Как стать успешным поставщиком сигналов на MQL5.com

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1. Исходные положения

Форекс является крупнейшим финансовым рынком с мировым ежедневным оборотом более 6 триллионов долларов, что делает его привлекательным для тех, кто знаком с трейдингом. Торговля на рынке Форекс может быть как очень прибыльной, так и рискованной, что может подтвердить любой, кто провел в торговле несколько часов или дней. Фактор, отличающий победителей от проигравших, заключается в их способности определять хорошие точки входа, устанавливать хорошо структурированные границы прибылей и убытков и поддерживать дисциплину. Победители стабильно получают небольшую часть этого пирога в 6 триллионов долларов каждый день, прежде чем выключить свои компьютеры, в то время как проигравшие часто поддаются желанию получить больше, что приводит к неудаче. Цель успешного поставщика сигналов — найти надежную и прибыльную стратегию, которая позволит ему ежедневно захватывать небольшую часть этого пирога, транслируя свою торговлю одновременно большому количеству подписчиков.





















2. Контекст

При первом же посещении сайта MQL5.com можно сразу же заметить большой потенциал этого ресурса. Имеется "Маркет", где вы можете приобрести различные советники, индикаторы или утилиты, которые помогут вам в торговле. "CodeBase" предлагает множество полезных бесплатных инструментов, а раздел "Фриланс" позволяет превратить ваши идеи или стратегии в функционирующие торговые системы за несколько долларов. Также не стоит забывать о "Форуме", где вы можете найти ответы на свои вопросы, решить проблемы с кодированием или обратиться за поддержкой по любым проблемам, с которыми вы столкнетесь. Но больше всего меня заинтересовал раздел "Сигналы", в котором можно найти тысячи сигналов для привлечения потенциальных подписчиков.

Прежде чем приступить к созданию собственного сигнала, будет очень полезно подписаться на несколько сигналов других поставщиков. Таким образом, вы можете наблюдать за тем, как они работают, за их стилями торговли и за тем, как они справляются с экстремальными рыночными условиями или неожиданными событиями. В ранние годы я потеряла значительную сумму денег, когда следовала сигналам, не полностью понимая их уязвимости. Тем не менее, я считаю эти потери частью моего обучения форексу и сигналам. Только позже я поняла, что одна из основных причин, по которой популярные сигналы не работают, связана с давлением, с которым сталкиваются поставщики сигналов со стороны многочисленных тревожных подписчиков. Рассмотрим эту тему позже.

3. Изучение других успешных поставщиков сигналов

Всякий раз, когда я намереваюсь чего-то добиться, я напоминаю себе фразу, которую произнес персонаж Энтони Хопкинса в фильме "На грани", когда стремился выжить после авиакатастрофы: "Что может один - может и другой». Я повторяю эту фразу в уме, чтобы сохранять мотивацию, продолжать учиться и усердно работать для достижения своих целей. Один из традиционных подходов к достижению успеха заключается в изучении конкурентов и в целом людей, которые достигли того же в прошлом, понимании методов, которые они использовали, их рабочих процессов и того, что они избегали. Вы можете применить этот подход к ведущим поставщикам сигналов на MQL5.ru перед публикацией собственного сигнала. Чтобы продвигаться вперед, вы должны действовать поэтапно.

Изучая сигналы, вы заметите, что многие из них используют традиционные, но рискованные методы, такие как мартингейл, сетка или стратегии без стоп-лосса. Все три метода сопряжены с неотъемлемыми рисками, которые известны тем, кто имеет опыт торговли. Мартингейл может работать большую часть времени, но один сбой может опустошить ваш депозит. Некоторые трейдеры используют варианты мартингейла с меньшим коэффициентом умножения и строгими ограничениями по торговым шагам, но риски всё равно сохраняются. Сетка хорошо работает на рынках в диапазоне, но могут привести к убыткам в периоды тренда. Точно так же стратегии без стоп-лосса могут потерпеть крах при столкновении со значительным трендом.

Исходя из моего опыта, очень немногие поставщики сигналов используют действительно долгосрочные и устойчивые методы торговли, которые включают в себя тщательный технический и фундаментальный анализ, последовательное использование стоп-лоссов и надежное управление капиталом. Эти провайдеры, как правило, демонстрируют меньший, но стабильный ежемесячный рост с приемлемой максимальной просадкой (менее 20-30%). Неудивительно, что такие подходы часто не привлекают внимания, потому что большинство людей ищут способы разбогатеть в течение нескольких недель или месяцев, а не стремятся к надежному и стабильному доходу. Имея всё это в виду, вы можете сосредоточиться на преодолении разрыва между этими двумя крайностями - достичь впечатляющих результатов при сохранении контролируемых рисков и приемлемой просадки.

4. Поиск перспективной торговой стратегии

Чтобы привлечь подписчиков, нужно найти надежную торговую стратегию, которая будет давать интересные результаты при приемлемом уровне риска. Есть еще один аспект, который я пока не упоминала в этом руководстве. Это фактор удачи. Если этот элемент отсутствует, даже самая лучшая стратегия может с трудом давать удовлетворительные результаты в течение длительного периода времени.

Многие трейдеры и подписчики ищут стабильно прибыльную торговую стратегию с минимальными просадками, часто отдавая предпочтение стратегиям скальпинга. В торговле на рынке Форекс существуют различные паттерны, которые привлекают внимание внутридневных трейдеров, например, эффект открытия лондонского рынка. Часто ночные экстремумы в различных валютных парах меняются местами в первые часы после открытия лондонского рынка, что может послужить интересной идеей для стратегии скальпинга.

В идеале вы должны стремиться автоматизировать свою торговую стратегию, чтобы исключить личные предубеждения и эмоции из процесса принятия решений. На сайте MQL5.com в разделе "Маркет" вы можете найти советники, которые могут принимать торговые решения за вас, либо вы можете заказать индивидуальный советник в разделе "Фриланс", чтобы удовлетворить ваши конкретные требования. Поиск надежного торгового партнера для автоматизации вашей ручной торговли не должен быть чрезмерно дорогим.

















5. Тестирование и оптимизация собственной торговой стратегии

Покупка советника — это полдела. После этого его надо тестировать, оптимизировать и искать оптимальные настройки, которые дали бы желаемый результат. Поэтому может быть очень полезно посвятить несколько месяцев анализу прошлых результатов, проведению ретроспективного тестирования и оптимизации различных настроек, чтобы определить оптимальную конфигурацию. Ничто не дается легко, поэтому вера в то, что вы найдете "волшебный" советник, который сделает всю работу, пока вы сидите и наслаждаетесь результатами, является мифом, по крайней мере, исходя из моего опыта. Даже самые лучшие советники требуют тонкой настройки, оптимизации и периодических корректировок, чтобы адаптироваться к постоянно меняющимся рыночным условиям, особенно в такие времена, когда ничто не остается статичным более нескольких часов. В настоящее время мы живем в эпоху, характеризующуюся молниеносными изменениями во всех аспектах нашей жизни.

Ваша цель должна состоять в том, чтобы найти настройки, которые могут дать желаемые результаты с минимально возможной максимальной просадкой. Лучший способ добиться этого — оптимизировать советник на основе последних 12 месяцев, чтобы он лучше реагировал на текущие рыночные условия. По моему опыту, тестировать стратегию на периоде более 2-3 лет назад не очень полезно, так как рынок и торговые условия постоянно меняются.

Если вы используете высокорискованную стратегию, важно помнить известную пословицу: "Не кладите все яйца в одну корзину". Для таких случаев я использую интересный план управления капиталом, который предполагает использование только части моего доступного капитала. Если говорить кратко, я делю свой капитал на четыре части и торгую только 1/4 из них. Затем еженедельно или ежемесячно я снова делю свой капитал, включая любую прибыль, на четыре части, начиная торговлю на следующей неделе с новым распределением 1/4. Такой подход позволяет мне защитить 3/4 моего капитала от рыночных рисков. Имейте в виду, что это всего лишь пример. Вы можете применять свой собственный план в соответствии с вашими индивидуальными потребностями и стратегией.

6. Основные аспекты успешного сигнала

Еще до того, как я опубликовала свой первый сигнал, я всегда составляла список ключевых аспектов, которыми должен обладать хороший торговый сигнал. Хотя этот список менялся со временем, его ядро оставалось неизменным. Мои критерии привлекательного сигнала следующие:

Прибыльная стратегия с выгодным соотношением риска и вознаграждения. Сигнал, который несет гораздо больший риск, чем потенциальное вознаграждение за сделку, слишком опасен. Последовательное использование стоп-лосса в каждой сделке. Лучше понести небольшие потери и двигаться дальше, чем столкнуться с одним катастрофическим убытком. Внутридневные позиции, которые рискуют лишь небольшой частью доступного капитала. Идеальное правило — не рисковать более 2-3% в каждой сделке (максимум 5% для стратегий с высоким риском). Поддержание не более 2-3 открытых позиций одновременно. Точное число зависит от предопределенного процента риска на сделку. Максимальная просадка менее 30-35%. Большинство потенциальных подписчиков используют этот порог для выбора сигнала. Использование известного и широко используемого брокера для обеспечения оптимальных условий копирования сигналов и предотвращения проблем с проскальзыванием. Установка цены подписки на сигнал, которая отражает эффективность и доступна для большинства потенциальных подписчиков. Более низкая цена делает сигнал более привлекательным, а чрезмерно высокая цена может отпугнуть подписчиков.

Аспект, который я еще здесь не рассматривала, — это проскальзывание, которое является одним из решающих факторов, способных сделать копирование сигналов сложным или даже невозможным. Планируя публикацию сигнала на MQL5.com, необходимо учитывать, что проскальзывание (разница в цене между брокерами) может существенно повлиять на его успех или провал. Поэтому крайне важно использовать известного и уважаемого брокера, который облегчает копирование для потенциальных подписчиков. Перед открытием торгового счета (если вы планируете позже транслировать торговлю на нем как сигнал) следует проверить вкладку проскальзывания других сигналов у того же брокера и убедиться в совместимости с другими брокерами/серверами.

В приведенном ниже примере вы можете увидеть различных брокеров/сервера, которые использовались для копирования сигнала, и их проскальзывание. Первое число представляет собой среднее проскальзывание на сделку в пунктах, а второе указывает количество выполненных сделок, используемых для расчета среднего проскальзывания. Хотя эти цифры приблизительны и не всегда надежны, они дают хорошее представление о том, чего ожидать. В качестве поставщика сигналов рекомендуется искать брокеров с несколькими доступными настройками брокера/сервера, отображающих относительно низкие значения проскальзывания (предпочтительно в пределах зеленого и желтого диапазона) и значительное количество выполненных сделок, как показано на рисунке ниже. Примеры проскальзывания на 1,12 пункта по 16 744 сделкам и проскальзывания на 1,50 пункта по 6 561 сделке свидетельствуют о привлекательных условиях копирования.

















7. Хорошее описание сигнала

Еще одним немаловажным фактором, который, несомненно, способствует успеху прибыльного сигнала, является информативное и хорошо написанное описание сигнала. Многие поставщики сигналов с похвальным послужным списком в трейдинге не могут или не хотят составить привлекательное описание своего сигнала, что вызывает скепсис среди потенциальных подписчиков в отношении их стратегии. Потенциальные подписчики сигналов ценят подробную информацию о вашей торговой истории, планах управления рисками и капиталом, а также ваш подход к непредвиденным ситуациям. Хорошо написанное описание не только поможет им понять ваш план, но и сократит количество личных сообщений с просьбой разъяснить ваш сигнал.

Хорошо структурированное описание сигнала должно включать следующие компоненты:

Введение. Расскажите несколько слов о своем торговом опыте и дайте краткий обзор своей стратегии. Детали стратегии. Предложите дополнительную информацию о вашей торговой стратегии, включая используемые вами инструменты или советники, а также ваши планы управления рисками и капиталом. Преимущества сигнала. Подчеркните сильные стороны вашего сигнала, такие как постоянное использование стоп-лосса в ваших сделках, фиксированный процент риска на сделку (если применимо), ожидаемая максимальная просадка и отсутствие рискованных методов, таких как мартингейл или сетка (если они действительно не используются). Включите любые другие положительные аспекты, которые, по вашему мнению, заслуживают внимания. Рекомендации для подписчиков. Дайте потенциальным подписчикам рекомендации относительно рекомендуемой настройки брокера/сервера, типа учетной записи, кредитного плеча и других соответствующих деталей. Обсудите потенциальные проблемы с проскальзыванием и предложите полезные советы по облегчению копирования сигнала.

Придерживаясь этих рекомендаций и дав хорошо структурированное и информативное описание, вы можете повысить привлекательность своего сигнала и повысить его шансы на привлечение подписчиков.





8. Публикация сигнала

После того, как вы разработали свою торговую стратегию, вы можете проверить ее, опубликовав свой торговый счет в качестве сигнала. Желательно хотя бы пару месяцев торговать, не транслируя свой сигнал на публику, чтобы убедиться, что вы на правильном пути. По моему опыту, полезно подключать сигнал к базе данных MQL5.com как приватный с самого начала. Это позволяет осуществлять мониторинг и избежать появления голубой вертикальной линии на графике, которая указывает на то, что ваш сигнал не был подключен к MQL5.com с самого начала.

Как только сформируется внушающая доверие торговая история, вы можете сделать свой сигнал общедоступным. Некоторые провайдеры сигналов намеренно откладывают подключение своих сигналов, чтобы скрыть фактическую (и часто высокую) максимальную просадку. Это связано с тем, что платформы не могут обнаружить реальную просадку прошлых сделок, если только они не отслеживали ваш торговый счет с самого начала. Хотя эта стратегия может помочь привлечь больше подписчиков в краткосрочной перспективе, правда неизбежно всплывает наружу, нанося удар по репутации.





















9. Продвижение сигнала



После того, как вы опубликовали свой сигнал, важно продумать, как вы будете его продвигать, чтобы привлечь потенциальных подписчиков. Сайт MQL5.com предлагает некоторые возможности для продвижения, такие как реклама и публикация на странице вашего профиля. Ваши "друзья" на сайте могут видеть ваши сообщения, в том числе касающиеся сигнала. Поэтому крайне важно выделить положительные аспекты вашего сигнала, подчеркнув любые преимущества, которые отличают его от конкурентов. Вы можете описать свою торговую стратегию, инструменты, которые вы используете, и меры безопасности, применяемые в вашей торговле.

Изображения играют важную роль в продвижении вашего сигнала. Привлекательные баннеры и изображения могут привлечь внимание и оживить ваш сигнал. Графики могут быть очень полезными, особенно если они демонстрируют выдающиеся результаты. Если вы не умеете редактировать фотографии или использовать графические приложения, обратитесь за помощью к другу или наймите профессионала. Усилия и затраты будут оправданы.

Некоторые поставщики сигналов также используют социальные сети для продвижения своих сигналов. Они создают профили, группы или команды и добавляют многочисленных участников, которые получают регулярные обновления, новости и интересную информацию. Социальные сети предлагают современные маркетинговые возможности и привлекают все большее число подписчиков с каждым днем.

В идеале провайдеры сигналов должны использовать все доступные средства для продвижения своих сигналов, охватывая более широкую аудиторию и привлекая больше подписчиков.





















10. Новости

Другим важным аспектом долговечности успешного сигнала является способность провайдера оставаться в курсе и отслеживать все важные экономические и политические новости и события, происходящие в мире. Форекс зависит от всего значительного, что происходит на планете, и даже самая маленькая новость или неожиданное событие могут существенно повлиять на основные и второстепенные валюты, индексы фондового рынка или товары. Например, несчастный случай или землетрясение могут вызвать финансовые потрясения и мгновенно повлиять на вашу торговую стратегию. Поэтому для хорошо информированного поставщика сигналов жизненно важно быть в курсе всех этих событий.

Сайты, на которые я полагаюсь, чтобы узнавать новости в режиме реального времени:

https://www.forexlive.com/ (новости рынка форекс в реальном времени) https://www.fxstreet.com/ (в основном аналитические статьи) https://www.investing.com/ (особенно полезен экономический календарь) https://www.efxdata.com/ (для торговых идей) https://www.marketwatch.com/ (акции и индексы) https://www.bloomberg.com/ (политические и финансовые новости) https://www.reuters.com/ (новости в реальном времени)

Вот некоторые из наиболее важных новостей и событий, за которыми должен внимательно следить хорошо информированный провайдер сигналов:

Заседания центральных банков и объявления процентных ставок. Выборы и другие важные политические события. Выступления и пресс-конференции центральных банков. Объявления данных о занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) (первая пятница каждого месяца). Объявления об уровне безработицы. Объявления о темпах роста валового внутреннего продукта (ВВП). Объявления об индексе потребительских цен (CPI). Объявления данных о розничных продажах. Объявления индекса менеджеров по закупкам (PMI).

Все вышеперечисленные объявления экономических данных обычно затрагивают валютные пары, в которых участвует страна, которая их публикует. Однако они часто оказывают влияние и на другие валюты, особенно когда такие события затрагивают их экономику.





















11. Информирование подписчиков

Подписчики ожидают сообщений и обновлений от провайдера в разделе "Новости" сигнала. Предоставление еженедельного отчета, в котором освещаются события, анализ производительности и достижения, производит хорошее впечатление на подписчиков. Отсутствие связи с подписчиками и информации о ваших торговых решениях и досадных убытках увеличивает их беспокойство и нервозность и в конечном итоге влияет на вашу базу подписчиков.

















12. Ответы на личные сообщения от подписчиков

Общение с вашими подписчиками через раздел "Новости" вашего сигнала может успокоить многих из них в убыточные периоды. Однако некоторые подписчики могут предпочесть связаться с вами лично, отправив личное сообщение через сайт MQL5.com. Настоятельно рекомендуется отвечать на эти сообщения спокойно и уважительно, если вы хотите поддерживать хорошие отношения со своими участниками. Объясните ситуацию с вашим сигналом или любым другим аспектом, который требует дальнейшего анализа.

В свое время я встречала интересные сигналы, в которых использовались хорошо структурированные и эффективные стратегии. Однако их провайдерам не хватало навыков или желания поддерживать связь со своими подписчиками, что влияло на базу клиентов. Также я видела посредственные сигналы, которые процветали благодаря грамотному маркетингу и постоянному общению. Поэтому крайне важно оставаться на связи со своими подписчиками и всегда отвечать на их личные сообщения в меру своих возможностей. Преодоление языковых барьеров или улучшение социальных навыков может быть непростой задачей, но приложив усилия, эти трудности можно преодолеть.





13. Первые признаки потенциальных проблем

Помимо убытков вашей торговой стратегии, есть несколько других способов понять, что с вашим сигналом что-то не так. Во-первых, с вами могут начать связываться подписчики по поводу проблем с копированием, которые обычно вызваны проскальзыванием или растущим числом подписчиков и влиянием их большого объема копируемых сделок в условиях вялого рынка или в чувствительные часы торгового дня/ночи. Я лично сталкивалась с ситуациями, когда все шло хорошо и все подписчики без проблем копировали сделки, пока их количество исчислялось сотнями. Однако ситуация значительно ухудшалась, когда число превышало тысячу или достигало еще более высоких цифр. Хотя некоторым может показаться абсурдным, что несколько подписчиков могут повлиять на мировой рынок, однако когда тысячи подписчиков коллективно покупают или продают большие объемы на тонком ночном рынке с ограниченной ликвидностью, это значительно влияет на копирование сигналов.

Еще одним фактором, который может повлиять на эффективность сигнала, является давление, которое подписчики могут оказывать на провайдера сигнала. Это более серьезная проблема, чем может показаться на первый взгляд. Многие успешные и популярные сигналы терпят неудачу, когда удача изменяет провайдеру или когда его торговая стратегия не была хорошо спланирована и слишком сильно зависела от идеальных рыночных условий. Кроме того, если провайдер не может справиться с чрезмерной критикой или просьбами со стороны подписчиков, психологическое давление может повлиять на торговые решения и способность справляться с экстремальными рыночными ситуациями. Это негативно отражается на результативности сигнала.

Не зря ни один сигнал с более чем тысячью подписчиков не остается в топе дольше чем на несколько месяцев. Было бы интересно посмотреть в будущем, удастся ли кому-нибудь оставаться в топе дольше нескольких месяцев или даже больше года. Мой опыт говорит, что такого до сих пор не случалось.





14. И что теперь?

Когда ваш сигнал завершает свою работу, не нужно думать, что это конец вашего пути в качестве провайдера сигналов. Я видела многих провайдеров, которым удавалось вернуться, часто с большей энергией и лучшими стратегиями, и получить больше подписчиков и больше признания, чем раньше. Таким образом, важно правильно принять ситуацию, двигаться дальше и ставить новые цели на будущее. После того, как пыль уляжется, наступает прекрасное время для самокритики, оценки своих действий и анализа преимуществ и недостатков вашего сигнала, чтобы улучшить свои навыки при создании нового.

Конец вашего первого путешествия в мире сигналов может быть только первым шагом к вашему следующему достижению. Это касается не только трейдинга, но и всей вашей жизни. Амбиции — это путь к успеху, если их контролировать и удовлетворять с терпением, настойчивостью и дисциплиной.

















PS. Информация и советы, представленные в этой статье, являются прямым результатом выводов, которые я сделала благодаря личному опыту и собственным ошибкам.



