Советник для торговли в канале

Введение

Хочу поделиться опытом с начинающими трейдерами, владеющими основами языка MQL4, вариантом программы, способной помогать трейдеру при торговле в канале. Прежде чем приступать к торговле в канале, необходимо четко представлять себе, по какому принципу построен канал и как будет происходить изменение размера канала и его направление в зависимости от движения цены. Каждая линия канала строится на основе сформировавшихся фракталов в пределах видимости баров на графике.





Полуавтоматический советник трейдера для торговли в канале

Стандартное начало программ здесь я пропускаю. Его можно посмотреть в приложенных файлах.

Для начала определимся отрезками с количеством баров для поиска фракталов по периодам. Здесь же установим величину отступа (space) для "стрелок", которые будут отображаться на графике.

switch ( Period ()) { case 1 : B_F= 12 ; space= 0.0002 ; break ; case 5 : B_F= 48 ; space= 0.0003 ; break ; case 15 : B_F= 24 ; space= 0.0004 ; break ; case 30 : B_F= 24 ; space= 0.0004 ; break ; case 60 : B_F= 12 ; space= 0.0007 ; break ; case 240 : B_F= 15 ; space= 0.0012 ; break ; case 1440 : B_F= 10 ; space= 0.0030 ; break ; case 10080 : B_F= 6 ; space= 0.0040 ; break ; }

Построение канала начинаем с поиска реперных точек (баров), через которые будем проводить линии канала. Для точек, обнаруженных сверху или снизу, введем как примечание на уровне глобальных переменных следующие условности:

Extrem = (0) - фрактал не найден,

Extrem = (1) - фрактал найден cверху, // любое положительное число

Extrem = (-1) - фрактал найден снизу // любое отрицательное число

Зададим начальные значения неопределенности для реперных точек и положения их на графике в виде:

NB1=- 1 ; NB2=- 1 ; Extrem= 0 ;

Тестирование начинаем с третьего бара (считая "0") по соображениям возможности "формирования фрактала".

TestBar= 2 ;

Организуем цикл while для обнаружения совпадения тестируемого бара с максимальным или минимальным значением на выше обозначенных отрезках. Условием цикла будет выражение с отрицательными значениями номеров баров, также номер тестируемого бара должен быть меньше общего количества тестируемых баров.

while (((NB1==- 1 ) || (NB2==- 1 )) && (TestBar<AllB))

Сначала предположим, что экстремальные точки есть снизу (Low), и протестируем бары по совпадению с минимальными значениями. И если будут найдены 2-е точки, то условия цикла становятся ложными и дальше оператор не выполняется.

Ниже приведен Фрагмент цикла while для нахождения точек снизу графика. По аналогии построен поиск верхних реперных точек.

TestBar= 2 ; NB1=- 1 ; NB2=- 1 ; Extrem= 0 ; while (((NB1==- 1 ) || (NB2==- 1 )) && (TestBar<AllB)) { if ((Extrem< 1 ) && (TestBar==iLowest( Symbol (), Period (),MODE_LOW,B_F* 2 + 1 ,TestBar-B_F))) { if (Extrem== 0 ) { Extrem=- 1 ; NB1=TestBar; Pr1=Low[NB1]; } else if (Extrem!= 0 ) { NB2=TestBar; Pr2=Low[NB2]; } }

Если будет найдена только одна точка, то условия цикла остаются истинными, и оператор продолжит работу с максимальными точками сверху. Если не будут найдены 2 максимальные точки (High), значит, на данный момент нет точек для построения канала.

if ((NB1==- 1 ) || (NB2==- 1 ))

Имея две реперные точки, рассчитываем скорость изменения цены:

RatePr=(Pr2-Pr1)/(NB2-NB1);

Теперь находим первую опорную точку линии канала как проекцию первой реперной точки на "0" бар:

Вторую опорную точку линии канала определяем в левую сторону графика на величину видимости, например: на 50 баров левее второй реперной точки.

double Tk2=Tk1+(NB2+ 50 )*RatePr;

Теперь параллельно найденной линии построим противоположную линию канала:

Для поиска третьей реперной точки будем тестировать бары, находящиеся между двумя найденными реперными точками от NB1 до NB2 (можно и от "0" до NB2, и со 2-го бара до NB2). Тестировать будем по экстремумам противоположного направления найденным точкам. Например, если точки найдены сверху (High)графика, тестируем бары по минимумам (Low). После нахождения третьей реперной точки, в том же фрагменте определяются и две другие опорные точки для противоположной линии канала.

В приведенном ниже фрагменте даны подробные комментарии.

Tk3=Low[ 2 ]- 2 *RatePr; for (i= 3 ;i<=NB2;i++) { if (Low[i]<Tk3+i*RatePr) { Tk3=Low[i]-i*RatePr; Pr5=Low[i]; NB5=i; } }

После того как найдена третья реперная точка, можно нанести эти точки на график, предварительно удалив имеющиеся.

Ниже приведен фрагмент программы для нанесения реперных точек на график.

ObjectDelete ( "Rep1" ); ObjectDelete ( "Rep2" ); ObjectDelete ( "Rep3" ); ObjectDelete ( "Rep5" ); ObjectCreate ( "Rep1" , OBJ_ARROW , 0 , TmR1, Pr1+ 2 *space); ObjectSet( "Rep1" , OBJPROP_COLOR , Yellow); ObjectSet( "Rep1" , OBJPROP_ARROWCODE , 72 ); ObjectCreate ( "Rep2" , OBJ_ARROW , 0 , TmR2, Pr2+ 2 *space); ObjectSet( "Rep2" , OBJPROP_COLOR , Yellow); ObjectSet( "Rep2" , OBJPROP_ARROWCODE , 72 ); ObjectCreate ( "Rep5" , OBJ_ARROW , 0 , TmR5, Pr5-space); ObjectSet( "Rep5" , OBJPROP_COLOR , Yellow); ObjectSet( "Rep5" , OBJPROP_ARROWCODE , 71 ); ObjectDelete ( "Cross2" );

Результатом работы этого фрагмента на графике должны появиться значки над/под реперными точками, см. ниже.

После определения трех реперных точек и четырех опорных можно нанести линии на график:

DelObj1(); ObjectCreate ( "Tr1" , OBJ_TREND , 0 ,Tm2,Tk2,Tm1,Tk1); ObjectSet( "Tr1" , OBJPROP_COLOR ,Lime); ObjectSet( "Tr1" , OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSet( "Tr1" , OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectCreate ( "Tr2" , OBJ_TREND , 0 ,Tm2,Tk4,Tm1,Tk3); ObjectSet( "Tr2" , OBJPROP_COLOR ,Lime); ObjectSet( "Tr2" , OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSet( "Tr2" , OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectCreate ( "Med" , OBJ_TREND , 0 ,Tm2,(Tk2+Tk4)/ 2 ,Tm1,(Tk1+Tk3)/ 2 ); ObjectSet( "Med" , OBJPROP_COLOR ,Lime); ObjectSet( "Med" , OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSet( "Med" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT );

Вычислим значения медианы канала и границ канала на последних 6-ти барах:

for ( int i= 0 ;i< 6 ;i++) { TLUp_[i]=Tk1+i*RatePr; TLDn_[i]=Tk3+i*RatePr; Med_[i]=(TLUp_[i]+TLDn_[i])/ 2 ; }

Если было пересечение ценой линии канала, ставим звездочку и ставим Звуковой сигнал:

if (Bid>TLUp_[ 0 ]) { bool TrUp= true ; ObjectDelete ( "Cross1" ); ObjectDelete ( "Cross2" ); ObjectCreate ( "Cross1" , OBJ_ARROW , 0 ,Tm1,High[ 1 ]+ 2 *space); ObjectSet( "Cross1" , OBJPROP_COLOR ,DeepPink); ObjectSet( "Cross1" , OBJPROP_ARROWCODE , 171 ); PlaySound ( "alert.wav" ); }

Если на последних барах сформировался фрактал, нанесем значок на график:

ObjectDelete ( "Fraktal" +(q- 1 )); ObjectCreate ( "Fraktal" +q, OBJ_ARROW , 0 , Time[ 2 ], High[ 2 ]+ 2 *space+ 0.0002 ); ObjectSet ( "Fraktal" +q, OBJPROP_COLOR , Orchid); ObjectSet ( "Fraktal" +q, OBJPROP_ARROWCODE , 217 );

Выше обращено внимание на отдельные особенности и фрагменты программы в части построения самого канала.

Теперь несколько соображений о возможности торговли в этом канале.

Допустим, направление канала восходящее, и текущая свеча, опускаясь вниз, подошла близко к нижней границе канала или пересекла границу. После этого момента возможны следующие варианты движения цены:

не дойдя до нижней границы, повернет вверх;

дойдет до нижней границы и повернет вверх;

перейдет через границу и потом повернет вверх;

перейдя через нижнюю границу, продолжит движение вниз (прорыв вниз).

Здесь надо сделать оговорку, что, говоря о пересечениях баром нижней границы, нужно иметь в виду минимальное значения бара.

Для открытия позиции BUY, на первый взгляд, подходят первые три варианта движения цены. Рассмотрим их. Надо иметь в виду, что построение коридора (канала) в данном советнике производится на основе сформировавшихся фракталов. Поэтому надо учитывать возможность изменения направления коридора после закрепления фрактала, т.е. на последних трёх барах.

Рассмотрим первый вариант. В этом варианте следующий бар от бара с минимальным значением будет открыт выше минимального значения предыдущего бара. И минимальное значение третьего (по счету слева направо) бара тоже будет выше минимального значения первого бара. Таким образом, бар 3 (по счету справа налево, т.е. от 0 бара) является минимальным значением для формирования фрактала. И если восходящее направление канала не изменилось, можно открывать позицию BUY.

Теперь относительно изменения направления канала. Если канал был построен по реперным точкам снизу, то в данном случае направление канала не изменится, т.к. минимальная точка фрактала окажется выше нижней линии коридора.

Если канал был построен по максимальным реперным точкам сверху, то направление канала тоже не изменится. Вопрос по первому варианту заключается в том, какую величину разницы между нижней границей канала и минимумом образованного фрактала около этой границы считать достаточной. Выбор этой величины в основном зависит от размера канала.

Третий вариант движения цены, как правило, ведёт к изменению величины наклона канала, а иногда и к изменению направления канала т.к. фрактал формируется ниже нижней границы канала. В случае, когда коридор был построен по минимальным значениям первых двух реперных точек, а значение сформировавшегося фрактала оказалось ниже первой опорной точки, но выше второй опорной точки, то произойдет коррекция величины наклона коридора, а направление останется восходящим.

Если же минимальное значение бара сформировавшегося фрактала окажется ниже и второй опорной точки, то произойдет изменение направления коридора на нисходящее. Аналогичные рассуждения применимы относительно позиции SELL, но с обратным "знаком". Ниже приведены примеры из торгов по предлагаемому советнику.

В блоках открытия ордеров и отслеживания позиций привожу пример торгового варианта условий открытия и закрытия позиций, протестированных на демо. Результат тестирования:

Полный текст программы приведен ниже:

#property copyright "2009, author - Genkov" #property link "Genkov@bk.ru" extern double SL_B= 200 ; extern double TP_B= 50 ; extern double SL_S= 200 ; extern double TP_S= 50 ; extern double Lots= 1.0 ; double TrailingStop= 40 ; int Magic,i; extern int AllB= 240 ; int TestBar= 0 ; double RatePr= 0 ; int NB1=- 1 ,NB2=- 1 ,NB3,NB5; int Extrem= 0 ; double Pr1= 0 ,Pr2= 0 ,Pr3,Pr5, Tk1,Tk2,Tk3,Tk4,Tk5; double space; double TLUp_[ 10 ],TLDn_[ 10 ], Med_[ 10 ]; int B_F= 0 ; datetime Tm1,Tm2,Tm3,Tm5; string SH; bool FraktUp= false ; bool FraktDn= false ; int q,w; void DelObj1() { ObjectDelete ( "Tr1" ); ObjectDelete ( "Tr2" ); ObjectDelete ( "Med" ); } void Op_Sell_Ch() { if (! OrderSend ( Symbol (),OP_SELL,Lots,Bid, 2 ,Ask+SL_S* Point ,Bid-TP_S* Point , " " ,Magic, 0 ,Red)) { Print ( " Ошибка открытия ордера SELL # " , GetLastError ()); } return ( 0 ); } void Op_Buy_Ch() { if (! OrderSend ( Symbol (),OP_BUY,Lots,Ask, 2 ,Bid-SL_B* Point ,Ask+TP_B* Point , " " ,Magic, 0 ,Blue)) { Print ( " Ошибка открытия ордера SELL # " , GetLastError ()); } return ( 0 ); } void Close_B_lot() { if (!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid, 2 ,HotPink)) { Print ( " Зак.орд.#= " ,OrderTicket(), "Ошибка #= " , GetLastError ()); RefreshRates(); } } void Close_S_lot() { if (!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask, 2 ,Aqua)) { Print ( " Зак.орд.#= " ,OrderTicket(), "Ошибка #= " , GetLastError ()); RefreshRates(); } } int start() { int StopLevel=MarketInfo( Symbol (),MODE_STOPLEVEL); switch ( Period ()) { case 1 : B_F= 12 ; space= 0.0002 ; break ; case 5 : B_F= 48 ; space= 0.0003 ; break ; case 15 : B_F= 24 ; space= 0.0004 ; break ; case 30 : B_F= 24 ; space= 0.0004 ; break ; case 60 : B_F= 12 ; space= 0.0007 ; break ; case 240 : B_F= 15 ; space= 0.0012 ; break ; case 1440 : B_F= 10 ; space= 0.0030 ; break ; case 10080 : B_F= 6 ; space= 0.0040 ; break ; } TestBar= 2 ; NB1=- 1 ; NB2=- 1 ; Extrem= 0 ; while (((NB1==- 1 ) || (NB2==- 1 )) && (TestBar<AllB)) { if ((Extrem< 1 ) && (TestBar==iLowest( Symbol (), Period (),MODE_LOW,B_F* 2 + 1 ,TestBar-B_F))) { if (Extrem== 0 ) { Extrem=- 1 ; NB1=TestBar; Pr1=Low[NB1]; } else if (Extrem!= 0 ) { NB2=TestBar; Pr2=Low[NB2]; } } if ((Extrem>- 1 ) && (TestBar==iHighest( Symbol (), Period (),MODE_HIGH,B_F* 2 + 1 ,TestBar-B_F))) { if (Extrem== 0 ) { Extrem= 1 ; NB1=TestBar; Pr1=High[NB1]; } else { NB2=TestBar; Pr2=High[NB2]; } } TestBar++; } if ((NB1==- 1 ) || (NB2==- 1 )) { DelObj1(); ObjectDelete ( "Cross1" ); ObjectDelete ( "Cross2" ); ObjectDelete ( "Rep1" ); ObjectDelete ( "Rep2" ); ObjectDelete ( "Rep3" ); ObjectDelete ( "Rep5" ); return (- 1 ); } RatePr=(Pr2-Pr1)/(NB2-NB1); if (RatePr> 0 ) SH= "нисходящий" ; else SH= "восходящий" ; Tm1=Time[ 0 ]; Tm2=Time[NB2+ 50 ]; if (Extrem== 1 ) { double Tk1=Pr1-NB1*RatePr; double Tk2=Tk1+(NB2+ 50 )*RatePr; Tk3=Low[ 2 ]- 2 *RatePr; for (i= 3 ;i<=NB2;i++) { if (Low[i]<Tk3+i*RatePr) { Tk3=Low[i]-i*RatePr; Pr5=Low[i]; NB5=i; } } datetime TmR1=Time[NB1]; datetime TmR2=Time[NB2]; datetime TmR5=Time[NB5]; string TNB1=TimeToStr(TmR1, TIME_DATE | TIME_MINUTES ); string TNB2=TimeToStr(TmR2, TIME_DATE | TIME_MINUTES ); string TNB5=TimeToStr(TmR5, TIME_DATE | TIME_MINUTES ); ObjectDelete ( "Rep1" ); ObjectDelete ( "Rep2" ); ObjectDelete ( "Rep3" ); ObjectDelete ( "Rep5" ); ObjectCreate ( "Rep1" , OBJ_ARROW , 0 ,TmR1,Pr1+ 2 *space); ObjectSet( "Rep1" , OBJPROP_COLOR ,Yellow); ObjectSet( "Rep1" , OBJPROP_ARROWCODE , 72 ); ObjectCreate ( "Rep2" , OBJ_ARROW , 0 ,TmR2,Pr2+ 2 *space); ObjectSet( "Rep2" , OBJPROP_COLOR ,Yellow); ObjectSet( "Rep2" , OBJPROP_ARROWCODE , 72 ); ObjectCreate ( "Rep5" , OBJ_ARROW , 0 ,TmR5,Pr5-space); ObjectSet( "Rep5" , OBJPROP_COLOR ,Yellow); ObjectSet( "Rep5" , OBJPROP_ARROWCODE , 71 ); ObjectDelete ( "Cross2" ); double Tk3=Pr5-RatePr*NB5; double Tk4=Tk3+RatePr*(NB2+ 50 ); } else if (Extrem==- 1 ) { Tk3=Pr1-NB1*RatePr; Tk4=Tk3+(NB2+ 50 )*RatePr; Tk1=High[ 2 ]- 2 *RatePr; for (i= 3 ;i<=NB2;i++) { if (High[i]>Tk1+i*RatePr) { Tk1=High[i]-i*RatePr; Pr3=High[i]; NB3=i; } TmR1=Time[NB1]; TmR2=Time[NB2]; datetime TmR3=Time[NB3]; } ObjectDelete ( "Rep1" ); ObjectDelete ( "Rep2" ); ObjectDelete ( "Rep3" ); ObjectDelete ( "Rep5" ); ObjectCreate ( "Rep1" , OBJ_ARROW , 0 ,TmR1,Pr1-space); ObjectSet( "Rep1" , OBJPROP_COLOR ,Yellow); ObjectSet( "Rep1" , OBJPROP_ARROWCODE , 71 ); ObjectCreate ( "Rep2" , OBJ_ARROW , 0 ,TmR2,Pr2-space); ObjectSet( "Rep2" , OBJPROP_COLOR ,Yellow); ObjectSet( "Rep2" , OBJPROP_ARROWCODE , 71 ); ObjectCreate ( "Rep3" , OBJ_ARROW , 0 ,TmR3,Pr3+ 2 *space); ObjectSet( "Rep3" , OBJPROP_COLOR ,Yellow); ObjectSet( "Rep3" , OBJPROP_ARROWCODE , 72 ); ObjectDelete ( "Cross1" ); Tk1=Pr3-RatePr*NB3; Tk2=Tk1+RatePr*(NB2+ 50 ); } for ( int i= 0 ;i< 6 ;i++) { TLUp_[i]=Tk1+i*RatePr; TLDn_[i]=Tk3+i*RatePr; Med_[i]=(TLUp_[i]+TLDn_[i])/ 2 ; } if (Bid>TLUp_[ 0 ]) { bool TrUp= true ; ObjectDelete ( "Cross1" ); ObjectDelete ( "Cross2" ); ObjectCreate ( "Cross1" , OBJ_ARROW , 0 ,Tm1,High[ 1 ]+ 2 *space); ObjectSet( "Cross1" , OBJPROP_COLOR ,DeepPink); ObjectSet( "Cross1" , OBJPROP_ARROWCODE , 171 ); PlaySound ( "alert.wav" ); } if (Bid<TLDn_[ 0 ]) { ObjectDelete ( "Cross2" ); ObjectDelete ( "Cross1" ); ObjectCreate ( "Cross2" , OBJ_ARROW , 0 ,Tm1,Low[ 1 ]-space); ObjectSet( "Cross2" , OBJPROP_COLOR ,DodgerBlue); ObjectSet( "Cross2" , OBJPROP_ARROWCODE , 171 ); PlaySound ( "alert.wav" ); } DelObj1(); ObjectCreate ( "Tr1" , OBJ_TREND , 0 ,Tm2,Tk2,Tm1,Tk1); ObjectSet( "Tr1" , OBJPROP_COLOR ,Lime); ObjectSet( "Tr1" , OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSet( "Tr1" , OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectCreate ( "Tr2" , OBJ_TREND , 0 ,Tm2,Tk4,Tm1,Tk3); ObjectSet( "Tr2" , OBJPROP_COLOR ,Lime); ObjectSet( "Tr2" , OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSet( "Tr2" , OBJPROP_STYLE , STYLE_SOLID ); ObjectCreate ( "Med" , OBJ_TREND , 0 ,Tm2,(Tk2+Tk4)/ 2 ,Tm1,(Tk1+Tk3)/ 2 ); ObjectSet( "Med" , OBJPROP_COLOR ,Lime); ObjectSet( "Med" , OBJPROP_WIDTH , 1 ); ObjectSet( "Med" , OBJPROP_STYLE , STYLE_DOT ); if ((High[ 2 ]>High[ 1 ] && Bid<High[ 2 ] && High[ 2 ]>High[ 3 ] && High[ 2 ]>High[ 4 ]) || (High[ 2 ]==High[ 1 ] && Bid<High[ 1 ] && High[ 2 ]>High[ 3 ] && High[ 2 ]>High[ 4 ])) { double FraktalUp=High[ 2 ]; double FraktalDn= 0 ; if (High[ 2 ]>=TLUp_[i]) ObjectDelete ( "Cross1" ); ObjectDelete ( "Fraktal" +(q- 1 )); ObjectCreate ( "Fraktal" +q, OBJ_ARROW , 0 ,Time[ 2 ],High[ 2 ]+ 2 *space+ 0.0002 ); ObjectSet( "Fraktal" +q, OBJPROP_COLOR ,Orchid); ObjectSet( "Fraktal" +q, OBJPROP_ARROWCODE , 217 ); bool FraktUp= true ; q++; } if ((Low[ 2 ]<Low[ 1 ] && Bid>Low[ 2 ] && Low[ 2 ]<Low[ 3 ] && Low[ 2 ]<Low[ 4 ]) || (Low[ 2 ]==Low[ 1 ] && Bid>Low[ 1 ] && Low[ 2 ]<Low[ 3 ] && Low[ 2 ]<Low[ 4 ])) { FraktalDn=Low[ 2 ]; FraktalUp= 0 ; if (Low[ 2 ]>=TLUp_[i]) ObjectDelete ( "Cross2" ); ObjectDelete ( "Frakt" +(w- 1 )); ObjectCreate ( "Frakt" +w, OBJ_ARROW , 0 ,Time[ 2 ],Low[ 2 ]- 2 *space); ObjectSet( "Frakt" +w, OBJPROP_COLOR ,Orchid); ObjectSet( "Frakt" +w, OBJPROP_ARROWCODE , 218 ); FraktDn= true ; FraktUp= false ; w++; } if ( OrdersTotal ()< 1 ) { if (Extrem== 1 && RatePr> 0 && (Tk1-Tk3)> 20 * Point && Bid<High[ 1 ] && (TLUp_[ 1 ]-High[ 1 ])< 3 * Point ) { Print ( " Open - 16-SELL === " ); Op_Sell_Ch(); return ( 0 ); } if (Extrem==- 1 && RatePr< 0 && (Tk1-Tk3)> 20 * Point && Bid>Low[ 1 ] && (Low[ 1 ]-TLDn_[ 1 ])< 3 * Point ) { Print ( " Open - 18-BUY === " ); Op_Buy_Ch(); return ( 0 ); } } for (i= OrdersTotal ()- 1 ;i>= 0 ;i--) { if (! OrderSelect (i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)) { Print ( "Ошибка выбора ордера = " , GetLastError ()); } if (OrderType()==OP_SELL) { if ((FraktalDn<=TLDn_[ 2 ] || Low[ 2 ]<=TLDn_[ 2 ]) && (Bid>Low[ 1 ] && Low[ 1 ]<=TLDn_[ 1 ]) && (OrderOpenPrice()-Bid)* Point > 0 ) { Print ( " закроем по нижней линии канала " ); Close_S_lot(); if (RatePr< 0 ) { Print ( " Откроем поз на покупку " ); Op_Buy_Ch(); } } } else if (OrderType()==OP_BUY) { if ((FraktalUp>=TLUp_[ 2 ] || High[ 2 ]>=TLUp_[ 2 ]) && (Bid<High[ 1 ] && High[ 1 ]>=TLUp_[ 1 ]) && (Ask-OrderOpenPrice())* Point > 0 ) { Print ( " закроем по верхней линии канала " ); Close_B_lot(); if (RatePr> 0 ) { Print ( " Откроем поз на продажу " ); Op_Sell_Ch(); } } } } return ( 0 ); }





Заключение

Думаю, что вопрос о возможности торговли в канале должен иметь положительный ответ. И надеюсь получить критические замечания для дальнейшего совершенствования советника. Надеюсь также, что мой опыт пригодится не только начинающим трейдерам.