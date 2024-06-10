如何利用 MQL5 创建简单的多币种智能交易系统（第 3 部分）：添加交易品种、前缀和/或后缀、以及交易时段

概述

若干交易员同事发送电子邮件或评论了如何基于经纪商提供的名称里带有前缀和/或后缀的品种使用此多币种 EA，以及

如何在该多币种 EA 上实现交易时区或交易时段。

因此，在这种境况下，我将解释并在上一篇文章中实现的 EA 中创建一个函数 FXSAR_MTF_MCEA，为其添加自动检测经纪商提供的带有前缀和/或后缀的品种、以及交易时区的功能。

计划和功能

该多币种智能交易系统计划在如下品种或货币对上进行交易：

对于外汇：

EURUSD,GBPUSD,AUDUSD,NZDUSD,USDCAD,USDCHF,USDJPY,EURGBP, EURAUD, EURNZD, EURCAD, EURCHF, EURJPY, GBPAUD, GBPNZD, GBPCAD, GBPCHF,GBPJPY,AUDNZD,AUDCAD,AUDCHF,AUDJPY,NZDCAD,NZDCHF, NZDJPY, CADCHF, CADJPY, CHFJPY = 28 对 加上 2 种贵金属对：XAUUSD（黄金）和 XAGUSD（白银）

总共是 30 对。





在上一篇文章中，我说过，这个多币种智能交易系统不适用于经纪商提供的含有前缀或后缀的品种或货币对。

在仅适用于单一货币对的 EA 中（一个 EA 只对一个货币对起作用），经纪商的品种名称含有前缀和/或后缀也不会出现任何问题。

但是在我创建的多币种 EA 中，这成了一个问题，因为我们首先注册了 30 对，这些交易的货币对是许多经纪商常用的标准品种名称。相比必须在在智能系统属性输入栏中逐个输入货币对名称，这样做是最快捷和最简单的，且存在出现拼写错误的可能性。

实际上，喜欢我们创建 EA 原则的交易者或编码人员，可以手工编辑列出所有 30 对，且不会导致任何问题。

但是我们所有人，包括我，实际上都希望创建一个函数来自动处理具有前缀和/或后缀的品种名称，如此这般，若在 MetaTrader5 上经纪商使用特殊品种名称，EA 也能顺利处理一切。

检测含有前缀和后缀品种名称的函数，其弱点在于仅适用于 MT5 中外汇货币对和贵金属等品种名称，而不适用于自定义品种和指数。



在这个版本中，因为我们加了一个交易时段（交易时区），我们还要加上 10 个选项对进行交易，这些选项对可能与交易时段的时间相对应。

将被交易的 10 个选项对之一是“交易者愿望对”，其中将要交易的对必须由交易者在智能系统属性输入栏里手工输入。

注意：永远记住，输入的对名称必须已经在 30 对列表之中。











2. 交易时段（时区）。

众所周知，Metatrader 平台有两个版本：MT4 和 MT5，分别由 MetaQuotes 软件公司创建于 2005 年（Metatrader4）和 2010 年（Metatrader5）。该公司源自俄罗斯，是金融软件市场的领导者。

每个交易商的 MetaTrader5 时间偏移设置是不同的，这取决于交易商的时区，即 GMT/UTC 时间。您还可以在 Metatrader5 平台的左上角看到交易服务器的经纪商时间偏移设置。但通常，经纪商的交易时间服务器是指纽约交易市场（NYEM）的收盘时间，因为当 MetaTrader5 显示 00:00 时，NYEM 正在收盘。

外汇市场每周 5 天、每天 24 小时开市。市场首先于新西兰当地时间周一上午 8:00 或格林威治标准时间/世界标准时间 20:00 开盘，随后于当地时间周一上午 9:00（格林威治标准时间/世界标准时间周日 21:00）在悉尼开始主要市场交易时段之一。（标准时间偏移量）

若要获取交易时区，我们必须首先据交易服务器的当前时间知道最后的时间。然后，我们还必须知道与 GMT/UTC 时间相比，交易者服务器的时差（以小时为单位）。在夏令时期间将时间提前 1 小时对交易服务器的时间没有影响，因为 Metatrader5 的交易服务器时间也会提前 1 小时。

世界范围有 5 个外汇时区交易者使用最广泛：

新西兰开盘时间为 20:00，收盘时间为格林威治标准时间/世界标准时间上午 05:00，即当地时间上午 8:00 至下午 5:00。

悉尼的开盘时间为格林威治标准时间/世界标准时间上午 7:00，即当地时间上午 9:00 至下午 5:00。

东京的开盘时间为 00:00，收盘时间为格林威治标准时间上午 9:00，即当地时间上午 8:00 至下午 6:00。

伦敦上午 9:00 开盘，格林威治标准时间/UTC 时间 19:00 收盘，即当地时间上午 9:00 至晚上 7:00。

纽约在格林威治标准时间/世界标准时间 13:00 开盘，22:000 收盘，即当地时间上午 9:00 至晚上 7:00。





在 MQL5 程序中实现计划



1. 程序头文件和属性输入。

包含 MQL5 头文件

#include <Trade\Trade.mqh> #include <Trade\PositionInfo.mqh> #include <Trade\SymbolInfo.mqh> #include <Trade\AccountInfo.mqh> CTrade mc_trade; CSymbolInfo mc_symbol; CPositionInfo mc_position; CAccountInfo mc_account;





时区使用的枚举

enum tm_zone { Cus_Session, New_Zealand, Australia, Asia_Tokyo, Europe_London, US_New_York };





选择时间钟点的枚举

enum swhour { hr_00= 0 , hr_01= 1 , hr_02= 2 , hr_03= 3 , hr_04= 4 , hr_05= 5 , hr_06= 6 , hr_07= 7 , hr_08= 8 , hr_09= 9 , hr_10= 10 , hr_11= 11 , hr_12= 12 , hr_13= 13 , hr_14= 14 , hr_15= 15 , hr_16= 16 , hr_17= 17 , hr_18= 18 , hr_19= 19 , hr_20= 20 , hr_21= 21 , hr_22= 22 , hr_23= 23 };





选择时间分钟的枚举

enum inmnt { mn_00= 0 , mn_05= 5 , mn_10= 10 , mn_15= 15 , mn_20= 20 , mn_25= 25 , mn_30= 30 , mn_35= 35 , mn_40= 40 , mn_45= 45 , mn_50= 50 , mn_55= 55 };





选择 10 个要交易选项对的枚举

enum PairsTrade { All30, TrdWi, Usds, Eurs, Gbps, Auds, Nzds, Cads, Chfs, Jpys };





枚举 YN 是智能系统属性输入中的选项（Yes）或（No）

enum YN { No, Yes };





资金管理手数的枚举

enum mmt { FixedLot, DynamLot };





智能系统属性输入

input group "=== Select Pairs to Trade ===" ; input PairsTrade usepairs = All30; input string traderwishes = "eg. eurusd,usdchf,gbpusd,gbpchf" ; input group "=== Money Management Lot Size Parameter ===" ; input mmt mmlot = DynamLot; input double Risk = 10.0 ; input double Lots = 0.01 ; input group "=== Trade on Specific Time ===" ; input YN trd_time_zone = Yes; input tm_zone session = Cus_Session; input swhour stsescuh = hr_00; input inmnt stsescum = mn_15; input swhour clsescuh = hr_23; input inmnt clsescum = mn_55; input group "=== Day Trading On/Off ===" ; input YN ttd0 = No; input YN ttd1 = Yes; input YN ttd2 = Yes; input YN ttd3 = Yes; input YN ttd4 = Yes; input YN ttd5 = Yes; input YN ttd6 = No; input group "=== Trade & Order management Parameter ===" ; input YN use_sl = No; input YN autosl = Yes; input double SLval = 30 ; input YN use_tp = Yes; input YN autotp = Yes; input double TPval = 10 ; input YN TrailingSLTP = Yes; input YN autotrl = Yes; input double TSval = 5 ; input double TSmin = 5 ; input double TPmin = 25 ; input YN Close_by_Opps = Yes; input YN SaveOnRev = Yes; input group "=== Others Expert Advisor Parameter ===" ; input YN alerts = Yes; input YN UseEmailAlert = No; input YN UseSendnotify = No; input YN trade_info_display = Yes; input ulong magicEA = 2023102 ;





在智能系统输入属性组 “Trade on Specific Time（在特定时段交易）” 中，交易者将在此处选择：

在特定时区进行交易（是）或（否）。

如果是，选择列举选项：

Trading on Custom Session（在自定义时段交易）

Trading on New Zealand Session（在新西兰时段交易）

Trading on Australia Sydney Session（在澳大利亚悉尼时段交易）

Trading on Asia Tokyo Session（在亚洲东京时段交易）

Trading on Europe London Session（在欧洲伦敦时段交易）

Trading on America New York Session（在美国纽约时段交易）

在自定义时段进行交易

在该时段，交易者必须设置交易开盘时间（钟点和分钟），以及交易收盘时间（钟点和分钟）。故此，EA 只会在开盘时间至收盘时间的指定时间范围内运作。

在新西兰时段交易到美国纽约时段交易中，从交易开始到交易结束的时间由 EA 计算。





2. 工作 EA 的类。

为该多币种智能交易系统声明所需的全部变量、对象和函数，我们将创建一个类来为智能交易系统指定工作流中的构造和配置。

特别是，函数中所用的检测品种名称前缀和/或后缀、以及时区计算的变量，我们都在 MCEA 类中进行计算。

class MCEA { private : int x_year; int x_mon; int x_day; int x_hour; int x_min; int x_sec; int oBm, oSm, ldig; int posCur1, posCur2; int inpre, insuf; string pre,suf; int ishour, onhour; datetime rem, znop, zncl, zntm; datetime SesCuOp, SesCuCl, Ses01Op, Ses01Cl, Ses02Op, Ses02Cl, Ses03Op, Ses03Cl, Ses04Op, Ses04Cl, Ses05Op, Ses05Cl, SesNoOp, SesNoCl; string tz_ses, tz_opn, tz_cls; string tmopcu, tmclcu, tmop01, tmcl01, tmop02, tmcl02, tmop03, tmcl03, tmop04, tmcl04, tmop05, tmcl05, tmopno, tmclno; double LotPS; double slv, tpv, pip, xpip; double differ; double floatprofit, fixclprofit; string pairs, hariini, daytrade, trade_mode; double OPEN[], HIGH[], LOW[], CLOSE[]; datetime TIME[]; datetime closetime; void SetSymbolNamePS( void ); void HandlingSymbolArrays( void ); void Set_Time_Zone( void ); void Time_Zone( void ); bool Trade_session( void ); string PosTimeZone( void ); int ThisTime( const int reqmode); int ReqTime( datetime reqtime, const int reqmode); int DirectionMove( const string symbol); int GetPSARSignalMTF( string symbol); int PARSAR05( const string symbol); int PARSARMTF( const string symbol, ENUM_TIMEFRAMES mtf); int LotDig( const string symbol); double MLots( const string symbx); double NonZeroDiv( double val1, double val2); double OrderSLSet( const string xsymb, ENUM_ORDER_TYPE type, double atprice); double OrderTPSet( const string xsymb, ENUM_ORDER_TYPE type, double atprice); double SetOrderSL( const string xsymb, ENUM_POSITION_TYPE type, double atprice); double SetOrderTP( const string xsymb, ENUM_POSITION_TYPE type, double atprice); double TSPrice( const string xsymb, ENUM_POSITION_TYPE ptype, int TS_type); string ReqDate( int d, int h, int m); string TF2Str( ENUM_TIMEFRAMES period); string timehr( int hr, int mn); string TradingDay( void ); string AccountMode(); string GetCommentForOrder( void ) { return (expname); } public : string DIRI[], AS30[], VSym[]; string SPC[]; string USD[]; string EUR[]; string GBP[]; string AUD[]; string NZD[]; string CAD[]; string CHF[]; string JPY[]; string expname; int hPar05[]; int hPSAR[][ 5 ]; int ALO, dgts, arrsar, arrsymbx; int sall, arusd, aretc, arspc, arper; ulong slip; double SARstep, SARmaxi; double profitb[], profits[]; int Buy, Sell; int ccur, psec, xtto, TFArrays, checktml; int OpOr[],xob[],xos[]; int year, mon, day, hour, min, sec, dow, doy; ENUM_TIMEFRAMES TFt, TFT05, TFSAR[]; bool PanelExtra; MCEA( void ); ~MCEA( void ); virtual void FXSAR_MTF_MCEA_sptz_Config( void ); virtual void ExpertActionTrade( void ); void ArraySymbolResize( void ); void CurrentSymbolSet( const string symbol); void Pips( const string symbol); void TradeInfo( void ); void Do_Alerts( const string symbx, string msgText); void CheckOpenPMx( const string symbx); void SetSLTPOrders( void ); void CloseBuyPositions( const string symbol); void CloseSellPositions( const string symbol); void CloseAllOrders( void ); void CheckClose( const string symbx); void TodayOrders( void ); void UpdatePrice( const string symbol, ENUM_TIMEFRAMES xtf); void RefreshPrice( const string symbx, ENUM_TIMEFRAMES xtf, int bars); bool RefreshTick( const string symbx); bool TradingToday( void ); bool OpenBuy( const string symbol); bool OpenSell( const string symbol); bool ModifyOrderSLTP( double mStop, double ordtp); bool ModifySLTP( const string symbx, int TS_type); bool CloseAllProfit( void ); bool ManualCloseAllProfit( void ); int PairsIdxArray( const string symbol); int ValidatePairs( const string symbol); int TFIndexArray( ENUM_TIMEFRAMES TF); int GetOpenPosition( const string symbol); int GetCloseInWeakSignal( const string symbol, int exis); string getUninitReasonText( int reasonCode); };





在多币种智能交易系统工作流程中，从 OnInit() 调用的首要函数是 FXSAR_MTF_MCEA_sptz_Config()。

在 FXSAR_MTF_MCEA_sptz_Config() 函数中，配置了所有要用到的品种，所有用到的指标句柄，以及包含头文件里一些交易系统工作流程所需的重要函数。

void MCEA::FXSAR_MTF_MCEA_sptz_Config( void ) { HandlingSymbolArrays(); TFT05= PERIOD_M5 ; ENUM_TIMEFRAMES TFA[]={ PERIOD_M15 , PERIOD_M30 , PERIOD_H1 , PERIOD_H4 , PERIOD_D1 }; TFArrays= ArraySize (TFA); ArrayResize (TFSAR,TFArrays,TFArrays); ArrayCopy (TFSAR,TFA, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); TFt=TFSAR[ 2 ]; for ( int x= 0 ; x<arrsymbx; x++) { hPar05[x]= iSAR (DIRI[x],TFT05,SARstep,SARmaxi); for ( int i= 0 ; i<TFArrays; i++) { hPSAR[x][i]= iSAR (DIRI[x],TFSAR[i],SARstep,SARmaxi); } } ALO=( int )mc_account.LimitOrders()>arrsymbx ? arrsymbx : ( int )mc_account.LimitOrders(); LotPS=( double )ALO; mc_trade.SetExpertMagicNumber(magicEA); mc_trade.SetDeviationInPoints(slip); mc_trade.SetMarginMode(); Set_Time_Zone(); return ; }





为了配置要交易的货币对，我们将调用 HandlingSymbolArrays() 函数。

调用 HandlingSymbolArrays() 函数，我们将处理所有将要交易的货币对。

void MCEA::HandlingSymbolArrays(void) { //--- string All30[]={"EURUSD","GBPUSD","AUDUSD","NZDUSD","USDCAD","USDCHF","USDJPY","EURGBP", "EURAUD","EURNZD","EURCAD","EURCHF","EURJPY","GBPAUD","GBPNZD","GBPCAD", "GBPCHF","GBPJPY","AUDNZD","AUDCAD","AUDCHF","AUDJPY","NZDCAD","NZDCHF", "NZDJPY","CADCHF","CADJPY","CHFJPY","XAUUSD","XAGUSD"}; // 30 pairs string USDs[]={"USDCAD","USDCHF","USDJPY","AUDUSD","EURUSD","GBPUSD","NZDUSD","XAUUSD","XAGUSD"}; // USD pairs string EURs[]={"EURAUD","EURCAD","EURCHF","EURGBP","EURJPY","EURNZD","EURUSD"}; // EUR pairs string GBPs[]={"GBPAUD","GBPCAD","GBPCHF","EURGBP","GBPJPY","GBPNZD","GBPUSD"}; // GBP pairs string AUDs[]={"AUDCAD","AUDCHF","EURAUD","GBPAUD","AUDJPY","AUDNZD","AUDUSD"}; // AUD pairs string NZDs[]={"AUDNZD","NZDCAD","NZDCHF","EURNZD","GBPNZD","NZDJPY","NZDUSD"}; // NZD pairs string CADs[]={"AUDCAD","CADCHF","EURCAD","GBPCAD","CADJPY","NZDCAD","USDCAD"}; // CAD pairs string CHFs[]={"AUDCHF","CADCHF","EURCHF","GBPCHF","NZDCHF","CHFJPY","USDCHF"}; // CHF pairs string JPYs[]={"AUDJPY","CADJPY","CHFJPY","EURJPY","GBPJPY","NZDJPY","USDJPY"}; // JPY pairs //-- sall=ArraySize(All30); arusd=ArraySize(USDs); aretc=ArraySize(EURs); ArrayResize(VSym,sall,sall); ArrayCopy(VSym,All30,0,0,WHOLE_ARRAY); //-- if(usepairs==TrdWi && StringFind(traderwishes,"eg.",0)<0) { string to_split=traderwishes; // A string to split into substrings pairs name string sep=","; // A separator as a character ushort u_sep; // The code of the separator character //--- Get the separator code u_sep=StringGetCharacter(sep,0); //--- Split the string to substrings int p=StringSplit(to_split,u_sep,SPC); if(p>0) { for(int i=0; i<p; i++) StringToUpper(SPC[i]); //-- for(int i=0; i<p; i++) { if(ValidatePairs(SPC[i])<0) ArrayRemove(SPC,i,1); } } arspc=ArraySize(SPC); } //-- SetSymbolNamePS(); // With this function we will detect whether the Symbol Name has a prefix and/or suffix //-- if(inpre>0 || insuf>0) { if(usepairs==TrdWi && arspc>0) { for(int t=0; t<arspc; t++) { SPC[t]=pre+SPC[t]+suf; } } //-- for(int t=0; t<sall; t++) { All30[t]=pre+All30[t]+suf; } for(int t=0; t<arusd; t++) { USDs[t]=pre+USDs[t]+suf; } for(int t=0; t<aretc; t++) { EURs[t]=pre+EURs[t]+suf; } for(int t=0; t<aretc; t++) { GBPs[t]=pre+GBPs[t]+suf; } for(int t=0; t<aretc; t++) { AUDs[t]=pre+AUDs[t]+suf; } for(int t=0; t<aretc; t++) { NZDs[t]=pre+NZDs[t]+suf; } for(int t=0; t<aretc; t++) { CADs[t]=pre+CADs[t]+suf; } for(int t=0; t<aretc; t++) { CHFs[t]=pre+CHFs[t]+suf; } for(int t=0; t<aretc; t++) { JPYs[t]=pre+JPYs[t]+suf; } } //-- ArrayCopy(VSym,All30,0,0,WHOLE_ARRAY); ArrayResize(AS30,sall,sall); ArrayCopy(AS30,All30,0,0,WHOLE_ARRAY); for(int x=0; x<sall; x++) {SymbolSelect(AS30[x],true);} //-- switch(usepairs) { case 0: // All Forex 30 Pairs { ArrayResize(DIRI,sall,sall); arrsymbx=sall; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,All30,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="Multi Currency 30 Pairs"; //-- break; } case 1: // Trader wishes pairs { ArrayResize(DIRI,arspc,arspc); arrsymbx=arspc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,SPC,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(arspc)+") Trader Wishes Pairs"; //-- break; } case 2: // USD pairs { ArrayResize(DIRI,arusd,arusd); arrsymbx=arusd; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,USDs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(arusd)+") Multi Currency USD Pairs"; //-- break; } case 3: // EUR pairs { ArrayResize(DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,EURs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex EUR Pairs"; //-- break; } case 4: // GBP pairs { ArrayResize(DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,GBPs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex GBP Pairs"; //-- break; } case 5: // AUD pairs { ArrayResize(DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,AUDs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex AUD Pairs"; //-- break; } case 6: // NZD pairs { ArrayResize(DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,NZDs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex NZD Pairs"; //-- break; } case 7: // CAD pairs { ArrayResize(DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,CADs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex CAD Pairs"; //-- break; } case 8: // CHF pairs { ArrayResize(DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,CHFs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex CHF Pairs"; //-- break; } case 9: // JPY pairs { ArrayResize(DIRI,aretc,aretc); arrsymbx=aretc; ArraySymbolResize(); ArrayCopy(DIRI,JPYs,0,0,WHOLE_ARRAY); pairs="("+string(aretc)+") Forex JPY Pairs"; //-- break; } } //-- return; //--- } //-end HandlingSymbolArrays() //---------//





在 HandlingSymbolArrays() 函数中，我们将调用 SetSymbolNamePS() 函数。

调用 SetSymbolNamePS() 函数，我们就能够检测和处理含有前缀和/或后缀的品种名称。

void MCEA::SetSymbolNamePS( void ) { int sym_Lenpre= 0 ; int sym_Lensuf= 0 ; string sym_pre= "" ; string sym_suf= "" ; string insymbol= Symbol (); int inlen= StringLen (insymbol); int toseek=- 1 ; string dep= "" ; string bel= "" ; string sym_use = "" ; int pairx=- 1 ; string xcur[]={ "EUR" , "GBP" , "AUD" , "NZD" , "USD" , "CAD" , "CHF" }; int xcar= ArraySize (xcur); for ( int x= 0 ; x<xcar; x++) { toseek= StringFind (insymbol,xcur[x], 0 ); if (toseek>= 0 ) { pairx=x; break ; } } if (pairx>= 0 ) { int awl=toseek- 3 < 0 ? 0 : toseek- 3 ; int sd= StringFind (insymbol, "SD" , 0 ); if (toseek== 0 && sd< 4 ) { dep= StringSubstr (insymbol,toseek, 3 ); bel= StringSubstr (insymbol,toseek+ 3 , 3 ); sym_use=dep+bel; } else if (toseek> 0 ) { dep= StringSubstr (insymbol,toseek, 3 ); bel= StringSubstr (insymbol,toseek+ 3 , 3 ); sym_use=dep+bel; } else { dep= StringSubstr (insymbol,awl, 3 ); bel= StringSubstr (insymbol,awl+ 3 , 3 ); sym_use=dep+bel; } } string sym_nmx=sym_use; int lensx= StringLen (sym_nmx); if (inlen>lensx && lensx== 6 ) { sym_Lenpre= StringFind (insymbol,sym_nmx, 0 ); sym_Lensuf=inlen-lensx-sym_Lenpre; if (sym_Lenpre> 0 ) { sym_pre= StringSubstr (insymbol, 0 ,sym_Lenpre); for ( int i= 0 ; i<xcar; i++) if ( StringFind (sym_pre,xcur[i], 0 )>= 0 ) sym_pre= "" ; } if (sym_Lensuf> 0 ) { sym_suf= StringSubstr (insymbol,sym_Lenpre+lensx,sym_Lensuf); for ( int i= 0 ; i<xcar; i++) if ( StringFind (sym_suf,xcur[i], 0 )>= 0 ) sym_suf= "" ; } } pre=sym_pre; suf=sym_suf; inpre= StringLen (pre); insuf= StringLen (suf); posCur1=inpre; posCur2=posCur1+ 3 ; return ; }





3. 智能系统跳价函数

在智能系统跳价函数（OnTick() 函数）中，我们将调用多币种智能系统中的主要函数之一，即 ExpertActionTrade() 函数。

void OnTick ( void ) { mc.ExpertActionTrade(); return ; }





该函数内 EA 按顺序操作处理。

ExpertActionTrade() 函数将运作所有活动，并管理自动交易，从开单开始，然后是平单、尾随停止、或止盈、及其它附加活动。

void MCEA::ExpertActionTrade( void ) { ResetLastError (); if (! MQLInfoInteger ( MQL_TRADE_ALLOWED ) && mc.checktml== 0 ) { mc.Do_Alerts( Symbol (), "Trading Expert at " + Symbol ()+ " are NOT Allowed by Setting." ); mc.checktml= 1 ; return ; } if (!DisplayManualButton( "M" , "C" , "R" )) DisplayManualButton(); if (trade_info_display==Yes) mc.TradeInfo(); int mcsec=mc.ThisTime(mc.sec); if ( fmod (( double )mcsec, 5.0 )== 0 ) mc.ccur=mcsec; if (mc.ccur!=mc.psec) { string symbol; for ( int x= 0 ; x<mc.arrsymbx && ! IsStopped (); x++) { if (mc.DIRI[x]== Symbol ()) symbol= Symbol (); else symbol=mc.DIRI[x]; mc.CurrentSymbolSet(symbol); if (mc.TradingToday() && mc.Trade_session()) { mc.OpOr[x]=mc.GetOpenPosition(symbol); if (mc.OpOr[x]==mc.Buy) { mc.CheckOpenPMx(symbol); if (Close_by_Opps==Yes && mc.xos[x]> 0 ) mc.CloseSellPositions(symbol); if (mc.xob[x]== 0 && mc.xtto<mc.ALO) mc.OpenBuy(symbol); else if (mc.xtto>=mc.ALO) { mc.Do_Alerts(symbol, "Maximum amount of open positions and active pending orders has reached" + "

the limit = " + string (mc.ALO)+ " Orders " ); mc.CheckOpenPMx(symbol); if (mc.xos[x]> 0 && mc.profits[x]<- 1.02 && mc.xob[x]== 0 ) {mc.CloseSellPositions(symbol); mc.OpenBuy(symbol);} else if (SaveOnRev==Yes) mc.CloseAllProfit(); } } if (mc.OpOr[x]==mc.Sell) { mc.CheckOpenPMx(symbol); if (Close_by_Opps==Yes && mc.xob[x]> 0 ) mc.CloseBuyPositions(symbol); if (mc.xos[x]== 0 && mc.xtto<mc.ALO) mc.OpenSell(symbol); else if (mc.xtto>=mc.ALO) { mc.Do_Alerts(symbol, "Maximum amount of open positions and active pending orders has reached" + "

the limit = " + string (mc.ALO)+ " Orders " ); mc.CheckOpenPMx(symbol); if (mc.xob[x]> 0 && mc.profitb[x]<- 1.02 && mc.xos[x]== 0 ) {mc.CloseBuyPositions(symbol); mc.OpenSell(symbol);} else if (SaveOnRev==Yes) mc.CloseAllProfit(); } } } mc.CheckOpenPMx(symbol); if (mc.xtto> 0 ) { if (SaveOnRev==Yes) { mc.CheckOpenPMx(symbol); if (mc.profitb[x]> 0.02 && mc.xob[x]> 0 && mc.GetCloseInWeakSignal(symbol,mc.Buy)==mc.Sell) { mc.CloseBuyPositions(symbol); mc.Do_Alerts(symbol, "Close BUY order " +symbol+ " to save profit due to weak signal." ); } if (mc.profits[x]> 0.02 && mc.xos[x]> 0 && mc.GetCloseInWeakSignal(symbol,mc.Sell)==mc.Buy) { mc.CloseSellPositions(symbol); mc.Do_Alerts(symbol, "Close SELL order " +symbol+ " to save profit due to weak signal." ); } } if (TrailingSLTP==Yes) { if (autotrl==Yes) mc.ModifySLTP(symbol, 1 ); if (autotrl==No) mc.ModifySLTP(symbol, 0 ); } } mc.CheckClose(symbol); } mc.psec=mc.ccur; } return ; }





特别是对于交易时区，在 ExpertActionTrade() 函数中，加入了调用 Trade Session() 布尔函数。

如果 Trade_session() 为真，则 EA 工作流程将继续进行，直到完成；但如果为假，则 EA 将仅执行“Close Trade and Save profit due to weak signal (Yes) — 因疲软信号而平仓交易并保存利润（是）” 和 “Trailing Stop (Yes) — 尾随停止（是）” 的任务。

bool MCEA::Trade_session( void ) { bool trd_ses= false ; ishour=ThisTime(hour); if (ishour!=onhour) Set_Time_Zone(); datetime tcurr= TimeCurrent (); switch (session) { case Cus_Session: { if (tcurr>=SesCuOp && tcurr<=SesCuCl) trd_ses= true ; break ; } case New_Zealand: { if (tcurr>=Ses01Op && tcurr<=Ses01Cl) trd_ses= true ; break ; } case Australia: { if (tcurr>=Ses02Op && tcurr<=Ses02Cl) trd_ses= true ; break ; } case Asia_Tokyo: { if (tcurr>=Ses03Op && tcurr<=Ses03Cl) trd_ses= true ; break ; } case Europe_London: { if (tcurr>=Ses04Op && tcurr<=Ses04Cl) trd_ses= true ; break ; } case US_New_York: { if (tcurr>=Ses05Op && tcurr<=Ses05Cl) trd_ses= true ; break ; } } if (trd_time_zone==No) { if (tcurr>=SesNoOp && tcurr<=SesNoCl) trd_ses= true ; } onhour=ishour; return (trd_ses); }





void MCEA::Set_Time_Zone( void ) { datetime TTS= TimeTradeServer (); datetime GMT= TimeGMT (); MqlDateTime svrtm,gmttm; TimeToStruct (TTS,svrtm); TimeToStruct (GMT,gmttm); int svrhr=svrtm.hour; int gmthr=gmttm.hour; int difhr=svrhr-gmthr; int NZSGMT= 12 ; int AUSGMT= 10 ; int TOKGMT= 9 ; int EURGMT= 0 ; int USNGMT=- 5 ; int NZSStm= 8 ; int NZSCtm= 17 ; int AUSStm= 7 ; int AUSCtm= 17 ; int TOKStm= 9 ; int TOKCtm= 18 ; int EURStm= 9 ; int EURCtm= 19 ; int USNStm= 8 ; int USNCtm= 17 ; int nzo = (NZSStm+difhr-NZSGMT)< 0 ? 24 +(NZSStm+difhr-NZSGMT) : (NZSStm+difhr-NZSGMT); int nzc = (NZSCtm+difhr-NZSGMT)< 0 ? 24 +(NZSCtm+difhr-NZSGMT) : (NZSCtm+difhr-NZSGMT); int auo = (AUSStm+difhr-AUSGMT)< 0 ? 24 +(AUSStm+difhr-AUSGMT) : (AUSStm+difhr-AUSGMT); int auc = (AUSCtm+difhr-AUSGMT)< 0 ? 24 +(AUSCtm+difhr-AUSGMT) : (AUSCtm+difhr-AUSGMT); int tko = (TOKStm+difhr-TOKGMT)< 0 ? 24 +(TOKStm+difhr-TOKGMT) : (TOKStm+difhr-TOKGMT); int tkc = (TOKCtm+difhr-TOKGMT)< 0 ? 24 +(TOKCtm+difhr-TOKGMT) : (TOKCtm+difhr-TOKGMT); int euo = (EURStm+difhr-EURGMT)< 0 ? 24 +(EURStm+difhr-EURGMT) : (EURStm+difhr-EURGMT); int euc = (EURCtm+difhr-EURGMT)< 0 ? 24 +(EURCtm+difhr-EURGMT) : (EURCtm+difhr-EURGMT); int uso = (USNStm+difhr-USNGMT)< 0 ? 24 +(USNStm+difhr-USNGMT) : (USNStm+difhr-USNGMT); int usc = (USNCtm+difhr-USNGMT)< 0 ? 24 +(USNCtm+difhr-USNGMT) : (USNCtm+difhr-USNGMT); if (usc== 0 ||usc== 24 ) usc= 23 ; int _days00=ThisTime(day); int _days10=ThisTime(day); if (stsescuh>clsescuh) _days10=ThisTime(day)+ 1 ; tmopcu=ReqDate(_days00,stsescuh,stsescum); tmclcu=ReqDate(_days10,clsescuh,clsescum); int _days01=ThisTime(hour)<nzc ? ThisTime(day)- 1 : ThisTime(day); int _days11=ThisTime(hour)<nzc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+ 1 ; tmop01=ReqDate(_days01,nzo, 0 ); tmcl01=ReqDate(_days11,nzc- 1 , 59 ); int _days02=ThisTime(hour)<auc ? ThisTime(day)- 1 : ThisTime(day); int _days12=ThisTime(hour)<auc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+ 1 ; tmop02=ReqDate(_days02,auo, 0 ); tmcl02=ReqDate(_days12,auc- 1 , 59 ); int _days03=ThisTime(hour)<tkc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+ 1 ; int _days13=ThisTime(hour)<tkc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+ 1 ; tmop03=ReqDate(_days03,tko, 0 ); tmcl03=ReqDate(_days13,tkc- 1 , 59 ); int _days04=ThisTime(hour)<euc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+ 1 ; int _days14=ThisTime(hour)<euc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+ 1 ; tmop04=ReqDate(_days04,euo, 0 ); tmcl04=ReqDate(_days14,euc- 1 , 59 ); int _days05=ThisTime(hour)<usc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+ 1 ; int _days15=ThisTime(hour)<=usc ? ThisTime(day) : ThisTime(day)+ 1 ; tmop05=ReqDate(_days05,uso, 0 ); tmcl05=ReqDate(_days15,usc, 59 ); if (trd_time_zone==No) { tmopno=ReqDate(ThisTime(day), 0 , 15 ); tmclno=ReqDate(ThisTime(day), 23 , 59 ); } Time_Zone(); return ; }

void MCEA::Time_Zone( void ) { tz_ses= "" ; switch (session) { case Cus_Session: { SesCuOp= StringToTime (tmopcu); SesCuCl= StringToTime (tmclcu); zntm=SesCuOp; znop=SesCuOp; zncl=SesCuCl; tz_ses= "Custom_Session" ; tz_opn=timehr(stsescuh,stsescum); tz_cls=timehr(clsescuh,clsescum); break ; } case New_Zealand: { Ses01Op= StringToTime (tmop01); Ses01Cl= StringToTime (tmcl01); zntm=Ses01Op; znop=Ses01Op; zncl=Ses01Cl; tz_ses= "New_Zealand/Oceania" ; tz_opn=timehr(ReqTime(Ses01Op,hour),ReqTime(Ses01Op,min)); tz_cls=timehr(ReqTime(Ses01Cl,hour),ReqTime(Ses01Cl,min)); break ; } case Australia: { Ses02Op= StringToTime (tmop02); Ses02Cl= StringToTime (tmcl02); zntm=Ses02Op; znop=Ses02Op; zncl=Ses02Cl; tz_ses= "Australia Sydney" ; tz_opn=timehr(ReqTime(Ses02Op,hour),ReqTime(Ses02Op,min)); tz_cls=timehr(ReqTime(Ses02Cl,hour),ReqTime(Ses02Cl,min)); break ; } case Asia_Tokyo: { Ses03Op= StringToTime (tmop03); Ses03Cl= StringToTime (tmcl03); zntm=Ses03Op; znop=Ses03Op; zncl=Ses03Cl; tz_ses= "Asia/Tokyo" ; tz_opn=timehr(ReqTime(Ses03Op,hour),ReqTime(Ses03Op,min)); tz_cls=timehr(ReqTime(Ses03Cl,hour),ReqTime(Ses03Cl,min)); break ; } case Europe_London: { Ses04Op= StringToTime (tmop04); Ses04Cl= StringToTime (tmcl04); zntm=Ses04Op; znop=Ses04Op; zncl=Ses04Cl; tz_ses= "Europe/London" ; tz_opn=timehr(ReqTime(Ses04Op,hour),ReqTime(Ses04Op,min)); tz_cls=timehr(ReqTime(Ses04Cl,hour),ReqTime(Ses04Cl,min)); break ; } case US_New_York: { Ses05Op= StringToTime (tmop05); Ses05Cl= StringToTime (tmcl05); zntm=Ses05Op; znop=Ses05Op; zncl=Ses05Cl; tz_ses= "US/New_York" ; tz_opn=timehr(ReqTime(Ses05Op,hour),ReqTime(Ses05Op,min)); tz_cls=timehr(ReqTime(Ses05Cl,hour),ReqTime(Ses05Cl,min)); break ; } } if (trd_time_zone==No) { SesNoOp= StringToTime (tmopno); SesNoCl= StringToTime (tmclno); zntm=SesNoOp; znop=SesNoOp; zncl=SesNoCl; tz_ses= "Not Use Time Zone" ; tz_opn=timehr(ReqTime(SesNoOp,hour),ReqTime(SesNoOp,min)); tz_cls=timehr(ReqTime(SesNoCl,hour),ReqTime(SesNoCl,min)); } return ; }

时间计算的一些支持函数：



string MCEA::TradingDay( void ) { int trdday=ThisTime(dow); switch (trdday) { case 0 : daytrade= "Sunday" ; break ; case 1 : daytrade= "Monday" ; break ; case 2 : daytrade= "Tuesday" ; break ; case 3 : daytrade= "Wednesday" ; break ; case 4 : daytrade= "Thursday" ; break ; case 5 : daytrade= "Friday" ; break ; case 6 : daytrade= "Saturday" ; break ; } return (daytrade); } bool MCEA::TradingToday( void ) { bool tradetoday= false ; int trdday=ThisTime(dow); hariini= "No" ; int ttd[]; ArrayResize (ttd, 7 ); ttd[ 0 ]=ttd0; ttd[ 1 ]=ttd1; ttd[ 2 ]=ttd2; ttd[ 3 ]=ttd3; ttd[ 4 ]=ttd4; ttd[ 5 ]=ttd5; ttd[ 6 ]=ttd6; if (ttd[trdday]==Yes) {tradetoday= true ; hariini= "Yes" ;} return (tradetoday); } string MCEA::timehr( int hr, int mn) { string scon= "" ; string men=mn== 0 ? "00" : string (mn); int shr=hr== 24 ? 0 : hr; if (shr< 10 ) scon= "0" + string (shr)+ ":" +men; else scon= string (shr)+ ":" +men; return (scon); } string MCEA::ReqDate( int d, int h, int m) { MqlDateTime mdt; datetime t= TimeCurrent (mdt); x_year=mdt.year; x_mon=mdt.mon; x_day=d; x_hour=h; x_min=m; x_sec=mdt.sec; string mdr= string (x_year)+ "." + string (x_mon)+ "." + string (x_day)+ " " +timehr(x_hour,x_min); return (mdr); } int MCEA::ThisTime( const int reqmode) { MqlDateTime tm; TimeCurrent (tm); int valtm= 0 ; switch (reqmode) { case 0 : valtm=tm.year; break ; case 1 : valtm=tm.mon; break ; case 2 : valtm=tm.day; break ; case 3 : valtm=tm.hour; break ; case 4 : valtm=tm.min; break ; case 5 : valtm=tm.sec; break ; case 6 : valtm=tm.day_of_week; break ; case 7 : valtm=tm.day_of_year; break ; } return (valtm); } int MCEA::ReqTime( datetime reqtime, const int reqmode) { MqlDateTime tm; TimeToStruct (reqtime,tm); int valtm= 0 ; switch (reqmode) { case 0 : valtm=tm.year; break ; case 1 : valtm=tm.mon; break ; case 2 : valtm=tm.day; break ; case 3 : valtm=tm.hour; break ; case 4 : valtm=tm.min; break ; case 5 : valtm=tm.sec; break ; case 6 : valtm=tm.day_of_week; break ; case 7 : valtm=tm.day_of_year; break ; } return (valtm); }





4. 如何得到开仓或平仓的交易信号？

在上一篇文章中，我基于 5 个时间帧获取多时间帧信号

void MCEA::FXSAR_MTF_MCEA_Config( void ) { ENUM_TIMEFRAMES TFA[]={ PERIOD_M15 , PERIOD_M30 , PERIOD_H1 , PERIOD_H4 , PERIOD_D1 }; TFArrays= ArraySize (TFA); ArrayResize (TFSAR,TFArrays,TFArrays); ArrayCopy (TFSAR,TFA, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); return ; }





但在本文中，我更改了多时间帧信号的基数为 4 时间帧，开始从 M5、M30、H1、最后是 H4。

void MCEA::FXSAR_MTF_MCEA_sptz_Config( void ) { ENUM_TIMEFRAMES TFA[]={ PERIOD_M5 , PERIOD_M30 , PERIOD_H1 , PERIOD_H4 }; TFArrays= ArraySize (TFA); ArrayResize (TFSAR, TFArrays,TFArrays ); // TFArrays now the value of array size is 4 ArrayCopy (TFSAR,TFA, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); return ; }





因此，为了获得多时间帧 PSAR 信号，我们将调用函数 GetPSARSignalMTF() 来获取抛物线 SAR 指标在所请求时间帧上的位置，

int MCEA::GetPSARSignalMTF( string symbol) { int mv= 0 ; int rise= 1 , down=- 1 ; int sarup= 0 , sardw= 0 ; for ( int x= 0 ; x<TFArrays; x++) { if (PARSARMTF(symbol,TFSAR[x])> 0 ) sarup++; if (PARSARMTF(symbol,TFSAR[x])< 0 ) sardw++; } if (sarup==TFArrays) mv=rise; if (sardw==TFArrays) mv=down; return (mv); }





然后调用相应的指标句柄，从所请求时间帧中获取 iSAR 指标的缓冲区值。

int MCEA::PARSARMTF( const string symbol, ENUM_TIMEFRAMES mtf) { int ret= 0 ; int rise= 1 , down=- 1 ; int br= 2 ; double PSAR[]; ArrayResize (PSAR,br,br); ArraySetAsSeries (PSAR, true ); int xx=PairsIdxArray(symbol); int tx=TFIndexArray(mtf); CopyBuffer (hPSAR[xx][tx], 0 , 0 ,br,PSAR); double OPN0= iOpen (symbol,TFSAR[tx], 0 ); double HIG0= iHigh (symbol,TFSAR[tx], 0 ); double LOW0= iLow (symbol,TFSAR[tx], 0 ); double CLS0= iClose (symbol,TFSAR[tx], 0 ); if (PSAR[ 0 ]<LOW0 && CLS0>OPN0) ret=rise; if (PSAR[ 0 ]>HIG0 && CLS0<OPN0) ret=down; return (ret); }





从 GetOpenPosition() 调用 GetPSARSignalMTF 函数来获取开仓的交易信号。

int MCEA::GetOpenPosition( const string symbol) { int ret= 0 ; int rise= 1 , down=- 1 ; int dirmov=DirectionMove(symbol); int parsOp= GetPSARSignalMTF(symbol) ; if (parsOp==rise && dirmov==rise) ret=rise; if (parsOp==down && dirmov==down) ret=down; return (ret); }





GetPSARSignalMTF() 函数将调用一个函数 PARSARMTF()，该函数根据请求计算相应时间帧的 iSAR 信号。

正如您所见，在 PARSARMTF() 函数中，我们调用了 2 个函数：

1. int xx= PairsIdxArray(symbol)

PairsIdxArray() 函数获取所请求品种的名称。

int MCEA::PairsIdxArray( const string symbol) { int pidx=- 1 ; for ( int x= 0 ; x<arrsymbx; x++) { if (DIRI[x]==symbol) { pidx=x; break ; } } return (pidx); }

2. int tx=TFIndexArray(mtf).

TFIndexArray() 函数获取所请求时间帧的数组序列。

int MCEA::TFIndexArray( ENUM_TIMEFRAMES TF) { int res=- 1 ; for ( int x= 0 ; x<TFArrays; x++) { if (TF==TFSAR[x]) { res=x; break ; } } return (res); }





5. ChartEvent 函数

为了支持多币种智能交易系统的有效性和效率，有必要在管理订单和更改图表或交易品种时创建几个手工按钮。由于此版本用到 10 个选项对进行交易，因此 OnChartEvent 函数略有更改。

//+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { //--- //--- handling CHARTEVENT_CLICK event ("Clicking the chart") ResetLastError(); //-- ENUM_TIMEFRAMES CCS=mc.TFt; //-- if(id==CHARTEVENT_OBJECT_CLICK) { int lensymbol=StringLen(Symbol()); int lensparam=StringLen(sparam); //-- //--- if "Set SL All Orders" button is click if(sparam=="Set SL/TP All Orders") { mc.SetSLTPOrders(); Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Set SL/TP All Orders"); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"Set SL/TP All Orders",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Set SL/TP All Orders",OBJPROP_ZORDER,0); CreateManualPanel(); } //--- if "Close All Order" button is click if(sparam=="Close All Order") { mc.CloseAllOrders(); Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Close All Orders"); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"Close All Order",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Close All Order",OBJPROP_ZORDER,0); CreateManualPanel(); } //--- if "Close All Profit" button is click if(sparam=="Close All Profit") { mc.ManualCloseAllProfit(); Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- Close All Profit"); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"Close All Profit",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"Close All Profit",OBJPROP_ZORDER,0); CreateManualPanel(); } //--- if "X" button is click if(sparam=="X") { ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_BUTTON); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_LABEL); ObjectsDeleteAll(0,0,OBJ_RECTANGLE_LABEL); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"X",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"X",OBJPROP_ZORDER,0); //-- DeleteButtonX(); mc.PanelExtra=false; DisplayManualButton(); } //--- if "M" button is click if(sparam=="M") { //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"M",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"M",OBJPROP_ZORDER,0); mc.PanelExtra=true; CreateManualPanel(); } //--- if "C" button is click if(sparam=="C") { //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"C",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"C",OBJPROP_ZORDER,0); mc.PanelExtra=true; CreateSymbolPanel(); } //--- if "R" button is click if(sparam=="R") { Alert("-- "+mc.expname+" -- ",Symbol()," -- expert advisor will be Remove from the chart."); ExpertRemove(); //--- unpress the button ObjectSetInteger(0,"R",OBJPROP_STATE,false); ObjectSetInteger(0,"R",OBJPROP_ZORDER,0); if(!ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period())) ChartSetSymbolPeriod(0,Symbol(),Period()); DeletePanelButton(); ChartRedraw(0); } //--- if Symbol button is click if(lensparam==lensymbol) { int sx=mc.ValidatePairs(sparam); ChangeChartSymbol(mc.AS30[sx],CCS); mc.PanelExtra=false; } //-- } //-- return; //--- } //-end OnChartEvent() //---------//





为了一键更改图表品种，当单击其中一个品种名称时，OnChartEvent() 将调用函数 ChangeChartSymbol()。

void ChangeChartSymbol( string c_symbol, ENUM_TIMEFRAMES cstf) { ObjectSetInteger ( 0 ,c_symbol, OBJPROP_STATE , false ); ObjectSetInteger ( 0 ,c_symbol, OBJPROP_ZORDER , 0 ); ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 , OBJ_BUTTON ); ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 , OBJ_LABEL ); ObjectsDeleteAll ( 0 , 0 , OBJ_RECTANGLE_LABEL ); ChartSetSymbolPeriod ( 0 ,c_symbol,cstf); ChartRedraw ( 0 ); return ; }





由于我们正在为即将交易的货币对添加交易时段、或交易时区、以及选项，因此我们需要在图表上显示的交易信息中提供其它信息。

为了将信息追加到图表上显示的交易信息，我们对 TradeInfo() 函数进行了修改。

void MCEA::TradeInfo( void ) { Pips( Symbol ()); double spread= SymbolInfoInteger ( Symbol (), SYMBOL_SPREAD )/xpip; rem=zntm- TimeCurrent (); string postime=PosTimeZone(); string eawait= " - Waiting for active time..!" ; string comm= "" ; TodayOrders(); comm= "

:: Server Date Time : " + string (ThisTime(year))+ "." + string (ThisTime(mon))+ "." + string (ThisTime(day))+ " " + TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_SECONDS )+ "

------------------------------------------------------------" + "

:: Broker : " + TerminalInfoString ( TERMINAL_COMPANY )+ "

:: Expert Name : " + expname+ "

:: Acc. Name : " + mc_account.Name()+ "

:: Acc. Number : " + ( string )mc_account.Login()+ "

:: Acc. TradeMode : " + AccountMode()+ "

:: Acc. Leverage : 1 : " + ( string )mc_account.Leverage()+ "

:: Acc. Equity : " + DoubleToString (mc_account.Equity(), 2 )+ "

:: Margin Mode : " + ( string )mc_account.MarginModeDescription()+ "

:: Magic Number : " + string (magicEA)+ "

:: Trade on TF : " + EnumToString (TFt)+ "

:: Today Trading : " + TradingDay()+ " : " +hariini+ "

:: Trading Session : " + tz_ses+ "

:: Trading Time : " + postime; if ( TimeCurrent ()<zntm) { comm=comm+ "

:: Time Remaining : " +( string )ReqTime(rem,hour)+ ":" +( string )ReqTime(rem,min)+ ":" +( string )ReqTime(rem,sec) + eawait; } comm=comm+ "

------------------------------------------------------------" + "

:: Trading Pairs : " +pairs+ "

:: BUY Market : " + string (oBm)+ "

:: SELL Market : " + string (oSm)+ "

:: Total Order : " + string (oBm+oSm)+ "

:: Order Profit : " + DoubleToString (floatprofit, 2 )+ "

:: Fixed Profit : " + DoubleToString (fixclprofit, 2 )+ "

:: Float Money : " + DoubleToString (floatprofit, 2 )+ "

:: Nett Profit : " + DoubleToString (floatprofit+fixclprofit, 2 ); Comment (comm); ChartRedraw ( 0 ); return ; }





我们添加了一个函数来根据交易时区条件解释时间

string MCEA::PosTimeZone( void ) { string tzpos= "" ; if (ReqTime(zntm,day)>ThisTime(day)) { tzpos=tz_opn+ " Next day to " +tz_cls + " Next day" ; } else if ( TimeCurrent ()<znop) { if (ThisTime(day)==ReqTime(znop,day) && ThisTime(day)==ReqTime(zncl,day)) tzpos=tz_opn+ " to " +tz_cls+ " Today" ; if (ThisTime(day)==ReqTime(znop,day) && ThisTime(day)<ReqTime(zncl,day)) tzpos=tz_opn+ " Today to " +tz_cls+ " Next day" ; } else if ( TimeCurrent ()>=znop && TimeCurrent ()<zncl) { if (ThisTime(day)<ReqTime(zncl,day)) tzpos=tz_opn+ " Today to " +tz_cls+ " Next day" ; else if (ThisTime(day)==ReqTime(zncl,day)) tzpos=tz_opn+ " to " +tz_cls+ " Today" ; } else if (ThisTime(day)==ReqTime(znop,day) && ThisTime(day)<ReqTime(zncl,day)) { tzpos=tz_opn+ " Today to " +tz_cls+ " Next day" ; } return (tzpos); }





TradeInfo() 的显示如下图所示。













如您所见，名为 FXSAR_MTF_MCEA 的智能交易系统有按钮 “M”、“C” 和 “R”

如果单击 “M” 或 “C” 按钮，将显示手工单击按钮面板，如下所示





如果点击 ”M“ 按钮，将显示手工点击按钮面板，然后交易者可以管理订单：

Set SL/TP All Orders — 为所有订单设置止损/止盈 Close All Orders — 所有订单平仓 Close All Profits — 所有盈利单平仓

如果单击 ”C“ 按钮，将显示一个包含 30 个品种名称或货币对的面板按钮，交易者可以单击其中一个货币对名称或品种名称。如果单击其中一个货币对或品种名称，则图表品种将立即替换为所单击品种名称。

void CreateSymbolPanel() { ResetLastError (); DeletePanelButton(); int sydis= 83 ; int tsatu= int (mc.sall/ 2 ); CreateButtonTemplate( 0 , "Template" , 180 , 367 , STYLE_SOLID , 5 , BORDER_RAISED , clrYellow , clrBurlyWood , clrWhite , CORNER_RIGHT_UPPER , 187 , 45 , true ); CreateButtonTemplate( 0 , "TempCCS" , 167 , 25 , STYLE_SOLID , 5 , BORDER_RAISED , clrYellow , clrBlue , clrWhite , CORNER_RIGHT_UPPER , 181 , 50 , true ); CreateButtonClick( 0 , "X" , 14 , 14 , "Arial Black" , 10 , BORDER_FLAT , "X" , clrWhite , clrWhite , clrRed , ANCHOR_CENTER , CORNER_RIGHT_UPPER , 22 , 48 , true , "Close Symbol Panel" ); string chsym= "Change SYMBOL" ; int cspos= int ( 181 / 2 )+ int ( StringLen (chsym)/ 2 ); CreateButtontLable( 0 , "CCS" , "Bodoni MT Black" ,chsym, 11 , clrWhite , ANCHOR_CENTER , CORNER_RIGHT_UPPER ,cspos, 62 , true , "Change Chart Symbol" ); for ( int i= 0 ; i<tsatu; i++) CreateButtonClick( 0 ,mc.AS30[i], 80 , 17 , "Bodoni MT Black" , 8 , BORDER_RAISED ,mc.AS30[i], clrYellow , clrBlue , clrWhite , ANCHOR_CENTER , CORNER_RIGHT_UPPER , 180 ,sydis+(i* 22 ), true , "Change to " +mc.AS30[i]); for ( int i=tsatu; i<mc.sall; i++) CreateButtonClick( 0 ,mc.AS30[i], 80 , 17 , "Bodoni MT Black" , 8 , BORDER_RAISED ,mc.AS30[i], clrYellow , clrBlue , clrWhite , ANCHOR_CENTER , CORNER_RIGHT_UPPER , 94 ,sydis+((i- 15 )* 22 ), true , "Change to " +mc.AS30[i]); ChartRedraw ( 0 ); return ; }

如果单击 ”R“ 按钮，则多币种智能交易系统 FXSAR_MTF_MCEA 将从图表中删除





策略测试器



我做了回溯测试，尝试若干个将会交易的时区和货币对。

策略测试器中的结果如下图所示。

在下面的回溯测试中，时区设置选择位于美国纽约









在下面的回溯测试中，时区设置选择位于亚洲/东京









在下面的回溯测试中，时区设置选择在交易者自定义时区









结束语

在多币种 EA 中，经纪商的品种名称含有前缀和/或后缀的问题，可以通过 MQL5 轻松解决并顺利运行，而无需创建自定义品种。 通过添加交易时段或交易时区，并添加 10 个想要交易的选项对，交易者希望仅在特定时间或时段，针对特定货币对进行交易来获得更好的策略。 这个多币种 EA 只是一个学习和开拓思路的示例，所以如果您有改进的想法，我邀请您根据自己的意愿修改这个 EA 代码。

希望本文和 MQL5 多币种智能交易系统程序能对交易者学习和开拓思路有所帮助。感谢您的阅读。