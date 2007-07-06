Взаимодействие между MetaTrader 4 и Matlab посредством CSV-файлов

Введение

Известно, что вычислительные способности инженерной системы Matlab существенно превосходят возможности любого языка программирования, в том числе и MQL. Богатство математических функций, предоставляемых Matlab, позволяет выполнять сложнейшие вычисления, нисколько не заботясь о теоретической базе выполняемых операций.

Однако взаимодействие между торговым терминалом и Matlab в реальном времени представляет собой нетривиальную задачу. В этой статье я предлагаю вариант организации обмена данными между MetaTrader 4 и Matlab посредством CSV-файлов.

1. Организация взаимодействия

Предположим, что с приходом каждого нового бара MetaTrader 4 должен отправить данные о последних 100 барах в Matlab и принять в ответ результат их обработки.

Для выполнения такой задачи нам потребуется создать индикатор для MetaTrader 4, который бы записывал данные в текстовый файл и читал результат обработки из другого текстового файла, созданного Matlab'ом.

MetaTrader 4 должен формировать свой файл с данными с приходом каждого нового бара. Чтение результата нужно пытаться осуществлять на каждом тике. Чтобы не прочитать результат раньше, чем его обновит Matlab, удалим файл с результатом ещё до того, как сформировали свой выходной файл. В этом случае попытка чтения удастся, только когда Matlab закончит свои вычисления и сформирует новый файл.

Matlab раз в секунду должен анализировать атрибуты файла, созданного MetaTrader 4, и при изменении времени его создания запускать процесс обработки. По окончании обработки пересоздаётся файл, удалённый MetaTrader 4 до начала записи данных. MetaTrader 4 его благополучно удаляет, выкладывает новые данные и ждёт ответа.

2. Формирование файла выходных данных

Сохранению данных в файл посвящено немало статей, поэтому не будем подробно останавливаться на этом. Скажем только, что данные будем записывать в 7 столбцов: “DATE”, “TIME”, “HI”, “LOW”, “CLOSE”, “OPEN”, “VOLUME”. Разделяющий символ -- “;”. Очерёдность баров -- от раннего к позднему, т.е. последней должна быть записана строка с характеристиками нулевого бара. Файл снабдим заголовком, содержащим наименования столбцов. Имя файла сформируем из имени инструмента и таймфрейма.

#property indicator_chart_window extern int length = 100 ; double ExtMap[]; string nameData; int init() { nameData = Symbol ()+ ".txt" ; return ( 0 ); } int start() { static int old_bars = 0 ; if (old_bars != Bars ) { write_data(); } old_bars = Bars ; return ( 0 ); } void write_data() { int handle; handle = FileOpen (nameData, FILE_CSV | FILE_WRITE , ';' ); if (handle < 1 ) { Comment ( "Не удалось создать " +nameData+ ". Ошибка #" , GetLastError ()); return ( 0 ); } FileWrite (handle, ServerAddress (), Symbol (), Period ()); FileWrite (handle, "DATE" , "TIME" , "HIGH" , "LOW" , "CLOSE" , "OPEN" , "VOLUME" ); int i; for (i=length- 1 ; i>= 0 ; i--) { FileWrite (handle, TimeToStr ( Time [i], TIME_DATE ), TimeToStr ( Time [i], TIME_SECONDS ), High [i], Low [i], Close [i], Open [i], Volume [i]); } FileClose (handle); Comment ( "Файл " +nameData+ " создан. " + TimeToStr ( TimeCurrent (), TIME_SECONDS ) ); return ( 0 ); }

Конечно, все эти данные нам не понадобятся, но всегда полезней иметь осмысленный файл, чем набор столбцов с непонятными цифрами.

3. Создание пользовательского интерфейса (GUI)

Итак, файл создан. Теперь запускаем Matlab.

Мы должны будем разработать приложение, читающее текстовые данные из файла, совершающее обработку и записывающее результаты в другой файл. Нам потребуется создать пользовательский интерфейс для указания имени файла, просмотра графиков и запуска обработки. Приступим.

Для создания пользовательского интерфейса запустим мастер “GUIDE Quick Start”, набрав команду “guide” в консоли или нажав кнопку на главной панели Matlab. В открывшемся диалоге выберем “Create New GUI” --> “Blank GUI (Default)”. Перед нами интерфейс создания GUI с пустым бланком. Разместим на пустом бланке следующие объекты: “Edit Text”, “Push Button”, “Static Text”, “Axes”, "Push Button". В результате должно получиться примерно как у меня.

Теперь мы должны вызвать редактор свойств каждого объекта двойным щелчком по объекту и установить свойства объектов следующим образом:

Static Text : HorizontalAlignment – left, Tag – textInfo, String - Info.

Edit Text: HorizontalAlignment – left, Tag – editPath, String – Path select .

Push Button: Tag – pushBrowse, String – Browse.

Axes: Box – on, FontName – MS Sans Serif, FontSize – 8, Tag - axesChart.

Push Button: Tag – pushSrart, String – Start.



Изменением свойства Tag мы выбираем уникальное имя для каждого объекта. Изменением других – меняем внешний вид.

Когда всё готово, запустим интерфейс нажатием кнопки “Run”, утвердительно ответим на вопрос о сохранении файла интерфейса и M-файла, зададим имя (к примеру “FromTo”) и нажмём “Сохранить”. После этого GUI будет запущен и приобретёт тот вид, который будет иметь при работе. При этом Matlab генерирует M-файл, являющийся основой нашей будущей программы, и открывает его во встроенном текстовом редакторе.

Если внешний вид Вас не устраивает, закройте работающий GUI и скорректируйте положения объектов с помощью редактора. Мой дистрибутив, к примеру, некорректно отображал шрифт MS Sans Serif. Пришлось изменять на просто “Sans Serif”.

4. Программирование пользовательского интерфейса

Поведение интерфейса программируется в M-file Editor на языке Matlab. Сгенерированная Matlabом заготовка представляет собой список функций, вызываемых при работе пользователя с объектами интерфейса. Функции пустые, поэтому GUI пока ничего не делает. Наша задача - наполнить функции требуемым содержимым.

4.1 Программирование кнопки Browse

В первую очередь нам требуется получить доступ к файлу, сгенерированному MetaTrader 4, поэтому начнём с функции, вызываемой при нажатии кнопки “Browse”.

Имя функции, вызываемой при нажатии кнопки, состоит из имени кнопки (задается свойством “Tag”)и постфикса "_Callback". Найдём функцию “pushBrowse_Callback” в тексте файла или нажмём кнопку “Show Functions” на панели инструментов и выберем “pushBrowse_Callback” из списка.

Синтаксис языка программирования Matlab отличается от привычных правил написания на языке С и им подобных. В частности, не требуется обозначать тело функции фигурными скобками и указывать тип передаваемых в функцию данных, нумерация элементов массива (вектора) начинается с единицы, а символ комментирования – “%”. Так что, весь этот зелёный текст – не программа, а комментарий, оставленный разработчиками Matlab, чтобы нам было проще разобраться в ситуации.

Нам потребуется создать диалог для указания полного имени файла. Воспользуемся функцией “uigetfile” для этого:

% --- Executes on button press in pushBrowse. function pushBrowse_Callback(hObject, eventdata, handles) [fileName, filePath] = uigetfile('*.txt'); % получить имя и путь от юзера if fileName==0 % если нажата отмена fileName=''; % создать пустое имя filePath=''; % создать пстой путь end fullname = [filePath fileName] % сформировать полное имя set(handles.editPath,'String', fullname); % вписать в editPath

“handles” здесь – структура, хранящая дескрипторы всех объектов нашего GUI, в том числе и формы, на которой мы их разместили. Эта структура передаётся из функции в функцию и позволяет осуществлять доступ к объектам;

“hObject” – дескриптор объекта, вызвавшего функцию;

“set” – устанавливает свойство объекта в некоторое значение и имеет синтаксис: set(дескриптор_объекта, имя_свойства_объекта, значение_свойства).

Узнать значение свойств объекта можно, используя функцию: значение_свойства = get(дескриптор_объекта, имя_свойства_объекта).

Только не забывайте, что имя – значение типа string, поэтому заключается в одинарные кавычки.

И последнее об объектах и свойствах. Форма, на которой мы разместили элементы GUI, сама является объектом, размещённым в объекте “root” (является его потомком). Она также имеет набор свойств, доступных к изменению. Просмотреть свойства можно с помощью инструмента “Object Editor”, вызываемого с главной панели редактора интерфейса. Объект “root”, как следует из названия, является корнем иерархии графических объектов и предков не имеет.

Теперь проверим, что у нас получилось. Запустим наш GUI, нажав кнопку Run на главной панели М-file Editor, попробуем кликнуть на Browse и выбрать наш файл. Получилось? Тогда закроем работающий GUI и двинемся дальше.

4.2 Программирование кнопки Start, отрисовка графика





Подвесим на кнопку Start вызов функции, которая будет читать данные из файла и отображать их на графике.

Сначала создадим саму функцию. В качестве входных данных нам понадобится структура дескрипторов объектов handles. Имея доступ к объектам, мы сможем читать и устанавливать их свойства.

% чтение данных, построение графиков, обработка, сохранение function process(handles) fullname = get(handles.editPath, 'String'); % прочитать имя из editPath data = dlmread(fullname, ';', 2, 2); % прочитать матрицу из файла info = ['Last update: ' datestr(now)]; % сформировать информационное сообщение set(handles.textInfo, 'String',info); % вписать info в информационную строку high = data(:,1); % в high теперь первый столбец матрицы data low = data(:,2); % d low -- второй close = data(:,3); % --/-- open = data(:,4); % len = length(open); % количество элементов в open axes(handles.axesChart); % сделать оси текущими hold off; % очищать оси перед добалением нового графика candle(high, low, close, open); % нарисовать "свечной" график (в текущих осях) set(handles.axesChart,'XLim',[1 len]); % установить пределы отображения на графике

В качестве пояснения:

“dlmread” - читает данные из текстового файла с разделителями и имеет синтаксис: dlmread(полное_имя_файла, разделитель, пропустить_строк, пропустить_столбцов);

“length(qqq)” – наибольший размер матрицы qqq.

”now” –текущие время и дата

“datestr(now)” – преобразует время и дату в текстовый вид.

А вообще, в Matlab просто огромный help с теорией и примерами.

Разместим нашу функцию в самом конце программы (там её будет легче найти), а в “pushStart_Callback” добавим её вызов:

% --- Executes on button press in pushStart. function pushStart_Callback(hObject, eventdata, handles) process(handles);

Запускаем кнопкой “Run”, выбираем файл, нажимаем "Start" и любуемся результатом.



4.3 Сохранение пути к файлу

Всё бы хорошо, только щёлкать мышкой, выбирая файл после нажатия “Browse”, надоело. Попробуем сохранить однажды выбранный путь в файл.

Начнём с чтения. Имя файла, хранящего путь, будет состоять из имени GUI и постфикса “_saveparam” и иметь расширение “.mat”.

Функция “FromTo_OpeningFcn” выполняется непосредственно после создания формы с GUI. Добавим в неё попытку чтения пути из файла. Если попытка не удастся, используем значениe “по умолчанию”.

% --- Executes just before FromTo is made visible. function FromTo_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) guiName = get(handles.figure1, 'Name'); % получить имя нашего GUI name = [guiName '_saveparam.mat'] % определить имя файла h=fopen(name); % попытаться открыть файл if h==-1 % если файл не открывается path='D:\'; % значение по умолчанию else load(name); % прочитать файл fclose(h); % закрыть файл end set(handles.editPath,'String', path); % вписать имя в объект "editPath"

Остальные строки функции “FromTo_OpeningFcn” оставим без изменений.

Функцию “pushBrowse_Callback” изменим следующим образом:

% --- Executes on button press in pushBrowse. function pushBrowse_Callback(hObject, eventdata, handles) path = get(handles.editPath,'String'); % прочитать путь из объекта editPath [partPath, partName, partExt] = fileparts(path); % разбить путь на части template = [partPath '\*.txt']; % создать шаблон из частей [userName, userPath] = uigetfile(template); % получить имя и путь от юзера if userName~=0 % если не нажали отмена path = [userPath userName]; % собрать путь end set(handles.editPath,'String', path); % вписать путь в объект "editPath" guiName = get(handles.figure1, 'Name'); % узнать имя нашего GUI save([guiName '_saveparam.mat'], 'path'); % сохранить путь

4.4 Обработка данных

В качестве примера обработки выполним интерполяцию столбца “OPEN” полиномиальной функцией 4-ого порядка.

Добавим в конец нашей функции “process” следующий код:



fitPoly2 = fit((1:len)',open,'poly4'); % получить формулу полинома fresult = fitPoly2(1:len); % вычислить значения Y для X=(от 1 до len) hold on; % новый график добавится к старому stairs(fresult,'r'); % plot ступеньками цветом - 'r'- red





Попробуем запустить и нажать “Start”.

Если вы получили примерно то же, что и я, то самое время переходить к сохранению данных в файл.

4.5 Сохранение данных в файл

Сохранение данных выполняется не сложнее, чем чтение. Единственная тонкость в том, что отсчёты вектора “fresult” нужно записать в обратном порядке. Т.е. от последнего к первому. Это делается для того, чтобы было проще прочитать файл из MetaTrader 4 – начиная с нулевого бара и пока не кончится файл.

Дополним функцию “process” следующим кодом:

[pathstr,name,ext,versn] = fileparts(fullname); % разобрать полное имя % файла на части newName = [pathstr '\' name '_result' ext]; % собрать новое имя файла fresult = flipud(fresult); % перевернуть вектор fresult dlmwrite(newName, fresult); % записать в файл

Теперь убедитесь, что файл с результатом создан, располагается там же, где исходный и имеет то же имя, но дополненное постфиксом “_result”.

4.6 Управление таймером

Это самая сложная часть работы. Нам потребуется создать таймер, который раз в секунду проверял бы время создания файла, сформированного MT4. Если время изменилось, должна быть запущена функция “process”. Пуск-останов таймера будем осуществлять кнопкой “Start”. При открытии GUI все ранее созданные таймеры удалим.

Создадим таймер, разместив внутри функции “FromTo_OpeningFcn” следующий код:

timers = timerfind; % найти таймеры if ~isempty(timers) % если есть таймеры delete(timers); % удалить все таймеры end handles.t = timer('TimerFcn',{@checktime, handles},'ExecutionMode','fixedRate','Period',1.0,'UserData', 'NONE');

Код нужно разместить сразу за нашей предыдущей вставкой в эту функцию. Т.е. перед строками “handles.output = hObject;” и “guidata(hObject, handles);”

Выполняя этот код, Matlab сразу после создания GUI проверит наличие таймеров, удалит существующие и создаст новый таймер. Каждую секунду таймер будет вызывать функцию “checktime” и передавать ей список дескрипторов “handles”. Кроме “handles” таймер передаст в функцию свой дескриптор и структуру, которая содержит время и причину вызова. На это мы повлиять не можем, но должны учесть, при написании вызываемой таймером функции.

Саму функцию разместите, где Вам заблагорассудится. Пусть она пока пишет в информационную строку Matlaba время своего вызова:

% функция, вызаваемая таймером function checktime(obj, event, handles) set(handles.textInfo,'String',datestr(now));

При создании таймер находится в остановленном состоянии и теперь его нужно запустить. Найдём функцию “pushStart_Callback” . Закомментируем размещённый в ней вызов 'process(handles)” и впишем управление таймером:

% --- Executes on button press in pushStart. function pushStart_Callback(hObject, eventdata, handles) % process(handles); statusT = get(handles.t, 'Running'); % Узнать состояние таймера if strcmp(statusT,'on') % Если включен - stop(handles.t); % выключить set(hObject,'ForegroundColor','b'); % изменить цвет надписи на pushStart set(hObject,'String',['Start' datestr(now)]); % изменить надпись на кнопке end if strcmp(statusT,'off') % Если выключен - start(handles.t); % включить set(hObject,'ForegroundColor','r');% изменить цвет надписи на pushStart set(hObject,'String',['Stop' datestr(now)]); % изменить надпись на кнопке end

Теперь проверим, как всё работает. Кнопкой “Start” попробуем запустить и выключить таймер. При включенном таймере часы над полем ввода пути должны идти.

Вообще-то, правильнее будет удалять таймер при закрытии GUI кнопкой “Х”. Если вы хотите так сделать, добавьте

stop(handles.t) ; % остановить таймер delete(handles.t); % удалить таймер

в начало функции “figure1_CloseRequestFcn”. Эта функция будет вызвана при закрытии GUI. Доступ к ней можно получить из редактора GUI:

Но учтите, теперь, если вы нажмёте кнопку “Run” редактора, не закрыв работающий GUI, старый таймер не будет удалён, но новый будет создан. Следующий раз – ещё один. Бороться с неупокоенными таймерами можно командой “delete(timerfind)” с консоли Matlab.

Теперь, если всё работает, пишем функцию проверки времени последнего изменения файла от MetaTrader 4:

% функция, вызываемая таймером function checktime(obj, event, handles) filename = get(handles.editPath, 'String'); % узнать имя файла fileInfo = dir(filename); % получить информацию о файле oldTime = get(obj, 'UserData'); % вспомнить время if ~strcmp(fileInfo.date, oldTime) % если время изменилось process(handles); end set(obj,'UserData',fileInfo.date); % запомнить время set(handles.pushStart,'String',['Stop ' datestr(now)]); % переписать время

Функция "dir(полное_имя_файла)" возвращает структуру, содержащую информацию о файле (name, date, bytes, isdir). Информацию о прошлом времени создания файла будем хранить в свойстве "Userdata" объекта таймер. Его дескриптор передаётся в функцию "checktime" под именем obj.

Теперь при изменении файла, созданного MetaTrader 4, наша программа будет переписывать результат. Проверить это можно, изменяя файл вручную (например, удаляя последние строки) и отслеживая изменения на графике или в файле результата. Кнопка "Start" при этом, естественно, должна быть нажата.

Если при работе программы создаётся ещё одно окно с копией графика, впишите в самое начало функции "process" следующую строку:

set(handles.figure1,'HandleVisibility','on');

5. Отрисовка результата в MetaTrader 4

Вернёмся к MetaTrader 4. Нам необходимо дополнить наш индикатор функцией чтения результата из файла и отображения его на графике. Поведение программы опишем следующим образом:

1. Если получен новый бар: Удалить старый файл результата, Стереть график, Записать файл данных.

2. Если файл результата читается: Прочитать файл, Нарисовать график, Удалить файл результата.



Я не буду описывать работу нижеприведённого кода, поскольку о чтении данных из файла и рисовании индикаторов можно прочесть в других статьях. Предупрежу только, что файл результата здесь удаляется сразу после того, как он был перенесён на график. Поэтому не пугайтесь, если увидите сообщение о множестве провалившихся попыток чтения.

Ошибки чтения возникают в двух случаях:

1. Сразу после прихода нового бара, поскольку файл результата ещё не сформирован.

2. Сразу после прочтения результата и отрисовки графика, поскольку файл удалён, чтобы не перечитывать одни и те же данные.

Таким образом, программа находится в состоянии ошибки чтения практически всегда. :)



#property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_width1 2 #property indicator_color1 Tomato extern int length = 100 ; double ExtMap[]; string nameData; string nameResult; int init() { nameData = Symbol ()+ ".txt" ; nameResult = Symbol ()+ "_result.txt" ; SetIndexStyle ( 0 , DRAW_LINE ); SetIndexBuffer ( 0 , ExtMap); return ( 0 ); } int deinit() { Comment ( "" ); return ( 0 ); } int start() { static int attempt = 0 ; static int old_bars = 0 ; if (old_bars != Bars ) { FileDelete (nameResult); ArrayInitialize ( ExtMap, EMPTY_VALUE ); write_data(); old_bars = Bars ; return ( 0 ); } int handle_read = FileOpen (nameResult, FILE_CSV | FILE_READ , ';' ); attempt++; if (handle_read >= 0 ) { Comment (nameResult+ ". Открылся с попытки #" + attempt); read_n_draw(handle_read); FileClose (handle_read); FileDelete (nameResult); attempt= 0 ; } else { Comment ( "Не удалось прочитать " +nameResult+ ". Попыток: " +attempt+ ". Ошибка #" + GetLastError ()); } old_bars = Bars ; return ( 0 ); } void read_n_draw( int handle_read) { int i= 0 ; while ( ! FileIsEnding (handle_read)) { ExtMap[i] = FileReadNumber (handle_read); i++; } ExtMap[i- 1 ] = EMPTY_VALUE ; } void write_data() { int handle; handle = FileOpen (nameData, FILE_CSV | FILE_WRITE , ';' ); if (handle < 1 ) { Comment ( "Не удалось создать " +nameData+ ". Ошибка #" , GetLastError ()); return ( 0 ); } FileWrite (handle, ServerAddress (), Symbol (), Period ()); FileWrite (handle, "DATE" , "TIME" , "HIGH" , "LOW" , "CLOSE" , "OPEN" , "VOLUME" ); int i; for (i=length- 1 ; i>= 0 ; i--) { FileWrite (handle, TimeToStr ( Time [i], TIME_DATE ), TimeToStr ( Time [i], TIME_SECONDS ), High [i], Low [i], Close [i], Open [i], Volume [i]); } FileClose (handle); Comment ( "Файл " +nameData+ " создан. " + TimeToStr ( TimeCurrent (), TIME_SECONDS ) ); return ( 0 ); }

У меня финальный результат выглядит так. Надеюсь, я нигде не ошибся и Вы сможете его воспроизвести.



Заключение

Мы рассмотрели способ организации взаимодействия между MetaTrader 4 и Matlab посредством CSV-файлов. Этот способ не является ни единственным, ни оптимальным. Ценность такого подхода лишь в том, что он позволяет обмениваться массивами данных, не требуя навыков владения программными инструментами, отличными от МТ4 и Matlab.

