Durchbrechen des Strategietester Limits beim Testen eines Hedge EA

Einführung

In diesem Artikel wird ein Vorschlag zum Testen eines Hedge EA im Strategietester gemacht. Wie Sie wissen, hat der Strategietester seine eigenen Grenzen, durch die er nicht in der Lage ist eine Order für ein anderes Symbol zu öffnen. Jeder Benutzer, der seinen/ihren eigenen Hedge Expert Advisor testen möchte, kann ihn/sie nur live testen. Aber, schränkt das unsere Möglichkeiten ein? Ich bin sicher, dass jeder Hedge-Trader seinen eigenen EA testen muss, bevor er live mit ihm handelt. Also, ich gebe die Idee zum Erzeugen eines virtuellen Strategie-Testverhaltens ()Tester-artig) an euch alle weiter mit der Hoffnung, dass sie uns hilft die Grenzen des MZ4 Strategietesters zu durchbrechen, und ich hoffe, dass sie nützlich in der weiteren Verwendung sein wird.









Das Konzept des Virtuellen Tester

Die Idee eines virtuellen Testers tauchte in meinem Kopf auf, während ich mit der "Files" Funktion in mq4 arbeitete. Der Gedanke einige wichtige Daten aus einer Datei zu entnehmen um ein virtuelles Handelssystem einzurichten, reifte in meinem Verstand. "Kann dies die Antwort zum Testen meines Hedge EA sein?" Probieren wir es aus.

Mein virtueller Tester benötigt kein anderes externes Programm oder Software. Es kann alles mittels der mq4 Parameter umgesetzt werden. Das Konzept dieses virtuellen Testers ist es, uns durch die angegebenen Parameter von öffnenden oder schließenden Hedge Ordern die zu erfassenden benötigten Daten erzählen zu lassen. Daten wie der Eröffnungskurs, Zeitpunkt der Öffnung, Schlusskurs, Zeitpunkt des Schließens und alle anderen wichtigen Daten. Nach dem die benötigten Daten eingerichtet sind, werden sie für den Vergleich mit dem letzten Tick-Wert jedes kompatiblen Typs verwendet, solche wie Eröffnungskurs und letzter Bid, oder Eröffnungskurs und letzter Ask. Solche Werte können uns zu der Profit-Berechnungsmethode leiten, die uns zum Sammeln einer neuen Gruppe Daten führen wird, nachdem diese die Hedge Schließ-Bedingung erfüllen

Diese Gruppen von Daten werden in eine Datei exportiert, für die weitere Verwendung. Nachdem der Test abgeschlossen ist und alle Datentypen in einer Datei(en) gesammelt, sind wir in der Lage "zu sehen, wie der Hedge EA ausgeführt wird". Mit dem Abrufen der Daten aus diesen Dateien, um sie als Indikator der Performance-Kurve zu zeichnen, denke ich, wir können das virtuelle Testen unseres Hedge EA abschließen.

Durch dieses Konzept gehe ich davon aus, dass wir ein Testergebnis erhalten, das dem Ergebnis des echten Strategietesters ähnlich ist. Allerdings, dies ist nur eine Idee zum Erstellen eines Testers für Hedge Expert Advisors. Ich werde nicht garantieren, dass er genau das gleiche sein wird wie ein echter Tester. Aber ich hoffe, dass eine gute Referenz für die künftige Nutzung sein wird.Fangen wir an.









Die einfache Bedeutung von Hedge Trading

Bevor wir anfangen, sprechen wir über "HEDGE".

Der einfache Weg, etwas über Hedging (Absicherung) zu sagen wäre, dass zwei gegenläufige Trades zur gleichen Zeit geöffnet werden. Die passiert um das Handelsrisiko zu senken, wenn einer steigt, wird einer sicher fallen. Aber es gibt nichts zu befürchten, denn wenn wir Buy und Sell Ordern zur gleichen Zeit haben, dann selbst wenn wir eine verlieren, ist eine rentabel, deshalb wird es "Low Risk" genannt. Es gibt viele Arten von gegenläufigen Trading-Stilen in der Forex-Welt.

Für 2 Währungspaare, die sich immer auf die gleiche Weise bewegen, wie EURUSD und GBPUSD, Buy öffnen für EURUSD und Sell GBPUSD zur gleichen Zeit ist Hedging, oder Absichern.

GBPUSD zur gleichen Zeit ist Hedging, oder Absichern. Für 2 Währungspaare, die sich immer entgegengesetzt bewegen, wie EURUSD und USDCHF, Buy öffnen für EURUSD und Buy für USDCHF ist ebenfalls Hedging.

für USDCHF ist ebenfalls Hedging. Oder auch das gleichzeitige Öffnen von Buy und Sell für EURUSD ist Hedging, aber dies wird manchmal auch "arbitrieren" genannt.

Im Hedge-Trading gibt es einige Fakten, die nicht angezweifelt werden können.

Die Korrelation : Sie ist das statistische Maß der Beziehung zwischen zwei Währungen. Der Korrelation Koeffizient liegt zwischen -1 und +1. Eine Korrelation von +1 bedeutet, dass sich die beiden Währungspaare in 100% der Zeit in die gleiche Richtung bewegen. Eine Korrelation von -1 bedeutet, dass die zwei Währungspaare sich in 100% der Zeit in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Eine Korrelation von Null bedeutet, dass die Beziehung zwischen den Währungspaaren komplett zufällig ist (lesen Sie hier mehr). Das Lot-Größen-Verhältnis: Um 2 Währungspaare zu handeln, die sich weder auf die gleiche Weise, noch auf die entgegengesetzte Weise bewegen, ist das Lot-Verhältnis sehr wichtig, weil die ihnen eigene Volatilität und Bewegungsfähigkeit so unterschiedlich sind, wie bei Schildkröte und Hase. Wenn eines die Schlidkröte ist, ist das andere der Hase. Das Lot-Verhältnis kann das Risiko senken, beeinflusst durch das sich stärker bewegende Paar, oder Hasen-Paar, durch platzieren einer höheren Lot-Größe für das Schildkröten-Paar, um einen geringeren Verlust zu garantieren, wenn sich Hasen-Paar in einer negativen Bewegung befindet. In dem Fall gewinnen Sie mehr von dem der positiven Schildkröte, oder mit anderen Worten, Sie ersetzen den negativen Profit des verlierenden Hasen, durch den Gewinn der Schildkröte. Und so kann die Hedging-Technik sicherstellen, dass Sie nichtmehr verlieren, als wenn Sie nur einen Trade auf der negativen Seite öffnen.

Übrigens, haben Sie sich jemals gefragt, wie ein Hedger aus seinem Handelsstil Gewinne erzielt? Keine Sorge, es wird immer eine Überschneidung zwischen den zwei Währungspaaren geben, die Korrelation ist keine konstante Regel in der Natur, es wird häufig eine Verzögerung bei einem Paar geben, eins beginnt die Bewegung, dann wird eins hinterher folgen, noch einmal: wie Hase und Schlidkröte - ein Hase wird eine Pause machen, auf die Schildkröte warten, um sie zu schlagen und zu gewinnen. Deshalb erzielen Hedger einen schönen Gewinn von ihnen. Und heutzutage verwenden viele Menschen den Hedging-Stil um Geld in Forex zu verdienen, nichts um sich Sorgen zu machen. Hedge, warten, schließen wenn ein positives Ergebnis ausgewiesen wird. Das ist alles.









Das Hedge Konzept

Bevor wir anfangen den virtuellen Tester zu codieren, versuchen wir das Hedging-Konzept in einem Experiment zu verstehen. Ohne das Hedging-Konzept werden wir nie verstehen, welche Art von Daten exportiert, aufgezeichnet und berechnet werden muss. Diese Daten können uns zeigen, welche Art der Order virtuell erzeugt werden muss. In diesem Experiment klge ich die Hedging-Regeln wie folgt fest.

Hedge täglich öffnen, am Tagesanfang

Schließen, wenn er $100 erreicht (nehmen Sie eine Lot-Größe von 1 und 2)

Sammeln Sie Tick-Kursdaten stündlich ***

Entfernen Sie sie täglich, wenn der neue Tag beginnt, auch wenn sie das Gewinnziel nicht erreicht haben

Kaufen Sie nur EURJPY 2 Lots und verkaufen Sie GBPJPY 1 Lot

Nach diesen Regeln benötigen die virtuellen Ordern tägliche Eröffnungskurse (beider Paare) zur Verwendung als Order-Eröffnungskurs. Um dem Intraday-Gewinn zu berechnen, muss der Kurs in jeder Stunde, als Tick-Kurs, jeden Tag aufgezeichnet werden, als die Daten für den Order-Schlusskurs (Ask für Sell und Bid für Buy)und aufgezeichnet werden zusammen mit der Tick-Zeit (um sicherzustellen, dass der Tick von dem gleichen Zeit-Wert ist). Und durch das Konzept den Hedge täglich zu öffnen, werde ich alle benötigten Daten in 2 Datei-Arten trennen, und zwar Daily-Open und Tick-Value für beide Paare. Beide Dateitypen werden exportiert als eine String Datei(s) mit eigenem Namen, wie GBPJPY1.csv und GBPJPYTick.csv

Und weil wegen der gewünschten Tick-Daten der virtuelle Tester so ähnlich wie möglich zu dem realen sein soll, muss mit diesen 2 Schritten fortgefahren werden.

Erstellen eines Skripts zum Export der täglichen Eröffnungskurse in eine Datei

Erstellen eines Skripts zum Export der täglichen Tick-Kurse in eine Datei

Und beide Schritte müssen auch mit EURJPY durchgeführt werden.

Aber ich denke, wir können sie in einem Expert Advisor kombinieren. Dieser EA muss zwei Datentypen in 2 getrennte Dateien exportieren. Dann, nachdem dieser EA den Vorgang der Datenaufzeichnung abgeschlossen hat, wird ein neuer EA zum Erzeugen des virtuellen Trading die Daten der Paare GBPJPY und EURJPY aus allen exportierten Dateien erhalten, um die virtuelle Test-Show vorzuführen.









Die 3 Schritte um die Test-Beschränkung zu durchbrechen





Bei der obigen Idee bin ich zu dem Schluss gekommen, dass unser Traum diese Grenzen zu durchbrechen mit den folgenden drei Schritten umgesetzt werden kann.

Nehmen Sie mit einem EA die Kursdaten und geben Sie diese an einige Dateien aus. Erzeugen Sie virtuelles Trading mit einem weiteren separaten EA, der auch die Ergebnisse als Datei exportiert. Bewerten Sie die Ergebnisse als Indikator in einem separaten Fenster.

Also, fangen wir mit dem ersten Schritt an.









Schritt 1: Export der Kursdaten

Im Folgenden ist ein Expert Advisor zum Export der täglichen Eröffnungskurse des angehangenen Symbols in eine Datei, benannt "GBPJPYD1.csv" für GBPJPY und "EURJPYD1.csv" für EURJPY, in der Zwischenzeit wird er auch den Tick-Kurs in eine Datei exportieren, benannt wie "symbolT.csv" (das gleiche wie die D1 Datei). Bitte lesen Sie die Kommentare, um zu erfahren wie der EA funktioniert.

Anmerkung: Alle von diesem EA erzeugten Dateien werden exportiert in das Verzeichnis "MetaTrader 4/tester/files".



#property copyright "A Sexy Trader" #property link "http://pipsmaker.wordpress.com/" #include <stdlib.mqh> extern string StartDate = "2007.03.17" ,StopDate = "2007.06.28" ; extern bool For_OP_SELL = true ; string name,tname; int init() { return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int day ,ho ,ht ,x= 1 ,xt= 1 ,bartime ; double ot ,op ,lt ,ltk ; string OStr ,TStr ; int start() { if ( TimeToStr ( TimeCurrent (), TIME_DATE )>=StartDate && TimeToStr ( TimeCurrent (), TIME_DATE )<=StopDate) { name= Symbol ()+x+ "D1.csv" ; tname= Symbol ()+xt+ "T.csv" ; if (day!= TimeDay ( Time [ 0 ])) { ot= Time [ 0 ]; if (For_OP_SELL)op= Open [ 0 ]; else op= Open [ 0 ]+ MarketInfo ( Symbol (), MODE_SPREAD )* Point ; OStr=OStr+ TimeToStr ( Time [ 0 ], TIME_DATE )+ "," ; OStr=OStr+ DoubleToStr (op, Digits )+ "," ; ho= FileOpen (name , FILE_CSV | FILE_WRITE ); if (ho> 0 ) { FileWrite (ho,OStr); FileClose (ho); if ( StringLen (OStr)== 4086 ){x++;OStr= "" ;} } Print ( TimeToStr ( Time [ 0 ], TIME_DATE )); int thex= FileOpen ( Symbol ()+ "x.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE ); if (thex> 0 ) { string xs= DoubleToStr (x, 0 ); FileWrite (thex,xs); FileClose (thex); } day= TimeDay ( Time [ 0 ]); } if (bartime!= Time [ 0 ]) { lt= TimeCurrent (); if (!For_OP_SELL) ltk= Bid ; else ltk= Ask ; TStr=TStr+ TimeToStr (lt, TIME_DATE | TIME_MINUTES )+ "," ; TStr=TStr+ DoubleToStr (ltk, Digits )+ "," ; ht= FileOpen (tname, FILE_CSV | FILE_WRITE ); if (ht> 0 ) { FileWrite (ht,TStr); FileClose (ht); if ( StringLen (TStr)== 4080 ){xt++;TStr= "" ;} } int thext= FileOpen ( Symbol ()+ "xt.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE ); if (thext> 0 ) { string xts= DoubleToStr (xt, 0 ); FileWrite (thext,xts); FileClose (thext); } bartime= Time [ 0 ]; } } else if ( TimeToStr ( TimeCurrent (), TIME_DATE )>StopDate) Print ( "Done." ); return ( 0 ); }

Schritt 2: Erzeugen des Virtuellen Trading

Dieser Schritt ist der spannendste Schritt. Der Schritt den EA überprüfbar durch den Strategietester zu machen. Sehen Sie sich das Skript unten an, um zu wissen wie es aussieht. Und vergessen Sie nicht die Kommentare zu lesen, um zu wissen, wie es funktioniert. Und wie bei dem ersten EA, wird die Ergebnis-Datei exportiert in das "MetaTrader 4/tester/files" Verzeichnis.



#property copyright "A Sexy Trader" #property link "http://pipsmaker.wordpress.com/" #include <stdlib.mqh> extern string StartDate = "2007.03.17" ; extern string StopDate = "2007.06.27" ; extern string BaseSymbol = "GBPJPY" ; extern string HedgeSymbol = "EURJPY" ; extern int Base_OP = OP_SELL ; extern int Hedge_OP = OP_BUY ; extern double BaseLotSize = 1.0 ; extern double HedgeLotSize = 2.0 ; extern double ExpectProfit$ = 100 ; extern bool PrintDetails = true ; int BSP ,HSP ,BOP=- 1 ,HOP=- 1 ,day= 0 ,hr ,p= 1 ,BC ,HC ,floating= 0 ,Pointer= 0 ,AL ,on ; double BOpen ,HOpen ,BLots ,HLots ,lastTick ,BPF ,HPF ,TPF ,CurBalance ,CurB= 0 ,BTick ,HTick ,BD1Time ,HD1Time ,BTTime ,HTTime ; string CurTrade ,BORD ,HORD ,hobstr ,bstr ,hstr ,btstr ,htstr ,pstr ; color SELLCL=DeepSkyBlue ,BUYCL=HotPink ,BCL ,HCL ; bool closed= true ,trimb= true ,trimh= true ,trimbd1= true ,trimhd1= true ; int init() { CurBalance= AccountBalance (); CurB= AccountBalance (); pstr=pstr+ DoubleToStr (CurBalance, 2 )+ "," ; AL= AccountLeverage (); BSP= MarketInfo (BaseSymbol , MODE_SPREAD ); HSP= MarketInfo (HedgeSymbol , MODE_SPREAD ); BC = MarketInfo (BaseSymbol , MODE_LOTSIZE ); HC = MarketInfo (HedgeSymbol , MODE_LOTSIZE ); BOP=Base_OP; HOP=Hedge_OP; BLots=BaseLotSize; HLots=HedgeLotSize; string RName=BaseSymbol+ "_" +HedgeSymbol+ "_result" +p+ ".csv" ; hr = FileOpen (RName , FILE_CSV | FILE_WRITE ); if (hr> 0 ) { FileWrite (hr,pstr); FileClose (hr); } if (Base_OP== OP_SELL ){BCL=SELLCL;BORD= "sell" ;} else {BCL=BUYCL; BORD= "buy" ;} if (Hedge_OP== OP_BUY ){HCL=BUYCL; HORD= "buy" ;} else {HCL=SELLCL;HORD= "sell" ;} getdata(BaseSymbol); getdata(HedgeSymbol); return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { string RName=BaseSymbol+ "_" +HedgeSymbol+ "_result" +p+ ".csv" ; if ( TimeToStr ( TimeCurrent (), TIME_DATE )>=StartDate && TimeToStr ( TimeCurrent (), TIME_DATE )<=StopDate) { if (day!= TimeDay ( Time [ 0 ])) { { if (BOpen!= 0 && HOpen!= 0 ) { if (Base_OP== OP_BUY ) { BPF=((BTick-BOpen)*BLots*BC)/BOpen; } else { BPF=((BOpen-BTick)*BLots*BC)/BOpen; } if (Hedge_OP== OP_BUY ) { HPF=((HTick-HOpen)*HLots*HC)/HOpen; } else { HPF=((HOpen-HTick)*HLots*HC)/HOpen; } TPF=BPF+HPF; CurB+=TPF; CurBalance=CurB; pstr=pstr+ DoubleToStr (CurBalance, 2 )+ "," ; floating= 0 ; BOpen= 0 ; HOpen= 0 ; if (BOpen== 0 && HOpen== 0 ) { closed= true ; CreateObject( "R : " +on, OBJ_TEXT , Time [ 0 ], Close [ 0 ], 0 , 0 ,DarkViolet, "" , "Cleared With Profit Of : " + DoubleToStr (TPF, 2 )); if (PrintDetails) Print ( "Cleared Hedge With Profit : " + DoubleToStr (TPF, 2 )); hr = FileOpen (RName , FILE_CSV | FILE_WRITE ); if (hr> 0 ) { FileWrite (hr,pstr); FileClose (hr); } if ( StringLen (pstr)> 4086 ){p++;pstr= "" ;} int thep= FileOpen ( "p.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE ); if (thep> 0 ) { string ps= DoubleToStr (p, 0 ); FileWrite (thep,ps); FileClose (thep); } } } if (floating== 0 ) { trimb= true ; trimh= true ; if (trimbd1) { Pointer= StringFind (bstr, "," , 0 ); BD1Time= StrToTime ( StringSubstr (bstr, 0 ,Pointer)); bstr= StringSubstr (bstr,Pointer+ 1 , 0 ); Pointer= StringFind (bstr, "," , 0 ); BOpen= StrToDouble ( StringSubstr (bstr, 0 ,Pointer)); bstr= StringSubstr (bstr,Pointer+ 1 , 0 ); } if (trimhd1) { Pointer= StringFind (hstr, "," , 0 ); HD1Time= StrToTime ( StringSubstr (hstr, 0 ,Pointer)); hstr= StringSubstr (hstr,Pointer+ 1 , 0 ); Pointer= StringFind (hstr, "," , 0 ); HOpen= StrToDouble ( StringSubstr (hstr, 0 ,Pointer)); hstr= StringSubstr (hstr,Pointer+ 1 , 0 ); } if (BOpen!= 0 && HOpen!= 0 && CurBalance>(BLots+HLots)*BC/AL) { floating= 1 ; closed= false ; on++; if (PrintDetails) { Print (on+ " Opened : " +BaseSymbol+ " " + DoubleToStr (BLots, 2 )+ " lots @ " + DoubleToStr (BOpen, Digits )+ "." ); Print (on+ " Opened : " +HedgeSymbol+ " " + DoubleToStr (HLots, 2 )+ " lots @ " + DoubleToStr (HOpen, Digits )+ "." ); } } else { Comment ( "Can Not Open The Trade : No Margin Available" ); } if (closed== false ) { CreateObject( "B : " +on, OBJ_ARROW , Time [ 0 ], Open [ 0 ]- 20 * Point , 0 , 0 ,BCL,BORD, "" ); CreateObject( "H : " +on, OBJ_ARROW , Time [ 0 ], Open [ 0 ]+ 30 * Point , 0 , 0 ,HCL,HORD, "" ); } } } day= TimeDay ( Time [ 0 ]); } if (lastTick!= Hour ()) { if (trimb && StringFind (btstr, "," , 0 )> 0 ) { Pointer= StringFind (btstr, "," , 0 ); BTTime= StrToTime ( StringSubstr (btstr, 0 ,Pointer)); btstr= StringSubstr (btstr,Pointer+ 1 , 0 ); Pointer= StringFind (btstr, "," , 0 ); BTick= StrToDouble ( StringSubstr (btstr, 0 ,Pointer)); btstr= StringSubstr (btstr,Pointer+ 1 , 0 ); } if (trimh && StringFind (htstr, "," , 0 )> 0 ) { Pointer= StringFind (htstr, "," , 0 ); HTTime= StrToTime ( StringSubstr (htstr, 0 ,Pointer)); htstr= StringSubstr (htstr,Pointer+ 1 , 0 ); Pointer= StringFind (htstr, "," , 0 ); HTick= StrToDouble ( StringSubstr (htstr, 0 ,Pointer)); htstr= StringSubstr (htstr,Pointer+ 1 , 0 ); } if ( TimeDay (BD1Time)== TimeDay (BTTime) && TimeDay (HD1Time)== TimeDay (HTTime)) { trimbd1= true ; trimhd1= true ; if ( TimeHour (BTTime)== TimeHour (HTTime)) { trimb= true ; trimh= true ; if (BOpen!= 0 && HOpen!= 0 ) { if (Base_OP== OP_BUY ) { BPF=((BTick-BOpen)*BLots*BC)/BOpen; } else { BPF=((BOpen-BTick)*BLots*BC)/BOpen; } if (Hedge_OP== OP_BUY ) { HPF=((HTick-HOpen)*HLots*HC)/HOpen; } else { HPF=((HOpen-HTick)*HLots*HC)/HOpen; } TPF=BPF+HPF; CurTrade= DoubleToStr (TPF, 2 ); if (TPF > ExpectProfit$) { BOpen= 0 ; HOpen= 0 ; CurTrade= "No Any Hedge Order Now." ; floating= 0 ; CurB+=TPF; CurBalance=CurB; pstr=pstr+ DoubleToStr (CurBalance, 2 )+ "," ; CreateObject( "R : " +on, OBJ_TEXT , Time [ 0 ], Close [ 0 ], 0 , 0 ,YellowGreen, "" , "Close With Profit Of : " + DoubleToStr (TPF, 2 )); if (PrintDetails) { Print (on+ " Closed " +BaseSymbol+ " @ " + DoubleToStr (BTick, Digits )); Print (on+ " Closed " +HedgeSymbol+ " @ " + DoubleToStr (HTick, Digits )); Print (on+ " Closed Hedge With Profit : " + DoubleToStr (TPF, 2 )); } hr = FileOpen (RName , FILE_CSV | FILE_WRITE ); if (hr> 0 ) { FileWrite (hr,pstr); FileClose (hr); } if ( StringLen (pstr)> 4086 ){p++;pstr= "" ;} thep= FileOpen ( "p.csv" , FILE_CSV | FILE_WRITE ); if (thep> 0 ) { ps= DoubleToStr (p, 0 ); FileWrite (thep,ps); FileClose (thep); } } } } else { if (BTTime>HTTime){trimb= false ;} else {trimh= false ;} } } else { if (BTTime>BD1Time){trimb= false ;} else if (BTTime<BD1Time){trimbd1= false ;} if (HTTime>HD1Time){trimh= false ;} else if (HTTime<HD1Time){trimhd1= false ;} } } lastTick= Hour (); } Comment ( "

BOpen : " + DoubleToStr (BOpen, Digits ) , "

HOpen : " + DoubleToStr (HOpen, Digits ) , "

BOT : " + TimeToStr (BD1Time, TIME_DATE ) , "

HOT : " + TimeToStr (HD1Time, TIME_DATE ) , "

BTick : " + DoubleToStr (BTick, Digits ) , "

HTick : " + DoubleToStr (HTick, Digits ) , "

BTT : " + TimeToStr (BTTime, TIME_DATE | TIME_MINUTES ) , "

HTT : " + TimeToStr (HTTime, TIME_DATE | TIME_MINUTES ) , "

floating : " +floating , "

closed : " +closed , "

trimb : " +trimb , "

trimh : " +trimh , "

" , "

CurOrderNo. : " +on , "

CurProfit : " +CurTrade , "

CurBalance : " + DoubleToStr (CurBalance, 2 ) ); return ( 0 ); } void CreateObject( string name, int type, int time1, double price1, int time2, double price2, color cl, string ordtype, string txt) { if (type== OBJ_TREND ) { ObjectCreate (name,type, 0 ,time1,price1,time2,price2); ObjectSet (name, OBJPROP_COLOR ,HotPink); } if (type== OBJ_ARROW ) { ObjectCreate (name,type, 0 ,time1,price1); ObjectSet (name, OBJPROP_COLOR ,cl); if (ordtype== "sell" ) ObjectSet (name, OBJPROP_ARROWCODE , 221 ); else ObjectSet (name, OBJPROP_ARROWCODE , 222 ); } if (type== OBJ_TEXT ) { ObjectCreate (name,type, 0 ,time1,price1); ObjectSetText (name,txt, 8 , "Comic Sans MS" ,cl); } } void getdata( string sym) { Comment ( "Collecting Data." , "



Please Wait........" ); int x = FileOpen (sym+ "x.csv" , FILE_CSV | FILE_READ ) ,xt= FileOpen (sym+ "xt.csv" , FILE_CSV | FILE_READ ) ,pter= 0 ,s= 0 ,v= 0 ,lastME= 0 ,t= 0 ; double ME,U; string str,str2; int xa= StrToInteger ( FileReadString (x)) ,xta= StrToInteger ( FileReadString (xt)) ,xtc= 1 ; FileClose (x); FileClose (xt); if (xta>xa)xtc=xta; else xtc=xa; pter= 0 ;s= 0 ; for ( int i= 1 ;i<=xtc;i++) { string name=sym+i+ "T.csv" ,d1 =sym+i+ "D1.csv" ; int h= FileOpen (name, FILE_CSV | FILE_READ ) ,d= FileOpen (d1 , FILE_CSV | FILE_READ ); string source= FileReadString (h); FileClose (h); if (sym==BaseSymbol) { btstr=btstr+source; } else { htstr=htstr+source; } if (d> 0 ) { string d1s = FileReadString (d); FileClose (d); if (sym==BaseSymbol) { bstr=bstr+d1s; } else { hstr=hstr+d1s; } } } }









Schritt 3: Bewerten des Resultats

Nachdem die virtuellen Ordern ausgeführt und die Hedging-Ergebnisse aufgezeichnet wurden, können wir deren Daten nehmen, um unser Absicherungskonzept vorzuführen. Um das z machen, habe ich entschieden alle aufgezeichneten Daten wie einen Indikator zu exportieren, um die Performance-Kurve in einem separaten Fenster zu zeichnen, wie in vielen Indikatoren wie CCI, RSI oder ATR, usw. Und alle Dateien von dem zweiten EA sollten in das Verzeichnis "MetaTrader 4/experts/files" kopiert werden.

Um diese Kurve abzuschließen, wird der folgende Indikator benötigt.

#property copyright "A Sexy Trader" #property link "http://pipsmaker.wordpress.com/" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Goldenrod extern string BaseSymbol= "GBPJPY" ; extern string HedgeSymbol= "EURJPY" ; double ExtMapBuffer1[] ,curve[ 8888888 ] ; int handle; string data; int len= 0 ,i= 0 ,j= 0 ,p ,pv ,pter= 0 ; int init() { SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 ,ExtMapBuffer1); IndicatorShortName (BaseSymbol+ "~" +HedgeSymbol+ " " ); p = FileOpen ( "p.csv" , FILE_CSV | FILE_READ ); pv= StrToInteger ( FileReadString (p)); FileClose (p); for ( int i= 1 ;i<=pv;i++) { string name = BaseSymbol+ "_" +HedgeSymbol+ "_result" +p+ ".csv" ; handle= FileOpen (name, FILE_CSV | FILE_READ ); if (handle> 0 ) { data=data+ FileReadString (handle); FileClose (handle); } } return ( 0 ); } int deinit() { return ( 0 ); } int start() { int counted_bars= IndicatorCounted (),i= 0 ,s=- 1 ; len= StringLen (data); pter= 0 ; for (i=len;i>= 0 ;i--) if ( StringFind (data, "," , 0 )> 0 ) { s++; pter= StringFind (data, "," , 0 ); curve[s]= StrToDouble ( StringSubstr (data, 0 ,pter)); data= StringSubstr (data,pter+ 1 , 0 ); } else break ; ArrayResize (curve,s+ 1 ); for (i= 0 ,j=s;i<=s;i++,j--) { if (curve[j]> 0 )ExtMapBuffer1[i]=curve[j]; } return ( 0 ); }









Wie man sie verwendet

Bevor Sie die Kopie von meinem Code herunterladen, machen wir eine kurze Anleitung, "wie man sie verwendet", als Mini-Handbuch.

Um unsere Erwartungen wahr werden zu lassen, gibt es 5 einfache Schritte, die nicht ignoriert werden können. Diese sind:

In dem Tester (keine Notwendigkeit den visuellen Modus zu nehmen), wählen Sie das symbol-D1.mq4 in dem "Expert Advisor:" Menü, und in dem "Symbol:" wählen Sie das erste Hedge Symbol von unserem favorisierten Hedging-Paar, stellen Sie die Datum-Zeit Periode ein und den "For_OP_SELL" Wert auf true, wenn das Symbol für eine Sell-Order ist, oder auf false, wenn dieses Symbol für eine Buy-Order ist, wählen Sie den stündlichen Zeitrahmen für die" Periode:" Menü, klicken Sie "Start" um den Aufzeichnungsprozess zu starten. Machen Sie das gleiche wie in Schritt 1, aber für das zweite Hedge-Symbol, ***VERGESSEN SIE NICHT DEN "For_OP_SELL" PARAMETER ZU ÄNDERN*** um den Order-Typ dieses Symbols anzupassen. Wählen Sie VirtualHedge.mq4, setzen Sie alle Variablen und wählen Sie das Test-Symbol (jedes Symbol, das Sie möchten). Aber hier wird der visuelle Modus benötigt um die Hedge-Performance zu sehen. Kopieren Sie alle verwandten Dateien, zur Anzeige der Hedge-Performance von "program files/metatrader 4/tester/files" in das "program files/metatrader 4/experts/files" Verzeichnis (vllt. einschließlich GBPJPY_EURJPY_result1.csv und p.csv, wenn dort mehr als ein Ergebnis ist, müssen Sie alle kopieren.) Hängen performance.mq4 an jedes aktuell aktive Chart, um echt wirkende Hedge-Performance zu sehen.

Und dies ist die Performance-Kurve meiner experimentellen Regeln.

Oops! Das ist hässlich, aber ich denke, Ihrer wird besser sein.









Fazit

Ich bin froh, dass wir nun in die neue Welt des Hedge EA Tests hinaustreten. Das Limit des Testers ist für Hedger kein Problem mehr. Übrigens, nebenbei bemerkt, das Konzept des Hedging in diesem Artikel ist nur ein Beispiel, und erzeugt um die Testdauer zu verkürzen. Um den virtuellen Tester mit Ihrer Hedging-Strategie arbeiten zu lassen, müssen Sie Ihre wesentlichen Daten auflisten, wie Eröffnung und Schluss von jedem Tag, Hoch, Tief und alle anderen Arten. Und wenn Sie mit der Korrelation handeln, müssen alle Korrelationswerte von jedem bestimmten Zeitpunkt ebenfalls exportiert werden. Durch diese Liste werden Sie wissen, welche Daten aufgezeichnet werden müssen, welche Daten berechnet werden müssen und welche Daten als Ergebnis ausgegeben werden. Und zum Verkürzen der Daten-Verarbeitungszeit, empfehle ich den Testzeitraum in kleine Abschnitte zu unterteilen - es ist besser als alle auf einmal zu verarbeiten. Zum Beispiel, wenn Sie einen EA über einen Zeitraum von 1 Jahr testen wollen, wäre das Aufteilen des Tests in 4 Abschnitte von jeweils drei Monaten besser. Ich hoffe, dass Ihre Performance-Kurve aussieht wie eine sexy Frau in Rot und dieser Artikel Ihnen hilft - Hedger, zumindest ein Teil von ihm, oder er inspiriert Sie wenigstens zu einem herrlichen Heging-Ergebnis. Schließlich hoffe ich, sie mögen ihn.