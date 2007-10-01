Объектный подход в MQL

Введение

Этот обзор будет интересен скорее всего программистам как начинающим так и профессионалам, работающим в среде MQL. Очень хотелось бы чтобы эта статья попала также к разработчикам и идеологам MQL, так как вопросы, которые здесь поднимаются, могут являться проектами для будущих реализаций как MetaTrader, так и MQL. Несколько похожие разработки можно найти в статьях Универсальный шаблон экспертов и Передача торговых сигналов в универсальном советнике

Итак,

Одно из неудобств MQL, на мой взгляд программиста, является отсутствие объектного подхода в построении модели торговой системы. И два выхода, которые предлагают нам разработчики это 1) использовать вызов внешних функций, или 2) использование так называемого параметра ордера MAGIC для идентификации принадлежности ордера.

В принципе, если на одном счете работает только одна система, то в идентификации ордеров нет необходимости. Но когда есть программная возможность «прицепить» к одному счету несколько МТС, то без использования MAGIC нам уже не обойтись никак. Даже вызывая внешние функции у нас есть потребность в их определении. Конечно, можно строить массив OrderTicket и идентифицировать принадлежность этого массива только к одной ТС, но как мы знаем, в некоторых дилинговых центрах ticket ордера при операции swap меняется (точнее говоря закрывается один и открывается новый). Поэтому без использования числа MAGIC как вы видите нам не обойтись никак.

Итак, пока разработчики трудятся над улучшениями языка MQL и приданию ему большей гибкости, давайте попробуем реализовать уже сейчас объектный подход построения торговой модели.

Вот как выглядит торговая система с точки зрения моей объектной модели. Она не претендует на универсальность, но пока что я не вижу других подходов.





Итак давайте разберемся с этой моделью

А). Сигнальная система (СС).

Объекты этого модуля занимаются обработкой и трактовкой приходящих котировок. В качестве "объекта" сигнальной системы обычно выступает совокупность индикаторов. Например скользящие средние. Результатом обработки котировок и значений индикаторов "объект" (или проще семафор) подает сигналы на вход / выход, или на модификацию ордеров, доливку и т.д.

Семафор формирует свой сигнал и передает его другому объекту из модуля Входа/выхода (ВВ).

Задание семафора в рамках языка MQL очень простое.

1. Определяем глобальный идентификатор семафора с помощью #define. Желательно, чтоб номера шли не подряд 1,2,3,4… а через 5-10, для того, чтоб можно было в эксперте использовать один сигнал на несколько процессов (см. во втором модуле)

#property copyright "Copyright © 2007, Сергеев Алексей " #property link "mailto: los@we.kherson.ua" #property library #define BLACKSYS 10 #define BORCHAN 20 #define ELDER 80 #define ENVELOP 90

2. Затем в глобальной функции этого модуля мы должны подключить его обработчик.

int CheckSignal( bool bEntry, int SignalID) { switch (SignalID) { case BLACKSYS: return (BlackSys(bEntry)); break ; case BORCHAN: return (BorChan(bEntry)); break ; case ELDER: return (Elder(bEntry)); break ; case ENVELOP: return (Envelop(bEntry)); break ; default : return (- 1 ); } }

3. Ну и последним шагом мы должны соответственно описать функции.

Например для обработки сигналов объекта, который наследует свойства индикатора Envelop.

int Envelop( bool bEntry) { int MA= 21 ; double Deviation= 0.6 ; int Mode= MODE_SMA ; int Price= PRICE_CLOSE ; double envH0, envL0, m0; double envH1, envL1, m1; envH0= iEnvelopes ( NULL , 0 , MA, Mode, 0 , Price, Deviation, MODE_UPPER , 0 ); envL0= iEnvelopes ( NULL , 0 , MA, Mode, 0 , Price, Deviation, MODE_LOWER , 0 ); envH1= iEnvelopes ( NULL , 0 , MA, Mode, 0 , Price, Deviation, MODE_UPPER , 1 ); envL1= iEnvelopes ( NULL , 0 , MA, Mode, 0 , Price, Deviation, MODE_LOWER , 1 ); m0 = ( Low [ 0 ]+ High [ 0 ])/ 2 ; m1 = ( Low [ 1 ]+ High [ 1 ])/ 2 ; if (bEntry) { if (envH0<m0 && envH1<m1) return ( OP_SELL ); if (envL0>m0 && envL1>m1) return ( OP_BUY ); } else { if (envH0<m0 && envH1<m1) return ( OP_BUY ); if (envL0>m0 && envL1>m1) return ( OP_SELL ); } return (- 1 ); }

Таким образом, мы получаем модуль, в котором будут "жить" всевозможные объекты-сигналы.

Б). У объектов блока ВВ самые минимальные задачи:

Во-первых его объекты взаимодействуют с объектами-сигналами – наблюдают за ними. Цикл жизни и взаимодействия таков:

Проверка семафора -> в случае каких-либо положительных сигналов открываем/закрываем/модифицируем позиции -> Передача управления объектам в модуле ПП.

Все объекты модуля ВВ – имеют приставки Process…. Которые уже более конкретно определяют его поведение.

Например:

ProcessAvgLim ProcessTurn

Каждый экземпляр класса торговой системы (как все мы понимаем и этим руководствуемся в своих моделях) должен обладать своими индивидуальными характеристиками, такими как профит, стоплос, должен быть свой Money Management, а также другие дополнительные параметры, которые реализуются в различных вариантах трейлинга и т.д.

В реализации этих свойств я перебрал несколько вариантов подхода и на мой взгляд в MQL самым удачным получилось создание двумерного массива. Вот его описание.



double SysPar[nSignal][ 11 ]; #define _TP 0 #define _NullTP 1 #define _NullTP2 2 #define _TS 3 #define _NullSL 4 #define _SL 5 #define _dSL 6 #define _dStep 7 #define _dLot 8 #define _nLot 9 string SysParName[nSignal];

где в качестве nSignal передаем тот самый идентификатор объекта-сигналов.

Например:

SysPar[ENVELOP][_TS] = 40.0 ; SysPar[ENVELOP][_NullSL] = 20.0 ; SysPar[ENVELOP][_SL] = 70 ;

Количество задаваемых параметров этого массива-структуры вы можете увеличивать на свое усмотрение.



Итак, после задания параметров мы вызываем функцию обработки семафоров. Или другими словами – взаимодействуем с сигнальной системой. Выполняется это в любимой функции start()

void start() { ProcessAvgLim(ENVELOP, ENVELOP, Green, Red); … …





Как видим на схеме, в нашей торговой системе зарегистрировано 4 семафора и 3 наблюдателя. Каждый семафор основан на своем варианте трактовки котировок.

Например, Семафор 1 отсылает сигналы анализируя индикатор MACD. Наблюдатель 1 в свою очередь получая эти сигналы открывает ордера по простой схеме ProcessSimple.

Наблюдатели 2 и 3 немного усложнены. Каждый контролирует сигналы двух семафоров. И подход в открытии ордеров соответственно разный.

Итак, после того как мы задали свойства наблюдателю и подсоединили к нему семафор нам нужно контролировать и сопровождать открывающиеся позиции.

Вся «ответственность» за состоянием открытых ордеров ложится на объекты модуля

В). Блок ПП, на мой взгляд, самый интересный и по важности не уступает семафорам.

Именно в нем реализуются разнообразные варианты трейлингов, открытие отложенных ордеров в поддержку позиций, локирование, контроль прибыли и убытков, доливка в прибыльные позиции и многое другое. Также ПП должен адекватно отреагировать на сигнал ВВ выхода из рынка в случае убыточных позиций с минимальными потерями.



На форуме есть интересная библиотека трейлингов Библиотека функций и советники для трейлинга / Юрий Дзюбан. Все виды трейлингов из этой библиотеки легко присоединяются к системе.

Для простоты восприятия объекты поддержки начинаются с префикса Trailing…

Схема жизни следующая:











Вызов передача управления от наблюдателя к сопровождению происходит в той же функции start()



void start() { ProcessSimple(MACD, MACD, Black, Plum); TrailingSimple(MACD, Black, Plum); ProcessAvgLim(ENVELOP, ENVELOP, Green, Red); TrailingAvgLim(ENVELOP, Green, Red); }

Итак, я показал примерный вариант объектного подхода в построении системы, а для тех, кто желает ее использовать, то милости прошу.

В конце объяснения мне еще раз хочется попросить разработчиков в расширении возможностей языка MQL. И в качестве примера привести вариант реализации классов объектов на языке с++.

struct SystemParam { double TP; double NullTP; double NullTP2; double TS; double NullSL; double SL; double dSL; double dStep; double dLot; } class MTS { public : string m_NameTS; int m_SignalID; long int Tickets[ 1000 ]; SystemParam SysPar; color ClrBuy; color ClrSell; void MyMTS (); void MyMTS ( int aSignalID, int nProcessMode, int nTrailingMode); int CheckSignal(); int m_nProcessMode; int m_nTrailingMode; void Process(); void Trailing(); bool CreatTicketArray( int dir); bool ArrangeOrderBy( int iSort); }; … MTS MyTS; … int init() { … MyTS.m_SignalID = SIGNAL_MACD; MyTS.m_NameTS = "MACD" ; MyTS.SysPar.TP = 500 ; MyTS.SysPar.NullTP = 20 ; MyTS.SysPar.TS = 50 ; MyTS.SysPar.SL = 1000 ; MyTS.SetProcess (MODE_AVGLIM); MyTS.SetTrailing (MODE_AVGLIM); … } void start() { … MyTS.Process (); MyTS.Trailing (); … } … void MTS::Process() { … int Signal = CheckSignal( true , m_SignalID); if (Signal == - 1 ) return ; if (Signal == OP_BUY ) { } if (Signal == OP_SELL ) { } … } … int CheckSignal( bool bEntry, int SignalID) { switch (SignalID) { case ELDER: return (Elder(bEntry)); break ; case ENVELOP: return (Envelop(bEntry)); break ; case LAGUER: return (Laguer(bEntry)); break ; case MACD: return (Macd(bEntry)); break ; … } } int Macd( bool bEntry) { double MACDOpen= 3 ; double MACDClose= 2 ; double MA= 26 ; int MODE_MA = MODE_EMA ; int PRICE_MA = PRICE_CLOSE ; int PERIOD = PERIOD_H1 ; double MacdCur, MacdPre, SignalCur; double SignalPre, MaCur, MaPre; MacdCur= iMACD ( NULL , 0 , 8 , 17 , 9 ,PRICE_MA, MODE_MAIN , 0 ); MacdPre= iMACD ( NULL , 0 , 8 , 17 , 9 ,PRICE_MA, MODE_MAIN , 1 ); SignalCur= iMACD ( NULL , 0 , 8 , 17 , 9 ,PRICE_MA, MODE_SIGNAL , 0 ); SignalPre= iMACD ( NULL , 0 , 8 , 17 , 9 ,PRICE_MA, MODE_SIGNAL , 1 ); MaCur= iMA ( NULL , 0 ,MA, 0 ,MODE_MA,PRICE_MA, 0 ); MaPre= iMA ( NULL , 0 ,MA, 0 ,MODE_MA,PRICE_MA, 1 ); if (bEntry) { if (MacdCur< 0 && MacdCur>SignalCur && MacdPre<SignalPre && MathAbs (MacdCur)>(MACDOpen* Point ) && MaCur>MaPre) return ( OP_BUY ); if (MacdCur> 0 && MacdCur<SignalCur && MacdPre>SignalPre && MacdCur>(MACDOpen* Point ) && MaCur<MaPre) return ( OP_SELL ); } else { if (MacdCur> 0 && MacdCur<SignalCur && MacdPre>SignalPre && MacdCur>(MACDClose* Point )) return ( OP_BUY ); if (MacdCur> 0 && MacdCur<SignalCur && MacdPre>SignalPre && MacdCur>(MACDOpen* Point ) && MaCur<MaPre) return ( OP_BUY ); if (MacdCur< 0 && MacdCur>SignalCur && MacdPre<SignalPre && MathAbs (MacdCur)>(MACDClose* Point )) return ( OP_SELL ); if (MacdCur< 0 && MacdCur>SignalCur && MacdPre<SignalPre && MathAbs (MacdCur)>(MACDOpen* Point ) && MaCur>MaPre) return ( OP_SELL ); } return (- 1 ); }

Логика системы в рамках языка MQL будет отличаться не на много. Все функции стают глобальными. А чтоб отличать ордера одной ТС от другой, то придется во все функции, которые работают с ордерами, внести дополнительный параметр SignalID (он же MAGIC).