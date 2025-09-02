Валюты / GBPJPY
GBPJPY: Pound Sterling vs Yen
199.631 JPY 0.192 (0.10%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: Yen
Курс GBPJPY за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 199.480 JPY за 1 GBP, а максимальная — 200.058 JPY.
Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Японской иены. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Торговые приложения для GBPJPY
Auto Stop Loss (MT5 Manager) automatically adds Stop Loss and Take Profit to buy and sell orders, including pending orders. It features a break-even option and a trailing stop for easy setup. Key Features: Automatic Stop Loss Automatic Take Profit Automatic Break-even (true/false option) Automatic Trailing Stop (true/false option) You can control Multi Symbols from one chart MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/132441?source=Site+Profile+Seller Input-Settings: ------ Trade Ma
The Rise of Skywalker: It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor, which allows you to presize the trade according to the preferences of the trader. Is a revolution in the customization of the trading. The Rise of Skywalker is a expert advisor based in the indicator The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534 ) This system uses only one trade in each operation. Do not use Grip or martingale Low risk system since it h
Scalper Pro – Профессиональный индикатор для скальпинга XAUUSD, EURUSD и JPY (M1/M5/M15) с объёмными всплесками и пробоями структуры рынка Торгуйте умнее. Торгуйте быстрее. Торгуйте с Scalper Pro. Scalper Pro — это высокопроизводительный индикатор скальпинга для MetaTrader 5 , созданный для профессиональных трейдеров , специализирующихся на скальпинге золота XAUUSD, внутридневной торговле EURUSD и стратегиях пробоя JPY . Разработан для точности на графиках M1 и поддерживает подтверждение сигнало
Выбирайте лучший инструмент для торговли: Тренды и влияние новостей на курс валютной пары ! В качестве источника новостей можно использовать: Календарь терминала или сайт Investing.com Во втором случае дополнительно потребуется утилита Get News5 . Индикатор хорошо сочетается с утилитой Trade maker , обеспечивая мультивалютную торговлю. Рассчитывает: индексы влияния актуальных новостей на валютные пары с учетом ожиданий рынка. фактические направления трендов для 5 настраиваемых таймфреймов и уро
SouthEast is an expert advisor developed from my experience in manual trading that has been automated. SouthEast is specifically designed to generate maximum profits with small deposits by prioritizing the security of your funds. Why SouthEast? SouthEast does not require complicated settings and is easy to use because user only need to upload a set file that is already available. Currently there are set files for 20 fx pairs. The best GRID EA with the ability to control risks. I will share my
LIMITED TIME OFFER ->> Buy Trend Matrix EA with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! Trend Matrix EA is more than just a forex robot; it's your key to mastering the art of trend-following trading. Developed to excel in the fast-paced and ever-changing forex markets, this expert advisor for MetaTrader 4 and 5 terminals is designed to spot and capitalize on trends, ensuring you stay on the right side of the market. The ultimate solution for traders seeki
Spack Copier copies Signal from your favorite Telegram channel and Open the trade automatically on MT5 without admin rights! {READ: How to Copy Trades from any Channel without Admin rights! – Full Guide - Other - 25 July 2025 - Traders' Blogs } Do you receive trading signals on Telegram and wish they could execute automatically in MetaTrader T5)? Telegram to MT5 Signal Copier is a powerful bridge between your Telegram signal channels and MetaTrader 5. It listens to messages from a specifi
AI Quantum Trading – Революция в алгоритмической торговле. Торговый советник нового поколения для JPY-инструментов 1 покупка = 2 версии! Купи AI Quantum Trading на MT5 — и получи MT4-версию бесплатно! Торгуй, как тебе удобно: две платформы, один советник, ноль переплат. Пиши в ЛС после покупки — и получай свой подарок! В современном мире финансовых технологий автоматическая торговля стала неотъемлемой частью успеха на рынке. AI Quantum Trading – это инновационный торговый советник , который исп
Дневной диапазон
199.480 200.058
Годовой диапазон
184.355 200.747
- Предыдущее закрытие
- 199.82 3
- Open
- 199.81 0
- Bid
- 199.63 1
- Ask
- 199.66 1
- Low
- 199.48 0
- High
- 200.05 8
- Объем
- 38.639 K
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 0.64%
- 6-месячное изменение
- 3.10%
- Годовое изменение
- 3.93%
17 сентября, среда