199.631 JPY 0.192 (0.10%)
Сектор: Валюта Базовая: Pound Sterling Валюта прибыли: Yen

Курс GBPJPY за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 199.480 JPY за 1 GBP, а максимальная — 200.058 JPY.

Следите за динамикой валютной пары Британский фунт против Японской иены. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Исторический график покажет, как изменялась цена на Британский фунт в прошлом. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
199.480 200.058
Годовой диапазон
184.355 200.747
Предыдущее закрытие
199.82 3
Open
199.81 0
Bid
199.63 1
Ask
199.66 1
Low
199.48 0
High
200.05 8
Объем
38.639 K
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
0.64%
6-месячное изменение
3.10%
Годовое изменение
3.93%
