARSN_Dn; MA1 = iCustom ( NULL , TimeframeN_Dn, "2Moving Avereges" , Noise_period_Dn, SmoothN_Dn, MaMethodN_Dn, MaMethodN_Dn, PRICE_HIGH , 0 , 0 , 1 ); MA2 = iCustom ( NULL , TimeframeN_Dn, "2Moving Avereges" , Noise_period_Dn, SmoothN_Dn, MaMethodN_Dn, MaMethodN_Dn, PRICE_HIGH , 0 , 0 , 2 ); if (MA1 < MA2 || TimeCurrent () > StopTime_Dn) NoiseSELL_Sign = true ; } if (NoiseSELL_Sign) if (!OpenSellOrder1(SELL_Sign, 2 , Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn)) return (- 1 ); if (ClosePos_Dn) if (!CloseOrder1(SELL_Stop, 2 )) return (- 1 ); } } return ( 0 ); }

Теперь мне следовало бы поподробнее остановиться на подробностях превращения эксперта Exp_14.mq4 в Exp_15.mq4. У нас появляется в программном коде новый модуль " ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШУМОВЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ ВХОДА В РЫНОК". Суть работы этого модуля можно выразить следующим образом (Я опять рассмотрю только алгоритм для длинных позиций):

Сигнал NoiseBUY_Sign возникает, если на самом мелком таймфрейме направление тренда совпадает с направлением сигнала входа в рынок BUY_Sig. Или, в случае несовпадения этого тренда, сигнал NoiseBUY_Sign возникает перед очередной сменой бара.



В качестве трендового мувинга я использовал индикатор, полученный двойным сглаживанием ценового ряда стандартными алгоритмами для усреднения. В качестве внешнего параметра для эксперта из этого модуля я использовал только две переменные:

extern int TimeframeN_Up = 15 ; extern int Noise_period_Up = 8 ;

Большинство внешних переменных пользовательского индикатора 2Moving Avereges.mq4 я сделал фиксированными (инициализация глобальных переменных):

int SmoothN_Up = 7 , SmoothN_Dn = 7 , MaMethodN_Up = 1 , MaMethodN_Dn = 1 ;

Остальная логика достраивания кода абсолютно аналогична тому, что я проделывал в своей предыдущей статье.

Общая идея построения экспертов с использованием трёх таймфреймов

Код эксперта, вообщем-то, готов, и на этом можно было бы и остановиться. Но, на мой взгляд, сделана самая незначительная часть работы. Едва ли первая же торговая система, написаная на основе подобной идеи, выдаст приличные результаты в реальной торговле. Так что в подобном мероприятии следует ориентироваться на то, что придётся строить код не одного и не двух подобных экспертов для того чтобы можно было выбрать более достойный вариант. Так что теперь перед нами предстоит задача абстрагироваться от конкретных алгоритмов расчёта торговых сигналов и оставить только сам алгоритм трёх экранов. Что по большому счёту не составляет никакой проблемы. Итоговый код без алгоритмов будет выглядеть вот так:

#property copyright "Copyright © 2008, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" extern bool Test_Up = true ; extern double Money_Management_Up = 0.1 ; extern int TimeframeX_Up = 1440 ; extern int Timeframe_Up = 240 ; extern int TimeframeN_Up = 15 ; extern int STOPLOSS_Up = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Up = 100 ; extern bool ClosePos_Up = true ; extern bool Test_Dn = true ; extern double Money_Management_Dn = 0.1 ; extern int TimeframeX_Dn = 1440 ; extern int Timeframe_Dn = 240 ; extern int TimeframeN_Dn = 15 ; extern int STOPLOSS_Dn = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Dn = 100 ; extern bool ClosePos_Dn = true ; int MinBar_Up, MinBar_Dn, MinBarX_Up, MinBarX_Dn, MinBarN_Up, MinBarN_Dn; #include <Lite_EXPERT1.mqh> void TimeframeCheck( string Name, int Timeframe) { if (Timeframe != 1 ) if (Timeframe != 5 ) if (Timeframe != 15 ) if (Timeframe != 30 ) if (Timeframe != 60 ) if (Timeframe != 240 ) if (Timeframe != 1440 ) Print ( StringConcatenate ( "Параметр " ,Name, " не может " , "быть равным " , Timeframe, "!!!" )); } int init() { TimeframeCheck( "TimeframeX_Up" , TimeframeX_Up); TimeframeCheck( "Timeframe_Up" , Timeframe_Up); TimeframeCheck( "TimeframeN_Up" , TimeframeN_Up); TimeframeCheck( "TimeframeX_Dn" , TimeframeX_Dn); TimeframeCheck( "Timeframe_Dn" , Timeframe_Dn); TimeframeCheck( "TimeframeN_Dn" , TimeframeN_Dn); MinBarX_Up = MinBar_Up = MinBarN_Up = MinBarX_Dn = MinBar_Dn = MinBarN_Dn = return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { static datetime StopTime_Up, StopTime_Dn; static int LastBars_Up, LastBars_Dn; static int LastBarsX_Up, LastBarsX_Dn; static int LastBarsN_Up, LastBarsN_Dn; static bool BUY_Sign, BUY_Stop; static bool SELL_Sign, SELL_Stop; static bool NoiseBUY_Sign, NoiseSELL_Sign; static double TrendX_Up, TrendX_Dn; if (Test_Up) { int IBARS_Up = iBars ( NULL , Timeframe_Up); int IBARSX_Up = iBars ( NULL , TimeframeX_Up); int IBARSN_Up = iBars ( NULL , TimeframeN_Up); if (IBARS_Up >= MinBar_Up && IBARSX_Up >= MinBarX_Up && IBARSN_Up >= MinBarN_Up) { if (LastBarsX_Up != IBARSX_Up) { LastBarsX_Up = IBARSX_Up; BUY_Sign = false ; BUY_Stop = false ; if (TrendX_Up < 0 ) BUY_Stop = true ; } if (LastBars_Up != IBARS_Up && TrendX_Up > 0 ) { BUY_Sign = false ; LastBars_Up = IBARS_Up; NoiseBUY_Sign = false ; StopTime_Up = iTime ( NULL , Timeframe_Up, 0 ) + 50 * Timeframe_Up; } if (BUY_Sign) if (LastBarsN_Up != IBARSN_Up) { NoiseBUY_Sign = false ; LastBarsN_Up = IBARSN_Up; } if (NoiseBUY_Sign) if (!OpenBuyOrder1(BUY_Sign, 1 , Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up)) return (- 1 ); if (ClosePos_Up) if (!CloseOrder1(BUY_Stop, 1 )) return (- 1 ); } } if (Test_Dn) { int IBARS_Dn = iBars ( NULL , Timeframe_Dn); int IBARSX_Dn = iBars ( NULL , TimeframeX_Dn); int IBARSN_Dn = iBars ( NULL , TimeframeN_Dn); if (IBARS_Dn >= MinBar_Dn && IBARSX_Dn >= MinBarX_Dn && IBARSN_Dn >= MinBarN_Dn) { if (LastBarsX_Dn != IBARSX_Dn) { LastBarsX_Dn = IBARSX_Dn; SELL_Sign = false ; SELL_Stop = false ; if (TrendX_Dn > 0 ) SELL_Stop = true ; } if (LastBars_Dn != IBARS_Dn && TrendX_Dn < 0 ) { SELL_Sign = false ; LastBars_Dn = IBARS_Dn; NoiseSELL_Sign = false ; StopTime_Dn = iTime ( NULL , Timeframe_Dn, 0 ) + 50 * Timeframe_Dn; } if (SELL_Sign) if (LastBarsN_Dn != IBARSN_Dn) { NoiseSELL_Sign = false ; LastBarsN_Dn = IBARSN_Dn; } if (NoiseSELL_Sign) if (!OpenSellOrder1(SELL_Sign, 2 , Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn)) return (- 1 ); if (ClosePos_Dn) if (!CloseOrder1(SELL_Stop, 2 )) return (- 1 ); } } return ( 0 ); }

Если использовать этот код как шаблон для написания экспертов, то сперва следует сделать инициализацию переменных в соответствующих блоках " ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА " и " ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШУМОВЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ ВХОДА В РЫНОК ":

TrendX_Up = 1 ; TrendX_Dn =- 1 ; Noise8uy_Sign = true ; NoiseSELL_Sign = true ;

И после этого добавить ваш собственный код в блоки " ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ДЛЯ ВХОДА В РЫНОК " и провести настройку работы эксперта с этим кодом. Как это делается можно посмотреть в коде эксперта Exp_15_A.mq4, в котором представлены только алгоритмы для определения сигналов для входов в рынок для среднего таймфрейма, а алгоритмы определения тренда на старшем таймфрейме и направления шумовой тенденции на младшем таймфрейме отсутствуют. Следует обратить внимание на инициализации переменных для минимального количества баров в блоке int init() для этого случая:

MinBarX_Up = 0 ; MinBar_Up = 4 + 3 * JXLength_Up + 30 ; MinBarN_Up = 0 ; MinBarX_Dn = 0 ; MinBar_Dn = 4 + 3 * JXLength_Dn + 30 ; MinBarN_Dn = 0 ;

На втором шаге из блоков "ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА" убираем инициализации

TrendX_Up = 1 ; TrendX_Dn =- 1 ;

Дописываем ваш код для определения направления тренда в эти блоки и настраиваем эксперта ещё раз. Этот этап написания кода изображён в эксперте Exp_15_B.mq4. Следует не забыть сделать инициализацию переменных MinBarX_Up и MinBarX_Dn в блоке init():

MinBarX_Up = 2 + PeriodWATR_Up; MinBar_Up = 4 + 3 * JXLength_Up + 30 ; MinBarN_Up = 0 ; MinBarX_Dn = 2 + PeriodWATR_Dn; MinBar_Dn = 4 + 3 * JXLength_Dn + 30 ; MinBarN_Dn = 0 ;

В результате имеем эксперта, работающего на двух таймфреймах. На третьем шаге абсолютно аналогично достраиваем код эксперта в блоках "ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШУМОВЫХ СИГНАЛОВ ДЛЯ ВХОДА В РЫНОК", предварительно убрав инициализации

Noise8uy_Sign = true ; NoiseSELL_Sign = true ;

из этих блоков и дописав арифметические выражения для инициализации переменных для минимального количества баров в блоке int init() для этого случая:

MinBarX_Up = 2 + PeriodWATR_Up; MinBar_Up = 4 + 3 * JXLength_Up + 30 ; MinBarN_Up = 4 + Noise_period_Up + SmoothN_Up; MinBarX_Dn = 2 + PeriodWATR_Dn; MinBar_Dn = 4 + 3 * JXLength_Dn + 30 ; MinBarN_Dn = 4 + Noise_period_Dn + SmoothN_Dn;

Таким образом код эксперта оказался сделанным за три этапа. Если же пытаться строить такой код сразу за один этап, то в нём можно наделать ошибок, которые в дальнейшем будет весьма проблематично обнаружить!

Заключение

В данной статье я изложил свой вариант общего подхода к написанию экспертов с использованием трёх таймфреймов. Технически подобная затея достаточно легко реализуема средствами MQL4, вопрос в другом - "В плоскости каких решений подобная идея покажет свой определённый практический смысл?"