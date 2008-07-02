Automated Trading Championship - обратная сторона медали

Чемпионат Automated Trading Championship на платформе MetaTrader 4 проводится уже в третий раз и многими сегодня воспринимается как некое само собой разумеющееся ежегодное событие, которого ждут с нетерпением. Во многом благодаря масштабу Чемпионата, на котором соревнуются сотни экспертов (торговых роботов на языке MQL4), и его освещению в режиме онлайн автотрейдинг перешел на качественно новый уровень. Но большие масштабы состязаний предъявляют и серьезные требования к Участникам. Об этом мы и хотим рассказать.



Итоговый график Участников Чемпионата Automated Trading Championship 2007.

Целью Чемпионата Automated Trading Championship, как мы не раз уже заявляли, является популяризация автотрейдинга и MQL4 - как наиболее подходящего языка программирования для написания торговых роботов. Прошедшие Чемпионаты вызвали большой интерес трейдеров во всем мире и получили освещение в специализированных изданиях.

Кажется удивительным, что никто до MetaQuotes Software Corp. не задумывался о проведении подобного Чемпионата, так хорошо принятого всеми трейдерами. На самом деле одного желания для организации такого мероприятия мало. Впрочем, наличие необходимого количества денежных средств тоже не является достаточным условием для проведения таких соревнований. На первый план выходит техническая сторона этого дела.

Многие уже привыкли, что на одном компьютере можно запускать несколько копий терминала MetaTrader 4, установленных в разных директориях. Так как в Чемпионате участвуют не сами трейдеры, а написанные ими на MQL4 программы, то возникает первый вопрос: как запустить несколько сотен экспертов, каждому из которых предоставляется собственная копия терминала?

Несмотря на минимальный размер дистрибутива (3.5 Mb), существуют естественные ограничения, продиктованные только возможностями самой операционной системы. Специально для проведения Чемпионата была написана облегченная версия терминала, из которой было удалено все, что не требуется советнику для торговли в автономном режиме на протяжении нескольких месяцев. Это позволило запустить на одном сервере 40 копий терминала MetaTrader 4. Какой еще из известных вам торговых терминалов позволяет сделать это?

Однако совместная работа десятков экспертов на одном сервере диктует определенные требования и к самим экспертам - участникам соревнований. В прошлом мы видели примеры, как неправильно написанные эксперты создавали гигантские логи в несколько гигабайт за сутки и тем самым забивали свободное дисковое пространство сервера.

В одних случаях это были логи терминала, которые содержали сообщения об ошибке открытия ордера, в других случаях - технические сообщения самих экспертов, которые писали некую служебную информацию на каждый поступающий тик. В результате работы таких советников остальные Участники не смогли бы нормально функционировать, поэтому небрежно написанные советники безусловно снимались с соревнования.

Кроме разделяемого общего дискового пространства, еще одним важным ресурсом является центральный процессор. За последние годы тактовые частоты современных процессоров многократно выросли, но никакой самый современный суперкомпьютер не сможет эффективно работать с неграмотно написанным алгоритмом программы.

Правильно оптимизированный алгоритм работает на порядок быстрее, чем написанный с ошибками. В 2005 году, когда состоялся официальный релиз новой платформы MetaTrader 4, мы приводили результаты тестов, которые замеряли скорость и точность расчетов нового языка MQL4 по сравнению с другими языками.



MQL4 уступил только специализированным языкам программирования, но обошел по производительности языки других торговых платформ. Но даже и с такой высокой скоростью расчетов нельзя монопольно захватывать ресурсы процессора в ущерб работе советников других Участников на том же сервере.

Поэтому все советники, которые неэкономно потребляют ресурсы центрального процессора, снимались и будут сниматься с соревнования. На предварительном этапе Регистрации для выявления таких неправильно написанных советников предусмотрено ограничение времени тестирования советника на восьмимесячном интервале в режиме "Все тики". Советник, время тестирования которого превышает 5 минут, не будет допущен до Чемпионата.

При подготовке Чемпионата сразу же был сделан акцент на онлайновом освещении хода соревнования. Была поставлена задача показать состояние каждого конкурсного счета в режиме реального времени с отображением открытых позиций, текущего баланса и эквити, а также многих других статистических параметров. Для этих целей был создан специальный сайт, наполнением которого занималась целая группа программистов - разработчиков веб-приложений.

Каждый посетитель сайта мог не только просмотреть интересующую его информацию, но и оставить свое сообщение в ветке каждого Участника. Мы старались давать не только сухую информацию, но и публиковать интервью с Участниками и обзорные статистические материалы на каждом этапе соревнования.

Специально под проведение первого Чемпионата, Automated Trading Championship 2006, был закуплен сервер стоимостью 35 000 $, но и это было не самое большое вложение. Главными затратами было рабочее время, которое потребовалось на создание новых технологий по сопряжению данных торгового сервера и веб-функций сайта Чемпионата. Мы были готовы к большим нагрузкам на сайт Чемпионата, но все же они оказались существенно больше запланированных. Проведение первого Чемпионата дало очень много полезного опыта создания подобных онлайновых технологий.

Каждый день сайт Чемпионата посещало около 6 500 уникальных посетителей в сутки, каждый из которых просматривал в среднем по 30 страниц. Кроме показа текущего состояния счета, мы транслировали текущую историю закрытых сделок и логи терминала каждого Участника, а это - внушительные объемы информации!

Не всегда все проходило гладко. Были и ошибки с нашей стороны, и сбои оборудования, и нерыночные шпильки в процессе котирования. Полностью застраховаться от всех подобных случаев невозможно, но мы прилагали и будем впредь прилагать все усилия для того, чтобы и нынешний Чемпионат 2008 года прошел на высоком технологическом уровне.

Напомним, что на Automated Trading Championship 2006 было зарегистрировано более 600 претендентов на призовые места, из которых 258 были допущены к соревнованию. На ATC 2007 заявки подали уже более 2000 человек, из числа которых после тщательных проверок было допущено 603 Участника. Мы не можем сказать, сколько заявок поступит на Automated Trading Championship 2008, но направим все усилия на соблюдение олимпийского принципа равного участия и честного состязания.

От вас же, как от участников будущего состязания, требуется только одно - создание грамотного эксперта и ненарушение Правил. И пусть победит сильнейший!