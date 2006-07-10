Генетические алгоритмы в MetaTrader 4. Сравнение с прямым перебором оптимизатора





1. Что такое генетические алгоритмы?

В MetaTrader 4 стали доступны генетические алгоритмы оптимизации входных параметров экспертов. Они значительно сокращают время оптимизации, практически не искажая результаты тестирования. Принцип их работы подробно описан в статье Генетические алгоритмы - математический аппарат.

Данная статья посвящена сравнению оптимизации входных параметров экспертов с использованием генетических алгоритмов и оптимизации с использованием прямого, полного перебора значений параметров.

2. Эксперт

Для проведения экспериментов я немного доработал уже знакомого вам по статье Управление ордерами - это просто эксперта CrossMACD:

Добавил к устанавливаемым позициям СтопЛосс и ТейкПрофит.

Добавил сопровождение позиций ТрейлингСтопом.

Для фильтрации сигналов ввел параметр OpenLuft: теперь сигналом будет пересечение нулевой линии на определённое количество пунктов (с точностью до одной десятой пункта).

Добавил параметр CloseLuft для аналогичной фильтрации сигналов закрытия.

Вынес во внешние переменные периоды быстрой и медленной скользящих средних, используемых при расчёте индикатора MACD.

Теперь это практически полноценный эксперт. Его будет удобно оптимизировать и использовать для торговли. Вы можете скачать эксперта CrossMACD_DeLuxe.mq4 к себе на компьютер и провести все тесты самостоятельно.





3. Оптимизация

Можно приступать к оптимизации. В рамках подготовки статьи будет проведено три теста с разным количеством переборов оптимизации. Это позволит сравнить выигрыш от использования генетических алгоритмов в разных ситуациях.

После каждого теста я буду вручную удалять кэш тестера, чтоб следующие тесты не использовали уже просчитанные варианты. Это необходимо только для чистоты эксперимента - при обычном использовании оптимизатора, автоматическое кэширование результатов только ускорит процесс повторной оптимизации.



Для сравнения результатов оптимизация с использованием генетических алгоритмов будет проводиться дважды: первый раз – с целью найти максимальную прибыль (Profit), а второй – с целью найти лучшую прибыльность (Profit Factor). После этого три лучшие результата для обоих методов оптимизации будут представлены в сводной таблице отчёта, отсортированной по указанным колонкам.

Оптимизация несёт чисто экспериментальный характер. Цели найти параметры, приносящие максимальную прибыль, автор не преследовал.



Тест 1

Символ графика – EURUSD ;

; Период графика – Н1 ;

; Период тестирования – 2 года ;

; Режим моделирования – " По ценам открытия ";

"; Перебираемые параметры:

Имя переменной Стартовое значение Шаг Конечное значение StopLoss 0 10 100 TakeProfit 0 10 150 TrailingStop 0 10 100 OpenLuft 0 5 50 CloseLuft 0 5 50 Количество переборов 234 256

Стоит заметить, что при использовании генетических алгоритмов ожидаемое время оптимизации примерно такое же, как и при оптимизации с прямым перебором параметров. Отличие состоит в том, что генетический алгоритм, постоянно отсеивая заведомо плохие варианты, сокращает количество необходимых тестов в несколько (десятков, сотен, тысяч) раз. Поэтому ориентироваться на предположительное время оптимизации при использовании генетических алгоритмов не стоит. Реальное время оптимизации будет всегда меньше:





Прямой перебор



Генетический алгоритм



Как видите, вместо ожидаемых пяти с половиной часов, оптимизация с использованием генетических алгоритмов заняла меньше четырех минут ;)График оптимизации при этом тоже отличается от графика обычной оптимизации - поскольку плохие варианты отсеиваются, следующие тесты используют комбинации параметров, дающие большую прибыль. Поэтому график баланса устремлён вверх:



Теперь подробно рассмотрим результаты обоих методов оптимизации.



Таблица результатов:





Прямой перебор Генетический алгоритм Общее время

оптимизации 4 ч. 13 мин. 28 сек. 3 мин. 50 сек. SL TP TS Open Luft Close Luft Profit SL TP TS Open Luft Close Luft Profit 1 70 140 0 20 30 1248.08 70 140 0 20 30 1248.08 2 70 140 0 20 35 1220.06 70 140 0 20 35 1220.06 3 70 150 0 20 30 1176.54 70 150 0 20 30 1176.54 SL TP TS Open Luft Close Luft Profit Factor SL TP TS Open Luft Close Luft Profit Factor 1 100 50 40 50 5 4.72 0 50 40 50 5 4.72 2 90 50 40 50 5 4.72 90 50 40 50 5 4.72 3 80 50 40 50 5 4.72 80 50 40 50 0 4.72

Как видно из таблицы, скорость оптимизации с использованием генетических алгоритмов выше в несколько десятков раз! Результаты при этом практически идентичны. Результатов с максимальной прибыльностью равной 4.72 несколько, поэтому в отчёты попали разные комбинации параметров, но это не принципиально.

Теперь попробуем уменьшить количество переборов, но увеличить время тестирования. Для этого будем использовать модель "все тики".

Тест 2

Символ графика – EURUSD ;

; Период графика – Н1 ;

; Период тестирования – 2 года ;

; Режим моделирования – " Все тики ";

"; Перебираемые параметры:



Имя переменной Стартовое значение Шаг Конечное значение StopLoss 0 10 100 TakeProfit 0 10 150 TrailingStop 0 10 100 OpenLuft 0 10 50 Количество переборов 11 616

Таблица результатов:





Прямой перебор Генетический алгоритм Общее время оптими

зации 32 ч. 32 мин. 37 сек. 1 ч. 18 мин. 51 сек. SL TP TS Open Luft Profit SL TP TS Open Luft Profit 1 50 0 0 20 1137.89 50 0 0 20 1137.89 2 70 0 0 20 1097.87 70 0 0 20 1097.87 3 60 0 0 20 1019.95 60 0 0 20 1019.95 SL TP TS Open Luft Profit Factor SL TP TS Open Luft Profit Factor 1 50 90 60 50 4.65 50 90 60 50 4.65 2 50 140 60 50 4.59 50 140 60 50 4.59 3 100 90 60 50 4.46 70 90 60 50 4.46

При таком количестве переборов скорость отличается в 25 раз, что тоже очень неплохо. Результаты совпадают практически на 100%, единственное отличие в значении СтопЛосс в третьем тесте. Прибыльность при этом опять же осталась максимальной.

Теперь попробуем уменьшить количество переборов и уменьшить время тестирования. Для этого будем использовать модель "контрольные точки".



Тест 3

Символ графика – EURUSD ;

; Период графика – Н1 ;

; Период тестирования – 2 года ;

; Режим моделирования – " Контрольные точки ";

"; Перебираемые параметры:



Имя переменной Стартовое значение Шаг Конечное значение StopLoss 0 10 100 OpenLuft 0 5 50 CloseLuft 0 5 50 Количество переборов 1 331

Таблица результатов:





Прямой перебор Генетический алгоритм Общее время оптими

зации 33 мин. 25 сек. 31 мин. 55 сек. SL Open Luft Close Luft Profit SL Open Luft Close Luft Profit 1 0 0 45 1078.03 0 0 45 1078.03 2 70 20 15 1063.94 70 20 15 1063.94 3 70 20 25 1020.19 70 20 25 1020.19 SL Open Luft Close Luft Profit Factor SL Open Luft Close Luft Profit Factor 1 80 50 15 2.73 80 50 15 2.73 2 70 50 15 2.73 70 50 15 2.73 3 90 50 15 2.65 90 50 15 2.65

Тут ситуация изменилась. Время оптимизации совпадает (небольшая погрешность допускается), а результаты идентичны. Это связано с тем, что оптимизация состояла всего из 1331 перебора, а такого количества тестов для применения генетических алгоритмов просто мало. Они не успевают "разогнаться" - выигрыш в скорости оптимизации достигается за счёт отсеивания заведомо убыточных комбинаций параметров, а при таком количестве вариантов генетические алгоритмы не могут определить, какие "родители" (комбинации параметров) дадут плохое "потомство". Использовать их, соответственно, смысла нет.

