Генетические алгоритмы в MetaTrader 4. Сравнение с прямым перебором оптимизатора
1. Что такое генетические алгоритмы?
В MetaTrader 4 стали доступны генетические алгоритмы оптимизации входных параметров экспертов. Они значительно сокращают время оптимизации, практически не искажая результаты тестирования. Принцип их работы подробно описан в статье Генетические алгоритмы - математический аппарат.
Данная статья посвящена сравнению оптимизации входных параметров экспертов с использованием генетических алгоритмов и оптимизации с использованием прямого, полного перебора значений параметров.
2. Эксперт
Для проведения экспериментов я немного доработал уже знакомого вам по статье Управление ордерами - это просто эксперта CrossMACD:
- Добавил к устанавливаемым позициям СтопЛосс и ТейкПрофит.
- Добавил сопровождение позиций ТрейлингСтопом.
- Для фильтрации сигналов ввел параметр OpenLuft: теперь сигналом будет пересечение нулевой линии на определённое количество пунктов (с точностью до одной десятой пункта).
- Добавил параметр CloseLuft для аналогичной фильтрации сигналов закрытия.
- Вынес во внешние переменные периоды быстрой и медленной скользящих средних, используемых при расчёте индикатора MACD.
Теперь это практически полноценный эксперт. Его будет удобно оптимизировать и использовать для торговли. Вы можете скачать эксперта CrossMACD_DeLuxe.mq4 к себе на компьютер и провести все тесты самостоятельно.
3. Оптимизация
Можно приступать к оптимизации. В рамках подготовки статьи будет проведено три теста с разным количеством переборов оптимизации. Это позволит сравнить выигрыш от использования генетических алгоритмов в разных ситуациях.
После каждого теста я буду вручную удалять кэш тестера,
чтоб следующие тесты не использовали уже просчитанные варианты. Это
необходимо только для чистоты эксперимента - при обычном использовании
оптимизатора, автоматическое кэширование результатов только ускорит
процесс повторной оптимизации.
Для сравнения результатов оптимизация с использованием генетических алгоритмов будет проводиться дважды: первый раз – с целью найти максимальную прибыль (Profit), а второй – с целью найти лучшую прибыльность (Profit Factor). После этого три лучшие результата для обоих методов оптимизации будут представлены в сводной таблице отчёта, отсортированной по указанным колонкам.
Оптимизация несёт чисто экспериментальный характер. Цели найти параметры, приносящие максимальную прибыль, автор не преследовал.
Тест 1
- Символ графика – EURUSD;
- Период графика – Н1;
- Период тестирования – 2 года;
- Режим моделирования – "По ценам открытия";
- Перебираемые параметры:
|
Имя переменной
|
Стартовое значение
|
Шаг
|
Конечное значение
|
StopLoss
|
0
|
10
|
100
|
TakeProfit
|
0
|
10
|
150
|
TrailingStop
|
0
|
10
|
100
|
OpenLuft
|
0
|
5
|
50
|
CloseLuft
|
0
|
5
|
50
|
Количество переборов
|
234 256
Стоит заметить, что при использовании генетических алгоритмов ожидаемое время
оптимизации примерно такое же, как и при оптимизации с прямым перебором
параметров. Отличие состоит в том, что генетический алгоритм, постоянно
отсеивая заведомо плохие варианты, сокращает количество необходимых
тестов в несколько (десятков, сотен, тысяч) раз. Поэтому
ориентироваться на предположительное время оптимизации при
использовании генетических алгоритмов не стоит. Реальное время
оптимизации будет всегда меньше:
Как видите, вместо ожидаемых пяти с половиной часов, оптимизация с использованием генетических алгоритмов заняла меньше четырех минут ;)
График оптимизации при этом тоже отличается от графика обычной оптимизации - поскольку плохие варианты отсеиваются, следующие тесты используют комбинации параметров, дающие большую прибыль. Поэтому график баланса устремлён вверх:
Теперь подробно рассмотрим результаты обоих методов оптимизации.
Таблица результатов:
|
|
Прямой перебор
|
Генетический алгоритм
|
Общее время
|
4 ч. 13 мин. 28 сек.
|
3 мин. 50 сек.
|
|
SL
|
TP
|
TS
|
Open Luft
|
Close Luft
|
Profit
|
SL
|
TP
|
TS
|
Open Luft
|
Close Luft
|
Profit
|
1
|
70
|
140
|
0
|
20
|
30
|
1248.08
|
70
|
140
|
0
|
20
|
30
|
1248.08
|
2
|
70
|
140
|
0
|
20
|
35
|
1220.06
|
70
|
140
|
0
|
20
|
35
|
1220.06
|
3
|
70
|
150
|
0
|
20
|
30
|
1176.54
|
70
|
150
|
0
|
20
|
30
|
1176.54
|
|
SL
|
TP
|
TS
|
Open Luft
|
Close Luft
|
Profit Factor
|
SL
|
TP
|
TS
|
Open Luft
|
Close Luft
|
Profit Factor
|
1
|
100
|
50
|
40
|
50
|
5
|
4.72
|
0
|
50
|
40
|
50
|
5
|
4.72
|
2
|
90
|
50
|
40
|
50
|
5
|
4.72
|
90
|
50
|
40
|
50
|
5
|
4.72
|
3
|
80
|
50
|
40
|
50
|
5
|
4.72
|
80
|
50
|
40
|
50
|
0
|
4.72
Как видно из таблицы, скорость оптимизации с использованием генетических алгоритмов выше в несколько десятков раз! Результаты при этом практически идентичны. Результатов с максимальной прибыльностью равной 4.72 несколько, поэтому в отчёты попали разные комбинации параметров, но это не принципиально.
Теперь попробуем уменьшить количество переборов, но увеличить время тестирования. Для этого будем использовать модель "все тики".
Тест 2
- Символ графика – EURUSD;
- Период графика – Н1;
- Период тестирования – 2 года;
- Режим моделирования – "Все тики";
- Перебираемые параметры:
|
Имя переменной
|
Стартовое значение
|
Шаг
|
Конечное значение
|
StopLoss
|
0
|
10
|
100
|
TakeProfit
|
0
|
10
|
150
|
TrailingStop
|
0
|
10
|
100
|
OpenLuft
|
0
|
10
|
50
|
Количество переборов
|
11 616
Таблица результатов:
|
|
Прямой перебор
|
Генетический алгоритм
|
Общее время оптими
|
32 ч. 32 мин. 37 сек.
|
1 ч. 18 мин. 51 сек.
|
|
SL
|
TP
|
TS
|
Open Luft
|
Profit
|
SL
|
TP
|
TS
|
Open Luft
|
Profit
|
1
|
50
|
0
|
0
|
20
|
1137.89
|
50
|
0
|
0
|
20
|
1137.89
|
2
|
70
|
0
|
0
|
20
|
1097.87
|
70
|
0
|
0
|
20
|
1097.87
|
3
|
60
|
0
|
0
|
20
|
1019.95
|
60
|
0
|
0
|
20
|
1019.95
|
|
SL
|
TP
|
TS
|
Open Luft
|
Profit Factor
|
SL
|
TP
|
TS
|
Open Luft
|
Profit Factor
|
1
|
50
|
90
|
60
|
50
|
4.65
|
50
|
90
|
60
|
50
|
4.65
|
2
|
50
|
140
|
60
|
50
|
4.59
|
50
|
140
|
60
|
50
|
4.59
|
3
|
100
|
90
|
60
|
50
|
4.46
|
70
|
90
|
60
|
50
|
4.46
При таком количестве переборов скорость отличается в 25 раз, что тоже очень неплохо. Результаты совпадают практически на 100%, единственное отличие в значении СтопЛосс в третьем тесте. Прибыльность при этом опять же осталась максимальной.
Теперь попробуем
уменьшить количество переборов и уменьшить время тестирования. Для
этого будем использовать модель "контрольные точки".
Тест 3
- Символ графика – EURUSD;
- Период графика – Н1;
- Период тестирования – 2 года;
- Режим моделирования – "Контрольные точки";
- Перебираемые параметры:
|
Имя переменной
|
Стартовое значение
|
Шаг
|
Конечное значение
|
StopLoss
|
0
|
10
|
100
|
OpenLuft
|
0
|
5
|
50
|
CloseLuft
|
0
|
5
|
50
|
Количество переборов
|
1 331
Таблица результатов:
|
|
Прямой перебор
|
Генетический алгоритм
|
Общее время оптими
|
33 мин. 25 сек.
|
31 мин. 55 сек.
|
|
SL
|
Open Luft
|
Close Luft
|
Profit
|
SL
|
Open Luft
|
Close Luft
|
Profit
|
1
|
0
|
0
|
45
|
1078.03
|
0
|
0
|
45
|
1078.03
|
2
|
70
|
20
|
15
|
1063.94
|
70
|
20
|
15
|
1063.94
|
3
|
70
|
20
|
25
|
1020.19
|
70
|
20
|
25
|
1020.19
|
|
SL
|
Open Luft
|
Close Luft
|
Profit Factor
|
SL
|
Open Luft
|
Close Luft
|
Profit Factor
|
1
|
80
|
50
|
15
|
2.73
|
80
|
50
|
15
|
2.73
|
2
|
70
|
50
|
15
|
2.73
|
70
|
50
|
15
|
2.73
|
3
|
90
|
50
|
15
|
2.65
|
90
|
50
|
15
|
2.65
Тут ситуация изменилась. Время оптимизации совпадает (небольшая погрешность допускается), а результаты идентичны. Это связано с тем, что оптимизация состояла всего из 1331 перебора, а такого количества тестов для применения генетических алгоритмов просто мало. Они не успевают "разогнаться" - выигрыш в скорости оптимизации достигается за счёт отсеивания заведомо убыточных комбинаций параметров, а при таком количестве вариантов генетические алгоритмы не могут определить, какие "родители" (комбинации параметров) дадут плохое "потомство". Использовать их, соответственно, смысла нет.
4. ВыводыГенетические алгоритмы - прекрасное дополнение к оптимизатору стратегий МТ 4. Ускорение оптимизации при большом количестве переборов просто фантастическое, результаты совпадают с результатами обычной оптимизации.
Теперь нет смысла использовать полный перебор параметров. Генетические алгоритмы найдут лучший результат быстрее и не менее качественно.
5. ПослесловиеУже после написания статьи я для удовлетворения собственного любопытства запустил оптимизацию CrossMACD_DeLuxe по всем параметрам. Количество комбинаций составило более ста миллионов (103 306 896). С использованием генетических алгоритмов оптимизация заняла всего 17 часов, в то время как оптимизация с перебором всех параметров закончилась бы, предположительно, через 35 лет (301 223 часа).
Делайте выводы.
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
75000 вариантов - 4GB оперативки и 4GB дискового кэша мало???
Желательно все дочитать до конца - масса полезной информации и подробностей о тестере стратегий МетаТрейдера.
2006.10.16 23:40:12 There were 6325 passes done during optimization, 1027 results have been discarded as insignificant
2006.10.16 23:40:12 MACD Sample: optimization stopped, 9291 cache records were used, 9291 cache records rejected
У меня было написано, что- то подобное.
А вот это уже пример логов правильной оптимизации.
Komposter, получаеться что тестер посчитал суммарное время теста одинаково(сравнение прямого перебора и генетического алгоритма), а затем оптимизация завершилась раньше обозначенного максимального времени.
Я сначала подумал что не хватает оперативки (но наверное в логах должно писаться- "мало памяти").