Эксперты на основе популярных торговых систем и алхимия оптимизации торгового робота (Часть 5)

Введение

В своих предыдущих статьях 1, 2, 3, 4 из этого цикла я вёл речь о самых простейших торговых системах, отличительной особенностью которых был всего один таймфрейм, на котором они работали. Следствием этого оказывается полное отсутствие у такой МТС реакции на изменения рыночных тенденций в более глобальном масштабе времени, что чревато убыточной работой советника в сильно изменившихся условиях рынка, которые никак в подобной торговой системе не определяются. Вообще-то, в реальной торговле едва ли кому придёт в голову мысль строить свою торговую стратегию на данных, получаемых с графика всего одного таймфрейма. Считается нормой использовать как минимум два таймфрейма для полноценной работы. Действующую трендовую тенденцию обычно определяют на графике какого-нибудь достаточно крупного таймфрейма, а точку входа в рынок в направлении этой тенденции более точно вычисляют по графику более мелкого формата. В своих предыдущих статьях я, на мой взгляд, привёл более чем достаточное и исчерпывающее количество примеров простейших торговых систем для того, чтобы научиться проектировать такие системы самостоятельно. Так что теперь было бы логичным приступить к методам усовершенствования таких торговых систем на основании вышеизложенной логики размышлений.

Механическая торговая система, использующая два таймфрейма

С точки зрения логики вещей нет никакой разницы, на основе какой торговой системы из числа рассмотренных мною в предыдущих статьях, строить более сложную торговую систему таким образом. Любую простейшую торговую систему по своей первоначальной сути можно представить в следующем виде:

Для длинных позиций

Для коротких позиций

Для нашего случая торговой системы, использующей два таймфрейма, эти условия входа в рынок будут определяться по значениям индикаторов, расчитывающихся на более мелком таймфрейме. На более крупном таймфрейме мы будем определять только направление тренда. С учётом появления дополнительного условия, ограничивающего вход в рынок, предложенный выше алгоритм будет выглядеть немного посложнее:

Для длинных позиций

для коротких позиций

В данном случае переменная Trend определяет только направление действующего тренда на более крупном таймфрейме и дополнительное условие входа в рынок ограничивает торговую деятельность эксперта только направлением этого глобального тренда. Абсолютно аналогично, с точки зрения логики построения программного кода также безразлично, посредством какого алгоритма будет определяться направление этого, действующего на более крупном таймфрейме, тренда. А стало быть, мы абсолютно вольны выбирать - посредством каких алгоритмов нам определять условие входа в рынок на мелком таймфрейме и направление тренда на крупном таймфрейме. Я в качестве примера для определения условий входа в рынок возьму уже известный по моим предыдущим статьям алгоритм с осциллятором OsMA, представленный экспертом Exp_5.mq4, а для определения действующего тренда возьму мувинг J2JMA.mq4. В таком случае условие определения тренда будет выглядеть самым простейшим образом:

И перед нами стоит задача, дописать код, имеющийся в эксперте Exp_5.mq4 с учётом выше обозначенной логики. Готовый код этого эксперта будет выглядеть следующим образом:

#property copyright "Copyright © 2008, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" extern bool Test_Up = true ; extern double Money_Management_Up = 0.1 ; extern int TimeframeX_Up = 240 ; extern int Length1X_Up = 4 ; extern int Phase1X_Up = 100 ; extern int Length2X_Up = 4 ; extern int Phase2X_Up = 100 ; extern int IPCX_Up = 0 ; extern int Timeframe_Up = 60 ; extern double IndLevel_Up = 0 ; extern int FastEMA_Up = 12 ; extern int SlowEMA_Up = 26 ; extern int SignalSMA_Up = 9 ; extern int STOPLOSS_Up = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Up = 100 ; extern int TRAILINGSTOP_Up = 0 ; extern int PriceLevel_Up = 40 ; extern bool ClosePos_Up = true ; extern bool Test_Dn = true ; extern double Money_Management_Dn = 0.1 ; extern int TimeframeX_Dn = 240 ; extern int Length1X_Dn = 4 ; extern int Phase1X_Dn = 100 ; extern int Length2X_Dn = 4 ; extern int Phase2X_Dn = 100 ; extern int IPCX_Dn = 0 ; extern int Timeframe_Dn = 60 ; extern double IndLevel_Dn = 0 ; extern int FastEMA_Dn = 12 ; extern int SlowEMA_Dn = 26 ; extern int SignalSMA_Dn = 9 ; extern int STOPLOSS_Dn = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Dn = 100 ; extern int TRAILINGSTOP_Dn = 0 ; extern int PriceLevel_Dn = 40 ; extern bool ClosePos_Dn = true ; int MinBarX_Up, MinBar_Up, MinBarX_Dn, MinBar_Dn; void TimeframeCheck( string Name, int Timeframe) { if (Timeframe != 1 ) if (Timeframe != 5 ) if (Timeframe != 15 ) if (Timeframe != 30 ) if (Timeframe != 60 ) if (Timeframe != 240 ) if (Timeframe != 1440 ) Print ( StringConcatenate ( "TimeframeCheck: Параметр " ,Name, " не может " , "быть равным " , Timeframe, "!!!" )); } #include <Lite_EXPERT1.mqh> int init() { TimeframeCheck( "Timeframe_Up" , Timeframe_Up); TimeframeCheck( "TimeframeX_Up" , TimeframeX_Up); TimeframeCheck( "Timeframe_Dn" , Timeframe_Dn); TimeframeCheck( "TimeframeX_Dn" , TimeframeX_Dn); MinBar_Up = 3 + MathMax (FastEMA_Up, SlowEMA_Up) + SignalSMA_Up; MinBarX_Up = 3 + 30 + 30 ; MinBar_Dn = 3 + MathMax (FastEMA_Dn, SlowEMA_Dn) + SignalSMA_Dn; MinBarX_Dn = 3 + 30 + 30 ; return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { double J2JMA1, J2JMA2, Osc1, Osc2; static double TrendX_Up, TrendX_Dn; static datetime StopTime_Up, StopTime_Dn; static int LastBars_Up, LastBarsX_Up, LastBarsX_Dn, LastBars_Dn; static bool BUY_Sign, BUY_Stop, SELL_Sign, SELL_Stop; if (Test_Up) { int IBARS_Up = iBars ( NULL , Timeframe_Up); int IBARSX_Up = iBars ( NULL , TimeframeX_Up); if (IBARS_Up >= MinBar_Up && IBARSX_Up >= MinBarX_Up) { if (LastBarsX_Up != IBARSX_Up) { LastBarsX_Up = IBARSX_Up; BUY_Stop = false ; J2JMA1 = iCustom ( NULL , TimeframeX_Up, "J2JMA" , Length1X_Up, Length2X_Up, Phase1X_Up, Phase2X_Up, 0 , IPCX_Up, 0 , 1 ); J2JMA2 = iCustom ( NULL , TimeframeX_Up, "J2JMA" , Length1X_Up, Length2X_Up, Phase1X_Up, Phase2X_Up, 0 , IPCX_Up, 0 , 2 ); TrendX_Up = J2JMA1 - J2JMA2; if (TrendX_Up < 0 ) BUY_Stop = true ; } if (LastBars_Up != IBARS_Up) { BUY_Sign = false ; LastBars_Up = IBARS_Up; StopTime_Up = iTime ( NULL , Timeframe_Up, 0 ) + 60 * Timeframe_Up; Osc1 = iCustom ( NULL , Timeframe_Up, "5c_OsMA" , FastEMA_Up, SlowEMA_Up, SignalSMA_Up, 5 , 1 ); Osc2 = iCustom ( NULL , Timeframe_Up, "5c_OsMA" , FastEMA_Up, SlowEMA_Up, SignalSMA_Up, 5 , 2 ); if (TrendX_Up > 0 ) if (Osc2 < IndLevel_Up) if (Osc1 > IndLevel_Up) BUY_Sign = true ; } if (!OpenBuyLimitOrder1(BUY_Sign, 1 , Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up, PriceLevel_Up, StopTime_Up)) return (- 1 ); if (ClosePos_Up) if (!CloseOrder1(BUY_Stop, 1 )) return (- 1 ); if (!Make_TreilingStop( 1 , TRAILINGSTOP_Up)) return (- 1 ); } } if (Test_Dn) { int IBARS_Dn = iBars ( NULL , Timeframe_Dn); int IBARSX_Dn = iBars ( NULL , TimeframeX_Dn); if (IBARS_Dn >= MinBar_Dn && IBARSX_Dn >= MinBarX_Dn) { if (LastBarsX_Dn != IBARSX_Dn) { LastBarsX_Dn = IBARSX_Dn; SELL_Stop = false ; J2JMA1 = iCustom ( NULL , TimeframeX_Dn, "J2JMA" , Length1X_Dn, Length2X_Dn, Phase1X_Dn, Phase2X_Dn, 0 , IPCX_Dn, 0 , 1 ); J2JMA2 = iCustom ( NULL , TimeframeX_Dn, "J2JMA" , Length1X_Dn, Length2X_Dn, Phase1X_Dn, Phase2X_Dn, 0 , IPCX_Dn, 0 , 2 ); TrendX_Dn = J2JMA1 - J2JMA2; if (TrendX_Dn > 0 ) SELL_Stop = true ; } if (LastBars_Dn != IBARS_Dn) { SELL_Sign = false ; LastBars_Dn = IBARS_Dn; StopTime_Dn = iTime ( NULL , Timeframe_Dn, 0 ) + 60 * Timeframe_Dn; Osc1 = iCustom ( NULL , Timeframe_Dn, "5c_OsMA" , FastEMA_Dn, SlowEMA_Dn, SignalSMA_Dn, 5 , 1 ); Osc2 = iCustom ( NULL , Timeframe_Dn, "5c_OsMA" , FastEMA_Dn, SlowEMA_Dn, SignalSMA_Dn, 5 , 2 ); if (TrendX_Dn < 0 ) if (Osc2 > IndLevel_Dn) if (Osc1 < IndLevel_Dn) SELL_Sign = true ; } if (!OpenSellLimitOrder1(SELL_Sign, 2 , Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn, PriceLevel_Dn, StopTime_Dn)) return (- 1 ); if (ClosePos_Dn) if (!CloseOrder1(SELL_Stop, 2 )) return (- 1 ); if (!Make_TreilingStop( 2 , TRAILINGSTOP_Dn)) return (- 1 ); } } return ( 0 ); }

Этот код даже визуально оказался в два раза больше первоначального кода эксперта Exp_5mq4, а, казалось бы, первоначальная идея не так чтобы и очень громоздко выглядела! Здесь мне следовало бы более подробно остановиться на том, как это получилось. Я опять подвергну анализу только ту часть эксперта, которая управляет длинными позициями, для коротких позиций всё аналогично. Сам исходный дополнительный код для для получения требуемых значений индикатора J2JMA выглядит следующим образом:

J2JMA1 = iCustom ( NULL , TimeframeX_Up, "J2JMA" , Length1X_Up, Phase1X_Up, Length2X_Up, Phase2X_Up, 0 , IPCX_Up, 0 , 1 ); J2JMA2 = iCustom ( NULL , TimeframeX_Up, "J2JMA" , Length1X_Up, Phase1X_Up, Length2X_Up, Phase2X_Up, 0 , IPCX_Up, 0 , 2 ); Trend_Up = J2JMA1 - J2JMA2;

По этой причине в шапке эксперта появляются объявления шести, соответствующих обращению к пользовательскому индикатору J2JMA новых внешних переменных:

extern int TimeframeX_Up = 240 ; extern int Length1X_Up = 4 ; extern int Phase1X_Up = 100 ; extern int Length2X_Up = 4 ; extern int Phase2X_Up = 100 ; extern int IPCX_Up = 0 ;

В строку объявления глобальных целых переменных для минимума расчётных баров, которая идёт за внешними переменными эксперта, дописывается новая аналогичная переменная MinBarX_Up:

int MinBarX_Up, MinBar_Up, MinBarX_Dn, MinBar_Dn;

В блоке инициализации эксперта делается дополнительная проверка новой внешней переменной TimeframeХ_Up на корректность:

TimeframeCheck( "TimeframeХ_Up" , TimeframeX_Up);

В этом же блоке делают инициализацию переменной MinBarX_Up:

MinBarX_Up = 3 + 30 + 30 ;

Дальнейшие преобразования кода делаются в блоке функции start() эксперта. В строку объявления локальных переменных дописывается пара новых переменных J2JMA1 и J2JMA2:

double J2JMA1, J2JMA2, Osc1, Osc2;

Переменная Trend_Up объявляется как статическая, так как она инициализируется всего один раз при смене бара, а её значение используется на последующих тиках функции start():

static double TrendX_Up, TrendX_Dn;

Аналогично объявляется как статическая и переменная LastBarsX_Up:

static int LastBars_Up, LastBarsX_Up, LastBarsX_Dn, LastBars_Dn;

В самом коде для длинных позиций немного усложняется проверка на достаточность для расчёта:

if (Test_Up) { int IBARS_Up = iBars ( NULL , Timeframe_Up); int IBARSX_Up = iBars ( NULL , TimeframeX_Up); if (IBARS_Up >= MinBar_Up && IBARSX_Up >= MinBarX_Up) { } }

и появляется новый блок

if (LastBarsX_Up != IBARSX_Up) { LastBarsX_Up = IBARSX_Up; BUY_Stop = false ; J2JMA1 = iCustom ( NULL , TimeframeX_Up, "J2JMA" , Length1X_Up, Phase1X_Up, Length2X_Up, Phase2X_Up, 0 , IPCX_Up, 0 , 1 ); J2JMA2 = iCustom ( NULL , TimeframeX_Up, "J2JMA" , Length1X_Up, Phase1X_Up, Length2X_Up, Phase2X_Up, 0 , IPCX_Up, 0 , 2 ); TrendX_Up = J2JMA1 - J2JMA2; if (Trend_Up < 0 ) BUY_Stop = true ; }

В этом блоке происходит инициализация необходимой нам переменной Trend_Up и помимо этого определяются сигналы для принудительного закрытия открытых позиций (инициализация переменной BUY_Stop). Вообще-то, первоначально в эксперте Exp_5.mq4 инициализация последней переменной происходила в блоке "ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ДЛЯ ВХОДА В РЫНОК", но гораздо логичнее будет в новом эксперте переместить эту инициализацию в блок "ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕНДА" и изменить сам алгоритм её инициализации.

И самое главное - это небольшое изменение алгоритма определения сигналов для сделок в блоке "ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИГНАЛОВ ДЛЯ ВХОДА В РЫНОК":

if (TrendX_Up > 0 ) if (Osc2 < IndLevel_Up) if (Osc1 > IndLevel_Up) BUY_Sign = true ;

После всех произведённых преобразований этот алгоритм с помощью проверки переменной Trend_Up учитывает направление действующего тренда.

Теперь мне следовало бы поподробнее остановиться на некоторых деталях оптимизации этого эксперта. Вполне естественно, что и этого моего эксперта следует оптимизировать отдельно только для длинных или только для коротких позиций, и всё равно даже в таком случае внешних переменных для оптимизации оказывается слишком много. Едва ли целесообразно все эти переменные оптимизировать одновременно, вдобавок генетический алгоритм оптимизации всё равно больше восьми переменных оптимизировать не будет! Самым идеальным решением в таком случае будет зафиксировать значения некоторых переменных и оптимизировать только оставшуюся часть незафиксированных - самых актуальных - переменных. А уже после оптимизации, выбрав устраивающий нас вариант оптимизированных параметров прогона и зафиксировав эти параметры, попытаться оптимизировать оставшиеся неоптимизированные параметры.

Например, для длинных позиций это может выглядеть следующим образом:

Файл с этими настройками для тестера Exp_11.ini лежит в архиве TESTER.zip. Оптимизировать переменную Money_Management_Up по вполне понятным соображениям не стоит вообще, а TimeframeX_Up и подавно. Относительно переменной TimeframeX_Up следует учесть, её значение изначально по замыслу должно быть больше, чем значение переменной Timeframe_Up. Значения переменной Length1X_Up можно менять в достаточно больших пределах, а переменной Phase1X_Up в пределах от -100 и до 100. Параметры Length2X_Up, Phase2X_Up и IPCX_Up при первой оптимизации лучше зафиксировать, то же самое касается и параметра IndLevel_Up, про который я говорил в своей, предыдущей статье, посвящённой Exp_5.mq4. Для параметров FastEMA_Up и SlowEMA_Up, пожалуй, не стоит ставить нижние границы изменения параметров совсем маленькими. Они, конечно, могут показать на этих значениях потрясающие результаты, но вот только будет ли какой-нибудь смысл в этих результатах? Целесообразность применения трейлингстопа тоже лучше проверять уже после оптимизации. А вот принудительное закрывание позиций при изменении тренда логической переменной ClosePos_Up делать всё-таки стоит всегда. Поэтому её значение лучше брать фиксированным и равным true.

Теперь я ещё раз остановлюсь на том, что при оптимизации период графика в Тестере стратегий лучше делать равным значению переменной Timeframe_Up или Timeframe_Dn (в зависимости от направления торговли при оптимизации), а при окончательном тестировании или при работе на счёте период графика следует брать равным меньшему из значений этих переменных. Кроме того, мне особо хотелось бы остановиться ещё на одной, весьма немаловажной, детали. Этот эксперт использует как минимум два таймфрейма, и поэтому следует быть более внимательным к загрузке исторических данных для оптимизаций, тестирований и работе на счёте, особенно если вы используете несколько счетов, открытых у разных дилеров.

В своей четвёртой статье я занимался экспортом результатов оптимизаций для дальнейших статистических исследований в Microsoft Excel. На мой взгляд, только что предложенный мною читателям эксперт является самым подходящим экземпляром для проведения подобных процедур. На случай, если у кого возникнет желание этим заняться, я дописал код этого эксперта с учётом рекомендаций данной статьи (Exp_11_2.mq4). Представлять код этого эксперта в тексте статьи будет несколько излишним.

Ещё один пример эксперта с использованием для расчётов данных двух графиков разных таймфреймов

Пожалуй, одного примера эксперта, основанного на этой идее, было бы маловато для подобной статьи, и поэтому я приведу пример ещё одного эксперта, построенного по этим принципам. В качестве основы я возьму своего первого эксперта Exp_1.mq4 из своей первой статьи. Та часть кода, которая отвечает за определение условий входа в рынок и управляет позициями, уже готова, осталось каким-то образом определить условие действующего на рынке тренда для более крупного таймфрейма. В этом эксперте я использую индикатор MAMA_NK.mq4:

Условием для определения направления тренда в данном случае оказывается разница значений двух мувингов на первом баре:

Пишем код по абсолютно аналогичной схеме, используя код эксперта Exp_11.mq4 в качестве шаблона:

#property copyright "Copyright © 2008, Nikolay Kositsin" #property link "farria@mail.redcom.ru" extern bool Test_Up = true ; extern double Money_Management_Up = 0.1 ; extern int TimeframeX_Up = 240 ; extern double FastLimitX_Up = 0.5 ; extern double SlowLimitX_Up = 0.05 ; extern int IPCX_Up = 9 ; extern int Timeframe_Up = 60 ; extern int Length_Up = 4 ; extern int Phase_Up = 100 ; extern int IPC_Up = 0 ; extern int STOPLOSS_Up = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Up = 100 ; extern bool ClosePos_Up = true ; extern bool Test_Dn = true ; extern double Money_Management_Dn = 0.1 ; extern int TimeframeX_Dn = 60 ; extern double FastLimitX_Dn = 0.5 ; extern double SlowLimitX_Dn = 0.05 ; extern int IPCX_Dn = 9 ; extern int Timeframe_Dn = 60 ; extern int Length_Dn = 4 ; extern int Phase_Dn = 100 ; extern int IPC_Dn = 0 ; extern int STOPLOSS_Dn = 50 ; extern int TAKEPROFIT_Dn = 100 ; extern bool ClosePos_Dn = true ; int MinBar_Up, MinBar_Dn, MinBarX_Up, MinBarX_Dn; #include <Lite_EXPERT1.mqh> void TimeframeCheck( string Name, int Timeframe) { if (Timeframe != 1 ) if (Timeframe != 5 ) if (Timeframe != 15 ) if (Timeframe != 30 ) if (Timeframe != 60 ) if (Timeframe != 240 ) if (Timeframe != 1440 ) Print ( StringConcatenate ( "Параметр " ,Name, " не может " , "быть равным " , Timeframe, "!!!" )); } int init() { TimeframeCheck( "TimeframeX_Up" , TimeframeX_Up); TimeframeCheck( "Timeframe_Up" , Timeframe_Up); TimeframeCheck( "TimeframeX_Dn" , TimeframeX_Dn); TimeframeCheck( "Timeframe_Dn" , Timeframe_Dn); MinBarX_Up = 1 + 7 ; MinBar_Up = 4 + 39 + 30 ; MinBarX_Dn = 1 + 7 ; MinBar_Dn = 4 + 39 + 30 ; return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { int bar; double Mov[ 3 ], dMov12, dMov23, Mama1, Fama1; static double TrendX_Up, TrendX_Dn; static int LastBars_Up, LastBars_Dn, LastBarsX_Up, LastBarsX_Dn; static bool BUY_Sign, BUY_Stop, SELL_Sign, SELL_Stop; if (Test_Up) { int IBARS_Up = iBars ( NULL , Timeframe_Up); int IBARSX_Up = iBars ( NULL , TimeframeX_Up); if (IBARS_Up >= MinBar_Up && IBARSX_Up >= MinBarX_Up) { if (LastBarsX_Up != IBARSX_Up) { LastBarsX_Up = IBARSX_Up; BUY_Stop = false ; Fama1 = iCustom ( NULL , TimeframeX_Up, "MAMA_NK" , FastLimitX_Up, SlowLimitX_Up, IPCX_Up, 0 , 1 ); Mama1 = iCustom ( NULL , TimeframeX_Up, "MAMA_NK" , FastLimitX_Up, SlowLimitX_Up, IPCX_Up, 1 , 1 ); TrendX_Up = Mama1 - Fama1; if (TrendX_Up < 0 ) BUY_Stop = true ; } if (LastBars_Up != IBARS_Up) { BUY_Sign = false ; LastBars_Up = IBARS_Up; for (bar = 1 ; bar <= 3 ; bar++) Mov[bar - 1 ]= iCustom ( NULL , Timeframe_Up, "JFatl" , Length_Up, Phase_Up, 0 , IPC_Up, 0 , bar); dMov12 = Mov[ 0 ] - Mov[ 1 ]; dMov23 = Mov[ 1 ] - Mov[ 2 ]; if (TrendX_Up > 0 ) if (dMov23 < 0 ) if (dMov12 > 0 ) BUY_Sign = true ; } if (!OpenBuyOrder1(BUY_Sign, 1 , Money_Management_Up, STOPLOSS_Up, TAKEPROFIT_Up)) return (- 1 ); if (ClosePos_Up) if (!CloseOrder1(BUY_Stop, 1 )) return (- 1 ); } } if (Test_Dn) { int IBARS_Dn = iBars ( NULL , Timeframe_Dn); int IBARSX_Dn = iBars ( NULL , TimeframeX_Dn); if (IBARS_Dn >= MinBar_Dn && IBARSX_Dn >= MinBarX_Dn) { if (LastBarsX_Dn != IBARSX_Dn) { LastBarsX_Dn = IBARSX_Dn; SELL_Stop = false ; Fama1 = iCustom ( NULL , TimeframeX_Dn, "MAMA_NK" , FastLimitX_Dn, SlowLimitX_Dn, IPCX_Dn, 0 , 1 ); Mama1 = iCustom ( NULL , TimeframeX_Dn, "MAMA_NK" , FastLimitX_Dn, SlowLimitX_Dn, IPCX_Dn, 1 , 1 ); TrendX_Dn = Mama1 - Fama1; if (TrendX_Dn > 0 ) SELL_Stop = true ; } if (LastBars_Dn != IBARS_Dn) { SELL_Sign = false ; LastBars_Dn = IBARS_Dn; for (bar = 1 ; bar <= 3 ; bar++) Mov[bar - 1 ]= iCustom ( NULL , Timeframe_Dn, "JFatl" , Length_Dn, Phase_Dn, 0 , IPC_Dn, 0 , bar); dMov12 = Mov[ 0 ] - Mov[ 1 ]; dMov23 = Mov[ 1 ] - Mov[ 2 ]; if (TrendX_Dn < 0 ) if (dMov23 > 0 ) if (dMov12 < 0 ) SELL_Sign = true ; } if (!OpenSellOrder1(SELL_Sign, 2 , Money_Management_Dn, STOPLOSS_Dn, TAKEPROFIT_Dn)) return (- 1 ); if (ClosePos_Dn) if (!CloseOrder1(SELL_Stop, 2 )) return (- 1 ); } } return ( 0 ); }

При всей несхожести изначальных адгоритмов, лежащих в основе этого эксперта по сравнению с предыдущим экспертом, общая идея использования двух графиков оказывается абсолютно рабочей и в этом случае.



Заключение



Я думаю, что подход к построению механических торговых систем, который был изложен в этой статье позволит уже имеющиму некоторый опыт в программировании экспертов читателю самостоятельно строить аналогичных экспертов с минимальными затратами собственного труда. Что хотелось бы добавить, так это то, что практическая польза от применения таких экспертов в значительной степени зависит от их умелой оптимизации.