Самостоятельная оценка результатов тестирования эксперта

Сначала несколько слов о порядке тестирования. Перед началом тестирования тестовая подсистема загружает эксперта, выставляет ему назначенные пользователем параметры и вызывает функцию init(). Затем тестер "проигрывает" сгенерированную последовательность и каждый раз вызывает функцию start(). Когда тестовая последовательность заканчивается, тестер вызывает функцию deinit(). При этом в эксперте доступна вся история совершенных сделок, сформированная в процессе тестирования. В этот момент и можно проанализировать работу эксперта.
Представленная ниже функция CalculateSummary обеспечивает расчет результатов тестирования - тех самых данных, которые представлены в стандартном отчете тестера стратегий.
void CalculateSummary(double initial_deposit) { int sequence=0, profitseqs=0, lossseqs=0; double sequential=0.0, prevprofit=EMPTY_VALUE, drawdownpercent, drawdown; double maxpeak=initial_deposit, minpeak=initial_deposit, balance=initial_deposit; int trades_total=HistoryTotal(); //---- initialize summaries InitializeSummaries(initial_deposit); //---- for(int i=0; i<trades_total; i++) { if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) continue; int type=OrderType(); //---- initial balance not considered if(i==0 && type==OP_BALANCE) continue; //---- calculate profit double profit=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap(); balance+=profit; //---- drawdown check if(maxpeak<balance) { drawdown=maxpeak-minpeak; if(maxpeak!=0.0) { drawdownpercent=drawdown/maxpeak*100.0; if(RelDrawdownPercent<drawdownpercent) { RelDrawdownPercent=drawdownpercent; RelDrawdown=drawdown; } } if(MaxDrawdown<drawdown) { MaxDrawdown=drawdown; if(maxpeak!=0.0) MaxDrawdownPercent=MaxDrawdown/maxpeak*100.0; else MaxDrawdownPercent=100.0; } maxpeak=balance; minpeak=balance; } if(minpeak>balance) minpeak=balance; if(MaxLoss>balance) MaxLoss=balance; //---- market orders only if(type!=OP_BUY && type!=OP_SELL) continue; SummaryProfit+=profit; SummaryTrades++; if(type==OP_BUY) LongTrades++; else ShortTrades++; //---- loss trades if(profit<0) { LossTrades++; GrossLoss+=profit; if(MinProfit>profit) MinProfit=profit; //---- fortune changed if(prevprofit!=EMPTY_VALUE && prevprofit>=0) { if(ConProfitTrades1<sequence || (ConProfitTrades1==sequence && ConProfit2<sequential)) { ConProfitTrades1=sequence; ConProfit1=sequential; } if(ConProfit2<sequential || (ConProfit2==sequential && ConProfitTrades1<sequence)) { ConProfit2=sequential; ConProfitTrades2=sequence; } profitseqs++; AvgConWinners+=sequence; sequence=0; sequential=0.0; } } //---- profit trades (profit>=0) else { ProfitTrades++; if(type==OP_BUY) WinLongTrades++; if(type==OP_SELL) WinShortTrades++; GrossProfit+=profit; if(MaxProfit<profit) MaxProfit=profit; //---- fortune changed if(prevprofit!=EMPTY_VALUE && prevprofit<0) { if(ConLossTrades1<sequence || (ConLossTrades1==sequence && ConLoss2>sequential)) { ConLossTrades1=sequence; ConLoss1=sequential; } if(ConLoss2>sequential || (ConLoss2==sequential && ConLossTrades1<sequence)) { ConLoss2=sequential; ConLossTrades2=sequence; } lossseqs++; AvgConLosers+=sequence; sequence=0; sequential=0.0; } } sequence++; sequential+=profit; //---- prevprofit=profit; } //---- final drawdown check drawdown=maxpeak-minpeak; if(maxpeak!=0.0) { drawdownpercent=drawdown/maxpeak*100.0; if(RelDrawdownPercent<drawdownpercent) { RelDrawdownPercent=drawdownpercent; RelDrawdown=drawdown; } } if(MaxDrawdown<drawdown) { MaxDrawdown=drawdown; if(maxpeak!=0) MaxDrawdownPercent=MaxDrawdown/maxpeak*100.0; else MaxDrawdownPercent=100.0; } //---- consider last trade if(prevprofit!=EMPTY_VALUE) { profit=prevprofit; if(profit<0) { if(ConLossTrades1<sequence || (ConLossTrades1==sequence && ConLoss2>sequential)) { ConLossTrades1=sequence; ConLoss1=sequential; } if(ConLoss2>sequential || (ConLoss2==sequential && ConLossTrades1<sequence)) { ConLoss2=sequential; ConLossTrades2=sequence; } lossseqs++; AvgConLosers+=sequence; } else { if(ConProfitTrades1<sequence || (ConProfitTrades1==sequence && ConProfit2<sequential)) { ConProfitTrades1=sequence; ConProfit1=sequential; } if(ConProfit2<sequential || (ConProfit2==sequential && ConProfitTrades1<sequence)) { ConProfit2=sequential; ConProfitTrades2=sequence; } profitseqs++; AvgConWinners+=sequence; } } //---- collecting done double dnum, profitkoef=0.0, losskoef=0.0, avgprofit=0.0, avgloss=0.0; //---- average consecutive wins and losses dnum=AvgConWinners; if(profitseqs>0) AvgConWinners=dnum/profitseqs+0.5; dnum=AvgConLosers; if(lossseqs>0) AvgConLosers=dnum/lossseqs+0.5; //---- absolute values if(GrossLoss<0.0) GrossLoss*=-1.0; if(MinProfit<0.0) MinProfit*=-1.0; if(ConLoss1<0.0) ConLoss1*=-1.0; if(ConLoss2<0.0) ConLoss2*=-1.0; //---- profit factor if(GrossLoss>0.0) ProfitFactor=GrossProfit/GrossLoss; //---- expected payoff if(ProfitTrades>0) avgprofit=GrossProfit/ProfitTrades; if(LossTrades>0) avgloss =GrossLoss/LossTrades; if(SummaryTrades>0) { profitkoef=1.0*ProfitTrades/SummaryTrades; losskoef=1.0*LossTrades/SummaryTrades; ExpectedPayoff=profitkoef*avgprofit-losskoef*avgloss; } //---- absolute drawdown AbsoluteDrawdown=initial_deposit-MaxLoss; }
Для правильного расчета необходимо знать значение начального депозита. Для этого в функции init() необходимо вызвать функцию AccountBalance(), которая отдаст значение баланса на момент начала тестирования.
void init()
{
ExtInitialDeposit=AccountBalance();
} В представленной выше функции CalculateSummary, как и в стандартном отчете, прибыль считается в валюте депозита. И другие результаты торговли, такие как "наибольшая прибыльная сделка" или "максимальный непрерывный убыток", которые рассчитываются на основе прибыли, также имеют денежную единицу измерения. Если мы захотим считать прибыль в пунктах, то это очень просто сделать.
... //---- market orders only if(type!=OP_BUY && type!=OP_SELL) continue; //---- calculate profit in points profit=(OrderClosePrice()-OrderOpenPrice())/MarketInfo(OrderSymbol(),MODE_POINT); SummaryProfit+=profit; ...
Полученные результаты можно вывести в файл отчета при помощи функции WriteReport.
void WriteReport(string report_name) { int handle=FileOpen(report_name,FILE_CSV|FILE_WRITE,'\t'); if(handle<1) return; //---- FileWrite(handle,"Initial deposit ",InitialDeposit); FileWrite(handle,"Total net profit ",SummaryProfit); FileWrite(handle,"Gross profit ",GrossProfit); FileWrite(handle,"Gross loss ",GrossLoss); if(GrossLoss>0.0) FileWrite(handle,"Profit factor ",ProfitFactor); FileWrite(handle,"Expected payoff ",ExpectedPayoff); FileWrite(handle,"Absolute drawdown ",AbsoluteDrawdown); FileWrite(handle,"Maximal drawdown ", MaxDrawdown, StringConcatenate("(",MaxDrawdownPercent,"%)")); FileWrite(handle,"Relative drawdown ", StringConcatenate(RelDrawdownPercent,"%"), StringConcatenate("(",RelDrawdown,")")); FileWrite(handle,"Trades total ",SummaryTrades); if(ShortTrades>0) FileWrite(handle,"Short positions(won %) ", ShortTrades, StringConcatenate("(",100.0*WinShortTrades/ShortTrades,"%)")); if(LongTrades>0) FileWrite(handle,"Long positions(won %) ", LongTrades, StringConcatenate("(",100.0*WinLongTrades/LongTrades,"%)")); if(ProfitTrades>0) FileWrite(handle,"Profit trades (% of total)", ProfitTrades, StringConcatenate("(",100.0*ProfitTrades/SummaryTrades,"%)")); if(LossTrades>0) FileWrite(handle,"Loss trades (% of total) ", LossTrades, StringConcatenate("(",100.0*LossTrades/SummaryTrades,"%)")); FileWrite(handle,"Largest profit trade ",MaxProfit); FileWrite(handle,"Largest loss trade ",-MinProfit); if(ProfitTrades>0) FileWrite(handle,"Average profit trade ",GrossProfit/ProfitTrades); if(LossTrades>0) FileWrite(handle,"Average loss trade ",-GrossLoss/LossTrades); FileWrite(handle,"Average consecutive wins ",AvgConWinners); FileWrite(handle,"Average consecutive losses",AvgConLosers); FileWrite(handle,"Maximum consecutive wins (profit in money)", ConProfitTrades1, StringConcatenate("(",ConProfit1,")")); FileWrite(handle,"Maximum consecutive losses (loss in money)", ConLossTrades1, StringConcatenate("(",-ConLoss1,")")); FileWrite(handle,"Maximal consecutive profit (count of wins)", ConProfit2, StringConcatenate("(",ConProfitTrades2,")")); FileWrite(handle,"Maximal consecutive loss (count of losses)", -ConLoss2, StringConcatenate("(",ConLossTrades2,")")); //---- FileClose(handle); }
Пример формирования отчета приведен ниже.
void deinit() { if(!IsOptimization()) { if(!IsTesting()) ExtInitialDeposit=CalculateInitialDeposit(); CalculateSummary(ExtInitialDeposit); WriteReport("MACD_Sample_Report.txt"); } }
Как видно в представленном примере, отчеты можно формировать не только после тестирования, но и при деинициализации реально работающего советника. Возникает вопрос, как же узнать размер начального депозита, если в клиентский терминал может быть подгружена не вся история сделок. Функция CalculateInitialDeposit позволяет решить этот вопрос.
double CalculateInitialDeposit() { double initial_deposit=AccountBalance(); //---- for(int i=HistoryTotal()-1; i>=0; i--) { if(!OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)) continue; int type=OrderType(); //---- initial balance not considered if(i==0 && type==OP_BALANCE) break; if(type==OP_BUY || type==OP_SELL) { //---- calculate profit double profit=OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap(); //---- and decrease balance initial_deposit-=profit; } if(type==OP_BALANCE || type==OP_CREDIT) initial_deposit-=OrderProfit(); } //---- return(initial_deposit); }
Именно таким способом формируются отчеты в клиентском терминале MetaTrader 4.
Можно сравнить с данными, рассчитанными самостоятельно.
Initial deposit 10000 Total net profit -13.16 Gross profit 20363.32 Gross loss 20376.48 Profit factor 0.99935416 Expected payoff -0.01602923 Absolute drawdown 404.28 Maximal drawdown 1306.36 (11.5677%) Relative drawdown 11.5966% (1289.78) Trades total 821 Short positions(won %) 419 (24.821%) Long positions(won %) 402 (31.592%) Profit trades (% of total) 231 (28.1364%) Loss trades (% of total) 590 (71.8636%) Largest profit trade 678.08 Largest loss trade -250 Average profit trade 88.15290043 Average loss trade -34.53640678 Average consecutive wins 1 Average consecutive losses 4 Maximum consecutive wins (profit in money) 4 (355.58) Maximum consecutive losses (loss in money) 15 (-314.74) Maximal consecutive profit (count of wins) 679.4 (2) Maximal consecutive loss (count of losses) -617.16 (8)
Приложенный к статье файл SummaryReport.mq4 рекомендуется разместить в директории experts\include и подключать его при помощи директивы #include.
#include <SummaryReport.mq4> double ExtInitialDeposit;
Работа с файлами. Пример визуализация важных рыночных событий
Статья рассматривает перспективу использования MQL4 для более продуктивной работы на рынке ФОРЕКС.
События в МetaТrader 4
Статья посвящена программному отслеживанию событий в терминале МetaТrader 4, таких как открытие, закрытие и модификация ордеров, и рассчитана на пользователя, обладающего базовыми навыками работы с терминалом и программирования на MQL 4.
Графический эксперт AutoGraf
Рассматриваются возможности использования графических средств для создания удобного интерфейса управления торговлей.
MagicNumber - "магический" идентификатор ордера
Статья посвящена бесконфликтной торговле нескольких экспертов на одном терминале МТ 4. Она научит эксперта управлять только "своими" ордерами, не модифицируя и не закрывая "чужие" (открытые вручную или другими экспертами) позиции. Статья рассчитана на пользователя, обладающего базовыми навыками работы с терминалом и программирования на MQL 4.
