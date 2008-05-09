Двухэтапный вариант модификации открытых позиций

Введение

В статье "Подход Т. Демарка к техническому анализу" есть рекомендованные коэффициенты длины коррекции, в частности 0,382 и 0,618. Применяя эти коэффициенты при отслеживании открытых позиций, можно избежать ненужных ситуаций закрытия и переоткрытия позиций в ситуациях близких к трендовым. Функция хорошо работает особенно в ситуациях возникновения дивергенций.

Этот подход с учетом переустановки величины профита помогает уловить и возникновение "хорошего" тренда. Например, как показано на рис1 по сравнению с рис2.



Алгоритм функции

1-ая модификация ордера по заданному значению TrailingStop, последующие - устанавливают StopLoss на 1 или 2 пункта ниже возможного уровня коррекции (в данном случае коэффициент коррекции = 0.382 "Coeff_ "). Значение TakeProfit при каждом шаге увеличиваем, например на половину величины TrailingStop-а (можно выбрать и другую величину!). Можно так же и не менять величину TakeProfit. Для этого в начале программы в операторе extern double March = 0; установить значение ноль.

Для тех трейдеров, которые предпочитают адресный анализ-поддержку выполнения конкретных действий программы непосредственно в ходе торгов, целесообразнее будет переменную MagicNumber перенести в код самого советника в то место, где происходит открытие позиции. Более подробно о конкретной адресной поддержке можно прочитать в Учебнике, опубликованного на сайте MQL4.com (автор С.Ковалев).

Рассмотрим поподробнее предлагаемый код и комментарии к нему будущей функции в советнике:

#property copyright "Copyright © 2008, GenKov" #property link Genkov@bk.ru

Magic=N - такой оператор надо вставлять при открытии позиции сразу же после операторов контроля выполнения условий в самой программе (советнике), и в функцию! Наверное, в связи с непредсказуемостью рынка, как мне кажется, универсального модификатора мне создать не удалось, а поэтому для каждого вида условий открытия позиций (по Magic=N) надо писать функцию отслеживания (передвижения S/L и T/P) и условия закрытия позиции.

extern double March = 1 ;

S/L должен быть на 1 пункт меньше TrailingStop-а, чтобы при первом же срабатывании S/L оказался на безубыточном уровне. Таким образом мы страхуем себя от возможных потерь (управление капиталом).

extern double StopLoss = 15 ; extern double TrailingStop = 16 ; extern double TakeProfit = 60 ; int start() { int point = MarketInfo ( Symbol (), MODE_POINT ); int StopLev= MarketInfo ( Symbol (), MODE_STOPLEVEL ); double half_Trail = MathRound (TrailingStop/ 2 ); double Step = March*half_Trail; if (TrailingStop< 0 ) return ; { for ( int i= 0 ; i< OrdersTotal (); i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )== false ) break ; if ( OrderSymbol ()!= Symbol () || OrderMagicNumber ()!=Magic) continue ; if ( OrderType ()== OP_BUY ) {

Первый этап модификации позиций BUY

if ( OrderStopLoss ()< OrderOpenPrice ()) { if ( Bid - OrderOpenPrice ()>TrailingStop* Point ) { if ( OrderStopLoss ()< Bid -TrailingStop* Point ) { double Now_T_P=( OrderTakeProfit ()+Step* Point ); { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), OrderStopLoss ()+TrailingStop* Point , OrderTakeProfit ()+Step* Point , 0 ,Aqua); return ; } } } }

Однако, может возникнуть ситуация, когда передвигаемый TakeProfit станет на 2-3 пункта выше ранее запланированного уровня прибыли, остановится и

начнет медленно снижаться.

Чтобы избежать упущенной прибыли, введем оператор контроля над этой ситуацией, который и закроет ордер на запланированном уровне прибыли. Если же цена продолжит рост, то будет продолжено продвижение стоп-лоса и тейк-профита.

if ( Bid - OrderOpenPrice ()>=TakeProfit* Point && (Pr_Op_1-Pr_Op_0)> 2 * Point ) { OrderClose ( OrderTicket (),Lots, Bid , 2 ,Red); }

if ( OrderStopLoss ()>= OrderOpenPrice ()) { double Coeff_up = NormalizeDouble (( Bid - OrderOpenPrice ())* 0.382 , Digits ); if ( Bid - OrderOpenPrice ()>Coeff_up) { double New_S_Loss = Bid -Coeff_up- 2 * Point ; if (New_S_Loss- OrderStopLoss ()> 3 * Point ) { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), New_S_Loss, OrderTakeProfit ()+Step* Point , 0 ,Yellow); } return ; } } }

Подход к короткой позиции аналогичен предыдущим рассуждениям и поэтому комментариев поменьше.

else if ( OrderType ()== OP_SELL ) { if ( OrderStopLoss ()> OrderOpenPrice ()) { if ( OrderOpenPrice ()- Ask >TrailingStop* Point && OrderStopLoss ()> Ask +TrailingStop* Point ) { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), Ask +TrailingStop* Point , OrderTakeProfit ()-Step* Point , 0 ,SkyBlue); return ; } } if ( OrderOpenPrice ()- Ask >=TakeProfit* Point && (Pr_Op_0-Pr_Op_1)> 2 * Point ) { OrderClose ( OrderTicket (),Lots, Bid , 2 ,Red); } if ( OrderStopLoss ()<= OrderOpenPrice ()) { double Coeff_down = NormalizeDouble (( OrderOpenPrice ()- Ask )* 0.382 , Digits ); if ( OrderOpenPrice ()- Ask >Coeff_down) { New_S_Loss = Ask +Coeff_down+ 2 * Point ; if (New_S_Loss- OrderStopLoss ()> 3 * Point ) { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), New_S_Loss, OrderTakeProfit ()-Step* Point , 0 ,Khaki); return ; } } } } }

Для превращения этого советника в функцию надо закомментировать специальную функцию int start(), стоящую в начале программы, заменив ее на раскомментированное определение функции TrailingStop() в начале программы, закомментированный вызов функции в конце программы

раскомментировать.





Если добавить нижеприведенный блок, то с его помощью можно провести проверку работоспособности функции, используя ее в качестве советника на тестере истории .

double Macd_m15_0= iMACD ( NULL , PERIOD_M15 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE , MODE_MAIN , 0 ); double Macd_m15_1= iMACD ( NULL , PERIOD_M15 , 12 , 26 , 9 , PRICE_CLOSE , MODE_MAIN , 1 ); if ( OrdersTotal ()< 2 ) { if (Macd_m15_0<Macd_m15_1) { OrderSend ( Symbol (), OP_SELL , 0.1 , Bid , 3 , Ask +StopLoss* Point , Bid -TakeProfit* Point , "" ,Magic, 0 ,Red); } if (Macd_m15_0>Macd_m15_1) { OrderSend ( Symbol (), OP_BUY , 0.1 , Ask , 3 , Bid -StopLoss* Point , Ask +TakeProfit* Point , "" ,Magic, 0 ,Blue); } return ( 0 ); } } return ( 0 ); }

Теперь убираем из вышеприведенного текста кода подробные комментарии, и оформляем код в виде исполнительной функции: получим следующий фай, который рекомендуется хранить в директории каталог_терминал\experts\include с расширением .mqh или каталог_терминал\libraries с расширением mq4.

#property copyright "Copyright © 2008, GenKov" #property link "Genkov@bk.ru" extern double March = 1 ; extern double StopLoss = 15 ; extern double TrailingStop = 16 ; extern double Lots = 0.1 ; extern double TakeProfit = 60 ; void TrailingStop() { int Magic= 3090 ; int point = MarketInfo ( Symbol (), MODE_POINT ); int StopLev= MarketInfo ( Symbol (), MODE_STOPLEVEL ); double half_Trail = MathRound (TrailingStop/ 2 ); double Step = March*half_Trail; if (TrailingStop< 0 ) return ; { for ( int i= 0 ; i< OrdersTotal (); i++) { if ( OrderSelect (i, SELECT_BY_POS , MODE_TRADES )== false ) break ; if ( OrderSymbol ()!= Symbol () || OrderMagicNumber ()!=Magic) continue ; if ( OrderType ()== OP_BUY ) { if ( OrderStopLoss ()< OrderOpenPrice ()) { if ( Bid - OrderOpenPrice ()>TrailingStop* Point ) { if ( OrderStopLoss ()< Bid -TrailingStop* Point ) { double Now_T_P=( OrderTakeProfit ()+Step* Point ); { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), OrderStopLoss ()+TrailingStop* Point , OrderTakeProfit ()+Step* Point , 0 ,Aqua); return ; } } } } if ( Bid - OrderOpenPrice ()>=TakeProfit* Point ) { OrderClose ( OrderTicket (),Lots, Bid , 2 ,Red); } if ( OrderStopLoss ()>= OrderOpenPrice ()) { double Coeff_up = NormalizeDouble (( Bid - OrderOpenPrice ())* 0.382 , Digits ); if ( Bid - OrderOpenPrice ()>Coeff_up) { double New_S_Loss = Bid -Coeff_up- 6 * Point -StopLev* Point ; if ((New_S_Loss- OrderStopLoss ())< 2 * Point ) { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), OrderStopLoss (), OrderTakeProfit ()+Step* Point / 2 , 0 ,Yellow); } else { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), New_S_Loss+ 1 * Point , OrderTakeProfit ()+Step* Point , 0 ,Yellow); } return ; } } } else if ( OrderType ()== OP_SELL ) { if ( OrderStopLoss ()> OrderOpenPrice ()) { if ( OrderOpenPrice ()- Ask >TrailingStop* Point && OrderStopLoss ()> Ask +TrailingStop* Point ) { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), Ask +TrailingStop* Point , OrderTakeProfit ()-Step* Point , 0 ,SkyBlue); return ; } } if ( OrderOpenPrice ()- Ask >=TakeProfit* Point ) { OrderClose ( OrderTicket (),Lots, Bid , 2 ,Red); } if ( OrderStopLoss ()<= OrderOpenPrice ()) if ( OrderOpenPrice ()- Ask >= OrderTakeProfit ()) OrderClose ( OrderTicket (),Lots, Ask , 2 ,Red); { double Coeff_down = NormalizeDouble (( OrderOpenPrice ()- Ask )* 0.382 , Digits ); if ( OrderOpenPrice ()- Ask >Coeff_down) { New_S_Loss = Ask +Coeff_down+ 6 * Point ; if (( OrderStopLoss ()-New_S_Loss-StopLev* Point )>= 10 * Point ) { OrderModify ( OrderTicket (), OrderOpenPrice (), New_S_Loss- 5 * Point , OrderTakeProfit ()-Step* Point , 0 ,Khaki); return ; } } } } } return ( 0 ); } }

В заключении нужно сказать, что в отличие от "образцова трейлинг-стопа", описанного 21.04.2008 Сергеем Кравчуком в статье "Образцовый трейлинг-стоп и выход с рынка", предлагаемый вариант попроще в понимании, и в моем советнике срабатывал, правда на демо-счете, и, по моему, подходит для агрессивного и умеренного трейлинга.

Прикреплены варианты версий:

v4 - с закрытием по S/L; v5 - с упреждающим закрытием по T/P; v6 - с учетом упреждения и адресной поддержке по Magic померу.